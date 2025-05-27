Новый iPhone за 25-30 тысяч рублей вы не купите, но вот его классный аналог на Android

Регулярная цена HONOR 400 Lite устаканится на уровне 33 тысяч рублей спустя месяц-два. Сейчас её нет и мы подразумеваем, что скорее всего интернет-магазины сохранят базовую цену в 27 тысяч рублей на покупку. Потому что за те же деньги можно присмотреться к Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. У него тоже 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, более мощный чип MediaTek Dimensity 7300-Ultra (+25% производительности в сравнении с HONOR 400 Lite), который будет более быстр в играх и тяжелых программах.

А вот что интересно, так это тройная камера на 200+8+2 мегапикселей с оптической стабилизацией и возможностью записи видео в 4K@30fps. Ну и влагозащита IP68, которой нет у 400 Lite. Правда, из-за этого Redmi Note 14 Pro 5G при меньшей ёмкости аккумулятора стал заметно более толстым. Да и в целом материалы — пластик на пластике (и рамка пластиковая, и панельки корпуса, и кнопки), причём дешёвенький.

Но учтите, что Redmi Note 14 Pro 5G это детище Xiaomi, а это значит, что фирменная оболочка HyperOS не самый лучший вариант для использования. Да, она стильная и частично слизана с Айфона, но вот реклама никуда не пропала. Чтобы нормально пользоваться телефоном вам придётся вручную отключить всё настройки и перечитать кучу страниц на форумах, чтобы найти ползунки в самых дальних углах системы. У HONOR 400 Lite такой проблемы нет.

И, по старой сяомишной традиции, у некоторых экземпляров Redmi Note 14 Pro 5G глючит датчик приближения, то есть не гаснет экран, когда вы подносите во время звонка смартфон к уху. Так что не удивляйтесь, если иногда будете нажимать кнопку отбоя звонка ухом во время разговора. Впрочем, это не особо массовая проблема (пока), какой она была в поколении Redmi Note 14.

Выводы

Любые номерные HONOR Lite всегда строились не вокруг характеристик, а вокруг... впечатлений от использования. Или, если коряво переводить с английского, пользовательского опыта. Это когда смартфон делают не самым мощным, а самым приятным по ощущениям. Потому что выбивающих рекордные баллы в Антуту горячих скользких «мыльниц» полно, а по качеству корпуса даже б/ушные iPhone приятнее в руке новых Ведроидов среднего класса. Вот HONOR 400 Lite сделан как раз чтобы эту тенденцию переломить: лёгкий, компактненький, тонкий, очень качественно исполненный, с идеальной цветопередачей и огромным запасом яркости дисплея.

Да, это не самый мощный смартфон за 25-35 тысяч рублей. Правда, к слову, далеко не все конкуренты будут прям быстрее — у Самсунга, например, смартфон аккурат такой же по быстродействию при такой же цене.

А с другой стороны, этого процессора не то чтобы не хватает для того, чтобы переписываться в мессенджерах или банковские приложения педалировать. Для игр, если присматриваете смартфон для ребёнка-игруна, лучше что-то более быстрое брать, да. Но для приложений быстродействия достаточно.

Камера хорошо фотографирует, но запись видео здесь откровенно на сдачу. Словом, ради камер есть смысл доплатить и взять HONOR 200, например.

Но, помимо качественного корпуса, компактности и классного дисплея, у HONOR 400 Lite есть как минимум ещё один плюс — на старте продаж цена со скидкой в 26999 рублей + наушники в подарок. Но если скидка может «подзатянуться», то вот обещанные подарочные наушники навряд ли будут всегда в комплекте со смартфоном. Так что думайте сами, если вы искали приятный в исполнении смартфон недорого — альтернатив-то, чтобы смартфон был тоненьким и лёгким, но с характеристиками выше, никто не делает, так что в определённых сценариях есть смысл брать именно эту модель. Тем более, что в отличие от предыдущих тонких HONOR Lite, здесь и автономность стала вполне на уровне и каких-то существенных недостатков-противопоказаний к использованию у этого смартфона теперь вообще нет.