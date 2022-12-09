Покупайте этот смартфон, если вам нужна самая качественная камера в авто-режиме съёмки

Раньше почти все производители выпускали флагманские смартфоны два раза в год, по-разному называли их сериии и рассчитывали на две непохожие аудитории: относительно компактная модель обычно считалась собранием характеристик для всех, кому нужен дорогой смартфон для всего понемногу. Вторая версия с добавкой экспериментальных технологий чаще всего получала более крупный дисплей, дескать, для бизнесменов и максималистов-фанатов смартфонов.

Сейчас смысла в этом делении меньше, да и само понятие «смартфон для деловых» практически исчезло. Но две флагманские линейки всё-таки у многих производителей сохраняются. Просто чтобы у вас была возможность покупать смартфоны хотя бы с двумя вариантами внешности, делать круче те или иные функции (да-да, всего и сразу не бывает даже в дорогих смартфонах, некоторые функции взаимоисключающие). Да и выпуск разных по цене моделей тоже в плюс — вы можете купить смартфон с характеристиками, которые для вас важны, и не переплачивать за характеристики, которые для вас не важны. Только выиграли, как сейчас модно говорить.