Один из самых удачных демократичных смартфонов 2020 года — HONOR 20 Lite

И только считанные модели между двумя этими категориями умудряются, с одной стороны, быть полноценными смартфонами, достойными звания «2020 модельный год» с соответствующими характеристиками, и с другой — не выходить со своей ценой из берегов на территорию вышестоящих по классу мобильников. Их таких сегодня, даже при всём многообразии того, что вываливают интернет-магазины, считанные единицы. Мы постепенно расскажем о каждом из таких смартфонов, но сегодня остановимся на том, что предлагает в новых моделях HONOR.

Строго говоря, название по шаблону «флагман lite» многих покупателей может смутить — это ведь стандартная тактика, когда недорогой смартфон эксплуатирует почти полное название технически продвинутой модели, при этом умудряясь быть дорогим и отличаться даже от доступных смартфонов в худшую сторону.

Но практика показывает, что, даже если ты сын Роберта Дауни, известного актёра и режиссёра, всегда есть возможность стать не менее крутым Робертом Дауни-младшим и быть суперзвездой. Как вы уже знаете, Роберт «младший» не остался в тени отца, вот и в случае с HONOR 20 Lite есть причины предпочесть этот смартфон не только из-за названия.

Технические характеристики