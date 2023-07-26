Это самый крутой смартфон HONOR на первую половину 2023 года. Топ за свои деньги? Или уже не тот?

Mate 50 Pro — один из лучших камерофонов прошлого года. Он оказался настолько крут, что эксперты из DxOMark поместили его на первую строчку рейтинга. По меркам рынка, это уже не «свежак», конечно, но смартфон все еще очень бодрый. Экран без ШИМа и с идеальной цветопередачей, процессор хоть и предыдущего поколения, но на деле он ни разу не медленнее тоже Gen 2.

Да, в Mate 50 Pro нет Google-сервисов, но и без них жить можно. Есть даже способ заставить часть из них работать при помощи специальных приложений, но это все не «из коробки». Не пугает такое? Тогда можете смело брать и наслаждаться экосистемными фишками, если у вас уже есть устройства от Huawei дома.

Итого

Если бегло пробежаться по характеристикам героя обзора, «убийцей всех остальных флагманов» по всем фронтам он не выглядит. Всё-таки за 75+ тысяч рублей (блин, это уже даже не $1000...) хочется уже какого-нибудь существенного люкса. Проводная зарядка на 66 Вт? Маловато, видели и больше в том же Realme GT3 — целых 240 Вт. Вся цена складывается из другого.

Во-первых, на модулях камеры не экономили. Каждый из сенсоров — качественный и на все деньги. Тут попросту не может возникнуть ситуация, когда один кадр, снятый на основной модуль, выглядит идеально, а потом фотографируете на сверхширокоугольную камеру, а она взята из дешёвого смаротфона.

Видео тоже выглядит отлично. Разве что 8K телефон снимать не умеет. Но... знали бы вы, сколько народа до сих пор снимают в 1080p для экономии внутренней памяти.