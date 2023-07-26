Это самый крутой смартфон HONOR на первую половину 2023 года. Топ за свои деньги? Или уже не тот?Magic5 Pro
Первый полноценный флагман компании? Или случайно попавший в высшую лигу представитель среднего сегмента? Разбираемся с тем, что из себя представляет один самых дорогих смартфонов от бренда, который популяризовал все эти психоделические спинки и безумные расцветки. Сразу спойлер: смартфон получился очень даже неплохим.
С момента выхода Nokia Lumia 1020 прошло уже десять лет, но влияние финской школы дизайна мы ощущаем до сих пор, когда речь заходит о камерофонах. Круглый модуль камеры, не нарушающий симметрию — настоящий прорыв для 2013 года. И, судя по всему, он основательно закрепился на рынке. Аналогичные круглые модули можно было встретить и у Huawei в Mate 30 Pro+ шестью годами позже, и даже в относительно свежем Mate 50. Теперь же очередь дошла и до HONOR.
Технически, HONOR Magic5 Pro не первый смартфон бренда, который снабдили подобной по форме камерой. Такие же монструозные модули были и в Magic 4 Pro Plus Ultimate 5G (да, названия бывают даже такими), и даже в третьем поколении линейки. Но все они были неправильной формы, и только в этом поколении дизайнеры решили остановиться на обычной окружности. Дань моде или действительно оправданная конструкция?
Внешний вид
Герой обзора — один из самых увесистых смартфонов среди тех, что успели побывать у меня в руках за последнее время. Почти двести двадцать грамм веса при стандартных размерах корпуса — это много. Гравитация буквально впечатывает смартфон в ладонь, отчего все любители «лежащей в руке» техники должны быть в неминуемом восторге. Но если серьезно, то карманы он оттягивает запросто. А если к этому всему добавить еще и комплектный чехол… ух-х-х.
Для сравнения, Realme 10 Pro+, при идентичных размерах, весит почти на 50 грамм меньше (это вес одних наушников Apple AirPods вместе с кейсом, если что). А еще у него экран с такими же изгибами по бокам, и аккумулятор всего на 100 мАч меньше.
Все дело в материалах, из которых сделан корпус: металл и стекло. Кому как, но мне небольшой вес и отсутствие возможности расколоть стеклянную спинку важнее, чем мнимая премиальность материалов. Зато металлическая рамка позволяет лучше отводить тепло от довольно горячего процессора.
Модуль камер хоть и стал идеально круглым, но попытки сделать его обтекаемым привели... к жертвам. По крайней мере, с визуальной стороны.
Изгибы из-за подобранных материалов выглядят вызывающе — спинка смартфона в этих местах уж как-то слишком необычно смотрится.
Nokia хоть и выдала нечто похожее по форме в Lumia 1020, но выбрала меньший угол внутреннего закругления и сделала ставку на матовый софт-тач пластик, который лучше скрадывает переход от спинки к модулю. Из-за этого дизайн финского камерофона до сих пор выглядит как что-то, что взято от какого-то другого смартфона.
Но есть у HONOR Magic5 Pro и строгая черная расцветка корпуса. И вот в ней задняя крышка смартфона стала не матовой, как в нашем тестовом семпле, а уже глянцевой. Сразу +100 очков к внешнему виду и восприятию смартфона в целом. Блестит, но зато как!
В использовании круглая форма камеры, кстати, одна из самых удобных. Если не самая удобная. Все из-за того, что спинка получает только одну точку опоры сверху, расположенную ровно по центру корпуса. Идеально, чтобы пользоваться смартфоном, пока тот лежит на столе. Он не начнет раскачиваться из стороны в сторону, пока вы пытаетесь нажать на край экрана.
А вот спереди это самый типичный представитель Android-лагеря образца 2022-2023 гг. При этом определить ценовой сегмент по передней панели почти невозможно. Изогнутый экран на месте, никуда не делось отверстие в нем под фронтальную камеру. Разве что тут оно двойное и вынесено ближе левому краю. И таким набором описаний может обладать как устройство за тридцать тысяч рублей, так и устройство за все семьдесят тысяч. Смотрите сами.
К общему качеству сборки претензий нет (еще бы они были за такие-то деньги), однако качелька регулировки громкости хоть и слабо, но все же болтается из стороны в сторону. А вот с кнопкой питания такого уже не происходит.
Ах, да, при использовании сразу стоит привыкать к тому, что у вас камерофон. А это гордое звание, в свою очередь, несет за собой лязг системы стабилизации, пока камера смартфона неактивна.
Сетки стереодинамиков расположились и на нижнем, и на верхнем торцах. И хотя мне не удалось обнаружить разъем для подключения наушников, на верхней грани оказался инфракрасный светодиод для управления бытовой техникой. В тех же флагманах от Sony или «пикселях» вы уже такого не встретите, а тут вот, все на месте. На нижнем торце ситуация стандартная: есть пара из разъема USB Type-C и лотка для сим-карт.
Разъем для сим-карт поддерживает установку сразу двух карточек nano-формата, а вот microSD вставить уже некуда. Ну, хотя бы объемом встроенной памяти попытались компенсировать это. В минимальной комплектации HONOR предлагает сразу аж 256 ГБ.
Дисплей
Как и положено любому смартфону, который сегодня стоит претендует на попадание во флагманский сегмент, в HONOR Magic5 Pro используется LTPO OLED-дисплей. Да, именно такие нужны для того, чтобы их можно было загибать как душе угодно. Ну, тут его и загнули.
В остальном, матрица стандартная для флагмана. Большим разрешением баловать не стали, остановившись на привычном Full HD+ с небольшой поправкой на соотношение сторон. Итого имеем экзотические 1312x2848 точек. Соотношение сторон тоже не самое привычное – 19,5:9.
С цветопередачей все в полном порядке. Сам экран способен отображать более миллиарда цветов, цветовая глубина — 10 бит. Все эти модные HDR-режимы тут тоже есть, и под 2,5D-стеклом, которое буквально обтекает экран со всех сторон, смотрится это круто, прям вот на все деньги. А что с калибровкой? Ведь без того же нормального баланса белого, все эти HDR как мертвому припарка.
|HONOR Magic5 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|738/2 кд/м2 (пиковая до 1800 кд/м2)
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,8
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6475K
Цветовая температура местного экрана не страдает уходом в синие оттенки, как это часто бывает с недорогими смартфонами — значением 6475К может похвастаться далеко не каждое устройство даже из аналогичного ценового сегмента. Однако эталонная калибровка на этом не закачивается. Все остальные показатели, вроде той же DeltaE или кривой гаммы, находятся в пределах погрешности от идеальных показателей.
Яркости хоть отбавляй. Семь сотен кандел на квадратный метр это вам не шутки, в темноте по глазам бьет уверенно. А на солнце так и вообще разгоняется до каких-то безумных 1800 кд/м2, но это мы оставим на веру маркетологам. Я сколько не светил фонариком, выжать такие же числа мне не удавалось.
Оболочка
После выхода из под влияния материнской компании, бренд HONOR умудрился вернуть в свои устройства Google-сервисы. Не то, чтобы в России они были сегодня слишком актуальны (Google Pay не работает, подписку на YT и НЕ Music без иностранных банковских карт оформить сложно), но без них ощутимая часть зарубежная приложений попросту не работает так, как должна. То авторизацию отрубят, то просто будут встречаться обидные вылеты. А тут этого всего нет. Открыли Google Play — скачали, что захотели.
В качестве оболочки, поверх стандартного Android 13 «натянута» MagicOS версии 7.1. По уровню кастомизации, ей очень далеко до своих конкурентов в лице One UI или ColorOS. Например, здесь нет акцентных цветов интерфейса, которые распространяются на всю систему в зависимости от выбранных вами обоев. Основная визуальная фишка новой версии операционки от Google сюда, увы, доехать не смогла.
Зато в адрес скорости работы нет никаких нареканий. Система работает шустро, есть куча дополнительных настроек, которых нет в стоковой версии Android. Но вот записи звонков тут явно не хватает. В Realme, например, давно смекнули, что фишка-то на самом деле полезная, поэтому сегодня ее можно встретить в любом смартфоне бренда. Тут же придется устанавливать все своими ручками.
Производительность и автономность
Трассировку лучей в телефоне заказывали? А, вы вообще не в курсе, что ее добавили в мобильные процессоры?
Еще в 2021 году, на Oppo Developers Conference, китайцы из одноименной компании показали в действии технологии рейтрейсинга на Reno 6 Pro 5G. Смартфон работал на устаревшем по современным меркам техпроцессе (Dimensity 1200, 6 нм), однако выдавал достойную производительность. Другое дело, что сами разработчики предлагали добавлять «лучи» в живые обои и игры, которых… целая одна штука! Да и та в стадии разработки.
Позже появилась целая линейка флагманских смартфонов Galaxy S22 от Samsung, где каждая модель была снабжена видеочипом, выпущенным южнокорейцами в партнерстве с AMD. Чип Xclipse, построенный на архитектуре RDNA, в составе Exynos 2200 выдавал отличную графическую производительность, но заметно не дотягивал до того же Adreno 730, с которым поставлялся Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Хотя грелись и троттлили, надо признать, оба камня.
В HONOR Magic5 Pro используется вообще Snapdragon Gen 2 — 4-нанометровый чип, который по скорости просчитывания всех этих лучей и отражений далеко впереди своих предшественников. Только со Snapdragon Gen 1 разница целых 25 процентов. Но все как и в случае с предыдущими камнями - тестировать в полевых условиях такую мощность попросту негде. Разве что запускать эмулятор Nintendo Switch под названием Yuzu, в котором эта мощность ой как нужна.
Ожидаемо, что в синтетических тестах равных пока нет. Местный процессор — нынешний «потолок» в мире мобильных камней. Больше производительности вы просто не найдете. Ну и держите в памяти, что Snapdragon Gen 2 сегодня спокойно устанавливают в далеко не самые дешевые «печатные машинки», а поверх всего этого вообще накатывают одиннадцатую винду. Xiaomi Book S, как раз, идеальный пример таких извращений.
Если каким-то чудом не будет хватать производительности, то в настройках батареи можно дополнительно активировать производительный режим работы устройства. Оболочка сразу подскажет сколько протянет смартфон с такими настройками от оставшегося заряда — реализовано удобно.
Чипа хватает на любые Android-игры, с мультимедийной стороны никаких претензий и быть не может. Для быстрого декодинга потокового 4K-видео добавили поддержку кодека AV1, а не менее потоковую музыку этот «дракон» может передавать без потерь с частотой 48 кГц. Полный фарш, короче.
Глобальную версию смартфона, кстати, успели немного урезать по части инноваций в пересчете на один рубль стоимости. В китайской версии и емкость аккумулятора больше на почти 500 мАч, и сам аккумулятор не литий-ионный, а кремний-углеродный. Чем он лучше? Все просто — этот тип аккумуляторов предлагает большую плотность энергии. То есть, если взять две одинаковые модели смартфона с идентичными по размеру батареями, но с разными типами внутренних элементов, то емкость кремний-углеродной батареи будет почти на 13% выше. Собственно, именно это в HONOR и продемонстрировали при помощи разных версий Magic5 Pro.
С обычным литий-ионным аккумулятором смартфон показал неплохие результаты в нашем редакционном тесте автономности. Мы протестировали батарею в двух самых производительных режимах, чтобы иметь более полное представление о времени работы героя обзора.
С временем работы у Magic5 Pro все здорово, несмотря на миллионы «попугаев» под капотом. Если еще факультативно поиграться среди дня с разными режимами энергосбережения и частотой экрана, то можно запросто выжать из смартфона полтора-два дня работы. Результат хороший, однако хотелось бы видеть зарядное устройство чуть мощнее. 66 Ватт для проводной зарядки — мало, учитывая стоимость Magic5 Pro. Беспроводная зарядка менее мощная — уже 50 Вт. Зато есть реверсивная зарядка как по проводу, так и без него. Для подзарядки беспроводных наушников — самое то.
Камера
Никакой экономии на дополнительных сенсорах и почти ноль бутафории. Все сенсоры смартфоном используются и, что самое интересное, у всех трех одинаковое разрешение — 50 Мп.
В основном модуле, а это Sony IMX878, выбор сделан не в пользу биннинга девяти совсем уж крошечных пикселей, как это бывает у многих других производителей, а четырех, но размером побольше. Каждая точка по 1,4 мкм, диафрагма ƒ/1.6, размер матрицы тоже приличный — 1/1.12". На практике это дает возможность снимать неплохие кадры в самых разных условиях освещения: как хороших, так и с минимум доступного света.
На роль широкоугольной камеры выбрали «старичка» от Omnivision — OV64B. Наконец-то ему нашли более разумное применение, нежели установку в качестве основной камеры в средне-бюджетных смартфонах. Да, сенсор не молод, но для съемки пейзажей и широких городских ландшафтов сгодится.
А вот ради телеобъектива вся эта конструкция с таким горбом и была использована. Надо же куда-то поместить все линзы, которые обеспечивают десятикратный гибридный зум, верно (оптический только 3,5-кратный)? Вот сюда их и поместили. Вместе с добротной системой стабилизации, которая чуть ли не намертво фиксирует изображение с камеры на экране. Даже на каких-то совсем заоблачных отметках цифрового зума.
Модуль подойдет для того, чтобы приближать номера автомобилей вдалеке и использовать телефон в качестве небольшого бинокля. Да и в творческом плане настолько большое по смартфонным меркам фокусное расстояние дает кучу способов сделать свои снимки интереснее. Сильно ли проседает качество из-за использования оптического и цифрового зума вместе? Днем потеря резкости почти незаметна, а вот ночью на этот модуль лучше стараться не снимать. Ночная съемка дается ему тяжело. Впрочем, как и основному модулю. Но только порой.
Дальше отметки в «20х» зумить настоятельно не советую. Можно, конечно, воспользоваться и стократным приближением, но художественной ценности такие снимки нести уже почти не будут — почти всегда видны следы агрессивной обработки кадра местным набором алгоритмов.
Фронтальных камер сразу две. Точнее, так кажется сначала. На самом деле, фронтальная камера тут одна, но сразу широкоугольная. Левое отверстие ну очень хочет казаться вторым модулем, но оно не выдерживает простой проверки пальцем. Закрываешь модуль, переключаешь фокусные расстояния, а оказывается, что работает только один сенсор. Как итог - обычные селфи без использования широкого угла иногда страдают нехваткой качества.
Изображение обрезается, дисторсия (искажения) линзы выправляется, а на выходе вас ждет довольно посредственный результат, который характерен для недорогих смартфонов, но никак не для флагманов. Поломанная экспозиция и отсутствие нормальной автоматики вместе с HDR? Что ж, вот такие у нас сегодня флагманы. Но не будем о грустном.
Было приятно вновь встретить заданный компанией Sony тренд на использование соотношения сторон 21:9 при съемке видео. Тут оно поддерживается «из коробки», снимать в таком формате можно при разрешении 4K и с фреймрейтом 60 к/c, но только на основную и зум-камеру.
© HONOR Magic5: 4K, 60 к/с
© HONOR Magic5: 4K, 30 к/с
© HONOR Magic5: 4K, 30 к/с
К слову, кинематографическая съемка на этот смартфон — это не только про черные рамки сверху и снизу, которые «кропают» кадр, чтобы он выглядел более киношно и артхаусно. Смартфоном поддерживаются еще и преобразования цвета Cinematic 3D LUT, что в режиме реального времени позволяет «накидывать» на видео приличную цветокоррекцию.
Стабилизация работает во всех режимах съемки, но оптическая доступна только на основном сенсоре и телеобъктиве. В остальных случаях задействуется программная стабилизация изображения. Звук пишется чисто, без помех.
Конкуренты
|HONOR Magic5 Pro
|Google Pixel 7 Pro
|Huawei Mate 50 Pro
|Операционная система
|Android 13 + MagicOS 7.1
|Android 13
|EMUI 13
|Экран
|LTPO OLED, 1 млрд цветов, 120 Гц, HDR10+, 6.81", 1312 x 2848 п., 19.5:9, 460 PPI
|LTPO AMOLED, 120 Гц, HDR10+, 6.7", 1440 x 3120 п., 19.5:9, 512 PPI
|OLED, 120 Гц, 1 млрд цветов, 6.74", 1212x2616 п., 428 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 нм, 8 ядер (1x3.2 ГГц Cortex-X3 + 2x2.8 ГГц Cortex-A715 + 2x2.8 ГГц Cortex-A710 + 3x2.0 GHz Cortex-A510)
|Google Tensor G2, 5 нм, 8 ядер (2x2.85 ГГц Cortex-X1 + 2x2.35 ГГц Cortex-A78 + 4x1.80 ГГц Cortex-A55)
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, 8 ядер (1x3.19 ГГц Cortex-X2 + 3x2.75 ГГц Cortex-A710 + 4x2.0 ГГц Cortex-A510)
|Графика
|Adreno 740
|Mali-G710 MP7
|Adreno 730
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|256 ГБ
|256 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|нет
|есть
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) NFC, HCE, NFC-SIM, ИК-порт
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC, ИК-порт
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.6, 23 мм, 1/1.12" 1.4 мкм, PDAF, Laser AF, OIS
|Основная: 50 Mп, f/1.9, 25 мм, 1/1.31", 1.2 мкм, PDAF, Laser AF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.4-f/4.0, 24 мм, PDAF, Laser AF, OIS
|Телефото: 50 Мп, f/3.0, 90 мм, PDAF, OIS, 3.5x опт. зум
|Телефото: 48 Мп, f/3.5, 120 мм, 1/2.55", 0.7 мкм, PDAF, OIS, 5x опт. зум
|Телефото: 64 Мп, f/3.5, 90 мм, PDAF, OIS, 3.5x
|Широкоугольная: 50 Mп, f/2.0, 13 мм, 122˚, 1/2.76", AF
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 126˚, 1/2.9", 1.25 мкм, AF
|Ширикоугольная: 13 Мп, f/2.2, 13 мм, 120˚, PDAF
|Сенсор глубины: TOF 3D
|Фронтальная камера: 12 Мп, f/2.4, 100˚, 1.22 мкм
|Фронтальная камера: 10.8 Мп, f/2.2, 21 мм, 1/3.1", 1.22 мкм, HDR
|Фронтальная камера: 13 Мп, f/2.4, 18мм
|Аккумулятор
|5100 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|162.9 x 76.7 x 8.8 мм
|162.9 x 76.6 x 8.9 г
|162.1 x 75.5 x 8.5 мм
|Вес
|219 г
|212 г
|205 / 209 г
|Цена
|80 тысяч рублей
|70 тысяч рублей
|62 тысячи рублей
Google Pixel 7 Pro, если гарантия не для вас
Айфон из мира Android-смартфонов, но в хорошем смысле. Операционная система обновляется с завидным постоянством, никаких китайских оболочек или вмонтированной прямо в систему рекомендательной системы «Пульс» от Mail.ru тут нет. Только чистый Android и идеальная камера, сдобренная приличной порцией алгоритмов для обработки изображения с сенсоров (есть даже телевик с пятикратным оптическим зумом!).
Стоит ощутимо меньше, чем герой обзора, но никакой гарантийной поддержки на территории России ожидать не стоит. Но, надо признать, фанатов смартфонов от Google это никогда не останавливало. Если не нужна подзорная труба со стократным зумом в кармане, то вариант хороший. И рейтрейсинг местным процессором Tensor поддерживается, да и дизайн самого устройства, на мой взгляд, на голову выше, чем у HONOR Но вот впечатляющую автономость ждать не стоит. Хорошо, если до конца дня дотянет.
Huawei Mate 50 Pro, если нет жизни без круглого модуля с камерами
Mate 50 Pro — один из лучших камерофонов прошлого года. Он оказался настолько крут, что эксперты из DxOMark поместили его на первую строчку рейтинга. По меркам рынка, это уже не «свежак», конечно, но смартфон все еще очень бодрый. Экран без ШИМа и с идеальной цветопередачей, процессор хоть и предыдущего поколения, но на деле он ни разу не медленнее тоже Gen 2.
Да, в Mate 50 Pro нет Google-сервисов, но и без них жить можно. Есть даже способ заставить часть из них работать при помощи специальных приложений, но это все не «из коробки». Не пугает такое? Тогда можете смело брать и наслаждаться экосистемными фишками, если у вас уже есть устройства от Huawei дома.
Итого
Если бегло пробежаться по характеристикам героя обзора, «убийцей всех остальных флагманов» по всем фронтам он не выглядит. Всё-таки за 75+ тысяч рублей (блин, это уже даже не $1000...) хочется уже какого-нибудь существенного люкса. Проводная зарядка на 66 Вт? Маловато, видели и больше в том же Realme GT3 — целых 240 Вт. Вся цена складывается из другого.
Во-первых, на модулях камеры не экономили. Каждый из сенсоров — качественный и на все деньги. Тут попросту не может возникнуть ситуация, когда один кадр, снятый на основной модуль, выглядит идеально, а потом фотографируете на сверхширокоугольную камеру, а она взята из дешёвого смаротфона.
Видео тоже выглядит отлично. Разве что 8K телефон снимать не умеет. Но... знали бы вы, сколько народа до сих пор снимают в 1080p для экономии внутренней памяти.
Во-вторых, процессор здесь самый крутой из возможных. Зачем? Ну, либо для того, чтобы всё «летало» так, как вы ни на одном смартфоне до сих пор не видели, причём на годы вперёд. Либо для любителей игр — не только смартфонных, но и каких-нибудь эмуляторов от PlayStation 2 и т.д. Тут и нейронки, которые дорисовывают кадры в играх, чтобы игровой процесс выглядел плавнее (да, как DLSS от NVIDIA), и собственный прокачанный радиомодудь, необходимый для минимизации возможных помех в связи.
В-третьих, в Magic5 Pro куча дополнительных дискретных чипов для более безопасной и стабильной работы всех компонентов. Дискретный чип для работы экрана? Есть. Отдельный чип конфиденциальности? Тоже есть. Настолько сильно с безопасностью смартфонов до недавнего временем запаривались только в Apple на пару с Samsung.
А ещё не забывайте, что смартфоны HONOR можно особенно удобно подключать и использовать с ноутбуками HONOR, умными часами и другой фирменной электроникой — это сейчас называют экосистемой и это удобно.
Но будет ли наш народ покупать флагман, который не «рекордсмен тут, а остальное на сдачу», а просто «хорошист-отличник» по сумме качеств? Мы бы, наверное, стали, но кто знает, на эмоциях или разумом покупают смартфоны за 70 тысяч рублей наши соотечественники.
- Крутые камеры, бешеный зум
- Производительность
- Реверсивная зарядка (и проводная, и беспроводная)
- Автономность
- Проводной блок питания на 66 Вт
- Нет разъема под карты памяти
- Дизайн на любителя (черная версия лучше)
- Фронтальная камера все-таки одна (да, бутафория добралась и сюда)