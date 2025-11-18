Этот смартфон не разрядится за день, даже если вы приложите усилия: HUAWEI nova 14i

В комплекте со смартфоном поставляется прозрачный силиконовый чехол. Лично я больше всего люблю именно такие чехлы: они не портят внешний вид, и при этом хорошо защищают корпус от падений.

Экран и интерфейс

Как и у всех основных конкурентов, у HUAWEI nova 14i экран IPS, а не AMOLED, однако параметры яркости и контрастности вполне приличные (см. таблицу). Разрешение здесь Full-HD+, а максимальная частота обновления экрана составляет 90 Гц. Уже чуть меньше, чем у прямых конкурентов, но всё-таки это заметно плавнее, чем 60 Гц.