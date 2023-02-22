Это единственный смартфон среднего класса в 2023 г., которым приятно пользоваться после флагманов

Это единственный смартфон среднего класса в 2023 г., которым приятно пользоваться после флагмановHONOR X9a
Смартфоны прибавляют в характеристиках практически каждые полгода — по табличкам кажется, что «ух, вот это вещь!». А потом покупаешь новый смартфон среднего класса вместо старого флагманского, и… ну, дешман! Не то пальто! Потому что качество ощущается не в мегапикселях и не мегагерцах, а в других материях. Которые мы внезапно нашли в HONOR X9a и очень давно не видели у его конкурентов.
Фото: Ferra.ru
Технические характеристики
|HONOR X9a
|Операционная система
|Android 12 + Magic UI 6.1
|Экран
|AMOLED, 1 млрд цветов, 120 Гц, 6.67", 1080x2400 п., 20:9, 395 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 695, 6 нм, 8 ядер (2 ядра 2,2 ГГц Cortex-A77 + 6 ядер 1,8 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Adreno 619
|Оперативная память
|6+5 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Камеры
|Основная: 64 Мп, f/1.8, PDAF
|Широкоугольная: 5 Мп, f/2,2
|Макро: 2 Мп, f/2,4
|Фронтальная: 16 Mп, f/2.45
|Аккумулятор
|5100 мАч
|Размеры
|161,6x73,9x7,9 mm
|Вес
|175 г
Внешний вид
Знаете, что конкретно создаёт впечатление дешёвки, когда вы берёте в руки новый смартфон среднего класса после старого флагмана? «Фейковая» безрамочность! Смотришь на официальные фотографии от производителя — красота, никаких отступов на передней панели. А потом видишь смартфон вживую, а он...
А в нём воот-такенные рамки!
pikabu.ru
А бывает ещё хуже — смартфон на картинке выше хотя бы симметричный по отступам сверху и снизу. Но сейчас делают смартфоны, у которых в верхней части экран натянут почти по самые края, а снизу — «борода» прежнего размера. В дорогих смартфонах, даже старых, такого бредового кривого дизайна нет. И даже если вы не помните, какой он конкретно там был, новые смартфоны среднего класса вас разочаровывают уже при первом взгляде на корпус.
И вот теперь взгляните, насколько HONOR X9a крут по безрамочности:
Ну это же просто шик! Это именно правильная симметричная безрамочность наяву, а не в отфотошопленных рекламных картинках смартфона. Вам будет казаться, что я тут по ерунде какой-то распинаюсь, но честное слово — после такой лицевой панели все смартфоны с «кривой рожей» и рамками разной толщины сверху/снизу будут казаться бедными родственниками на фоне... в общем-то далеко не самого дорогого смартфона HONOR.
Вторая «инфекция», убивающая впечатление от смартфонов среднего класса — ухищрения с ёмкостью аккумулятора. Вы замечали, как много смартфонов стали получать аккумуляторы с 4500 мАч, 4400 мАч или даже 4300 мАч? И это после того, как парой лет ранее вроде бы все производители перешли к 5000 мАч. Думаете, технический прогресс не позволяет ставить аккумуляторы крупнее?
Нет, просто маркетологам наплевать на то, что вы будете чаще заряжать смартфон — они урезают ёмкость аккумуляторов по другим соображениям:
Прорекламировать скорость зарядки с 0% до 100%. С 5000 мАч цифры будут не такими впечатляющими, как с 4400 мАч? Уменьшаем ёмкость аккумулятора до тех пор, пока не получится скорость зарядки с удобными для рекламы цифрами!
Когда аккумулятор маленький, легче выпендриваться тонким корпусом.
Поэтому, когда вы понимаете, что HONOR упаковал даже не 5000 мАч, а 5100 мАч (такого в среднем классе смартфонов никто не предлагает — либо толстяки на 6000 мАч, либо 5000 мАч максимум, а то и 4500 мАч) в корпус толщиной 7.9 мм — вы останетесь под впечатлением. Обычно эта поговорка используется не к современной технике, а старой, но кроме шуток — таких больше не делают.
Если не держать смартфон в руках, то местный пластик вполне может сойти за стекло. Выглядит здорово, в руках ощущается приятно. Скользит? Ну, не особо
Ferra.ru
И, кстати, в отличие от 200-граммовых смартфонов с 5000 мАч, у HONOR X9a вес уложился в 175 грамм. Нанотехнологии и чудеса?
Не, не совсем. Просто в материалах корпуса история пошла по кругу и, перепробовав сначала «люминий», а потом скользкое и собирающее отпечатки стекло, производители стали возвращаться к... пластику. Не в его чистом дешёвом виде, как у смартфонов-«обмылков» эпохи Android 2.3 и 4.0, а в виде сплава — более прочного и приятного на ощупь.
Вы таки будете смеяться, но по современным меркам размер корпуса у HONOR X9a — средний. Да, я это говорю о смартфоне с диагональю дисплея 6,67". Но! Помните мою лекцию о безрамочности в начале статьи? Вот за счёт неё этот мобильник с почти 6,7" диагональю по габаритам примерно равен современным смартфонам с 6,5". Я тут вам напомню, что у флагманских смартфонов сегодня диагонали уже под 6,9” – 7,0”. На их фоне X9a дылдой уж точно не выглядит.
Короче, маленькие рамки — это не только красивенько, но и возможность упаковать большой экран в не особо крупный смартфон.
HONOR X9a
Ferra.ru
На что похож HONOR X9a сзади? Ну, это не первый в истории смартфон с круглым блоком камер, но ближайший его родственник — флагман HONOR Magic 4, идеология дизайна примерно такая же.
Вообще, если эдак до 2019 г. было много смартфонов с круглым блоком камер — у Nokia, Motorola, Huawei и не только, то сейчас все либо срисовывают «варочную панель» камер, как у iPhone, либо лепят тыльные камеры на площадку в прямоугольнике в верхнем углу. Чесслово — камеры на кругляше, оформленные почти как планеты, вращающиеся вокруг Солнца, посимпатичнее будут.
Ещё приятно, что за счёт больших габаритов блока камер, HONOR X9a стал одним из редких новых смартфонов, которые не раскачиваются на столе, пока вы набираете текст (ну, мало ли, если нет возможности поднять корпус). За это спасибо единственной точке соприкосновения камеры со столом, которая находится ровно на центральной оси. Ну и фотографировать этот блок не мешает, случайно перекрыть камеры пальцами у вас не получится.
Несмотря на то, что HONOR первым ввел моду на яркие градиенты, X9a не использует расцветки уровня «мы уронили на пол несколько банок с краской разного цвета, и вот что получилось». И это, пожалуй, хорошо — в России так и не вошли в моду смартфоны с «ядрёными», пусть уж будут такие, которые будут пользоваться спросом.
Обрамляющая рамка у смартфона внешне единая, как и у флагманов HONOR. Есть характерные скосы по бокам и «срезанные» плоские участки на нижнем и верхнем торцах, смартфон можно даже на них поставить.
Сверху расположились датчик освещения (да, именно сверху, настолько безрамочный дисплей) и микрофон.
На нижней грани набор классический: двойной компактный лоток для двух nano-SIM. И вот здесь уже единственный недостаток — слота для карт памяти-то нетути! Приходится выбирать между 128 и 256 ГБ встроенной. Я и сам давно пользуюсь смартфонами без слота microSD, но блин... когда он есть — это лучше, чем когда его нет.
Дисплей
Если с пластиком-непластиком в корпусе ещё можно судачить о том, насколько дорого выглядит HONOR X9a, то дисплей — ну, это отпад по всем фронтам. Очень яркий (качественный AMOLED), чёткий, быстрый (120 Гц), с идеальной цветопередачей.
|HONOR X9a
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|515/3 кд/м2, 860 кд/м2 под ярким светом
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,1
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6560
В основном такие по совокупности характеристик дисплеи ставят в смартфоны класса «младшая модель флагмана» (спойлер: HONOR X9a им и является — в Китае его продают под именем HONOR Magic5 Lite) по весомой цене. Короче, от картинки, яркости и безрамочности будете кайфовать, я вам это гарантирую.
HONOR X9a
Ferra.ru
Частоту можно крутить по-всякому: либо ставить 60 Гц принудительно для экономии, либо 120 Гц постоянно, если нужен сверхбыстрый отклик. Либо оставить авто-режим. если вам лень крутить пункты меню. В любом случае, с 5100 мАч автономность останется хорошей.
И да, дисплей немного изогнут по бокам — под углом 45 градусов. Не настолько много, чтобы изображение по краям оказывалось чуть ли не на том месте, где у обычных смартфонов раньше находилась плоская боковая рамка, но этого хватает для создания ощущения объёма. Яркость на изгибах почти не инвертируется, тени минимальны. Ложных касаний за время тестирования я не заметил.
Очевидно, что разбить такой экран никому не захочется, но от воли случая мало кто застрахован. В HONOR предусмотрели и это, снабдив смартфон защищенным стеклом. Нет, не комплектным, а тем, что находится непосредственно над экраном. Обычные закаленные стекла могут похвастаться прочностью на уровне 150-300 МПа, но тут гарантируемое брендом значение — 900 МПа. Ронять устройство в любом случае не стоит, но зато такое стекло сможет запросто сэкономить вам 10-15 тысяч рублей. И даже не раз.
Оболочка
Если вы давно не следили за рынком мобильных устройств и тем, как на нем себя чувствуют бренды и компании, то спешу сообщить, что HONOR успела вернуть поддержку Google-сервисов в своих смартфонах. Теперь приложения можно снова устанавливать наиболее привычным образом — через Google Play. А все ваши данные будут синхронизироваться в рамках уже знакомой экосистемы от поискового гиганта.
В качестве интерфейсной надстройки, как и в остальных смартфонах HONOR, в X9a используется Magic UI. В нашем случае, версии 6.1. Минимум предустановленных приложений от сторонних разработчиков, реклама в прошивке и системных приложениях отсутствует. Даже контекстный экран с новостными заголовками, выезжающий слева, и тот от Google. Никаких «дзенов» и прочих подобных агрегаторов.
Оболочка легко настраивается под конкретного пользователя. Настраиваются и шрифты, и режим Always-On, и цветовые акценты. Есть даже целый магазин тем (бесплатные там тоже есть). Превратить телефон в «бабушкофон», где не будет ничего лишнего, кроме нескольких избранных иконок, труда тоже не составит.
В Magic UI удобно реализован режим многозадачности. Приложения можно открывать в компактных окнах, просто «вытягивая» их из края экрана. Кроме тех приложений, что изначально добавлены в панель многозадачности, можно добавить почти любое установленное вами, будь это какая-то игра или еще один браузер.
Производительность и автономность
Дилетантам Snapdragon 695 кажется чем-то ширпотребным — ну, с шестёрки же индекс начинается, какой уж тут средний класс!
Но ващет этот процессор быстрее, чем Snapdragon 845, на одном уровне по скорости работы с Kirin 980 и в общем-то по конструкции ближе к Snapdragon 778G, чем к бюджетным чипам. А эти ваши Snapdragon 732G, которые многие до сих пор боготворят, намного-намного медленнее.
Если для вас этого мало по производительности, то... ну, я не знаю — гоняйтесь за дешёвыми китайскими моделями с Snapdragon 865+ и 870. Вроде такие ещё кто-то где-то продаёт.
На пару с графическим ускорителем Adreno 619, процессор способен довольно шустро ворочать не только нетребовательные игры, но и вполне ресурсозатратные проекты. PUBG запускается и работает с высокими настройками графики, такая же ситуация и с мобильными «танками».
Максимальный объем оперативной памяти, который поддерживает Snapdragon 695 — 8 ГБ. Но у вам не будет её дефицита в ближайшие года 3-4. Потому что, хоть и технически оперативной памяти у смартфона всего 6 ГБ, за счёт встроенной памяти её можно расширить до 11 ГБ.
Ferra.ru
За время теста я даже погонял на смартфоне AetherSX2, полноценный эмулятор Sony PlayStation 2 (некислая нагрузка для смартфонов, между прочим). И вполне комфортно поиграл в God of War 2, Persona 3 и Bully при 30 кадрах в секунду.
Комплектный блок питания HONOR X9a
Ferra.ru
Вообще, это тот случай, когда смартфон сам по себе не игровой, но за счёт яркого (а значит вам не нужна супер-максимальная яркость, а значит, на средней яркости дисплей будет потреблять мало, и яркости вам хватит) дисплея и 5100 мАч он протянет в играх ну оочень долго. В 2023 г. почти нет смартфонов, которые бы протянули дольше при такой же мощности процессора и близкой ёмкости аккумулятора (смартфоны с 7000 мАч размером с банку огурцов в расчёт не берём).
Если же емкости встроенной батареи не хватило, то комплектный блок питания восполнит заряд с 0 до 100% чуть больше, чем за час. Мощность у блока приличная — 40 Вт. А вот как обстоит ситуация в наших тестах автономности.
Ferra.ru
Камера
В кольце на задней спинке смартфона расположились сразу три камеры: основная, сверхширокоугольная, и макро-модуль.
HONOR X9a
Ferra.ru
Разрешение основной камеры — 64 Мп, значение апертуры — классические f/1,8. На выходе, после процедуры объединения информации с соседних пикселей, получаются снимки с разрешением 16 Мп. Сами снимки в меру детализированные, характерные следы постобработки найти на них сложно. Никаких ореолов и свечений от неправильной работы автоматики в HDR-режиме тут нет.
Снимки с двукратным зумом, по своему характеру, получаются примерно такими же, как и после биннинга без «кропа» с 64 Мп. Похожая характерная зернистость, заметная при максимальном увеличении полученных снимков, объясняется использованием одного и того же алгоритма работы с большим количеством пикселей. Зато вы всегда будете знать, какой результат ждать как с двукратным зумом, так и без него.
Широкоугольный модуль не может похвастаться таким же количеством пикселей, как и основной. Его разрешение — всего пять мегапикселей. Камера неплохо справляется с дневными городскими пейзажами и панорамами, но вот вечерние зарисовки даются сенсору не так просто. При съемке в плохих условиях освещения, лучше все-таки использовать опору или специальный смартфонный штатив.
Аппаратные ограничения со стороны процессора не позволили добавить в смартфон поддержку записи видео в разрешении 4K. Вести съемку можно в Full HD с частотой 30 к/с, либо в 720p с частотой на выбор: 30/60 к/c. Местная программная стабилизация, кстати, отрабатывает неплохо даже ночью. Днем результат еще лучше.
Фронтальная камера получила сенсор на 16 Мп с нетипичной апертурой — f/2,5. Как и основная камера, передняя может записывать видео в Full HD, 30 к/c. Для видеосвязи этого достаточно, для не самых претенциозных селфи тоже сгодится.
Итого
Мы тут не кликбейтом занимаемся, поэтому сейчас по пунктам отвечу о том, что заявил в заголовке. Ответственно и находясь в твёрдой памяти заявляю вам, что HONOR X9a — редкий смартфон среднего класса, от которого вы кайфанёте, словно потратили на него не 24 тысячи рублей, а 70 тысяч.
Потому что он ну очень безрамочный, яркий, супер-выносливый (5100 мАч на AMOLED с динамической частотой и 6 нм процессоре разруливают всё на свете). Android летает (это вам, блин, не MIUI, хромающий под весом собственных рекламных вставок), корпус при этом тонкий и не тяжёлый, габариты вменяемые.
Да, по камере это смартфон ровно на свои деньги, тут выше головы никто не прыгал. Хотите камеру покруче — если выбирать из HONOR, берите HONOR 80. У него 160 мегапикселей (да, и такое бывает), обалдеете от качества снимков.
HONOR X9a
Ferra.ru
А HONOR X9a — это ваш вариант потратить не очень много денег и получить очень много морального удовлетворения от покупки хорошей вещи. А жизнь у нас в последние годы такая, что и это удовлетворение подлечит душу.
Не покупайте абы какой смартфон — от его качества будет зависеть ваше настроение каждый день в ближайшие несколько лет.