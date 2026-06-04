По характеристикам это годный OLED, который по всем статьям размазывает конкурентов за те же деньги, по-прежнему пихающих в свои девайсы копеечные IPS-матрицы со шлейфами и засветами. Смотреть сериалы или листать мемы на таком экране — чистый кайф просто за счет физического размера. Картинка плавная, спасибо частоте обновления 120 Гц.

На пиковую яркость тоже не поскупились — маркетологи говорят про 4000 нит в пике (при воспроизведении HDR), но в реальности это означает лишь то, что под палящим летним солнцем экран не слепнет, и судорожно искать тенёк, чтобы прочитать сообщение, вам точно не придется. В общем, дисплей отличный, но готовьтесь к тому, что пальцами одной руки дотянуться до шторки уведомлений станет тем еще квестом на развитие моторики.

Оболочка и связь

Раз уж мы заговорили про софт, нельзя обойти стороной программную основу. nova 15 Max работает на базе фирменной оболочки EMUI 14.2.

Для тех, кто до сих пор шарахается от смартфонов HUAWEI из-за баек про «отсутствие сервисов Google», есть новости: на дворе 2026 год, и эта проблема давно решена на системном уровне. Благодаря встроенным костылям (в хорошем смысле этого слова) и легкой установке утилит вроде microG, все ваши любимые гугловские приложения от YouTube до Google Maps работают здесь почти «из коробки». А банковские клиенты, которые давно выпилили из Google Play, преспокойно скачиваются и обновляются через местный магазин AppGallery. Бесконтактная оплата через NFC тоже на месте, ставите Mir Pay (или любой актуальный аналог) и платите на кассах как ни в чем не бывало.