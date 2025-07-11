За 9000₽? HONOR X6c — 120 Гц, 5300 мАч и защита IP64

HONOR X6c выглядит неплохо для недорогого смартфона. Дизайн простой, но нестареющий и строгий, все клавиши и разъёмы на привычных местах, каких-то запредельных скруглений корпуса или наоборот, острых врезающихся в ладонь граней, тут нет. Задняя панель сделана из пластика — не люкс, понятное дело, но зато смартфон не тяжёлый и не скользит в руках (да и не бывает в этом бюджете смартфонов в корпусе из стекла или, тем более, металла). Следы отпечатков, опять же, собирает тоже не так активно, как стеклянные смартфоны.

Для покупки в России доступны три цвета: чёрный, голубой и белый в версиях на 128/256 Гбайт, но вот ОЗУ в этот раз только на 6 ГБ. У нас на обзоре вариант в чёрном цвете.