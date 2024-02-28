Смартфон среднего класса с самым долгим временем работы от аккумулятора в 2024 г.HONOR X9b
Да, можно придраться к странному названию модели X9b (а в Китае он называется Magic6 Lite 5G) и маркетинговым фишкам вроде «сверхпрочного экрана с защитой от падения с метровой высоты», которые вы вряд ли захотите проверять на практике. Но прекрасный AMOLED-дисплей, супер-автономность (5800 мАч) при быстром процессоре Snapdragon 6 Gen1 и неплохой 108 Мп-камере — даже «на бумаге» смартфон выглядит вкусно и не мне уже не хочется начинать рассуждать в стиле: «Да кому это нужно?», «Кто это купит?» и «Я за эти бабки перечислю несколько смартфонов, которые лучше буквально во всём!».
Но мы пишем (а вы читаете) обзоры не для того, чтобы узнавать пересказ характеристик, а для того, чтобы узнать, так ли всё хорошо на практике, как заявлено в теории. Давайте смотреть!
|HONOR X9b
|Операционная система
|Android 13 + MagicOS 7.2
|Экран
|6.78", AMOLED, 1200x2652, 21:9, 120 Гц, скруглённый дисплей
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, 4 нм, 8 ядер (4х Cortex A78 2.2 ГГц + 4x Cortex A55 2.0 ГГц)
|Графика
|Adreno 710
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ (без поддержки microSD)
|Связь
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: Samsung HM6, 108 Мп, f/1.75, автофокус, цифростаб, видео в 4К
|Портретный модуль: 2 Мп, f/2.4
|Широкоугольный объектив: 5 Мп, f/2.2
|Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.5
|Аккумулятор
|5800 мАч, адаптер питания на 35 Вт
|Размеры
|75.5х163.6х8 мм
|Вес
|185 грамм
|Цена
|от 30 999 рублей
Внешний вид
Круглый блок камер и апельсиновый (хотя в данном случае грейпфрутовый) цвет корпуса напоминает о Vivo X100, например, а кто-то вспомнит Huawei Mate 60, у которого тоже похожий дизайн. Но если вы из любителей копать, «а где я это уже видел раньше?», то знайте, что изначально подобный дизайн на себя примерил смартфон бренда... HONOR, и это был Magic 3 в 2021 г. Не настолько старый дизайн, как у Айфонов (которые со времён iPhone 11 образца 2019 г. чуть камеры туда-сюда переставляют), но, по большому счёту, смартфоны HONOR с таким блоком камер не похожи ни на что другое из остальных смартфонов на руках (и в продаже) у жителей России.
Лично мне нравится это единое защитное стекло в виде «кольца» на блоке камер и никакого колхозного скопления объективов в центре. Золотой стандарт китайского смартфоностроения из тех времен, когда инженеры и художники фантазировали, а новые телефоны реально пытались выделяться и не копировать друг друга.
Но это ладно, дизайн всегда остаётся штукой субъективной. А вот что вас приятно удивит, так это то, что при увеличенном аккумуляторе HONOR X9b ощущается очень тонким и лёгким мобильником (и это при весе в 185 грамм). После него все эти ваши Tecno Pova разных поколений, игровые Asus ROG и Red Magic, Самсунги M14 и M34 (да, Samsung с увеличенными аккумуляторами существуют, но не в наших краях) просто кирпичи. Не говоря уже о защищённых Oukitel, Ulefone, Cubot и прочих мобильников категории «не приведи господь».
В общем, если уж ратовать за компактность смартфонов, то вот такую — когда габариты стандартные, но аккумулятор увеличенный. А не наоборот — когда смартфон крохотный, но ты не попадаешь по клавишам на клавиатуре, а аккумулятор высаживается в 0% к обеду. Но вот пользоваться X9b с непривычки немного страшновато, как и любым другим похожим телефоном со скруглённым дисплеем и «зализанными» углами корпуса. А вот рассказы дедов и людей с нарушенией моторики рук о том, что они постоянно куда-то случайно нажимают на смартфоне со скруглённым по краям экраном — это скорее байки, потому что я чаще с непривычки как раз промахивался по клавишам на боковой грани, а не наоборот (это как если бы я нажимал на края дисплея случайно).
Я тут начал с того, что HONOR наконец-то начали учитывать пожелания народные и изменяют конструкцию к лучшему, но некоторые вещи не меняются — динамик громкой связи тут один (стерео с двух сторон долбить не будет, как у многих смартфонов среднего класса). Нет, сам по себе динамик хороший и по громкости один-единственный не уступает двум стереодинамиков у конкурентов. Но всё-таки, когда звук играет с двух сторон, даже если это маленький корпус мобильника, объём ощущается приятнее.
И ещё из того, что огорчает всех обзорщиков (а вас тоже? узнаем в опросе), но стало нормой для смартфонов среднего класса в 2023-2024 гг. — слот тут отформован лишь для двух microSIM и никакой возможности установить microSD. Такая же фигня в Realme 11 Pro+, Realme 12 Pro+, в Xiaomi Redmi Note 12 Pro+/13 Pro+, в Poco X6 Pro, Infinix Zero 30, Tecno Camon 20 Premier... блин, у всех, кроче Samsung Galaxy A54, короче говоря (который уже тоже скоро снимают с конвейера, потому что его уже выпускают год подряд).
И да, разъёма 3.5 мм для подключения проводных наушников тоже нет, но это уж ладно, в эпоху LDAC и aptX HD недостатком не считается.
Зато, в отличие от производителей-жмотов (не будем показывать на Samsung, Google Pixel и Apple iPhone), здесь в комплекте и чехол, и адаптер питания 35 Вт. И, что всё ещё норма, кабель питания.
Справа же можно найти качельку регулировки громкости и кнопку разблокировки. Расположены они удобно, поскольку вы берете смартфон в руку, поднимаете большой палец и... прямым попаданием включаете телефон. Да, со встроенным в дисплей сканером отпечатка пальца это в большинстве случаев будет не нужно (можно сразу приложить палец к отпечатку), но до чего же бесит, когда производители мобильников пытаются переизобретать велосипед и меняют кнопки местами или разносят их друг от друга по разным сторонам.
Больше ничего интересного на гранях нет. А вот если вам вдруг внезапно не понравилась оранжевая расцветка и задняя крышка под «кожу молодого дерматина», вы верны традициям и предпочитаете «строгие» смартфоны, то специально для вас завезли классический черный и темно-зелёный окрасы с гладкой задней крышкой. По мне, они выглядят ещё круче!
Дисплей
А вот 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей в HONOR X9b — одна из главных киллерфич смартфона. Ведь наш не самый «впечатлительный» (3DNews и iXBT, либо GSMArena стабильно намеряют цифры чуть выше, чем у нас, у них яркость X9b достигает 568 нит) колориметр показал аж 485 нит при измерении максимального уровня яркости и это реально мно... МНОГО!
В общем, по авто-яркости (заявлено 1200 нит, примерно столько же у Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Poco X6 Pro, OnePlus Nord 3 и др.) всё примерно на уровне конкурентов 2024 модельного года. А вот экран Samsung Galaxy A54, Xiaomi Poco F5, Redmi Note 12 Pro+, Realme 11 Pro, Infinix GT 10 Pro и остальных — хуже. То по ручной яркости, если вы захотели повысить светимость экрана вручную в настройках, это самый яркий OLED-дисплей в смартфонах среднего класса на сегодня.
Показания для результатов мы взяли прямо из коробки с цветовым режимом отображения «Яркие цвета». Но на фоне него обычные настройки можно сравнить со старой пожелтевшей газетой. Если у вас нет проблем с восприятием более холодных оттенков (а «холодные» 7700К вполне себе средние значения цветовой температуры для современных смартфонов), то не нужно на большущем AMOLED-дисплее с тонкими рамками пытаться найти те самые «идеальные» значения колориметров от нас, задpотов с профильных сайтов. Но если вы фотограф-профессионал и хотите увидеть свои труды при нейтральной, правильной цветопередаче, такая возможность в HONOR X9b у вас тоже будет.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (ручной режим/авто)
|485 нит (измерено в редакции) / до 1200 нит (заявлено производителем)
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7.85
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7700К
А ещё HONOR заявляли, что стекло дисплея Ultra-Bounce теперь толще и прочнее, но мы не проверяли — если бюджетные смартфоны ещё можно достать на краш-тест с возвратом того, что от них останется, то со смартфонами среднего уровня поставщики так не раскошеливаются.
По итогу картинка выглядит очень сочной, при просмотре с разных углов цвета не искажаются и «вишенкой на торте» являются 120 Гц, которые дают очень плавную систему без лагов и подтормаживаний. Но забегая вперед скажу, что заслуга по последнему пункту здесь не только в герцовке.
Производительность и автономность
Вы тоже задолбались запоминать новые индексы процессоров, которые маркетологи Qualcomm и MediaTek рожают каждые пару лет? Я — очень заколебался, ненавижу это дело. Тут только привык к Dimensity 1000, 1100 и т.д. — их переименовали в Dimensity 7050 и 8020. А теперь и Snapdragon по-новому маркируются... мама, роди меня обратно!
В общем, в HONOR X9b установлен Snapdragon 6 Gen 1. Вам, как и мне ещё несколько недель назад, этот индекс НИЧЕГО не скажет, поэтому объясню в двух словах (лень расписывать подробно, вы это всё равно не читаете):
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Snapdragon 6 Gen 1 — это, грубо говоря, переиздание мощного процессора среднего класса Snapdragon 778G (на нём вышли Xiaomi Poco X5 Pro, Nothing Phone 1, Honor 70, Xiaomi 12 Lite, Oppo Reno10 и т.д.). Те же процессорные ядра A78 + A55 в той же комбинации 4 + 4, но на техпроцессе 4 нм Samsung вместо 6 нм TSMC у 778-го. Это значит, что, в теории, Snapdragon 6 Gen 1 будет меньше нагреваться и потреблять в одной и той же нагрузке меньше энергии, чем Snapdragon 778G.
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Есть небольшие различия в мощности интегрированной графики. Графика в Snapdragon 6 Gen 1 (Adreno 710), в теории, на 10% медленнее, чем была у 778G (Adreno 642L), но взамен обещают более качественную съёмку видео и более умный ИИ (подавление цифрового шума) за счёт нового поколения сигнального процессора Spectra.
Короче, не парьтесь и не зубрите это, просто знайте, что это уровень Snapdragon 860 из старых процессоров или MediaTek 8020, Snapdragon 778G+ и Samsung Exynos 1380 (тот самый, из Galaxy A54) из новых. Только, и тут Qualcomm не врут, с чуть более толковыми стандартными алгоритмами съёмки для камер, чем у конкурентов.
Ладно, это теория, а вот как смартфон выглядит по производительности на фоне других современных мобильников ВООБЩЕ ВСЕХ ценовых категорий.
В общем, по скорости работы получается даже не средний класс, а немного выше среднего. По факту скорости работы вам будет хватать за глаза, это уже тот уровень, когда единственная мотивация вкладываться в более дорогой смартфон — это какие-нибудь запредельные камеры, но не скорость работы.
Или скорость работы, но не для здесь и сейчас (в 2024 г. она будет такая же, как у более дорогих смартфонов), а чтобы был «жирок» с запасом производительности на годы вперёд. Скажем, Snapdragon 8 Gen 2 прошлогодний постареет всё же позже, чем Snapdragon 6 Gen 1. Но это всё в теории, а на практике знаем мы вас — вы потеряете, утопите, ушатаете аккумулятор и поленитесь его заменять, а потом передарите смартфон ребёнку/родителю раньше, чем пройдут 3-4 года, за которые начнёт ощущаться недостаток производительности.
Ну и ещё Snapdragon 6 Gen 1 — это уже тот уровень, при котором можно гонять в современные смартфонные игры (если вы любитель) на высоких настройках графики без притормаживаний: от мобильного Call of Duty до всё тех же танков с кучей эффектов при уверенных 50-60 кадрах в секунду.
Но это ладно, это умеют и смартфоны на MediaTek 8020, какие-нибудь Инфиниксы GT 10 Pro или Tecno Camon 20 Premier. А вот чего они не умеют, так это...
Я, конечно, ожидал, что 5800 мАч будут держаться лучше стандартных 5000 мАч, но всё равно впечатлён. Да, HONOR X9b не назовёшь супер-энергоэффективным смартфонов: вы поглядите, Realme 12 Pro+ с 5000 мАч работает от акккумулятора столько же, сколько наш HONOR при 5800 мАч! Но знаете, в чём прикол? Realme с меньшим аккумулятором и весит больше (196 г против 185 г) и толще (8.8 мм против 8 мм). А аккумулятор меньше!
Это всё цифры и мелочи, по факту мы получаем смартфон с обычными габаритами и лучшей автономностью как среди более дорогих, так и более дешёвых моделей 2024 г. (есть всякие Tecno Pova, но с тех пор как их превратили из долгоживущих в типа-игровые смартфоны, автономностью они больше не блещут. А те, которые блещут, делают это за счёт толстого корпуса и «овощного» процессора). Разве что Tecno Pova 6 Pro, у которого AMOLED и 6000 мАч при нормальном процессоре, имеет шансы проработать ещё дольше.
И... всё! Больше приличных смартфонов с 5800-6000 и более мАч на горизонте нет и не появится.
В общем, я до последнего не верил в рекламные лозунги HONOR про «три дня без зарядки», но не удивлюсь, если при помощи привычного нам форумного андроид-шаманства с закрытием фоновых приложений и отключением фирменных служб получится протянуть даже больше обозначенного срока.
Камера
Камеры здесь... норм. Не «болимене», как было в X9a (там упор был на качество экрана, процессор и, кстати, тоже увеличенный аккумулятор), а уже на четвёрку по пятибалльной.
Я не буду ручаться, что этот смартфон заткнёт по качеству съёмки 200-мегапиксельный Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ или Samsung Galaxy A54 (которые немного дороже), но с Redmi Note 12 Pro 4G (у которого камера HM2), Poco X5 Pro, Tecno Camon 20 Premier и даже Realme 11 Pro (при всех его оптических стабилизациях поверх 100 Мп) конкурировать сможет очень близко.
Ну и не секрет, что сенсор основной камеры Samsung HM3 устанавливают и в более дешёвые смартфоны, но, повторюсь: качество съёмки — это не только сенсор камеры, но и алгоритмы. А здесь у нас самый современный процессор Qualcomm среднего уровня с тройным ISP Spectra, который ретуширует-дорисовывает с помощью ИИ картинку гораздо лучше, чем если бы эта же камера была напялена на Snapdragon 685 или, тем более, кривые по качестсу съёмки Helio G96/G99.
Ну и ещё у нас тут за широкоугольную съёмку отвечает объектив на 5 Мп с апертурой f/2.2, а за портреты и макросъемку 2 Мп с апертурой f/2.4. В этот же кольцевой блок камер «вписана» светодиодная вспышка.
При съёмке в условиях естественного освещения и в помещениях с искусственным светом придраться к чему-то серьёзному я не могу.
Мне не очень нравится «холодный» оттенок при использовании широкоугольного модуля, но при этом по краям кадра нет ни искажений, ни привычных для «шириков» размытий, ни других странных артефактов или непонятно откуда взявшихся цветов.
Основной модуль справляется с поставленными задачами более чем достойно — цветопередача естественна, а лица людей не превращаются в «акварель», как это часто бывает у тех же корейских производителей смартфонов. Да и даже при использовании цифрового зума х3 картинка не теряет в качестве и можно разглядеть мелкие номера на машине, которая так-то стоит достаточно далеко от фотографа.
А примерно вот так получилось заснять нашего редактора Игоря Сайкина через камеру HONOR X9b. Ощущение, что алгоритмы постоянно пытаются «утеплить» фотокарточку и сделать её чуть желтее, чем она есть на самом деле. Но, опять же, это всё выглядит весьма недурно для среднебюджетного смартфона.
Из неприятного — во время съёмок у Большого театра телефон почему-то удалял блюр со снимков, сделанных в портретном режиме, поэтому пришлось их зазумить, а дальше эта проблема и вовсе исчезла. Что это было и почему вообще произошло, мы так и не поняли. А ещё последнем снимке можно заметить немного кривую обрезку эффекта боке рядом с пальто, тоже несущественный косячок. Но кто сказал, что это всё нельзя поправить новыми обновлениями прошивками, тем более, вы видите эту статью сейчас, а писали мы его заранее, ещё на прошивке, которые была до старта продаж в РФ.
А вот фронтальная камера оснащена модулем на 16 мегапикселей с апертурой f/2.5. Ощущение, что она добавляет резкости немного больше, чем это реально нужно. Смотрите сами:
При выборе портретного режима помимо размытия заднего фона алгоритмы дополнительно размывают и лицо. И становишься ты похожим на такого доброго мультяшного кота Леопольда, с лица которого пропадают всё морщины и родинки. Но благо, всё это настраивается, а поскольку я такое не люблю, то сразу выкрутил бы все «украшательства» по нулям.
Но давайте будем честны — далеко не все пользователи лишний раз жмякают на непонятные кнопки и роются в настройках, поэтому итоговое фото может стать для них сюрпризом. А вот будет он приятным или неприятным, тут каждый решает сам для себя.
А что там по съёмке ночью?
В обычном режиме и формате «достал телефон - нажал кнопку - сделал фото» фотографии получаются весьма хорошими. Может быть, это я изначально я ожидал чего-то худшего?..
Да, телефон не всегда успевает заснять движущиеся объекты без размытия, но сильно ли от этого испортился тот же кадр с автобусом у башни? Как по мне появилась какая-то динамика что ли, хотя изначально я такого сценария вообще не предполагал. В общем, если вам нужно постоянно фотографировать что-то ускользающее из-под носа — имейте это в виду.
В остальном же придраться к чему-то я просто не могу: в условиях недостаточной освещенности видны мелкие детали, структура деревьев и стен, яркие вывески не засвечивают весь кадр.
Но у HONOR X9b, как и у любого современного смартфона, есть ночной режим. Велика ли разница?
Если вы фотографируете какие-то гиперактивные объекты вроде собаки, то лучше поберегите свои нервы и снимайте в обычном режиме. Две секунды, во время которых телефон склеивает несколько снимков, кажутся просто бесконечными. При этом итоговый результат как будто не сильно отличается от «моментального» фото и это на самом деле большой плюс, потому что теперь не нужно плясать в настройках и носиться с выдержкой для получения хорошей картинки.
Но ночная съёмка вам очень сильно поможет, если вы снимаете статичные объекты — она буквально вытаскивает отдельные участки кадра, из засвеченного «нечто» делает разборчивые буквы, а в окнах становятся виды шторы. А вот по поводу съёмки видео занять какую-то однозначную позицию я не могу. Смотрите сами:
Как и на любом другом смартфоне последних лет из этого ценового сегмента, у HONOR X9b есть возможность записи видео в 4К при 30 кадрах в секунду. Но только вот цифровая стабилизация в таком режиме отсутствует от слова совсем, а качество от тех же 1080p отличается минимально. Причём во втором случае картинку не будет настолько сильно шатать из стороны в сторону, а частота кадров увеличится до 60. И мы не говорим сейчас про изучение отдельных углов видеоролика под лупой, а представляем себе обыкновенную отправку кому-нибудь в WhatsApp/Telegram/соцсети (которые дополнительно съедают качество).
Можно ли сказать, что телефон снимает видео ужасно? Нет. За исключением небольших покачиваний и шатаний при записи видео в @1080p/60fps днём картинка выглядит очень недурно: детали не рассыпаются на отдельные пиксели, на пасмурном небе можно без проблем разобрать облака разной степени серости, а на стоп-кадре отчётливо читаются мелкие названия переулков и заведений со стеллы уличной навигации.
А вот съёмка всё в тех же @1080p/60fps ночью мне нравится даже больше, чем в светлое время суток. Телефон не пытается «съесть» трудные участки кадра алгоритмами и вместо привычных шумов на ночном небе или в тёмных углах их неплохо так вытягивает.
Например, на очень контрастном билборде в самом начале тестового видео можно разобрать текст даже не приглядываясь лишний раз. К справедливым заслугам отнесём сохранившуюся текстуру снега, адекватную работу с ярким фонарём в подземном переходе и возможность разобрать проезжающие по ночному шоссе машины.
Оболочка системы
Управляется HONOR X9b красота при помощи Andorid 13 и MagicOS версии 7.2. И можно сказать только то, что именно на таких вот «нафаршированных» устройствах среднего класса оболочка раскрывается в полной мере.
Потому что на совсем уж бюджетных смартфонах ворочается MagicOS... без огонька, будем деликатны. Ну вот медленно это всё крутится на каком-то Helio G80 и обламывает удовольствие от использования смартфона. Придумайте уже, что ли, какой-нибудь MagicOS Lite с меньшим количеством функций, но способный «летать» на слабых смартфонах.
Но здесь — всё чин-чинарём, разочарованы не будете.
По оформлению тут всё по канонам современного смартфоностроения. Верхняя шторка разделенная — слева уведомления, а справа же центр управления всеми важными настройками.
Про модные нынче экосистемы (это когда одну электронику можно подключить к другой) здесь тоже не забыли. Через фирменное приложение «HONOR Connect» можно подсоединить ваш девайс к ноутбуку (правда он тоже должен быть этого же бренда), а дальше делать всё что душе угодно: от единого буфера обмена и передачи документов одним кликом мышкой до совместной работы через два устройства и отображения до трёх мобильных окон на экран ноутбука.
Главный экран прост и перенасыщен функциями одновременно, за это мы и любим HONOR.
Не перестаю радоваться увеличенным папкам, которые при реальных размерах 2х2 «клетки» позволяют размещать до девяти приложений с возможностью моментального запуска. То есть вам не нужно сначала искать нужную папку с кучей мелких иконок, потом открывать её и тапать по выбранной программе. Одно касание по чуть уменьшенной иконке и ваши танки уже загружаются!
Может вы подумали, что фирменных приложений с сомнительным функционалом тут нет? Ну, есть две новости и начну я, пожалуй, с плохой: они здесь есть. А вот хорошая заключается в том, что их существенно меньше чем в оболочках Infinix или Tecno (да и Xiaomi, чего уж) и большую часть из них можно безболезненно удалить.
Выводы
С одной стороны, HONOR X9b — это X9a, только «тех же щей да побольше налей». X9a, если помните, тоже был смартфоном с изогнутым дисплеем, увеличенной ёмкостью аккумулятора и нормальной, хоть и не лучшей в классе камерой.
В общем-то да, всего стало больше: в случае с X9a у нас в примерно таком же корпусе помещалось 5100 мАч, а тут 5800 мАч. Вместо средненькой 64 Мп камеры поставили более толковую 108 Мп. Вместо 6/128 ГБ комплектации, как у X9a, теперь входной билет — 8/256 ГБ. В чём разница?
А она в том, что если раньше HONOR X9a при всех своих плюсах был вариацией на тему того, что продают по такой же цене, то теперь он во многих вещах уделывает всех своих конкурентов:
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Это самый долгоиграющий смартфон среднего класса — любой другой мобильник (не берём в расчёт толстенные защищённые модели) на момент 28 декабря 2024 г. в диапазоне от 20 до 50 тысяч рублей разряжается быстрее. При этом тут корпус не толще и не тяжелее, то есть 5800 мАч вместо 5000 мАч вам карман не оттопырят и руку не утомят.
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Самый яркий (совокупно) дисплей. В авто-яркости ещё на уровне конкурентов, в ручной — самый яркий. Летом скажете спасибо за это, потому что не придётся прикрывать экран ладошкой. Ну и ещё тут есть всякие фирменные защиты от мерцания (задокументированная Хонором ШИМ-частота — 1920 Гц), которое утомляет вам глаза во многих смартфонах Samsung, например. И насыщенная, либо фотографически правильная цветопередача на выбор. По части дисплея вообще всё мыслимое и немыслимое для счастья есть.
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Цена теперь полностью адекватная. Вы думаете, что Poco X5 Pro лучше? А ничего подобного — по скорости работе и камере такой же, а разряжается быстрее. Samsung Galaxy A54 дороже и вы получите позорные 6/128 Гб за 35 тысяч рублей. Камеры будут чуть лучше, автономность — хуже, дисплей — немного хуже. Разве что водозащита в наличии. Realme 11 Pro? Стоит столько же, процессор медленнее, камера такая же, разряжается быстрее.
И так далее.
Чтобы не было слишком сладенько, минусы HONOR X9b тоже упомяну:
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35 Вт — не бог весть какая «быстрая» зарядка. Китайцы всегда замеряют скорость пополнения заряда за 30 минут, но если измерять с 0% до 100%, смартфон полностью зарядится за 1 час 30 минут. И, хотя он зарядит за это время аж 5800 мАч, а не 5000 мАч, есть конкуренты, которые заряжаются быстрее. Но и разряжаются быстрее, потому что аккумулятор меньше, а свободное место ушло на теплоизоляцию аккумулятора, чтобы он не взорвался, как в Samsung Galaxy Note 7 в своё время.
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Вы можете добавить 5-7 тысяч и купить смартфон, с немного более качественной камерой. Я уже перечислял: 200-мегапиксельные Xiaomi и Samsung Galaxy A54. Они будут быстрее разряжаться и в них не будет запаса яркости экрана на лето, но по камерам HONOR X9a не царь горы, а всего лишь на уровне смартфонов до 30 тысяч рублей.
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Урвать смартфон HONOR на AliExpress или Ozon Global за бесценок, как прошитые с «с китайцев в европейцев» Xiaomi и Realme не получится. Но скоро за посылки из Китая со всех нас начнут драть пошлины, если товар дороже 200 евро (до 1 апреля 2024 г. без пошлин можно провозить товары стоимостью до 1000 евро), поэтому об этом изобилии тоже можете забыть.
И вот в мире новых великолепных таможенных правил, с оглядкой на официальную розницу, HONOR X9a получается лучшим смартфоном для тех, кого устраивает обычная (за эти деньги) по качеству камера, но хочется получить самый долгоиграющий от аккумулятора мобильник в обычных габаритах, и не в ущерб скорости работы, либо качеству экрана.
Не знаю, как вам, а мне 5800 мАч при 33 Вт зарядке милее 5000 мАч при 66 Вт мощности зарядки — заряжаю смартфон я всё равно по ночам, а вот иметь возможность выйти из дома без внешнего аккумулятора (Power Bank) дорогого стоит. И хочется, чтобы таких смартфонов стало больше, хоть и надежда на подобное в эпоху беснующихся и меряющихся друг с другом ваттами быстрой зарядки китайцев крайне мала.
- Лучшая автономность среди не-защищённых смартфонов
- Очень яркий дисплей с хорошей цветопередачей
- Мощный и экономичный процессор
- «Скользкий и зализанный» дизайн без острых углов
- Нет оптической стабилизации
- Конкуренты по такой же цене заряжаются быстрее