Новый iPhone за 25-30 тысяч рублей вы не купите, но вот его классный аналог на Android

Новый iPhone за 25-30 тысяч рублей вы не купите, но вот его классный аналог на AndroidHONOR 400 Lite
Внешний вид
К нам на обзор попал HONOR 400 Lite в сером цвете. По заумному на маркетинговом языке он называется Lunar Grey (лунный серый), но в реальности он и правда выглядит прикольно и не так прост, как кажется на фото: если покрутить телефон в руках, то вы заметите легкий перламутровый отлив. Задняя крышка из пластика, но это прям самый дорогой и тактильно приятный пластик из всех пластиков. Как в дорогих немецких машинах.
Небось, маркий смартфон? Кстати, нет, отпечатки тут редкие гости, титановый iPhone пачкается быстрее.
Но, если быть до конца честными, HONOR 400 Lite выпускают и в чёрном цвете. И вот там отпечатки видны очень хорошо. Так что берите серый смартфон по возможности, если он вам приглянётся.
Грани у HONOR 400 Lite плоские, с металлическим эффектом, что придаёт телефону строгость и, честно говоря, радует после десятков девайсов с загнутыми по бокам экранами-водопадами. Блок камер подозрительно напоминает сразу два смартфона: iPhone 16 Pro и Huawei Pura 70. И, в целом, выглядит-то красиво и по-своему!
Клавиши — отдельная песня. Справа: кнопка питания, громкость и фишка новинки — сенсорная кнопка-помощник. Она запускает камеру, зумирует и даже вызывает Google Объектив. Правда, к расположению придётся поначалу привыкнуть. Клавиша находится чуть низковато, поэтому с непривычки нащупать её интуитивно не всегда просто.
Снизу же порт USB Type-C, рядом динамик, микрофон и слот для двух micro-SIM. Аудиоразъёма 3.5 мм нет, но кого это удивляет в 2025 году?
Водозащита у корпуса... ну, как бы есть, но не прям суровая: IP65 позволяет вам уронить смартфон в воду на глубину до 1 метра — если вы достанете его из воды в течение 3 минут, никаких повреждений он гарантированно не получит. Это не IP67/IP68, с которыми смартфон можно даже для подводной видеосъёмки использовать, но хотя бы угробить мобильник, если уроните его в ванную или где-то на берегу моря, нет риска.
Про экран поговорим отдельно, пока просто знайте приятный факт, что он плоский. А ещё у смартфона есть «Magic Capsule» — аналог Dynamic Island, который может показывать уведомления и музыку, а также позволять быстро переключать музыкальные треки без входа в приложения или выдвигания шторки уведомлений сверху.
Дисплей
Когда обзорщик говорит, что в смартфоне хороший дисплей, это звучит как «Как прекрасно, что небо синее!» — да оно же, блин, и так практически всегда синее! А в смартфонах 2025 года выпуска почти всегда идеальные дисплеи, да? Да, но не совсем + есть нюансы.
Вот даже на фоне хороших дисплеев современных смартфонов дисплей в HONOR 400 Lite ощущается чуть приятнее, чем обычно, по совокупности факторов. Аккуратные (без «подбородка») и небольшие рамки, сам он плоский, а диагональ 6,7-дюймов (сейчас смартфоны тянутся уже к 6.9, а этот 6.7", но за счёт маленьких рамок будто 6.6"). Цветопередача идеальная просто — не синюшная или желтушная, как бывает зачастую у Infinix, Tecno или даже Realme, а нейтральная и корректная, тут и впрямь как у iPhone показатели. Ну и яркости тоже выше крыши — мы яркость в авто-режиме не измеряем (только в ручном), производитель заявляет до 3500 нит яркости, что вряд ли в полной мере правда. Но визуально тут один из самых ярких дисплеев среди смартфонов до 50-60 тысяч рублей — не ощущается тусклым даже на улице в очень солнечный день.
И не мерцает — частота ШИМ 3840 Гц, так что если ваше зрение отмечает мерцание OLED-дисплеев и глаза устают, здесь это проявляться не будет.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (авто/ручн.) 1500+
|513 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|125%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1.6
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|6150К
Короче, дисплей прям дорогой-богатый, это ощущается сразу и это одно из главных отличий HONOR 400 Lite от других смартфонов по такой же цене — сейчас в смартфонах до 30-40 тысяч рублей дисплеи обычно уровня «ну, за эти деньги пойдёт», а здесь дисплей будто вынули из смартфона за 100+ тысяч рублей.
Производительность и автономность
В устройстве установлен MediaTek Dimensity 7025 Ultra — это 8-ядерный процессор, созданный по 6-нм техпроцессу. Два высокопроизводительных ядра Cortex-A78 с частотой 2.5 ГГц отвечают за сложные задачи, а шесть энергоэффективных Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц должны обеспечить экономию заряда в повседневных сценариях. Это, грубо говоря, аналог Exynos 1380 (Samsung Galaxy A54/A35) и чуууть-чуть слабее, чем Dimensity 7200 из Xiaomi Redmi Note 13 Pro+.
В общем, современный экономичный быстрый в приложениях, но не очень быстрый в играх процессор с запасом для 5G-связи, бодренькой памятью UFS 3.1 (как и с дорогим SSD в ноутбуке, она нужна для быстрого запуска смартфона, быстрой установки/быстрого удаления приложений и т.д.) и 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x.
Оперативку, как и во многих других смартфонах, можно расширить ещё на 8 Гбайт за счёт накопителя по фирменной технологии «HONOR RAM Turbo». И, в отличие от других смартфонов с более медленной памятью, здесь с UFS 3.1 этот трюк не снизит быстродействие. Но по факту в реалиях середины 2025 г. этого объёма памяти достаточно для работы в многозадачном режиме в базовых приложениях вроде мессенджеров, браузеров, простых игр-кликеров.
За графику отвечает ускоритель IMG BXM-8-256 с частотой 900 МГц. Чип поддерживает набор инструкций ARMv8.2-A, но, к сожалению, несовместим с современными API Vulkan, из-за чего тесты в том же 3DMark Wild Life на нем мы запустить не смогли (и не только мы, хе-хе). А вот итоги тестирования в Geekbench 6 или AnTuTu в нашем общем зачёте показывают результаты ближе к концу списка.
В играх же Dimensity 7025 Ultra показывает себя средне: частота кадров будет колеблиться в районе 50-60 fps в бестселлерах прошлых лет вроде Asphalt или Standoff 2, а вот требовательные проекты, такие как Genshin Impact, комфортно работают только на низких настройках графики.
Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5230 мАч. Для устройства с 6.7-дюймовым OLED-дисплеем это неплохой показатель, в реальных условиях автономность получается средней — есть смартфоны, которые эти же 5000-5200 дозируют медленнее, но полно и тех, которые высаживают аккумулятор просто на глазах. На пару суток интенсивного использования заряда вряд ли хватит, но в целом 400 Lite экономичный и бояться выйти из дома без Power Bank, как с иными Самсунгами или iPhone, вы не будете.
Плюс не забывайте, что смартфон при своих 5200 ну очень тоненький, поэтому его и в руках удобнее держать, и в брюках носить:
Для зарядки в комплекте есть фирменный адаптер мощностью 35 Вт. Зарядка с 0% до 100% занимает около 1 часа 15 минут, что весьма неплохо. Беспроводная и обратная зарядка, увы, не поддерживаются.
Камера
HONOR почему-то стесняются указать модель сенсора основной камерй, но точно знаем, что основной модуль здесь с разрешением 108 мегапикселей и апертурой f/1.75 и без оптической стабилизации, что похоже на... Samsung HM6, к примеру. Второй модуль — широкоугольный на 5 мегапикселей, а вот третьего, вопреки иллюзии с тремя кругляшами на задней крышке, здесь нет. Вместо него в блок камер «вписана» светодиодная вспышка. С одной стороны у конкурентов бывает и три реальных камеры, а с другой — обычно третьей камерой навешивают какой-нибудь макро-модуль, которым вы будете пользоваться раз в никогда.
Но вот что точно отличает HONOR 400 Lite — наличие специальной «ИИ-кнопки», которую напрямую можно использовать в фирменном приложении камеры. Берёте телефон горизонтально, кладёте на неё палец и... одним нажатием можно сделать фото, если подвигать палец вправо-влево можно выбрать нужный зум, а если вдруг нужно что-то срочно заснять — просто зажмите кнопку.
А какие получаются фотки?
При хорошем освещении прям красота, солнечный день передаётся прям солнечным. Картинка яркая, без артефактов или каких-то ещё лишних деталей. Мне понравилась работа ширика, который в движущемся трамвае снял салон без смазов по краям кадра. Надо понимать, что в момент съёмки меня мотало туда-сюда на рельсах.
Но ещё больше мне понравилась утренняя дымка на фотографиях с вокзала. В реальности солнечные лучи пробивали крышу и падали на перрон, а просвет наверху слепил глаза. Короче, не самый простой сценарий для нетоповых смартфонов, но результат точно передаёт атмосферу на фото.
Оптического зума нет. Но вот на работу цифрового приближения при использовании разных модулей можно посмотреть на фотках выше. Я бы отметил падение чёткости у движущихся объектов на приближении 3х, причем в случае с баржей почему он произошел не совсем понятно, а вот на кадре с речным трамвайчиком фокус автоматически переместился на статичный дом.
В целом же, если объект съёмки не убегает от вас, то к снимкам претензий вроде как и нет.
Портретный режим недурно отделил шевелюру и одежду Игоря от офиса на заднем плане. Я вообще не совсем понимаю его предназначение, ибо какой смысл в фотках БЕЗ заднего плана? Но если вам нужно заснять макияж или какие-то такие уникальные вещи, то почему бы и нет?
Обычно снимки в наших обзорах делятся на дневные и ночные, но в этот раз я наделал много фоток в метро и... почему бы не написать про съёмку в полумраке или условиях недостаточной освщённости? Конечно, может быть для съёмки монументов хотелось бы больше красок и не такого мрачного тона, но в реальности на Белорусской это примерно всё так и выглядит. Ну... может быть чуть светлее.
Но больше я хочу обратить внимание на возможность фотографировать всякие таблички и навигацию. У меня были опасения, что мелкий текст и детали при таких исходных данных по свету будут превращаться в кашу из пикселей, но нет. Всё более чем читаемо, поэтому заблудиться в метро точно не получится.
Ночью снимки получаются противоречивыми. С одной стороны при фотографировании вблизи всё выглядит на удивление приятно, например собака или пеньки на берегу. А вот если камера отдаляется от объекта, то всё не так радужно. Да, получаются хорошие (даже очень) снимки домов или запаркованной машины при правильном освещении, но вот панораму города смартфон снимает «со скрипом»... А ещё от любого источника света «ловятся» заметные засветы в кадре.
Селфи-камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором с апертурой f/2.5. Автофокуса на ней нет, но есть отдельная физическая (!) вспышка, причем запрятана она под стекло рядом с модулем. В целом же к фронталке серьезных нареканий у меня нет. В большинстве случаев кадры получаются такими, что их не стыдно выложить в ваши сторис в соцсети.
Что касается съёмки видео на HONOR 400 Lite, то тут только 1080p и 30 кадров в секунду. Странно, что не завезли хотя бы 1080p@60fps. Стабилизация в девайсе только цифровая, картинку чуть потрясывает, то разобрать происходящее в кадре возможно. Когда к нам приезжают смартфоны с поддержкой записи видео в 4K, но без оптостаба, там порой видосы получаются заметно хуже. Но скажем често, что по качеству записи видео есть в этом бюджете и более сильные смартфоны.
Конкуренты
Samsung Galaxy A26
HONOR 400 Lite стартует с цены в 27000 рублей. Что сейчас можно взять за эти же деньги? Например, Samsung Galaxy A26, который в сетевой рознице в том же DNS продаётся за тысячу дороже. С одной стороны более именитый бренд, в прошивке OneUI должен быть навороченный ИИ, но по факту в России не все ИИ-функции доступны, а процессор Exynos 1380 в нём такой же по мощности, как в HONOR, так что каких-то доп.ресурсов на новые ИИ-фишки в смартфоне не заложено.
При этом Super-AMOLED экран диагональю 6.6" в 2025 году имеет позорненькую уже частоту обновления всего в 90 Гц, а самый большой минус — огромный, нет, скорее ОГРОМНЕЙШИЙ «подбородок» в нижней части. Честно говоря, за такие деньги это просто издевательство. А ещё традиционное самсунговское жмотство с отсутствием зарядного устройства в комплекте, что в целом не норма для этого ценового сегмента. Поэтому, если вдруг решите покупать себе Galaxy A26, то заложите ещё тыщу-полторы сверху на блок питания.
А вот к плюсам можно отнести камеру на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и защиту от пыли и влаги по стандарту IP67.
Короче говоря: Samsung чуть толще и чуть тяжелее, в нём более тусклый дисплей, медленнее зарядка и хуже процентов на 8-10 автономность, процессор такой же по мощности, чуть выше качество съёмки видео, по фото примерно то же самое.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Регулярная цена HONOR 400 Lite устаканится на уровне 33 тысяч рублей спустя месяц-два. Сейчас её нет и мы подразумеваем, что скорее всего интернет-магазины сохранят базовую цену в 27 тысяч рублей на покупку. Потому что за те же деньги можно присмотреться к Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. У него тоже 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, более мощный чип MediaTek Dimensity 7300-Ultra (+25% производительности в сравнении с HONOR 400 Lite), который будет более быстр в играх и тяжелых программах.
А вот что интересно, так это тройная камера на 200+8+2 мегапикселей с оптической стабилизацией и возможностью записи видео в 4K@30fps. Ну и влагозащита IP68, которой нет у 400 Lite. Правда, из-за этого Redmi Note 14 Pro 5G при меньшей ёмкости аккумулятора стал заметно более толстым. Да и в целом материалы — пластик на пластике (и рамка пластиковая, и панельки корпуса, и кнопки), причём дешёвенький.
Но учтите, что Redmi Note 14 Pro 5G это детище Xiaomi, а это значит, что фирменная оболочка HyperOS не самый лучший вариант для использования. Да, она стильная и частично слизана с Айфона, но вот реклама никуда не пропала. Чтобы нормально пользоваться телефоном вам придётся вручную отключить всё настройки и перечитать кучу страниц на форумах, чтобы найти ползунки в самых дальних углах системы. У HONOR 400 Lite такой проблемы нет.
И, по старой сяомишной традиции, у некоторых экземпляров Redmi Note 14 Pro 5G глючит датчик приближения, то есть не гаснет экран, когда вы подносите во время звонка смартфон к уху. Так что не удивляйтесь, если иногда будете нажимать кнопку отбоя звонка ухом во время разговора. Впрочем, это не особо массовая проблема (пока), какой она была в поколении Redmi Note 14.
Выводы
Любые номерные HONOR Lite всегда строились не вокруг характеристик, а вокруг... впечатлений от использования. Или, если коряво переводить с английского, пользовательского опыта. Это когда смартфон делают не самым мощным, а самым приятным по ощущениям. Потому что выбивающих рекордные баллы в Антуту горячих скользких «мыльниц» полно, а по качеству корпуса даже б/ушные iPhone приятнее в руке новых Ведроидов среднего класса. Вот HONOR 400 Lite сделан как раз чтобы эту тенденцию переломить: лёгкий, компактненький, тонкий, очень качественно исполненный, с идеальной цветопередачей и огромным запасом яркости дисплея.
Да, это не самый мощный смартфон за 25-35 тысяч рублей. Правда, к слову, далеко не все конкуренты будут прям быстрее — у Самсунга, например, смартфон аккурат такой же по быстродействию при такой же цене.
А с другой стороны, этого процессора не то чтобы не хватает для того, чтобы переписываться в мессенджерах или банковские приложения педалировать. Для игр, если присматриваете смартфон для ребёнка-игруна, лучше что-то более быстрое брать, да. Но для приложений быстродействия достаточно.
Камера хорошо фотографирует, но запись видео здесь откровенно на сдачу. Словом, ради камер есть смысл доплатить и взять HONOR 200, например.
Но, помимо качественного корпуса, компактности и классного дисплея, у HONOR 400 Lite есть как минимум ещё один плюс — на старте продаж цена со скидкой в 26999 рублей + наушники в подарок. Но если скидка может «подзатянуться», то вот обещанные подарочные наушники навряд ли будут всегда в комплекте со смартфоном. Так что думайте сами, если вы искали приятный в исполнении смартфон недорого — альтернатив-то, чтобы смартфон был тоненьким и лёгким, но с характеристиками выше, никто не делает, так что в определённых сценариях есть смысл брать именно эту модель. Тем более, что в отличие от предыдущих тонких HONOR Lite, здесь и автономность стала вполне на уровне и каких-то существенных недостатков-противопоказаний к использованию у этого смартфона теперь вообще нет.
- Стильный дизайн
- Отдельная ИИ-кнопка
- Яркий AMOLED-дисплей
- Хорошее качество снимков
- Подарок по предзаказу
- Нет поддержки microSD
- Запись видео ограничена 1080p@30fps без оптостаба