Лучший в мире смартфон по качеству съёмки фото на середину 2024 г.

Остальные материалы, из которых сделан корпус — классические металл и стекло. Kunlun Glass 2 выдерживает какие-то совсем безумные нагрузки: его тяжело разбить, и вряд ли возможно поцарапать в кармане — +300% к прочности, в сравнении с обычными Pura 70 и Pura 70 Pro. Оно «живет» даже там, где стекла от Corning царапаются на раз-два. За это большой плюс. А за отполированный до зеркального блеска металл боковой рамки — минус. Он за короткий срок собирает кучу отпечатков пальцев и начинает выглядеть слегка неряшливо. Матовые поверхности в этом плане гораздо практичнее.

Из-за скругленной формы корпуса рамки получились еще и довольно скользкими, однако проблему решает вес устройства и гравитация, крепко впечатывающая смартфон в ладонь. При всей внешней легкости HUAWEI Pura 70 Ultra оказался на грамм тяжелее, чем Magic6 Pro от HONOR, который выглядит даже с виду в полтора толще — 226 г против 225 г. Как дизайнерам удалось это провернуть? Загадка без ответа.

В остальном, Pura 70 Ultra — типичный представитель стана современных Android-смартфонов. Разъем Type-C вместе с лотком для сим-карт находятся на нижнем торце, качелька регулировки громкости и кнопка питания — на правом.

Дисплей

HUAWEI, похоже, окончательно отошла от изогнутых экранов в своих смартфонах. Непонятно, достанется ли экран-водопад осеннему Mate, но в текущей флагманской линейке у всех моделей дисплейные панели плоские: больше никаких ложных нажатий ладонью и инвертированных цветов на гранях.