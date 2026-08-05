Этот смартфон снимает на 10x так, что фотки не стыдно открыть на компьютере — мы проверилиHonor Magic8 Pro
Технические характеристики
|Honor Magic8 Pro
|Операционная система
|Android 16, оболочка MagicOS 10, до 7 крупных обновлений
|Экран
|LTPO OLED, 1 млрд цветов, 120 Гц, 4320 Гц PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, до 6000 нит (пик), 6,71″, 1256х2808 п., 20:9, ~458 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 нм, 8 ядер (2х4,6 ГГц Oryon V3 Phoenix L + 6х3,62 ГГц Oryon V3 Phoenix M)
|Графика
|Adreno 840
|Оперативная память
|12 / 16 ГБ
|Накопитель
|256 / 512 ГБ, 1 ТБ
|Связь
|NFC, Bluetooth 6.0 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA), Wi-Fi 7 (dual/tri-band), GPS (L1/L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, ГЛОНАСС, ИК-порт, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1,6, 23 мм, 1/1.3″, 1,2 мкм, PDAF, OIS
|Телефото (перископ): 200 Мп, f/2,6, 85 мм, 1/1.4″, 0,56 мкм, PDAF, OIS, зум 3,7х
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2,0, 12 мм, 122°, 1/2.88″, 0,61 мкм
|Фронтальная: 50 Мп, f/2,0, 21 мм, TOF 3D
|Аккумулятор
|7100 мАч (Global), заряд 100 Вт / 80 Вт беспроводной
|Размеры
|161,2х75х8,3 мм
|Масса
|219 г
|Цена
|100 тысяч рублей (оф. розница)
Внешний вид
Magic8 Pro выглядит так, как и должен выглядеть флагман в 2026 году: крупный, увесистый, с круглым модулем камер на спинке, который в народе называют «шайбой». Габариты — 161,15×75×8,32 мм, вес 219 граммов. Samsung Galaxy S26 Ultra весит 214 г при схожих размерах, разница на практике неощутима. Сертификация защиты здесь — IP69K, что превышает стандартный IP68. А это значит, что корпус защищён не только от воды, но и от высокоскоростных водяных струй, чего большинство конкурентов попросту не предлагает.
Спереди у «меджика» — Honor NanoCrystal Shield. Но не прошло и месяца, как я умудрился поставить огромную царапину, просто используя телефон как обычно. Он перемещался у меня из рюкзака в карман, из кармана на стол, со стола на кровать — и на каком-то из этапов стекло решилj наглядно показать необходимость во всех этих стеклах и пленочках, если вы хотите как можно больше сохранить нормальный внешний вид своего телефона.
Рамки одинаковые по периметру, к сборке вопросов нет, но габариты дают о себе знать: пока вы просто держите телефон одной рукой, то один, то другой палец регулярно задевает выступающий блок камер — стандартная плата за крупные сенсоры, и точно та же история повторяется в случае с остальными актуальными камерафонами других производителей. Ш — шайба.
Honor активно пыталась скрыть истинные размеры телефона, добавив небольшие изгибы ближе к боковым граням что спереди, что сзади. Из-за этого телефон круто лежит в руках, но совсем не круто лежит на каких-то поверхностях вроде дивана/кровати/стула/кресла. В чем же дело? А он берет и уползает. И хорошо, если ваш пол не покрыт плиткой и прочими керамогранитами — судорожно проверять что там с телефоном после каждого такого сползания не очень хочется. А ведь он сползает и падает!
На кнопки Honor не поскупилась: кроме привычной кнопки питания и качельки регулировки громкости, сбоку у «меджика» появилась сверхтехнологичная кнопка для… да фиг его знает для чего. Honor, видимо, сама не поняла какую задачу она будет решать, поэтому ее можно использовать и как кнопку спуска затвора в камере, и как ещё одну кнопку для какой-нибудь функции, которую вы выберете сами.
Для себя я на эту кнопку назначил голосового ассистента, потому что на полном серьёзе использовать ее для запуска камеры неудобно — положение совсем не то. Зумить тоже не очень удобно из-за странного хвата. Можно было бы сделать что-то вроде того, что уже лет 20 предлагает Sony в своих телефонах — но нет, пока лишь попытка сделать как у Apple.
Сканер отпечатков больше не нужен,
А где сканер, спросите вы? А он подэкранный, поэтому среди кнопок найти его не выйдет.
И ситуация тут точь в точь как с новой многофункциональной кнопкой: если у меня есть что-то, что уже делает свою работу хорошо, то зачем мне дубликат оригинала? После такого вопроса вы, скорее всего, забудете про подэкранный сканер — потому что единственный сканер, которым вы будете тут пользоваться (я это вам гарантирую) — это полноценный 3D-сканер лица, который позволяет и в банки входить, и сам телефон держать под надёжной защитой.
Есть ли что-то такое у конкурентов? Само собой, у Apple есть Face ID. Аналогичная система есть ещё и у HUAWEI в Mate-серии, но ее потолок — это разблокировка экрана. Всё. Попасть с ее помощью в банковское приложение уже не получится, поэтому «оноры» единственные такие смартфоны в своем роде, которые на этом поприще могут потеснить купертиновцев.
Дисплей
Тут и говорить нечего. LTPO OLED, диагональ 6,71″, здоровенное разрешение 256×2808, плотность точек на уровне 458 ppi — это один из лучших дисплеев в этом ценовом сегменте. Частота меняется адаптивно от 1 до 120 Гц, пиковая яркость — 6 000 нит, на 1 000 нит выше, чем у предшественника в лице Magic7 Pro. На прямом солнце экран читается уверенно, но это не заслуга той пиковой яркости, про которую вы прочитаете в рекламе. Она помогает лишь при вопроизведении HDR-контента.
Отдельного внимания заслуживает то, как экран вместе со стеклом смотрятся вместе. Тут нет никакого намека на воздушную прослойку. Изображение на дисплее почти парит над корпусом из-за искривленного по бокам 2,5D-стекла. Выглядит один в один как поверхность воды, которая вот-вот перельется через края воображаемого сосуда.
|Honor Magic 8 Pro
|Максимальный уровень яркости
|819 / 1800 / 6000 кд/м²
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1.2
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500K
По части набора технологий все в полном порядке. Есть Dolby Vision, есть поддержка DCI-P3, есть и режим sRGB для откалиброванной цветопередачи. Сама цветопередача по умолчанию насыщенная, но можно поставить более нейтральный режим и бед не знать. Вместе с местным аналогом True Tone можно добиться идеального белого, с которым комфортно всегда и везде — качество цветопередачи подмечали даже коллеги по цеху, когда я им показывал отснятый материал из поездок по Азии.
Оболочка
HONOR теперь во всю пытается сделать из своей системы эдакий портал в мир ИИ-фишек. Как такового перехода на новые ИИ-рельсы я пока не заметил, но зато вижу какая работа проделана над оболочкой за последние пару лет.
Если раньше одной из самый настраиваемых систем у китайских вендров долгое время была ColorOS и прочие ее форки, распределяемые между брендами концерна BBK, то сейчас MagicOS спокойно может тягаться с творением коллег по рынку. Да и с точки зрения «серьезности» системы, чтобы с телефоном не стыдно было выходить в свет, тут равных-то и нет. Никаких тебе свистоперделок, зато полезных функций — уйма.
Передача данных на «маки» без Android File Transfer? Да пожалуйста. Тончайшая настройка интерфейса и его поведения? Тоже есть. Виджеты, отрисовка анимаций, логика работы всяких переключателей — все на высшем уровне. Пожалуй, лучшая альтернатива iOS среди всех современных оболочек.
Производительность
Внутри у Magic8 Pro находится свежайший Snapdragon 8 Elite Gen 5 — восьмиядерник на 3-нм техпроцессе TSMC, где два «прайм"-ядра Oryon разгоняются аж до 4,6 ГГц, а остальные шесть пашут на 3,53−3,7 ГГц. По результатам тестирований в бенчмарках, это один из самых мощных флагманов, официально продающихся в России. Плюс GPU Adreno 840 прибавил 23% производительности, а NPU (нейронный блок) — вообще +37%, и вот это уже реально влияет на жизнь, а не только на циферки в бенчмарках.
Тут вся суть в том, что Qualcomm традиционно сильнее именно в связке «чип + ISP (процессор обработки изображений) + камерный софт», а MediaTek Dimensity даже топовых серий (Ultra) обычно чуть слабее в этой части, особенно при вычислительной фотографии в движении и ночной съёмке — просто потому что архитектура ISP и оптимизация под мультикамерные системы у Qualcomm обкатана годами плотного сотрудничества с производителями флагманов.
На Snapdragon 8 Elite Gen 5 это выливается в то, что тройная камера AiMAGE (50 Мп основная, 50 Мп ультраширик, 200 Мп телевик с сенсором Samsung HP9) обрабатывает кадры быстрее и без задержек затвора, а прокачанный NPU тянет на лету шумодав, HDR-склейку по нескольким экспозициям и AI-цветокоррекцию прямо в момент съёмки, а не после. У MediaTek в аналогичных сценариях чаще заметны лаги при переключении между линзами и более грубая обработка теней в ночном режиме — просто потому что нейронный стек не такой зрелый для конкретно фото-пайплайна.
Помимо камеры есть и приятные бытовые бонусы:
- Игры и тяжёлые приложения летают без троттлинга — сертификат SGS Dual Excellence подтверждает стабильность анимаций и FPS даже при долгой нагрузке;
- Меньше нагрева и лучше энергоэффективность на 3-нм техпроцессе — батарея на 7100 мА·ч (углеродно-кремниевая) с зарядкой 100 Вт живёт дольше именно за счёт того, что чип не жрёт заряд впустую;
- Совместимость с банковскими и защищёнными приложениями у Qualcomm традиционно стабильнее, чем у MediaTek, где иногда бывают проблемы с DRM-модулями и Widevine L1 для стриминга в топовом качестве;
- 4К-видео на 120 к/с и профессиональный режим съёмки работают без просадок буфера — опять же заслуга связки мощного CPU и быстрого NPU.
Автономность
7100 мАч в кремний-углеродном формате — это показатель, ради которого не нужно даже разбираться в спецификациях: телефон реально держит 1,5−2 дня активного использования с камерой, навигацией и мессенджерами. На фоне Galaxy S25/S26 Ultra с их 5000 мА· это выглядит как машина другого класса — Samsung в похожих сценариях сдувается заметно раньше, особенно если активно снимать видео или гонять навигатор в фоне.
А вот по скорости зарядки картина интереснее и честнее: Magic8 Pro не абсолютный чемпион, но держится в топ-группе — полный заряд с нуля занимает около 40 минут, и это быстрее, чем у Galaxy S25/S26 Ultra (59 минут), Oppo Find X9 Pro (больше часа), iPhone 17 Pro Max (72 минуты) и уж тем более Pixel 10 Pro XL (82 минуты), хотя чуть уступает vivo X300 Pro (29 минут) и Xiaomi 17 Pro Max (39 минут). Плюс беспроводная зарядка на 80 Вт — редкость даже среди актуальных флагманов, где у большинства конкурентов лимит 15−25 Вт. В итоге на фоне линейки 2026 года Honor выглядит не абсолютным рекордсменом, но точно одним из немногих, кто сочетает большую ёмкость с реально быстрой подпиткой.
Камера
Хорошо снимать на основной широкоугольник сегодня умеют примерно все флагманы. Большой сенсор OmniVision OVH9000 (1/1,3 дюйма), светлая оптика f/1,6, OIS на 5,5 стопа по CIPA — детализация при хорошем свете отличная, скорость срабатывания затвора высокая. Главная претензия — агрессивная экспозиция: камера постоянно пытается высветлить кадр, HDR-обработка давит тени и делает снимки «плоскими». Решается фиксацией экспозиции на −0,7 или −1 EV вручную. Без этой правки фотографии выглядят чисто, но без объёма. С этой небольшой корректировкой — уже другое дело.
Шаг назад относительно Magic7 Pro тоже есть: предшественник получил переменную диафрагму f/1,4−2,0, в Magic8 Pro она фиксированная f/1,6. В Honor объяснили это сдвигом фокуса на стабилизацию — рейтинг OIS вырос до 5,5 стопа CIPA. Честный обмен, но к концу лета 2026 году есть и более сильные варианты. Например, Pura 90s Pro Max от HUAWEI — там значение CIPA дошло до какой-то недосягаемой отметки 7.0 пунктов. Но и вышел он сильно позже, да и на практике, судя по нашим тестам, прибавка не очень существенная
А вот телеобъектив — это главная причина рассматривать Magic8 Pro к покупке. Телевик построен на сенсоре Samsung ISOCELL HP9: 200 Мп, размер 1/1,4 дюйма, пиксели 0,56 мкм, f/2,6, эквивалентное фокусное 85 мм. Сегодня это стандарт среди всех актуальных камерофонов: до недавнего времени только HUAWEI пыталась не использовать такие огромные сенсоры, предпочитая всякие сверхсложные механизмы с подвижными зум-линзами.
Оптический зум — 3,7x (больше при 200 Мп, опять же, только четырехкратный зум новой «пуры»), гибридный — 10x (230 мм экв.), цифровой — до 100x. Важная деталь, которую легко проглядеть при сравнении поколений: у Magic7 Pro телевик был заявлен с фокусным на уровне 72 мм, фактически же использовался кроп с 60 мм — фокусное расстояние было честным только на бумаге. В Magic8 Pro 85 мм — это именно 85 мм, без программного кропа. И эта разница даёт реальный запас качества при приближении.
При хорошем дневном освещении фотографии держат детализацию, достаточную для обоев макбука: текстуры кирпичной кладки на другом конце улицы, текст на вывеске в 100−150 метрах, фактура одежды у людей в толпе — всё читается без артефактов апскейла и без ощущения, что изображение «сгенерировано». Кадр можно кропнуть и показать людям вот вообще без стеснения — фиг кто поймет, что это сделано не на зеркалку/беззеркалку.
Ночью съемка сложнее — телевик всегда проигрывает темноте сильнее, чем основной модуль, и против физики не попрешь. Здесь Magic8 Pro держится лучше конкурентов в классе: стабилизация CIPA 5,5 стопа работает на обоих модулях, и в темноте это особенно заметно. Там, где у других смартфонов изображение уже «плывёт», здесь остаётся рабочий кадр, хоть и достаточно шумный. Видео с телевика — 4K при 120 к/с, переключение между модулями в режиме 4K 60 к/с работает без прерываний.
Что с шириком? 50 Мп, Samsung S5KJN1, ½, 88 дюйма, f/2,0, 12 мм, 122°, макро от 2,5 см — на бумаге достойно. На практике это объективно слабое место системы. Сенсор значительно меньше, чем у основного модуля и телевика, и это моментально сказывается на динамическом диапазоне и шумах в сложном освещении. Разрыв с другими флагманами ощутимый: там сенсоры крупнее, обработка точнее.
Днём для пейзажей и архитектуры модуль рабочий, вечером — уже с оговорками. Снять смешнно кота в комнате на широкий угол вряд ли получится — и тут Honor сильно проигрывает какому-нибудь iPhone 17 Pro Max, который будет выдавать сильно более четкую картинку, хоть и ценой небольшого повышения зернистости. Зато выдержка короче, и объекты в кадре у Apple получаются более стабильными, без характерной ИИ-шевеленки.
Макросъёмка с 2,5 см — приятный бонус, который реально используется в предметной съёмке. Отставание ультраширика в главных сценариях этот бонус не перекрывает.
50 Мп, f/2,0, 21 мм, ½, 93 дюйма, 3D ToF-сенсор для разблокировки по лицу, 4K 60 к/с. Здесь тоже шаг назад: в Magic7 Pro фронтальная камера имела автофокус, в Magic8 Pro его нет. Для большинства селфи-сценариев некритично — фиксированный фокус рассчитан на расстояние вытянутой руки. При нестандартных ракурсах или видеозвонках крупным планом фокус может уходить. Боке хорошее, ToF-сенсор точно отделяет объект от фона.
Конкуренты
|Honor Magic8 Pro
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|vivo X300 Ultra
|Операционная система
|Android 16, оболочка MagicOS 10, до 7 крупных обновлений
|Android 16, оболочка One UI 8.5, до 7 крупных обновлений
|Android 16, оболочка OriginOS 6
|Экран
|LTPO OLED, 1 млрд цветов, 120 Гц, 4320 Гц PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, до 6000 нит (пик), 6,71″, 1256х2808 п., 20:9, ~458 ppi
|Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, до 2600 нит (пик), 6,9″, 1440х3120 п., 19,5:9, ~500 ppi
|LTPO AMOLED, 1 млрд цветов, 144 Гц, 2160 Гц PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 6,82″, 1440х3168 п., ~510 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 нм, 8 ядер (2х4,6 ГГц Oryon V3 Phoenix L + 6х3,62 ГГц Oryon V3 Phoenix M)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 нм, 8 ядер (2х4,74 ГГц Oryon V3 Phoenix L + 6х3,62 ГГц Oryon V3 Phoenix M)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 нм, 8 ядер (2х4,6 ГГц Oryon V3 Phoenix L + 6х3,62 ГГц Oryon V3 Phoenix M)
|Графика
|Adreno 840
|Adreno 840 (1,3 ГГц)
|Adreno 840
|Оперативная память
|12 / 16 ГБ
|12 / 16 ГБ
|12 / 16 ГБ
|Накопитель
|256 / 512 ГБ, 1 ТБ
|256 / 512 ГБ, 1 ТБ
|256 / 512 ГБ, 1 ТБ
|Связь
|NFC, Bluetooth 6.0 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA), Wi-Fi 7 (dual/tri-band), GPS (L1/L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, ГЛОНАСС, ИК-порт, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2
|NFC, Bluetooth 6.0 (A2DP, LE), Wi-Fi 7 tri-band, GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, QZSS, без ИК-порта, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2
|NFC, Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5), Wi-Fi 7 dual-band, GPS (L1/L5), BDS, GALILEO, QZSS, ГЛОНАСС, ИК-порт, USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1,6, 23 мм, 1/1.3″, 1,2 мкм, PDAF, OIS
|Основная: 200 Мп, f/1,4, 23 мм, 1/1.3″, 0,6 мкм, PDAF, OIS
|Основная: 200 Мп, f/1,9, 35 мм, 1/1.12″, 0,7 мкм, PDAF, гимбальная OIS
|Телефото (перископ): 200 Мп, f/2,6, 85 мм, 1/1.4″, 0,56 мкм, PDAF, OIS, зум 3,7х
|Телефото: 10 Мп, f/2,4, 67 мм, PDAF, OIS, зум 3х
|Телефото (перископ): 200 Мп, f/2,7, 85 мм, 1/1.4″, 0,56 мкм, PDAF, OIS, зум 3,7х, макро 3,4:1
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2,0, 12 мм, 122°, 1/2.88″, 0,61 мкм
|Телефото (перископ): 50 Мп, f/2,9, 111 мм, 1/2.52″, 0,7 мкм, PDAF, OIS, зум 5х
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2,0, 14 мм, 116°, 1/1.28″, 1,22 мкм, OIS
|Широкоугольная: 50 Мп, f/1,9, 120°, 1/2.5″, 0,7 мкм
|Доп. модули: 200 мм (зум 2,35х) и 400 мм (зум 4,7х), оптика Zeiss
|Фронтальная: 50 Мп, f/2,0, 21 мм, TOF 3D
|Фронтальная: 12 Мп, f/2,2, 23 мм, PDAF
|Фронтальная: 50 Мп, f/2,5, 24 мм, AF
|Аккумулятор
|7100 мАч, 100 Вт / 80 Вт (беспроводной способ)
|5000 мАч, заряд 60 Вт / 25 Вт беспроводной
|6600 мАч, заряд 100 Вт / 40 Вт беспроводной
|Размеры
|161,2х75х8,3 мм
|163,6х78,1х7,9 мм
|163х76,8х8,2/8,5 мм
|Масса
|219 г
|214 г
|232 / 237 г
|Цена
|100 тысяч рублей (оф. розница)
|110 тысяч рублей (оф. розница)
|130 тысяч рублей (оф. розница)
Samsung Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra опирается на репутацию бренда и экосистему One UI, при этом по показателям камеры и автономности заметно отстаёт от Magic8 Pro. У Samsung 200 Мп-сенсор получил основной модуль, тогда как у Honor такое разрешение добралось до телевика — больше свободы при детализированной съёмке на дальних расстояниях.
Разница в автономности выражена ещё сильнее: батарея Galaxy S26 Ultra на 5000 мАч почти в полтора раза меньше, чем у Magic8 Pro с его 7100 мАч, а зарядка у Samsung ограничена 60 Вт мощности против 100 Вт у конкурента. Экран Samsung ярче в заявленных пиковых показателях, но чуть скромнее по частоте обновления — 120 Гц против той же частоты у Honor, при этом у Magic8 Pro выше плотность пикселей.
По беспроводным технологиям у Honor богаче набор — есть инфракрасный порт, поддержка NavIC и расширенные аудио-кодеки aptX Lossless и LHDC 5, которых у Samsung нет. Цены на старте у обеих моделей практически идентичны — около 975−977 долларов, поэтому выбор чаще склоняется в сторону предпочтений по оболочке и экосистеме, нежели по железу.
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra — прямой конкурент Magic8 Pro именно в фотографической плоскости, поскольку обе модели делают акцент на многомодульных камерах с оптикой топового уровня. У vivo основной сенсор на 200 Мп с диафрагмой f/1,9 и фокусным расстоянием 35 мм дополнен гимбальной стабилизацией, а также двумя съёмными телеобъективами Zeiss на 200 мм и 400 мм с зумом до 4,7х — такого модульного подхода у Honor нет вовсе.
Автономность у обеих моделей сопоставима: 7100 мАч у Honor против 6600 мАч у Vivo, зарядка совпадает по мощности — 100 Вт. Габариты и масса у Vivo тоже немного больше — 237 граммов против 219 граммов у Honor, что делает Magic8 Pro более компактным вариантом при сопоставимой автономности. А вот заметная разница проявляется в цене — Vivo X300 Ultra у официалов в рф сильно дороже.
Итого
Magic8 Pro — не «лучший камерофон» в общем смысле. Это смартфон с одним из лучших телевиков в своей ценовой категории, и вся его конструкция строится вокруг этого козыря: снимки, сделанные с десятикратным зумом, можно открывать на компьютере без скидок на «это же телефон». Звучит как что-то само собой разумеющееся, хотя на практике не все флагманы до сих пор проходят этот тест.
Компромиссы понятны и предсказуемы: ультраширик заметно слабее, чем конкурентов с «шайбами», основная камера потеряла переменную диафрагму, фронтальная — автофокус.
Но вот чего нет у конкурентов, так это нормальной «взрослой» разблокировки телефона лицом. С 3D-сканированием лица, возможностью попадать таким способом в банковские приложения — все это полноценная биометрия, которой нет ни у одного другого Android-флагмана.
И вот сейчас, когда лето заканчивается, это очень хороший вариант получить ультмативный комбайн, в котором есть вообще все, что вам может понадобиться от телефона. «Жирный» флагман, который мы рекомендуем к покупке: и поиграть получится благодаря чипу, и поснимать с удовольствием (увидеть любимый город с новый ракурсов — всегда бесценно), и жить будет долго благодаря современному аккумулятору.
- Мощный чип на годы вперед
- Очень и очень хороший зум
- Полноценная биометрия в фронталке для доступа к чувствительным данным
- Скользкий корпус
- Не самая большая, но все же "шайба"
- 2,5D-стекло может кого-то смутить