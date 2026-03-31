HUAWEI Mate 80 Pro: Самая честная цветопередача в камере флагманского смартфона

Старая пластинка, но опять же — усилиями маркетологов HUAWEI в своё время обзорщикам в голову (а может и покупателям тоже) когда-то была посеяна мысль, что «вот, у нас две серии флагманских смартфонов, но у них разный акцент: P-серия (ныне Pura) — с акцентом на фото, Mate серия — с акцентом на видео». Это уже давно не так, сейчас это просто смартфоны, вышедшие в разных полугодиях. Ну и с разной внешкой. Акцента раздельно на фото и видео не делают, просто собирают в букет все новые процессоры и камеры, которые у HUAWEI на момент выхода есть, и выпускают смартфон.

Но всё-таки идеология у этих двух серий смартфонов разная — это чувствуется. Подробнее в выводах распишу, но, чтобы сразу было понятно — Pura 80 Pro/Ultra явно делали с прицелом на людей «мне нужна рекордная камера в смартфоне, ре-корд-ней-ша-я», готовых ради этого затерпеть толстый (с учётом блока камер) тяжеловатый корпус и… ну, среднюю автономность, да.

А Mate 80 серии (80 Pro, в частности) — это история про «давайте сделаем смартфон, в котором не будет каких-то конструктивных перекосов, но, чтобы по качеству камер он тоже был среди лучших». Да, сегодня в такой концепции флагманские смартфоны клепают и HONOR, и Oppo, и Vivo, и realme с OnePlus (только в бюджете поскромнее). Только iPhone и Samsung стоят особняком. Но даже с утерей «узкой специализации» HUAWEI Mate 80 Pro смотрится приятненько и… ну даже если у вас безлимитный бюджет на покупку смартфон, выглядит одним из лучших «дорогих топовых смартфонов для всего сразу».

Характеристики