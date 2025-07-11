За 9000₽? HONOR X6c — 120 Гц, 5300 мАч и защита IP64

За 9000₽? HONOR X6c — 120 Гц, 5300 мАч и защита IP64Если вам нужен вариант-минимум в российских сетевых магазинах
Внешний вид
HONOR X6c выглядит неплохо для недорогого смартфона. Дизайн простой, но нестареющий и строгий, все клавиши и разъёмы на привычных местах, каких-то запредельных скруглений корпуса или наоборот, острых врезающихся в ладонь граней, тут нет. Задняя панель сделана из пластика — не люкс, понятное дело, но зато смартфон не тяжёлый и не скользит в руках (да и не бывает в этом бюджете смартфонов в корпусе из стекла или, тем более, металла). Следы отпечатков, опять же, собирает тоже не так активно, как стеклянные смартфоны.
Для покупки в России доступны три цвета: чёрный, голубой и белый в версиях на 128/256 Гбайт, но вот ОЗУ в этот раз только на 6 ГБ. У нас на обзоре вариант в чёрном цвете.
На правой стороне — кнопки громкости и питания, слева — клавиша для вызова ИИ-ассистента. Да, в девайсах с четырёхзначных ценником в рублях теперь и такое есть.
Причем эта AI-клавиша на левой боковой грани корпуса достаточно интересна. Одним нажатием можно открыть удобное меню с доступом к различным функциям и приложениям. Можно перейти в заметки, включить фонарик или сделать скриншотов.
Вы можете настроить порядок элементов и скрывать лишние, а вот длительное удержание клавиши мгновенно запускает Google Объектив для поиска информации в интернете или распознавания и перевода текста.
Снизу — разъём USB Type-C для зарядки, 3.5-мм аудиоразъем (да-да, он есть!) и динамик. А вот на верхней части помимо вспомогательного микрофона расположили лоток для SIM-карт (поддерживает два слота Nano-SIM и microSD).
Дизайн получился квадратным и даже немного «айфоновским». Достать его из кармана с такой вот внешкой вообще ни разу не стыдно. В комплекте поставляется быстрая зарядка мощностью 35 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор (5300 мАч, напомню) с 0% до 100% примерно за 1 час 20 минут.
Дисплей
Экран у Honor X6c — 6.61 дюйма, это IPS-дисплей с технологией TFT LCD и с разрешением HD+ (720х1604 пикселя). Плотность пикселей — около 270 ppi. В общем, для бюджетного смартфона это практически норм. Главное достижение — частота обновления 120 Гц. Да, вы не ослышались! Для телефона такой цены это редкость. Благодаря этому прокрутка страниц и игры выглядят гораздо плавнее, чем на стандартных 60 Гц.
Но не ждите чудес: TFT LCD — это не AMOLED-дисплей, так что цвета будут чуть менее насыщенными (для кого-то это даже плюс), а контрастность ниже. Да и качество картинки далеко не 4K, но для просмотра видео, общения в мессенджерах или чтения новостей вполне хватит.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости в ручном режиме (макс./мин.)
|502 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7800К
Еще один плюс — HONOR заявляет пиковая яркость 1010 нит в авто-режиме, что как бы должно сделать экран читаемым даже на улице в солнечный день. Но мы на наших тестах намерили около 500 нит. У лучших представителей в бюджете до 10 тысяч рублей бывает... ну, 550 нит, больше — вряд ли.
Да и большой подбородок невозможно не заметить, но, опять же, смартфоны с уменьшенными рамками — это уже модели за 17-20 тысяч рублей, по меньшей мере. В общем, экран не идеален, но для 9000 рублей — обычные показатели. Если вам супер-важен запас яркости, берите модели с AMOLED-дисплеем за 15 тысяч рублей, по меньшей мере.
Производительность и автономность
За работу девайса отвечает чип Mediatek Helio G81 Ultra на 12-нм техпроцессе. Это восьмиядерный чип с 2 ядрами Cortex-A75 (2.0 ГГц) и 6 ядрами Cortex-A55 (1.7 ГГц), плюс графика Mali-G52 MC2.
В повседневных задачах — веб-серфинг, соцсети, мессенджеры — ворочается со всё ещё адекватной скоростью (не в последнюю очередь потому, что тут 6 ГБ ОЗУ, а не 4 ГБ, то есть Android «дышит полной грудью».
Но если вы любите тяжелые игры вроде PUBG, Call of Duty: Mobile или Genshin Impact, то увы... столкнётесь с тормозами и нагревом. На X6c хорошо играть получится в какой-нибудь Angry Birds или во всякие «три в ряд», не более.
Встроенная память, как я уже и говорил, доступна в 128 Гбайт или 256 ГБ, расширяемая до 1 ТБ с помощью microSD-карты. Оперативки только 6 Гбайт в любой из версий. Для приложений достаточно в любом случае, а вашу коллекцию BDRip, карт для GPS всего мира или скачанных из YouTube видео можете лепить на карту памяти, если нужен большой запас.
Операционная система — Android 15 с оболочкой MagicOS 9, которая на удивление не притормаживает даже на таком недорогом процессоре. Телефон не подвисает до невменоза никогда, только изредка на милисекунду «задумывается» и следом плавно проигрывает анимации.
А вот аккумулятор вкупе с не самым мощным процессором — один из главных козырей HONOR X6c. Батарея емкостью 5300 мАч позволяет телефону работать целый день без подзарядки. Само собой, с дорогими смартфонами на AMOLED и 6000+ мАч он тягаться не сможет, но всё-таки у него автономность выше среднего и уж точно выше, чем аналогичных по цене бюджетных Infinix, Tecno или Realme, как видите.
В общем, в реальности и при умеренном использовании девайс легко дотягивает до полутора суток.
Камера
HONOR X6c оснащён основной камерой на 50 мегапикселей с апертурой f/1.8. Так-то о сенсорах камер можно разговаривать долго и нудно, но просто знайте, что до 12 тысяч рублей в сетевой рознице РФ лучшие по качеству камеры — это как раз вот такие, с 50 Мп, f/1.8 (Samsung JN1, судя по всему). А те, которые 12 Мп, 10 Мп, 13 Мп, 8 Мп, как правило, чуть хуже. Ну и понятное дело, что если 108 Мп камеру увидите в этом бюджете, она будет ещё лучше. Дело не в мегапикселях, само собой — в супер-дорогих смартфонах тоже по 50 Мп. Просто В ЭТОМ БЮДЖЕТЕ как раз по мегапикселям проще ориентироваться, какая камера в смартфоне современнее, чем искать конкретные модели сенсоров и размеры этих сенсоров. В остальных бюджетах — нет, там уже материи сложнее.
Снимков с вау-эффектом на такой смартфон вы не получите, просто на них можно будет сносно разобрать происходящее. Смотрите сами:
В хорошую солнечную погоду нет существенных проблем с детализацией, да даже цифровой зум (кроп) при двухкратном увеличении не уродует изображение. Но вот если день уж прям очень солнечный и солнце светит на какой-нибудь яркий объект, то будьте готовы к засветам. А ещё HONOR X6c тяжело даётся съёмка неба сквозь листву, из-за чего не получается сохранить множество деталей.
Но вот движущаяся собака, к моему удивлению, получилась очень хорошо. Я думал, что итоговой снимок сильно пострадает в деталях, ан нет, смартфон смог выловить нужный кадр между движениями головы и хвоста.
Фронтальная камера в HONOR X6 на 5 мегапикселей, что, конечно, не рекорд, но для селфи и видеозвонков с коллегами вполне достаточно.
Ночью снимки получаются скорее через раз. Вроде бы фотка перехода и билборда получилась неплохая, а вот машина на улице при похожем освещении уже стала «мыльной».
Хорошо смартфон справляется с контрастными снимками, на которых есть чёткие границы — посмотрите как неплохо получилась навигация на стене. А вот если над объектом съёмки расположен источник света, но ждите засветов как на фото чехла айфона в кафешке. В общем, в тёмное время суток всегда приходится делать несколько фотографий, чтобы из них выбрать удачную.
Ну и видеозапись вам напоследок. Запись поддерживается в максимальном разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду, оптического стабилизатора тут нет, но мы встречали ещё более картинку нестабильную картинку. Так себе качество видео, будем откровенны. Но оно у всех смартфонов до 15 тысяч рублей так себе, к сожалению.
Конкуренты
|HONOR X6c
|Samsung Galaxy A06
|Realme C71
|Операционная система
|Android 15 + MagicOS 9.0
|Android 14, OneUI 7
|Android 15, OxygenOS 15
|Экран
|6.61", IPS, 720x1604, 120 Гц, 170 ppi
|6.7", IPS, 720x1600, 90 Гц, 262 ppi
|6.67", IPS, 720x1604, 120 Гц, 264 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G81 Ultra, 12 нм, 8 ядер (2xCortex-A75 2 ГГц + 6xCortex-A55 1.7 ГГц)
|MediaTek Helio G85, 12 нм, 8 ядер (2xCortex-A75 2 ГГц + 6xCortex-A55 1.8 ГГц)
|Unisoc T7250, 12 нм, 8 ядер (2xCortex-A75 1.8 ГГц + 6x Cortex-A55 1.6 ГГц)
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Mali-G52 MC2
|Mali-G57 MP1
|Оперативная память
|6 Гбайт
|4/6 Гбайт
|6/8 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС
|Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, ГЛОНАСС
|Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, ГЛОНАСС
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8, возможность записи видео в 1080p@30fps
|Основная: 50 Мп, f/1.8, возможность записи видео в 1080p@60fps
|Основная: 50 Мп, f/1.8, возможность записи видео в 1080p@30fps
|Фронтальная камера: 5 Мп, f/2.2
|Фронтальная камера: 8 Мп, f/2.0
|Фронтальная камера: 5 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|5300 мАч, в комплекте блок питания на 35 Вт
|5000 мАч, без блока питания в комплекте
|6300 мАч, в комплекте блок питания на 45 Вт
|Размеры
|163.9x75.6x8.4 мм
|167.3x77.3x8 мм
|165.8x75.9x7.8 мм
|Вес
|199 грамм
|189 грамм
|193 грамма
|Цена
|от 8999 рублей
|от 8499 рублей
|от 10999 рублей
Samsung Galaxy A06
Что можно купить примерно за эти же деньги в официальной рознице в формате «здесь и сейчас» в любой точке страны? Ну, например присмотреться к Samsung Galaxy A06, который предлагает чуть-чуть (6.7" против 6.61"), но частота обновления ограничена 90 Гц.
Helio G85 в Samsung незначительно (на уровень погрешности) мощнее, чем Helio G81 Ultra в HONOR, но по факту для РЕАЛЬНО более высокого уровня производительности лучше в этом бюджете искать смартфоны на Helio G99 (если найдёте, конечно), а не вот это всё.
Из неприятного у Samsung Galaxy A06 можно отметить отсутствие NFC-модуля для бесконтактной оплаты или записи проездных билетов, нет хоть какого-то стандарта влагопылезащиты (напомню, что у X6c официально заявляется IP64) ну и самое главное — нет адаптера питания в комплекте. Да, по мнению Samsung это не скупердяйство, а забота о природе, но даже комплектный кабель питания имеет формфактор с двумя разъёмами USB Type-C, что как бы подразумевает покупку нового зарядника в большинстве случаев (Type-C всё ещё на дороге не валяется!).
Realme C71
А вот второй конкурент заметно выигрывает по объёму аккумулятора и комплектной зарядке. У Realme C71 встроенная батарейка на 6300 мАч и блок питания на 45 Вт. Чип Unisoc T7250 в сравнении с Helio G81... да примерно на том же уровне.
По дисплею у двух девайсов паритет — примерно одинаковая диагональ (6.61" и 6.67"), да и частоту обновления экрана в 120 Гц два бренда в свои устройства подвезли.
При этом Realme C71 стоит на пару тысяч рублей дороже, но... не совсем понятно за что именно нужно будет переплатить. Разве что за аккумулятор, но вы уже видели выше на графике результат автономности Realme C75 — вполне могут быть сюрпризы, когда прожорливый дисплей эту разницу нивелирует. Нужно тестировать, короче говоря, чтобы сказать наверняка, а не просто сравнивать цифры.
Выводы
HONOR X6c — это такой пример смартфона, где «всё как у всех», но есть и изюминки: чуть более прочный корпус, на 300 мАч крупнее аккумулятор в сравнении со стандартными 5000 мАч, AI-клавиша, которую не обязательно даже использовать для ИИ, а можно навесить на неё быстрый запуск нужных вам функций.
Если вы не фанат смартфонов, не заядлый игрок на мобильнике и не фотограф, и вам нужен простой и надежный телефон — нормалёк вполне.
А вообще, просто поглядывайте на цены и покупайте в этом бюджете тот смартфон, у которого при равных (это важно) характеристиках будет ниже цена. С ценой на HONOR X6c российские сетевые магазины пока не наглеют, поэтому за 9 тысяч в сетевой рознице РФ пока есть смысл приобретать именно его. Дальше — видно будет, у нас слишком «динамически развивающаяся страна», чтобы планировать настолько далеко наперёд :)
- Дисплей с частотой обновления 120 Гц
- Стильный дизайн
- Клавиша AI-ассистента
- Наличие влагозащиты и 3.5 мм разъёма
- Базовая камера
- Не подходит для игр