HUAWEI Mate 80 Pro: Самая честная цветопередача в камере флагманского смартфона

HUAWEI Mate 80 Pro: Самая честная цветопередача в камере флагманского смартфонаИ один из лучших в категории «флагманский смартфон с хорошей камерой»
Старая пластинка, но опять же — усилиями маркетологов HUAWEI в своё время обзорщикам в голову (а может и покупателям тоже) когда-то была посеяна мысль, что «вот, у нас две серии флагманских смартфонов, но у них разный акцент: P-серия (ныне Pura) — с акцентом на фото, Mate серия — с акцентом на видео». Это уже давно не так, сейчас это просто смартфоны, вышедшие в разных полугодиях. Ну и с разной внешкой. Акцента раздельно на фото и видео не делают, просто собирают в букет все новые процессоры и камеры, которые у HUAWEI на момент выхода есть, и выпускают смартфон.
Но всё-таки идеология у этих двух серий смартфонов разная — это чувствуется. Подробнее в выводах распишу, но, чтобы сразу было понятно — Pura 80 Pro/Ultra явно делали с прицелом на людей «мне нужна рекордная камера в смартфоне, ре-корд-ней-ша-я», готовых ради этого затерпеть толстый (с учётом блока камер) тяжеловатый корпус и… ну, среднюю автономность, да.
А Mate 80 серии (80 Pro, в частности) — это история про «давайте сделаем смартфон, в котором не будет каких-то конструктивных перекосов, но, чтобы по качеству камер он тоже был среди лучших». Да, сегодня в такой концепции флагманские смартфоны клепают и HONOR, и Oppo, и Vivo, и realme с OnePlus (только в бюджете поскромнее). Только iPhone и Samsung стоят особняком. Но даже с утерей «узкой специализации» HUAWEI Mate 80 Pro смотрится приятненько и… ну даже если у вас безлимитный бюджет на покупку смартфон, выглядит одним из лучших «дорогих топовых смартфонов для всего сразу».
Характеристики
|Huawei Mate 80 Pro
|vivo X300 Pro
|Apple iPhone 17 Pro Max
|Операционная система
|EMUI 15
|Android 16 + OriginOS 6
|iOS 26
|Экран
|6,75'', 1280×2832, ~20:9, LTPO OLED, 120 Гц, ~460 ppi
|6,78'', 1260×2800, 20:9, LTPO AMOLED, 120 Гц, 452 ppi, 4500 нит
|6,9'', 1320×2868, 19,5:9, LTPO OLED, 120 Гц, 460 ppi
|Процессор
|предположительно Kirin 9030 (6 нм)
|Mediatek Dimensity 9500 (3 нм): 1×4,21 ГГц + 3×3,5 ГГц + 4×2,7 ГГц
|Apple A19 Pro (3 нм): 2×4,26 ГГц + 4×2,60 ГГц
|Графика
|Maleoon 935
|Arm G1-Ultra
|Apple GPU, 6 ядер
|Оперативная память
|16 Гбайт
|12/16 Гбайт
|12 Гбайт (все версии)
|Накопитель
|512 Гбайт
|256/512 Гбайт/1 Тбайт, Dual UFS 4.1
|256/512 Гбайт/1 Тбайт/2 Тбайт, NVMe
|Связь
|NFC, LTE/5G, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
|NFC, LTE/5G, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
|NFC, LTE/5G, Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
|Камеры
|Тройная: 50 Мп f/1,4 (широкий, OIS) + 48 Мп f/2,1 4× (перископ) + 40 Мп f/2,2 120° (сверхширик); видео до 4K@60; фронтальная: 13 Мп f/2,0
|Тройная: 50 Мп f/1,6 (широкий, OIS) + 200 Мп f/2,7 3,7× (перископ) + 50 Мп f/2,0 119° (сверхширик); видео до 8K@30 или 4K@120; фронтальная: 50 Мп f/2,0
|Тройная: 48 Мп f/1,8 (широкий, OIS) + 48 Мп f/2,8 4× (перископ, 100 мм) + 48 Мп f/2,2 120° (сверхширик) + LiDAR; видео до 4K@120 ProRes; фронтальная: 18 Мп f/1,9
|Аккумулятор
|5750 мАч
|6510 мАч (глобал) / 5440 мАч (EU)
|4823 мАч (nano-SIM) / 5088 мАч (eSIM)
|Мощность зарядки
|100 Вт
|90 Вт
|PD3.2 / AVS (50% за 20 мин)
|Беспроводная зарядка
|да, 80 Вт
|да, 40 Вт
|да, MagSafe 25 Вт
|Обратная зарядка
|да, 20 Вт
|да (проводная + беспроводная)
|да, проводная 4,5 Вт
|Размеры
|161,9×76×8 мм
|161,2×75,5×8 мм
|163,4×78×8,8 мм
|Масса
|219 г
|226 г
|233 г
|Класс защиты
|IP68/IP69
|IP68/IP69
|IP68 (до 6 м, 30 мин)
Дизайн
— О, у HUAWEI теперь тоже есть аналог MagSafe, чтобы внешний аккумулятор на магниты крепить?
— Нет, это кольцо просто для красоты
Ну вот это разве что единственный вопрос к внешности нового Мейта от окружающих. HUAWEI всё никак не отпускает космическая тематика, поэтому в смартфонах всё время городят что-то с отсылкой на нашу солнечную систему и т.д. Вот этот кругляш под камерой — типа отсылка к «орбитальным кольцам». Ну или знаку «бесконечность», воспетому сами знаете какой певицей.
Материалы корпуса — кайф. Задняя панель матовая, не маркая и не скользкая. Полуглянцевая (не прям чтобы борозды оставлять и «скользить», но и не «серебрянка люминиевая», как у ноутбуков) металлическая рама, красивая металлическая окантовка блока тыльных камер.
Понятное дело, что вы будете таскать его в комплектном (прозрачном) силиконовом чехле, потому что «страшно, не дай бог уронить или поцарапать), но без чехла — прям вещь.
Разговаривают как-то двое южан и один второму хвастается:
— Братан, прикинь, купил сегодня Джип
— Cherokee?
— Нет, узкий
Вот Mate 70 Pro был Cherokee, да — какая-то неприличная ширина корпуса была на фоне остальных флагманских смартфонов, причём это раздражало ещё и потому, что HUAWEI лепит сканер отпечатков в клавишу питания справа, а не в дисплей. Приходилось превозмогать и дотягиваться. А теперь стало нормально.
Ну а в отличие от Pura 80, тут не настолько выступающий над корпусом блок камер. По фоткам так и не скажешь, поэтому придётся вам поверить мне на слово — если у Pura 80 Ultra блок камер был толщиной как сам смартфон (удваивая суммарную толщину), то здесь всё в рамках приличий.
Ну и для понимания, толстый или тонкий, массивный или нет Mate 80 Pro на фоне конкурентов — сводная табличка, по традиции.
|Смартфон
|Ёмкость аккумулятора
|Масса
|Толщина
|Мощность проводной зарядки
|Huawei Mate 80 Pro
|5750 мАч
|219 г
|8,0 мм
|100 Вт
|Huawei Mate 80 Pro Max
|6000 мАч
|239 г
|8,3 мм
|100 Вт
|Huawei Pura 80 Ultra
|5170 мАч (глобал) / 5700 мАч (Китай)
|233,5 г
|8,3 мм
|100 Вт
|Honor Magic8 Pro
|7100 мАч (глобал) / 7200 мАч (Китай) / 6270 мАч (EU)
|219 г
|8,3 мм
|100 Вт (120 Вт в Китае)
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|5000 мАч
|214 г
|7,9 мм
|60 Вт
|vivo X300 Pro
|6510 мАч (глобал) / 5440 мАч (EU)
|226 г
|8,0 мм
|90 Вт
|Apple iPhone 17 Pro Max
|4823 мАч (nano-SIM) / 5088 мАч (eSIM)
|233 г
|8,8 мм
|PD3.2 / AVS (ватты не раскрываются)
И даже дисплей, кстати, плоский, а не изогнутый по краям! Подумали о людях!
Цвета будут — золотой, зелёный и чёрный. У нас был золотой, но они все, (кроме чёрного) нарочно сделаны матовыми-тускловатыми-пастельными, чтобы вы не уставали от термоядерно насыщенных по цвету смартфонов.
Камеры
С точки зрения «железа» по камерам Mate 80 Pro радикально и всесторонне круче, чем Pura 80 базовая, по основной камере стоит ровно посередине между Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra (в обоих случаях более качественны RYYB сенсор вместо более дешёвого и массового RGGB, но у Мейта лучше оптика), а сенсор для зума, похоже, один в один с Pura 80 Pro перекочевал.
И так-то основная камера по размеру сенсора стала ненамного крупнее (HUAWEI как всегда размеры сенсоров, не говоря уже о моделях сенсоров, не уточняют, но в Mate 70 Pro было 1/1.3”, а в Mate 80 Pro вроде бы стало 1/1.28”). Но, во-первых, сенсор стал дороже-продвинутее (очень крупные пиксели, вот по табличке сравните и впечатлитесь. Круче только у Самсунга, но у него количество почему-то не переходит в качество — то ли из-за софта
(в последнее время корейцы будто устали бороться с китайскими конкурентами и настолько мало нового предлагают, словно хотят проследовать за смартфонами LG и Sony. Это грустно, кроме шуток, без лишнего конкурента китайские вендоры начнут наглеть по ценам).
То ли просто самсунговские сенсоры при одинаковых характеристиках чуть хуже не-самсунговских. Ну, это по-разному бывает — вот техпроцесс 4 нм у Samsung и у TSMC на процессорах вроде бы одинаковый, но греются меньше процессоры, сделанные TSMC.
Важнее то, что у HUAWEI в Mate 80 Pro улучшен HDR (на 146% больше полутонов улавливается в сравнении с Mate 70 Pro), новый процессор обработки изображений (ISP/DSP, аналог квалкомовского Hexagon) новый и более быстрый. И набор алгоритмов XMAGE тщательно следит, чтобы цветопередача была как можно более близкой к реальности (по части цветопередачи и Mate 70 Pro был чудо как хорош, а этот ещё лучше), а также чтобы при переключении между основной камерой, телефото- (зум) камерой и сверхширокоугольной камерой цветопередаче оставалась неизменной. Это, например, за что любят iPhone в съёмке видео и то, что производителям «ведроидов» исторически не удавалось достичь.
© Обратите внимание, что при переключении между разными камерами цветопередача в них не меняется. Это отличает породистые смартфоны (iPhone как пример) от раздолбайских флагманов
По камере сделаем, наверное, даже отдельную статью, но «вкрации»: этот смартфон точно круче по качеству съёмки фото, чем iPhone 17 Pro Max или Samsung Galaxy S26 Ultra. По BBKшным флагманам сложнее: вроде бы у Oppo Find X9 Pro и Vivo X300 Pro сопоставимые по качеству основные камеры, но у них сенсоры RGGB, а у HUAWEI — RYYB (смартфон на 30% «более зрячий» ночью. С другой стороны, у HUAWEI вмешательство ИИ в фотки… ну, конечно, есть. Причём, по китайской традиции, постоянное и неотключаемое (у HONOR из китайских брендов, якобы, отключаемое, но, судя по снимкам, отключается лишь частично). А вот у Vivo и Oppo ИИ-«полировка» снимков — САМАЯ ЯРОСТНАЯ и беспощадная. Вот и думай, кто будет лучше. Тут нужно ждать, пока Женя Макаров («Лысый из МТ») или Фил Беликов («Честный блог») сварганят сравнение.
В любом случае, у Mate 80 Pro камеры просто высочайшего уровня. От 0.6x до 10x у вас всегда отличнейшее качество съёмки — что днём, что ночью. Особенно ночью — впечатляет, насколько новый HDR отрабатывает свои деньги — на Мейте практически невозможно добиться пересвета (когда фотографируете вывеску магазина, а магазин получается тёмным, либо магазин светлый внутри, а вывеска пересвечена).
И ещё, в отличие от Mate 70 Pro, гораздо реже происходят «смазы» на фотках с зумом. Да и на 70 Pro вечером и ночью качество после 5x гораздо более ощутимо падало. А здесь вот неплохо.
Из минусов — хуавеевский ИИ очень китайский, поэтому надписи на латинице (и, тем более, на кириллице), при съёмке с зумом свыше 10x будет портить до неузнаваемости. Если внешку людей смартфон даже с такого расстояния аккуратно реставрирует, не перерисовывая лица «в кашу» (чем грешил Vivo X300 Pro на запуске), то с надписями прям беда.
И ещё ночью, если фонари светят более-менее к нейтральному белому (допустим, есть только ночь-улица-фонарь, без аптеки и её вывески, на цвет которой смартфон мог бы сориентироваться), Mate 80 Pro на фото делает на них цветовую температуру чуть теплее (цвет фонарей чуть желтее), а тот же Samsung Galaxy S26 Ultra — чуть синее, чем на самом деле. Понятное дело, что это вкусовщина, но всё-таки пресловутая система цветокоррекции XMAGE именно в такой ситуации ведёт себя… странненько. А вот если у нас есть «ночь-улица-фонарь-аптека», то за счёт светящейся вывески аптеки смартфон ориентируется по цветопередаче адекватно и цвета получаются нейтральными и близкими к реальности. Не знаю, будут ли это корректировать с будущими обновлениями, либо это «фишка» и китайцы считают тёплые цвета на фотках самыми правильными.
Но это мелочи, всё остальное реализовано отлично.
Дисплей
Самый скучный абзац, потому что флагманские смартфоны по качеству дисплея примерно одинаково хороши. Тут у нас LTPO OLED (то есть может частоту регулировать пошагово от 1 до 120 Гц для экономии энергии — например, включить 30 Гц, когда будете смотреть видео с частотой кадров 30 к/с) с маркетинговой яркостью до 3000 нит (это если на почти полностью чёрной площади дисплея будет маааленькая белая точка светиться) и гораздо более близкой к жизни 1600-2000 нит яркостью.
Плоский, удобный, быстрый. Тройные глазища в вырезах дисплея — это Face ID (как у iPhone и Honor Magic 6 Pro/7 Pro/8 Pro), чтобы в банковские приложения входить сканированием лица, а не отпечатка пальца.
Но у Хуавея немного нетипичный Android, как вы знаете, поэтому сканирование работает для разблокировки дисплея (тут всё клёво — и ночью, и днём, и в полнейшей темноте смартфон вас узнает, к сканеру отпечатков лезть будете редко)., в банки входить придётся отпечатком.
Звук
Динамики отличные! Да, HONOR Magic7 Pro/Magic8 Pro бухтит лучше, но он вообще пока самый басовитый (без искажений) смартфон по динамикам. А здесь… ну, радикально лучше динамики, чем писклявые у Samsung, а в сравнении с iPhone… ну вот представьте, что звук примерно такой по балансу, просто запас громкости выше и в целом звук… насыщеннее, что ли. По чуть-чуть по всем фронтам.
В наушниках — нет смысла отдельно обговаривать, тут больше от самих наушников зависит. Эквалайзер есть — всё настраиваемо, звуковой тракт хороший (в том плане, что и LDAC, и более модный сегодня LHDC 5.0 (раньше был только в хуавеевских наушниках, сейчас в наушниках realme Buds Air 8, Oppo Enco Air5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro, Nothing Ear 3 и т.д. тоже уже есть), пришедший ему на смену — в наличии. Звучание хорошее.
Процессор
Это что-то с чем-то, конечно — 9-ядерный нативный китайский процессор (предположительно, это Kirin 9030 для 12 ГБ ОЗУ вариантов или 9030 Pro для 16 ГБ ОЗУ).
В общем, 1 ядро «тягловое» Taishan 2.75 ГГц для быстрых однопоточных задач + 4 ядра тоже на архитектуре Taishan, только уже 2.27 ГГц + 4 ядра Cortex-A510 на 1.72 ГГц. Память UFS 4.0, оперативка LPDDR5X.
Получается китайский аналог Snapdragon 7 Gen 4 или 8s Gen 3, только 7 нм техпроцессе SMIC (санкции) вместо 4 нм TSMC. По скорости работы — ноль вопросов. Не, в играх, конечно, какой-нибудь Poco X8 Pro за 25-28 тысяч с доставкой из Китая будет бодрее немного. А флагманы — тем более (хотя, китайские игры под HUAWEI и его процессоры «вылизывают» настолько, что многие аж при 120 кадрах в секунду идут).
Но в повседневе — быстро работает, абсолютно не склонен к перегреву, экономичен. Я, на самом деле, флагманские Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400/9500 презираю — если за три минуты бенчмарков эти процессоры работают стабильно, то потом перегреваются как мрази, теряя половину производительности, либо просто смартфон пишет «я перегрелся — пока не остыну, работать не буду» прямо во время замеров производительности.
В HUAWEI процессор рекордов быстродействия не ставит, но и к перегреву не склонен — «двойная» (чтобы это ни значило) система охлаждения на базе фазового перехода нивелирует это разницу в нанометрах с TSMC. Ну, в идеале сюда бы Snapdragon 8s Gen 4 или 8 Gen 3, но мы же понимаем, что это невозможно…
Софт
EMUI как EMUI. В галерее, как и у конкурентов, есть возможность удалить людей/объекты с фото при помощи ИИ. Если включить режим «групповое фото» в камере при съёмке толпы людей, смартфон сам нащёлкает несколько кадров, а потом выберет тот, на котором никто не моргнул (мелочь, а удобно). Ну и продвинутое шумоподавление голоса во время разговора — за счёт ИИ вообще при любых условиях фоновые шумы вокруг вас не будут слышны, если говорите по смартфону (а не через наушники).
Ещё (это уже про камеры функция, но всё же) в Mate 80 Pro завезли фичу «Композиция с ИИ» — смартфон в видоискателе помогает подобрать зум, соотношение сторон кадров и подсказывает, куда и под каким ракурсом сдвинуться, чтобы фотка стала ещё красивее.
И да, Google-сервисы ставятся в два нажатия. Вас о чём-то таком система спросит даже при первом запуске смартфона. По этому поводу не парьтесь вообще.
Автономность
По части аккумуляторов HUAWEI такие же консерваторы, как Samsung или Apple — не ставят в смартфоны новомодные Si-C (кремний-углеродные) аккумуляторы с их 6500-7000-7500-8000+ мАч, а придерживаются… ну, тоже неплохих, но не модных уже Li-Pol (литий-полимерных) аккумуляторов.
Этими аккумами тоже вполне можно пользоваться и бед не знать, просто при прочих равных они места в корпусе больше занимают. И если Apple выкручивается с помощью версий без физических SIM (только eSIM) чтобы выкроить побольше места для аккумулятора), да и оптимизирует экономичность iOS, то Samsung, например, ёмкость не наращивает и в своём S26 Ultra так и остался с 5000 мАч (уныние — мягко сказано) и «выезжает» только за счёт фирменного супер-экономичного дисплея, но только частично.
А у HUAWEI, как вы помните, менее жрущий, а значит требующий ставить менее громоздкую систему охлаждения процессор. Поэтому сюда влезло 5750 мАч.
Не очень много, казалось бы, но всё равно автономность выше среднего (LTPO дисплей с гибкой герцовкой решает), а какой-нибудь Oppo Reno15 без LTPO, как видите, даже с 6500 мАч работает почти столько же. Или iQOO Neo 10 с 7000 мАч, но более прожорливым процессором, тоже работает лишь на 10% дольше. Хотя, казалось бы — между 5750 мАч и 7000 мАч пропасть. Но тут как в автоспорте — быстрее не всегда тот, у которого двигатель мощнее. А тот, у которого при средней мощности автомобиль гораздо легче.
Ну и с 0% до 100% Mate 80 Pro заряжается примерно за 40-45 минут. Не рекорд, но и не плохой результат.
Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung Galaxy S26 Ultra в этом году как-то не задался — мало того, что опять ничего нового (основная камера кочует без изменений из S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra, остальные немногим свежее — переобувают только процессор, даже аккумулятор не наращивают), так ещё и высока вероятность, что у вас будут болеть глаза от его экрана, в который влепили защиту от подглядывания (что-то подобное в экранах вы могли видеть в банкоматах сегодня), а из-за этого в экране повысилась зернистость.
Поэтому — iPhone. 17 Pro Max, в сущности, очень удачный смартфон — он одновременно и намного быстрее (в играх, в многозадачности) по процессору, чем HUAWEI, и работает не меньше, а то и дольше от аккумулятора. И к перегреву не склонен (просаживается при долгих тестах до 88% производительности от максимальной — это отличный результат на фоне того, как какой-нибудь Poco X8 Pro Max вдолгую до 52% от максимума проседает, а у того же Самсунга S26 Ultra быстродействие падает до 46% от максимума. Я не шучу — в два раза выкашивается производительность под долгой нагрузкой).
По запасу яркости дисплея HUAWEI получше, причём ощутимо. По качеству динамиков тоже лучше. По корпусу — ну, формально HUAWEI чуть компактнее, но, как обычно, если толщину блока камер замерить, будет одинаково. Хотя iPhone тяжелее. По качеству материалов Mate 80 Pro приятнее: iPhone — с одной стороны, воплощение мечты о цельнометаллическом флагманском смартфоне, которой мы лишились со смертью HTC (зумеры и не помнят такой бренд, небось?). С другой — краска на iPhone очень легко царапается, корпус гораздо более склонен к нагреву (или прилипанию к рукам на морозе, как и любой металл). У HUAWEI материалы не менее качественные, но более практичные.
По селфи-камере iPhone лучше, по фото на тыльные камеры вплоть до 10x однозначно лучше HUAWEI, по видео — надо сравнивать. Есть мнение, что iPhone всё-таки король по качеству съёмки видео среди современных смартфонов, но нужно перепроверять.
Короче, у iPhone чуть лучше скорость работы, запись видео и немного (ну, процентов на 15, наверное) лучше время работы от аккумулятора), у HUAWEI лучше качество съёмки фото (всегда), лучше дисплей, лучше материалы корпуса.
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro, также известный как «король нейрослопа в мобильной фотографии». Единственный (как и другие Vivo X Pro) смартфон на MediaTek с НАСТОЛЬКО высоким качеством съёмки на камерах. При 6510 мАч против хуавеевских 5750 мАч по факту работает ненамного дольше Хуавея (MediaTek жрёт даже в простое и обделывается до 50% от 100% мощности в троттлинг-тесте).
По основной камере (при съёмке на 1x, 2x, 3x) HUAWEI либо на равных, либо лучше. В соревновании на дальность (свыше 10x) Vivo заборет HUAWEI всё-таки достаточно уверенно (и сенсор телефото-зум камеры крупнее, и ИИ обрабатывает фотки активнее). А вот при съёмке портретов на телефото-сенсоры днём или вечером — бабушка надвое сказала, нужно сравнивать.
Зато Vivo лучше тянет игры, у него выше запас яркости дисплея (процентов на 15-20, что ощутимо). Динамики, правда, менее качественные.
Это пока самый грозный конкурент по фоточасти — перед покупкой Mate 80 Pro (если приглянётся) ищите сравнения с Vivo X300 Pro, чтобы понять, кто всё-таки окончательный на первую половину 2026 г. царь горы по качеству камер. P.S. Pura 80 Ultra тоже со счетов сбрасывать нельзя, с ней X300 Pro во многих случаях на равных был, но иногда Pura умудрялась фоткать даже чуть хуже. Но это было на ранних прошивках. Короче, всё «сложнаа» и разница невелика — это все смартфоны «из высшей лиги» по качеству съёмки, очень близки.
Выводы
Смартфон с качеством съёмки фото выше, чем у Самсунга и Айфона, с более качественными динамиками, с меньшим нагревом, и при этом хорошим временем работы от аккумулятора и отличными материалами корпуса — вот суть HUAWEI Mate 80 Pro вкратце.
Конкуренты сводятся к последним «топ-моделям» BBK (Oppo, Vivo) — там из явного будет преимущество для «поиграть», но ценой большего нагрева корпуса и более быстрого разряда. Ну и Vivo, наверняка, в «длинном» (свыше 10x) зуме чуть лучше будет.
А в остальном… ну вот этот Mate 80 Pro сейчас — просто смартфон, чтобы получить хорошие камеры и кайфовать. Без флагманской производительности (она тут всего лишь выше среднего), с почти флагманской (ну, на 15% ниже среднестатистических флагманов) автономностью, но приятный именно как для «хожу-фоткаю-кайфую», потому что автоматика ну очень умная, цветопередача ну очень хорошая.
Минусы прежние — FaceID в приложениях банков не работает, только отпечаток прикладывать придётся в таких случаях. Начальная цена будет кусачей, а «припереть из Китая через маркетплейсы» HUAWEI, в отличие от этих ваших сяом или realme/Oppo/Vivo — пропащая история, там они едва не дороже, чем по ценам в российских местных магазинах.
Но просто держите в уме эту модель, если хотите УРАВНОВЕШЕННЫЙ И УДОБНЫЙ флагманский смартфон с отличными камерами — это он самый.