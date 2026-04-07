HUAWEI Mate 80 Pro снимает очень хорошо. Разбираемся, за счёт чего именно
HUAWEI в какой-то момент стала компанией, которую все немного жалеют и за которой, одновременно, внимательно наблюдают. После 2019 года, когда американские санкции фактически отрезали её от Google-сервисов (проблема, кстати, решилась чуть ли не сразу, и сервисы до сих пор накатываются в пару нажатий по экрану), чипов TSMC и сотрудничества с Qualcomm, многие списали бренд со счетов. Зря. Компания потратила несколько лет на то, чтобы перестроить производственную цепочку, выпустить собственный процессор Kirin на мощностях SMIC и собрать альтернативную экосистему вокруг собственной операционки.
Интереснее всего в этой истории то, что репутация компании, как законодателя мод на рынке фотофлагманов, пережила санкционный период вообще без потерь. Флагманы серии P (теперь это Pura) и Mate продолжали попадать в верхние строчки DxOMark — не потому что рейтинг особо объективен, а просто как индикатор того, что китайская инженерная школа никуда не делась. HUAWEI сохранила ключевые компетенции: собственная разработка оптики (какое-то время совместно с Leica), собственная система обработки изображений XMAGE, собственный ISP в составе Kirin. И вот это все совсем не то, что можно купить или скопировать за год.
Сейчас же компания фактически ведёт две параллельные флагманские серии: Mate — с упором на производительность, ёмкий аккумулятор и деловую аудиторию, и Pura — с акцентом на камеру и более экспериментальной оптикой. Pura 80 Ultra в этой системе координат — фотофлагман без оговорок, Mate 80 Pro — флагман, у которого камера очень хорошая, но не является единственной причиной для покупки.
Характеристики камеры
|Модуль
|Характеристики
|Основная камера
|50 МП, f/1.4–f/4.0, 24 мм (широкоугольная), PDAF, OIS
|Телефото
|48 МП, f/2.1, 93 мм (перископный), PDAF, OIS, 4x оптический зум
|Сверхширокоугольная
|40 МП, f/2.2, 13 мм, 120°, PDAF
|Доп. функции (задние)
|Лазерный AF, датчик цветового спектра, LED-вспышка, панорама, HDR
|Видео (задние камеры)
|4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid
|Фронтальная камера
|13 МП, f/2.0, 18 мм (ультраширокоугольная), AF
|Доп. сенсор (фронт)
|TOF 3D (датчик глубины / биометрия)
|Видео (фронтальная)
|4K, 1080p, HDR, gyro-EIS
Что стоит за цифрами в характеристиках
Начнём с того, что вообще есть в смартфоне. Тыловой блок включает в себя три модуля. Основной — 50 Мп, физический размер сенсора 1/1,28 дюйма, RYYB-матрица, переменная диафрагма f/1.4–f/4.0, оптическая стабилизация (OIS), лазерный автофокус, размер пикселя 2,45 мкм. Ультраширик — 40 МП, f/2.2, тоже RYYB, тоже с автофокусом. Телемодуль — 48 МП, f/2.1, OIS, 4-кратный оптический зум, перископическая схема. Фронталка — 13 МП, f/2.0, автофокус плюс 3D ToF-сенсор.
С точки зрения сухих спецификаций прирост относительно Mate 70 Pro выглядит так: основной сенсор получил более крупный пиксель (было 1,75 мкм, стало 2,45 мкм), ультраширик обзавёлся автофокусом и RYYB-матрицей, телевик прибавил в зуме (3,5x → 4x) и стал ощутимо светлее (f/2.5 → f/2.1). Обновления точечные, без революций — что для линейки Mate, в общем-то, норма.
Более крупный пиксель на основном сенсоре неплохо так помогает вечером. Каждая светочувствительная ячейка получает больше света за единицу времени, что напрямую влияет на соотношение сигнала и шума в условиях плохого освещения. У Samsung Galaxy S26 Ultra главный сенсор имеет пиксель размером 1,4 мкм (при общем размере сенсора 1/1,14 дюйма), у Apple iPhone 17 Pro Max — около 1,22 мкм. HUAWEI здесь берёт не площадью сенсора, а именно размером пикселя — подход, который лучше работает в средне-тёмных условиях, хотя в предельно ярких сценах крупный пиксель требует аккуратной работы с экспозицией.
Зачем в матрице жёлтые пиксели вместо зелёных
В прошлом праграфе вы точно обратили внимание на аббревиатуру RYYB. Что это и с чем едят? HUAWEI активно продвигает эту технологию аж с 2019 года, когда она только-только дебютировала в P30 Pro (легендарный смартфон, кстати). Чтобы понять, что за ней стоит, нужно знать, как устроена стандартная матрица.
Обычный сенсор смартфона использует схему RGGB: массив из фотодиодов, перед каждым из которых стоит цветной фильтр — красный, зелёный или синий. На каждые четыре пикселя приходится один красный (R), два зелёных (G, G) и один синий (B). Зелёных два потому, что человеческий глаз наиболее чувствителен к зелёной части спектра — такое распределение хорошо имитирует восприятие глаза. Задача фильтра при этом пропустить только «свой» цвет и заблокировать остальное. Зелёный фильтр, грубо говоря, срезает красные и синие волны, и до фотодиода добирается только зелёный свет.
HUAWEI заменила оба зелёных пикселя жёлтыми. Жёлтый — это смесь красного и зелёного: жёлтый фильтр пропускает волны обоих диапазонов, и именно поэтому такой пиксель захватывает примерно вдвое больший диапазон спектра. По заявлению самой компании — примерно на 40% больше, чем зелёный пиксель в стандартной RGGB-матрице. Отсюда и название: Red-Yellow-Yellow-Blue.
Звучит как очевидная победа, но у компромисса есть другая сторона. Когда процессор начинает восстанавливать полноцветное изображение из сигнала матрицы (этот процесс называется демозаикой), он должен понять, сколько именно зелёного и сколько красного в каждом жёлтом пикселе. Это сложнее, чем работать с однозначными сигналами RGGB, и алгоритм может ошибаться — особенно в источниках смешанного освещения: тёплый свет ламп плюс холодный уличный, флуоресцентные лампы, светодиодные вывески. В первых реализациях RYYB — у того самого P30 Pro и P40 Pro — баланс белого иногда уходил в оттенки, которые не имели отношения к реальной сцене.
К поколению Mate 80 Pro HUAWEI работала над демозаикой несколько лет, и в нынешнем виде алгоритм ведёт себя куда стабильнее: баланс белого при переходе между модулями не прыгает, пурпурный не «забивает» нейтральные тона при искусственном свете. Это подтверждает и то, что ультраширик на Mate 80 Pro тоже получил RYYB — HUAWEI очевидно уверена в том, что алгоритм справляется с матрицей на обоих углах зрения. Телемодуль, к слову, работает на традиционной RGGB: перископический зум снимает более узкую сцену, при хорошем свете и с меньшим угловым полем обзора — там светочувствительность менее критична, чем стабильность цветопередачи.
Конкуренты RYYB не используют: ни Samsung, ни Apple, ни Google, ни OnePlus. Все они работают с RGGB-матрицами, компенсируя ночную съёмку большим физическим размером сенсора и нейросетевой обработкой. Для конечного пользователя разница ощутима в конкретных условиях: тёмный бар с разноцветными лампами, вечерняя улица без фонарей, съёмка при свечах. В этих сценах RYYB структурно «видит» больше — хотя насколько конкретный снимок окажется лучше, зависит ещё и от алгоритмов обработки, которые у всех разные.
Переменная диафрагма: физика против программы
f/1.4 на основном модуле — одна из самых светлых диафрагм среди флагманов 2026 года. Для сравнения: в Samsung Galaxy S26 Ultra она открывается до f/1.7, в Apple iPhone 17 Pro Max — до f/1.78, в Honor Magic 8 Pro — до f/1.9. Но важнее, что диафрагма на Mate 80 Pro переменная: она физически изменяется в диапазоне f/1.4–f/4.0.
|Диафрагма основного модуля (меньше — лучше)
|Huawei Mate 80 Pro
|f/1.4-f/4.0
|Huawei Pura 80 Ultra
|f/1.6-4.0
|Xiaomi 17 Ultra
|f/1.7
|Apple iPhone 17 Pro Max
|f/1.8
|vivo X300 Ultra
|f/1.9
|Sony Xperia VII
|f/1.9
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|f/1.4
|OnePlus 15
|f/1.8
|Realme GT 8 Pro
|f/1.8
Зачем это нужно? Ну, когда вы снимаете на улице в яркий солнечный день при f/1.4, сенсор получает огромное количество света — и даже минимальная выдержка не всегда успевает его «отсечь» без пересвета. Да, можно программно поднять выдержку до 1/8000 с, но тут вступает в игру движущееся боке, возможные артефакты, ограничения конкретного процессора. Переменная диафрагма решает задачу механически: физически закрыть отверстие до f/4.0 — и поток света сразу падает в десятки раз. Никакой программной компенсации, никаких потерь качества из-за лишней обработки.
Второй момент — эффект «звёздочек». При закрытой диафрагме точечные источники света (фонари, витрины, огни на горизонте) приобретают характерный рисунок лучей — это физический оптический эффект, который нельзя симулировать постобработкой убедительно.
Ночная городская съёмка с открытой витриной на заднем плане или рождественскими гирляндами — именно здесь f/4.0 даёт кадры с характером, а не просто с размытым bokeh. Ни iPhone 17 Pro с фиксированной f/1.9, ни Samsung с фиксированной f/1.7 так не умеют.
Основной модуль в работе
Днём Mate 80 Pro ведёт себя предсказуемо, и это, скорее, комплимент. Алгоритм XMAGE, который HUAWEI использует для финальной обработки снимка, настроен на достаточно естественный результат: без агрессивного повышения насыщенности, без «вытягивания» теней, которое сразу бросается в глаза как нейросетевой артефакт. HDR работает через технологию DCG (Dual Conversion Gain) — матрица одновременно захватывает сигнал с двух коэффициентов усиления и объединяет их в один кадр. Это не программный HDR, когда смартфон делает несколько последовательных снимков с разной экспозицией, а аппаратный: вся информация снимается за одну экспозицию, что исключает «духов» от движения в кадре.
На практике контрастные сцены — окно в солнечный день внутри тёмной комнаты, лицо на фоне яркого неба — HUAWEI обрабатывает так, что оба плана выглядят проработанными без ощущения, что изображение «собрано» из нескольких экспозиций. Google Pixel 9 Pro в схожих ситуациях иногда перебарщивает с осветлением теней, и снимок начинает напоминать HDR-фото из 2012 года. У Mate 80 Pro таких перегибов практически нет, к тому же, если хочется немного поэкспериментировать с внешним видом снимков, то можно воспользоваться одним из базовых фильтров, которые выдают приятную цветокоррекцию: и тени подкручиваются до более приятных
Ночью основной модуль держится уверенно: детали в тенях прорисованы без заметного шума, источники света не «цветут», и — что важно для российских вечеров с вечной смесью из старых желтых фонарей и новых светодиодных — баланс белого не уходит в неестественные оттенки. Длинная выдержка в ночном режиме работает без артефактов от тряски рук. Сравнивая с Xiaomi 17 Ultra: у него ночные снимки на основной камере детализированнее в абсолютном выражении (сенсор больше, пиксель крупнее), но HUAWEI стабильнее держит цвет и меньше «выдумывает» текстуры там, где их нет. Ну, почти.
Ультраширик и телемодуль
Далеко не у каждого флагмана ультраширокоугольная камера умеет фокусироваться: у Samsung Galaxy S26, например, ультраширик без AF, у Honor Magic 8 Pro — тоже фиксированный фокус. Здесь автофокус есть, и на деле это дает возможность макросъёмки через ультраширик — без специального режима. Достаточно просто поднести телефон к объекту на несколько сантиметров. RYYB добавляет потенциал в вечерних сценах, а физическое разрешение 40 МП даёт запас для кропа. При переключении между основным модулем и ультрашириком цвет практически не «прыгает» — это проблема, с которой до сих пор борется, например, Xiaomi.
Телемодуль при f/2.1 на 4x зуме — нетривиальное достижение. Перископическая схема обычно предполагает потерю светосилы: чем длиннее оптический путь, тем сложнее держать большое входное отверстие - просто взгляните на то, какого размера светосильная оптика в беззеркалках и прочих больших камерах. Samsung Galaxy S26 Ultra с 5x перископом работает на f/3.4 — почти на стоп темнее. И при равных вечерних условиях Huawei на 4x будет получать примерно вдвое больше света, чем Samsung на 5x, — что частично компенсирует меньший оптический зум. До 10x гибридного приближения Mate 80 Pro показывает практически применимые результаты: прочитать вывеску через дорогу, разглядеть человека в толпе.
Что с видео?
Первое, что замечаешь при записи видео на Mate 80 Pro — он не трясётся. Совсем. Идёшь пешком, снимаешь — картинка плывёт плавно, как по рельсам. Бежишь — ну, чуть заметнее, но всё равно без той противной высокочастотной дрожи, от которой потом хочется закрыть глаза. Huawei называет это AIS Pro — по факту это комбинация оптической и электронной стабилизации.
А теперь к грустному: 4K 60 к/с — потолок для Mate 80 Pro. Но если вам нужно снимать замедленное видео в сверхвысоком разрешении — ну, вы, наверное, не за смартфоном пришли. Для всего остального Mate 80 Pro в видео — очень достойно.
Динамический диапазон при съемке приятно удивляет: снимаете в контровом свете — небо не выбивается в белое пятно, тени не проваливаются в чёрное. Баланс белого держится стабильно при переходе из тени на солнце — не скачет туда-сюда, как иногда бывает у конкурентов, когда кадр прямо на глазах «теплеет» и «холодеет». Цвета чуть насыщеннее реальности, но в меру — не корейская «вырви глаз»-обработка.
Отдельно про зум в видео: переключение между модулями происходит незаметно — склейку видно, но в сравнении с конкурентами более чем терпимо. если специально искать. Телевик 4x в видеорежиме тоже стабилизируется нормально, без ощущения, что смотришь съёмку с дрожащих рук.
Фронтальная камера
И раз уж разговор про видео — нельзя не сказать про фронтальную камеру, потому что именно на ней большинство людей и будет снимать видео для сторис и звонков. Тут всё хорошо. Не «ну для селфи сойдёт», а прямо хорошо: детализация приличная, автофокус работает шустро, лицо не размывается в кашу при резком движении.
Со скинтоном Huawei обращается аккуратно — не отбеливает кожу до фарфорового состояния, как некоторые китайские производители, которых не будем называть. Режим «Красота» включается отдельно и по умолчанию выключен — это правильное решение, потому что большинство таких режимов по умолчанию стирают с лица вообще всё человеческое. Боке на фронталке программное, но обрезка по краям волос аккуратная, без характерных «артефактных» залысин.
В слабом свете фронталка тоже держится — ночные селфи выходят не шедевром, но вполне читаемыми. Шума немного, детали на лице сохраняются, а не замазываются нейросетью в угоду «красивой» картинке.
Три дырки в экране — и это хорошо
Но главное в блоке фронтальных камер Mate 80 Pro — не сама камера. Главное — то, что рядом с ней. В верхней части экрана три выреза: непосредственно объектив фронталки, проектор точек и 3D-сканер лица с инфракрасной подсветкой. Именно эта троица делает разблокировку по лицу настоящей, а не имитацией.
На сегодняшний день смартфонов с аппаратным 3D-сканером лица немного. Первая категория — Apple iPhone, вся линейка начиная с iPhone X. Вторая — серия HUAWEI Mate. Третья — «номерная» серия Honor Magic (с шестого поколения). Всё. На широком Android-рынке — среди Xiaomi, OnePlus, Google Pixel, Sony, Motorola, Samsung — 3D-сканера лица нет ни у кого. Все они используют 2D-распознавание: фронтальная камера просто фотографирует лицо и сравнивает с эталоном. Это быстро и удобно, но с точки зрения безопасности — уязвимо: обмануть такую систему фотографией реально.
Технически это работает так: проектор точек набрасывает на лицо сетку из инфракрасных точек, 3D-сканер считывает глубину каждой из них и строит объёмную карту лица — примерно как Face ID у Apple. Подделать такое распечатанной фоткой или даже силиконовой маской не выйдет. Система работает в кромешной темноте, потому что ИК-подсветка не зависит от внешнего освещения вообще.
Итого
Ну, не пишет смартфон видео с 4К и 120 к/с, бывает. Но я бы не вскидывал лапки с криками «всё пропало, шеф!». Потому что, если вы не снимаете ночное видео с регулярным переключением зумов туда-сюда и не ждёте от китайского смартфона кинематографической стабилизации уровня iPhone — то как бы и минусов для вас в камере Mate 80 Pro и не будет.
А плюсы будут, потому что физическая переменная диафрагма f/1.4–f/4.0 — это не маркетинговая чушь в пресс-релизе, а вполне рабочий инструмент. Когда вы хотите снять ночной портрет с красивым боке — диафрагма открывается на f/1.4, как у нормального объектива фотоаппарата. Когда надо сфоткать архитектуру с чёткими краями и без «мыла» — f/4.0. Samsung и Apple такое не умеют. Ну вот просто не умеют, и точка. Хотя надо отдать должное корейцам - они добились такой же диафрагмы, но она у них, повторюсь, зафиксирована.
К тому же RYYB-сенсоры на всех трёх камерах — это тот случай, когда смартфон натурально «видит в темноте» лучше конкурентов. Пиксели размером 2,45 мкм против 1,75 мкм у прошлого Mate — это не «ну чуть-чуть лучше», это уже заметно глазом на реальных фотках.
Зум 4x физически — тоже приятно. Не 3x, не «ну-ну, мы называем это оптическим, но вы-то понимаете», а честные четыре кратности с оптикой на 48 Мп. И макросъёмка через телевик с боке — отдельное удовольствие: цветочки, фигурки, всякие мелочи выходят так, что даже не сразу понятно, смартфон это или беззеркалка с макрообъективом.
Видео — 4K 60 к/с, баланс белого и динамический диапазон на очень высоком уровне. Не топчется на месте, не «ну, для смартфона сойдёт» — реально хорошо. Единственное, за чем Huawei пока не гонится — 120 кадров в секунду в 4K. Но, честно говоря, большинству людей хватает и 60-ти — айфонщики с кинорежимом тоже без 120 к/с в 4K жили до недавнего времени и не жаловались.
А так — хорошая у Huawei получилась камера. Переменная диафрагма, крупный сенсор с RYYB, нормальный оптический зум, ИИ-композиция для тех, кто вечно не знает, как кадр выстроить. Конкурировать с Galaxy S25 Ultra или iPhone 16 Pro Max по части видеосъёмки Mate 80 Pro не берётся, но фото получаются замечательными.