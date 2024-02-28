Смартфон среднего класса с самым долгим временем работы от аккумулятора в 2024 г.

Круглый блок камер и апельсиновый (хотя в данном случае грейпфрутовый) цвет корпуса напоминает о Vivo X100, например, а кто-то вспомнит Huawei Mate 60, у которого тоже похожий дизайн. Но если вы из любителей копать, «а где я это уже видел раньше?», то знайте, что изначально подобный дизайн на себя примерил смартфон бренда... HONOR, и это был Magic 3 в 2021 г. Не настолько старый дизайн, как у Айфонов (которые со времён iPhone 11 образца 2019 г. чуть камеры туда-сюда переставляют), но, по большому счёту, смартфоны HONOR с таким блоком камер не похожи ни на что другое из остальных смартфонов на руках (и в продаже) у жителей России.

Лично мне нравится это единое защитное стекло в виде «кольца» на блоке камер и никакого колхозного скопления объективов в центре. Золотой стандарт китайского смартфоностроения из тех времен, когда инженеры и художники фантазировали, а новые телефоны реально пытались выделяться и не копировать друг друга.

Но это ладно, дизайн всегда остаётся штукой субъективной. А вот что вас приятно удивит, так это то, что при увеличенном аккумуляторе HONOR X9b ощущается очень тонким и лёгким мобильником (и это при весе в 185 грамм). После него все эти ваши Tecno Pova разных поколений, игровые Asus ROG и Red Magic, Самсунги M14 и M34 (да, Samsung с увеличенными аккумуляторами существуют, но не в наших краях) просто кирпичи. Не говоря уже о защищённых Oukitel, Ulefone, Cubot и прочих мобильников категории «не приведи господь».

В общем, если уж ратовать за компактность смартфонов, то вот такую — когда габариты стандартные, но аккумулятор увеличенный. А не наоборот — когда смартфон крохотный, но ты не попадаешь по клавишам на клавиатуре, а аккумулятор высаживается в 0% к обеду. Но вот пользоваться X9b с непривычки немного страшновато, как и любым другим похожим телефоном со скруглённым дисплеем и «зализанными» углами корпуса. А вот рассказы дедов и людей с нарушенией моторики рук о том, что они постоянно куда-то случайно нажимают на смартфоне со скруглённым по краям экраном — это скорее байки, потому что я чаще с непривычки как раз промахивался по клавишам на боковой грани, а не наоборот (это как если бы я нажимал на края дисплея случайно).