HUAWEI привезла в Россию смартфон с лучшей в мире камерой, эффектную раскладушку и наушники-помаду

HUAWEI привезла в Россию смартфон с лучшей в мире камерой, эффектную раскладушку и наушники-помадуНеобычные продукты, на которые стоит взглянуть
Вообще-то очередной флагман HUAWEI для родного рынка анонсировали еще в июле прошлого года. Но если там он продавался на чипе Kirin 9000 5G, то в конце января 2022 вышел в Европе с урезанным из-за американских санкций процессором Snapdragon 888. Впрочем, ограничения касаются только поддержки частот 5G, поэтому в России запросто можно пренебречь этим фактом. Поддержки сервисов Google по-прежнему нет, но это «из коробки». При желании можно приложить чуточку усилий и минут за 10-15 сделать смартфон полнофункциональным. Однако возникает закономерный вопрос: а стоит ли возиться за 90 000 рублей?
HUAWEI P50 Pro — зачем брать?
За спецификациями продукта и беглым впечатлением сходите на GSM Arena, я не буду отнимать у вас лишне время и пересказывать характеристики. Лучше чуть подробнее скажу о фишках HUAWEI P50 Pro, ради которых можно задуматься о покупке. Скоростная зарядка по проводу и Qi, классное вибро, мощные динамики, перспектива выбора между Android EMIU и Harmony OS — все это, конечно, прекрасно… но смотреть на смартфон стоит поклонникам мобильной фотографии и фанатам экранов отменного качества.
HUAWEI P50 Pro эффективно решил проблему мерцания OLED матриц, так что даже самым чувствительным людям будет комфортно им пользоваться как угодно долго и при любом уровне яркости подсветки. Частота ШИМ составляет 1440 Гц, что решает проблему пульсации. Изогнутый дисплей HUAWEI P50 Pro получил маркетинговое прозвище True-Chroma с поддержкой цветовой палитры P3, высокой частотой обновления 120 Гц и дискретизации 300 Гц.
Второй интересный момент — модуль из четырех камер. HUAWEI была и остаётся лидером рынка по качеству мобильной фотографии и с новым смартфоном позиции сдавать явно не намерена. На DxOMark у P50 Pro уверенное первое место в рейтинге камер. Ультраширик с разрешением 13 Мп снимает также и макро за счет короткого фокусного расстояния, камера с телефото объективом получила увеличение 3,5х и оптическую стабилизацию, основная камера 50 Мп работает в паре с черно-белым сенсором 40 Мп для захвата максимального количества света и наилучшей детализации. За счет технологий обработки сигнала HUAWEI XD Optics также можно рассчитывать на точную цветопередачу при съемке. Ну, и кому-то может понравится творческий режим ультрафиолетовой подсветки, также дебютировавший в HUAWEI P50 Pro.
В общем, на бумаге выглядит любопытно. Впечатление при кратком знакомстве со смартфоном складывается хорошее, а продукт объективно кажется интересным. Но стоит ли его брать — ответить можно только по итогу вдумчивого тестирования.
HUAWEI P50 Pocket — броская раскладушка для модников
Складные смартфоны хоть и не стали пока массовым продуктом, но с учетом усилий разных брендов уже не выходит делать вид, что этого явления не существует. Два равнозначных тренда — функциональные смартфоны-книжки с большим и внутренним экраном, а также классические «пудреницы» с исключительно имиджевым смыслом существования. Лично я фанат второй категории, поэтому с большим интересом слежу за новинками Samsung, Motorola и Huawei. Шансов обстоятельно попользоваться ими и оценить на длинной дистанции пока не было, однако даже во время коротких встреч я питаю к ним искрений интерес. Так вот, что же получилось у HUAWEI в новом P50 Pocket?
На фоне их классического флагмана раскладушка смотрится сильно проще, хоть и стоит существенно дороже (от 140 000 руб). Процессор — тот же Snapdragon 888 с зарезанным 5G, комплекты оперативники и накопителя приличные, экран не такой продвинутый как в P50 Pro, но вполне на уровне среднестатистического флагмана. Камер три: широкоугольная на 40 Мп, сверхширокоугольная 13 М и вспомогательный сенсор 32 Мп. Неплохо, но лично меня расстраивает отсутствие оптического зума в смартфоне с ценой больше 100 000 рублей. Из особенностей стоит выделить шарнир, с которым в закрытом состоянии между половинками нет зазора, круглый внешний экран с важной информацией и возможностью работы с качестве видоискателя, а также рифленую текстуру корпуса.
По сути, здесь нечем покорять сердце хардкорного гика, гоняющегося за топовыми технологиями. Да на них и не рассчитывают, в классическом формате тот же набор характеристик можно получить по цене в два раза дешевле. Зато HUAWEI P50 Pocket понравится модникам, которые хотели бы выделиться необычным форматом раскладушки и броским дизайном панелей корпуса. Ну, круто же каждый раз эффектно захлопывать смартфон и убирать его в карман?
Наушники… помада? HUAWEI FreeBuds Lipstick
Время от времени принцип «так плохо, что даже хорошо» классно срабатывает в производстве гаджетов. Например, если речь идет о заигрывании технологичных продуктов с косметикой, как это было в Nokia 7280. Тот телефон был абсолютно проклятым в плане удобства использования, но заработал статус культового за счет дизайна. До сих пор, если дело доходит до исторических рейтингов самых запоминающихся телефонов, он обязательно будет в них присутствовать. Аналогичный трюк, как раз к старту гендерных праздников, решила провернуть компания HUAWEI. Правда, продукт для экспериментов выбрала более безопасный. Мучаться со смартфоном-стиком, к счастью, не предлагают, зато привезли в Россию наушники в виде помады.
С точки зрения продукта и технологий ничего нового. Это уже хорошо знакомые флагманские наушники-вкладыши HUAWEI FreeBuds 4, просто их перекрасили в красный и упаковали в зарядный кейс в стиле помады. Название дали соответствующее — HUAWEI FreeBuds Lipstick. Ну, и в деньгах, конечно, по такому красивому поводу они прибавили почти половину стоимости. Цена вопроса 15 000 против 11 000 для «обычной» версии. Впрочем, как вариант подарка на гендерные праздники это вполне имеет право на существование. Во-первых, сам по себе продукт неплохой (про это мы рассказывали в обзоре HUAWEI FreeBuds 4), а во-вторых с таким дизайном еще и не похож ни на что другое.
Ах да, еще нам сказали, что эти наушники будут как-то по-особенному пахнуть из коробки.
И еще для девушек: HUAWEI Watch GT 3 42мм Elegant
Если FreeBuds Lipstick и Watch GT 3 42мм по всему миру показали еще в октябре, а например, в Украине продают аж с ноября прошлого года, то на российский рынок эти продукты пришли с очень заметным опозданием. Зато вы посмотрите, как ловко распорядились стартом продаж маркетологи. Ломаете голову, что взять на 14 февраля? А вот есть вариантик. На 8 марта нужен подарок? Тоже найдется в магазине HUAWEI. В общем, Watch GT 3 42мм Elegant — это те же знакомые часы GT 3, но с компактным корпусом золотистого цвета и в целом более элегантным дизайном. Скошенный край защитного стекла в «мужской версии», например, сменился на плавный изгиб 2.5D, а ремешок — стальной сетчатый.
Что в них хорошего? Традиционно много внимания уделено спорту и подсчету активностей. Есть датчик пульса, насыщения крови кислородом, часы умеют следить за уровнем стресса и измерять качество сна. А главное — более 100 режимов тренировок, чего нет у подавляющего большинства моделей на рынке. Две недели без подзарядки тоже можно записать как существенное преимущество. Все прочую информацию о часах смотрите на сайте HUAWEI: данные и для женской, и для мужской версии одинаковые. Если что, отдать за них придется 18 000 рублей.