200 Мп в телеобъективе HUAWEI. Выиграли ли от этого снимки?

Откуда взялся новый индекс

HUAWEI официально представила Pura 90, Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max в Китае 20 апреля 2026 года, и никаких «s» в названиях там не было — линейка вышла как обычно, только компания заодно тихо отказалась от версии Ultra, которая венчала предыдущее поколение.

Спустя почти три месяца, 14 июля 2026 года, в Куала-Лумпуре прошла отдельная презентация для глобального рынка — и вот там старшие модели внезапно получили приставку «s», превратившись в Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max.

По железу разницы между «домашними» и «глобальными» версиями нет вообще, а меняется исключительно софт: китайская версия работает на фирменной HarmonyOS 6.1, глобальная же на EMUI 16.0 с Android под капотом. То есть, буква «s» в названии просто визуально отделяет для покупателя «оболочку под остальной мир» от «оболочки под Китай».

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