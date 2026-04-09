Опубликовано 09 апреля 2026, 07:18
Смартфон с очень ярким дисплеем и премиальным дизайном за 30 тысяч рублей — HONOR 600 Lite

HONOR 600 Lite — это новый смартфон из среднебюджетного сегмента, который компания позиционирует как доступное устройство для тех, кто ищет стильный и удобный смартфон на каждый день. Мы протестировали его как основной телефон в течение двух недель, используя в реальных сценариях: от мессенджеров и соцсетей до видео и легких игр. Предлагает ли он солидный набор характеристик за свои деньги и в чём уступает конкурентам? Давайте разбираться.
Внешний вид

Вообще, новое устройство с элегантной приставкой «Lite» в первую очередь нацелено на студентов, офисных работников и всех, кто меняет телефон раз в пару-тройку лет и не гонится за топовой производительностью с круглосуточным любованием на цифры в бенчмарках. В сравнении с предыдущим HONOR 400 Lite (кстати, я про него писал почти год назад), здесь выросла емкость аккумулятора и улучшилась автономность, остались примерно те же камеры, а дизайн остался максимально похожим на «взрослый» смартфон. Кстати, в нём впервые среди смартфонов этого сегмента добавили настоящую металлическую рамку по краям.

HONOR 600 Lite выполнен в классическом «квадратном» дизайне с плоскими гранями. Здесь вам никаких привлекающих излишнее внимание камер (а обычно любые китайские фантазии на тему уникальности это прям жесть как необычно) или экранов-водопадов, что впрочем делает смартфон удобным для хватки одной рукой. Размеры — 157,4х75,4х7,3 мм, а вес — 180 г. Во время тестов я таскал его в кармане джинсов без защитного чехла и... с ним абсолютно ничего не произошло! Никаких сколов на матовой алюминиевой рамке или глубоких царапин на дисплее. Да и вообще корпус из очень качественного матового пластика (который я вообще сначала принял за стекло, да и модераторы GSMarena видимо тоже) сзади приятен на ощупь, не собирает отпечатки и не скользит лишний раз.

На левой и верхней грани нет буквально ничего кроме нескольких антенн для связи. Справа разместилась качелька регулировки громкости, клавиша разблокировки и биндер-слайдер для вызова и управления камерой. Если зажать эту кнопку на пару секунд, то вызывается фирменный ассистент Honor AI, который работает при помощи вшитой в Android Google-линзы.

Снизу тоже ничего уникального: динамик, разъём USB Type-C для зарядки и передачи файлов и слот для SIM-карты. Поддержка microSD карт памяти отсутствует, но в 2026 году это и неудивительно.

Что тут не самое топовое — защита по стандарту IP66 от пыли и влаги. Да, телефон не развалится и не перестанет работать если вы возьмёте его на вахту куда-нибудь на буровую вышку в океане и выйдете поговорить по телефону в шторм, но вот на заплывы в бассейне он не рассчитан.

Сам смартфон доступен в трёх цветах, которые по-коммерчески называются аж вельветовый серый, вельветовый черный и пустынный золотой. В комплекте есть чехол, кабель питания и адаптер аж на 45 Вт. Для зарядки ноута не хватит, а вот быстренько зарядить ваш HONOR 600 Lite более чем.

Экран

Экран HONOR 600 Lite — 6,6-дюймовый AMOLED с разрешением 2600х1200 пикселей (434 ppi) и частотой обновления 120 Гц. Наш постоянно занижащий показатели колориметр намерил около 480 кд/м2 пиковой яркости, но вот HONOR заявляет максимальную яркость аж в 6500 нит. Не знаю насчёт такого значения, но вот больше двух тысяч думаю экран точно выдаёт, особенно при включенном уровне яркости в автоматическом режиме и где-нибудь под прямым палящим солнцем.

Но на практике в обычных городских сценариях дисплея вам хватит с головой. Ещё весеннее московское солнце экран не пересвечивает, а в закрытом помещении цвета насыщенные и порой хочется понизить яркость дисплея. Более точные значения в цифрах есть вот в этой табличке:

HONOR 400 Lite
Максимальный уровень яркости483 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)бесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)~110%
DeltaE (меньше = лучше)5,1
Цветовая температура (идеальная = 6500К)7400К

В остальном же это обычный современный дисплей с функциями вроде AlwaysOn Display или защиты глаз от шима. Понравилось, что есть отдельная настройка «Режим электронной книги», где дисплей становится чёрно-белым и по цветопередаче очень сильно похож на настоящую книжку.

Производительность и автономность

За производительностью HONOR 600 Lite отвечает чип MediaTek Dimensity 7100. Это восьмиядерный чипсет, который был анонсирован и стал устанавливаться в смартфоны только в январе этого года, а версия Elite. Процессор изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу и имеет 8 ядер (4хCortex-A78 на 2400 МГц и 4хCortex-A55 на 2000 МГц), В повседневке его хватает с головой — мессенджеры, браузер, 10 вкладок Chrome — все летает, а ОЗУ 8 ГБ хватает на работу системы без лагов и подвисаний. А что по играм?

За графику ответственен Mali-G610 MC2. Мы запускали PUBG Mobile и HONOR 600 Lite тянул его на средних настройках при стабильных 40–50 кадрах в секунду. Более требовательный Genshin Impact уже запустился на низких и в 30 FPS, причем встречались и просадки.

В общем, если вам нужны соцсети, почта, сёрфинг в интернете и легкие игрушки вроде Homescapes — у смартфона огромный запас производительности для таких задач. А вот если вы хотите восемь часов подряд играть в какой-нибудь шутер вроде Standoff 2 или Call of Duty: Mobile, то... поищите себе специальный геймерский девайс у какого-нибудь POCO например.

Но ладно, давайте не будем придираться к производительности, ведь сам девайс позиционируется как устройство в тонком корпусе и с хорошей автономностью. И действительно, батарея на 6520 мАч спокойно держит день-полтора в описанных нами выше сценариях использования, а сам девайс занимает позицию крепкого среднячка в нашем шорт-листе где собраны ВООБЩЕ ВСЕ устройства, побывавшие в наших тестах.

А если вам нужны точные цифры, то во время тестов удалось 10 с половиной часов наслаждаться играми, читать книги больше почти 20 часов и смотреть видеоролики больше 22 часов. Кстати, в сравнении с прошлогодней моделью 600 Lite прирос батареей аж на 1300 мАч, при этом ни размеры, ни вес глобально не поменялись.

Камеры

А вот что касается камеры, то в новеньком HONOR 600 Lite в сравнении с предыдущим поколением поменялось немного. Основной модуль на 108 Мп c апертурой f/1.8, без оптостаба + сверхширик на 5 мегапикселей с апертурой f/2.2. Телефото сюда всё ещё не подвезли, макро объектива (которых толку обычно очень мало) тоже нет. Как это работает? Ну... примерно как хорошая средняя камера.

При дневном освещении основной модуль выдаёт достаточно детальные снимки с естественными цветами. Фоточки не стыдно выставить в соцсети, похвастаться перед друзьями и коллегами поездкой на море, да и просто можно сделать КРАСИВЫЕ смартфонокадры, чтобы запечатлеть моменты жизни.

Ночью или при плохом освещении я бы перестраховывался и делал несколько кадров. Камера не всегда высветляет очень яркие участки кадра типа лампы или уличной стеллы на ночной улице, поэтому несколько снимков с близких к друг другу ракурсов — мастхэв. Да и на некоторых снимках куда-то потерялся фокус и заметна «рисовка» алгоритмами. Но глобально снимается без особых проблем.

Стандартный режим

Работу зума можете оценить в примере выше. Для обычного цифрового кропа вполне себе нормально, ругаться не хочется. В галерее выше многие фотографии тоже были зазумлены, сможете найти какие?

А так, сверхширик в HONOR 600 Lite делает снимки без каких-то особенностей. Прям уж расхваливать его не за что, но и докопаться я не могу. По краям есть небольшие размытия, примерно как и у любого другого ширикоугольного объектива на смартфоне в 2026 году, вполне хватит чтобы отфоткать квартиру для сдачи или массовку на концерте вашего любимого исполнителя.

Фронталка здесь на 16 мегапикселей. Для селфи уровня «нормально» её хватит днём, ночью будет уже скорее «ну такое». Есть всякие китайские примочки вроде украшений лица, которые заключаются в заблюривании всех ваших неровностей в виде морщин и прыщей. Я такое не люблю, но кому-то нравится.

А вот что прям серьёзно огорчает — возможность записи видео только в 1080p@30fps. С одной стороны 30fps должно хватать для видосов в семейный чат, а с другой в смартфоне за 30000 рублей этого откровенно мало. Можно доплатить ещё пару-тройку тысяч наших деревянных и взять на маркетплейсах более нафаршированного китайца, в котором будет и 4K и оптическая стабилизация. И работать это сможет всё вместе.

Оболочка системы и фишки

За что можно похвалить HONOR, так это за фирменную оболочку системы MagicOS 10. Здесь не будет никаких кривых шрифтов и переводов тяп-ляп. Все стандартные приложения вроде заметок, галереи, погоды выглядят стильно и лаконично, причем разницы между стоимостью смартфонов нет. Подключили фирменную экосистему через свой HONOR-аккаунт, купили аксессуары вроде наушников или смарт-часов и у вас вся нужная информация от работы до здоровья под рукой. Прямо как у флагманов.

В этом году серьёзным обновлением линейки стало добавление отдельной AI-кнопки на правой грани корпуса. Я про неё уже упоминал, но можно сделать небольшое отступление и разобрать что это такое подробней. На эту клавишу можно забиндить различные функции вроде запуска камеры, ИИ-ассистента или других приложений. Причём есть три варианта нажатия (короткое, двойное и долгое), а значит использовать её можно как минимум в трёх разных сценариях.

Ну и конечно же через эту кнопку можно управлять зумом в фирменном приложении камеры.

Конкуренты

В категории «около тридцатки» в российском ритейле будет из чего выбрать. Правда большинство смартфонов можно разделить на два типа устройств — геймерские девайсы с мощными процами (и зачастую тротлингом) и «агрессивным» игровым дизайном для подростков и спокойные конкуренты для людей постарше и презентабельнее.

HONOR 600 LiteVivo V60 LiteInfinix Note 60 Pro
Операционная системаAndroid 15 + MagicOS 10Android 15 + Funtouch 15Android 16 + XOS 16
Экран6.6, AMOLED, 2600x1200, 120 Гц, 434 ppi6.77", AMOLED, 2392x1080, 120 Гц, 388 ppi6.78", AMOLED, 2644x1208, 120 Гц, 429 ppi
ПроцессорMediaTek Demensity 7100 Elite, 6 нм, 8 ядер (4x2.4 ГГц Cortex-A78 & 4x2.0 ГГц Cortex-A55)MediaTek Demensity 7360 Turbo, 4 нм, 8 ядер (4x2.5 ГГц Cortex-A78 & 4x2.0 ГГц Cortex-A55)Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 нм, 8 ядер (1x2.7 ГГц Cortex-A720 & 3x2.4 ГГц Cortex-A720 & 4x1.8 ГГц Cortex-A520)
ГрафикаMali-G610 MC2Mali-G615 MC2Adreno 810
Оперативная память8/12 Гбайт8/12 Гбайт8/12 Гбайт
Накопитель256 Гбайт (слот для microSD отсутствует)256/512 Гбайт (нет поддержки microSD)256/512 Гбайт (нет поддержки microSD)
СвязьWi-Fi 5 a/b/g/n/ac, Bluetooth 6.0, GPS, ГЛОНАССWi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАССWi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС
КамерыОсновная: 108 Мп, f/1.8, цифровая стабилизация, максимальное качестово записи видео в 1080p@30fpsОсновная: 50 Мп, f/1.8, цифровая стабилизация, максимальное качество записи видео в 4K@30fpsОсновная: 50 Мп, f/1.6, оптическая стабилизация, максимальное качество записи видео в 4K@30fps
Ультраширик: 5 Мп, f/2.2Ультраширик: 8 Мп, f/2.2Ультраширик: 8 Мп, f/2.2
Фронтальная: 16 Мп, f/2.5Фронтальная: 32 Мп, f/2.5Ультраширик: 13 Мп, f/2.2
Аккумулятор6520 мАч, блок питания на 45 Вт6500 мАч, в комплекте блок питания на 90 Вт6500 мАч, в комплекте блок питания на 90 Вт
Размеры157.4х75.4х7.3 мм163.8х76.3х7.6 мм162.4х77.2х7.4 мм
Вес180 грамм194 грамм201.7 грамм
Ценаот 29990 рублей (с учётом подарка в виде наушников на старте продаж)от 24000 рублейот 31000 рублей

Vivo V60 Lite

Вот одним таким представителем второго типа устройств является Vivo V60 Lite. У него чуть более мощный процессор Mediatek Dimensity 7360 Turbo, причём разница в играх или работы системы простому юзеру будет неочевидна. Но вот небольшой, хотя и заметный подбородок долго искать уже не придётся. Я ругалася на влагозащиту в HONOR 600 Lite, но у Vivo она ещё с более низким стандартом — IP65.

Что нужно обычным людям чаще всего? Ну, помимо поиска всякого в интернете (если он, конечно, у вас есть), — камеры. И тут с одной стороны завезли модуль всего лишь на 50 мегапикселей + ультраширик на 8 Мп, а с другой есть возможность записи видео в 4K@30fps. Но радоваться не стоит, ведь оптостаба в V60 Lite тоже нет! Картинка будет мотаться во все стороны, а даже если вывести кадры на 4К телик, то до Интерстеллара тоже далеко.

Я бы сказал, что у этих двух смартфонов максимальный паритет между друг другом. Причём стартовая цена за Vivo V60 Lite в сентябре 2025 года была аж 430 долларов, то сейчас он продаётся с ценником от 24 тысяч за версию 8/256 Гбайт. Но не спешите писать гневные комментарии о том, что смартфон Vivo топ за свои деньги, а на новинку и смотреть не стоит. HONOR 600 Lite на старте продаж по цене от 29990 рублей будет поставляться с фирменными подарками в виде наушников на выбор (HONOR Choice Earbuds S7 или Earbuds X7 Pro), а значит покупка по предзаказу уже выглядит привлекательнее. Плюс добавьте сюда те же премиальные материалы корпуса и тот факт, что стоимость новых смартфонов в обозримом будущем будет только расти из-за проблем с комплектующими на мировом рынке.

Infinix Note 60 Pro

Ну и если вы хотите прямо игровой и ещё более мощный смартфон за похожие деньги — присмотритесь к Infinix Note 60 Pro. Внутри него установлен производительный Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, который потянет требовательные игрушки вроде Genshin Impact или Call of Duty: Mobile куда проще. В камере есть оптическая стабилизация, правда она тоже на 50+8 мегапикселей, но при этом есть возможность записи видео в 4K@30fps.

Что меня смущает? Дизайн. Выглядит уж он как-то совсем футуристично, да и расцветки то мимикрируют под новый оранжевый iPhone, то какой-то яркий синий цвет. Есть серый, но на мой вкус выглядит он уж так себе. Защищенность от пыли и влаги тут ещё ниже, чем в V60 Lite — всего-лишь IP64. Ну и ощущается в руках он куда хуже HONOR 600 Lite, ведь вместо приятного матового стекла и таких же матовых рамок он весь состоит из алюминия.

Выводы

HONOR 600 Lite — неплохой выбор для тех, кому нужен стильный смартфон без лишних наворочек. С одной стороны у девайса нет особых киллерфич вроде геймерского процессора или крутецкой камеры, а с другой тут всё плюс-минус сбалансировано. Не самый худший процессор с головой покроет все повседневные задачи большинства пользователей, а ещё поможет сэкономить заряд на батарее в 6520 мАч.

В остальном же, если сравнивать с предыдущим поколением, то 600 Lite не получил значительного апгрейда в тех же камерах, хотя ваши фотки в большинстве случаев будут получаться на хорошем уровне и их точно не стыдно скинуть в соцсети. Здесь сделали упор на компактные габариты устройства, «дорогой» дизайн с металлическими рамками, увеличили батарею больше чем на 1000 мАч. Да и вообще система в сравнении с конкурентами на полке магазина выглядит «по-взрослому» (достаточно вспомнить какой-нибудь Xiaomi с бесконечной рекламой в оболочке), плюс в 600 Lite встроенные всякие фирменные примочки вроде искусственного интеллекта от HONOR.

Ну и надо учесть китайскую традицию ценообразования. На старте продаж с 9 апреля HONOR 600 Lite будет продаваться по цене от 29 990 рублей, но к этому добавляются наушники в подарок (как я уже упоминал, можно выбрать одни из двух — HONOR Choice Earbuds S7 или Earbuds X7 Pro). А если вы выждите пару недель и купите смартфон на маркетплейсах (причём в официальном магазине HONOR) или вообще на каком-нибудь Авито у «серых» продавцов, то ценник падает ещё тысяч на 5-7. И вот за эту стоимость это точно один из наиболее бескомпромиссных вариантов смартфонов весной 2026 года в России.