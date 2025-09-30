Недорогой «породистый» смартфон с 6500 мАч и Google-сервисами, который не боится падений и воды

Недорогой «породистый» смартфон с 6500 мАч и Google-сервисами, который не боится падений и водыHONOR X7d
Не знаю, утомило ли вас, что в смартфонах говорят только об ИИ и каких-то новых рекордных рекордов камер за много денег? Меня утомило, потому что обычно людям нужны от смартфонов другие вещи — чего-нибудь простое, вменяемое по цене и более-менее надёжное. По идее, HONOR X7d строился как раз под такие хотелки — его выпустили в августе 2025 г. и он не претендует на звание «убийцы iPhone», но предлагает
простой советский солидный набор характеристик за разумные деньги. Много автономности и повышенная прочность без каких-то гиковских характеристик сверху. Давайте сегодня разберём его по полочкам.
Внешний вид
HONOR X7d выглядит как среднестатистический недорогой смартфон: ни по расцветкам, ни по очертаниям блока камер никак вас не шокирует, да и слава богу. Корпус выполнен из пластика с матовой задней панелью, которая не собирает отпечатки пальцев и приятно лежит в руке. Габариты — 166.9×77.3×8.9 мм, вес 207 граммов, так что смартфон ощущается увесистым, но не громоздким.
Прямые грани без закруглений добавляют современности, хотя для кого-то это может быть минусом — в кармане он не скользит, но и не «обтекает» ладонь идеально. Но визуально он в разы приятнее смартфонов-конкурентов с загнутыми на боковины экранами-водопадами. Я уж не говорю о том, что такакя конструкция ещё и прочнее...
На нижней грани расположен динамик, разъём USB Type-C для зарядки и слот для двух сим-карт. Из неприятного — поддержки microSD тут нет, поэтому увеличить накопитель не получится. Более того, у бюджетного смартфона в 2025 году отсутствует 3,5-мм разъём для наушников!
Расцветки все только самые востребованные в народе — черный, золотистый и серый, все с глянцевыми акцентами вокруг модуля камеры.
Модуль камер, кстати, выступает над корпусом не сильно, но на столе смартфон лежит неустойчиво — лучше сразу надеть чехол из комплекта. В целом, дизайн без каких-то подростковых фишек и шуток, если вы фанат минимализма, X7d не разочарует, но и вау-эффекта от какого-нибудь премиального стекла и титановой рамки не ждите.
Мы, кстати, не договорили о клавишах на гранях. Справа всё как обычно — клавиша разблокировки со встроенным отпечатком пальца и качелька регулировки громкости. А вот слева… AI-кнопка для вызова ассистента. При нажатии на дисплее появляется список выбранных вами приложений.
Прочность — главная фишка X7d
Помимо того, что HONOR X7d получил влагозащиту по стандарту IP65, производитель делает особый упор на прочность девайса. Он позиционирует устройство как «крепыш» для активных пользователей: уже упомянутая защита от пыли и воды, улучшенное управление мокрыми руками, без проблем выдерживает падения с 2 метров. HONOR X7d вам хватит на сотни тысяч постукиваний по экрану, столько же нажатий кнопок, десятки тысяч вставок USB-зарядки и полное безразличие при падении из кармана.
Мы решили проверить на практике: окунули смартфон в городской фонтан на время в прохладный сентябрьский вечер — никаких проблем с устройством спустя 15 минут нахождения под водой не возникло. Затем кинули с высоты 1.5−2 метров на асфальт несколько раз — царапин и сколов минимум, корпус цел, экран без трещин.
Вероятно, если взять HONOR X7d вместе с вами в отпуск, то ещё непонятно кто из вас будет выглядеть более «уставшим» на обратном рейсе из Антальи в Москву после песчаных пляжей, бассейнов и тусовок до утра.
Дисплей
Экран — 6.77-дюймовый TFT LCD (IPS, короче) с разрешением HD+ (720×1610 пикселей) и плотностью 262 ppi. Для 2025 года это скромно, но частота обновления в 120 Гц обеспечивает плавную прокрутку и анимации. Хочется отметить и то, что в отличие от прошлогодних бюджетных моделей HONOR картинка реально выглядит органичней. Если вас по какой-то причине не устраивает OLED/AMOLED, тут прям приятный во всех отношениях (и по яркости, и по цветопередаче)
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости в ручном режиме (макс. авто, макс. ручн.)
|1000/440 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.7
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7300К
Показатели в нашем тесте вы и сами видите. Что ещё интересного в дисплее X7d? Да почти как любом современном смартфоне: есть режимы защиты глаз, фильтр синего света, возможность «перекрасить» систему в черную тему. Из минусов — из-за IPS-дисплея тут нет Always-On Display (да и вообще у всех телефонов с таким экраном его нет) и HDR. Если снять заводскую плёнку, то олеофобное покрытие среднее без, отпечатки собираются.
В общем, если вы много скроллите соцсети или смотрите YouTube, то X7d вполне ok. С другой стороны, для кинца OLED с его глубоким чёрным цветом, в целом, повеселее будет. Но не прям чтобы «света белого не видеть и завидовать» владельцам недорогих смартфонов с OLED-дисплеями. Тем более, что здесь, в отличие от OLED, цвета хотя бы не перенасыщены.
Производительность и автономность
За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 685 (6 нм), с 8 ГБ ОЗУ (плюс виртуальное расширение до 16 ГБ) и 128/256 ГБ встроенной памяти (microSD тут нет, напомню ещё раз). Ну-у-у... он быстрее, чем всякие Helio G88 или Unisoc T612, но чуть медленнее, чем Helio G99. Для игр уныловат, для интенсивного «педалирования» Android, если вы любите открывать тонны приложения и быстро между ними прыгать, тоже не особо быстр, но для повседневного использования для всего понемногу сойдёт.
Поиграть в бегалки вроде Subway Surf или гриндилки уровня Homescapes выйдет без проблем. Но вот что-то тяжелое вроде тайтлов уровня Genshin Impact придется снижать графику и играть с притормаживаниями, либо искать другой телефон.
Зато это супер-холодный (смартфон не нагревается почти никогда) и очень экономичный процессор. Вообще, по автономности HONOR X7d прям крут — аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой 35 Вт быстрой зарядки. Девайс при умеренном использовании вроде звонилки и переписок смс-сообщениями сможет легко прожить пару дней без подзарядки. При активном сценарии (игры, видео, сёрфинг в интернете) — полный день без проблем. Да и в целом, не соврать бы, но это, кажется, самый долгоиграющий смартфон с IPS-дисплеев среди выпускающихся сегодня. И если вы думаете, что «Ну и чё такого в его автономности? Всё среднестатистически», то посмотрите на Realme C75 с 5800 мАч внизу таблицы. Короче, X7d очень хорош по энергопотреблению и выносливости.
Интерфейс MagicOS 9 плавный, с ИИ-фичами вроде Magic Capsule (уведомления в вырезе) и Magic Portal (быстрый обмен файлами).
И да, Google-сервисы в смартфонах и планшетах HONOR есть, они там «из коробки» и нативные, как в Самсунгах, Realme и остальных. Прекратите, пожалуйста, переспрашивать это :)
Камера
Камера HONOR X7d — просто среднестатистическая, по меркам смартфонов до 20 тысяч рублей. Основная 108 Мп (f/1.8) с фазовым автофокусом, плюс 2 Мп сенсор глубины для портретов. Нет ультраширика или телекамеры, так что зум цифровой. Что тут реально вытягивает качество фоток, так это встроенный ИИ. Если вы смотрите в камеру через дисплей, что изображение кажется каким-то зернистым и не детализированным что-ли, а стоит вам зайти в галерею и… вуаля!
В светлое время суток фотографии получаются нормальными. Можно разобрать текст на стелле навигации, номера машин или поймать движущуюся голову собаки. Но как-то не очень мне понравились тёмные участки кадра, телефон их не старается высветлить, а как будто бы наоборот затемняет всю картинку.
Примерно вот так днём работает цифровой зум (оптического тут понятно дело нет). В стандартном приложении камеры есть три кружка-увеличителя на дисплее: 1х, 2х и 3х. Не понравилось, что без использования зума смартфон не постобработал фасад храма, который ярко освещало солнце. А вот как только посторонних деталей по бокам стало меньше — все засветы внезапно пропали.
Детализация ночью падает, но не до уровня «прямо жесть». Вообще, я ожидал куда худшие результаты, но вот парочку снимков из подборки не стыдно будет и в сторис выложить. Схема эвакуации в полумраке вообще шикарно по качеству вышла, хвала ИИ!
Ну и заодно вот вам работа зума в условиях плохого освещения. Вообще, по передаче цветов мне работа камеры в полумраке понравилась даже больше, чем в солнечный день, а вот детализация таки страдает.
Фронталка 8 Мп (f/2.0) годится для селфи и видеозвонков, есть поддержка режима красоты. Не готовьтесь к тому, что получится сделать высокохудожественные фотки вашего лица в отпуске. Это скорее история про скинуть селфи в чат с родными, чтобы они не переживали.
Запись видео доступна в 720/1080p при 30 fps, стабилизация электронная, никаких вам тут оптостабов и качества 4K. В целом, камера для повседневных снимков — без вау, но и без провалов. Если любите фотографировать, это не ваш выбор, но для «щелкнул и поделился в мессенджере» подойдет.
Конкуренты
Xiaomi Redmi 15C
Если вам нужен бюджетный смартфон во всех смыслах этого слова, то можно присмотреться к Xiaomi Redmi 15C. В официальной рознице его цена колеблется от 10 до 12 тысяч в завимости от конфигурации памяти.
Внутри девайса установлен простенький (и слабенький) MediaTek Helio G91, IPS-дисплей диагональною 6.74″ и частотой обновления в 90 Гц. Из плюсов — батарея на 5000 мАч, что с учётом очень ограниченной производительности должно способствовать подзарядке примерно раз в пару дней. Но вот в отличие от X7b комплектная зарядка только на 18 Вт. Но проблема в том, что Helio G91 — это суть тот же Helio G88 (а не упрощённый G99, как многие думают), поэтому смартфон по процессору слабее, чем HONOR X7d и... подвисает и работает рывками очень часто. Не верите нам — вот вам Андрей из Quke подтвердит это и наглядно покажет. Проблема тут, скорее, даже не в процессоре, а в знаменитой по своей кривизне и перегруженности рекламой оболочкой HyperOS у Xiaomi. Это печально, короче.
Камера тоже чуть хуже. Мы, конечно, говорили, что камеры нашего HONOR хватит для снимков в мессенджеры без фотошедевров, но у Xiaomi основная камера ещё хуже и ещё дешевле, вот тут буквально 50 мегапикселей только для фоток с грядки в Ватсапп. Ну и про пыле- и влагозащиту по стандарту IP65 говорить даже не стоит.
В общем, если вам нужна простейшая звонилка и вы фанат Xiaomi-экосистемы — почему нет?
POCO X7 Pro
Если же вы больше работали и накопили деньжат (хотя первое обычно не зависит от второго), то примерно за 22 тысячи рублей можно присмотреться к POCO M7 Pro. Внутри него установлен более мощный процессор Dimensity 7025-Ultra уже для игр, AMOLED-дисплей диагональю 6.67″, большим разрешением и такой же частотой обновления в 120 Гц.
Батарейка вот в абсолютных цифрах будет меньше, всего 5110 мАч, но расход аккумулятора должен компенсироваться более энергоэффективным дисплеем. А если девайс сядет, то есть поддержка быстрой зарядки до 45 Вт. Если вам на камеру не всё равно, то 50-мегапиксельная камера с оптостабом будет куда надёжней в большинстве сценариев.
POCO M7 Pro вариант для тех, кому принципиально важно иметь более продвинутый AMOLED-дисплей, камеру получше и 5G для связи. Но вот степень защиты от ударов и воды у него хуже.
А ещё есть, конечно, Realme C75, но у него основная камера хуже, автономность при 5800 мАч соответствует от силы смартфонам с 5000 мАч, процессор медленнее... зато да, тоже хорошо переносит удары и оснащён водозащитой. Но он просто и по деньгам дешевле, и по характеристикам дешевле во всём, HONOR X7d на его фоне современнее и, как бы, это уже тот уровень, ниже которого снижать планочку мы бы вам не советовали.
Выводы
Заканчиваем тем же, с чего начали: HONOR X7d — это прям клёвый вариант, если вы искали смартфон, который нужно редко подзаряжать и который не боится ни воды, ни падения на бетон. Лично я рад, что сейчас есть такие варианты, а ещё пару лет назад в природе таких смартфонов не было, кроме всяких Doogee/Oukitel сомнительных и бешено дорогого Samsung Galaxy Xcover.
Игры тянет так себе, камеры средненькие, но для всех, кто работает в условиях, при которых смартфоны могут пострадать — отличный вариант. Для пожилых родителей — отличный вариант (не, я понимаю, что им можно хоть iPhone 17 Pro Max купить, чтобы котики красиво на фотках получались, но мы сейчас про цены до 20 тысяч рублей в сетевой рознице РФ). Для школьников — с родительской колокольни, конечно, да, но ваш ребёнок будет бухтеть, что игры работают плохо (вот уж реально смартфон для дела, а не для игр).
Всё с ним в порядке, в меру бронированный мобильник с долгой работой от аккумулятора почему-то хочется хвалить, независимо от мощности его процессора и крутизны камер. Как говорят шаблонно в этих случаях обзорщики — «своего покупателя найдёт». И на этот раз такая фраза верна на 100%.
- Хорошо выглядит
- Прочный
- Пыле- и влагозащита по стандарту IP65 (можно окунуть в воду, достать и останется полностью цел)
- Полезные функции ИИ для обработки фото
- Аккумулятор на 6500 мАч в стандартных размерах корпуса
- Нет 3.5-мм аудиоразъёма для проводных наушников
- Нет слота для карт памяти microSD
- Запись видео только в 1080p/30fps (60 кадров в секунду не поддерживаются)
- Требовательные игры будут работать плохо