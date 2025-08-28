HUAWEI MatePad 11,5 (2025): планшет с «бумажным» экраном и лёгким корпусом

При этом матовая поверхность не препятствует скольжению пальца и стилуса — работать с экраном удобно и приятно, и бликов или паразитных отражений на нём действительно нет вообще. Ну разве что направить прямо на него точечный источник света — тогда конечно можно разглядеть отражение этого источника как сильно размытое световое пятно. В общем, матовость здесь не гиммик и не потеха маркетологов, а реально полезная вещь.

Также у планшета присутствует функция электронной книги, включаемая из быстрого меню — так экран понижает насыщенность цветов. Причём, в настройках можно выбрать как полное понижение насыщенности (всё изображение в оттенках серого), так и цветной режим, в котором цвета просто становятся значительно мягче. Не знаю, есть ли какое-то медицинское исследование этого феномена, но смотреть на такое приятно, когда читаешь что-то. Для фильмов или игр конечно режим электронной книги лучше выключить.

Производительность и автономность

Планшет работает на процессоре Kirin 8020, а ёмкость встроенного аккумулятора составляет внушительные 10100 мАч (что особенно впечатляет учитывая толщину и вес планшета). В бенчмарках и замерах автономности он показал типичные для своего класса и ценовой категории результаты, сравнимые с ближайшими конкурентами. Даже среди смартфонов (в них обычно процессоры мощнее планшетных) он находится среди моделей среднего уровня, а по меркам планшетов даже немного выше среднего по быстродействию.

Стоит отметить, что сегодня для комфортной работы без тормозов и лагов уже не требуется флагманское устройство. Бывают более мощные планшеты, но это уже в основном для игр, либо чтобы видео в 1080p монтировать.

Функции и возможности

Итак, планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025 поддерживает подключение стилуса и клавиатуры, что превращает его в полноценный рабочий инструмент. Конечно, учитывая, что операционная система HarmonyOS позволяет устанавливать Android-приложения, вы и так можете установить практически любое приложение, которое захотите. Но всё равно приятно, когда производитель предустанавливает подходящие программы, которые так-то могут быть и платными (а покупателю планшета, соответственно, достаются бесплатно).