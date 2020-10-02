Всесторонне классный смартфон среднего класса — Honor 30i

Кстати, для ночной съемки тут есть специальный режим, который позволяет снимать с выдержкой до шести секунд. ПО камеры само склеивает кучу снимков в один, чтобы получить хороший результат на выходе. Скажете, что 6 секунд держать смартфон неподвижно — сложно? И я соглашусь с вами. Избежать “шевеленки” будет тяжело, но Honor не была бы собой, если бы не нашла решения этой проблемы. Для этого в Honor 30i есть стабилизация AIS, которая программно фиксирует изображение и не дает дрожащим рукам “запороть” кадр.

Собственные алгоритмы никуда не делись — они все так же помогают в съемке. Снимаете зелень? Камера это поймет и поможет добиться более насыщенных цветов. Работает это добро, кстати, и на широкоугольной камере.

Самый выносливый современный смартфон с 4000 мАч

Рассказывать подробно о характеристиках Kirin 710F — это как объяснять вам вкус помидора. Все и так давно в курсе! Важнее сказать даже не о характеристиках как таковых, а об их отличиях от конкурентов.

Во-первых, среди всех процессоров в недорогих смартфонах Kirin 710F на сегодняшний день один из самых экономичных и «холодных». Это значит, что расход аккумулятора даже под высокой нагрузкой будет умеренным, а смартфон не будет зависать, перезагружаться или терять в производительности даже под горячими лучами летнего солнца.

Во-вторых, у Kirin 710F классическая компоновка: 4 мощных ядра Cortex-A73 для режима высокой нагрузки + 4 экономичных ядра Cortex-A53 для малого расхода энергии в режиме чтения или просмотра видео. Если обратить внимание на новейшие восьмиядерные процессоры других производителей с ядрами Cortex-A75 или A75, окажется, что… в них установлены только два производительных ядра A75, а все остальные шесть ядер маломощные! Это как если сравнить два пакета молока: даже если в обоих пакетах по 1 л, второе окажется «разбавленным» водой. Ценность Kirin 710F в том, что в его классической конструкции таких трюков нет — всё по-честному.

И это даёт свои плоды: посмотрите на график автономности ниже. За счёт экономичного дисплея OLED + бережно расходующего заряд процессора Kirin 710F и отсутствия прожорливых Google-сервисов перед нами самый выносливый современный смартфон с 4000 мАч! Он работает от аккумулятора столько же, сколько конкуренты с 5000 мАч и IPS-дисплеями! Только с более тонким корпусом и более быстрой зарядкой (меньше ёмкость — быстрее заряжается). Никакого чуда — просто грамотное сочетание «софта» и «железа», а не попытки справиться с прожорливым процессором при помощи толстого аккумулятора.