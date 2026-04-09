Смартфон с очень ярким дисплеем и премиальным дизайном за 30 тысяч рублей — HONOR 600 Lite

Снизу тоже ничего уникального: динамик, разъём USB Type-C для зарядки и передачи файлов и слот для SIM-карты. Поддержка microSD карт памяти отсутствует, но в 2026 году это и неудивительно.

Что тут не самое топовое — защита по стандарту IP66 от пыли и влаги. Да, телефон не развалится и не перестанет работать если вы возьмёте его на вахту куда-нибудь на буровую вышку в океане и выйдете поговорить по телефону в шторм, но вот на заплывы в бассейне он не рассчитан.

Сам смартфон доступен в трёх цветах, которые по-коммерчески называются аж вельветовый серый, вельветовый черный и пустынный золотой. В комплекте есть чехол, кабель питания и адаптер аж на 45 Вт. Для зарядки ноута не хватит, а вот быстренько зарядить ваш HONOR 600 Lite более чем.

Экран