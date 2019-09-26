Флагманский смартфон с идеальным набором характеристик и без переплаты за излишества — ZTE Axon 10 Pro

Но стоит сделать шаг в сторону и узнать, что люди ждут от флагманского смартфона, как вы услышите одни и те же три характеристики от каждого участника опроса:

Качественные камеры, максимально мощный процессор и хорошая выносливость

Важны не рекордно крутые характеристики, а их разумность и баланс

В самых бюджетных смартфонах камера может быть «какой-нибудь», в моделях на грани бюджетного и средних классов к качеству фотографий уже не грех и придраться, но без фанатизма – «это же вам не флагман, чтобы всегда снимать хорошо». И вот как раз с флагмана спрос максимальный.

Максимальный, но строго по двум дисциплинам: «просто» хорошие фотографии в авто-режиме и «просто» качественная видеозапись в самом популярном формате 1080p 30 к/с. Без всего остального можно обойтись, но эти две дисциплины флагманский смартфон обязан отрабатывать на «отлично».