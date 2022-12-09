Покупайте этот смартфон, если вам нужна самая качественная камера в авто-режиме съёмки

Покупайте этот смартфон, если вам нужна самая качественная камера в авто-режиме съёмкиHUAWEI Mate 50 Pro
Вроде бы в смартфонах до сих пор многое изобретают и добавляют, но ни лишний дюйм экрана, ни более быстрая зарядка или обновлённый процессор не впечатляют уже давно. Важна только камера. Во-первых, потому что именно в ней технические новшества самые наглядные и полезные в реальной жизни. Во-вторых, смартфоны меняются — сегодня один, а завтра другой — но фотографии и видео с них остаются с нами навсегда. Смартфоном с лучшими в мире камерами в 2022 году рейтинг DXOMARK считает HUAWEI Mate 50 Pro. О нём и поговорим. Но не только про камеру, а о всех его плюсах и минусах в целом.
Фото: Артур Сотников для Ferra
Раньше почти все производители выпускали флагманские смартфоны два раза в год, по-разному называли их сериии и рассчитывали на две непохожие аудитории: относительно компактная модель обычно считалась собранием характеристик для всех, кому нужен дорогой смартфон для всего понемногу. Вторая версия с добавкой экспериментальных технологий чаще всего получала более крупный дисплей, дескать, для бизнесменов и максималистов-фанатов смартфонов.
Сейчас смысла в этом делении меньше, да и само понятие «смартфон для деловых» практически исчезло. Но две флагманские линейки всё-таки у многих производителей сохраняются. Просто чтобы у вас была возможность покупать смартфоны хотя бы с двумя вариантами внешности, делать круче те или иные функции (да-да, всего и сразу не бывает даже в дорогих смартфонах, некоторые функции взаимоисключающие). Да и выпуск разных по цене моделей тоже в плюс — вы можете купить смартфон с характеристиками, которые для вас важны, и не переплачивать за характеристики, которые для вас не важны. Только выиграли, как сейчас модно говорить.
Артур Сотников для Ferra
HUAWEI давно поступала аналогичным образом — даже без учёта складных смартфонов всё ещё отдельно существуют модели P-серии и Mate-серии в смартфонах. А иногда бывают и ещё более хитрые новшества: разные варианты флагманских моделей. И речь сейчас не про объемы памяти и прочие стандартные варианты конфигураций. Например, в ноутбуках топовый HUAWEI MateBook X Pro выпускают в корпусе из классического алюминия. Но если хочется чего-то другого, то есть такой же в магниевом сплаве: более лёгкий, прочный и даже с другим антибликовым покрытием экрана.
В случае с Mate 50 Pro тоже есть похожая фишка. В черном и серебристом цвете получается «базовая версия», чуть дороже продается смартфон с оранжевой спинкой. Разница в приятной текстуре «под кожу» на задней стороне, а спереди у него стекло Kunlun Glass. Это собственная разработка HUAWEI с большей устойчивостью к ударам и царапинам, чем у привычной защиты Gorilla Glass.
Стоит ли переплачивать? Кому-то этот вопрос может усложнить выбор, но лично мне кажется любопытным появление «чуть более премиальных» версий флагманов с отличиями в материалах и внешнем виде.
Артур Сотников для Ferra
Технические характеристики
|HUAWEI Mate 50 Pro
|Операционная система
|EMUI 13
|Дисплей
|OLED, 120 Гц, 6.74 дюйма, 1212 x 2616 пикс (428 ppi)
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 нм), восьмиядерный (1x3.19 ГГц Cortex-X2 + 3x2.75 ГГц Cortex-A710 + 4x2.0 ГГц Cortex-A510)
|Графика
|Adreno 730
|Оперативная память
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|Поддержка карт памяти
|NM до 256 ГБ (гибридный слот)
|Связь
|Две SIM-карты
|Беспроводные подключения
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
|NFC
|Есть
|Основная камера
|50 Мп, f/1.4-f/4.0, 24 мм, PDAF, Laser AF, OIS
|Телефото
|64 Мп, f/3.5, 90 мм, PDAF, OIS, 3.5x
|Ультраширик
|13 Мп, f/2.2, 13 мм, 120˚, PDAF
|Фронтальная камера
|13 Мп, f/2.4, 18мм
|Разъемы
|USB-C, ИК-порт
|Динамики
|Два, стерео
|Безопасность
|Сканер под экраном, 3D распознавание лиц
|Защита от воды и пыли
|IP68
|Аккумулятор
|4700 мАч, быстрая зарядка 66 Вт
|Беспроводная зарядка
|Быстрая, 50 Вт
|Размеры
|162.1 x 75.5 x 8.5 мм
|Вес
|205 / 209 г
Внешний вид и эргономика
Особенностью дизайна HUAWEI Mate всегда было расположение камеры. Еще в Mate 10 Pro (ох, как давно это было) два глазка находились по центру корпуса, а не на краю. Но если тогда они были практически вровень с панелью, теперь для модуля основной камеры выделили заметно выступающую круглую площадку. Это логично: размеры сенсоров растут, конструкция оптики становится сложнее, добавляется перископический зум и оптическая стабилизация. Такое не уместить в компактный корпус смартфона. Да и вообще, сложно теперь представить флагман без визуально мощного модуля камеры — сразу начнешь подозревать, что по качеству съёмки ничего хорошего.
Артур Сотников для Ferra
В зависимости от цвета корпуса модуль камеры выглядит по-разному. У черной версии он выделен контрастной обводкой, в серебристой она сливается с цветом панельки, что уменьшает акцент на камеру. Если взять оранжевый цвет, площадка будет отличаться цветом, материалом и текстурой. Вроде бы мелочь, но это существенно влияет на восприятие спинки смартфона и дает шанс выбрать наиболее подходящий подход к оформлению: будет подчеркнут сам модуль или только расположенная на нем оптика.
Артур Сотников для Ferra
Внешность серии Mate каждый год меняется, но не прям радикально. Это точно будет плюсом для тех, кому не нравится последняя мода на идеально ровные спинки и прямые, будто обрубленные, бока корпуса. Легкий изгиб стекла по краям (так называемый эффект 2.5D) есть на задней панели, спереди бока экрана тоже загнуты. Так удобнее: при большой диагонали экрана ширина смартфона остается умеренной. Значит, проще пользоваться одной рукой и набирать текст на клавиатуре.
Артур Сотников для Ferra
Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Расположение элементов стандартное: на правом боку включение и регулировка громкости, снизу порт зарядки, динамик с микрофоном и лоток для двух SIM-карт, правая сторона пустая, а сверху находится ИК-порт и дополнительный микрофон шумоподавления. Сканер отпечатков встроен в экран.
Артур Сотников для Ferra
Из необычного для Android-смартфонов — широкий вырез в экране в виде «челки», а не привычная мелкая точка фронтальной камеры. Просто потому, что Mate 50 Pro оснащен полноценной системой биометрии с 3D-сканером и построением объемной модели лица для идентификации пользователя. Камера и сканер требуют заметно больше места, зато это несравнимо более надежный способ разблокировки, чем использование плоского изображения с фронталки. Фотографией его обмануть, как в более примитивных системах, не получится.
Экран и его особенности
HUAWEI Mate 50 Pro получил изогнутый OLED-дисплей с диагональю 6.74 дюйма и разрешением 2616х1212 точек. Плотность пикселей составляет 428 ppi. Частота обновления 120 Гц. Можно выбирать между адаптивным режимом, принудительно включить высокую частоту или снизить до традиционных 60 Гц ради экономии заряда. Само собой, есть функция всегда включенного дисплея, причем с большим количеством стильных вариантов оформления.
Артур Сотников для Ferra
Калибровка экрана близка к идеалу. Наверное, я сейчас должен был сказать «как обычно в дорогих смартфонах», однако нет. В некоторых дорогих смартфонах цена уже кусается, а экран всё ещё перенасыщенный или не очень яркий (а иногда всё сразу).
Яркость экрана Mate 50 Pro очень высокая, при этом замеры мы проводили в ручном режиме, выставив ползунок на максимум. Если переключиться на авто и смартфон окажется под прямым солнечными лучами, яркость дисплея окажется значительно выше, вплоть до 950 кд/м2. Насчет читаемости экрана в любых условиях можно не переживать.
|Обычный режим
|Яркие цвета
|Максимальный уровень яркости
|489
|495
|Контрастность (больше = лучше)
|Бесконечная
|Бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2.39
|5.51
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2.2
|2.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К
|7500К
В настройках можно выбрать обычный и яркий режим отображения. Первый — это палитра sRGB, идеальная гамма, правильный белый цвет при температуре 6600К и совсем небольшое отклонение Дельта Е. То есть, идеально для просмотра фотографий и прочих изображений, где вы хотите увидеть картинку «как было задумано». С яркими профилем дисплей Mate 50 Pro стремится к палитре DCI-P3, оттенки становятся насыщеннее и холоднее, а отклонение палитры чуть выше. Это уже настройка скорее для игр и просмотра HDR-видео. Кстати, баланс белого в этом режиме можно настроить вручную.
На качестве калибровки интересное не заканчивается. OLED-дисплеи не всегда подходят людям с чувствительным зрением из-за мерцания широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Особенно на низких уровнях яркости, когда постоянное включение и отключение подсветки хоть и не становится заметным, но может оказывать ощутимое влияние на глаза. Инженеры HUAWEI нашли изящное решение проблемы: если нельзя совсем убрать пульсацию, то можно сделать ее невидимой человеческому зрению. Частоту ШИМ подняли до значений, находящихся за пределами возможностей даже самого чувствительного глаза. Если быть точным, в Mate 50 Pro она составляет до 1440 Гц.
Артур Сотников для Ferra
Производительность и автономность
HUAWEI Mate 50 Pro работает на базе восьмиядерного чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, изготовленного по техпроцессу 4 нм. За графику отвечает GPU Adreno 730. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, накопителя — 256 ГБ. Поддержки обычных карт памяти нет, однако вместо второй SIM-карты можно установить карточку формата HUAWEI NM объемом до 256 ГБ. Из минусов, они дорогие и редко встречаются в продаже.
Mate 50 Pro — это один из самых быстрых смартфонов 2022 года. И не только прямо сейчас. Также он обладает значительным запасом мощности на будущее. В мобильном формате попросту нет задач, при которых удастся хотя бы приблизиться к границам возможностей Snapdragon 8 Gen 1 и Adreno 730. Да и в обозримом будущем вряд ли появится нечто способное поставить в тупик эту конфигурацию. А еще высокая производительность, экран 120 Гц и оптимизация фирменной операционки EMUI создают впечатление, что Mate 50 Pro работает быстрее и более плавно, чем другие топовые смартфоны на том же чипе.
Ferra.ru
Емкость встроенного аккумулятора составляет 4700 мАч, мощность фирменного зарядного устройства — 66 Вт. В числах характеристики не тянут на рекорды, фактическое время работы без подзарядки тоже, однако пользовательский опыт в целом хороший. Во-первых, смартфон все-таки очень быстро заряжается, а вот теряет энергию без особой спешки. Даже при активном использовании полный день работает уверенно.
К тому же для экстренных ситуаций есть много опций для сокращения энергопотребления, начиная снижением частоты обновления и разрешения экрана, деактивации всегда включенного дисплея, установки темной темы и заканчивая жесткими режимами экономии энергии с отключением многих функций. Но это все варианты для каких-то редких и специфических случаев, например, если уйти в поход и не взять с собой внешний аккумулятор. В повседневном режиме искать варианты экономии заряда с Mate 50 Pro не придется.
Артур Сотников для Ferra
Камеры и качество съемки
Самое интересное в Mate 50 Pro — это возможности съемки. Как бы вы ни относились к DXOMARK и ни спорили, кто по факту должен быть на первом месте, а кто на втором-третьем, просто так без оснований смартфоны в топ этого рейтинга не попадают.
Главная фишка в том, что для основного 50-мегапиксельного сенсора (IMX766, кстати, не ультра-супер-дорогого самого по себе) удалось реализовать изменение диафрагмы как на традиционных фотоаппаратах.
Раньше подобные попытки уже были, но достичь удавалось лишь двух положений лепестков, а в Mate 50 Pro доступно 10 степеней в диапазоне от f/1.4 до f/4.0. В автоматическом режиме камера сама будет подбирать оптимальное значение, но также есть и ручной режим с возможностью менять параметры по своему усмотрению.
Две другие камеры — это телевик с оптикой-перископом и сенсором на 64 Мп с оптической стабилизацией. Он обеспечивает 3.5-кратный оптический зум или 10-кратный гибридный. Сверхширокоугольная камера получила разрешение 13 Мп, объектив со светосилой f/2.2 и автофокусировку, что встречается нечасто. Кроме того, на площадке камер располагаются TOF-сенсор для определения глубины резкости, мультиспектральный датчик цветокоррекции и двухтоновая вспышка. А вот четвертая точка-объектив — это на самом деле просто декоративная заглушка для симметрии ансамбля. Настоящих фотографирующих камер на спинке Mate 50 Pro только три.
В зимнее время в полной мере оценить качество съемки проблематично, уж очень много вокруг снега и серости, зато можно потестировать камеру в самых сложных условиях, то есть ночью.
По моим ощущениям Mate 50 Pro — это действительно один из самых крутых смартфонов 2022 года для съёмки фото. Причем раньше у HUAWEI для наилучшего результата стоило вручную активировать ночной режим или вообще задавать параметры самостоятельно. А теперь всё делает автоматика. Бывают и альтернативные смартфоны, но по сообразительности автоматики и лёгкости, с которой получаются хорошие фотографии (ни задерживать дыхание, ни экспозицию/фокусировку трогать не надо) разве что Pixel близок, да и тот дороже и почти нигде не продаётся.
То есть Mate 50 Pro хорошо подходит и для поклонников однокнопочной съемки, и энтузиастам мобильной фотографии, которым хочется самостоятельно управлять настройками.
Необычно реализована фронтальная камера. Раз уже она занимает довольно много места, ей решили добавить функциональность. Можно выбирать целых три фокусных расстояния для съемки селфи. Мне понравилось. Если переключение между двумя режимами встречается относительно часто, то наличие третmtuj варианта — это что-то новенькое. В общем, теперь можно полноценно выбирать, какую часть кадра будет занимать лицо, а сколько пространства отдать для окружения. Раньше мы это регулировали вытягиванием руки, теперь достаточно нажать кнопку на экране.
Артур Сотников для Ferra
В качестве итога
Вы вряд ли найдёте ещё один такой же настолько простой в фотографировании и съёмки видео смартфон, который бы выдавал настолько высокое качество изображений и видеороликов.
И лично меня радует, что он при этом — не «фотоаппарат с функцией телефона» и хорош по качеству в остальных дисциплинах. Красивый, особенно в оранжевой версии, мощности с запасом на ближайшие годы, экран с «вылизанной» до идеала цветопередачей и без мерцания, автономность в порядке (ну, насколько это возможно для смартфонов с рекордно мощными процессорами), есть быстрая и беспроводная зарядка, защита от воды, ИК-порт и прочие необходимые флагману вещи.
Да, некоторого привыкания требует EMUI — это теперь уже такой «Android внутри Android» по количеству вещей, которые можно настроить. HUAWEI активно развивает своё видение идеальной операционной системы. Но в общем-то, никто не заставляет вас лезть переключать все переключатели и крутить все крутилки, потому что уже из коробки всё будет работать хорошо.
И, наконец, если покупать этот смартфон вдобавок к умным часам, браслетам или ноутбукам HUAWEI, получите действительно много преимуществ в перебрасывании файлов, доп.функциях и прочих удобствах (HUAWEI Share же) в сравнении с теми, кто покупает «какой-нибудь смартфон» к «какому-то там ноутбуку, уже не помню, какая разница — они все одинаковые». А разница есть, мы вам это гарантируем. И советуем попробовать, если представится возможность.
- Лучшая камера
- Высокая производительность
- Отличный экран
- Приятный дизайн
- EMUI требует привыкания
- Не самая высокая автономность
- Загнутый дисплей