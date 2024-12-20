HUAWEI Mate X6: когда китайцы делают для себя, они делают ОЧЕНЬ круто

HUAWEI Mate X6: когда китайцы делают для себя, они делают ОЧЕНЬ крутоХотя Mate X6 для РФ более приспособлен, чем эти ваши складные Сяомы :)
Технические характеристики
|HUAWEI Mate X6
|Операционная система
|HarmonyOS 4.3
|Экран
|Складной LTPO OLED, 7,93", 2240 x 2440 п., 1 млрд цветов, 120 Гц, HDR + основной LTPO OLED, 6,45", 1080 x 2440 п., 120 Гц, HDR
|Процессор
|Kirin 9020
|Графика
|Maleoon 920
|Оперативная память
|12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC, NFC, NFC-SIM, HCE, IR-порт
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.4-f/4.0, 24 мм, PDAF, OIS
|Телефото: 48 Мп, f/3.0, 90 мм, PDAF, OIS, 4x зум
|Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF
|Фронтальные: 8 Мп, f/2.2 + внешняя 8 Мп, f/2.4
|Аккумулятор
|5110 мАч
|Размеры
|156,6 x 144,1 x 4,6 мм (разложенный) 156,6 x 73,8 x 9,9 мм (сложенный)
|Вес
|239 г
|Цена
|190 тысяч рублей
Внешний вид
Тонких складных смартфонов сегодня всё больше, но по-настоящему тонких, чтобы в сложенном состоянии не отличались от смартфонов-моноблоков, почти нет. Толщина Mate X6 в раскытом состоянии — 4,6 мм. Столько же, сколько у Xiaomi Mix Fold 4, есть ещё более тонкий HONOR Magic V3, а остальные складные смартфоны (да-да, и ваш Самсунг с Пикселем тоже) — толще и габаритнее.
Возрождённая мода на кожаные спинки в духе LG G4 продолжалась недолго. Mate X6, хоть и получил искусственную кожу на задней панели, но случилось это только в красной и черной расцветках. Светлая версия же поставляется с более ровной спинкой, но все ещё с веганским волокном в ее составе (так сегодня почему-то называют кожзам) — шах и мат, мясоеды. Текстура классная, но лично меня смущает, что материалы жёстко привязаны к цветам. И если ты хочешь красный Mate X6 — это всегда будет Mate X6 со спинкой из кожзама. А если белый (ну ладно, не чисто белый, он с узором) — то только с матовым стеклом. Хотелось бы, чтобы все цвета были доступны и для стеклянных, и для кожзамовых версий. Но тогда не было бы флёра эксклюзивности у красного кабинетно-люксового варианта, поэтому ладно уж, не будем придираться.
Зато экокожу сложнее повредить при падении смартфона, а ещё у неё есть одно серьезное преимущество перед стеклом, пластиком и прочими гладкими материалами: она почти не скользит. Если вам кажется, что ваш пластиковый/стеклянный смартфон тоже не скользкий, вы просто давно не щупали в руках смартфоны из по-настоящему хороших материалов. Выронить телефон из рук за счёт этих свойств материала становится сложнее, но стоит помнить, что экокожа всё-таки довольно нежная и жёсткие порезы/экстремальные температуры она не любит: у наиболее неуклюжих покупателей экокожа на старых смартфонах со временем начинала отслаиваться и вздуваться.
Как обстоят дела с экокожей в Mate X6 — не совсем понятно (скорей всего, лучше, чем в смартфонах прошлых лет, время-то идёт, прогресс прогрессирует). Убойно тестировать смартфон два месяца к ряду мы не можем, а проблемы с покрытием могут проявиться далеко не сразу. Вот как эти проблемы при активном использовании выглядят на практике:
А теперь о хорошем: о шарнире. Через мои руки за последние месяцы прошло штук пять разных актуальных складных смартфонов, и в этом Mate X6 — лучший шарнир из тех, что я встречал. Смартфон легко открыть одним пальцем, половинки могут фиксироваться под самыми разными экстремальными углами, и главное — механизм вообще не люфтит.
Люфт — явно не надуманная проблема, потому что рядом у меня лежит HONOR Magic V3, который относится к тому же поколению складных устройств, что и герой обзора. И вот в нём небольшие недоработки есть: в открытом состоянии половинки фиксируются не совсем намертво, а ещё шарнир немного похрустывает при открытии. Это не звук неисправности, просто так тут работает механизм.
А вот в чем Mate X6 проигрывает «мэджику», так это в расположении физических кнопок. В Magic V3 они далеки от идеала, потому что разнесены по разным частям корпуса. У Mate X6 такой проблемы нет, но есть другая — слишком высоко вынесенная кнопка питания/блокировки, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. До нее приходится тянуться большим пальцем, и это сильно ломает отработанный годами хват.
Кстати, о хвате. Когда вы поддерживаете телефон мизинцем, стоит быть готовым к тому, что прямые грани Type-C порта будут буквально впиваться в палец. Из-за толщины корпуса именно они оказываются на коже, а не обрамляющая рамка, как в моноблоках. Тут явно не помешали бы аккуратные закругления вокруг разъема.
Вторая странная вещь — расположение стереодинамиков. Когда вы поворачиваете смартфон в играх на 90 градусов, вы закрываете рукой один из двух динамиков в любом случае. Избежать этого в части игр, например, нельзя. Mobile Legends активно требовала горизонтальной ориентации для почти квадратного дисплея. Кстати, о нём.
Дисплей
LTPO OLED-дисплеи перебрались в смартфоны прямиком из носимой электроники. Впервые они появились в Apple Watch четвертой серии, а теперь это неотъемлемая часть любого флагманского устройства последних лет. Mate X6 исключением не стал.
Пока производители «разгоняют» яркость экранов в таблице характеристик до каких-то немыслимых значений в две, три, а то и пять тысяч кд/м2 (при миллиметровом размере белой точки на остальной площади чёрного дисплея), нам интереснее разобраться с тем, какую яркость выдают экраны Mate X6 в реальных условиях использования.
|HUAWEI Mate X6 (внешний экран)
|HUAWEI Mate X6 (внутренний экран)
|Максимальный уровень яркости (авто/ручн макс./ручн. мин.)
|1500/500/2кд/м2
|1100/510/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|99%
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,1
|1,8
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2,1
|2.0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6700K
|6750K
Ну-у-у... В условиях экстремально палящего солнца Samsung Galaxy Z Fold6 сможет, если солнце будет жёсткое, но смартфон не будет горячим (если будет горячим, яркость наоборот, упадёт для сохранения матрицы), выдать на 20% выше пиковой яркости. А Pixel 9 Pro Fold — и того больше. В том плане, что если вы ищете рекордно яркий раскладной смартфон (настолько, чтобы аж офигеть), то рекорды не здесь. Ну и не забывайте, что у складного Пикселя смешной аккумулятор в 4650 мАч, поэтому жить он будет «плохо, но недолго», как говаривал Александр Лукашенко.
А если вам интересны не цифры, а ощущения, то запаса яркости в дисплее Mate X6 более чем достаточно. Вот пиковых 600 нит в Tecno Phantom V Fold2 уже впритык хватает для лета, а здесь — да более чем.
Цветопередача просто богически хороша — вы только посмотрите на эти значения DeltaE! Если вы когда-нибудь заходили в магазины с дорогими телевизорами по 500 тысяч рублей и т.д. и цокали языками, мол «вот это картинка — дорого-богато», то здесь то же самое, но в масштабах смартфона. После такого дисплея при взгляде на дисплеи смартфонов за 30-50 тысяч будет казаться, что «что-то не так».
Размеры экрана идеально подходят для набора текста (этот обзор почти целиком написан на этом смартфоне) и просмотра сайтов, но для видео квадратный экран подходит хуже (разве что вы смотрите видео эпохи VHS).
Да, квадратный дисплей больше по площади, чем вытянутый. Да, его удобнее держать. Но видео с соотношением сторон 16:9 тут выглядит едва ли больше, чем на внешнем экране, куда видео ложится тютелька в тютельку. Другое дело — соотношение 4:3. Но контента в таком формате мало, а пересматривать десять раз к ряду Снайдеровскую «Лигу справедливости» в поезде вы вряд ли будете.
В HUAWEI это прекрасно понимают, поэтому у компании в арсенале уже есть Mate XT. Ещё одно складное устройство, но формата «triplefold». Да, у него вместо двух сегментов с экранами — три, а в разложенном виде это полноценный десятидюймовый планшет с более привычным соотношением сторон. Стоит бешено дорого, но он и впечатляет так, как не впечатляет ни один складной смартфон — настолько, насколько в своё время впечатлял первый Samsung Galaxy Fold в 2019 г.
пока не начал ломаться из-за хрупкого дисплея.
Производительность и автономность
Вообще, HUAWEI помалкивает о том, какая конкретно модель процессора установлена в Mate X6, но шпионерия уже всё разузнала — Kirin 9020. И, по большому счёту, это китайский импортозамещённый процессор-аналог Snapdragon 7+ Gen 3 (Realme GT 6T передаёт привет) или Google Tensor G3 (Pixel 8 Pro). Ну или Snapdragon 8+ Gen 1 (Nothing Phone 2, Poco F5 Pro, Xiaomi 12S Ultra). По энергопотреблению всё-таки ближе к 8+ Gen 1.
Я бы не сказал, что это медленный процессор: средними по быстродействию сейчас считаются какие-нибудь Snapdragon 7S Gen 2 (Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Realme 13 Pro+ и т.д.) и прочие, а этот чип всё ещё намного быстрее этих вариантов.
Но и не последний шик-жир. Правда, в складных смартфонах меньше места для испарительных камер и медных трубок охлаждения, поэтому тот же Google Pixel 9 Pro Fold под нагрузкой со своим Tensor G4 (аналог Snapdragon 8 Gen 2) теряет 55% (!) производительности. А Самсунг Z Fold6 теряет 40% производительности.
Итого: Mate X6 под экстремальной нагрузкой быстрее чем Google Pixel 9 Pro Fold, но Samsung Z Fold6 даже с учётом просадок немного быстрее.
Не едут складные смартфоны с сверхмощными процессорами на все деньги. В идеале Хуавею бы в Mate X6 поставить Snapdragon 7+ Gen 3, был бы ниже нагрев и т.д., но и так норм.
Ну и вот вам результаты замеров, но это слишком кратковременные замеры, они не про конвертацию видео и прочие жёсткие нагрузки, а о том, как будут идти игры, как быстро будут запускаться и переключаться приложения, и т.д.
Игры тянет нормально. Mobile Legends работает идеально (ещё и отображается целиком на внутреннем экране, ух!), Genshin Impact чувствует себя не менее хорошо даже с максимальными настройками графики.
Но вот что интересно: если Mobile Legends можно было сразу скачать из AppGallery, то с «геншином» ситуация обстоит иначе. Genshin, даром что китайский, находится в поиске AppGallery, но при нажатии на кнопку «установить» пользователь автоматически отправляется в Google Play, запущенный внутри утилиты GBoх.
GBox создает виртуальную среду на устройстве, которая эмулирует Google-сервисы. Это позволяет пользователям устанавливать и использовать приложения из Google Play на устройствах HUAWEI , где они официально недоступны.
Что с автономностью? На какие-то совсем бешеные результаты по выносливости в духе новомодных «шеститысячников» рассчитывать не стоит, но и бегать к розетке каждые 12 часов не придется. Во многом, из-за жёсткой политики работы с приложениями в фоне.
Блин, пора бы нам уже городить отдельную табличку автономности складных смартфонов, со смартфонами-моноблоками складные рядом выглядят странно — в моноблоках-то уже по 6000-6500 мАч начали ставить...
5110 мАч в таком корпусе — один из лучших показателей среди складных смартфонов вообще (всех, за всё время). Найти что-то лучше, да ещё и с возможностью купить в РФ без пошлин — вряд ли сможете. В прошлом материале про Mate мы уже прикрепляли табличку с «температурой по палате», напоминаем:
|Толщина в сложенном состоянии
|Толщина в разложенном состоянии
|Ёмкость аккумулятора
|Мощность проводной зарядки
|Водозащита
|HUAWEI Mate X6
|9.9 мм
|4.6 мм
|5200 мАч
|66 Вт
|IPX8
|Google Pixel 9 Pro Fold
|10.5 мм
|5.1 мм
|4650 мАч
|21 Вт
|IPX8
|Samsung Galaxy Z Fold6
|12.1 мм
|5.6 мм
|4400 мАч
|25 Вт
|IP48
|Samsung Galaxy Z Fold Special
|10.6 мм
|4.9 мм
|4400 мАч
|25 Вт
|IP48
|HONOR Magic V3
|9.3 мм
|4.4 мм
|5150 мАч
|66 Вт
|IPX8
|Tecno Phantom V Fold2
|12 мм
|6.1 мм
|5750 мАч
|70 Вт
|Нет
|OnePlus Open / Oppo Find N3
|11.7 мм
|5.8 мм
|4805 мАч
|67 Вт
|Нет
|Xiaomi Mix Fold 4
|9.5 мм
|4.6 мм
|5100 мАч
|67 Вт
|IPX8
|Vivo X Fold3 Pro
|11.2 мм
|5.2 мм
|5700 мАч
|100 Вт
|IPX8
Камера
Когда вы пользовались макро-режимом в своём смартфоне последний раз? Можете вспомнить? Я тоже не могу. И, кажется, Mate X6 создан именно для того, чтобы владелец ползал с ним перед цветочками, веточками и прочими небольшими объектами, которые необходимо снимать в макро. Потому что тут есть на что снимать.
В HUAWEI макро-съёмке научили телеобъектив, который теперь позволяет подкрадываться к объектам на расстояние вплоть до пяти сантиметров. Результат обучения хороший, можно даже поразглядывать работу пикселей на вашем мониторе. Правда, до камеры-микроскопа в Oppo Find X3 ему еще далеко. И снимать видео в таком режиме он не может.
Алгоритмы улучшения снимков стали лучше. Если в Pura 70 Ultra я придирался к тому, что автоматика слишком сильно дорисовывает какие-то объекты при сильном зуме, то тут такой проблемы уже нет. Вместо характерных паттернов AI-доработки на снимках теперь ровный шум, если вы снимаете при плохих условиях освещения.
Фронтальные камеры тут присутствуют только для видеосвязи, а в случае необходимости снять себя любимого, можно раскрыть смартфон и делать снимки на любую из основных камер.
Стабилизация при съемке видео срабатывает отлично, в сумерках камера хорошо справляется со своей задачей. А еще мы специально выбрали самое «забористое» время суток для съемки, чтобы камере было сложнее.
Конкуренты
Официальная цена в 190 тысяч рублей заставляет кошелек стремительно худеть, а разум — тоже худеть, но без буквы «Д». Ну, зато конкуренты-то, небось, в сопоставимых магазинах обойдётся дешевле и это на смартфоны HUAWEI цена завышена? Или нет?
|HUAWEI Mate X6
|Honor Magic V3
|Samsung Galaxy Z Fold6
|Операционная система
|HarmonyOS 4.3
|Android 14 + MagicOS 8.0.1
|Android 14 + One UI 6.1.1
|Экран
|Складной LTPO OLED, 7,93", 2240 x 2440 п., 1 млрд цветов, 120 Гц, HDR + основной LTPO OLED, 6,45", 1080 x 2440 п., 120 Гц, HDR
|Складной LTPO AMOLED, 7.92", 2156 x 2344 п., 1B colors, HDR10+, Dolby Vision, 120 Гц + внешний LTPO OLED, 6.43", 1060 x 23761B colors, 120 Гц
|Складной Dynamic LTPO AMOLED 2X, 7.6", 1856 x 2160 п.,HDR10+, 120 Гц + внешний LTPO AMOLED 2X, 6,3", 968 x 2376 п., 120 Гц
|Процессор
|Kirin 9020 (1 ядро 2.5 ГГц Taishan Big + 3 ядра 2.15 ГГц Taishan Mid + 4 ядра 1.53 ГГц Cortex-A510)
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (1 ядро 3.39 ГГц Cortex-X4 + 3 ядра 3.1 ГГц Cortex-A720 + 2 ядра 2.9 ГГц Cortex-A720 + 2 ядра 2.2 ГГц Cortex-A520)
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (1 ядро 3.39 ГГц Cortex-X4 + 3 ядра 3.1 ГГц Cortex-A720 + 2 ядра 2.9 ГГц Cortex-A720 + 2 ядра 2.2 ГГц Cortex-A520)
|Графика
|Maleoon 920
|Adreno 750
|Adreno 750
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|512 ГБ
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|нет
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC, NFC, NFC-SIM, HCE, IR-порт
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NFC (NFC-SIM, HCE)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.4-f/4.0, 24 мм, PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.6, 23 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 23 мм, 1.0 мкм, dual pixel PDAF, OIS
|Телефото: 48 Мп, f/3.0, 90 мм, PDAF, OIS, 4x зум
|Телефото: 50 Mп, f/3.0, 90 мм, 1/2.51", 0,7 мкм, PDAF, OIS, 3,5х зум
|Телефото: 10 Мп, f/2.4, 66 мм, 1.0 мкм, PDAF, OIS, 3x зум
|Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF
|Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, 16 мм, 112˚, AF
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 123˚, 12 мм, 1.12 мкм
|Фронтальные: 8 Мп, f/2.2 + внешняя 8 Мп, f/2.4
|Фронтальные: 20 Мп, f/2.2, 90˚, 21 мм, 0.61 мкм + внешняя 20 Мп, f/2.2, 90˚, 21 мм, 0.61 мкм
|Фронтальные: подэкранная 4 Мп, f/1.8, 26 мм, 2.0 мкм + внешняя 10 Мп, f/2.2, 24 мм, 1/3", 1.22 мкм
|Аккумулятор
|5110 мАч, Si/C
|5110 мАч, Si/C
|4400 мАч, Li-Po
|Размеры
|156,6 x 144,1 x 4,6 мм (разложенный) 156,6 x 73,8 x 9,9 мм (сложенный)
|156,6 x 145,3 x 4,35 мм (разложенный) 156,6 x 74,0 x 9,2 мм (сложенный)
|153,5 x 132,6 x 5,6 мм (разложенный) 153,5 x 68,1 x 12,1 мм (сложенный)
|Вес
|239 г
|226 г
|239 г
|Цена
|190 тысяч рублей
|190 тысяч рублей
|190 тысяч рублей
Honor Magic V3, если готовы заплатить столько же за ещё более тонкий корпус
Да, он тоньше, чем Mate X6 — такое возможно. В разложенном виде толщина смартфона всего 4,35 мм против 4.6 мм. Но за такие показатели пришлось расплатиться зумом. Если Mate X6 выдает 4-кратное оптическое увеличение, то Magic V3 может похвастаться лишь 3,5-кратным.
В качестве чипа в нем используется Snapdragon 8 Gen 3 производства Qualcomm. Работает чуть бодрее, хотя и не намного.
В России он обойдется вам в 190 тысяч рублей, и это без каких-либо подарков в комплекте. У HUAWEI в этом плане ситуация чуть лучше. За эту цену вы получаете еще и Watch GT 5 41 мм в подарок (точнее, за рубль), которые без акции обойдутся в 23 тысячи рублей. А это хорошие умные часы так-то.
Samsung Galaxy Z Fold6, если нужен стиль
Смартфон, который легко спутать с каким-нибудь Sony Xperia, если не знать, что Sony не выпускает «раскладушки». Острые линии, никаких здоровенных модулей камеры и симметричный дисплей на фронтальной панели. Правда, столь «плоский» дизайн привел к отсутствию нормального зум-модуля. Поэтому в смартфоне за те же 190 тысяч рублей вы получаете трехкратный зум против четырёхкратного у HUAWEI. Но зато Самсунг равномерно тонкий, да.
Внутри он мало чем отличается от Magic V3. Такие же качественные экраны, тот же Snapdragon 8 Gen 3. Только Galaxy Z Fold 6 научили снимать видео в 8K (30 к/с) на основную камеру, и вот таким сейчас мало кто может похвастаться даже из стана моноблоков.
Итого
Получился смартфон с лучшими камерами по качеству фотосъёмки (столкнуть бы его с Pixel 9 Pro Fold) и с самым «дальнобойным» оптическим (без потери качества) зумом 4x. С самым большим аккумулятором. С самым роскошным на вид и ощупь корпусом и идеальным для открывания одной рукой шарниром.
Но не самый быстрый — бывают конкуренты на 15-20% быстрее. И, будем откровенны Xiaomi Mix Fold 4 с 5100 мАч и Snapdragon 8 Gen 3 проработает дольше, чем HUAWEI Mate X6 с 5200 мАч, но потребляющим чуть больше энергии китайским процессором.
Но это Xiaomi, который продаётся только в Китае с прошивкой из английского и китайского языка, проблемами с отображением уведомлений и всеми прелестями, от которых огребают любители покупать китайские версии смартфонов (не путать с глобальными) с Алика.
А у Самсунга Z Fold6, я вам напомню, не 5200 мАч, и не 5100 мАч, и даже не 4800 мАч. А 4400 мАч в аккумуляторе! И камеры не лучше.
У Pixel 9 Pro Fold камеры... ну, как миниму не хуже. И есть 5x зум оптический. Надо сравнивать. Но он перегревается как мразь, и у него тоже 4650 мАч, автономность хромает и из-за ёмкости аккумулятора, и потому что «чистый» Android потребляет энергию вёдрами — вы просто давно не пользовались такими версиями и привыкли к китайским оболочкам, которые следят за энергопотреблением более строго.
У конкурентов есть свои плюсы, но Mate X6 выделяется дорогой на глаз и на ощупь внешкой и своей камерой. Тут вам и макрофотография, и выверенный баланс белого из-за наличия гиперспектрального сенсора. Кроме того, все сенсоры работают по принципу RYYB, иначе улавливая свет — за счёт этого смартфон ЕЩЁ качественнее фотографирует в темноте.
Вот только кнопки питания и громкости расположены не совсем стандартно — привычки придется менять, да.
Что с самым главным? Сейчас на устройствах HUAWEI Google-сервисы устанавливаются при помощи одного поискового запроса в AppGallery. Скачиваете GBox, проходите процедуру авторизации — и вот у вас полноценный Google Play со всеми возможными приложениями. Больше никаких веб-приложений для работы YouTube или Vanced/Revanced-версий все того же замедленного сервиса. Только если с целью немного попиратить. Но мы вам этого не говорили и вообще осуждаем-осуждаем, если что.
- Легко раскрывающийся и не люфтящий шарнир (у конкурентов бывает по-всякому)
- Отличные камеры
- Дорогие приятные на ощупь материалы корпуса
- С автономностью и качеством дисплея всё хорошо
- Процессор не флагманский, а «почти флагманский» по меркам 2024 г.
- Слишком высоко расположенный сканер отпечатков в клавише питания