Флагманский смартфон с идеальным набором характеристик и без переплаты за излишества — ZTE Axon 10 Pro

|Смартфон
|ZTE Axon 10 Pro
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Экран
|6.47”, 2340x1080, AMOLED, 398 ppi, 3D изогнутое стекло, соотношение сторон 19.5:9, система улучшения цветопередачи Axon Vision, RGB сенсор, Always-On-Display
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855, 8 ядер (1x Kryo 485 2.84 ГГц + 3x Kryo 485 2.42 ГГц + 4x Kryo 485 1.78 ГГц)
|Графика
|Adreno 640
|Оперативная память
|6 Гбайт
|Постоянная память
|128 Гбайт, слот micro-SD
|Связь
|4G (LTE Cat. 18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, VoLTE, VoWiFi, NFC
|Камеры
|тыльная основная: 48 Мп, светосила f/1.7, размер сенсора 1/2”
|дополнительная (телефото): 8 Мп, оптический зум 3x, цифровой зум 20х, апертура f/2.4
|дополнительная (сверхширокоугольная): 20 Мп, апертура f/2.2, угол 125 градусов
|фронтальная: 20 Мп, апертура f/2.0
|Аккумулятор и зарядка
|4000 мАч
|Быстрая зарядка Qualcomm QuickCharge 4+
|Беспроводная зарядка Qi
|Размеры
|159.2x73.4x7.9 мм
|Вес
|175 г
|Прочее
|поддержка USB OTG, Face ID, сканер отпечатка пальца в дисплее, Hi-Fi аудио, DTS:X Ultra, стереодинамики
|Цена на момент публикации
|39 990 рублей
Что делает обычный хороший смартфон флагманским?
Натянутый на боковины корпуса экран? Переворачивающиеся или выпрыгивающие из рамки камеры? Рекордно вытянутые пропорции? Вырезы для камер в случайных местах дисплея?
Если долго и совместными усилиями убеждать людей, что им нужны подобные функции, рано или поздно это сработает. Для энтузиастов экзотические новшества – это то, что отличает новые смартфоны от старых, и повод для споров «кто выпускает самые навороченные мобильники».
Но стоит сделать шаг в сторону и узнать, что люди ждут от флагманского смартфона, как вы услышите одни и те же три характеристики от каждого участника опроса:
Качественные камеры, максимально мощный процессор и хорошая выносливость
Важны не рекордно крутые характеристики, а их разумность и баланс
В самых бюджетных смартфонах камера может быть «какой-нибудь», в моделях на грани бюджетного и средних классов к качеству фотографий уже не грех и придраться, но без фанатизма – «это же вам не флагман, чтобы всегда снимать хорошо». И вот как раз с флагмана спрос максимальный.
Максимальный, но строго по двум дисциплинам: «просто» хорошие фотографии в авто-режиме и «просто» качественная видеозапись в самом популярном формате 1080p 30 к/с. Без всего остального можно обойтись, но эти две дисциплины флагманский смартфон обязан отрабатывать на «отлично».
Изменились ли эти «вечные ценности» в 2019 году? Отчасти да – теперь хороший смартфон должен не просто хорошо на фиксированном расстоянии, но и приближать (использовать зум) фотографии без потери качества и, наоборот, вмещать что-нибудь огромное в кадр, если вам нужно сделать фото, а отступать некуда – позади
Москва стена.
К мобильнику внешние объективы размером с батон докторской колбасы не прикрутишь, поэтому для всех этих сценариев требуются:
Стандартная камера для фотографий со среднего расстояния.
Зум-камера (телефото) для приближения без потери качества, она же вспомогательная для красивого размытия фото (боке) на портретах.
Сверхширокоугольная камера для съёмки огромных предметов целиком вблизи, или для съёмки комнаты помещения в стеснённых условиях.
В флагманском ZTE этот набор камер состоит из:
- Основной 48-мегапиксельной камеры. Много мегапикселей – это не только мода и маркетинг, но и дань эпохе, когда в смартфоны наконец стало можно устанавливать камеры с гибридными сенсорами.
Такая камера умеет работать в режиме 12 Мп для качественной съёмки в сложных условиях (вечер, ночь, непогода), или выдавать полновесные фотографии с разрешением 48 Мп, если вы фотографируете ясным днём и хотите запечатлеть как можно больше деталей в кадре.
- Зум-камеры с оптическим (без потерь) приближением 3x. Бывает ли больше? Бывает, но очень редко пригождается. Потому что, если вы фотографируете условного кота на среднем расстоянии, 3x-зум позволит сфотографировать его полностью, а 5x пригодится только для того, чтобы разглядеть надпись на кошачьем ошейнике.
- Новенькой детализированной 20 Мп сверхширокоугольной камеры. Когда-то камеры с таким углом обзора были «бедными родственниками» в сравнении с основными сенсорами. А вот сегодня, и в ZTE Axon 10 Pro в частности, эта доп.камера сравнялась по качеству картинки с иными основными камерами смартфонов-флагманов 2016 г.
Ещё один повод хвалить отличия современных смартфонов от классических – их сообразительность, или, как её чаще называют, «искусственный интеллект». Раньше смартфоны по принципу съёмки не очень отличались от холодильников, для которых нет разницы, что охлаждать и в каких пропорциях. А сейчас работа камеры в смартфоне выглядит так, как если бы холодильник раздельным образом направлял потоки холода на яблоки, картошку и плавленый сыр.
Словом, ZTE Axon 10 Pro понимает, что (зелень и деревья, животные, люди, автомобили, еда и т.п.) вы фотографируете и правильно подстраивает цветопередачу под эти условия. Получается классно.
Но это было и в прошлогоднем Axon 9 Pro. Зато в 2019 году в смартфонах появился «всемогущий» ночной режим. Направляете смартфон на что-то тёмное и слабо подсвеченное, один раз нажимаете на клавишу «снять фото», смартфон думает пару секунд (за которые делает много-много светлых и тёмных снимков, а потом склеивает их в один), а потом выдаёт фотографию. Причём на этом фото здание выглядит даже лучше, чем вы его видите своим человеческим зрением. В этом и есть удовольствие от обладания флагманом, когда он «вытягивает» ситуации, которые на глаз выглядят безнадёжными.
Хорошая автономность – это не только аккумулятор
…а целый набор составляющих, в которых производитель должен сделать всё по уму.
Да, сами по себе 4000 мАч в ZTE Axon 10 Pro очень радуют – откройте список смартфонов с флагманскими процессорами (Snapdragon 855, Kirin 980, Exynos 9830), и вы увидите, что аккумулятор ёмкостью 4000 мАч принято устанавливать в смартфоны «максимальных» комплектаций, а модели дешевле $1000 часто довольствуются какими-нибудь 3600-3700 мАч, либо совсем жалкими 3300 мАч.
ZTE в этом вопросе не хитрит, поэтому в её случае флагман со словом «Pro» не означает «с вас 60 тысяч рублей», как у конкурентов, а в аккумуляторе 4000 мАч, и это идеальная ёмкость аккумулятора для Axon 10 Pro.
Почему идеальная? Потому что AMOLED-дисплей в топовом ZTE установлен не только для того, чтобы вы приговаривали «ух, какие цвета!», но и по соображениям экономии энергии. Смартфон с AMOLED и 4000 мАч без проблем обходит флагман конкурента с IPS-дисплеем и 5000 мАч. Вот такие реалии экономичности AMOLED > IPS, о которых не пишут в рекламных проспектах. А для всего остального есть быстрая зарядка по технологии Quick Charge 4 Plus – между прочим, самая новая среди «стандартных» для процессоров Qualcomm. И беспроводная зарядка для того, чтобы не тратить время на возню с проводами понапрасну.
Осталось, чтобы процессор был на уровне. И мы все знаем, что «правильный» флагманский процессор для Android-смартфонов есть только один.
Его величество Snapdragon 855
Даже если отбросить шутки и «религиозные предпочтения» энтузиастов в сторону и рассмотреть флагманские процессоры нейтрально, мы приходим к выводу, что:
- Snapdragon 855, как и любой флагманский Qualcomm, быстрее конкурентов по игровой производительности
- В отличие от Kirin, любой Snapdragon гораздо перспективнее в вопросах будущей поддержки новых версий Android.
- В сравнении с Exynos флагманские Snapdragon банально экономичнее и гораздо меньше подвержены нагреву.
Выбор очевиден.
Приятные мелочи
На комбинации из мощного процессора, качественных камер и хорошей автономности можно было бы остановиться, но ZTE не забыли в своём флагмане даже о мелочах. Например:
Стереодинамики. В китайских флагманских смартфонах два динамика для музыки и громкой связи уходят в прошлое даже в моделях с огромными вырезами в экране (уж с такой растратой свободного места могли бы и установить!) и ценой свыше тысячи евро. А у корейских или американских конкурентов с качественными стереодинамиками цена такова, что можно купить себе ZTE Axon 10 Pro, ребёнку – ZTE Blade V10, а потом на разницу в цене закатить в честь этого пир горой, да ещё и останется.
NFC. Без него никуда – полезен и для пополнения проездных на автобусы и метро, и для оплаты со смартфона на кассах магазинов. Если у некоторых китайских производителей такая функция до сих пор остаётся редкостью, то ZTE устанавливает NFC даже в доступный Blade V10, не говоря уже о старших моделях.
Слот для карт памяти. Не «каких-то там карт памяти», которых нигде не купишь, а самых обычных, недорогих и уже очень вместительных micro-SD. Карты городов в навигации становятся всё более тяжеловесными, хранить видеозаписи и фотографии с камеры «где-то там» в интернете, считать свободное место для игр или сериалов не обязательно. Потому что в ZTE Axon 10 Pro вы можете добавить даже 2000 гигабайт, когда/если у вас будет желание и возможность.
- Нестареющий дизайн. Никаких пухлых корпусов «лодочкой», с которыми неудачно экспериментировали японцы, никакого загнутого вопреки удобству и ремонтопригодности экрана, никаких расцветок в стиле гавайских попугаев. Даже лишних элементов на корпусе нет – сканер отпечатков пальцев находится внутри экрана (и работает быстро), но даже он понадобится редко, потому что разблокировка сканированием лица срабатывает ещё быстрее. В целом же, Axon 10 Pro – редкий смартфон, внешность которого не будет выглядеть смешно или странно даже спустя годы.
Попробуйте найти смартфон «для реальной жизни» по разумной цене – очень удивитесь
Изначальные 39990 рублей за Axon 10 Pro – это, конечно, не та сумма, которую в любой момент «достал из кармана и протянул на кассе». Но мы ведь не импульсивные покупатели и думаем головой, прежде чем выбрать подходящий смартфон, не так ли? Тогда рассуждаем логически:
Выбираем среди конкурентов флагманского уровня. Самый простой маркер таких моделей – процессоры Snapdragon 855, Kirin 980 или Exynos. Менее мощные смартфоны, как правило, «обрезаны» ещё по ряду характеристик.
Исключаем из списка смартфоны с 64 Гбайт памяти. Аргумента «мне пока вроде бы хватает» не хватит на полный жизненный цикл смартфона. Ещё совсем недавно всем хватало 32 Гбайт, а теперь их, если в смартфоне нет слота microSD, приходится впритык распределять для самого необходимого. Лучше сразу же предпочесть 128 Гбайт и избавить себя от необходимости удалять полезные файлы для расчистки места.
Исключаем модели с аккумулятором менее 4000 мАч. Потому что гоночный автомобиль с баком под чайную чашку бензина – не боец. А ходить с «бутербродом» из подключенного внешнего аккумулятора тоже не хотелось бы.
От моделей с дисплеем IPS тоже избавляемся. Да, кому-то IPS милее, но автономность IPS-флагманов не радует, как и качество самих дисплеев, кстати говоря – честных 500 кд/м2 и нейтральной цветопередачи в них вы не получите. Никто не старается делать хорошие IPS-дисплеи, как в старые добрые времена. А цветопередачу и на AMOLED уже можно переключить в фотографически верный режим.
Остаются бешено дорогие (60 тысяч рублей по официальной цене) корейские флагманы, китайские смартфоны с проблемным по обновлению Android, «гоночная» китайская экзотика за 50 тысяч рублей и, наконец, «наиболее вероятный противник» нашего ZTE. На Snapdragon 855, но с выезжающей (долговечной ли в нашем климате?) камерой, без слота для карт памяти, без стереодинамиков, без беспроводной зарядки и с чуть менее качественной (f/1.8 вместо f/1.7, как у ZTE) оптикой основной камеры. Добавить здесь нечего.
Не шашечки, а ехать
Наверное, это самый правильный лозунг для ZTE Axon 10 Pro. В хорошем смартфоне не нужны десятки функций, о которых вы забудете сразу же после первого включения для «поиграться». И кричащая реклама о мнимом престиже с духовно богатыми выражениями лиц актёров тоже не нужна.
Смартфон – это набор определённых характеристик по, желательно, адекватной цене. Скучно? Да, но жизнь достаточно весёлая и разнообразная, чтобы (приятно) удивляться и развлекаться каждый день. А смартфон должен быть просто качественным и не мешать вам это делать. ZTE Axon 10 Pro именно такой.