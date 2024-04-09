В каких случаях флагманский смартфон HONOR окажется лучше, чем iPhone или Samsung

В каких случаях флагманский смартфон HONOR окажется лучше, чем iPhone или SamsungMagic6 Pro могёт
Если вы подписаны на обзорщиков мобильников, вам сто пудов уже сегодня заспамили заспамили видеозаписями, где ютьюбер с открытым ртом показывает на мобилочку с загом: «Magic6 такой один!», «Камера HONOR Magic6 Pro взорвала мне мозг!» и т.д., поэтому я тут попытаюсь действовать немного иначе и в этом тексте говорить предметно:
- Чем HONOR Magic6 Pro отличается в лучшую сторону в сравнении с тоже дорогостоящими iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo и др. (должны же быть плюсы, иначе зачем он существует?).
- И о минусах, конечно, они даже в смартфонах за 100+ тысяч рублей есть.
P.S. Все фотки и видео с якутами, природой и едой в этой статье сделаны тоже на Honor Magic6 Pro :)
А пока — таблица характеристик для духовно богатых комментаторов уровня «всё тут понятно уже по параметрам, дальше не читал» и «объявляю бойкот всем смартфонам, которые дороже, чем мой».
Чем лучше в сравнении с iPhone, Samsung и остальными
- На 15-20% дольше работает от аккумулятора. Потому что установили аккумулятор ёмкостью 5600 мАч вместо стандартных 5000 мАч. Если вы достаточно старый, то помните, что когда-то и 4000 мАч в каком-нибудь Huawei P20 Pro в 2018 г. казались манной небесной, потому что у Самсунга в S9+ было 3500 мАч. Но с нынешними аппетитами процессоров, нынешними диагоналями экранов и прожорливостью камер в записи видео смартфоны с 5000 мАч — это всего лишь «нормальная, сойдёт» автономность. HONOR её повысили до «хорошей». Вот можете посмотреть:
- Кремний-углеродный аккумулятор, HONOR говорят, что аж 2-го поколения. Вот это я учёный-химик, вот это я умные термины задвигаю!
Сложно найти не супер-научные и не рекламные от HONOR тексты про такой тип аккумуляторов. Вот более-менее адекватный пересказ нейросетью, прочитайте, если хотите вникнуть. Суть в том, что 4600 мАч в Magic6 Pro по мере зарядки/разрядки месяцами и годами будут, во-первых, медленнее изнашиваться, чем в обычных Li-Ion в других смартфонах. А во-вторых, такие аккумуляторы не «глючат» на морозе (это когда смартфон вам показывает, что «20% заряда, живём», а через 10 минут «ОСТАЛОСЬ 5%, ВАМ КАБЗДА!» и выключается).
- Камеры. Давайте сначала я расскажу о формальных отличиях, а потом отдельным абзацем — о реальном использовании. Потому что HONOR Magic6 Pro снимает непохоже на остальные смартфоны не только (и не столько) из-за характеристик камеры, а потому что «задумка другая».
Кажется, пора мне «переобуваться» — всю жизнь считал камеры Omnivision «бедными родственниками» Sony и Samsung, но вот этот Omnivision H9000 из HONOR Magic6 Pro прям рулит. Если вкратце, он по характеристикам примерно основная камера в iPhone 15 Pro Max или в Samsung Galaxy S24 Ultra, но при этом даже лучше (!) потому, что в нём изменяемая диафрагма от f/1.4 до f/2.0, в то время как в iPhone «гвоздями прибита» f/1.8, а в Самсунге — f/1.7.
Если вас интересует фотосравнение, то вот можете взглянуть:
Вкратце пересказываю: у Samsung всё не слава богу и постоянно тусклая-пересвечанная картинка (ещё со времён S23 Ultra, когда в Galaxy только-только появились 200 Мп камеры), у iPhone картинка идеальная почти всегда, разве что на портретах людей кожа иногда серая вместо натурального оттенка, а ночью камера зачастую хуже «вывозит», чем у HONOR Magic6 Pro.
При этом Magic6 Pro тоже не святой — изображение у него зачастую очень «слащавое», то есть контрастное и насыщенное. Это то, что вы могли узнать из интернетов даже без моего обзора и то, что я узнал до того, как взял этот смартфон в руки.
А вот суть Magic6 Pro я узнал только спустя первые сутки фотографирования. И она звучит как:
«Голливудская камера»
Точнее, не так — «Голливудская» картинка с камер. Это как мем с бегущим попугаем — градус эпичности всегда будет высоким.
Ну или, это странно говорить это про неодушевлённый мобильник, но HONOR Magic6 Pro как изнемогающая от либидо студентка — делает очень томные-сочные фотки и видео. И если в других смартфонах «всю красоту» приходится докручивать уже поверх снятой фотографии перед тем, как её выложить в интернет, то здесь наоборот, всё уже сделано. И вам наоборот, чтобы снимать «документальное фото» с 100% соответствием цветопередачи реальной, надо будет отключить ИИ и не пользоваться режимами корректировки цветопередачи.
Большинство моих друзей-обзорщиков, кстати говоря, так и делали, потому что зaдроты со своими iPhone 14 Pro/15 Pro и Google Pixel 8 и «слишком приторные снимки, дружище, я люблю более тусклую картинку». Ну, не знаю, а я вот не люблю. Для меня главное — красивая картинка, которой будет приятно с родственниками/друзьями поделиться, а потом и самому вспомнить спустя годы, когда Яндекс.Диск напишет «ваши фото от марта 2024 г.».
Можно ли снимать на HONOR Magic6 Pro менее насыщенные и более светлые фотки? Да, можно:
- В переключателях камеры не трогаете (потому что «с завода» эта опция не включена) переключатель цветопередачи. Варианта цветопередачи три: естественный, динамичный, аутентичный. Первый — снимки ближе к Google Pixel и iPhone по цветам, второй — иногда ярче, третий — «тяжёлый люкс» на фото. То есть виньетирование (чуть-чуть затемняются уголки кадра, чтобы в центре всё ярче выглядело) и «нажористая» цветопередача.
- Отключаете AI (ИИ).
Но… это как BMW с неотключаемой системой противоскольжения DSC — ездить можно и с ней, но скучно и становится непонятно, зачем ты покупал BMW, а не какой-нибудь Opel или Hyundai. Поэтому сначала я чего-то там «для научной нейтральности» пытался снимать в нескольких режимах цветопередачи (в унылом и в красочном), чтобы потом их сопоставлять, но в «аутентичном» режиме HONOR рисует настолько приятную картинку, что я капитулировал и снимал только в нём.
Потому что зачем показывать вам, как смартфон снимает в «кастрированном» режиме, если можно наоборот — показать, как он снимает «на все деньги»? Вы ведь не фотограф-документалист, который RAW-файлы сохраняет чтобы окраска гепарда натурально выглядела (а то если не тот оттенок, то это может быть гепард другого подвида какого-нибудь…).
В остальном из плюсов (под минусы будет отдельный параграф):
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Основная камера «как в лучших домах Парижа», на уровне iPhone 15 Pro Max, в ночном фото даже чуть лучше.
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Отличная стабилизация видео даже в 4K при 60 кадрах в секунду (!). Я в Якутии покатался на вездеходах ТРЭКОЛ. На
дорогахнаправлениях тундры это очень тряская штуковина, ребят — чувствовал себя как в армии, когда по танковому полигону ехал и отбивал задницу на «буханке». Но, как видите на видео, вообще никакого ощущения тряски на видео нет.
© Вообще тут трясло нифига себе, а по видео так и не скажешь. 4K 60 кадров в секунду, кстати. И диапазона камеры хватает на тёмный салон вездехода + ярко-белую засыпанную снегом реку
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Практически не бывает сценарий для этой камеры, при которых ей «слишком темно». Даже фото звёздного неба при съёмке с рук вывозит запросто (если вы думаете, что это легко — попробуйте так сделать на любом другом смартфоне).
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Телефото-камера 2.5x для портретов тут, с технической точки зрения, самая крутая среди флагманских смартфонов по характеристикам.
По факту… ну, ничего «мозговзрывающего» в ней нет. Просто нет и ощущения, что «вот я снимал на основную камеру и качество было отличным, а вот включил 2.5x и переключился на камеру похуже» — не-а, ощущаются как равноценные по качеству камеры.
А что тогда дают избыточные характеристики? Они позволяют не ставить отдельную камеру с оптическими 5x для фото. Потому что 5x смартфон делает за счёт основной + 2.5x камеры в гибридном режиме. Как это было у Samsung Galaxy S21, где зум-камеры не было вообще, а 3x делались с помощью «увеличил и растянул картинку из основной 64 Мп камеры».
И вот тут тоже: наводишься в 5x режиме куда-то, видишь, как на экране всё мельтешит и думаешь «да трындец, это не будет качественное фото». Потом снимаешь — и нет, качество нормальное. Глаза боятся — ИИ делает.
Сверхширокоугольная камера и селфи-камера по качеству тоже хорошие. Я, правда, не сказал бы что «интеллектуальная коррекция искажений» в сверхширокоугольной камере такая уж интеллектуальная — по ощущениям, здесь почти ничего не корректируется. И переключателя «корректировать/не корректировать», как на Самсунгах, в настройках нет (не туда смотрел?).
На презентациях HONOR почему-то все гордились функцией «захват движения». Это когда ты умелый футболист/баскетболист и хочешь красивое фото, но фотограф у тебя балбес. Поэтому ты просто используешь человека как штатив: даёшь ему смартфон в руки, нажимаешь «захват движения», идёшь забивать гол, а смартфон сам понимает лучший момент для съёмки твоего пробития по воротам, ловит нужный момент и фотографирует.
Здорово? Здорово. Но меня (да и вас тоже, я думаю), не затруднит при съёмке 5-10 раз подряд нажать на кнопку съёмки и нафотографировать МНОГО моментов вместо того, чтобы доверить одно фото автоматике. Разве что вас некому фотографировать совсем и вы просто поставили смартфон в стороне камерой в вашу сторону.
HDR просто жирнейший, ребят. Мы не представляете себе, насколько солнечно и ярко было на улице среди снега в Якутии. И ни на одном из фото смартфон не «ослеп», ни пересветов, ни чёрной картинки (как это бывает, когда камерам не хватает диапазона). Даже северное бешено яркое солнце камера ухватывает и отображает мягко.
Минусы
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Сканер отпечатков пальцев неудобный. Работает быстро, но расположен ну о-очень низко, из естественного хвата большой палец туда не приземляется, вам придётся каждый раз вертеть кистью, чтобы попасть.
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Экран-водопад — это тоже минус удобство использования. Да, красиво и безрамочно, но даже Samsung уже перебесился и сделал в S24 Ultra дисплей плоским. А тут он всё ещё загнут на боковины. Из-за этого и плёнки нормально не удерживаются на защитном стекле, и да — лично я может достаточно неуклюжий, но при моём хвате случайных срабатываний из-за контакта ладони с загнутым по бокам экраном хватало.
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Процессор задушен. Здесь установлен Snapdragon 8 Gen 3, то есть процессор «круче некуда в Android-смартфонах 2024 года выпуска», но для того, чтобы влепить и водозащиту IP68, и 5600 мАч в габариты смартфона с 5000 мАч, и большую (физически большую) основную камеру, и две (80 Вт проводная, 66 Вт беспроводная) быстрых зарядки, процессору «подрезали крылья». Не до уровня Snapdragon 8 Gen 2, конечно. Но Samsung Galaxy S24 Ultra работает быстрее, OnePlus 12 работает быстрее, Oppo Find X7 Ultra работает быстрее и т.д.
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Нельзя регулировать настройки звука без наушников. Вот какого фига в Samsung и OnePlus я могу настроить звучание динамиков, а в Honor нет? Все настройки становятся серыми (недоступными для нажатия), пока не подключить наушники по Bluetooth. Сам звук из динамиков, кстати, приятный, получше самсунговского и айфоновского будет, навскидку. Но я бы добавил объёма (в OnePlus это переключением режима с «музыка» на «фильмы» делается в одно касание), а нельзя, запретили. Почему?
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Видео с зумом 5x выглядит так себе. Если для фото хватает увеличить картинку из супер-качественной 2.5x камеры, обработать её через ИИ и получится обмануть систему (качество как у оптических 5x при оптических 2.5x + улучшениях ИИ), то на видеозаписи по бегающей «перхоти» (цифровому шуму) уже явно, видно, что это не оптические 5x. И ничего тут не сделаешь.
Это, кстати, единственный существенный недостаток смартфона — да, скорей всего, его портретные фото при 2.5x увеличении качественнее, чем у Самсунга или Айфона (камера физически лучше). Но с помощью 2.5x + ИИ HONOR Magic6 в фотосъёмке 5x всего лишь догнал оптические 5x без улучшалок в iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra. А ведь Самсунг и Айфон могут аналогично замахнуться на «оптические 5x + ИИ» и получить 10x. На Magic6 Pro можно попробовать 10x, но уже явно будет видно, что это кроп — увеличение с камер, рассчитанных на другие расстояния.
По остальным характеристикам
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Отмечал это чуть выше, но повторюсь: 66 Вт беспроводная зарядка — это круто! Можно засунуть и 90 Вт беспроводной зарядки, как сделали Xiaomi в 14 Ultra. Но у Xiaomi и аккумулятор всего лишь 5000 мАч, а тут влепили всё сразу.
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Рекордно яркий экран по факту не ощущается рекордно ярким. Китайцы обещали «до 5000 нит пиковой яркости», но даже на севере, где вокруг из-за снега и солнца ярче, чем даже в этих ваших Турциях-Египтах, никаких радикальных превосходств над Samsung Galaxy S24 Ultra, например, замечено не было. Вот над iPhone — было, Айфон в северных условиях со своей принудительной авто-яркостью выглядел более тусклым. И Google Pixel 8 Pro менее яркий, так ещё и разряжается супер-быстро, как последняя мpaзь… ладно, это обычное дело для него.
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HONOR обещают «в 10 раз более прочное стекло NanoCrystal Shield». Посмотрим, я не стал ронять настолько дорогой мобильник о лёд, но могу сказать, что без чехла он за время теста выпадал, съезжал и т.д. без всяких чехлов и с виду остался как новенький.
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Операционная система с приколами. Приятными. Android 15 с оболочкой MagicOS 8.0 здеся. Уведомления выдвигаются сверху вниз слева от камеры, переключатели Wi-Fi и Bluetooth — справа. Ещё тут новый режим Always-on-display, теперь тут как в iPhone — можно не просто часики и уведомления на чёрном фоне отображать, а и чуть видимой заставку делать. Но я бы этого не делал: во-первых, так смартфон потребляет больше энергии, чем когда просто «часы на чёрном фоне». Во-вторых, вы никогда не будете уверены — always-on-display это или просто вам звонили/уведомление прислали и экран смартфона включился только что.
Зачем и кому
Кратко и по фактам, чем он хорош:
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Фотографирует и снимает видео глубокой ночью качественнее, чем iPhone и Samsung. Опять же, с оговорочками, что это когда очень темно и когда используется основная тыльная камера. Если начинаем переключаться с неё на съёмку сверхширокоугольной или телефото (зум) камерой, придётся делать кучу оговорок. Но тем не менее: основная камера в HONOR огонь. Просто забываете о понятиях «пересвеченная фотка» или «слишком тёмная фотка» — смартфон выравнивает и разглаживает что угодно из каких угодно ситуаций. Это прям будоражит в первые дни использования, я не шучу.
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Лучшая автономность среди мощных смартфонов. Или «лучшие камеры среди выносливых смартфонов», это смотря как развернуть.
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Отличная морозостойкость. Вроде бы и фигня, но я ходил с Samsung Galaxy S21 Ultra, который на морозе ронял заряд с 30% до 8% почти моментально. И я до сих пор хожу с OnePlus 11, который при -25 градусах и ниже «теряет» SIM-карты и не находит, пока не отогреется. Это в Москве я постою на остановке, поматерюсь, зайду в кафе, выпью чаёк и вызову такси всё равно. А в Якутии, если ты за городом, и скопытиться можно из-за таких «небольших конструктивных просчётов смартфона дядюшки Ляо».
Ну и если говорим о сути Magic6 Pro, я вспоминаю одну из причин, почему над покупателями флагманских смартфонов часто посмеиваются: «Смотри на него — купил дорогущий смартфон, а фотографировать всё равно не умеет, потому что руки кривые». Строить композицию кадра и подбирать ракурсы HONOR Magic6 Pro вас тоже не научит, но зато он «из коробки» умеет фотографировать именно так зрелищно-красочно, как этого пытаются достичь фильтрами-крутилками и прочими ухищрениями экстремисты инстаграмовские на этапе выкладки фотографии в сеть.
Любители научно точной фотофиксации плюются, конечно — им подавать Pixel или iPhone для «нейтральной картинки, а там мы уже сами докрутим». И я в какие-то годы даже думал, что эти люди правы, пока не заметил, что категории персонажей с:
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Я не пересяду с ручной коробки передач на автоматическую, машина с автоматом — без души!
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Я не стану фотографировать на смартфон в авто-режиме — настоящие ценители крутят ISO, выдержку и цветовую температуру в ручном!
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Я не пересяду на онлайн-музыкальные сервисы, у меня залитые дискографии в lossless на смартфон и ничего лучше не требуется!
Все эти манифестанты уже поменяли своё мнение и даже вида не подают, какое оно у них было раньше. И мне кажется, что секта «отключаю ИИ в камерах смартфонов, фотографирую только в натуралочку» падёт следующей.
А вот смартфоны наподобие Magic6 Pro будут только набирать обороты. Потому что доля пользователей Pixel и iPhone в сравнении с китайскими флагманами как-то не растёт, а совсем наоборот.
- Лучшая автономность среди флагманских смартфонов (на 15-20% лучше конкурентов)
- Лучшее качество ночной съёмки фото и видео на основную камеру
- Отличные цветовые фильтры в камере для более «вкусной» и «дорогой» картинки без перегибов (владельцы iPhone и Pixel не согласны, правда)
- Морозостойкий кремний-углеродный аккумулятор с повышенной долговечностью (не скоро потребует замены)
- Процессор задушен почти до уровня Snapdragon 8 Gen 2, чтобы вместить большой аккумулятор без перегрева
- Сканер отпечатков пальцев расположен слишком низко
- Будете регулярно случайно задевать загнутый по бокам экран-водопад