Смартфон HUAWEI с крутыми камерами — это не обязательно дорого. Есть новинки без переплаты

HUAWEI в описании этих моделей на сайте акцентирует внимание, мол, это смартфоны для молодёжи — основной упор сделан на камеры и внешний вид. Забавно, что на первый взгляд может показаться, что людям постарше покупать их противопоказано. Ну да ладно — мы ведь понимаем, что это всего лишь маркетинговые условности. Гораздо важнее суть.

А суть тут в том, что по мере роста цены производителю смартфонов приходится определяться, какие характеристики в модели следующего уровня улучшать: дисплей, камеру, автономность, процессор, звук, ну либо водозащиту прикрутить т.д. И тут, как в компьютерных играх, всё сразу не прокачаешь, нужно расставлять приоритеты. Большинство китайских производителей берут мощные процессоры и такие: «Ну, вот наш как бы флагман, но не совсем флагман. Вы посмотрите, сколько баллов в Antutu!», а камера в смартфоне на сдачу. Сяомишные Poco именно таковы, например. Но HUAWEI nova сделан от обратного — тут у нас не просто камеры лучше, чем у конкурентов с акцентом на процессор, они ещё и необычные.

Давно ли вы видели 60 Мп селфи-камеру в породистых смартфонах? Да, Infinix что-то такое городил, но там эти мегапиксели не ехали на все деньги. А зум (?) в фронтальной камере видели где-нибудь? А переменную диафрагму (регулируемую оптику) в объективе основной тыльной камеры не во флагманских смартфонах видели? А в nova 13 и 13 Pro такие приколы есть! Так что смартфоны интересны уже просто как лабораторные подопытные — много в них необычного. А если и своей цены окажутся достойны, то и вообще хорошо. Но вникаем во всё по порядку.

Внешний вид