Недорогой супер-выносливый смартфон с быстрой зарядкой: HUAWEI nova Y73

При этом охват диапазона sRGB также близок к 100%, то есть чёткость-то средненькая, а цветопередача хорошая, что редко бывает в смартфонах за 15-20 тысяч рублей даже с AMOLED-экраном.

Производительность и автономность

Официально HUAWEI не указывает модель процессора, но судя по спецификациям и данным с утилит вроде HW Info, смартфон работает на процессоре Kirin 710A — это система на чипе бюджетного класса, собственная разработка компании HUAWEI. Опять же — не забываем про фокус на автономность.

Этому процессору, конечно, сто лет в обед, но, по большому счёту (вдруг вы не знали?) новенький Snapdragon 6s 4G Gen 1 или Snapdragon 685 — это примерно то же самое на таком же сочетании ядер Cortex-A73 + Cortex-A53.

Другое дело, что, в общем-то, даже бюджетные Helio G80 и G90 серий современнее и немного быстрее. По быстродействию nova Y73 ближе к смартфонам за 10-13 тысяч, чем за 15-20 тысяч рублей.