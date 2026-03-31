Телефоны
Опубликовано 31 марта 2026, 12:55
15 мин.

HUAWEI Mate 80 Pro: Самая честная цветопередача в камере флагманского смартфона

И один из лучших в категории «флагманский смартфон с хорошей камерой»
Как вы знаете, практически все производители смартфонов, кроме Apple и Samsung, предпочитают выпускать две флагманские модели в год: одну в начале года, вторую — в конце года (ну, чтобы «по последнему слову техники» что-то обновить и внимание публики разогреть к своей продукции). Mate 80 Pro — это заявление HUAWEI о том, что «ну вот, так мы видим флагманский смартфон первой половины 2026 г.». И, хотя ничего головокружительного в характеристиках у него, при взгляде на таблички, нет, на фоне всего того, что сейчас продают за сопоставимые деньги, Mate 80 Pro выглядит одним из лучших. Да, у меня есть доказательства этого.
HUAWEI Mate 80 Pro: Самая честная цветопередача в камере флагманского смартфона
© ferra.ru

Старая пластинка, но опять же — усилиями маркетологов HUAWEI в своё время обзорщикам в голову (а может и покупателям тоже) когда-то была посеяна мысль, что «вот, у нас две серии флагманских смартфонов, но у них разный акцент: P-серия (ныне Pura) — с акцентом на фото, Mate серия — с акцентом на видео». Это уже давно не так, сейчас это просто смартфоны, вышедшие в разных полугодиях. Ну и с разной внешкой. Акцента раздельно на фото и видео не делают, просто собирают в букет все новые процессоры и камеры, которые у HUAWEI на момент выхода есть, и выпускают смартфон.

Но всё-таки идеология у этих двух серий смартфонов разная — это чувствуется. Подробнее в выводах распишу, но, чтобы сразу было понятно — Pura 80 Pro/Ultra явно делали с прицелом на людей «мне нужна рекордная камера в смартфоне, ре-корд-ней-ша-я», готовых ради этого затерпеть толстый (с учётом блока камер) тяжеловатый корпус и… ну, среднюю автономность, да.

А Mate 80 серии (80 Pro, в частности) — это история про «давайте сделаем смартфон, в котором не будет каких-то конструктивных перекосов, но, чтобы по качеству камер он тоже был среди лучших». Да, сегодня в такой концепции флагманские смартфоны клепают и HONOR, и Oppo, и Vivo, и realme с OnePlus (только в бюджете поскромнее). Только iPhone и Samsung стоят особняком. Но даже с утерей «узкой специализации» HUAWEI Mate 80 Pro смотрится приятненько и… ну даже если у вас безлимитный бюджет на покупку смартфон, выглядит одним из лучших «дорогих топовых смартфонов для всего сразу».

Характеристики

Huawei Mate 80 Provivo X300 ProApple iPhone 17 Pro Max
Операционная системаEMUI 15Android 16 + OriginOS 6iOS 26
Экран6,75'', 1280×2832, ~20:9, LTPO OLED, 120 Гц, ~460 ppi6,78'', 1260×2800, 20:9, LTPO AMOLED, 120 Гц, 452 ppi, 4500 нит6,9'', 1320×2868, 19,5:9, LTPO OLED, 120 Гц, 460 ppi
Процессорпредположительно Kirin 9030 (6 нм)Mediatek Dimensity 9500 (3 нм): 1×4,21 ГГц + 3×3,5 ГГц + 4×2,7 ГГцApple A19 Pro (3 нм): 2×4,26 ГГц + 4×2,60 ГГц
ГрафикаMaleoon 935Arm G1-UltraApple GPU, 6 ядер
Оперативная память16 Гбайт12/16 Гбайт12 Гбайт (все версии)
Накопитель512 Гбайт256/512 Гбайт/1 Тбайт, Dual UFS 4.1256/512 Гбайт/1 Тбайт/2 Тбайт, NVMe
СвязьNFC, LTE/5G, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou, GalileoNFC, LTE/5G, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavICNFC, LTE/5G, Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
КамерыТройная: 50 Мп f/1,4 (широкий, OIS) + 48 Мп f/2,1 4× (перископ) + 40 Мп f/2,2 120° (сверхширик); видео до 4K@60; фронтальная: 13 Мп f/2,0Тройная: 50 Мп f/1,6 (широкий, OIS) + 200 Мп f/2,7 3,7× (перископ) + 50 Мп f/2,0 119° (сверхширик); видео до 8K@30 или 4K@120; фронтальная: 50 Мп f/2,0Тройная: 48 Мп f/1,8 (широкий, OIS) + 48 Мп f/2,8 4× (перископ, 100 мм) + 48 Мп f/2,2 120° (сверхширик) + LiDAR; видео до 4K@120 ProRes; фронтальная: 18 Мп f/1,9
Аккумулятор5750 мАч6510 мАч (глобал) / 5440 мАч (EU)4823 мАч (nano-SIM) / 5088 мАч (eSIM)
Мощность зарядки100 Вт90 ВтPD3.2 / AVS (50% за 20 мин)
Беспроводная зарядкада, 80 Втда, 40 Втда, MagSafe 25 Вт
Обратная зарядкада, 20 Втда (проводная + беспроводная)да, проводная 4,5 Вт
Размеры161,9×76×8 мм161,2×75,5×8 мм163,4×78×8,8 мм
Масса219 г226 г233 г
Класс защитыIP68/IP69IP68/IP69IP68 (до 6 м, 30 мин)

Дизайн

— О, у HUAWEI теперь тоже есть аналог MagSafe, чтобы внешний аккумулятор на магниты крепить?

— Нет, это кольцо просто для красоты

Ну вот это разве что единственный вопрос к внешности нового Мейта от окружающих. HUAWEI всё никак не отпускает космическая тематика, поэтому в смартфонах всё время городят что-то с отсылкой на нашу солнечную систему и т.д. Вот этот кругляш под камерой — типа отсылка к «орбитальным кольцам». Ну или знаку «бесконечность», воспетому сами знаете какой певицей.

Восьмёра сзади на корпусе — на любителя, конечно

Восьмёра сзади на корпусе — на любителя, конечно

© HUAWEI

Материалы корпуса — кайф. Задняя панель матовая, не маркая и не скользкая. Полуглянцевая (не прям чтобы борозды оставлять и «скользить», но и не «серебрянка люминиевая», как у ноутбуков) металлическая рама, красивая металлическая окантовка блока тыльных камер.

Тактильно так же хорош, как и на фотке

Тактильно так же хорош, как и на фотке

© Ferra.ru

Понятное дело, что вы будете таскать его в комплектном (прозрачном) силиконовом чехле, потому что «страшно, не дай бог уронить или поцарапать), но без чехла — прям вещь.

Разговаривают как-то двое южан и один второму хвастается:

— Братан, прикинь, купил сегодня Джип

— Cherokee?

— Нет, узкий

Вот Mate 70 Pro был Cherokee, да — какая-то неприличная ширина корпуса была на фоне остальных флагманских смартфонов, причём это раздражало ещё и потому, что HUAWEI лепит сканер отпечатков в клавишу питания справа, а не в дисплей. Приходилось превозмогать и дотягиваться. А теперь стало нормально.

HUAWEI Mate 80 Pro: Самая честная цветопередача в камере флагманского смартфона
© Ferra.ru

Ну а в отличие от Pura 80, тут не настолько выступающий над корпусом блок камер. По фоткам так и не скажешь, поэтому придётся вам поверить мне на слово — если у Pura 80 Ultra блок камер был толщиной как сам смартфон (удваивая суммарную толщину), то здесь всё в рамках приличий.

Ну и для понимания, толстый или тонкий, массивный или нет Mate 80 Pro на фоне конкурентов — сводная табличка, по традиции.

СмартфонЁмкость аккумулятораМассаТолщинаМощность проводной зарядки
Huawei Mate 80 Pro5750 мАч219 г8,0 мм100 Вт
Huawei Mate 80 Pro Max6000 мАч239 г8,3 мм100 Вт
Huawei Pura 80 Ultra5170 мАч (глобал) / 5700 мАч (Китай)233,5 г8,3 мм100 Вт
Honor Magic8 Pro7100 мАч (глобал) / 7200 мАч (Китай) / 6270 мАч (EU)219 г8,3 мм100 Вт (120 Вт в Китае)
Samsung Galaxy S26 Ultra5000 мАч214 г7,9 мм60 Вт
vivo X300 Pro6510 мАч (глобал) / 5440 мАч (EU)226 г8,0 мм90 Вт
Apple iPhone 17 Pro Max4823 мАч (nano-SIM) / 5088 мАч (eSIM)233 г8,8 ммPD3.2 / AVS (ватты не раскрываются)

И даже дисплей, кстати, плоский, а не изогнутый по краям! Подумали о людях!

Цвета будут — золотой, зелёный и чёрный. У нас был золотой, но они все, (кроме чёрного) нарочно сделаны матовыми-тускловатыми-пастельными, чтобы вы не уставали от термоядерно насыщенных по цвету смартфонов.

Камеры

С точки зрения «железа» по камерам Mate 80 Pro радикально и всесторонне круче, чем Pura 80 базовая, по основной камере стоит ровно посередине между Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra (в обоих случаях более качественны RYYB сенсор вместо более дешёвого и массового RGGB, но у Мейта лучше оптика), а сенсор для зума, похоже, один в один с Pura 80 Pro перекочевал.

И так-то основная камера по размеру сенсора стала ненамного крупнее (HUAWEI как всегда размеры сенсоров, не говоря уже о моделях сенсоров, не уточняют, но в Mate 70 Pro было 1/1.3”, а в Mate 80 Pro вроде бы стало 1/1.28”). Но, во-первых, сенсор стал дороже-продвинутее (очень крупные пиксели, вот по табличке сравните и впечатлитесь. Круче только у Самсунга, но у него количество почему-то не переходит в качество — то ли из-за софта

1x

© Ferra.ru

(в последнее время корейцы будто устали бороться с китайскими конкурентами и настолько мало нового предлагают, словно хотят проследовать за смартфонами LG и Sony. Это грустно, кроме шуток, без лишнего конкурента китайские вендоры начнут наглеть по ценам).

То ли просто самсунговские сенсоры при одинаковых характеристиках чуть хуже не-самсунговских. Ну, это по-разному бывает — вот техпроцесс 4 нм у Samsung и у TSMC на процессорах вроде бы одинаковый, но греются меньше процессоры, сделанные TSMC.

Важнее то, что у HUAWEI в Mate 80 Pro улучшен HDR (на 146% больше полутонов улавливается в сравнении с Mate 70 Pro), новый процессор обработки изображений (ISP/DSP, аналог квалкомовского Hexagon) новый и более быстрый. И набор алгоритмов XMAGE тщательно следит, чтобы цветопередача была как можно более близкой к реальности (по части цветопередачи и Mate 70 Pro был чудо как хорош, а этот ещё лучше), а также чтобы при переключении между основной камерой, телефото- (зум) камерой и сверхширокоугольной камерой цветопередаче оставалась неизменной. Это, например, за что любят iPhone в съёмке видео и то, что производителям «ведроидов» исторически не удавалось достичь.

© Обратите внимание, что при переключении между разными камерами цветопередача в них не меняется. Это отличает породистые смартфоны (iPhone как пример) от раздолбайских флагманов

По камере сделаем, наверное, даже отдельную статью, но «вкрации»: этот смартфон точно круче по качеству съёмки фото, чем iPhone 17 Pro Max или Samsung Galaxy S26 Ultra. По BBKшным флагманам сложнее: вроде бы у Oppo Find X9 Pro и Vivo X300 Pro сопоставимые по качеству основные камеры, но у них сенсоры RGGB, а у HUAWEI — RYYB (смартфон на 30% «более зрячий» ночью. С другой стороны, у HUAWEI вмешательство ИИ в фотки… ну, конечно, есть. Причём, по китайской традиции, постоянное и неотключаемое (у HONOR из китайских брендов, якобы, отключаемое, но, судя по снимкам, отключается лишь частично). А вот у Vivo и Oppo ИИ-«полировка» снимков — САМАЯ ЯРОСТНАЯ и беспощадная. Вот и думай, кто будет лучше. Тут нужно ждать, пока Женя Макаров («Лысый из МТ») или Фил Беликов («Честный блог») сварганят сравнение.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

1x

© Ferra.ru

В любом случае, у Mate 80 Pro камеры просто высочайшего уровня. От 0.6x до 10x у вас всегда отличнейшее качество съёмки — что днём, что ночью. Особенно ночью — впечатляет, насколько новый HDR отрабатывает свои деньги — на Мейте практически невозможно добиться пересвета (когда фотографируете вывеску магазина, а магазин получается тёмным, либо магазин светлый внутри, а вывеска пересвечена).

Ел-пил за вас как в последний раз

© Ferra.ru

И ещё, в отличие от Mate 70 Pro, гораздо реже происходят «смазы» на фотках с зумом. Да и на 70 Pro вечером и ночью качество после 5x гораздо более ощутимо падало. А здесь вот неплохо.

Из минусов — хуавеевский ИИ очень китайский, поэтому надписи на латинице (и, тем более, на кириллице), при съёмке с зумом свыше 10x будет портить до неузнаваемости. Если внешку людей смартфон даже с такого расстояния аккуратно реставрирует, не перерисовывая лица «в кашу» (чем грешил Vivo X300 Pro на запуске), то с надписями прям беда.

на 10x надписи ещё видны (мир праху братана, не знаю, чем он там прославился, флорист, что ли?)

© Ferra.ru

И ещё ночью, если фонари светят более-менее к нейтральному белому (допустим, есть только ночь-улица-фонарь, без аптеки и её вывески, на цвет которой смартфон мог бы сориентироваться), Mate 80 Pro на фото делает на них цветовую температуру чуть теплее (цвет фонарей чуть желтее), а тот же Samsung Galaxy S26 Ultra — чуть синее, чем на самом деле. Понятное дело, что это вкусовщина, но всё-таки пресловутая система цветокоррекции XMAGE именно в такой ситуации ведёт себя… странненько. А вот если у нас есть «ночь-улица-фонарь-аптека», то за счёт светящейся вывески аптеки смартфон ориентируется по цветопередаче адекватно и цвета получаются нейтральными и близкими к реальности. Не знаю, будут ли это корректировать с будущими обновлениями, либо это «фишка» и китайцы считают тёплые цвета на фотках самыми правильными.

Если есть вывеска, Mate 80 Pro нормально раздельно отрабатывает цветопередачу фонарей и магазина. В этом и есть суть XMAGE, не перевирать цвета

© Ferra.ru

Но это мелочи, всё остальное реализовано отлично.

Дисплей

Самый скучный абзац, потому что флагманские смартфоны по качеству дисплея примерно одинаково хороши. Тут у нас LTPO OLED (то есть может частоту регулировать пошагово от 1 до 120 Гц для экономии энергии — например, включить 30 Гц, когда будете смотреть видео с частотой кадров 30 к/с) с маркетинговой яркостью до 3000 нит (это если на почти полностью чёрной площади дисплея будет маааленькая белая точка светиться) и гораздо более близкой к жизни 1600-2000 нит яркостью.

Плоский, удобный, быстрый. Тройные глазища в вырезах дисплея — это Face ID (как у iPhone и Honor Magic 6 Pro/7 Pro/8 Pro), чтобы в банковские приложения входить сканированием лица, а не отпечатка пальца.

FaceID есть, но толку в российских условиях от него мало

FaceID есть, но толку в российских условиях от него мало

© Ferra.ru

Но у Хуавея немного нетипичный Android, как вы знаете, поэтому сканирование работает для разблокировки дисплея (тут всё клёво — и ночью, и днём, и в полнейшей темноте смартфон вас узнает, к сканеру отпечатков лезть будете редко)., в банки входить придётся отпечатком.

Звук

Динамики отличные! Да, HONOR Magic7 Pro/Magic8 Pro бухтит лучше, но он вообще пока самый басовитый (без искажений) смартфон по динамикам. А здесь… ну, радикально лучше динамики, чем писклявые у Samsung, а в сравнении с iPhone… ну вот представьте, что звук примерно такой по балансу, просто запас громкости выше и в целом звук… насыщеннее, что ли. По чуть-чуть по всем фронтам.

В наушниках — нет смысла отдельно обговаривать, тут больше от самих наушников зависит. Эквалайзер есть — всё настраиваемо, звуковой тракт хороший (в том плане, что и LDAC, и более модный сегодня LHDC 5.0 (раньше был только в хуавеевских наушниках, сейчас в наушниках realme Buds Air 8, Oppo Enco Air5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro, Nothing Ear 3 и т.д. тоже уже есть), пришедший ему на смену — в наличии. Звучание хорошее.

Процессор

Это что-то с чем-то, конечно — 9-ядерный нативный китайский процессор (предположительно, это Kirin 9030 для 12 ГБ ОЗУ вариантов или 9030 Pro для 16 ГБ ОЗУ).

В общем, 1 ядро «тягловое» Taishan 2.75 ГГц для быстрых однопоточных задач + 4 ядра тоже на архитектуре Taishan, только уже 2.27 ГГц + 4 ядра Cortex-A510 на 1.72 ГГц. Память UFS 4.0, оперативка LPDDR5X.

HUAWEI Mate 80 Pro: Самая честная цветопередача в камере флагманского смартфона
© Ferra.ru

Получается китайский аналог Snapdragon 7 Gen 4 или 8s Gen 3, только 7 нм техпроцессе SMIC (санкции) вместо 4 нм TSMC. По скорости работы — ноль вопросов. Не, в играх, конечно, какой-нибудь Poco X8 Pro за 25-28 тысяч с доставкой из Китая будет бодрее немного. А флагманы — тем более (хотя, китайские игры под HUAWEI и его процессоры «вылизывают» настолько, что многие аж при 120 кадрах в секунду идут).

HUAWEI Mate 80 Pro: Самая честная цветопередача в камере флагманского смартфона
© Ferra.ru

Но в повседневе — быстро работает, абсолютно не склонен к перегреву, экономичен. Я, на самом деле, флагманские Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400/9500 презираю — если за три минуты бенчмарков эти процессоры работают стабильно, то потом перегреваются как мрази, теряя половину производительности, либо просто смартфон пишет «я перегрелся — пока не остыну, работать не буду» прямо во время замеров производительности.

HUAWEI Mate 80 Pro: Самая честная цветопередача в камере флагманского смартфона
© Ferra.ru

В HUAWEI процессор рекордов быстродействия не ставит, но и к перегреву не склонен — «двойная» (чтобы это ни значило) система охлаждения на базе фазового перехода нивелирует это разницу в нанометрах с TSMC. Ну, в идеале сюда бы Snapdragon 8s Gen 4 или 8 Gen 3, но мы же понимаем, что это невозможно…

Софт

EMUI как EMUI. В галерее, как и у конкурентов, есть возможность удалить людей/объекты с фото при помощи ИИ. Если включить режим «групповое фото» в камере при съёмке толпы людей, смартфон сам нащёлкает несколько кадров, а потом выберет тот, на котором никто не моргнул (мелочь, а удобно). Ну и продвинутое шумоподавление голоса во время разговора — за счёт ИИ вообще при любых условиях фоновые шумы вокруг вас не будут слышны, если говорите по смартфону (а не через наушники).

Ещё (это уже про камеры функция, но всё же) в Mate 80 Pro завезли фичу «Композиция с ИИ» — смартфон в видоискателе помогает подобрать зум, соотношение сторон кадров и подсказывает, куда и под каким ракурсом сдвинуться, чтобы фотка стала ещё красивее.

И да, Google-сервисы ставятся в два нажатия. Вас о чём-то таком система спросит даже при первом запуске смартфона. По этому поводу не парьтесь вообще.

Автономность

По части аккумуляторов HUAWEI такие же консерваторы, как Samsung или Apple — не ставят в смартфоны новомодные Si-C (кремний-углеродные) аккумуляторы с их 6500-7000-7500-8000+ мАч, а придерживаются… ну, тоже неплохих, но не модных уже Li-Pol (литий-полимерных) аккумуляторов.

Этими аккумами тоже вполне можно пользоваться и бед не знать, просто при прочих равных они места в корпусе больше занимают. И если Apple выкручивается с помощью версий без физических SIM (только eSIM) чтобы выкроить побольше места для аккумулятора), да и оптимизирует экономичность iOS, то Samsung, например, ёмкость не наращивает и в своём S26 Ultra так и остался с 5000 мАч (уныние — мягко сказано) и «выезжает» только за счёт фирменного супер-экономичного дисплея, но только частично.

HUAWEI Mate 80 Pro: Самая честная цветопередача в камере флагманского смартфона
© Ferra.ru

А у HUAWEI, как вы помните, менее жрущий, а значит требующий ставить менее громоздкую систему охлаждения процессор. Поэтому сюда влезло 5750 мАч.

Не очень много, казалось бы, но всё равно автономность выше среднего (LTPO дисплей с гибкой герцовкой решает), а какой-нибудь Oppo Reno15 без LTPO, как видите, даже с 6500 мАч работает почти столько же. Или iQOO Neo 10 с 7000 мАч, но более прожорливым процессором, тоже работает лишь на 10% дольше. Хотя, казалось бы — между 5750 мАч и 7000 мАч пропасть. Но тут как в автоспорте — быстрее не всегда тот, у которого двигатель мощнее. А тот, у которого при средней мощности автомобиль гораздо легче.

Ну и с 0% до 100% Mate 80 Pro заряжается примерно за 40-45 минут. Не рекорд, но и не плохой результат.

HUAWEI Mate 80 Provivo X300 ProApple iPhone 17 Pro Max
Операционная системаEMUI 15Android 16 + OriginOS 6iOS 26
Экран6,75'', 1280×2832, ~20:9, LTPO OLED, 120 Гц, ~460 ppi6,78'', 1260×2800, 20:9, LTPO AMOLED, 120 Гц, 452 ppi, 4500 нит6,9'', 1320×2868, 19,5:9, LTPO OLED, 120 Гц, 460 ppi
Процессорпредположительно Kirin 9030 (6 нм)Mediatek Dimensity 9500 (3 нм): 1×4,21 ГГц + 3×3,5 ГГц + 4×2,7 ГГцApple A19 Pro (3 нм): 2×4,26 ГГц + 4×2,60 ГГц
ГрафикаMaleoon 935Arm G1-UltraApple GPU, 6 ядер
Оперативная память16 Гбайт12/16 Гбайт12 Гбайт (все версии)
Накопитель512 Гбайт256/512 Гбайт/1 Тбайт, Dual UFS 4.1256/512 Гбайт/1 Тбайт/2 Тбайт, NVMe
СвязьNFC, LTE/5G, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou, GalileoNFC, LTE/5G, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavICNFC, LTE/5G, Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
КамерыТройная: 50 Мп f/1,4 (широкий, OIS) + 48 Мп f/2,1 4× (перископ) + 40 Мп f/2,2 120° (сверхширик); видео до 4K@60; фронтальная: 13 Мп f/2,0Тройная: 50 Мп f/1,6 (широкий, OIS) + 200 Мп f/2,7 3,7× (перископ) + 50 Мп f/2,0 119° (сверхширик); видео до 8K@30 или 4K@120; фронтальная: 50 Мп f/2,0Тройная: 48 Мп f/1,8 (широкий, OIS) + 48 Мп f/2,8 4× (перископ, 100 мм) + 48 Мп f/2,2 120° (сверхширик) + LiDAR; видео до 4K@120 ProRes; фронтальная: 18 Мп f/1,9
Аккумулятор5750 мАч6510 мАч (глобал) / 5440 мАч (EU)4823 мАч (nano-SIM) / 5088 мАч (eSIM)
Мощность зарядки100 Вт90 ВтPD3.2 / AVS (50% за 20 мин)
Беспроводная зарядкада, 80 Втда, 40 Втда, MagSafe 25 Вт
Обратная зарядкада, 20 Втда (проводная + беспроводная)да, проводная 4,5 Вт
Размеры161,9×76×8 мм161,2×75,5×8 мм163,4×78×8,8 мм
Масса219 г226 г233 г
Класс защитыIP68/IP69IP68/IP69IP68 (до 6 м, 30 мин)

Apple iPhone 17 Pro Max

Samsung Galaxy S26 Ultra в этом году как-то не задался — мало того, что опять ничего нового (основная камера кочует без изменений из S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra, остальные немногим свежее — переобувают только процессор, даже аккумулятор не наращивают), так ещё и высока вероятность, что у вас будут болеть глаза от его экрана, в который влепили защиту от подглядывания (что-то подобное в экранах вы могли видеть в банкоматах сегодня), а из-за этого в экране повысилась зернистость.

Поэтому — iPhone. 17 Pro Max, в сущности, очень удачный смартфон — он одновременно и намного быстрее (в играх, в многозадачности) по процессору, чем HUAWEI, и работает не меньше, а то и дольше от аккумулятора. И к перегреву не склонен (просаживается при долгих тестах до 88% производительности от максимальной — это отличный результат на фоне того, как какой-нибудь Poco X8 Pro Max вдолгую до 52% от максимума проседает, а у того же Самсунга S26 Ultra быстродействие падает до 46% от максимума. Я не шучу — в два раза выкашивается производительность под долгой нагрузкой).

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max

© Apple

По запасу яркости дисплея HUAWEI получше, причём ощутимо. По качеству динамиков тоже лучше. По корпусу — ну, формально HUAWEI чуть компактнее, но, как обычно, если толщину блока камер замерить, будет одинаково. Хотя iPhone тяжелее. По качеству материалов Mate 80 Pro приятнее: iPhone — с одной стороны, воплощение мечты о цельнометаллическом флагманском смартфоне, которой мы лишились со смертью HTC (зумеры и не помнят такой бренд, небось?). С другой — краска на iPhone очень легко царапается, корпус гораздо более склонен к нагреву (или прилипанию к рукам на морозе, как и любой металл). У HUAWEI материалы не менее качественные, но более практичные.

По селфи-камере iPhone лучше, по фото на тыльные камеры вплоть до 10x однозначно лучше HUAWEI, по видео — надо сравнивать. Есть мнение, что iPhone всё-таки король по качеству съёмки видео среди современных смартфонов, но нужно перепроверять.

Короче, у iPhone чуть лучше скорость работы, запись видео и немного (ну, процентов на 15, наверное) лучше время работы от аккумулятора), у HUAWEI лучше качество съёмки фото (всегда), лучше дисплей, лучше материалы корпуса.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro, также известный как «король нейрослопа в мобильной фотографии». Единственный (как и другие Vivo X Pro) смартфон на MediaTek с НАСТОЛЬКО высоким качеством съёмки на камерах. При 6510 мАч против хуавеевских 5750 мАч по факту работает ненамного дольше Хуавея (MediaTek жрёт даже в простое и обделывается до 50% от 100% мощности в троттлинг-тесте).

По основной камере (при съёмке на 1x, 2x, 3x) HUAWEI либо на равных, либо лучше. В соревновании на дальность (свыше 10x) Vivo заборет HUAWEI всё-таки достаточно уверенно (и сенсор телефото-зум камеры крупнее, и ИИ обрабатывает фотки активнее). А вот при съёмке портретов на телефото-сенсоры днём или вечером — бабушка надвое сказала, нужно сравнивать.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro

© Vivo

Зато Vivo лучше тянет игры, у него выше запас яркости дисплея (процентов на 15-20, что ощутимо). Динамики, правда, менее качественные.

Это пока самый грозный конкурент по фоточасти — перед покупкой Mate 80 Pro (если приглянётся) ищите сравнения с Vivo X300 Pro, чтобы понять, кто всё-таки окончательный на первую половину 2026 г. царь горы по качеству камер. P.S. Pura 80 Ultra тоже со счетов сбрасывать нельзя, с ней X300 Pro во многих случаях на равных был, но иногда Pura умудрялась фоткать даже чуть хуже. Но это было на ранних прошивках. Короче, всё «сложнаа» и разница невелика — это все смартфоны «из высшей лиги» по качеству съёмки, очень близки.

Выводы

Смартфон с качеством съёмки фото выше, чем у Самсунга и Айфона, с более качественными динамиками, с меньшим нагревом, и при этом хорошим временем работы от аккумулятора и отличными материалами корпуса — вот суть HUAWEI Mate 80 Pro вкратце.

Конкуренты сводятся к последним «топ-моделям» BBK (Oppo, Vivo) — там из явного будет преимущество для «поиграть», но ценой большего нагрева корпуса и более быстрого разряда. Ну и Vivo, наверняка, в «длинном» (свыше 10x) зуме чуть лучше будет.

HUAWEI Mate 80 Pro

HUAWEI Mate 80 Pro

© Ferra.ru

А в остальном… ну вот этот Mate 80 Pro сейчас — просто смартфон, чтобы получить хорошие камеры и кайфовать. Без флагманской производительности (она тут всего лишь выше среднего), с почти флагманской (ну, на 15% ниже среднестатистических флагманов) автономностью, но приятный именно как для «хожу-фоткаю-кайфую», потому что автоматика ну очень умная, цветопередача ну очень хорошая.

Минусы прежние — FaceID в приложениях банков не работает, только отпечаток прикладывать придётся в таких случаях. Начальная цена будет кусачей, а «припереть из Китая через маркетплейсы» HUAWEI, в отличие от этих ваших сяом или realme/Oppo/Vivo — пропащая история, там они едва не дороже, чем по ценам в российских местных магазинах.

Дёшево не будет, но камеры чудо как хороши. И в целом недостатки у смартфона абсолютно незначительные

Дёшево не будет, но камеры чудо как хороши. И в целом недостатки у смартфона абсолютно незначительные

© ferra.ru

Но просто держите в уме эту модель, если хотите УРАВНОВЕШЕННЫЙ И УДОБНЫЙ флагманский смартфон с отличными камерами — это он самый.