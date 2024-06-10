Лучший в мире смартфон по качеству съёмки фото на середину 2024 г.HUAWEI Pura 70 Ultra
Технические характеристики
|HUAWEI Pura 70 Ultra
|Операционная система
|EMUI 14.2
|Экран
|LTPO OLED, 1 млрд цветов, HDR, 120 Гц, 6.8", 1260 x 2844 п., 460 PPI
|Процессор
|Kirin 9010, 7 нм, 12 ядер (2 ядра 2,3 ГГц TaiShan V121, 4 ядра 1,55 ГГц TaiShan V121 и 6 ядер 2,18 ГГц Cortex-A510 )
|Графика
|Maleoon 910
|Оперативная память
|16 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|Связь
|NFC, NFC-SIM, HCE, Bluetooth 5.0, 5.2, A2DP, LE, L2HC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, DisplayPort 1.2
|Камеры
|Основная: 50 Mп, f/1.6-4.0, 23 мм 1.0", PDAF, Laser AF, sensor-shift OIS, выдвижная линза
|Телефото: 50 Mп, f/2.1, 90 мм (telephoto), PDAF (5 см - ∞), OIS, 3.5x оптический зум
|Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, 13 мм, AF
|Фронтальная: 13 Мп, f/2.4, AF
|Аккумулятор
|5200 мАч
|Размеры
|162,6x75,1x8,4 мм
|Масса
|226 г
|Цена (оф. розница)
|130 тысяч рублей
Внешний вид
Смартфонное подразделение LG вертится в гробу каждый раз, когда дизайнеры смартфонов других брендов выпускают новые модели с кожаной спинкой. Кто бы мог подумать, что примечательный, но не очень популярный при жизни LG G4 2015 года выпуска определит стиль смартфонов в 2024 г.?
Как и во время многострадальных градиентов, спинку «под кожу» начали использовать все: Samsung выпустил смартфоны с кожзамом, этим же занимается и Tecno с Infinix. Может, хотя бы Xiaomi решила не ввязываться в это? Кожгалантерейный шик одолел и тех дизайнеров, что разрабатывали стеклянно-металлический Xiaomi 13. Теперь и Pura 70 Ultra поставляется в кожаной версии.
Нет никаких вариаций с пластиковой спинкой или спинкой из стекла — только экокожа в нескольких расцветках. И чтобы вы могли как можно дольше проходить со «свежей» спинкой, в комплект добавили… чехол из экокожи. Дизайнера было явно непросто остановить.
Остальные материалы, из которых сделан корпус — классические металл и стекло. Kunlun Glass 2 выдерживает какие-то совсем безумные нагрузки: его тяжело разбить, и вряд ли возможно поцарапать в кармане — +300% к прочности, в сравнении с обычными Pura 70 и Pura 70 Pro. Оно «живет» даже там, где стекла от Corning царапаются на раз-два. За это большой плюс. А за отполированный до зеркального блеска металл боковой рамки — минус. Он за короткий срок собирает кучу отпечатков пальцев и начинает выглядеть слегка неряшливо. Матовые поверхности в этом плане гораздо практичнее.
Из-за скругленной формы корпуса рамки получились еще и довольно скользкими, однако проблему решает вес устройства и гравитация, крепко впечатывающая смартфон в ладонь. При всей внешней легкости HUAWEI Pura 70 Ultra оказался на грамм тяжелее, чем Magic6 Pro от HONOR, который выглядит даже с виду в полтора толще — 226 г против 225 г. Как дизайнерам удалось это провернуть? Загадка без ответа.
В остальном, Pura 70 Ultra — типичный представитель стана современных Android-смартфонов. Разъем Type-C вместе с лотком для сим-карт находятся на нижнем торце, качелька регулировки громкости и кнопка питания — на правом.
Дисплей
HUAWEI, похоже, окончательно отошла от изогнутых экранов в своих смартфонах. Непонятно, достанется ли экран-водопад осеннему Mate, но в текущей флагманской линейке у всех моделей дисплейные панели плоские: больше никаких ложных нажатий ладонью и инвертированных цветов на гранях.
Читать, смотреть видео и играть Pura 70 Ultra предлагает с 6.8″ LTPO OLED-панели с разрешением... между 1440p и 1080p и довольно большим запасом яркости. Без активного режима автоматической регулировки дисплей в наших замерах выдал 600 кд/м2, хотя в пиковых моментах он способен и на пятикратно большие значения, судя по заявлениям HUAWEI.
|HUAWEI Pura 70 Ultra
|Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.)
|1300/600/1,3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB)** (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,26
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,27
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6475K
Калибровка близка к идеальной, значение DeltaE — 0.6. Это значит, что цвета на экране будут отображаться наиболее естественным образом. Баланс белого, кстати, тоже настроили отлично. Значения меньше 6500К я не встречал очень давно. Тут — 6400K. Приятный естественный белый цвет, никаких отклонений в зеленые или синюшные тона нет.
Поддержка HDR Vivid позволяет воспроизводить на устройстве HDR-контент в формате HDR10. Потоковое видео с HDR тоже «переваривается» смартфоном. Для этого HUAWEI добавила сюда еще и поддержку проприетарного кодека Widevine L1 DRM от Google — за нормальную работу Netflix с HDR, либо других лицензионных онлайн-кинотеатров, например, ответственен именно он.
Кстати, Pura 70 Ultra очень гибко воспроизводит контент с расширенным динамическим диапазоном. Если вы выставите яркость системы на минимум, а фоном в окошке запустите YouTube-видео, то только оно будет работать c поддержкой HDR.
Оболочка
Несмотря на то, что HUAWEI активно продвигает собственную операционную систему Harmony OS, глобальные версии смартфонов компании до сих пор работают под управлением EMUI. Технически этот тот же Android, но без гугл-сервисов «из коробки». Однако теперь эти сервисы можно вернуть путем загрузки всего одного приложения — Gbox.
Приложение позволяет войти в ваш аккаунт, попутно вводя в заблуждение сервера Google: при входе, на вашу почту будут сыпаться уведомления о том, что вы, вообще-то, производите вход через какой-то Xiaomi. Пугаться не стоит, но знать об этом нужно, чтобы потом не поймать начать паниковать от внезапного пуш-уведомления.
В остальном, это та же привычная система, которую вы могли видеть на всех других смартфонах и планшетах компании, за исключением встроенных в оболочку тем, которые наконец-то меняют экран блокировки — впервые за долгие годы я увидел хоть какое-то отступление от стандартных рекомендаций Google. Новые часы — мое почтение.
Производительность и автономность
HUAWEI Pura 70 UItra, как и Pura 70 Pro, работает благодаря чипу Kirin 9010, в отличие от обычного Pura 70, внутри которого находится Kirin 9000s. Как и 9000s, 9010-й построен на 7 нм техническом процессе, что автоматически переводит его в разряд не совсем актуальных процессоров. Но делает ли устаревший техпроцесс его хуже? В синтетических тестах вы не получите рекордных показателей. Да и нейронных блоков, как в Snapdragon 8 Gen 3, тут тоже нет.
Покупателю, которому нужен набор из браузера, пары мессенджеров, офисных приложений и ютуба, это отсутствие дополнительных «попугаев» вряд ли что-то даст на практике. Даже процессоры уровня Dimensity 1080 с этим до сих пор справляются отлично, что уж говорить про Snapdragon 8+ Gen 1 или 8 Gen 2, на которые и похож Kirin 9010. Однако интересны в этом процессоре не баллы в бенчмарках.
Ещё недавно США пророчили Китаю производственный потолок в 14 нм. Теперь же у китайского производителя чипов есть и 7 нм техпроцесс, и собственные ядра Taishan вместе с кучей датчиков, которые производятся непосредственно в Поднебесной. Ещё не все компоненты удалось заместить, но Китай постепенно устраняет отставание своих чипов. Или нет?
Несмотря на то, что Kirin 9010 мало чем отличается от 9000s, HUAWEI смогла нарастить мощность даже в рамках одного и того же техпроцесса. Если Kirin 9000s был близок к Snapdragon 888 по уровню производительности, то Kirin 9010 догоняет 8 Gen 1. При этом автономность у смартфона какая-то совсем невероятная — за четыре часа воспроизведения видео смартфон «съедает» всего лишь 13−15% заряда и такая пропорция сохраняется в течение всего теста. Но ради таких показателей пришлось кое-чем пожертвовать.
Нагрев существенный. Под нагрузкой в CPU Throttling Test (не очень реалистичная нагрузка в жизни, но тем не менее) этот процессор способен на короткие промежутки времени ронять производительность больше, чем на 50%, а корпус нагревается так, что смартфон становится некомфортно держать в руке. Но, справедливости ради, на деле даже в играх перегреть смартфон вы не сможете. В том же PUBG: Battlegrounds нагрев ощущается не так сильно, AnTuTu смог поднять температуру всего на четыре градуса. Видимо, смартфон понимает, как и когда ему надо управлять своими ресурсами, но в бенчмарках нащупать его предел вы всё же сможете.
Что касается зарядки, то тут дела обстоят лучше, чем у любых стандартных флагманов А-брендов. По проводу Pura 70 Ultra готов принимать 100 Вт и отдавать 18 Вт, без провода — 80 Вт и 20 Вт соответственно. Все еще не уровень Realme с 240 Вт в GT3, но и медленной зарядку не назовешь: за полчаса смартфон заряжается с 0% до 90%. А если заряжать не с нуля, то ещё быстрее.
Камера
На рынке камерофонов наступило затишье. Уже второй год ни один производитель не может предложить ничего радикально нового в техническом плане: большим количеством мегапикселей сегодня вряд ли кого-то получится удивить, сильным зумом — тоже, поэтому «тягаться» приходится дизайном модулей, размером сенсоров и алгоритмами.
Pura 70 Ultra получил матрицу дюймового типа Sony IMX989 с разрешением 50 Мп в основном модуле — размер большой, но HUAWEI тут далеко не первая. Инженерам из Sony подобный трюк удалось провернуть это еще в Xperia Pro-I, который вышел в самом начале 2022 года. Но тут к такому сенсору добавили еще и выдвижной объектив. Чтобы что?
Размеры сенсора вынуждают отодвигать от него оптику, поэтому производителям приходится идти на странные способы компоновки внутренностей. Ведь смартфон при такой камере необходимо сделать еще и максимально тонким — флагман, все-таки. На общие габариты, в сравнении с тем же Xperia Pro-I, это решение почти не повлияло, сэкономить удалось лишь две десятых доли миллиметра.
Любые условия освещения пригодны для основного модуля. Ночь это или день, снимки выходят одинаково классными и детализированными. В видоискателе всей прелести камеры не видно, фотографии становятся собой уже после небольшой доработки местными алгоритмами.
Что со следами использования алгоритмов? Днем артефактов нет вообще, ночью их почти нет. Лишь изредка мелкие детали со сложной геометрией ломаются и становятся отчетливо видны свойственные AI искажения. Вот такая цена за хорошие фотографии в кромешной темноте.
Однако зум-модуль таким искажением деталей занимается и днем, особенно, если алгоритмы не распознают геометрические паттерны на снимках. Ровные линии небоскребов? Нейросети отлично дорисуют их.
Но, честно говоря, я не понимаю, зачем делать доработку снимков настолько агрессивной в других случаях, когда у меня нет в кадре ровных линий, либо они слишком мелкие и их много. Пусть у меня будет равномерный реалистичный шум «под пленку». Да, какая-то часть снимка в фокусе от автоматического вытягивания деталей выигрывает. Но стоит вам перевести взгляд на пару сантиметров вбок, как на одних и тех же текстурах появятся следы добавленной искусственным интеллектом детализации. Просто обратите внимание на окна здания на последнем снимке в галерее выше.
Широкоугольный модуль не блещет огромным количеством мегапикселей, но делает хорошие снимки при условии, что у вас достаточно света и нет сильной необходимости в HDR. На снимках почти нет характерных изгибов для «широкой» оптики, поэтому любые архитектурные фотографии получают +5 к внешнему виду. Не надо ничего крутить в приложениях для обработки. Нажал — готово. Правда, процент удачных снимков тут немного меньше, чем у основного сенсора.
Фронтальная камера… делает такие снимки, которые обычно ждешь флагмана. Минимум вмешательства программной обработки, максимум естественности. Снижение освещенности влияет на характер снимка не сильно, но ночью деталей на фоновых объектах явно меньше, чем днем.
Использование собственного чипа наложило ограничения на съемку видео. Максимум, на который способен Kirin 9010 — это 4K с частотой 60 к/с. Оптическую стабилизацию при съемке поддерживают только два модуля из трех: основной и зум. Зато все три позволяют делать снимки в RAW-формате, в котором нет никаких алгоритмов и программных допиливаний.
Конкуренты
|HUAWEI Pura 70 Ultra
|Xiaomi 14 Ultra
|HONOR Magic6 Pro
|Операционная система
|EMUI 14.2
|Android 14 + HyperOS
|Android 14, оболочка MagicOS 8.0
|Экран
|LTPO OLED, 1 млрд цветов, HDR, 120 Гц, 6.8", 1260 x 2844 п., 460 PPI
|LTPO AMOLED, 68 млрд цветов, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, 6.73", 1440 x 3200 п., 20:9, 522 PPI
|6,8”, 2400x1280, AMOLED, 120 Гц, 453 ppi, яркость — до 5000 нит (заявленная), до 1700 нит (фактическая)
|Процессор
|Kirin 9010, 7 нм, 12 ядер (2 ядра 2,3 ГГц TaiShan V121, 4 ядра 1,55 ГГц TaiShan V121 и 6 ядер 2,18 ГГц Cortex-A510 )
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.3 ГГц + 3x Cortex-A720 3.2 ГГц + 4x Cortex-A520 2.3 ГГц), 4 нм
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.3 ГГц + 3x Cortex-A720 3.2 ГГц + 4x Cortex-A520 2.3 ГГц), 4 нм
|Графика
|Maleoon 910
|Adreno 750
|Adreno 750
|Оперативная память
|16 ГБ
|16 ГБ
|12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|512 ГБ
|512 ГБ
|Связь
|NFC, NFC-SIM, HCE, Bluetooth 5.0, 5.2, A2DP, LE, L2HC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, DisplayPort 1.2
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Mп, f/1.6-4.0, 23 мм 1.0", PDAF, Laser AF, sensor-shift OIS, выдвижная линза
|Основная: 50 Мп, f/1.6-f/4.0, 23 мм, 1.0", 1.6 мкм, PDAF, Laser AF, OIS
|Основная : 50 Мп, f/1.4-2.0, 23 ммw, 1/1.3", 1.2 мкм, Laser AF, PDAF, OIS
|Телефото: 50 Mп, f/2.1, 90 мм (telephoto), PDAF (5 см - ∞), OIS, 3.5x оптический зум
|Телефото: 50 Мп, f/1.8, 75 мм, 1/2.51", 0.7 мкм, PDAF, OIS, 3.2x оптический зум
|Телефото: 180 Мп, f/2.6, 1/1.49", 0.56 мкм, PDAF, OIS, 2.5x зум
|Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, 13 мм, AF
|Перископ: 50 Мп, f/2.5, 120 мм, 1/2.51", 0.7 мкм, dPDAF (30cm - ∞), OIS, 5x оптический зум
|Широкоугольная, макро: 50 Мп, f/2.0, 1/2.88”
|Широкоугольная: 50 Мп, f/1.8, 12 мм, 122˚, 1/2.51", 0.7 мкм, PDAF
|Сенсор глубины: TOF 3D
|Фронтальная: 13 Мп, f/2.4, AF
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.0, 22 мм, 1/3.14", 0.7 мкм
|Фронтальная: 50 Мп, f/2.0, 1/2.51”
|Аккумулятор
|5200 мАч
|5000 мАч
|5600 мАч
|Размеры
|162,6x75,1x8,4 мм
|161,4x75,3x9,2 мм
|162,5x75,8x8,9 мм
|Масса
|226 г
|224,4 г
|225 г
|Цена (оф. розница)
|130 тысяч рублей
|140 тысяч рублей
|105 тысяч рублей
Xiaomi 14 Ultra
Ещё один представитель «тяжёлого китайского люкса» с таким же огромным 1.0"-сенсором основной камеры. Хорош тем, что вмещает в себя камеры не только с 3.5x, но и с 5x оптическим (без потери качества) зумом.
Такой же по качеству и яркости дисплей. Автономность хуже процентов на 10, стереодинамики немного тише, процессор ощутимо быстрее, но камера настроена... альтернативно одарёнными людьми.
Ну, то есть характеристики у камеры максимально крутые, а снимает она в большинстве случаев так себе: хуже чем iPhone 15 Pro Max, хуже чем Samsung Galaxy S24 Ultra, хуже чем Vivo X100 Pro, хуже чем Oppo Find X7 Ultra (хотя у Oppo такая же камера). Вот вам хороший обзор в подробностях, полюбуйтесь, если у вас есть время:
То есть фотографии в движении Xiaomi размазывает почти всегда, будто это какой-нибудь Redmi за 10 тысяч рублей. При съёмке с большого расстояния или против солнца то недосвечивает, то пересвечивает фотографии, и вообще камера живёт своей жизнью. Потому что алгоритмы в ней до ума доводить никто не стал.
У Xiaomi получаются удачные флагманы Ultra через раз. Mi 11 Ultra тоже никто не довёл до ума и забросил в состоянии полуфабриката. Xiaomi 12 Ultra получился удачным. 12S Ultra — никаким. Xiaomi 13 Ultra довели до ума по части камеры. Xiaomi 14 Ultra — снова с кривыми алгоритмами съёмки.
А ещё у него очень легко царапается стекло камеры (что потенциально приведёт к шлейфам от источников света при съёмке в темноте) и периодически без повода нагревается корпус + проседает автономность. То ли товарищ майор в Китае через HyperOS в эти моменты передаёт себе на сервер вашу переписку, то ли какие-то мелкие неурядицы внутри преемницы MIUI.
И всё это ещё и дорого, просто кранты: в среднем 110 тысяч рублей за модификацию с 512 ГБ.
В общем, если у HUAWEI получился флагманский смартфон с не самым мощным процессором, но очень качественной камерой и хорошей автономностью, то у Xiaomi получился флагман с самым мощным процессором (и достойным его охлаждением), но с тяп-ляп работающей камерой и меньшим временем работы от аккумулятора.
Тут либо лепить Google Camera (GCam), чтобы фотографировать на дорогую сяомишную камеру с алгоритмами от Google Pixel. И переустанавливать приложение камеры при обновлении прошивки смартфона, потому что оно склонно переставать работать.
Либо проходить мимо, потому что смартфон за 100-110 тысяч рублей, который в непредсказуемые моменты времени фотографирует на уровне смартфонов за 70 тысяч рублей как-то не особо интересен, честно говоря.
HONOR Magic6 Pro
Смартфон без здоровенной матрицы, но с самым свежим процессором от Qualcomm и кремний-углеродной батареей с внушительным объемом — 5600 мАч против 5200 мАч в Pura 70 Ultra. И все это при меньшем весе (на один грамм, но все же). Потому что пожертвовали мощностью зарядки и ограничились 80 Вт. Google-сервисы здесь работают полнофункционально, даже в китайских версиях смартфона, российский 4G в китайских версиях Magic6 Pro тоже поддерживается полноценно.
Оптический зум здесь чуть хуже (2.5x против 3.5x у Pura 70 Ultra), автономность немного лучше, но это потому, что если не включать режим производительности, процессор работает не как Snapdragon 8 Gen 3, а примерно на уровне 8 Gen 2. То есть система охлаждения осиливает даже уровень 8 Gen 3, но ради экономии заряда в стандартном режиме работы процессор немного «придушили». Это как накачать мускулы, а потом сознательно от них избавляться, потому что из-за лишнего мяса на теле теряется гибкость.
HONOR Magic6 Pro вышел раньше, чем Pura 70 Ultra, поэтому цены на HUAWEI устаканятся позже. Сейчас за Pura 70 Ultra в DNS просят некислые такие 130 тысяч рублей, на Ozon её же в ЕАС-версии со склада в РФ (то есть никаких пошлин не будет) можно найти за 110 тысяч. HONOR Magic6 Pro в ЕАС-версии стоит... да, в общем-то, те же 110 тысяч рублей. Но в китайской CN-версии цены уже приятнее и простираются, с учётом пошлин, от 82 до 100 тысяч рублей, в зависимости от объёма памяти (512 ГБ, 1 ТБ) и наглости продавца.
Насколько ощутима разница по камерам? Можете ознакомиться с тестом от Филиппа Беликова (Честный блог) здесь:
Если вкратце: HUAWEI превосходит HONOR суммарно по качеству съёмки фото, но иногда отстаёт по качеству съёмки видео, особенно ночью. Сказывается извечная узкая специализация флагманских смартфонов HUAWEI: в P-серии (теперь уже Pura-серии) дотягивают до максимума качество фото, в Mate-серии отдают предпочтение видео. С одной стороны, всего и сразу никто и не предлагает, а так вы хотя бы можете выбрать, что для вас важнее. С другой — от максимального (на лето 2024 г.) смартфона HUAWEI хотелось бы максимальных результатов во всём. Хотя я уверен, что между более крутым качеством фото и более крутым качеством видео вы выберете первый вариант. Проверим в конце обзора.
Итого
Лучший вариант для покупки, если вам нужно «самое-самое» качество фото. Настолько самое-самое, чтобы в авто-режиме позади оставался iPhone 15 Pro Max. И я не шучу, фотосравнение уже есть:
© Таки да, HUAWEI Pura 70 Ultra уделывает iPhone 15 Pro Max по качеству фото, но отстаёт по качеству видео
А соответственно, и Google Pixel 8 Pro, и Samsung S24 Ultra, и Xiaomi 14 Ultra по качеству фото тоже остались позади.
Да, эти смартфоны вышли раньше и их можно, зачастую, найти по более привлекательной цене. Но, повторюсь, по качеству фото они «не допрыгивают» до нового флагмана HUAWEI: кто-то чуть-чуть хуже (как Vivo X100 Pro), кто-то заметно хуже (как Xiaomi 14 Ultra).
Всё? Надо брать 100% и т.д.? Есть нюансеги:
- Это лучший фотофлагман для съёмки качественных фото в авто-режиме. Если вы фотозадpoт, любите и умеете крутить фокусировку, выдержку и ISO, заморачиваетесь с постановкой кадра, чтобы выдать не просто красивый, а какой-то уникальный художественный снимок, и не любите, когда в дело вмешиваются ИИ и прочая автоматика — есть более дружелюбные к любителям ручных настроек смартфоны.
В Pura 70 Ultra отдельного приложения для профессионального управления всеми настройками. Есть режим «Профи» в обычном приложении, но пользоваться им неудобно — интерфейс не предназначен для того, чтобы держать все нужные параметры под контролем. Смотреть на микроскопические иконки и прозрачные крутилки выдержки и диафрагмы? Не хотелось бы, а приходится.
Лучше всех для съёмки фото в ручном режиме, как ни странно, до сих пор подходят позабытые всеми смартфоны Sony Xperia: разработчики взяли и перенесли интерфейс из своих беззеркальных камер прямиком в смартфоны, попутно отключив все алгоритмы, которые «помогают» улучшить снимок. И это вам, в целом, даром будет не нужно, пока вы не начнёте снимать, например, полноценные студийные музыкальные клипы, которые будут прилично смотреться на здоровенных экранах.
Даже нелюбимые мною «айфоны» в этом плане оказались более продвинутыми. Сторонние разработчики вовсю выпускают приложения для профессионального использования встроенных в пятнадцатое поколение сенсоров. Там есть и запись на внешние SSD-накопители, и автоматическое добавление таблиц преобразования (LUT).
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При этом нельзя отрицать, что фотографии людей, пейзажей из отпуска, детей, собак и котов, нелюдей (уличного мордобития между маргиналами, например) в авто-режиме будут получаться качественнее, чем на любой другой смартфон на июнь 2024 г.
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По качеству видео iPhone 15 Pro Max предпочтительнее (от него и Pixel 8 Pro отстаёт, и остальные смартфоны). Или ждите HUAWEI Mate, который выйдет во второй половине 2024 г.
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Для игр вполне норм, но тоже не лучший из лучших. Здесь повеселее будут по производительности и системе охлаждения Samsung Galaxy S24 Ultr или Oppo Find X7 Ultra.
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По автономности довольно неплох. Есть более выносливые смартфоны, но в них аккумулятор больше и они толще. И не забывайте, что за полчаса от комплектной зарядки Pura 70 Ultra наберёт 90% в свои 5200 мАч даже с 0%.
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Google-сервисы влепить можно. Нет особой необходимости сейчас, когда РФ под санкциями и приложения можно брать из RuStore, но альтернатива у вас будет. По поводу слухов о том, что Хуавеи «глушат» уведомления при фоновой работе софта — не знаю, сам пока не сталкивался, подтвердить не могу.
Итого получаем смартфон для задач «не хочу ни в чём разбираться, хочу офигенного качества фотки за счёт умного авто-режима и характеристик камеры». Ну и он довольно симпатичный. Всё остальное — на достойном уровне, примерно как у конкурентов, плюс-минус.
Вы скажете: «А, ну то есть это как смартфоны Sony Xperia, где всё крутилось вокруг камеры и в остальном не было ничего интересного. Ну и где они теперь?». На самом деле, нет:
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В смартфонах Sony камера хорошо фотографировала только в ручном режиме. В авто-режиме обычно было позорище и качество съёмки хуже флагманских смартфонов всех остальных брендов. В HUAWEI Pura 70 Ultra наоборот — в авто-режиме лучшее качество фотосъёмки. И не мне вам рассказывать, что почти все сейчас фотографируют в авто, а не крутят выдержку и ISO.
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Sony умудрялись лажать ещё и в автономности, по которой у HUAWEI проблем нет.
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Xperia всегда стоили дорого и в официальной рознице, и при заказе на AliExpress/Ozon Global/Computeruniverse или где ещё в те времена заказывали из-за рубежа... А HUAWEI, за счёт китайского происхождения, постепенно приходит в норму по цене. Если это «типа не модное и типа морально устаревшее поколение», наподобие P60 Pro, его вообще по разумной цене отдают — по 46 тысяч рублей в начале июня распродавали. Дешевле совсем не флагманских Realme 12 Pro+, Tecno Camon 30 Premier, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ в каком-нибудь DNS. При том, что это смартфон с качеством камер уровня iPhone 15 Pro.
Поэтому да, HUAWEI Pura 70 Ultra — смартфон для фотосъёмки и во имя фотосъёмки, но без особых страданий или существенных недостатков в остальных дисциплинах. Если вы из тех, кто при выборе мобильника смотрит сначала на камеру, и только потом на всё остальное — вам сюда.
- Лучшее качество съёмки фото в смартфонах на данный момент
- Красивый, ни с чем не спутаешь, дорогие материалы корпуса
- Неплохая автономность
- Процессор уровня флагманских смартфонов 2023 модельного года
- По качеству видео в этом бюджете есть варианты получше
- Дороговато, как для смартфона без встроенных Google-сервисов