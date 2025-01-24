Смартфон HUAWEI с крутыми камерами — это не обязательно дорого. Есть новинки без переплаты

Смартфон HUAWEI с крутыми камерами — это не обязательно дорого. Есть новинки без переплатыnova 13 и nova 13 Pro
HUAWEI в описании этих моделей на сайте акцентирует внимание, мол, это смартфоны для молодёжи — основной упор сделан на камеры и внешний вид. Забавно, что на первый взгляд может показаться, что людям постарше покупать их противопоказано. Ну да ладно — мы ведь понимаем, что это всего лишь маркетинговые условности. Гораздо важнее суть.
А суть тут в том, что по мере роста цены производителю смартфонов приходится определяться, какие характеристики в модели следующего уровня улучшать: дисплей, камеру, автономность, процессор, звук, ну либо водозащиту прикрутить т.д. И тут, как в компьютерных играх, всё сразу не прокачаешь, нужно расставлять приоритеты. Большинство китайских производителей берут мощные процессоры и такие: «Ну, вот наш как бы флагман, но не совсем флагман. Вы посмотрите, сколько баллов в Antutu!», а камера в смартфоне на сдачу. Сяомишные Poco именно таковы, например. Но HUAWEI nova сделан от обратного — тут у нас не просто камеры лучше, чем у конкурентов с акцентом на процессор, они ещё и необычные.
Давно ли вы видели 60 Мп селфи-камеру в породистых смартфонах? Да, Infinix что-то такое городил, но там эти мегапиксели не ехали на все деньги. А зум (?) в фронтальной камере видели где-нибудь? А переменную диафрагму (регулируемую оптику) в объективе основной тыльной камеры не во флагманских смартфонах видели? А в nova 13 и 13 Pro такие приколы есть! Так что смартфоны интересны уже просто как лабораторные подопытные — много в них необычного. А если и своей цены окажутся достойны, то и вообще хорошо. Но вникаем во всё по порядку.
Внешний вид
Есть в английском языке слово «craftmanship». Оно одновременно означает и «ремесло», и «искусство изготовления». Короче, внимание к деталям оно обозначает. И, блин, деталей на корпусах новых nova
(Оксимирон случился. Что? Да!) очень много. На крышке рельефно пропечатан клетчатый узор, цвета не просто какие-нибудь стандартные, а очень пастельные, будто кто-то специально заморачивался, чтобы белый цвет не был слишком марким, а зелёный не напоминал ни лужайку, ни военную технику, а скорее по цвету походил на вашу любимую рубашку. Мы не будем вам втирать, что это последний писк моды, а смартфон будет идеально подходить под вашу сумочку Burberry (хотя примерно это делают другие обзорщики), а просто признаем, что выглядит это... со вкусом и приятно. Если вы устали от современных кирпичеобразных смартфонов, которые настолько унылы, что хочется сразу одеть заднюю крышку в бампер. Здесь наоборот, хочется носить смартфон без чехла.
Я вообще не любитель узоров или кожаных спинок на смартфонах/планшетах, мне подавай однотонное матовое стекло. Но походил со смартфоном примерно неделю и с чистой совестью сообщаю, что «клетка» не бросается в глаза и заметна только под прямыми лучами или светом.
Но вот качество сборки и матовое стекло задней части — это прям кайф, особенно в зелёном цвете (официально он называется «дымчатый зелёный» и это тот случай, когда название похоже на правду).
«Базовая» модель nova 13 не копирует Pro-версию, но переняла основную фишку дизайна в виде уже упомянутого мною узора. Если вы не любите скруглённые углы и плавные формы, то этот вариант для вас: тут рублёные края, плоский 6.7-дюймовый дисплей и аккуратный блок камер.
И фирменный логотип линейки nova на задней крышке. Ну то есть HUAWEI обособляет эти смартфоны, словно это отдельный бренд, как iQOO у Vivo или Poco у Xiaomi.
На nova 13 Pro скруглённый дисплей. Это не привычный нам экран-водопад, а скорее 2.5D-стекло, которое очень уж любили производители пару лет назад. Вот и HUAWEI к нему вернулся, мода циклична. В моих небольших руках проблем во время использования не возникло: никаких нечитаемых бликов по бокам или случайных нажатий во время пролистывания ленты новостей.
А в верхней части дисплея в овальном вырезе разместились два модуля фронтальной камеры.
Как и полагается практически всем современным телефонам дороже 25 тысяч — никаких 3.5 мм разъёмов или возможности вставить microSD-карточку. Так себе тенденция, но опросы показывают, что вам это вроде бы и не особо нужно. Ну и две nanoSIM сюда можно установить, здесь всё как обычно.
На нижней грани размещён один из двух стереодинамиков, разъём USB Type-C для зарядки и передачи данных, слот для SIM-карт и микрофон. На верхней — второй динамик и дополнительный микрофон.
А вот справа всё тоже традиционно — качелька регулировки громкости и клавиша разблокировки. Понравилось, что уделили внимание мелким деталям и украсили кнопку питания оранжевой полоской с углублением.
В комплекте к смартфонам идёт прозрачный силиконовый чехол, фирменный адаптер питания аж на 100 Вт, зарядный кабель. С одной стороны можно было бы побольше плюшек добавить или чехол подороже, с другой — тут клёвые материалы корпуса, так что чехол, как я говорил, надевать неохота. С третьей — вспоминаем, что Самсунг не кладёт в комплект ни чехол, ни даже зарядное устройство и радуемся, что китайские производители эту алчную традицию до сих пор не поддержали.
Дисплей
Два смартфона примерно одинаковы по размерам, поэтому в каждом установлены яркие OLED-дисплеи диагональю 6.7". И когда я говорю яркие, то это реально так — максимальный уровень даже в ручном режиме регулировки превышает 500 нит. В авто показатели средние, бывают конкуренты-рекордсмены, но 1200 нит — это уже очень хорошо, это вам не 800 нит в Realme 12 Pro+ или OnePlus 11, где ладонь иной раз летом в солнечную погоду приходилось прикрывать ладошкой, чтобы читабельно было.
Ну и цветопередача роскошная, всё по-богатому — белый цвет с температурой в 6700К нейтрально белый, погрешность цветопередачи очень низкая. Если вы привыкли к дисплеям Айфонов и дорогих Самсунгов, а потом долго воротили нос от китайских смартфонов, потому что «не то пальто» — это как раз то пальто.
А ещё благодаря хорошему цветовому охвату sRGB примерно в 100% со скидкой на погрешность можно сказать, что вы не увидите никаких блеклых или перенасыщенных картинок на вашем дисплее.
|Характеристики
|HUAWEI nova 13 Pro
|Максимальный уровень яркости (авто/ручн.)
|1200/600 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2.1
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|6700К
Да и вообще к дисплею серьезно прикопаться не получается. Он хорошо настроен прямо из коробки, углы обзора не искажают цвета (если вы адекватный человек и держите телефон не под углом почти в 90 градусов), экран без «водопада» по бокам или «подборока» снизу. Бери и пользуйся, что ещё надо?
Производительность и автономность
Какое-то время смартфоны HUAWEI выпускались со всевозможными Qualcomm Snapdragon, но те времена прошли, новые модели — уже на фирменном чипе собственной разработки. С одной стороны, вроде бы Snapdragon — золотой стандарт всех смартфонов выше бюджетного уровня. С другой — самые культовые HUAWEI (P20 Pro, P30 Pro, классические Mate) вышли как раз на его аналоге. И мало того, что полюбились пользователям, так и сами смартфоны стали чуть ли не легендами в истории смартфоностроения. Поэтому почему бы и нет?
Я хотел написать “а потому «нет», что смартфон как бы молодёжный, а процессоры у HUAWEI слабее современных Qualcomm и MediaTek, поэтому эта самая молодёжь даже поиграть на них толком не сможет!”. Но потом проверил — вот как раз для игр смартфон приспособили должным образом: игровая производительность либо средняя, либо выше средней (в зависимости от того, какая игра).
Что принесли в жертву? Правильно — процессорную часть. По производительности ядер процессора получаем что-то уровня Snapdragon 7s Gen 2 (Realme 12 Pro+, Poco X6), Exynos 1480 (Samsung Galaxy A55) и вот этого всего наподобие. Не то, чтобы плохо — это вам не доисторический Helio G99 — но и не восторг.
Ах да, что за процессор-то вообще? По неподтверждённой информации, внутри установлен 8-ядерный HiSilicon Kirin 8000, который работает на тактовой частоте в 2.4 ГГц и построен на техпроцессе 7 нм.
Кстати, судя по всему в младшей «модели» nova 13 установлен абсолютно идентичный чип, а значит отличий в быстродействии и отклике системы вы не заметите.
Во время использования подлагиваний или вылетов я не обнаружил, но справедливости ради фирменная EMUI на устройствах среднего ценового сегмента и выше всегда работала без особых проблем. Это вам не HyperOS, которая иной раз может разогреть смартфон или работать рывками, пока Сяоми подгружает в неё новый рекламный баннер.
А вот по автономности графики с замерами добавим на днях. Извините, ребята, мы добыли тестовые экземпляры позже других обзорщиков. Но пока просто знайте, что:
-
У остальных обзорщиков, которые сравнивали по другой методике, результаты получились где-то между Realme 12+ и Infinix GT 20 Pro. Это точно не рекордсмен по автономности, но и не закрывающий список аусайдеров девайс. Короче, это далеко не самый долгоиграющий смартфон среди моделей с 5000 мАч в аккумуляторе, на четвёрку с небольшим минусом, пожалуй. Но и не совсем срамота, как у Tecno Camon 30, где заряд улетает настолько быстро, будто в аккумуляторе не 5000, а 4000 мАч.
-
Ну и я успел попользоваться этими двумя Хуавей-Новами в реальных условиях и могу сказать, что мой основной Google Pixel 9 Pro XL разряжается быстрее. Пиксели по автономности вообще не пример для подражания, но в целом, если мерить флагманами, получается, что у новых Хуавеев автономность где-то между Samsung Galaxy S24 и S24+.
Фишка в том, что HUAWEI специально не стал устанавливать аккумулятор свыше 5000 мАч ради умеренной толщины корпуса. Вот сами смотрите:
|Смартфон
|Толщина корпуса
|Ёмкость аккумулятора
|Мощность зарядки
|HUAWEI nova 13
|7 мм
|5000 мАч
|100 Вт
|HUAWEI nova 13 Pro
|7.8 мм
|5000 мАч
|100 Вт
|Samsung Galaxy A55
|8.2 мм
|5000 мАч
|25 Вт
|Xiaomi 14T
|7.8 мм
|5000 мАч
|67 Вт
|Samsung Galaxy S24 FE
|8 мм
|4700 мАч
|25 Вт
|HONOR 200
|7.8 мм
|5200 мАч
|100 Вт
|Xiaomi Poco F6
|8 мм
|5000 мАч
|90 Вт
|Nothing Phone 2
|8.6 мм
|4700 мАч
|45 Вт
Разве что у HONOR 200 аккумулятор чуть больше при сравнимых габаритах и мощности зарядки. Но у него материалы корпуса дешевле — кто держал, тот подвердит, что там пластик-пластик (в бампере без разницы, а без бампера ощущается, что на корпусе сэкономили).
И да, у части смартфонов из таблицы выше есть водозащита. Но зарядка с 0% до 50% за 10 минут как бы тоже по-своему клёво. Если ни один ваш смартфон не погиб от утопления, а ждать зарядку смартфона вы очень не любите, я бы разменял IP67/IP68 за возможность добить заряд до 100% с ЛЮБОГО процента заряда, пока вы принимаете душ.
Камера
Наконец-то самый интересный раздел нашего обзора. Телефон-то задумывается как инструмент для фотографирования/съёмки видео и выкладывания этого всего в соцсетях. Получается, что с камерами тут всё должно быть как минимум неплохо.
Камера здесь тройная, поскольку установлены следующие модули: основной на 50 мегапикселей, апертурой f/1.4-f/4.0 (да-да, изменяемой, как в ультра-дорогих мобильниках) и оптической стабилизацией; телеобъектив с апертурой f/1.2 на 12 мегапикселей с оптической стабилизацией и трёхкратным оптическим зумом; широкоугольный на 8 мегапикселей, апертурой f/2.2 и автофокусом.
Ловите тестовые фоточки из Казахстана.
Итак, основной модуль в условиях достаточной освещённости снимает хорошо. Никаких смазов проезжающей техники, искажений цветов или набора пикселей вместо лиц. Особенно хорошо это заметно на кадрах из интерьеров, где нет равномерного освещения от неба, а в объектив «целятся» куча различных лампочек и вывесок.
А вот условия съёмки в заснеженной степи я бы назвал скорее экстремальными, потому что нужно распознать сто оттенков белого и правильно их передать. И тут тоже камера справялется идеально — холодноватый оттенок от мороза на улице и никаких засветов от солнца на затянутом небе.
Ночные снимки сделаны на основную камеру без использования специального режима. Я вообще не его сторонник, о чём пишу в каждом обзоре, потому что убеждён, что 95% пользователей пользуются только двумя режимами — фото и видео. Иногда ещё развлекаются с портретом, чтобы лучше рассмотреть себя любимых.
Так вот, в тёмное время суток абсолютное большинство кадров получаются такими, что их не стыдно сразу в свою ленту выложить. И не важно, это малоосвещенный парк аттракционов или линия горизонта после захода солнца.
Но давайте не будем совсем уж перехваливать камеру nova 13 Pro (а то китайцы звезду с неба поймают) и посмотрим на снимок с шаром. Да, такие вот мыльные косячки в режиме «достал телефон из кармана - быстро сфоткал - убрал - посмотрел результат дома» в одном из двадцати снимков таки могут попасться. Если бы там было что-то важное, то я бы огорчился результатом.
И заодно тестирование зума начнём с позорной фотки в ночное время. Сверхширокоугольная камера тут определённо дешёвенькая, как и много где (флагманским смартфонам Realme и OnePlus передаём привет). Впрочем, такие камеры чаще используют для того, чтобы сфотографировать какой-нибудь памятник вблизи или комнаты квартиры целиком, прежде чем разместить объявление аренды. В обычной жизни почти всё можно вместить в стандартный режим съёмки х1.
И вот тогда кадры уже получаются неплохими. Не прямо уж вау, но на них можно разобрать происходящее, а при должной сноровке сделать качественные снимки. Но вот что мне правда понравилось, так это зум х3 и х5. На фотографиях можно и детали разглядеть и правильная цветопередача сохраняется.
На что это похоже? Ну, качество фото на тыльные камеры выше, чем на Samsung Galaxy A55, выше чем у всяких Poco F6 Pro, разумеется. По большому счёту, на nova 13 Pro вы получаете качество съёмки уровня iPhone 16, только ещё и оптический (без потери качества) зум какой-никакой (2x) есть, в отличие от Айфона.
А вот если столкнуть Xiaomi 14T, HUAWEI nova 13 Pro, HONOR 200 Pro и Realme GT 6 по качеству основноу камеры, навскидку не знаю, кто вырулит победителем. Надо сравнивать.
Зато точно знаю, что HUAWEI уделает конкурентов по качеству селфи-камер:
Фронталка в nova 13 pro мудрёная, вашу морду лица будут фотографировать аж ДВЕ камеры на выбор. Основной модуль на 60 (!) мегапикселей, с апертурой f/2.4 и автофокусом, а дополнили его 8-мегапиксельным модулем с двухкратным оптическим (!) зумом. Не совсем понятно зачем это нужно, но окей.
Снимает она, ну... по-разному. Мне нравятся снимки в дневное время, на фоне темно-синих стекляшек или на фоне снега они получаются реально «холодными» и это соответствует окружающей обстановке. Но будут ли алгоритмы работать иначе если вы решите наделать селфи в Дубае? Короче, хотелось бы фотографии чуть желтее в авто-режиме, поправьте там чё-нибудь алгоритмах-то, хуавеевцы!
Потому что так-то качество снимков на передние камеры ночью или при плохом свете прям офигенная. Я бы на полном серьёзе рассматривал этот смартфон, если вам приходится либо фотографироваться в ночи (не знаю, хоть на тусовках, хоть на вахте), либо ставить смартфон на подставку и созваниваться по видеосвязи с коллегами/родственниками в квартире, где маловато света от ламп.
Но нельзя и пройти мимо функций ИИ. Одна из них — возможность замены лица на уже сделанных фотографиях. Как это работает? Вы делаете серию из снимков (они должны быть похожи, перетаскивать своё лицо из фоток годичной давности не выйдет), после чего заходите в галерею, начинаете редактировать снимок и в разделе «Ретушь с ИИ» нужное вам выражение лица.
Да, порой проще сделать несколько серию из нескольих снимков, но не забывайте про коллективные фотографии. Кто-то где-то моргнул, другой задумался, третий получился вообще смазанным. А тут можно всех ваших родственников или друзей сделать «как надо» без утомляющих перфотографирований. Такое технологическое читерство мы одобряем!
nova 13 pro умеет записывать видео с максимальным разрешением в 4K@30fps. С одной стороны, за эти деньги могли бы-то и 60 кадров в секунду завернуть! С другой — ночью в 4K 60 к/с почти любые смартфоны, кроме самых дорогущих, записывают слишком тёмное видео (выдержка, законы физики, такие дела). А большинство людей вообще снимают в 1080p при 30/60 кадрах в секунду, потому что Telegram и WhatsApp всё равно попортят качество видео при пересылке, да и памяти в смартфоне не безлимитное количество для съёмки в 4K. И microSD-карточку под записи с камеры в смартфоны нынче уже не докинешь, как раньше.
Мне нравится чёткость картинки и работа стабилизации, когда в любой момент видео можно поставить стоп-кадр и разобрать написанное мелким шрифтом на стелле. Но вот что я в упор не понимаю — зачем так сильно выкрутили контрастность, да так, что темно-зелёные ели стали практически чёрными. И это при солнечном свете!
Ночью же оптическая стабилизация даёт небольшие подёргивания ярких объектов в кадре, но ничего криминального замечено не было. iPhone и Google Pixel всё-таки снимают видео на ходу чуть качественнее (но с ними конкурирует не nova 13 Pro, а Pura70 хотя бы), но заметите вы это в основном на больших компьютерных мониторах или телевизорах, а не на экране смартфона.
И в заключении разбора камер вот вам несколько фоточек с nova 13, в которой камеры чуть попроще. На тыльной камере конфигурация c оссновным модулем на 50 мегапикселей, апертурой f/1.9 и 8-мегапиксельным широкоугольным макромодулем с диафрагмой.
Фронталка же лишилась двух оптического зума, а следовательно овального выреза на дисплее. Но в этой ситуации, как мне кажется, при сохранении того же качества только выиграли!
Оболочка системы
И раз уж мы обозреваем смартфоны HUAWEI, то нельзя не упомянуть про их «сильную и независимую оболочку» системы.
Формально это заметно отличающаяся по внутреннему устройству от Android система, но HUAWEI сделали всё, чтобы совместимость с Android-приложениями была максимальной (даже капризные приложения под Google-сервисы почти все работают, только в исключительных случаях придётся что-то донастраивать с Gbox или microG, может и вообще не понадобится).
А так — всё современненько, по-китайски. В EMUI есть все последние тренды вроде разделённой шторки уведомлений и настроек, мини-приложений на главном экране и других привычных нам фич.
Ну ладно, вам-то интереснее не перечисление настроек, а как например, скачать привычный (нарочно самовольно замедлившийся в России — полностью с вами согласен, товарищ майор!) YouTube в России. Как?
Заходите в фирменный магазин приложений AppStore, дальше вбиваете название нужной программы и она появляется первая в выдаче. Берёте и устанавливаете. На самом же деле в стор встроена матрёшка вида: AppGallery > GBox > GooglePlay. ДАЖЕ если вам понадобится что-то доустановить, это будет не сложнее, чем накатить Word на свежеустановленную Windows.
Короче, если вы уже давно заметили, что в основном используете и обновляете приложения из Rustore, а не из Google Play, то у вас ВООБЩЕ не возникнет желания что-то донастраивать в смартфоне HUAWEI. А если Google Play прям критично необходим, то он включается несколькими нажатиями ОДИН РАЗ и потом просто работает.
Я вам больше скажу — если вы покупаете китайскую версию любого Android-смартфона (причём не важно сколько он стоит), то первая настройка и возвращение Google Play будет муторнее и сложнее. И да, там никаких «помогаторов», встроенных в систему, не будет. Сидите и изучайте профильные форумы. Поэтому HUAWEI тут на голову выше альтернативных вариантов и за это респект.
В остальном же для телефонов с нормальной производительностью (среднебюджетники) это одна из лучших оболочек. В ней нет кривых интерфейсов с уехавшим в сторону текстом или лишних знаков препинания, за которые цепляется глаз перфекциониста. Дизайн ничем не хуже той же iOS или «чистого» Android от Гугла, а работает она крайне плавно и бесперебойно.
Если вы не пользуетесь каким-то привередливым профильным софтом, то могу смело рекомендовать оболочку EMUI для чтения новостей, просмотра тик-токов и общения в мессенджерах.
Конкуренты
Поскольку в сегодняшнем обзоре мы не раз упоминали и делали отдельные тесты nova 13, то будет справедливо и грамотно отыскать по конкуренту к каждому из устройств. Начнём с «старшей» модели, которая способна соревноваться с...
Конкурент для nova 13 Pro — Xiaomi 14T
За те же 60 тысяч рублей можно купить смартфон от не менее именитого китайского производителя в лице Xiaomi 14T. При этом у него есть два заметных преимущества — более мощный процессор MediaTek Dimensity 8300 Ultra и водозащита IP68.
Минусы — корпус из самого дешёвого пластика. Если вы думаете по фотографиям, что вот это благородный минимализм и пластик там матовый-бархатистый, то нет — там пластик уровня того, которым обивают снаружи стенки ларька с шаурмой. Как бы и ладно, просто если планируете использовать смартфон без чехла, то nova 13 НА ГОЛОВУ выше по качеству материалов корпуса.
По автономности ситуация примерно такая же, как у nova 13 Pro. В том плане, что это смартфон с 5000 мАч, при этом, по меркам смартфонов с 5000 мАч, не на дне по времени работы от аккумулятора, но и не блещет. В играх так и вовсе разряжается неприлично быстро.
Зарядка чуть медленнее, чем у HUAWEI, основная тыльная камера примерно такая же по качеству, зум-камера (телефото) чуть хуже и предлагает 2x зум против 3x у HUAWEI nova 13 Pro. Фронтальные камеры тоже лучше у nova 13 Pro.
По большому счёту, близкие смартфоны, просто у Xiaomi процессор мощнее, есть возможность снимать 4K при 60 кадрах в секунду (HUAWEI умеет только 4K 30 к/с) и есть водозащита. А у nova 13 Pro более качественные селфи, чуть дальше зум, быстрее зарядка и лучше материалы корпуса.
Конкурент для nova 13 — Samsung Galaxy A55
Вроде бы логичным конкурентов для базовой nova 13 с её тонким корпусом выглядит Samsung Galaxy S24 FE — там тоже запарились над компактностью и умеренной толщиной смартфона. Настолько, что обрезали аккумулятор с 5000 до 4700 мАч. Но это как раз причина, чтобы не рассматривать такой мобильник. А вторая причина — эта погремуха ещё и стоит 70 тысяч рублей в официальной рознице за младший вариант с 256 ГБ. Ну уж нет.
А вот Galaxy A55 был бы вполне логичным конкурентом для nova 13. Стоимость этих смартфонов в сетевых магазинах одинаковая — 46 тысяч рублей за конфигурацию на 256 Гбайт памяти. Хотя у Самсунга при этом вместо 12 гигабайт оперативки их будет только 8.
Что касается внешнего вида, то тут тоже паритет. С одной стороны AMOLED-дисплей, но с явно более широкими рамками, которые снизу и сверху напоминают подбородок. А с другой — металлическая рамка девайса и настоящее стекло с лицевой и задней стороны. А ещё не забудьте про то, что в комплекте у nova 13 есть адаптер питания на 100 Вт, кабель для зарядки и фирменный чехол, когда у корейского конкурента нет ничего кроме провода. Для многих такой щедрый набор плюсов всё ещё аргумент при выборе нового смартфона.
Камеры у них практически равносильны. Да, у A55 есть оптическая стабилизация и строенный модуль основной камеры, совсем уж тёмной ночью от фотографирует получше. В остальных случаях примерно то же самое, цифровой зум Самсунгу тоже не завезли. При этом у nova 13 лучше селфи-камера.
Получается выбор из хорошей (за эти деньги, у Самсунга) тыльной камерой и «сойдёт» селфи-камерой и «сойдёт» тыльной камерой (HUAWEI) и отличной селфи-камерой (опять же, HUAWEI). Тут уже вам выбирать, что приоритетнее.
Процессоры у этих двух смартфонов буквально почти равны по быстродействию.
Выводы
Вот я тут хихикал над продвижением «смартфонов для молодёжи», а по сути для неё они и есть даже исходя из характеристик. Потому что это смартфоны с ОЧЕНЬ крутыми (как у смартфонов вдвое дороже) передними камерами, не особо мощным в рабочих задачах, но неплохим в играх процессором, средней автономностью + быстрой зарядкой (где вы видели молодых людей без павербанков?) и отличными материалами корпуса.
Очень быстро заряжаются, очень много настроек, чтобы выглядеть на автопортретах и созвонах лучше, чем вы выглядите в реальной жизни. Лёгкие, относительно компактные, с высоты нынешней-то эпохи с тяжёлыми кирпичами и 5500-6500 мАч при увесистых корпусах, как городят конкуренты.
В общем... типа такие ненавязчивые не «грузящие» владельца лишней мощностью, лишним нагревом и лишними размерами приятные тактильно смартфоны. У тех, кто будет искать что-то на замену iPhone 13, 13 Pro, 14, 14 Pro, эти nova 13 вызовут больше приятных эмоций, чем «чувак, мы тут сделали корпус из пластмассы от туалетного сиденья, зато ты посмотри, насколько мощный процессор внутри!», как зачастую практикуют конкуренты. Нет, есть ещё всякие Vivo X200 pro mini, компактные мобильники с 5700 мАч, но пока в них все иероглифы переключишь на кириллицу, установишь сервисы и поборешь проблемы с теряющимися уведомлениями — пара дней пройдёт.
А nova 13 и 13 Pro — это как раз не шашечки, а ехать. У вас сразу смартфоны со стройным красивым корпусом и камерами, в которых селфи можно оттюнинговать и облагородить прямо в стандартном приложении, без всяких фоторедакторов.
В этой лёгкости и дружелюбности и есть идеология Айфона, которую пытаются перенять конкуренты. А не в «мы щас тут навалим вам характеристик, да побольше». Посмотрим, примут ли такие необычные смартфоны покупатели в России.
- Качественный и правильно настроенный дисплей
- Очень качественная селфи-камера 60 Мп и хорошая основная камера
- Комплектный блок питания на 100 Вт
- Минималистичная и быстрая оболочка системы
- Не самый производительный процессор
- Материалы корпуса хорошие, но за эти деньги хотелось бы металлическую рамку