Самая крутая система управления смартфоном с компьютера — здесь

Самая крутая система управления смартфоном с компьютера — здесьHONOR сделал то, что не сделала даже Microsoft
Когда-то подключение разных устройств друг к другу (это и есть значение непонятного слова «экосистема», кстати) было одним из главных аргументов для покупки техники Apple, в отличие от Windows + Symbian, Windows + Android или даже Windows + Windows Phone (позор, да). Но к 2023 г. это уже не аргумент, потому что современные Android-смартфоны с Windows умеют подключаться и взаимодействовать не хуже, чем iPhone с MacBook. Правда, не только лишь все, а только двух брендов...
И бренды эти — HONOR и HUAWEI. Очень много сходных функций по подключению устройств. Но рассматривать мы будем сегодня только HONOR, потому что, если по ноутбукам между двумя бывшими родственными брендами ещё можно спорить, кто в каких случаях предпочтительнее, то смартфоны HUAWEI без Google-сервисов... Нет, на форумах-то все кричат, что «А что такого? А мне и нормалёк!», но продажи говорят о том, что мало кому это нужно. В HONOR, напомню, Google-сервисы работают в полной мере, как в смартфонах любого другого бренда, поэтому и синхронизировать их с компом интереснее.
Формально синхронизация между смартфоном и компьютером встроена в Windows 10 и Windows 11 и работает через приложение Microsoft. Но работает это печально и не стабильно, да и функций маловато. Именно поэтому HONOR выстроили собственную альтернативу, в которой всё работает гораздо интереснее. Итак:
Передача данных между компом и смартфоном на полной скорости Wi-Fi
Да, мы дожили до почти повального разъёма USB-C в смартфонах и ноутбуках вместо разношерстных старых стандартов. Теперь одним и тем же проводом можно подключить к компьютеру и планшет, и смартфон. Да даже какую-нибудь умную зубную щётку можно поставить на зарядку при помощи все того же кабеля.
Но перебрасывать файлы таким образом не очень удобно. Во-первых, долго. Во-вторых, вы будете удивлены, но в большинстве смартфонов (даже дорогих) Wi-Fi достигает скорости от 1 до 2.4 Гбит/с, а вот передача данных по кабелю... до сих пор работает по стандарту USB 2.0. то есть 0.48 Гбит/с максимум. Не говоря о том, что проще передавать файлы из Галереи, а не ковыряться во всяких DCIM, Pictures и прочих служебных папках, как деды завещали.
Первым принцип действия «как должно быть в идеале», в своё время показал Google: вы открывали нужный снимок, подносили свой телефон к другому телефону и просто касались экрана. После приятной анимации снимок отправлялся к получателю. Технология NFC, щепотка Bluetooth и никакой магии!
© Android Beam в первозданном виде
Только вот Android Beam (именно так называлась эта функция) как-то не прижился у большинства производителей. А в Google его вообще решили пересобрать в кривой Nearby Share, в котором от удобства ничего и не осталось.
HONOR заменил это на сервис HONOR Share, в котором оставил общую логику работы Android Beam и способ сопряжения через NFC. Только для передачи данных тут используется не Bluetooth, а полноценное Wi-Fi-соединение (Wi-Fi Direct), которое позволяет передавать данные быстро и в большом объеме. Для отправки информации со смартфона на ноутбук достаточно приложить смартфон к тачпаду или специальной наклейке на корпусе.
Вообще, Honor Share — это не какая-то отдельная программа. Это, скорее, сводное название для целого набора функций. Например, во время запущенного матча в
Doka Dota 2 вы можете поднести смартфон к NFC-метке на ноутбуке, чтобы начать 60-секундную запись экрана. Да, экрана ноутбука. Вы всё правильно прочитали. Гораздо удобнее, чем «играть на пианино» комбинациями клавиш (ладно если в ноутбуке GeForce Experience есть с удобными настройками, а если только встройка?).
Больше, чем трансляция экрана
Обычный стриминг картинки со смартфона на ноутбук превратили в отдельный режим работы, в котором вы не просто смотрите картинку с рабочего стола смартфона на компьютере, но и можете всем этим управлять — без задержек и дефектов картинки, как это бывает при стандартных трансляциях (и при использовании встроенного подключения к смартфону в Windows, кстати).
Более того: в режиме «Мультиэкран» даже микрофоны смартфона на время заменяются на микрофоны ноутбука. Чтобы вы могли звонить с ноутбука по сотовой сети, пока смартфон заряжается где-то в стороне.
В сравнении с каким-нибудь TeamViewer, AnyDesk или прочими удалёнными рабочими столами это просто летает. А ещё HONOR реализовали в этом режиме перетаскивание файлов из окна с экраном смартфона прямиком на компьютер — так, как вы бы это делали в двух окнах Проводника на локальных дисках C или D, например. Зачем после всего этого вообще подключать мобильник к компьютеру проводом?
Таким же способом, кстати, можно передать интерфейс смартфона и на планшет. И перетаскивание файлов тоже будет работать.
Если у вас где-то припасён ещё и планшет, его можно превратить в беспроводное продолжение экрана ноутбука.
Хотите перебросить окна с перепиской в Telegram или каким-нибудь статусом копирования файлов, конвертирования видео или компиляции кода из какой-то рабочей программы отдельно? Заходите в раздел «Мультиэкран» на ноутбуке и уже в нём выбираете, что вам необходимо транслировать на планшет: дублировать картинку с экрана ноутбука или подключить его как второй монитор. Да, Android-планшет в роли второго монитора. Без проводов и задержек!
Конечно, это не настолько быстрое подключение, чтобы в Call of Duty на втором мониторе-планшете играть, но для видео, чтения и интернета его хватает с запасом.
Эта функция работает, например, удобнее, чем у приложения Spacedesk, которое предлагает примерно ту же функциональность для расширения экрана десктопа на планшет. Но только в случае со сторонними приложениями придется что-то отдельно скачивать и настраивать, а тут всё работает «из коробки» и включается в два клика с рабочего стола.
Единые уведомления на всех устройствах
Десять лет назад, когда у Apple только зарождались все эти iCloud, пользователи Android использовали для настройки единых уведомлений на смартфоне и десктопе то, что давали. А давали в Google Play утилиты разной степени ущербности. За редким исключением, все они присылали всплывающие уведомления прямиком в ваш браузер, а ещё нужно было лепить в Chrome или Firefox специальные расширения для таких уведомлений
Выход Windows 10 чуть исправил ситуацию, потому что в новой версии добавили встроенную поддержку синхронизации с Android-устройствами. Только эта синхронизация на любых устройствах при любом качестве интернета любит терять соединение ноутбука со смартфоном. Поэтому пользоваться ею как бы можно, но полагаться на неё — точно нет.
С устройствами одного и того же производителя в этом плане проще, потому что ПО в них изначально заточено под совместное использование. Например, если вы войдете в свой аккаунт HONOR и на ноутбуке, и на смартфоне, то уведомления на устройства будут приходить в зависимости от того, каким устройством вы пользуетесь в данный момент. Пришло важное сообщение на смартфон? Можете прочитать его на ноутбуке, если тянуться за телефоном в другой конец комнаты вам лень.
Чем это всё можно заменить?
Сохранёнными сообщениями в Telegram, конечно! Тут и общий буфер обмена, и возможность скидывать фотки между устройствами!
Но если отбросить шутки в сторону, то приложение Дурова не совсем то, что нужно для нашей цели — получить хоть что-то похожее на бесшовную и быструю (не упирающуюся в скорость серверов Telegram, которые часто то тормозят, то на время отключаются) передачу данных.
Настроить единые уведомления на десктопе и смартфоне можно при помощи встроенных средств Windows, начиная с W10. Скачиваете нужное приложение на телефон, подключаете телефон через Bluetooth к ПК, получаете уведомления с телефона на экране монитора. Всё просто? Почти.
Прежде чем перейти к получению уведомлений, вам нужно будет убедиться, что смартфон не «отваливается» от ПК через какое-то время. А это, судя по форуму Microsoft, офигеть какая частая проблема.
Допустим, что с «костылями» и общением со службой поддержки вы все-таки получили уведомления со смартфона на ПК.
Стриминг картинки? Пригодятся приложения вроде Spacedesk и Duet Display. Но сможете ли вы передавать через них файлы простым перетаскиванием с экрана на экран? Увы, придется качать дополнительные программы и продолжать «строительство по кирпичику» того, что у HONOR есть комплектом. И дай бог, чтобы всё это при сторонней реализации пачки программ не конфликтовало друг с другом.