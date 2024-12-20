HUAWEI Mate X6: когда китайцы делают для себя, они делают ОЧЕНЬ круто

Размеры экрана идеально подходят для набора текста (этот обзор почти целиком написан на этом смартфоне) и просмотра сайтов, но для видео квадратный экран подходит хуже (разве что вы смотрите видео эпохи VHS).

Да, квадратный дисплей больше по площади, чем вытянутый. Да, его удобнее держать. Но видео с соотношением сторон 16:9 тут выглядит едва ли больше, чем на внешнем экране, куда видео ложится тютелька в тютельку. Другое дело — соотношение 4:3. Но контента в таком формате мало, а пересматривать десять раз к ряду Снайдеровскую «Лигу справедливости» в поезде вы вряд ли будете.

В HUAWEI это прекрасно понимают, поэтому у компании в арсенале уже есть Mate XT. Ещё одно складное устройство, но формата «triplefold». Да, у него вместо двух сегментов с экранами — три, а в разложенном виде это полноценный десятидюймовый планшет с более привычным соотношением сторон. Стоит бешено дорого, но он и впечатляет так, как не впечатляет ни один складной смартфон — настолько, насколько в своё время впечатлял первый Samsung Galaxy Fold в 2019 г. пока не начал ломаться из-за хрупкого дисплея .

Производительность и автономность

Вообще, HUAWEI помалкивает о том, какая конкретно модель процессора установлена в Mate X6, но шпионерия уже всё разузнала — Kirin 9020. И, по большому счёту, это китайский импортозамещённый процессор-аналог Snapdragon 7+ Gen 3 (Realme GT 6T передаёт привет) или Google Tensor G3 (Pixel 8 Pro). Ну или Snapdragon 8+ Gen 1 (Nothing Phone 2, Poco F5 Pro, Xiaomi 12S Ultra). По энергопотреблению всё-таки ближе к 8+ Gen 1.

Я бы не сказал, что это медленный процессор: средними по быстродействию сейчас считаются какие-нибудь Snapdragon 7S Gen 2 (Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Realme 13 Pro+ и т.д.) и прочие, а этот чип всё ещё намного быстрее этих вариантов.

Но и не последний шик-жир. Правда, в складных смартфонах меньше места для испарительных камер и медных трубок охлаждения, поэтому тот же Google Pixel 9 Pro Fold под нагрузкой со своим Tensor G4 (аналог Snapdragon 8 Gen 2) теряет 55% (!) производительности. А Самсунг Z Fold6 теряет 40% производительности.

Итого: Mate X6 под экстремальной нагрузкой быстрее чем Google Pixel 9 Pro Fold, но Samsung Z Fold6 даже с учётом просадок немного быстрее.

Не едут складные смартфоны с сверхмощными процессорами на все деньги. В идеале Хуавею бы в Mate X6 поставить Snapdragon 7+ Gen 3, был бы ниже нагрев и т.д., но и так норм.

Ну и вот вам результаты замеров, но это слишком кратковременные замеры, они не про конвертацию видео и прочие жёсткие нагрузки, а о том, как будут идти игры, как быстро будут запускаться и переключаться приложения, и т.д.