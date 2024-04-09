В каких случаях флагманский смартфон HONOR окажется лучше, чем iPhone или Samsung

Если вы подписаны на обзорщиков мобильников, вам сто пудов уже сегодня заспамили заспамили видеозаписями, где ютьюбер с открытым ртом показывает на мобилочку с загом: «Magic6 такой один!», «Камера HONOR Magic6 Pro взорвала мне мозг!» и т.д., поэтому я тут попытаюсь действовать немного иначе и в этом тексте говорить предметно:

Чем HONOR Magic6 Pro отличается в лучшую сторону в сравнении с тоже дорогостоящими iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo и др. (должны же быть плюсы, иначе зачем он существует?).

И о минусах, конечно, они даже в смартфонах за 100+ тысяч рублей есть.

P.S. Все фотки и видео с якутами, природой и едой в этой статье сделаны тоже на Honor Magic6 Pro :)

А пока — таблица характеристик для духовно богатых комментаторов уровня «всё тут понятно уже по параметрам, дальше не читал» и «объявляю бойкот всем смартфонам, которые дороже, чем мой».

Чем лучше в сравнении с iPhone, Samsung и остальными