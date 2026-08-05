По части набора технологий все в полном порядке. Есть Dolby Vision, есть поддержка DCI-P3, есть и режим sRGB для откалиброванной цветопередачи. Сама цветопередача по умолчанию насыщенная, но можно поставить более нейтральный режим и бед не знать. Вместе с местным аналогом True Tone можно добиться идеального белого, с которым комфортно всегда и везде — качество цветопередачи подмечали даже коллеги по цеху, когда я им показывал отснятый материал из поездок по Азии.

Оболочка

HONOR теперь во всю пытается сделать из своей системы эдакий портал в мир ИИ-фишек. Как такового перехода на новые ИИ-рельсы я пока не заметил, но зато вижу какая работа проделана над оболочкой за последние пару лет.

Если раньше одной из самый настраиваемых систем у китайских вендров долгое время была ColorOS и прочие ее форки, распределяемые между брендами концерна BBK, то сейчас MagicOS спокойно может тягаться с творением коллег по рынку. Да и с точки зрения «серьезности» системы, чтобы с телефоном не стыдно было выходить в свет, тут равных-то и нет. Никаких тебе свистоперделок, зато полезных функций — уйма.

Передача данных на «маки» без Android File Transfer? Да пожалуйста. Тончайшая настройка интерфейса и его поведения? Тоже есть. Виджеты, отрисовка анимаций, логика работы всяких переключателей — все на высшем уровне. Пожалуй, лучшая альтернатива iOS среди всех современных оболочек.

Производительность

Внутри у Magic8 Pro находится свежайший Snapdragon 8 Elite Gen 5 — восьмиядерник на 3-нм техпроцессе TSMC, где два «прайм"-ядра Oryon разгоняются аж до 4,6 ГГц, а остальные шесть пашут на 3,53−3,7 ГГц. По результатам тестирований в бенчмарках, это один из самых мощных флагманов, официально продающихся в России. Плюс GPU Adreno 840 прибавил 23% производительности, а NPU (нейронный блок) — вообще +37%, и вот это уже реально влияет на жизнь, а не только на циферки в бенчмарках.