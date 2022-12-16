Когда-то и вы покупали смартфоны этой серии, а теперь они — экзотика. Новенькие Huawei Nova у нас на тесте

В рамках линейки Nova 10 теперь три модели смартфонов: обычный Nova 10, Nova 10 SE и Nova 10 Pro. Первый похож на Samsung Galaxy Note 10, SE-версия выглядит как какой-нибудь недорогой Asus или Tecno, а флагман линейки — чуть ли не копия Huawei P40, только с поправкой на другой дизайн камеры и слегка измененные размеры корпуса.

Для обзора мы специально раздобыли две крайности линейки, чтобы получить наиболее полное представление о том, что она из себя представляет. Да и обычные «середняки» мало кому интересны. Другое дело, когда речь заходит о бюджетных устройствах и о тех смартфонах, что выглядят дорого-богато.

Внешний вид

Huawei Nova 10 Pro — это полноценный наследник дизайнерских идей, которые появились у компании в начале 2020 года. По крайней мере, если говорить про фронтальную панель и боковые рамки. Герой обзора получил такие же изгибы экрана-водопада, как у Honor 30 Pro+ и Huawei P40. Даже физические кнопки расположены в идентичных местах, а их внешний вид, за два прошедших года, ничуть не изменился.