Недорогой «породистый» смартфон с 6500 мАч и Google-сервисами, который не боится падений и воды

Заканчиваем тем же, с чего начали: HONOR X7d — это прям клёвый вариант, если вы искали смартфон, который нужно редко подзаряжать и который не боится ни воды, ни падения на бетон. Лично я рад, что сейчас есть такие варианты, а ещё пару лет назад в природе таких смартфонов не было, кроме всяких Doogee/Oukitel сомнительных и бешено дорогого Samsung Galaxy Xcover.

Игры тянет так себе, камеры средненькие, но для всех, кто работает в условиях, при которых смартфоны могут пострадать — отличный вариант. Для пожилых родителей — отличный вариант (не, я понимаю, что им можно хоть iPhone 17 Pro Max купить, чтобы котики красиво на фотках получались, но мы сейчас про цены до 20 тысяч рублей в сетевой рознице РФ). Для школьников — с родительской колокольни, конечно, да, но ваш ребёнок будет бухтеть, что игры работают плохо (вот уж реально смартфон для дела, а не для игр).

Всё с ним в порядке, в меру бронированный мобильник с долгой работой от аккумулятора почему-то хочется хвалить, независимо от мощности его процессора и крутизны камер. Как говорят шаблонно в этих случаях обзорщики — «своего покупателя найдёт». И на этот раз такая фраза верна на 100%.