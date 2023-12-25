Самая крутая система управления смартфоном с компьютера — здесь

И бренды эти — HONOR и HUAWEI. Очень много сходных функций по подключению устройств. Но рассматривать мы будем сегодня только HONOR, потому что, если по ноутбукам между двумя бывшими родственными брендами ещё можно спорить, кто в каких случаях предпочтительнее, то смартфоны HUAWEI без Google-сервисов... Нет, на форумах-то все кричат, что «А что такого? А мне и нормалёк!», но продажи говорят о том, что мало кому это нужно. В HONOR, напомню, Google-сервисы работают в полной мере, как в смартфонах любого другого бренда, поэтому и синхронизировать их с компом интереснее.

Формально синхронизация между смартфоном и компьютером встроена в Windows 10 и Windows 11 и работает через приложение Microsoft. Но работает это печально и не стабильно, да и функций маловато. Именно поэтому HONOR выстроили собственную альтернативу, в которой всё работает гораздо интереснее. Итак:

Передача данных между компом и смартфоном на полной скорости Wi-Fi

Да, мы дожили до почти повального разъёма USB-C в смартфонах и ноутбуках вместо разношерстных старых стандартов. Теперь одним и тем же проводом можно подключить к компьютеру и планшет, и смартфон. Да даже какую-нибудь умную зубную щётку можно поставить на зарядку при помощи все того же кабеля.

Но перебрасывать файлы таким образом не очень удобно. Во-первых, долго. Во-вторых, вы будете удивлены, но в большинстве смартфонов (даже дорогих) Wi-Fi достигает скорости от 1 до 2.4 Гбит/с, а вот передача данных по кабелю... до сих пор работает по стандарту USB 2.0. то есть 0.48 Гбит/с максимум. Не говоря о том, что проще передавать файлы из Галереи, а не ковыряться во всяких DCIM, Pictures и прочих служебных папках, как деды завещали.

Первым принцип действия «как должно быть в идеале», в своё время показал Google: вы открывали нужный снимок, подносили свой телефон к другому телефону и просто касались экрана. После приятной анимации снимок отправлялся к получателю. Технология NFC, щепотка Bluetooth и никакой магии!