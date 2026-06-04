Тяжёлый — значит надёжный. Обзор исполинского HUAWEI nova 15 MaxТоп за свои деньги, если карманы выдержат
Если вы недавно пытались выбрать себе смартфон в среднем бюджете и не сойти при этом с ума, то наверняка заметили одну пренеприятнейшую тенденцию. Производители словно сговорились: цены медленно, но верно ползут вверх, а характеристики топчутся на месте или, что еще хуже, тихонько деградируют. Там матрицу подешевле воткнут, тут оперативки «забудут» досыпать, здесь вместо нормальных материалов корпуса подсунут такой дешманский пластик, от которого плакать хочется. И все это скармливается нам под соусом «инноваций» и «оптимизации производственных процессов».
И вот на этом безрадостном фоне компания HUAWEI выкатывает на стол nova 15 Max. Аппарат, который одним своим названием (и весом, будем честны) дает понять: шутки кончились, перед нами устройство для тех, кому нужно всё самое важное, причем в промышленных масштабах. Короче, вполне себе брутальный и бескомпромиссный инструмент для поглощения контента и жизни вдали от розеток.
Технические характеристики
|HUAWEI nova 15 Max
|Операционная система
|EMUI 14.2
|Экран
|6,84″, 1272×2756 п., ~444 PPI, OLED, 120 Гц
|Процессор
|Kirin 8000A (предположительно)
|Графика
|Mali-G610 (предположительно)
|Оперативная память
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|Слот MicroSD
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.2, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC, ИК-порт
|Камеры
|Основная: 50 Мп, ƒ/1.9, 1/1.56″, PDAF; вспомогательный модуль
|Фронтальная: 8 Мп, ƒ/2.0
|Аккумулятор
|8500 мАч, 40 Вт (проводная), 5 Вт (реверсивная)
|Размеры
|163,3×78×8 мм
|Вес
|232 г
|Цена
|25 тысяч рублей (по предзаказу, далее на 8 000 руб. дороже)
Внешний вид
Первая мысль, когда достаешь HUAWEI nova 15 Max из коробки и берешь в руку — «ну и здоровенный же ты». Смартфон весит внушительные 232 грамма. По современным меркам, когда бренды бьются за каждый грамм и гордятся пушинками весом в 180 г, это настоящая гиря. Если вы положите «нову» в карман летних шорт, есть ненулевой шанс, что свободные шорты без ремня попытаются вас покинуть прямо на ходу. Но у этого веса есть железобетонное оправдание — огромный аккумулятор, о котором мы поговорим чуть позже.
При размерах 163.3×78 мм, его толщина составляет всего 8 миллиметров! Как инженерам удалось в такой тонкий профиль утрамбовали всё то безумие, что находится внутри — загадка.
Чтобы хоть как-то удержать вес в рамках приличия и не пробить психологическую отметку в четверть килограмма, создателям пришлось пойти на логичный шаг: рамка и задняя спинка здесь выполнены из пластика. Да, никакого титана, авиационного алюминия или модного матового стекла тут нет и в помине. Но, во-первых, пластик тут качественный, матовый, не собирающий на себе все отпечатки пальцев в радиусе километра. А во-вторых, смартфон выпускается в весьма нетривиальных расцветках: есть пудровый розовый, лазурно-голубой и черный цвета. Смотрится это дело адекватно, блок камер оформлен аккуратно и не пытается казаться совсем уж гигантской конфоркой от газовой плиты, как это сейчас заведено у каждого второго китайского бренда.
В целом, телефон как две капли воды похож на актуальный флагман компании — Mate 80 Pro. Тут почти такая же «шайба» сзади, да и расцветки схожи. Из приятного: у nova 15 max есть отдельная кнопка на левой грани, на которую можно повесить запуск приложений или какие-то действия. Вроде бы мелочь, а приятно.
Сканер отпечатков пальцев, к слову, предсказуемо спрятали в кнопку питания — работает он шустро и без откровенных затупов. Но все же разблокировка по лицу как-то удобнее, хоть она и реализована тут без полноценной защиты при помощи биометрии.
Дисплей
Если вы из тех староверов, кто до сих пор ищет компактный смартфон, которым можно управлять одной рукой на бегу, у меня для вас плохие новости. HUAWEI nova 15 Max создавался по принципу «хорошего экрана должно быть много», причем без какого-либо стеснения.
Перед нами чистокровная здоровая «лопата» с диагональю 6.84 дюйма. Дисплей бесцеремонно отжал под свои нужды аж 90,2% всей передней стороны смартфона, оставив рамкам лишь жалкие миллиметры по краям. Разрешение тут выкрутили до нестандартных 1272×2756 точек. С плотностью пикселей в 444 ppi придраться к четкости не получится при всем желании — никакого «мыла» на мелких шрифтах или лесенок на иконках нет и в помине.
|HUAWEI nova 15 Max
|Максимальный уровень яркости в HDR (макс./мин.)
|640/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB)** (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,7
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7300K
По характеристикам это годный OLED, который по всем статьям размазывает конкурентов за те же деньги, по-прежнему пихающих в свои девайсы копеечные IPS-матрицы со шлейфами и засветами. Смотреть сериалы или листать мемы на таком экране — чистый кайф просто за счет физического размера. Картинка плавная, спасибо частоте обновления 120 Гц.
На пиковую яркость тоже не поскупились — маркетологи говорят про 4000 нит в пике (при воспроизведении HDR), но в реальности это означает лишь то, что под палящим летним солнцем экран не слепнет, и судорожно искать тенёк, чтобы прочитать сообщение, вам точно не придется. В общем, дисплей отличный, но готовьтесь к тому, что пальцами одной руки дотянуться до шторки уведомлений станет тем еще квестом на развитие моторики.
Оболочка и связь
Раз уж мы заговорили про софт, нельзя обойти стороной программную основу. nova 15 Max работает на базе фирменной оболочки EMUI 14.2.
Для тех, кто до сих пор шарахается от смартфонов HUAWEI из-за баек про «отсутствие сервисов Google», есть новости: на дворе 2026 год, и эта проблема давно решена на системном уровне. Благодаря встроенным костылям (в хорошем смысле этого слова) и легкой установке утилит вроде microG, все ваши любимые гугловские приложения от YouTube до Google Maps работают здесь почти «из коробки». А банковские клиенты, которые давно выпилили из Google Play, преспокойно скачиваются и обновляются через местный магазин AppGallery. Бесконтактная оплата через NFC тоже на месте, ставите Mir Pay (или любой актуальный аналог) и платите на кассах как ни в чем не бывало.
По беспроводным интерфейсам тут полный фарш. Аппарат поддерживает Wi-Fi 6 и даже новейший стандарт Wi-Fi 7 (если вы вдруг найдете такой роутер в дикой природе), Bluetooth 5.2 с поддержкой аудиокодека L2HC (для передачи звука высокого разрешения на совместимые наушники) и целую россыпь навигационных систем от GPS до GALILEO и QZSS.
Приятная мелочь: инженеры не стали жадничать и оставили ИК-порт на верхней грани. Управлять кондиционером в офисе или телевизором в баре со смартфона — это фича, от которой сложно отказаться, привыкнув один раз. А вот разъема 3.5 мм для проводных наушников нет. Пора уже смириться и окончательно перейти на TWS-затычки.
Производительность
С аппаратной платформой у HUAWEI, как водится в последние годы, всё покрыто мраком. Характеристики чипа компания толком не афиширует, да и сторонние диагностические приложения показывают разную дичь. Предположительно, эта система на чипе использует старую-добрую комбинацию из двух типов ядер, но их тут не восемь (4+4), а всего шесть (3+3). Первая тройка
игроков — Cortex-A77, вторая — Cortex-A55.
Дополняется все это добро 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Слота под карты MicroSD здесь нет — еще одна современная традиция, с которой придется смириться. Других версий с увеличенным объемом оперативки или встроенной памяти, на этот раз кстати, тоже нет.
Хватает ли этого железа для жизни? Более чем. «Нова» не позиционируется как ультимативный геймерский аппарат с кулерами и триггерами, но вы без проблем сможете гонять в большинство актуальных проектов на средне-высоких настройках. Сам интерфейс не тупит, приложения не выгружаются из памяти при переключении, а нагрев корпуса даже под стресс-тестами остается в пределах нормы — пластиковая спинка неплохо рассеивает тепло.
Автономность
Мы подобрались к главному козырю HUAWEI nova 15 Max, ради которого ему можно простить и пластиковый корпус, и вес в 232 грамма, и прочие мелкие огрехи. Под капотом здесь установлен аккумулятор совершенно отбитой емкости — 8500 мАч.
Как они умудрились запихнуть такую батарею в корпус толщиной всего 8 мм? Ответ кроется в технологиях. Здесь используется продвинутый кремний-углеродный (Si/C) аккумулятор. Эта технология позволяет значительно увеличить плотность энергии по сравнению со старыми литий-ионными болванками, не раздувая при этом физические размеры ячейки.
На практике эти 8500 мАч означают следующее: вы можете просто взять и забыть о повербанках. При активном, не особо щадящем использовании (мессенджеры, YouTube, звонки, навигатор, постоянно включенный мобильный интернет) смартфон без малейшего напряга живет полных два дня. Если вы не из тех, кто не выпускает телефон из рук круглосуточно, nova 15 Max попросится к розетке только к вечеру третьего дня.
Но есть и жирная ложка дегтя — скорость зарядки. В комплекте идет блок питания всего на 40 Вт. По нынешним меркам, когда конкуренты хвастаются 80-ваттными и даже 120-ваттными кирпичами, это звучит как издевательство. Чтобы залить эти гигантские 8500 мАч с нуля до сотни, вам потребуется ощутимо больше полутора часов. Придется выработать привычку ставить смартфон заряжаться на ночь (благо, делать это вы будете от силы пару раз в неделю). Зато есть поддержка реверсивной проводной зарядки на 5 Вт — от «новы» можно неспешно подзарядить севшие наушники или выручить друга, чей навороченный флагман предательски умер к середине дня.
Камера
Посмотрев на заднюю панель nova 15 Max и заглянув в характеристики, удивятся только одному основному модулю. Но давайте честно. Ну вот зачем вам эти затычки на 8 мегапикселей вместо нормального «ширика» и нелепое подобие зум-модуля, на которое без слез не взглянешь? В сравнении со снимками на основную камеру, на большом экране фотки с менее приличных вспомогательных объективов будут смотреться совсем не так выигрышно. Они шумят, мылят и вообще портят впечатление.
В Huawei nova 15 Max инженеры не стали страдать фигней и воткнули всего один, но зато отличный модуль — 50 Мп сенсор RYYB (с крупной матрицей 1/1.56″ и светосилой ƒ/1.9). Никаких зеленых субпикселей, только желтые фильтры — в результате сенсор захватывает на 40% больше света, нежели классические RGB-камеры.
Днём он снимает как надо. Динамический диапазон — моё почтение, тени — окей, небо нормального естественного цвета без вырвиглазного контраста. Достал, сфоткал, скинул в телегу — красота. Ночью этот RYYB-сенсор вообще творит чудеса, буквально вытягивая свет из темноты.
Но прежде чем дойти до таких впечатлений от съемки, вам надо прорваться сквозь ощущение, что в видоискателе у вас совсем не то, что вы ожидали увидеть в галерее.
Изображение в нем (до момента спуска затвора) довольно рыхлое и шумное, но после того, как вы нажмете на кнопку, перед сохранением оно будет обработано при помощи местных нейросетевых алгоритмов, которые очень хорошо справляются с возложенной на них задачей. И да, даже несмотря на то, что исходный «сырой» материал тут далеко не на уровне флагманов из топовой линейки Pura, софт решает всё. В чем это проявляется?
Во-первых, автоматика, не пытается перерисовать весь кадр с нуля, выдумывая детали, которых не было. Даже если сильно увеличить отснятые фотки на мониторе компьютера, то в них сложно будет разглядеть характерные ИИ-мазки, пластиковые узоры и прочий страх — обычная хорошая детализация, будто никаких изменений в снимки телефон и не вносил.
Во-вторых, работа с ночными фотографиями тут доведена до филигранного уровня: откровенных шумов нет, «шевеленки» (когда кадр мажется от дрожания рук) тоже нет, даже если вы снимаете без света, с трясущихся рук и с цифровым зумом, который тут — чистый воды кроп с основного 50-Мп сенсора. И вот то, что телефон за свои деньги выдает такой результат без физической оптической стабилизации — это показатель крутости софта HUAWEI.
Фронталка тут абсолютно проходная — 8 Мп, ƒ/2.0. По видеозвонку поговорить хватит, селфи для семейного чата сделать тоже, но не более того.
Конкуренты
Чтобы понять, насколько nova 15 Max хорош, нужно посмотреть на соседей по прилавку.
|HUAWEI nova 15 Max
|iQOO Z10
|Realme P4 Power
|Операционная система
|EMUI 14.2
|Android 15 + Funtouch 15
|Android 16 + Realme UI 7.0
|Экран
|6,84″, 1272×2756 п., ~444 PPI, OLED, 120 Гц
|6,77″, 1080×2392 п., ~388 PPI, AMOLED, 120 Гц
|6,8″, 1280×2800 п., ~453 PPI, AMOLED, 144 Гц
|Процессор
|Kirin 8000A (предположительно)
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 нм (1 ядро 2.5 ГГц + 3 ядра 2.4 ГГц Cortex-A720 + 4 ядра 1.8 ГГц Cortex-A520)
|Mediatek Dimensity 7400 Ultra, 4 нм (4 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Mali-G610 (предположительно)
|Adreno 810
|Mali-G615 MC2
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ / 12 ГБ
|8 ГБ / 12 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ (UFS 2.2)
|128 ГБ / 256 ГБ (UFS 3.1)
|Слот MicroSD
|Нет
|Нет
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.2, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.2/5.4, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, ИК-порт, без NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, ƒ/1.9, 1/1.56″, PDAF; вспомогательный модуль
|Основная: 50 Мп, ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS, PDAF; вспомогательный модуль
|Основная: 50 Мп, ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS, PDAF; ультраширокая: 8 Мп, ƒ/2.2
|Фронтальная: 8 Мп, ƒ/2.0
|Фронтальная: 32 Мп, ƒ/2.0
|Фронтальная: 16 Мп, ƒ/2.4
|Аккумулятор
|8500 мАч, 40 Вт (проводная), 5 Вт (реверсивная)
|7300 мАч, 90 Вт (проводная), реверсивная
|10001 мАч, 80 Вт (проводная), 27 Вт (реверсивная)
|Размеры
|163,3×78×8 мм
|163,4×76,4×7.9 мм
|162,3×76,2×9,1 мм
|Вес
|232 г
|199 г
|219 г
|Цена
|25 тысяч рублей (по предзаказу, далее на 8 000 руб. дороже)
|~26 тысяч рублей (за версию 8/256 ГБ на Ozon)
|~30 тысяч рублей (за версию 8/256 ГБ на Ozon)
IQOO Z10
Если положить их рядом, сразу чувствуется колоссальная разница в подходах. У iQOO Z10 в руке ощущается легким (всего 199 граммов), но и батарейка тут поскромнее — 7300 мАч. Зато ребята из vivo щедро отсыпали быструю зарядку на 90 Вт против 40 Вт у «новы», так что куковать у розетки с ним придется заметно меньше. С другой стороны, все эти быстрые зарядки не работают «24/7» в режиме такой мощности — часто телефоны забирают столько энергии лишь пиково.
По экрану iQOO предлагает AMOLED-матрицу чуть скромнее по габаритам (6,77 дюйма) и разрешению. И тут надо держать ухо востро: за свои ~26 тысяч рублей Z10 пока еще радует нас AMOLED-экраном, но в более свежих поколениях (вроде iQOO Z11x) китайцы за те же деньги уже без зазрения совести ставят блеклые IPS-матрицы. По камерам iQOO ожидаемо сливает нашему герою: сенсор физически меньше (1/1.95″), и хотя туда прикрутили оптическую стабилизацию, против RYYB и хуавеевских алгоритмов он не тянет. Учитывая, что nova 15 Max по предзаказу стоит 24 990 рублей (потом накинут еще 8 тысяч), iQOO выглядит уже не так привлекательно.
Realme P4 Power
А вот если вам нужна бескомпромиссная живучесть, на сцену выходит Realme P4 Power. На Озоне версию с памятью 8/256 ГБ сейчас отдают примерно за те же 26 тысяч рублей, и этот аппарат — просто монстр. В него умудрились запихнуть батарею на безумные 10 001 мАч с 80-ваттной зарядкой и реверсом аж на 27 Вт. Расплачиваться за это придется толщиной корпуса в 9,1 мм. Зато Realme накинули полноценную водозащиту по стандарту IP69 (можно топить в ванне) и стекло Gorilla Glass 7i. У Realme стоит отличная матрица на 144 Гц с высоким разрешением 1280×2800, картинка очень плавная. Но есть нюанс — в Realme P4 Power напрочь выпилили NFC. Расплачиваться им на кассе не выйдет. Да и камера тут типичная для середняка: основной модуль на 50 Мп с оптостабом до ночной магии nova 15 Max откровенно не дотягивает.
Короче говоря: нужен бессмертный долгоиграющий кирпич — берите Realme. Хочется приличную камеру, чуть поменьше аккумулятор (ну не всем такие нужны) и огромный экран за адекватные 25 тысяч рублей — берите HUAWEI.
Итого
Текущее позиционирование HUAWEI nova 15 Max становится предельно понятным, если оглянуться на актуальное состояние мобильного рынка, где производителей комплектующих откровенно штормит от колебаний цен на полупроводники, а стоимость чипов флеш-памяти непреклонно ползет вверх.
Компании оказались перед неприятным выбором: честно повышать итоговую цену смартфонов для конечного потребителя или искать неочевидные пути для скрытой экономии, и многие предсказуемо предпочли пойти по второму пути. Результат? Теперь в сегменте до 30 тысяч рублей сегодня запросто встречаются IPS-экраны. И ладно бы они были нормального качества, так нет — производители ставят и морально, и физически устаревшие матрицы, которые пару лет назад мы могли увидеть в устройствах, чья цена едва бы приблизилась к отметке в 15−20 тысяч рублей.
И на этом безрадостном фоне HUAWEI nova 15 Max выглядит очень недурно, потому что инженеры умудрились не только сохранить качественную, яркую и большую OLED-матрицу в этом сегменте, но и смогли совместить её с исполинской батареей.
Да, вам придётся привыкать к солидному весу устройства — смартфон оттягивает карман брюк не хуже чем какой-нибудь топовый камерофон с «шайбой», да побольше. Придется привыкать и к весьма неспешному процессу зарядки от комплектного 40-ваттного блока питания. Обходиться без дополнительных фокусных расстояний, полагаясь исключительно на основную камеру с её умными алгоритмами обработки кадров? Тоже придется.
Но при этом снимки-то на выходе получаются отличные (конкуренты, которых мы упомянули, так не могут), автономность запредельная, да и рассматривать отснятые фотки вы сможете на здоровенном экране без обидного ощущения, будто бы вы со своим телефоном остались где-то на обочине мира технологий.
- Хорошая цена на старте
- OLED-экран
- Аккумулятор объемом 8500 мАч
- Скорость зарядки могла быть больше
- Только один основной модуль камеры
- Фронтальная камера 8 Мп