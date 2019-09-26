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Флагманский смартфон с идеальным набором характеристик и без переплаты за излишества — ZTE Axon 10 Pro

Всё необходимое на достойном уровне, но без сомнительных маркетинговых трюков и наценки
Обзоры смартфонов превращаются в выставку технологий, которые никогда не пригодятся. Можно подумать, всем позарез нужно сканировать свои лица в 3D для виртуальной реальности, снимать замедленные видео в стиле перестрелок фильма «Матрица» или проверять свой сердечный ритм. Просто производители стремятся сделать смартфоны дороже и добавляют в них бесполезные функции для оправдания своей жадности. И всё же разумные по цене флагманы без излишеств и с качественными основными функциями по-прежнему существуют. Сегодня мы расскажем вам об одном из лучших смартфонов такого класса.
СмартфонZTE Axon 10 Pro
Операционная системаAndroid 9.0 Pie
Экран6.47”, 2340x1080, AMOLED, 398 ppi, 3D изогнутое стекло, соотношение сторон 19.5:9, система улучшения цветопередачи Axon Vision, RGB сенсор, Always-On-Display
ПроцессорQualcomm Snapdragon 855, 8 ядер (1x Kryo 485 2.84 ГГц + 3x Kryo 485 2.42 ГГц + 4x Kryo 485 1.78 ГГц)
ГрафикаAdreno 640
Оперативная память6 Гбайт
Постоянная память128 Гбайт, слот micro-SD
Связь4G (LTE Cat. 18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, VoLTE, VoWiFi, NFC
Камерытыльная основная: 48 Мп, светосила f/1.7, размер сенсора 1/2”
дополнительная (телефото): 8 Мп, оптический зум 3x, цифровой зум 20х, апертура f/2.4
дополнительная (сверхширокоугольная): 20 Мп, апертура f/2.2, угол 125 градусов
фронтальная: 20 Мп, апертура f/2.0
Аккумулятор и зарядка4000 мАч
Быстрая зарядка Qualcomm QuickCharge 4+
Беспроводная зарядка Qi
Размеры159.2x73.4x7.9 мм
Вес175 г
Прочееподдержка USB OTG, Face ID, сканер отпечатка пальца в дисплее, Hi-Fi аудио, DTS:X Ultra, стереодинамики
Цена на момент публикации39 990 рублей

Что делает обычный хороший смартфон флагманским?

Натянутый на боковины корпуса экран? Переворачивающиеся или выпрыгивающие из рамки камеры? Рекордно вытянутые пропорции? Вырезы для камер в случайных местах дисплея?

Если долго и совместными усилиями убеждать людей, что им нужны подобные функции, рано или поздно это сработает. Для энтузиастов экзотические новшества – это то, что отличает новые смартфоны от старых, и повод для споров «кто выпускает самые навороченные мобильники».

ZTE Axon 10 Pro

Но стоит сделать шаг в сторону и узнать, что люди ждут от флагманского смартфона, как вы услышите одни и те же три характеристики от каждого участника опроса:

Качественные камеры, максимально мощный процессор и хорошая выносливость

Важны не рекордно крутые характеристики, а их разумность и баланс

В самых бюджетных смартфонах камера может быть «какой-нибудь», в моделях на грани бюджетного и средних классов к качеству фотографий уже не грех и придраться, но без фанатизма – «это же вам не флагман, чтобы всегда снимать хорошо». И вот как раз с флагмана спрос максимальный.

Максимальный, но строго по двум дисциплинам: «просто» хорошие фотографии в авто-режиме и «просто» качественная видеозапись в самом популярном формате 1080p 30 к/с. Без всего остального можно обойтись, но эти две дисциплины флагманский смартфон обязан отрабатывать на «отлично».

Идеальный смартфон у каждого свой, а вот лучшие модели по соотношению цены и качества одинаковы для всех

Изменились ли эти «вечные ценности» в 2019 году? Отчасти да – теперь хороший смартфон должен не просто хорошо на фиксированном расстоянии, но и приближать (использовать зум) фотографии без потери качества и, наоборот, вмещать что-нибудь огромное в кадр, если вам нужно сделать фото, а отступать некуда – позади Москва стена.

К мобильнику внешние объективы размером с батон докторской колбасы не прикрутишь, поэтому для всех этих сценариев требуются:

  • Стандартная камера для фотографий со среднего расстояния.

  • Зум-камера (телефото) для приближения без потери качества, она же вспомогательная для красивого размытия фото (боке) на портретах.

  • Сверхширокоугольная камера для съёмки огромных предметов целиком вблизи, или для съёмки комнаты помещения в стеснённых условиях.

Фото на тыльную камеру ZTE Axon 10 Pro

В флагманском ZTE этот набор камер состоит из:

  • Основной 48-мегапиксельной камеры. Много мегапикселей – это не только мода и маркетинг, но и дань эпохе, когда в смартфоны наконец стало можно устанавливать камеры с гибридными сенсорами.

Такая камера умеет работать в режиме 12 Мп для качественной съёмки в сложных условиях (вечер, ночь, непогода), или выдавать полновесные фотографии с разрешением 48 Мп, если вы фотографируете ясным днём и хотите запечатлеть как можно больше деталей в кадре.

  • Зум-камеры с оптическим (без потерь) приближением 3x. Бывает ли больше? Бывает, но очень редко пригождается. Потому что, если вы фотографируете условного кота на среднем расстоянии, 3x-зум позволит сфотографировать его полностью, а 5x пригодится только для того, чтобы разглядеть надпись на кошачьем ошейнике.
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Фото на стандартную камеру ZTE Axon 10 Pro

  • Новенькой детализированной 20 Мп сверхширокоугольной камеры. Когда-то камеры с таким углом обзора были «бедными родственниками» в сравнении с основными сенсорами. А вот сегодня, и в ZTE Axon 10 Pro в частности, эта доп.камера сравнялась по качеству картинки с иными основными камерами смартфонов-флагманов 2016 г.

Ещё один повод хвалить отличия современных смартфонов от классических – их сообразительность, или, как её чаще называют, «искусственный интеллект». Раньше смартфоны по принципу съёмки не очень отличались от холодильников, для которых нет разницы, что охлаждать и в каких пропорциях. А сейчас работа камеры в смартфоне выглядит так, как если бы холодильник раздельным образом направлял потоки холода на яблоки, картошку и плавленый сыр.

Словом, ZTE Axon 10 Pro понимает, что (зелень и деревья, животные, люди, автомобили, еда и т.п.) вы фотографируете и правильно подстраивает цветопередачу под эти условия. Получается классно.

Но это было и в прошлогоднем Axon 9 Pro. Зато в 2019 году в смартфонах появился «всемогущий» ночной режим. Направляете смартфон на что-то тёмное и слабо подсвеченное, один раз нажимаете на клавишу «снять фото», смартфон думает пару секунд (за которые делает много-много светлых и тёмных снимков, а потом склеивает их в один), а потом выдаёт фотографию. Причём на этом фото здание выглядит даже лучше, чем вы его видите своим человеческим зрением. В этом и есть удовольствие от обладания флагманом, когда он «вытягивает» ситуации, которые на глаз выглядят безнадёжными.

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Фото на тыльную камеру ZTE Axon 10 Pro

Хорошая автономность – это не только аккумулятор

…а целый набор составляющих, в которых производитель должен сделать всё по уму.

Да, сами по себе 4000 мАч в ZTE Axon 10 Pro очень радуют – откройте список смартфонов с флагманскими процессорами (Snapdragon 855, Kirin 980, Exynos 9830), и вы увидите, что аккумулятор ёмкостью 4000 мАч принято устанавливать в смартфоны «максимальных» комплектаций, а модели дешевле $1000 часто довольствуются какими-нибудь 3600-3700 мАч, либо совсем жалкими 3300 мАч.

ZTE в этом вопросе не хитрит, поэтому в её случае флагман со словом «Pro» не означает «с вас 60 тысяч рублей», как у конкурентов, а в аккумуляторе 4000 мАч, и это идеальная ёмкость аккумулятора для Axon 10 Pro.

Почему идеальная? Потому что AMOLED-дисплей в топовом ZTE установлен не только для того, чтобы вы приговаривали «ух, какие цвета!», но и по соображениям экономии энергии. Смартфон с AMOLED и 4000 мАч без проблем обходит флагман конкурента с IPS-дисплеем и 5000 мАч. Вот такие реалии экономичности AMOLED > IPS, о которых не пишут в рекламных проспектах. А для всего остального есть быстрая зарядка по технологии Quick Charge 4 Plus – между прочим, самая новая среди «стандартных» для процессоров Qualcomm. И беспроводная зарядка для того, чтобы не тратить время на возню с проводами понапрасну.

Осталось, чтобы процессор был на уровне. И мы все знаем, что «правильный» флагманский процессор для Android-смартфонов есть только один.

Его величество Snapdragon 855

Даже если отбросить шутки и «религиозные предпочтения» энтузиастов в сторону и рассмотреть флагманские процессоры нейтрально, мы приходим к выводу, что:

  • Snapdragon 855, как и любой флагманский Qualcomm, быстрее конкурентов по игровой производительности
  • В отличие от Kirin, любой Snapdragon гораздо перспективнее в вопросах будущей поддержки новых версий Android.
  • В сравнении с Exynos флагманские Snapdragon банально экономичнее и гораздо меньше подвержены нагреву.

Выбор очевиден.

Приятные мелочи

На комбинации из мощного процессора, качественных камер и хорошей автономности можно было бы остановиться, но ZTE не забыли в своём флагмане даже о мелочах. Например:

  • Стереодинамики. В китайских флагманских смартфонах два динамика для музыки и громкой связи уходят в прошлое даже в моделях с огромными вырезами в экране (уж с такой растратой свободного места могли бы и установить!) и ценой свыше тысячи евро. А у корейских или американских конкурентов с качественными стереодинамиками цена такова, что можно купить себе ZTE Axon 10 Pro, ребёнку – ZTE Blade V10, а потом на разницу в цене закатить в честь этого пир горой, да ещё и останется.

  • NFC. Без него никуда – полезен и для пополнения проездных на автобусы и метро, и для оплаты со смартфона на кассах магазинов. Если у некоторых китайских производителей такая функция до сих пор остаётся редкостью, то ZTE устанавливает NFC даже в доступный Blade V10, не говоря уже о старших моделях.

  • Слот для карт памяти. Не «каких-то там карт памяти», которых нигде не купишь, а самых обычных, недорогих и уже очень вместительных micro-SD. Карты городов в навигации становятся всё более тяжеловесными, хранить видеозаписи и фотографии с камеры «где-то там» в интернете, считать свободное место для игр или сериалов не обязательно. Потому что в ZTE Axon 10 Pro вы можете добавить даже 2000 гигабайт, когда/если у вас будет желание и возможность.

  • Нестареющий дизайн. Никаких пухлых корпусов «лодочкой», с которыми неудачно экспериментировали японцы, никакого загнутого вопреки удобству и ремонтопригодности экрана, никаких расцветок в стиле гавайских попугаев. Даже лишних элементов на корпусе нет – сканер отпечатков пальцев находится внутри экрана (и работает быстро), но даже он понадобится редко, потому что разблокировка сканированием лица срабатывает ещё быстрее. В целом же, Axon 10 Pro – редкий смартфон, внешность которого не будет выглядеть смешно или странно даже спустя годы.
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Попробуйте найти смартфон «для реальной жизни» по разумной цене – очень удивитесь

Изначальные 39990 рублей за Axon 10 Pro – это, конечно, не та сумма, которую в любой момент «достал из кармана и протянул на кассе». Но мы ведь не импульсивные покупатели и думаем головой, прежде чем выбрать подходящий смартфон, не так ли? Тогда рассуждаем логически:

  • Выбираем среди конкурентов флагманского уровня. Самый простой маркер таких моделей – процессоры Snapdragon 855, Kirin 980 или Exynos. Менее мощные смартфоны, как правило, «обрезаны» ещё по ряду характеристик.

  • Исключаем из списка смартфоны с 64 Гбайт памяти. Аргумента «мне пока вроде бы хватает» не хватит на полный жизненный цикл смартфона. Ещё совсем недавно всем хватало 32 Гбайт, а теперь их, если в смартфоне нет слота microSD, приходится впритык распределять для самого необходимого. Лучше сразу же предпочесть 128 Гбайт и избавить себя от необходимости удалять полезные файлы для расчистки места.

  • Исключаем модели с аккумулятором менее 4000 мАч. Потому что гоночный автомобиль с баком под чайную чашку бензина – не боец. А ходить с «бутербродом» из подключенного внешнего аккумулятора тоже не хотелось бы.

  • От моделей с дисплеем IPS тоже избавляемся. Да, кому-то IPS милее, но автономность IPS-флагманов не радует, как и качество самих дисплеев, кстати говоря – честных 500 кд/м2 и нейтральной цветопередачи в них вы не получите. Никто не старается делать хорошие IPS-дисплеи, как в старые добрые времена. А цветопередачу и на AMOLED уже можно переключить в фотографически верный режим.

Остаются бешено дорогие (60 тысяч рублей по официальной цене) корейские флагманы, китайские смартфоны с проблемным по обновлению Android, «гоночная» китайская экзотика за 50 тысяч рублей и, наконец, «наиболее вероятный противник» нашего ZTE. На Snapdragon 855, но с выезжающей (долговечной ли в нашем климате?) камерой, без слота для карт памяти, без стереодинамиков, без беспроводной зарядки и с чуть менее качественной (f/1.8 вместо f/1.7, как у ZTE) оптикой основной камеры. Добавить здесь нечего.

Не шашечки, а ехать

Наверное, это самый правильный лозунг для ZTE Axon 10 Pro. В хорошем смартфоне не нужны десятки функций, о которых вы забудете сразу же после первого включения для «поиграться». И кричащая реклама о мнимом престиже с духовно богатыми выражениями лиц актёров тоже не нужна.

Смартфон – это набор определённых характеристик по, желательно, адекватной цене. Скучно? Да, но жизнь достаточно весёлая и разнообразная, чтобы (приятно) удивляться и развлекаться каждый день. А смартфон должен быть просто качественным и не мешать вам это делать. ZTE Axon 10 Pro именно такой.

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