HUAWEI Mate 80 Pro снимает очень хорошо. Разбираемся, за счёт чего именно

С точки зрения сухих спецификаций прирост относительно Mate 70 Pro выглядит так: основной сенсор получил более крупный пиксель (было 1,75 мкм, стало 2,45 мкм), ультраширик обзавёлся автофокусом и RYYB-матрицей, телевик прибавил в зуме (3,5x → 4x) и стал ощутимо светлее (f/2.5 → f/2.1). Обновления точечные, без революций — что для линейки Mate, в общем-то, норма.

Более крупный пиксель на основном сенсоре неплохо так помогает вечером. Каждая светочувствительная ячейка получает больше света за единицу времени, что напрямую влияет на соотношение сигнала и шума в условиях плохого освещения. У Samsung Galaxy S26 Ultra главный сенсор имеет пиксель размером 1,4 мкм (при общем размере сенсора 1/1,14 дюйма), у Apple iPhone 17 Pro Max — около 1,22 мкм. HUAWEI здесь берёт не площадью сенсора, а именно размером пикселя — подход, который лучше работает в средне-тёмных условиях, хотя в предельно ярких сценах крупный пиксель требует аккуратной работы с экспозицией.

Зачем в матрице жёлтые пиксели вместо зелёных

В прошлом праграфе вы точно обратили внимание на аббревиатуру RYYB. Что это и с чем едят? HUAWEI активно продвигает эту технологию аж с 2019 года, когда она только-только дебютировала в P30 Pro (легендарный смартфон, кстати). Чтобы понять, что за ней стоит, нужно знать, как устроена стандартная матрица.

Обычный сенсор смартфона использует схему RGGB: массив из фотодиодов, перед каждым из которых стоит цветной фильтр — красный, зелёный или синий. На каждые четыре пикселя приходится один красный (R), два зелёных (G, G) и один синий (B). Зелёных два потому, что человеческий глаз наиболее чувствителен к зелёной части спектра — такое распределение хорошо имитирует восприятие глаза. Задача фильтра при этом пропустить только «свой» цвет и заблокировать остальное. Зелёный фильтр, грубо говоря, срезает красные и синие волны, и до фотодиода добирается только зелёный свет.

HUAWEI заменила оба зелёных пикселя жёлтыми. Жёлтый — это смесь красного и зелёного: жёлтый фильтр пропускает волны обоих диапазонов, и именно поэтому такой пиксель захватывает примерно вдвое больший диапазон спектра. По заявлению самой компании — примерно на 40% больше, чем зелёный пиксель в стандартной RGGB-матрице. Отсюда и название: Red-Yellow-Yellow-Blue.