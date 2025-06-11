Недорогой супер-выносливый смартфон с быстрой зарядкой: HUAWEI nova Y73

Недорогой супер-выносливый смартфон с быстрой зарядкой: HUAWEI nova Y73Не люкс, но по автономности вы вряд ли найдёте что-то лучше за 15-17 тысяч рублей
Внешний вид
HUAWEI nova Y73 — это один из немногих бюджетников с весьма приличной защитой корпуса: IP64. Первая цифра (6) означает, что корпус полностью защищён от попадания твёрдых частиц размером от 1 мм. Вторая цифра — 4 — что смартфон защищён от брызг воды, которые могут попадать на него под любым углом.
Спинка корпуса смартфона, как заявляет HUAWEI на своём сайте, вдохновлена эстетикой космоса: текстура переливается россыпью ярких и тёмных точек.
Сюда же, в космическую тему, дизайн камеры — блестящие ободки вокруг объективов похожи на орбиты спутников.
Из необычного: кнопок здесь на одну больше, чем у среднестатистического смартфона. Справа видим традиционный набор: качелька громкости и кнопка питания/блокировки с интегрированным сканером отпечатков пальцев.
А слева — дополнительная многофункциональная кнопка (производитель называет её «Кнопка Х»). Можно настроить различные сценарии для её нажатия, двойного нажатия или удержания. По умолчанию нажатие вызывает меню быстрого доступа к выбранным приложениям и функциям: например, к фонарику, камере, калькулятору, списку контактов или календарю. Также в список быстрого доступа можно добавить чей-то номер телефона.
В руке смартфон держать очень удобно, он не выскальзывает и не перевешивает, в общем, не стремится выпасть из рук. К слову, среди прямых конкурентов это самый лёгкий и тонкий смартфон. Видно, что над эргономикой хорошо поработали — даже скругления обода корпуса ровное такое, какое надо, чтобы не врезаться в ладонь, и не превращать смартфон в обмылок.
Экран
У HUAWEI nova Y73 — большой 6,67-дюймовый экран, IPS, с частотой обновления 90 Гц. Разрешение, правда, невысокое: 720x1604 пикселя, но с учётом отличного сглаживания шрифтов и значков в Android это не так уж заметно. Видимо, производитель решил выжать максимум автономности из смартфона, потому что чем ниже разрешение — тем и автономность выше.
|HUAWEI nova Y73
|Максимальный уровень яркости (авто/макс. ручн./мин.)
|1000/646/1,74 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1700:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,89
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К
При этом экран с большим запасом яркости. Заявленная максимальная яркость — 1000 кд/м2, а измеренная в офисных условиях — 646 кд/м2. Это весьма прилично, особенно для IPS-экрана. Контрастность при этом тоже высокая: 1700:1, а цветопередача в режиме «Обычные цвета» близка к идеальной, как и баланс белого (см. таблицу).
При этом охват диапазона sRGB также близок к 100%, то есть чёткость-то средненькая, а цветопередача хорошая, что редко бывает в смартфонах за 15-20 тысяч рублей даже с AMOLED-экраном.
Производительность и автономность
Официально HUAWEI не указывает модель процессора, но судя по спецификациям и данным с утилит вроде HW Info, смартфон работает на процессоре Kirin 710A — это система на чипе бюджетного класса, собственная разработка компании HUAWEI. Опять же — не забываем про фокус на автономность.
Этому процессору, конечно, сто лет в обед, но, по большому счёту (вдруг вы не знали?) новенький Snapdragon 6s 4G Gen 1 или Snapdragon 685 — это примерно то же самое на таком же сочетании ядер Cortex-A73 + Cortex-A53.
Другое дело, что, в общем-то, даже бюджетные Helio G80 и G90 серий современнее и немного быстрее. По быстродействию nova Y73 ближе к смартфонам за 10-13 тысяч, чем за 15-20 тысяч рублей.
Зато такой процессор даже под максимальной нагрузкой ну очень мало потребляет. И правда: в режиме просмотра видео смартфон разряжался целые сутки, а в режиме чтения — ещё дольше! И это в нашем редакционном тесте, где мы яркость экрана ставим на 200 кд/м2, что более чем достаточно для комфортного просмотра в помещении при дневном свете.
При этом, что опять же редко встречается в данном ценовом диапазоне: у смартфона быстрая 40-ваттная зарядка, что опять же лучше, чем у прямых конкурентов.
Производитель заявляет, что батарея смартфона может работать при температуре до -20°C (вспомните истории про айфоны, которые на холоде разряжаются моментально — я и сам так как-то попал с айфоном зимой, когда вышел не на своей станции электричек, а телефон сел).
И смартфон со своими 6620 мАч получился не громоздким — по толщине он примерно такой же, как Samsung Galaxy A55, у которого 5000 мАч.
Камера
Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп и апертуру f/1,8. Качество фото-съёмки не относится к сильным сторонам смартфона — не хватает динамического диапазона и резкости, но с фиксацией событий, в том числе в ночных условиях, она справляется.
Видео смартфон умеет снимать в 1080p с частотой кадров 30 к/с или 60 к/с. Многие прямые конкуренты ограничиваются лишь 30 к/с, однако в 60 к/с здесь лучше снимать не двигаясь т.к. автофокус может не поспевать.
Конкуренты
|HUAWEI nova Y73
|Tecno Pova 6 Neo
|Samsung Galaxy M15
|Операционная система
|Android 15 + EMUI 12
|Android 14 + HiOS 14
|Android 14 + One UI 6
|Экран
|6,67’’, 720x1604 пикс., 20:9, 264 ppi, IPS 90 Гц
|6,78’’, 1080x2460 пикс., 20:9, 396 ppi, IPS 120 Гц
|6,8’’, 1080x2340 пикс., 19,5:9, 396 ppi, AMOLED 90 Гц
|Процессор
|(неоф. данные) Kirin 710A, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц
|MediaTek Helio G99 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Dimensity 6100+, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная 50 Мп f/1,8, качество видео: до 1080@60 FPS, Фронтальная - 8 Мп f/2,0
|Основная 50 Мп f/1,6, качество видео: до 1440@30FPS или 1080@60 FPS, Фронтальная - 8 Мп
|Основная тройная 50 Мп f/1,8 + сверхширик 5 Мп f/2,2 + макро 2 Мп f/2,4, качество видео: до 1080@30FPS, Фронтальная - 13 Мп f/2,0
|Аккумулятор
|6620 мАч
|7000 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|33 Вт
|25 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|нет
|Размеры
|166,1х76,6х8,3 мм
|168,6х76,6х9,2 мм
|160,1х76,8х9,3 мм
|Масса
|203 г
|225 г
|217 г
|Класс защиты
|IP64
|IP53
|нет
|Цена
|от 15 тысяч рублей
|от 15 тысяч рублей
|от 21 тысяч рублей
Tecno Pova 6 Neo
У Tecno лучше процессор и экран, но медленнее зарядка, хуже защита от брызг и пыли, а главное — хуже эргономика: он тяжелее и толще. А ещё там прошлогодний Android и примерно такая же по качеству камера.
Samsung Galaxy M15
По сути, тут такой же процессор, как у Tecno Pova 6 Neo, но с поддержкой 5G (от которой в России толку пока нет). Главные плюсы: есть сверхширокоугольный модуль камеры и экран — AMOLED, но из минусов: медленная зарядка и цена аж в 21 тысячу рублей за 128 Гбайт памяти, тогда как цены на HUAWEI и Tecno с такими конфигурациями начинаются от 15 тысяч рублей.
Итого
Главные преимущества HUAWEI nova Y73 — хорошая автономность и удобство управления, которое заключается как в практически идеальной эргономике корпуса, так и наличии многофункциональной кнопки Х для быстрого доступа к приложениям, функциям или контактам. Тестируя nova Y73 я вдруг вспомнил, что подобные кнопки раньше были у каждого второго телефона, а сейчас их почему-то перестали делать. Либо делают кнопку для доступа к голосовому ассистенту, который в России ещё и не работает, и не всегда дают возможность её переназначить на другие действия.
И зря. Дополнительная кнопка не занимает много места и не мешает, а напротив — добавляет то самое удобство.
Ну и что касается автономности: приятно, когда смартфон не только работает долго, но и заряжается быстро. Как мне кажется, ёмкая батарея и быстрая зарядка всегда должны идти вместе, иначе придётся страдать либо от быстрого разряда, либо от долгого заряда (чем больше ёмкость аккумулятора — тем дольше он заряжается при той же мощности зарядки, факт очевидный, но не многие об этом задумываются).
- Отличная эргономика
- Хорошая автономность
- Многофункциональная кнопка
- Процессор могли поставить пошустрее
- Экран лишь HD
- Слабая камера