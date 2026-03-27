Флагманская производительность, шикарная автономность, адекватная цена — всё это в одном смартфоне

Флагманская производительность, шикарная автономность, адекватная цена — всё это в одном смартфонеОбзор iQOO 15R
iQOO 15R предлагает и внушительную батарейку с отличной автономностью, которая доказывается реальными тестами, а не просто цифрами на бумаге. А также тут современный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. И стоит всё это от 39 тысяч за модель 8/256 Гбайт, но даже самая навороченная модель 12/512 укладывается в 50 тысяч рублей. Где подвох? И есть ли он?
Внешний вид
С фронтальной стороны — «смартфон как смартфон», разве что радиус скруглений по углам экрана такой, что поезд повернуть сможет. В этом смысле дизайн напоминает Honor.
А вот спинка iQOO 15R мне прям понравилась! Очень простой, но при этом приятный и не набивший оскомину узор: стильный, но не вызывающий отторжения. В зависимости от освещения, узор меняет оттенок, а квадраты то видимые, то нет.
Сканер отпечатков здесь встроен в экран, а набор физических кнопок ограничен минимально необходимым набором: качелька громкости и кнопка питания/блокировки. Всё это расположено на правом боку.
На нижнем торце — разъём USB-C, динамик (так-то тут стереодинамики, второй динамик — на верхнем торце), слот для двух nano-SIM.
Смартфон в меру тяжеловат, но распределение веса равномерное и он не норовит вывалиться из рук.
Экран
Экран здесь имеет отличный запас яркости — 5000 кд/м2, но помните, что это в особых условиях, ограниченное время, ну и не прям вся площадь экрана будет так светиться. В обычных условиях и с ручной регулировкой яркости я намерял 588 кд/м2, чего более чем достаточно для современного AMOLED-экрана.
|iQOO 15R
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|588/1,01
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,51
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000К
А вот что особенно хорошо — это «минимально-максимальная» яркость экрана (т.е. насколько ярко светятся самые яркие области экрана при установке яркости на минимум). Тут по замерам вышло всего 1,01 кд/м2, т.е. ночью перед сном читать что-то на iQOO 15R комфортнее, чем на большинстве смартфонов, где такая яркость составляет обычно 1,8 кд/м2.
Ещё производитель хвастается высокой частотой ШиМ аж 4320 Гц (если вы не знаете, что это такое — можете и не заморачиваться, просто есть люди, которые к этому чувствительны, но они точно в курсе). Скажем, у ближайшего конкурента — Xiaomi Poco X8 Pro Max — «всего» 3840 Гц, а тут чем больше — тем лучше. Кстати, у флагманского Xiaomi 17 Ultra — 2160 Гц,
Вообще, по частоте ШиМ Xiaomi всегда были в лидерах, но сегодня этот титул отходит Realme, там у новейшего Realme 16 Pro+ аж 4608 Гц.
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, одном из самых производительных мобильных чипов современности. Как итог, смартфон набирает более 3 млн баллов в AnTuTu Benchmark, ну и в остальных бенчмарках показывает не менее внушительные результаты.
Почему это важно? Потому, что в дополнение к флагманской производительности идёт шикарная автономность. Ну ещё бы, 7600 мАч — это вам не шутки! Смартфон в нашем рейтинге последних 30 протестированных проиграл только Honor X9d, который вообще среднебюджетник.
Забавно, кстати, что Realme GT8 Pro с так-то более производительным Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оказался хуже не только по автономности, но и по производительности. Видимо, Realme испугались, что смартфон будет сильно тротлить и «зарезали» производительность процессора. Почему бы в таком случае было не поставить просто более слабый процессор? Как тот же Snapdragon 8 Gen 5, который не Elite? Наверняка, такое решение приняли маркетологи. Мол, Elite звучит круче. Но это проблемы Realme, а мы тут про iQOO говорим.
И кстати, а что тут с тротлингом?
Как видим, всё отлично: тесты показывают весьма стабильную работу, снижение производительности малозначительное.
Камера
Конечно, уже по набору модулей понятно, что данный смартфон — не для заядлых любителей мобилографии. Здесь у нас только 50-мегапиксельный основной широкоугольный модуль с сенсором 1/1,56’’ и оптическим стабилизатором, а также сверхширик на 8 Мп с сенсором 1/4".
От сверхширика уже по спецификациям понятно, что ждать особо ничего не стоит: днём он снимает неплохо, ночью его лучше даже не включать — будет всё очень тёмное и мыльное.
Селфи камера тоже максимум на среднем уровне: чуть хуже освещение, и она уже явно «мылит», но и при хорошем освещении цветопередача там бывает крайне специфическая. При этом, пост-обработка максимально старается сделать качественную картинку, поэтому в солнечный день она нарисует вам такие морщины на лице, о существовании которых не расскажет даже самое честное зеркало.
В общем, за все фото и видео-возможности здесь отдувается только основная камера. К ней особых претензий нет, разве что ночью резкость заметно падает, и какие-то тёмные детали теряются, но зато нет явных шумов и чрезмерного неестественного высветления. Но в условиях хорошего освещения она вполне заменяет даже отсутствующий здесь телевик, по крайней мере, на зуме не более 2х.
В целом, по фото-возможностям данный смартфон на уровне каких-нибудь Infinix Note за 25 тысяч рублей. А вот с видео уже поинтереснее: благодаря мощному процессору поддерживается съёмка в 4K/60 FPS, причём, даже на селфи-камеру, что у китайцев встречается не так уж часто (но уже чаще, чем раньше).
Стабилизация тоже неплохая, хотя если снимать в динамике (при ходьбе, например), то «китайские подёргивания», хоть и небольшие, всё же будут присутствовать.
Конкуренты
|iQOO 15R
|POCO X8 Pro Max
|OnePlus 15
|Операционная система
|Android 16
|Android 16 + HyperOS 3
|Android 16 + ColorOS 16
|Экран
|6,59’’, 1260х2750 пикс., 19,5:9, AMOLED 144 Гц, 459 ppi
|6,83’’, 1280х2772 пикс., 19,5:9, AMOLED 120 Гц, 447 ppi
|6,78’’, 1272х2772 пикс., 19,5:9, AMOLED 165 Гц, 450 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 2x Oryon V3 Phoenix L 3,8 ГГц + 6x Oryon V3 Phoenix M 3,32 ГГц
|Mediatek Dimensity 9500s, 1x Cortex-X925 3,73 ГГц + 3x Cortex-X4 3,3 ГГц + 4x Cortex-A720 2,4 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 2x Oryon V3 Phoenix L 4,6 ГГц + 6x Oryon V3 Phoenix M 3,62 ГГц
|Графика
|Adreno 829
|Immortalis-G925 MC12
|Adreno 840
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|12 Гбайт
|12/16 Гбайт
|Накопитель
|256/512 Гбайт
|256/512 Гбайт
|256/512/1024 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная двойная: 50 Мп f/1,5 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS, Фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 50 Мп f/2,8 (телевик 3,5х) + 50 Мп f/2,0 (сверхширик), качество видео: до 8K@30 FPS или 2160@120 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|7600 мАч
|8500 мАч
|7300 мАч
|Мощность зарядки
|100 Вт
|100 Вт
|120 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|да, 50 Вт
|Размеры
|157,6х74,4х7,9 мм
|162,9х77,9х8,2 мм
|161,4х76,7х8,1 мм
|Масса
|202 г
|218 г
|211 г
|Класс защиты
|IP68/IP69
|IP68/IP69K
|IP68/IP69K
|Цена
|от 39 тысяч рублей
|от 45 тысяч рублей
|от 60000 рублей
POCO X8 Pro Max
Процессор у POCO чуть проще, но всё равно 3 млн баллов в AnTuTu выбивает. Однако этот смартфон немного тяжелее и толще — впрочем, не зря, т.к. и батарейка у него более ёмкая. В целом, выбор между POCO и iQOO скорее основан на том, какой бренд вам ближе. Помните только, что не всегда цифры характеристик отражаются на пользовательском опыте в реальных условиях. Данный смартфон мы в Ferra пока не тестировали, и насколько он реально долго работает у нас данных нет.
OnePlus 15
У OnePlus 15 ещё более навороченный процессор (обратите внимание — это уже 8 Elite Gen 5, а не просто 8 Gen 5), но батарейка немного меньше по ёмкости. Зато более крутые камеры (плюс, есть телевик) и есть беспроводная зарядка. Но и цена тут уже будто бы из другой категории, да и вообще OnePlus официально в России не продаётся, а потому у вас два варианта: либо купить его здесь и сейчас, но дороже (80 тысяч рублей в DNS за вариант 12/256 Гбайт), либо по адекватной цене, но на маркетплейсе, без гарантии и с ожиданием доставки — например, на Ozon есть предложение, где смартфон обойдётся в 52 тысячи рублей, плюс 6 тысяч рублей пошлина, ну и доставка две недели.
Итого
Вердикт простой: если для вас в смартфоне важнее всего автономность, производительность, ну и чтобы цена была не заоблачная, то iQOO 15R — идеальный вариант. Бонусом идёт шикарный экран с высокой частотой ШиМ, да и вообще с флагманскими характеристиками.
Из минусов: камера здесь на уровне среднебюджетников, даже чуть ниже. Да и всё, пожалуй, больше придраться не к чему. Наверное, беспроводная зарядка бы не помешала, разве что…
- Флагманская производительность
- Шикарная автономность
- Адекватная цена
- Отличный экран
- Видеосъёмка в 4K/60 FPS в том числе на селфи-камеру
- Камера как у смартфонов за 25 тысяч рублей
- Нет новомодных нынче ИИ-функций