Всесторонне классный смартфон среднего класса — Honor 30i
Уже год Honor идет своим путем. Весь этот год бренд изо всех сил старался адаптироваться под сложившуюся ситуацию, не сбавляя оборотов в гонке по созданию нормальных смартфонов.
“Нет гугла — нет жизни”. Что-то такое можно было услышать год назад из каждого утюга. И ведь прошлой осенью аналитики и комментаторы действительно предрекали бренду если и не быструю, то, как минимум, мучительную смерть.
Но вот год прошел. Программное обеспечение совершенствовалось и становилось более независимым, а продажи все так же росли. У Honor все замечательно, как мы видим — четверть от всего рынка смартфонов в России. А как там сейчас поживают аналитики с комментаторами?
Технические характеристики
|Honor 30i
|Операционная система
|Android 10 + Magic UI 2.1
|Экран
|6,3", OLED, 2400 x 1080 п., 417 PPI, 90% полезной площади
|Процессор
|Kirin 710F (12 нм, 8 ядер: 4 ядра по 2.2 ГГц Cortex-A73 + 4 ядра по 1.7 ГГц Cortex-A53)
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Оперативная память
|4 Гб
|Накопитель
|128 Гб + NM Card до 256 Гб
|Камеры
|Тройная камера: Основной модуль: 48 Mп, f/1.8, 28 мм, 1/2.0", PDAF Широкоугольный: 8 Mп, f/2.4, 120˚ Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4, Фронтальная камера: 16 Mп, f/2.0, 26 мм, 1/3.06"
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS
|Аккумулятор
|4000 мАч (зарядка на 10Вт)
|Размеры
|157,2x73,2x7,7 мм
|Масса
|171,5 г
|Цена
|17 990 рублей
Пожалуй, самый красивый смартфон в своей категории
Заголовок параграфа тут не кликбейта ради, и я постараюсь объяснить почему.
Прямо сейчас можете открыть в новой вкладке Яндекс.Маркет, установить ограничение по цене в пределах 15-18 тысяч рублей и… найти примерно ноль смартфонов, которые будут так же хорошо смотреться в руке. У одного сканер сзади портит всю картину, у другого какая-то дизайнерская узорчатая вакханалия на спинке. А золотой середины как не было, так и нет.
Изначально как раз Honor привнес моду на градиенты в дизайне смартфонов. Давно, уже как года три назад, только вот работать с градиентами научились единицы. А довести до идеала смогли только в Honor. Просто посмотрите на то, как Honor 30i выглядит спереди и сзади. И где тут конкуренты?
Прокачать успели не только внешний вид. В плане удобства тоже есть приятные изменения. Так рамка по всему периметру корпуса стала более обтекаемой, но не потеряла при этом в прочности хвата. Если провести подушечкой пальцев по местам видимого стыка задней панели и рамки, то этот стык не будет почти никак ощущаться. Мелочь, а приятно.
Еще одна немаловажная вещь в представлениях о том, что такое красивый смартфон — экран. Как это ни странно, но именно дисплей зачастую добавляет несколько очков к восприятию телефона. Раз в Honor 30i появился AMOLED-дисплей, можно смело ставить на обои черный фон и наслаждаться безрамочностью настолько, насколько это возможно. Может, это какие-то мои извращенные удовольствия, но чертовски приятно, когда идеально черный экран плавно перетекает в рамки. И вот в этом смартфоне это есть. Что особенно приятно, когда вспоминаешь цену устройства.
Ярче уже некуда
Из предыдущего параграфа должно было стать понятно, почему AMOLED — хороший выбор. Но это лишь мои предпочтения, касающиеся визуальной составляющей. Что же там с технической частью? Может, и не стоило отказываться от IPS?
Начнем с того, что экран тут немаленький — 6.3 дюйма. И разрешение уже вполне солидное — Full HD+. Даже в дорогостоящих смартфонах вы редко встретите значение выше. Гораздо важнее даже не разрешение (оно в моделях среднего класса было неплохим и раньше), а то, что теперь экономичный OLED с его отличной читаемостью под лучами солнца есть в моделях, где ещё совсем недавно предлагался по-своему хороший, но безальтернативный IPS.
|Результаты теста дисплея Honor 30i
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|500/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|120%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,99
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
Кроме выигранного экранного времени, за счет отключения пикселей при отображении черного цвета, использование такой матрицы дает еще и возможность установить оптический сканер отпечатков под стекло. Был сканер сзади (кстати, он точный и довольно быстрый) — теперь он спереди.
Подняли в Honor и яркость матрицы. Теперь она как у хороших флагманских смартфонов — 500 кд/м2. При ярком освещении матрица дополнительно ещё немного увеличивает мощность подсветки. И это только на руку конечному пользователю. Если вспомнить, что смартфон еще и стоит 16 тысяч рублей, а контрастность у OLED бесконечная, у нас тут вырисовывается обладатель одного из самых ярких экранов в своем сегменте. И даже ярче почти всех флагманских смартфонов 2018-2019 гг. Летом очень пригодится.
Смартфон, который снимает в любых условиях
Не имеет значения, что вы снимаете на основной модуль: будь это какой-то милый сердцу пейзаж, либо ночная фотография красивой улицы. Помогает в этом и разрешение сенсора в 48 Мп, и быстрая обработка снимков, и даже широкая диафрагма — f/1.8. Нажал — готово.
Кстати, для ночной съемки тут есть специальный режим, который позволяет снимать с выдержкой до шести секунд. ПО камеры само склеивает кучу снимков в один, чтобы получить хороший результат на выходе. Скажете, что 6 секунд держать смартфон неподвижно — сложно? И я соглашусь с вами. Избежать “шевеленки” будет тяжело, но Honor не была бы собой, если бы не нашла решения этой проблемы. Для этого в Honor 30i есть стабилизация AIS, которая программно фиксирует изображение и не дает дрожащим рукам “запороть” кадр.
Собственные алгоритмы никуда не делись — они все так же помогают в съемке. Снимаете зелень? Камера это поймет и поможет добиться более насыщенных цветов. Работает это добро, кстати, и на широкоугольной камере.
Самый выносливый современный смартфон с 4000 мАч
Рассказывать подробно о характеристиках Kirin 710F — это как объяснять вам вкус помидора. Все и так давно в курсе! Важнее сказать даже не о характеристиках как таковых, а об их отличиях от конкурентов.
Во-первых, среди всех процессоров в недорогих смартфонах Kirin 710F на сегодняшний день один из самых экономичных и «холодных». Это значит, что расход аккумулятора даже под высокой нагрузкой будет умеренным, а смартфон не будет зависать, перезагружаться или терять в производительности даже под горячими лучами летнего солнца.
Во-вторых, у Kirin 710F классическая компоновка: 4 мощных ядра Cortex-A73 для режима высокой нагрузки + 4 экономичных ядра Cortex-A53 для малого расхода энергии в режиме чтения или просмотра видео. Если обратить внимание на новейшие восьмиядерные процессоры других производителей с ядрами Cortex-A75 или A75, окажется, что… в них установлены только два производительных ядра A75, а все остальные шесть ядер маломощные! Это как если сравнить два пакета молока: даже если в обоих пакетах по 1 л, второе окажется «разбавленным» водой. Ценность Kirin 710F в том, что в его классической конструкции таких трюков нет — всё по-честному.
И это даёт свои плоды: посмотрите на график автономности ниже. За счёт экономичного дисплея OLED + бережно расходующего заряд процессора Kirin 710F и отсутствия прожорливых Google-сервисов перед нами самый выносливый современный смартфон с 4000 мАч! Он работает от аккумулятора столько же, сколько конкуренты с 5000 мАч и IPS-дисплеями! Только с более тонким корпусом и более быстрой зарядкой (меньше ёмкость — быстрее заряжается). Никакого чуда — просто грамотное сочетание «софта» и «железа», а не попытки справиться с прожорливым процессором при помощи толстого аккумулятора.
Без приложений не останетесь
Honor двигается семимильными шагами в сторону автономности и независимости от кого бы то ни было. К концу текущего года представители компании обещают превратить собственную экосистему в полноценный аналог таковой от Google. Да и посудите сами, уже на данный момент зарегистрировано более миллиона разработчиков, которые (очень на это надеюсь) будут постепенно публиковать свои приложения.
Но, допустим, вы пока что не нашли какое-то приложение в AppGallery. Напрашивается вопрос: а что делать-то? Для этих случаев есть такие сайты, как apkpure.com, где можно найти почти любой интересующий вас APK-файл. Но теперь все упростилось. Появился Petal Search, который прямо в поисковой строке будет предлагать скачать приложение из оригинального источника. Например, с сайта разработчика. Это все на тот случай, если нужное вам приложение пока что не появилось в местном магазине.
За синхронизацию паролей, данных и бэкапов беспокоиться не стоит. Сервисы от Huawei вполне себе с этим справляются. Вот что на данный момент объединяет HMS Core 5.0 под одной крышей:
- Аккаунт Huawei
- Сервис платежей
- AppGallery
- Облако
- Сервисы push-уведомлений, быстрого входа и покупок в приложении
- Сервисы определения местоположения, карт, игр и машинного обучения
Неплохой набор для года активной разработки, да?
Для российского пользователя отказ от гугл-сервисов, в теории, должен стать самым безболезненным. Все привычные приложения Яндекса работают как часы внутри одного большого супер-приложения Яндекс.Go, а Сбербанк вообще запустил SberPay, который призван заменить Google Pay. Не пользуетесь Сбербанком и даже в обозримом будущем не собираетесь становиться их клиентом? Можете смело скачать приложение “Кошелек” (кстати, тоже отечественное) и добавить туда свою карту от любого другого банка.
Выводы
Не бывает смартфонов, которые хороши «сферически и в вакууме», сами по себе — о преимуществах можно говорить только в сравнении с тем, что по аналогичной цене предлагают конкуренты. И в этом плане уже на этапе, когда мы ищем смартфон до 20 тысяч рублей в официальной рознице + с дисплеем OLED (для экономичности, улучшенной читаемости и качества картинки, как у более дорогих моделей), отсеиваются почти все конкуренты. Остаётся только пара моделей одного производителя с «придворным» производством AMOLED-матриц.
Только в его AMOLED-дисплее вы получите теоретический максимум яркости в 420 кд/м2, а практический — 390 кд/м2 против реальных 500 кд/м2 у Honor 30i. И даже выигрыша в производительности процессора не будет, потому что у конкурента он тоже основан на комбинации всё тех же ядер 4x Cortex-A53 и 4x Cortex A73. А вот в детализации тыльной камеры вы точно потеряете, потому что с теми же 48 Мп вам предложат чуть более «подслеповатую» оптику f/2.0 вместо улучшенной f/1.8 в Honor. Увеличенный аккумулятор? Да, у конкурента он есть, но смартфон получился толще и тяжелее, а для суток автономности (или полутора, если использовать режимы энергосбережения) с OLED-дисплеем хватает и 4000 мАч в тонком корпусе.
Мы, обзорщики, всякого повидали в характеристиках смартфонов — от безумного количества мегапикселей до корпусов толщиной с бургер из-за «ого-го, какой у нас аккумулятор!». Но всё это скорее шоу, а не смартфоны для повседневной жизни. В Honor 30i на этом фоне нас радует именно баланс: классный (лучший среди смартфонов 20 тысяч рублей) дисплей и одинаково хорошие показатели по автономности, качеству камер и габаритам корпуса. Уж лучше универсально хороший смартфон для всего, чем смартфон, в котором одна из характеристик сделана рекордно крутой в ущерб всему остальному. Помните о балансе, и удачных вам покупок!
- Самый качественный дисплей среди смартфонов до 20 тысяч рублей
- Работает дольше, чем конкуренты с более ёмким аккумулятором
- Тонкий корпус
- При переходе со смартфонов на базе GMS придётся потратить время на настройку
- Карты памяти нового стандарта NM