Один из самых удачных демократичных смартфонов 2020 года — HONOR 20 Lite
Если за последний год вы открывали агрегатор цен на демократичные смартфоны в интернет-магазинах, вы, скорей ощутили то же самое, о чём со стародавних времён говорят модницы — «вещей много, а надеть нечего». Потому что по одну сторону баррикад стоят смартфоны с такой агрессивной экономией на мелочах, что они подойдут только в амплуа запасных телефонов для работы и «если разобью, невелика будет потеря».
С другой — смартфоны с приличными характеристиками... и ценой в 20 тысяч рублей, или незначительно меньше. Широким порывом души можно и раскошелиться, но экономия должна быть экономной, ведь правда?
Подходящий по цене смартфон — это почти всегда необходимость выбирать два любых пункта из «проверенный производитель», «хорошие характеристики» и «недорого». Но бывают и исключения
И только считанные модели между двумя этими категориями умудряются, с одной стороны, быть полноценными смартфонами, достойными звания «2020 модельный год» с соответствующими характеристиками, и с другой — не выходить со своей ценой из берегов на территорию вышестоящих по классу мобильников. Их таких сегодня, даже при всём многообразии того, что вываливают интернет-магазины, считанные единицы. Мы постепенно расскажем о каждом из таких смартфонов, но сегодня остановимся на том, что предлагает в новых моделях HONOR.
Строго говоря, название по шаблону «флагман lite» многих покупателей может смутить — это ведь стандартная тактика, когда недорогой смартфон эксплуатирует почти полное название технически продвинутой модели, при этом умудряясь быть дорогим и отличаться даже от доступных смартфонов в худшую сторону.
Но практика показывает, что, даже если ты сын Роберта Дауни, известного актёра и режиссёра, всегда есть возможность стать не менее крутым Робертом Дауни-младшим и быть суперзвездой. Как вы уже знаете, Роберт «младший» не остался в тени отца, вот и в случае с HONOR 20 Lite есть причины предпочесть этот смартфон не только из-за названия.
Технические характеристики
|HONOR 20 Lite
|Операционная система
|Android 9 + Magic UI 2.1.0
|Экран
|6,13’’, 1080х2312 пикс., 19,5:9, IPS, 416 ppi
|Процессор
|HiSilicon Kirin 710, 4x Cortex-A73 2,2 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Оперативная память
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3340 мАч, несъёмный
|Размеры
|152,3x72.7x7,43 мм
|Масса
|159 г
|Цена
|14 990 рублей
Внешний вид
Мало кто (обзорщики не в счёт) зубрит названия и запоминает внешность каждого выходящего смартфона за годы и десятилетия, поэтому принято считать, что характерная внешность новых моделей свалилась с неба на всех производителей одновременно и даровала им откровение.
А на самом деле моду на стеклянные корпуса с металлической рамой, глубокие оттенки с переливами и узоры на крышке открыл именно HONOR — ещё в 2016 году HONOR 8 вышел в запоминающемся синем цвете, который сейчас пытаются копировать все конкуренты...
...а HONOR 10 в 2018 году добавил к этому необычные расцветки, на которые прежде не хватало смелости ни у одного производителя.
Первым быть нелегко — тогда для многих покупателей такие смартфоны казались пришельцами из будущего. Но сейчас у нас на дворе 2020 год, будущее наступило: оглянитесь по сторонам — именно такой дизайн стал прообразом большинства современных смартфонов! Поэтому новенькие HONOR выглядят современно и модно на 100%.
Конечно, вкусы у всех разные, кто-то хочет строго чёрный или белый смартфон, и такие варианты в HONOR тоже есть (в том числе и у HONOR 20 Lite), но мы взяли на тест вариант в расцветке «сияющий ультрамарин», потому что он ближе всего по стилю к классическим HONOR, с которых, как вы теперь знаете, всё и началось.
Выглядит классно — один из тех смартфонов, в которых есть на что посмотреть даже без включения дисплея. Узоры на красивой стеклянной крышке сменяются в зависимости от ракурса, с которого вы смотрите на смартфон, а крышка чуть изогнута ближе к боковым граням — это и красиво, и удобно (если бы она была абсолютно плоской, смартфон бы распластался на столе, как брусок сливочного масла, и его было бы крайне сложно поднять).
Нет понятия «у HONOR получился красивый смартфон» — HONOR выпускали их такими до того, как это вошло в моду
Рамки вокруг дисплея крохотные — здесь у нас 6,15 дюйма, в корпусе, при габаритах которого уже в эпоху 18:9-дисплеев смартфоны могли предложить только 5,7 дюйма (взгляните хотя бы на Honor 7C как памятник той эпохе). А если копнуть глубже и вспомнить модели до эпохи безрамочности, в таком корпусе вы могли получить всего лишь 5.5 дюймов (Honor 4X образца 2015 года не даст соврать).
Что примечательно — при том, что выглядит смартфон, как ледовая арена, из руки он не выскальзывает. Я тоже говорил «Да не может этого быть!», но факт остаётся фактом — в местах хвата корпус не скользкий, всё продумано.
Сканеру отпечатков пальцев на задней панели я тоже скорее порадуюсь, чем нет — он настолько быстр и хорош по точности срабатывания, что после экранных сканеров с их «вж-вж, не распознано, приложите ещё раз» в недорогих смартфонах душа отдыхает.
Что ещё раз напоминает нам мудрость: как сделать человеку хорошо? Сначала сделать плохо, а потом — как было.
Каплевидный вырез в дисплее маленький, но и его можно замаскировать одним нажатием в настройках — по бокам от него по-прежнему будут значки уведомлений и системные индикаторы, зато смартфон будет выглядеть как в старые добрые времена, когда деревья были большими, а дисплеи — строго прямоугольными.
Все разъемы (а их тут два), вынесены на нижнюю грань. И разъем для наушников (он же «миниджек») и порт Type-C. Кстати, оба разъема выводят звук — можете покупать наушники и с классическими, и с новыми разъёмами. Или слушать музыку по Bluetooth, благо кодек aptX HD здесь поддерживается и звук будет на уровне.
Экран
Итак, у нас тут 6,15 дюйма дисплея (чуть меньше, чем раньше ставили в планшеты) в смартфоне размером с классические 5,5-дюймовые модели. Вы, возможно, будете смеяться, но это по нынешним временам ещё и вполне умеренная размерность — иные смартфоны оказываются гораздо крупнее и в кармане брюк распластываются на вашей ноге как бронепластина у спецназовца.
|HONOR 20 Lite
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|450/4,5 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1150–1250:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|105%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,9
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1,9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6400К
В HONOR 20 Lite установлена IPS-матрица с разрешением Full HD+, что в смартфонах дороже 12 тысяч рублей уже стало нормой (если вам предлагают по такой цене HD+, не соглашайтесь!), и идеальной цветопередачей, чего в недорогих мобильниках до второй половины 2019 года отродясь не было. Да и в 2019-2020 гг. идеально белый, а не синеватый, цвет и фотографически точные остальные цвета выдают менее 5 смартфонов в бюджете до 20 тысяч рублей.
Хорошая яркость и дисплей FHD+ не удивляют. Но идеальную цветопередачу в моделях такого класса больше почти нигде не встретишь
Запас яркости огромный — даже флагманы с IPS-дисплеями не предлагают больше 500 кд/м2, а в моделях до 20 тысяч рублей нормой считаются 400-420 кд/м2. Такого уровня читаемости хватит даже для того, чтобы различать текст под лучами солнца на пляже.
В качестве интерфейса выступает Magic UI 2.1.0 — «родная» оболочка для смартфонов HONOR, больше всего похожая на соплатформенную EMUI 9.1, которая используется в смартфонах Huawei. Нет смысла перечислять все настройки — суть в том, что вам никто не навязывает крутилки и переключалки, но если появляется необходимость, вы можете отрегулировать почти всё, от внешнего вида до режимов работы и тонкостей доступа к интернету в каждом из приложений.
Производительность и автономность
HONOR практически всегда использует в смартфонах «железо» собственного производства. И, пожалуй, правильно делает — если по количеству «попугаев» в замерах производительности ещё есть о чём поспорить, то по продолжительности работы в пересчёте на ёмкость аккумулятора смартфоны на базе Kirin — одни из лучших. По большому счёту, мы получаем аналог процессоров Snapdragon 660/666 или Helio P60 по быстродействию, только не настолько прожорливый и «горячий» в режиме максимальной нагрузки.
Против 128 Гбайт памяти по умеренной цене нет приёма!
И мы прекрасно понимаем тех, кого прельщает новенький и более быстрый Kirin 810, но будем реалистами — смартфон на его базе был бы неминуемо дороже, отчего мы бы снова пустились в долгие беседы «а пригодится ли мне +N% производительности, если за неё придётся переплатить M% рублей?». Как-нибудь в другой раз.
Гораздо важнее то, что в HONOR 20 Lite, помимо быстрого и экономичного процессора, вы получаете ещё и 4/128 Гбайт (!) памяти — в официальной рознице смартфоны с таким объёмом памяти + FHD+ дисплеем и процессором уровня Snapdragon 660 практически не встречаются.
Но это все синтетические тесты, что мы имеем в реальных ситуациях? С запуском «тяжёлых» Call Of Duty: Mobile и PUBG у смартфона никаких проблем нет, на автоматически подобранных настройках графики всё и выглядит детализировано, и работает без рывков, а со стабильной скоростью. Но для максимальных настроек качества графики, конечно, есть смысл купить HONOR 20 на базе Kirin 980.
Что касается автономности, вы можете рассчитывать на день беспроблемной работы вдали от розетки. Для всего остального есть внешние аккумуляторы и быстрая зарядка HONOR SuperCharge мощностью 18 Вт.
Камера
Камера — второй неожиданный плюс демократичного HONOR. Точнее, четыре камеры: три основных модуля и один фронтальный. Но дело даже не в количестве.
Основная камера с разрешением 48 Мп, конечно, умеет выдавать сверхдетализированные фото в этом самом 48-Мп режиме при хорошей погоде. Но гораздо важнее, что в повседневном режиме с 12 Мп (для соцсетей этого хватает, поверьте) смартфоны с таким сенсором выдают очень качественные ночные снимки и «вытягивают» детализацию кадров там, где классические смартфонные камеры с бюджетными сенсорами от 12 до 16 Мп уже не справляются.
Камеры и настройки — на любой вкус. Всё остальное зависит от вашего «боевого духа»
Для остальных задач в смартфоне есть режимы боке (красивое размытие фона) и широкоугольный модуль (для съёмки пейзажей, которые не помещаются в кадр стандартной камеры). Вот сейчас пишу это и поражаюсь тому, что мы нынче буднично всё это перечисляем по отношению к доступной модели. А ведь ещё недавно такое количество разноплановых камер было только в составе очень, очень дорогих смартфонов! До чего техника дошла...
Разноплановость — это очень удачное слово по отношению к HONOR 20 Lite, кстати говоря. Потому что вы можете не только переключаться между камерами, но и выбирать, использовать ли вам искусственный интеллект смартфона для съёмки (если хотите сразу красочный снимок, а не крутить фильтры перед публикацией в соцсеть), или отключить помощников и снимать в жанре сурового реализма, как дотошные пейзажисты или любители документальных записей. И, конечно, есть режим HDR чтобы заставлять смартфон фотографировать «через не могу», то есть в пасмурную погоду в сумерки сделать фотографию, как если бы она выглядела при более благоприятных погодных условиях.
И, как в любом уважающем себя (и покупателя) современном смартфоне, в HONOR 20 Lite есть режим «Ночь», который склеивает несколько кадров в один. Получаем качественные снимки, ради которых раньше нужно было крепить смартфон на штатив, либо городить мощную вспышку.
Фронтальная камера здесь не простая, а 24-мегапиксельная. Словом, выдает хорошие снимки и днем, и ночью. Да и с разблокировкой смартфона сканированием лица справляется замечательно.
Итого
Давайте уберём в сторону эмоции и будем руководствоваться фактами. Что мы получаем в лице HONOR 20 Lite при его рекомендованной цене?
Идеально откалиброванный (с правильной цветопередачей) яркий дисплей
Быстрый процессор + огромное количество памяти, которую ещё и можно расширить
Полный набор камер (довольно неплохих) на любой случай жизни, корректировка снимков искусственным интеллектом и продвинутая селфи-камера с 24 Мп
Современный безрамочный дизайн, расцветки на любой вкус
Компактность
Android с доработками в фирменной оболочке, с Google-сервисами и перспективой обновления до новейшего Android 10
Даже разъём для наушников сохранили! И всё это стоит разумных денег!
Наверняка, какой-нибудь смартфон малоизвестного производителя в какой-то из месяцев года выпустит модель, у которой одна из характеристик будет более выигрышной. Вполне вероятно, что в 2020 году выйдут процессоры, которые выдадут чуть больше баллов в бенчмарках. Но суть от этого не изменится — смартфоны, в которых есть всё и сразу, как были, так и будут на вес золота.
Потому что их мало. Но теперь вы знаете, по крайней мере, один из них, который стоит покупать.
- Съемка видео со стабилизацией
- 128 Гб памяти
- Стильный внешний вид
- NFC
- Гибридный слот для сим-карт
- Не самый ёмкий аккумулятор