Когда-то и вы покупали смартфоны этой серии, а теперь они — экзотика. Новенькие Huawei Nova у нас на тесте

Когда-то и вы покупали смартфоны этой серии, а теперь они — экзотика. Новенькие Huawei Nova у нас на тестеHuawei Nova 10 SE и Nova 10 Pro
Дела у мобильного подразделения Huawei обстоят странным образом. Смартфоны на американских процессорах выходят один за другим, но все они поставляются без сервисов от Google. Меньше приложений и возможностей, чем на смартфонах с обычным Android, больше костылей. Разбираемся с тем, что предлагает Huawei в околобюджетном и среднем сегментах, и можно ли в 2022 году прожить без интегрированного в систему «Гугла». Спойлер: сложно, но можно. Ну а нужно ли?
Фото: Игорь Сайкин для Ferra.ru
В рамках линейки Nova 10 теперь три модели смартфонов: обычный Nova 10, Nova 10 SE и Nova 10 Pro. Первый похож на Samsung Galaxy Note 10, SE-версия выглядит как какой-нибудь недорогой Asus или Tecno, а флагман линейки — чуть ли не копия Huawei P40, только с поправкой на другой дизайн камеры и слегка измененные размеры корпуса.
Для обзора мы специально раздобыли две крайности линейки, чтобы получить наиболее полное представление о том, что она из себя представляет. Да и обычные «середняки» мало кому интересны. Другое дело, когда речь заходит о бюджетных устройствах и о тех смартфонах, что выглядят дорого-богато.
Внешний вид
Huawei Nova 10 Pro — это полноценный наследник дизайнерских идей, которые появились у компании в начале 2020 года. По крайней мере, если говорить про фронтальную панель и боковые рамки. Герой обзора получил такие же изгибы экрана-водопада, как у Honor 30 Pro+ и Huawei P40. Даже физические кнопки расположены в идентичных местах, а их внешний вид, за два прошедших года, ничуть не изменился.
Смартфон получился большим. Хотя нет, даже здоровенным. Размер экрана — 6,8", подбородка у него нет. Пользоваться одной рукой таким смартфоном сложно, не спасает ситуацию и большая ладонь. Однако даже при таких габаритах, Nova 10 Pro лежит в руке удобнее, чем его младший собрат в лице Nova 10 SE. Все из-за скошенных с двух сторон боковых граней. Они в меру острые, ладони ухватиться за них проще, чем за плоские торцы при таких же размерах корпуса. Последние же просто впиваются в руку.
Следование трендам по выпиливанию разъема для подключения наушников добралось не только до флагмана линейки. Nova 10 SE тоже лишился миниджека, получив взамен переходник с Type-C на 3,5 мм. Бизнес есть бизнес. Собственные наушники ведь тоже необходимо как-то продавать, верно?
Оба смартфона оборудовали и схожими по размеру и форме модули тройных камер. И у Huawei Nova 10 Pro, и у Nova 10 SE они выступают на пару-тройку миллиметров, что не позволяет беспроблемно пользоваться устройствами, пока те просто лежат на столе. Одно нажатие на правую часть экрана, и смартфон бьётся спинкой о стол.
Ещё один неприятный момент, связанный с выступающей камерой (и свойственный почти всем современным смартфонам) — наличие только одной точки соприкосновения с поверхностью на спинке устройства. Закономерный итог - выраженные потёртости на пластиковой рамке вокруг стекол, которые появятся через пару месяцев активного использования устройства. Решается это любым чехлом, можно использовать даже комплектный, но выглядит это так себе.
Игорь Сайкин для Ferra.ru
В остальном, смартфоны похожи. Слоты для сим-карт у них находятся в одном месте, нижние торцы у обоих устройств мало чем отличимы. Кстати, оба устройства поддерживают работу с двумя сим-картами, а вот с картами памяти ситуация грустнее — слота под microSD нет ни у одного смартфона, поэтому довольствоваться придется встроенной памятью и разными облачными хранилищами.
Дисплей
На этот раз вся линейка целиком получила OLED-дисплеи. Да, даже Huawei Nova 10 SE не оставили без нормально реализованного режима Always On. Все как у «взрослых» смартфонов - черный цвет тут достигается путем отключения пикселей в момент его отображения.
За счет внушительной диагонали, Nova 10 Pro даже в конце 2022 года можно смело называть фаблетом. 6.78” — это больше, чем диагональ дисплея Huawei P40 Pro+, который, в свое время, получил экран 6,58”. Зачем такая диагональ нужна в повседневном использовании, да еще и при Full HD? Я, например, не понимаю до сих пор. Дотягиваться до любого края экрана одной рукой сложно, приходится перехватывать смартфон чуть ли не на лету. Но выглядит все это здорово.
Игорь Сайкин для Ferra.ru
Частота обновлений 120 Гц на экране-водопаде смотрится круто. Прям ух, как круто. Выключать это ради экономии заряда не стоит, иначе потеряется вся суть смартфона. А он, как мне кажется, подкупает именно своим флагманским внешним видом в духе Huawei P40 Pro+, который представить без повышенной частоты обновлений трудно.
Без мегаломанских замашек не обошлось и в случае с Nova 10 SE. Он получил экран чуть меньше, уже 6.67” (частота обновлений экрана тоже уменьшилась, до 90 Гц). Очевидно, что такое незначительное уменьшение диагонали удобнее смартфон не сделает. Так и вышло. Пользоваться им еще неудобнее, чем Nova 10 Pro, только тут движения руки ограничивает прямая рамка вокруг всего корпуса. Рамка впивается в ладонь, всякие перехваты на лету тут уже не получится сделать, придется подключать вторую руку для управления смартфоном.
Что касается калибровки экранов, то тут все ожидаемо. Дисплей Nova 10 Pro буквально по всем параметрам обходит таковой в Nova 10 SE. И яркость выше, и график цветовой температуры находится рекордно низко для, пожалуй, десятка-другого смартфонов, которые я тестировал за последнее время. Короче, вот как выглядит это преимущество в числах.
|Huawei Nova 10 Pro
|Huawei Nova 10 SE
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|527/2 кд/м2
|497/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|97%
|130%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,38
|6,34
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|5700
|7200
В отличие от Pro-версии, Nova 10 SE умудрился собрать все популярные болячки бюджетного сегмента: чрезмерно синий экран и «поломанный» охват sRGB. Все это, в совокупности, должно дать пользователю ощущение невероятной насыщенности картинки. Но на практике это оборачивается проблемами цветового соответствия и увеличением температуры в районе пятой точки владельца, потому что одна и та же фотография, например, на экране ноутбука и на экране такого перенасыщенного смартфона будет смотреться совершенно по-разному. Зато с яркостью не подкачали. Вот за это плюс, хотя значение тут меньше, чем у Nova 10 Pro.
Оболочка
Больно. Примерно так можно коротко и ясно охарактеризовать ощущения от жизни без Google-сервисов на мобильном устройстве. Есть, конечно, утилита GSpace, которая неведомым образом заставляет работать часть приложений от «корпорации добра» и даже окно входа в Google-аккаунт показывает. Но работает она далеко не с первого раза, напичкана рекламой, а платная версия вообще стоит полторы тысячи рублей. Зато даёт возможность через раз пользоваться гугловским магазином приложений. Но и ругается на разные ошибки тоже довольно часто.
Установить ее можно прямо из магазина приложений Huawei. Но стоит быть готовым к тому, что для того, чтобы разобраться, как все это добро работает, придется «курить" почти 500 страниц профильной ветки на 4pda. Как это скажется на вашем психическом здоровье - непонятно. В любом случае, мы вас предупредили.
Из родных для Google приложений, без проблем заработали Документы и Просмотр улиц. Остальные приложения в GSpace запускаться не захотели. Нужны YouTube и YT Music? Что ж, придется устанавливать их Vanced-модификации и набор сервисов MicroG.
Вообще, Harmony 3.0 оказалась довольно привередливой системой. Она, как и любая другая версия Android, позволяет заменить приложения по умолчанию (системные) на какие-то свои. Но, было бы все так просто, ха! В случайный промежуток времени, система решает за вас, что ваш условный Customized Pixel Launcher — и не лаунчер вовсе. Ну и успешно меняет его на стоковый лаунчер по умолчанию. Кому как, но мне бы хотелось больше контроля над устройством.
В остальном, функциональных отличий от других китайских оболочек почти нет. Режим оконных приложений работает как часы, сами окна удобно настраиваются, за это здоровенный плюс.
Для меня главным минусом оказалась невозможность переключать приложения свайпом. Ну и странное закидывание пользователя пуш-уведомлениями с абсолютно желтушными новостями внутри. Местная лента новостей состоит, кстати, примерно из такого же контента.
Производительность и автономность
Не стоит обольщаться тем фактом, что Nova 10 Pro получил флагманский внешний вид. За экраном-водопадом и здоровенным модулем камеры скрывается Qualcomm Snapdragon 778G, который может быть знаком вам по Xiaomi Redmi Note 11 5G NE, недорогому прошлогоднему представителю среднего сегмента.
Сам чип — это такой брат-близнец Snapdragon 855, который встречался почти во всех флагманах образца 2019 года. В части источников вы можете встретить информацию о том, что компоновка ядер тут 4+4, однако не так все просто. Даже несмотря на то, что тут действительно используется 4 ядра Cortex-A78 и 4 ядра Cortex-A55, одно ядро Cortex-A78 разогнано до 2,4 ГГц. Поэтому можно уверенно говорить, что компоновка тут формата 1+3+4 (да и сама Qualcomm называет ведущее ядро Kryo 670 Prime). Что это дает на практике?
Да, самая настоящая Need for Speed Underground 2, запущенная на Huawei Nova 10 Pro
Отсутствие нагрева при выполнении тяжелых задач, например. Большинство тяжелых игровых тайтлов запускается со стабильным фреймрейтом. PUBG Mobile выдает 59-60 кадров на высоких настройках. Похожая ситуация с Mobile Legends — те же 60 кадров, только уже на «ультрах». Даже эмулятор PlayStation 2 работает сносно, можно спокойно запустить Metal Gear Solid, Need For Speed Underground 2 и Gran Turismo 4. Мощности хватает.
В плане автономности у смартфона все здорово — и зарядка быстрая, и сам смартфон разряжается медленно, даже с частыми запусками того самого эмулятора PS2. День без подзарядки - плевое дело. Ну а если аккумулятор умудрился разрядиться, то комплектный блок питания на 100 Вт зарядит смартфон на процентов 60-70 за минут, эдак, десять. Единственное, что мне не понравилось в процессе зарядки, так это необходимость долгого нажатия на анимацию зарядки для включения режима «турбозарядки», когда смартфон начинает «есть» все положенные 100 Вт. В противном случае, без нажатия на анимацию, готовьтесь к той скорости зарядки, которую выдают блоки питания с мощностью 40-45 Вт. Безопасность, забота о пользователе, аккумуляторе и все такое, ага.
Младший брат похвастаться такой же производительностью не может. Всему виной выбор довольно медленного Qualcomm Snapdragon 680G вместо чипа пободрее. Но спасибо, что хотя бы не MediaTek. В итоге, получаем смартфон, который по производительности находится на одном уровне с Redmi Note 11, выпущенным в марте текущего года.
Сам процессор представляет из себя связку четырех ядер Kryo 265 Gold (Cortex-A73) по 2,4 ГГц и четырех ядер Kryo 265 Silver (Cortex-A53) по 1,9 ГГц. Быстродействием в современных играх тут особо и не пахнет, но запустить Genshin Impact на пару с «пабгом» получится. Правда, терпеть придется частые фризы и довольно низкий фреймрейт. Но, кто знает, возможно, даже это не станет серьезным препятствием перед любителями потратить пару часов перед сном на выбивание новых персонажей в китайском клоне «зельды».
Кроме производительности, под «нож» попали еще и мультимедийные возможности. Смартфон, ожидаемо, не умеет вести съемку в 4K. В 2K тоже не может, да. Максимум - это 1080p . Ну а со стабилизацией он снимает вообще только в HD-разрешении. И во всех этих ограничениях виноват именно процессор. Забавно, но еще в 2017 году, Mi Max 2, на базе (!) Qualcomm Snapdragon 625, без проблем записывал 4K-видео. В 30 к/c, но все же! А теперь мы имеем то, что имеем. Да и почему-то мы привыкли к этому. Но не будем о грустном (хотя будем).
Камера
Тройной модуль у Nova 10 Pro пытается казаться чрезмерно флагманским. Выглядит свежо и громоздко, тут спорить сложно, но в нашей расцветке уж как-то слишком «дорого-богато». Внутри самый обычный среднебюджетный набор из основной RYYB-камеры, широкоугольной и бесполезного на практике макро-модуля.
Huawei Nova 10 Pro
Игорь Сайкин для Ferra.ru
В основной камере используется сенсор с разрешением 50 Мп и размером пикселей 1 мкм. Не совсем, правда, понятно, задействует ли смартфон дополнительный графический блок процессора, отвечающий за обработку изображений с камеры, но даже если нет, то снимает смартфон, в целом, неплохо.
У снимков, сделанных, на основной модуль, детализация не начинает «хромать» при ухудшении условий освещения, а фотографии, снятые «на ходу», могут похвастаться отсутствием «шевеленки». Правда, вечером камере иногда приходится немного «подумать» перед тем, как выдать вам готовый снимок - что поделать, от программной обработки в смартфонах теперь не убежать. Но результат того стоит. Местные алгоритмы обработки и диафрагма 1,8” делают свое дело.
Huawei Nova 10 Pro: 4K, 30 к/с
Huawei Nova 10 Pro: Full HD, 60 к/с
Широкоугольный модуль с разрешением 8 Мп получил систему автофокусировки, которая не сказать, что слишком нужна. Сложно представить, чтобы я снимал на 8 Мп модуль что-то кроме пейзажей или архитектуры, да еще и пользовался в этот момент автофокусировкой. Две лишние буквы «AF», безусловно, круто смотрятся в технических характеристиках, но на деле автофокус тут только для галочки. Как и третий модуль для съемки макро с разрешением 2 Мп.
Идентичный по размерам блок камер получил и младший брат Nova 10 Pro - Nova 10 SE. Набор камер внутри у них схожий. Только вместо основного сенсора на 50 Мп, выполненного по фирменной технологии RYYB, здесь используется очередной 108 Мп сенсор производства Samsung.
Huawei Nova 10 SE
Игорь Сайкин для Ferra.ru
При использовании широкоугольной камеры, автоматика смартфона, порой, делает странные вещи со снимками. На подавляющем количестве фотографий видно тонирование белых участков кадра. В итоге, вместо пасмурного неба получаем психоделичную расцветку. С художественной стороны забавно, но хотелось бы увидеть естественную передачу цветов, а не встроенный Lightroom.
И хотя пикселей много, буквально «за глаза», процессор из них «выжимает» далеко не все. Как я уже писал в предыдущем параграфе, Snapdragon 680G не поддерживает запись как в 4K, так и в 2K. Остается лишь Full HD-разрешение, от которого в 2022 особого толка нет.
Huawei Nova 10 SE: Full HD, 30 к/c
Что касается фронтальных камер, то, понятное дело, что Pro-версия с лихвой кладет на лопатки SE. У Nova 10 Pro есть сразу две фронталки: одна, портретная, на 8 Мп, другая, уже широкоугольная, на все 60 Мп. Последняя даже может записывать видео в 4K 30 к/с, что бюджетнику в лице Nova 10 SE и не снилось. У него фронтальная камера обходится казенными 16 Мп и поддержкой съемки видео лишь в Full HD-разрешении.
Конкуренты
Если не хочется тратить деньги на Nova 10 Pro — Nothing Phone
Nothing Phone
Shawn Rain для Unsplash
|Huawei Nova 10 Pro
|Nothing Phone
|Операционная система
|Harmony OS + EMUI
|Android 12 + Nothing OS 1.1.7
|Экран
|OLED, HDR10, 120 Гц, 6,78", 1200x2652 п., 429 ppi
|OLED, 120 Гц, HDR10+, 6,55", 1080x2400 п., 20:9, 402 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 778G, 6 нм, 8 ядер, (1 ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2400 МГц, 3 ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 4 ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на 1900 МГц)
|Qualcomm Snapdragon 778G, 6 нм, 8 ядер, (1 ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2400 МГц, 3 ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 4 ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на 1900 МГц)
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 642L
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|256 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Bluetooth 5,2, A2DP, LE, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1,8, 27 мм, PDAF
|Основная: 50 Мп, f/1,9, 24 мм, 1/1,56", 1 мкм, PDAF, OIS
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2,2, 112˚, AF
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2,2, 114˚, 1/2,76", 0,64 мкм, AF
|Сенсор глубины: 2 Мп, f/2,4
|Фронтальная: 8 Mп, f/2.2, AF, 52 мм + 60 Мп, f/2,4, 17 мм, 100˚, AF
|Фронтальная: 16 Мп, f/2,5, 1/3.1", 1 мкм
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|164,2x74,5x7,9 мм
|159,2x75,8x8,3 мм
|Вес
|191 г
|193,5 г
|Цена
|40 тысяч рублей
|30-40 тысяч рублей
40 тысяч рублей за Nova 10 Pro — это сильно. Нет, экран у него прекрасный, производительности тоже хватает, но 40 тысяч рублей и без сервисов Google… За такие же деньги, в крупных розничных сетях можно отыскать Nothing Phone. Если повезет, сможете даже сэкономить пару тысяч рублей - предложений много, цены у продавцов разнятся.
Как и wannabe-флагман от Huawei, он запросто справляется с имиджевой составляющей. Вы спинку-то его вообще видели!?
В плане начинки, это почти братья-близнецы. Оба смартфона работают на базе Qualcomm Snapdragon 778G, в каждом по 4500 мАч. Только вот набор камер интереснее как раз в Nothing. У последнего два полноценных основных модуля по 50 Мп, один из которых — широкоугольный. Тем временем, ширик в Nova 10 Pro может похвастаться лишь сенсором с разрешением 8 Мп.
Как Nova 10 SE (почти), только с гугл-сервисами — Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Xiaomi
|Huawei Nova 10 SE
|Xiaomi Redmi Note 10 Pro
|Операционная система
|Harmony OS + EMUI 12
|Android 12 + MIUI 13
|Экран
|OLED, 90 Гц, 6,67", 1080 x 2400 п., 20:9, 395 PPI
|AMOLED, 120 Гц, 6,67", HDR10, 1080x2400 п., 20:9, 395 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 680G 4G, 6 нм, 8 ядер (4 ядра 2,4 ГГц Cortex-A73 + 4 ядра 1,9 ГГц Cortex-A53)
|Qualcomm Snapdragon 732G, 8 нм, 8 ядер (2 ядра 2,3 ГГц Kryo 470 Gold + 6 ядер 1,8 ГГц Kryo 470 Silver)
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 618
|Оперативная память
|8 ГБ
|6 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ
|128 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, BDS
|Камеры
|Основная: 108 Mп, f/1,9, 27 мм, PDAF
|Основная: 108 Mп, f/1,9, 26 мм, 1/1.52", 0,7 мкм, PDAF
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2,2, 112˚
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2,2, 118˚, 1/4.0", 1,12 мкм
|Макро: 2 Mп, f/2,4
|Макро: 5 Mп, f/2,4, AF
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2,4
|Фронтальная: 16 Mп, f/2,2
|Фронтальная: 16 Mп, f/2,1, 26 мм, 1/3.09", 1.0 мкм
|Аккумулятор
|4500 мАч
|5020 мАч, 33 Вт
|Размеры
|162,4x75,5x7,4 мм
|164x76,5x8,1 мм
|Вес
|184 г
|193 г
|Цена
|22 тысячи рублей
|17 тысяч рублей
Не устану приводить в пример это устройство, когда речь заходит о недорогих смартфонах. Мало того, что смартфон оснастили полноценным модулем для съемки макро (не микроскоп, но уже близко), так еще и флагманскими фишками снабдили. 120 Гц и DCI-P3? Все это тут есть.
Процессор хоть и не самый свежий (Snapdragon 732G), но под нагрузкой он ведет себя увереннее, чем 680G. Ну и ультимативная фишка — Google-сервисы, которых у героя обзора попросту нет.
Итого
С технической стороны, к смартфонам сложно придраться. Для своих сегментов, у них комплектация уровня «Комфорт», а не «Эконом». Huawei Nova 10 Pro — это добротный средний смартфон в корпусе от флагмана прошлых лет с некоторыми флагманскими фишками. Nova 10 SE вполне может сгодиться на роль бюджетного смартфона. Но есть две проблемы, которые сложно решить: цена и отсутствие сервисов Google.
И если найти через пару месяцев солидную скидку удастся, то что делать с Google-сервисами? Энтузиасты выпускают новые способы запуска приложений от поискового гиганта, Huawei тут же латает дыры, в итоге получаем смартфон, потолок которого — сервисы Яндекса и YouTube Vanced на пару c YT Music Vanced. Хотите изучать языки в Duolingo? А ничего не выйдет. Запустить без костылей Google Документы вряд ли получится.
Так что остается ждать, пока энтузиасты с самых красноглазых форумов опередят хитрых программистов из Поднебесной, а программисты из Поднебесной, в свою очередь… Колесо сансары дало оборот.