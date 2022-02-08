HUAWEI привезла в Россию смартфон с лучшей в мире камерой, эффектную раскладушку и наушники-помаду

Второй интересный момент — модуль из четырех камер. HUAWEI была и остаётся лидером рынка по качеству мобильной фотографии и с новым смартфоном позиции сдавать явно не намерена. На DxOMark у P50 Pro уверенное первое место в рейтинге камер. Ультраширик с разрешением 13 Мп снимает также и макро за счет короткого фокусного расстояния, камера с телефото объективом получила увеличение 3,5х и оптическую стабилизацию, основная камера 50 Мп работает в паре с черно-белым сенсором 40 Мп для захвата максимального количества света и наилучшей детализации. За счет технологий обработки сигнала HUAWEI XD Optics также можно рассчитывать на точную цветопередачу при съемке. Ну, и кому-то может понравится творческий режим ультрафиолетовой подсветки, также дебютировавший в HUAWEI P50 Pro.

В общем, на бумаге выглядит любопытно. Впечатление при кратком знакомстве со смартфоном складывается хорошее, а продукт объективно кажется интересным. Но стоит ли его брать — ответить можно только по итогу вдумчивого тестирования.