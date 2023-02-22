Это единственный смартфон среднего класса в 2023 г., которым приятно пользоваться после флагманов

Ну это же просто шик! Это именно правильная симметричная безрамочность наяву, а не в отфотошопленных рекламных картинках смартфона. Вам будет казаться, что я тут по ерунде какой-то распинаюсь, но честное слово — после такой лицевой панели все смартфоны с «кривой рожей» и рамками разной толщины сверху/снизу будут казаться бедными родственниками на фоне... в общем-то далеко не самого дорогого смартфона HONOR.

Вторая «инфекция», убивающая впечатление от смартфонов среднего класса — ухищрения с ёмкостью аккумулятора. Вы замечали, как много смартфонов стали получать аккумуляторы с 4500 мАч, 4400 мАч или даже 4300 мАч? И это после того, как парой лет ранее вроде бы все производители перешли к 5000 мАч. Думаете, технический прогресс не позволяет ставить аккумуляторы крупнее?

Нет, просто маркетологам наплевать на то, что вы будете чаще заряжать смартфон — они урезают ёмкость аккумуляторов по другим соображениям:

Прорекламировать скорость зарядки с 0% до 100%. С 5000 мАч цифры будут не такими впечатляющими, как с 4400 мАч? Уменьшаем ёмкость аккумулятора до тех пор, пока не получится скорость зарядки с удобными для рекламы цифрами!

Когда аккумулятор маленький, легче выпендриваться тонким корпусом.

Поэтому, когда вы понимаете, что HONOR упаковал даже не 5000 мАч, а 5100 мАч (такого в среднем классе смартфонов никто не предлагает — либо толстяки на 6000 мАч, либо 5000 мАч максимум, а то и 4500 мАч) в корпус толщиной 7.9 мм — вы останетесь под впечатлением. Обычно эта поговорка используется не к современной технике, а старой, но кроме шуток — таких больше не делают.