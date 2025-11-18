Этот смартфон не разрядится за день, даже если вы приложите усилия: HUAWEI nova 14i

Этот смартфон не разрядится за день, даже если вы приложите усилия: HUAWEI nova 14iБольшой дисплей, большая автономность
Внешний вид
HUAWEI nova 14i интересен тем, что при самом большом среди всех конкурентов экране (6,95 дюймов) имеет сравнимые с ними габариты. Он тоньше, чем Tecno POVA 7 Neo, а также имеет меньшую ширину и массу, чем Xiaomi Redmi 15.
В руке смартфон держать удобно, хотя он, конечно, не для маленьких ладоней.
На правом боку, под «качелькой» громкости находится кнопка питания/блокировки, в которую встроен сканер отпечатков пальцев.
Дополнительно, существует и отдельная кнопка на левом боку, нажатие на которую вызывает меню быстрого доступа. В этом меню располагаются 9 иконок приложений, их можно настраивать по своему вкусу, а дополнительно можно настроить действия для двойного нажатия и удержания этой боковой кнопки.
Если честно, не понимаю, почему вот такие кнопки для меню быстрого доступа встречаются у современных смартфонов так редко — это же очень удобно!
На нижнем торце расположен USB-C разъём.
В комплекте со смартфоном поставляется прозрачный силиконовый чехол. Лично я больше всего люблю именно такие чехлы: они не портят внешний вид, и при этом хорошо защищают корпус от падений.
Экран и интерфейс
Как и у всех основных конкурентов, у HUAWEI nova 14i экран IPS, а не AMOLED, однако параметры яркости и контрастности вполне приличные (см. таблицу). Разрешение здесь Full-HD+, а максимальная частота обновления экрана составляет 90 Гц. Уже чуть меньше, чем у прямых конкурентов, но всё-таки это заметно плавнее, чем 60 Гц.
|HUAWEI nova 14i
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|480/1,83 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,01-5,27
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500-8000K
При этом, в отличие от многих недорогих моделей, цвета здесь не «тонут» при наблюдении под углом.
Работает смартфон на операционной системе EMUI 14.2, являющейся форком Android. Так что, типичные Android-приложения ставятся здесь без проблем. Сервисы Google в ядро ОС не вшиты, что для кого-то будет даже плюсом. Однако, доступ и к магазину Google Play, и к приложениям Google можно получить через улититу GBox, которая может работать с аккаунтом Google так же, как и любой Android-смартфон.
Также здесь предустановлен магазин приложений HUAWEI AppGallery.
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 4G, который обладает супер-малым энергопотреблением и производительностью уровня: «Умеет всё, но на средней скорости работы». Смартфон не зависает, но и не прям «летает». А процессор представляет собой что-то среднее между MediaTek Helio G88/G91 и Helio G99/G100/G200.
И так сделали, возможно, специально, чтобы улучшить главную фишку смартфона — автономность, которой способствует и энергоэффективная «начинка», и внушительная ёмкость аккмулятора — 7000 мАч.
HUAWEI nova 14i способен крутить видео больше суток (в нашем стандартном тесте вышло 26 часов 15 минут), а общая продолжительность звонков на одном заряде приближается к 60 часам. Переводя на понятный язык, это двое, а иногда и трое суток использования.
Камера
На тыльной стороне смартфона можно обнаружить 4 «глазка», но, на самом деле, один из них — муляж, ещё один — вспышка, третий — 2-мегапиксельный «сенсор глубины», так что, по сути, основная тыльная камера здесь одна. Это 50-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1,8.
Снимает камера для своего класса (а у нас тут класс недорогих сверхвыносливых смартфонов) неплохо, цветопередача — естественная, но конечно, многого от неё ждать не стоит.
Ночью резкость снимков падает, но всё зависит от количества искусственного освещения. Скажем, ночные улицы выходят очень даже неплохо, а вот вечерний лес в деревне хорошо детализированным сфотографировать — проблема.
Конкуренты
|HUAWEI nova 14i
|Tecno POVA 7 Neo
|Xiaomi Redmi 15
|Операционная система
|EMUI 14.2
|Android 15 + HiOS 15.1
|Android 15 + HyperOS
|Экран
|6,9'', 1080x2340 пикс., 374 ppi, IPS 144 Гц
|6,78'', 1080x2460 пикс., 396 ppi, IPS 120 Гц
|6,9'', 1080x2340 пикс., 374 ppi, IPS 144 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 680, 4x Cortex-A73 2,4 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц
|MediaTek Helio G100 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 685, 4x Cortex-A73 2,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G57 MC2
|Adreno 610
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт LPDDR4X
|6 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|128/256 Гбайт UFS 2.2
|128/256 Гбайт UFS 2.2
|Связь
|FM, NFC, LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|FM, NFC, LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|FM, NFC, LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная: 50 Мп f/1,8, качество видео: до 1080@30 FPS; Фронтальная: 8 Мп
|Основная: 108 Мп f/1,89, качество видео: до 1440@30 FPS; Фронтальная: 8 Мп
|Основная: 50 Мп f/1,8, качество видео: до 1080@30 FPS; Фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор
|7000 мАч
|7000 мАч
|7000 мАч
|Мощность зарядки
|22,5 Вт
|45 Вт
|33 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|нет
|Размеры
|171,6х79,9х8,9 мм
|168,6х76,6х9,3 мм
|169,5х80,5х8,4 мм
|Масса
|216 г
|214 г
|217 г
|Класс защиты
|IP64
|IP64
|Цена
|от 12,5 тысяч рублей
|от 14 тысяч рублей
Tecno POVA 7 Neo
Смартфон Tecno POVA 7 Neo заметно толще, чем HUAWEI nova 14i, хотя там и немного лучше. Также здесь немного более быстрая зарядка. Из минусов — процессор MediaTek (некоторые их недолюбливают).
Xiaomi Redmi 15
Xiaomi Redmi 15 работает на таком же, по сути, процессоре (просто чуть разогнанном), что и HUAWEI nova 14i, имеет сравнимое качество камеры и точно такое же разрешение экрана, однако он чуть шире и тяжелее, что минус для эргономики. Плюс, в оболочке от Xiaomi всегда полно рекламы, которую хоть и можно отключить, но с этим надо серьёзно повозиться.
Итого
HUAWEI nova 14i — долгоживущий смартфон с удобной кнопкой быстрого доступа, с огромным экраном и всеми необходимыми функциями. Из минусов — цена, которая на старте продаж может показаться высоковатой.
- Огромный экран
- Отдельная настраиваемая кнопка
- Шикарная автономность
- Цена на старте высоковата
- Ночью камера снимает так себе