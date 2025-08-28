HUAWEI MatePad 11,5 (2025): планшет с «бумажным» экраном и лёгким корпусом

HUAWEI MatePad 11,5 (2025): планшет с «бумажным» экраном и лёгким корпусомСамый приятный экран для чтения и рисования в планшетах среднего уровня
Внешний вид
Планшет HUAWEI MatePad 11,5 по версии 2025 года — один из самых лёгких и тонких планшетов в своей категории. Его толщина всего 6,1 мм, а масса — 515 г. Да, мы сначала не поверили и реально замерили штангенциркулем — и правда 6.1 мм. Попробуйте найти за эти деньги планшет тоньше.
А ещё этот планшет совместим с фирменным чехлом-клавиатурой и стилусом HUAWEI M-Pencil 3-го поколения.
Сам планшет крепится в чехол с помощью одновременно и магнитов и угловых креплений, которые дополнительно защищают планшет при падении например.
Чехол состоит из двух половинок, также надёжно удерживаемых магнитами. Вы можете использовать или весь чехол в сборе, или, если клавиатура не нужна (она также защищает экран), отстегнуть её.
У спинки есть откидная подставка, которая работает и в собранном (когда две половинки вместе и планшет установлен на клавиатуру в «ноутбучном» варианте), и в разобранном виде.
Стилус крепится на торце планшета, также на магнитах. Торцы скруглённые, поэтому крепить стилус надо внимательно: у него есть специальный желоб для крепления.
Экран
Главная фишка планшета и гордость производителя: матовый экран PaperMatte, имитирующий бумагу. Стоит отметить, что это не просто какая-то матовая плёнка, которая скорее только портит изображение, снижая яркость и добавляя неприятную на ощупь шершавость.
|Huawei Mate Pad 11.5 2025
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|537,9/2,01 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,45-2,91
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500-7000К
Поверхность экрана обработана нанотравлением, что создало текстурный слой со светоотражанием всего 2%, при этом данный слой пропускает до 95% света испускаемого самим экраном. Цифры предоставлены производителем, но похожи на правду: во-первых, у экрана PaperMatte от HUAWEI действительно хорошая яркость а также высокие углы обзора, до 178 градусов. Эффект падения яркости при наблюдении под углом присутствует где-то от угла 40 градусов от перпендикуляра экрану, но, несмотря на это, информация на экране остаётся читаемой из любого угла обзора.
При этом матовая поверхность не препятствует скольжению пальца и стилуса — работать с экраном удобно и приятно, и бликов или паразитных отражений на нём действительно нет вообще. Ну разве что направить прямо на него точечный источник света — тогда конечно можно разглядеть отражение этого источника как сильно размытое световое пятно. В общем, матовость здесь не гиммик и не потеха маркетологов, а реально полезная вещь.
Также у планшета присутствует функция электронной книги, включаемая из быстрого меню — так экран понижает насыщенность цветов. Причём, в настройках можно выбрать как полное понижение насыщенности (всё изображение в оттенках серого), так и цветной режим, в котором цвета просто становятся значительно мягче. Не знаю, есть ли какое-то медицинское исследование этого феномена, но смотреть на такое приятно, когда читаешь что-то. Для фильмов или игр конечно режим электронной книги лучше выключить.
Производительность и автономность
Планшет работает на процессоре Kirin 8020, а ёмкость встроенного аккумулятора составляет внушительные 10100 мАч (что особенно впечатляет учитывая толщину и вес планшета). В бенчмарках и замерах автономности он показал типичные для своего класса и ценовой категории результаты, сравнимые с ближайшими конкурентами. Даже среди смартфонов (в них обычно процессоры мощнее планшетных) он находится среди моделей среднего уровня, а по меркам планшетов даже немного выше среднего по быстродействию.
Стоит отметить, что сегодня для комфортной работы без тормозов и лагов уже не требуется флагманское устройство. Бывают более мощные планшеты, но это уже в основном для игр, либо чтобы видео в 1080p монтировать.
Функции и возможности
Итак, планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025 поддерживает подключение стилуса и клавиатуры, что превращает его в полноценный рабочий инструмент. Конечно, учитывая, что операционная система HarmonyOS позволяет устанавливать Android-приложения, вы и так можете установить практически любое приложение, которое захотите. Но всё равно приятно, когда производитель предустанавливает подходящие программы, которые так-то могут быть и платными (а покупателю планшета, соответственно, достаются бесплатно).
Что у нас здесь есть?
Главная гордость планшета: ПК-версия офисного пакета WPS Office в дополнение к мобильной версии (т.е. здесь предустановлено и то, и то). ПК-версия отличается от мобильной бОльшими возможностями и интерфейсом: каждый документ можно вывести как отдельное окно. Именно окно, а не вкладку! Окна можно свободно перемещать по экрану и менять их размер. Разве что, как их пристыковывать к краям я так и не разобрался.
Любители порисовать наверняка оценят приложение GoPaint. Главная фишка приложения: поддержка множества реалистичных кистей — масляных, акварельных, есть всякие чернила, карандаши и т.п. Можно выбирать не обычный белый фон, а с текстурой имитирующей бумагу, что очень подходит «бумажному» экрану PaperMatte планшета.
Также в приложении есть поддержка слоёв и самых необходимых фильтров и эффектов вроде размытия по Гауссу, изменения кривых яркости и т.п. В общем, GoPaint — этакий базовый графический редактор, специализирующийся именно на реализме кистей.
Плюс, я бы отметил приложение «Блокнот» для создания заметок, и не только. Здесь можно выбрать подложку (например, бумагу в клетку), можно рисовать, писать текст. В том числе поддерживается рукописный ввод и распознавание почерка.
Наконец, для установки дополнительных приложений на планшете есть магазин HUAWEI AppGallery. Причём поиск в AppGallery осуществляется и по сторонним магазинам приложений — чего нет в самом AppGallery то предложат установить из внешних источников.
Камера
Камер у планшета две: фронтальная на 8 Мп и тыльная на 13 Мп.
Камеры в планшетах всегда уступают по качеству смартфонным, и камера в HUAWEI Mate Pad 11,5 2025, понятное дело, не исключение. По светосиле и динамическому диапазону она примерно на уровне бюджетных смартфонов. Однако за что её можно похвалить — так это за цветопередачу. Она довольно точно передаёт оттенки примерно так же, как их видит человеческий глаз (с поправкой на узкий динамический диапазон).
Конкуренты
|HUAWEI Mate Pad 11,5 2025
|Xiaomi Pad 7 Wi-Fi
|TCL NXTPAPER 11 Plus Wi-Fi
|Операционная система
|HarmonyOS 4.3.0
|Android 15
|Android 15
|Экран
|IPS 11,5", 2456x1600 пикс., 257 ppi, 120 Гц
|IPS 11,16'', 3200x2136 пикс., 345 ppi, 144 Гц
|IPS 11,5'', 2200x1400 пикс., 229 ppi, 120 Гц
|Процессор
|HiSilicon Kirin T82B
|Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 1x Cortex-X4 2,8 ГГц + 4x Cortex-A720 2,6 ГГц + 3x Cortex-A520 1,9 ГГц
|MediaTek Helio G100, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Maleoon 920C
|Adreno 732
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|128 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 13 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Основная: 13 Мп, качество видео: до 4K@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Основная: 8 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор
|10100 мАч
|8850 мАч
|8000 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|33 Вт
|Размеры
|260x176x6,1 мм
|251,2х173,4х6,1 мм
|260,5х176,8х6,5 мм
|Масса
|515 г
|500 г
|490 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|IP54
|Поддержка стилуса
|да
|да
|да
|Цена
|26 тысяч рублей
|29,4 тысяч рублей
|24 тысячи рублей
Xiaomi Pad 7 Wi-Fi
Ближайший конкурент от Xiaomi дороже (причём, за версию с меньшим объёмом памяти), но более производительный, если вы на планшете помимо приложений планируете использовать и игры, например. Экран здесь глянцевый, без эффекта бумаги, но у него выше разрешение экрана (хотя вы вряд ли это заметите). Также планшет Xiaomi слегка компактнее и легче, чем HUAWEI MatePad, но и дисплей у него меньше: 11,16’’ вместо 11,5’’. Для планшета можно докупить стилус и клавиатуру.
TCL NXTPAPER 11 Plus Wi-Fi
Кроме HUAWEI экран с эффектом бумаги можно найти и у TCL. Наш редактор тестировал когда-то предыдущую модель и, честно говоря, запаса яркости там совсем не хватало. Данная версия, NXTPAPER 11 Plus, судя по всему, уже лучше, но всё равно — даже заявленная яркость ниже, чем у HUAWEI. На улице или у окна автобуса/автомобиля с таким уровнем яркости будете страдать.
Также хотя для данного планшета существует фирменный стилус, нашёл я его только на официальном американском подсайте компании, за 40 долларов, и у него там 4 отзыва из которых один на 4 звезды, и аж три — на 1 звезду. Стилус вообще никак не крепится к планшету и не заряжается от него.
Что касается клавиатуры, то сам производитель на официальном предлагает к нему обычную Bluetooth-клавиатуру, не встроенную в чехол, а ту, которую обычно покупают для телевизоров: со встроенным тачпадом.
Из положительных сторон: планшет весит всего 490 г и стоит дешевле, чем HUAWEI MatePad.
Итого
Честно скажу: я не очень люблю матовые экраны (это субъективно, конечно же), но экран HUAWEI MatePad, как минимум, не страдает от недостаточной яркости, как тот же TCL NXTPAPER. Плюс, по экрану скользить стилусом даже как-то приятно — есть небольшое шуршание, но даже меньше, чем когда пишешь карандашом по настоящей бумаге. Так что, если матовость вас не сильно пугает, то от экрана HUAWEI MatePad 11,5 вы получите только положительные эмоции.
Также хорошо, что предлагаемые производителем стилус и клавиатура не требуют внешней зарядки (как, скажем, у планшетов HONOR по схожей цене) и цепляются на магнитах.
Наконец, производитель укомплектовал планшет полезными приложениями для покрытия всех основных сценариев использования HUAWEI MatePad 11,5. Это очень важно и приятно — чувствуется забота, в отличие от производителей, которые зачастую выпускают планшеты просто в виде «смартфона с растянутым экраном».
То есть получается планшет «3-в-1» — для работы, учёбы и чтения без вреда зрению. Для своей цены это очень хороший вариант, аналогов которому по качеству экрана пока никто не предлагает.
- Компактный, лёгкий 11,5-дюймовый планшет
- Поддержка стилуса и клавиатуры
- Уникальный экран с эффектом бумаги
- Много полезного предустановленного софта
- Стилус и клавиатура заряжаются от планшета и крепятся на магнитах
- Не очень надёжное крепление стилуса