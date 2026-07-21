200 Мп в телеобъективе HUAWEI. Выиграли ли от этого снимки?Неделя с HUAWEI Pura 90s Pro Max
Откуда взялся новый индекс
HUAWEI официально представила Pura 90, Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max в Китае 20 апреля 2026 года, и никаких «s» в названиях там не было — линейка вышла как обычно, только компания заодно тихо отказалась от версии Ultra, которая венчала предыдущее поколение.
Спустя почти три месяца, 14 июля 2026 года, в Куала-Лумпуре прошла отдельная презентация для глобального рынка — и вот там старшие модели внезапно получили приставку «s», превратившись в Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max.
По железу разницы между «домашними» и «глобальными» версиями нет вообще, а меняется исключительно софт: китайская версия работает на фирменной HarmonyOS 6.1, глобальная же на EMUI 16.0 с Android под капотом. То есть, буква «s» в названии просто визуально отделяет для покупателя «оболочку под остальной мир» от «оболочки под Китай».
Характеристики камеры
|HUAWEI Pura 90s Pro Max
|Основной модуль
|50 Мп, f/1.4–4.0, 24 мм, 1/1.28", PDAF, OIS. Видео: 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, gyro-EIS, OIS
|Телеобъектив
|200 Мп, f/2.6, 89 мм, 1/1.28", PDAF, OIS, 4x оптический зум
|Сверхширокоугольный модуль
|40 Мп, f/2.2, 13 мм, AF
|Возможности
|Laser AF, датчик цветового спектра, LED-вспышка, панорама, HDR, RYYB на всех сенсорах
|Фронтальная камера
|13 Мп, f/2.0, AF, HDR, панорама. Видео: 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, gyro-EIS
Что изменилось внутри?
Тройной блок камер в Pura 90s Pro Max теперь строится вокруг трёх сенсоров формата 1/1,28 дюйма — редкое решение, когда основная, теле- и сверхширокоугольная камеры унифицированы не по количеству мегапикселей, как это еще недавно было принято у Sony, например, а по размеру матрицы.
Основной модуль получил 50-мегапиксельный сенсор с фильтром RYYB, переменную диафрагму от f/1,4 до f/4,0 с десятью ступенями регулировки и оптическую стабилизацию. Телеобъектив же построен на 200-мегапиксельном сенсоре с диафрагмой f/2,6 и RYYB-фильтрацией вместо привычной RGGB-раскладки. Сверхширокоугольная камера на 40 Мп получила ту же цветовую фильтрацию и диафрагму f/2,2.
По сравнению с предыдущим поколением, подход к проектированию зум-камеры развернулся на 180 градусов. Если Pura 80 Ultra строился вокруг двух переключаемых объективов внутри одного перископического модуля с фокусными расстояниями 83 мм и 212 мм, то в новом поколении от механики двойного перископа отказались в пользу единого объектива с четырехкратным зумом — и компенсируется это ростом разрешения сенсора до 200 Мп с (!) обработкой RAW-кадра на аппаратном уровне в реальном времени.
Если вы задавались вопросами в духе «зачем телефонам сегодня столько производительности?», то считайте это ответом на этот вопрос. Обработка цифровых негативов (они же RAW) — вполне себе ресурсоемкая задача, которая порой и десктопный M4 нагружает так, что хочется плакать. А тут и сенсор огромный, и происходит все молниеносно.
Самая мощная оптика среди 200 Мп телевиков?
Такие здоровенные сенсоры для телеобъективов в смартфонах мы уже видели (концепция «крупный 200-мегапиксельный телевик с зумом чуть выше 3x» — совсем не новинка Pura), но вот такой дальнобойной оптики над ними — нет. Первопроходцем в попытках адаптировать такое разрешение стал Vivo X100 Ultra с 3,7-кратным оптическим зумом. И несмотря на то, что сегодня во всю продается X300 Ultra (два поколения сменилось) — оптический зум мощнее пока никто не предлагал. Теперь же у нас есть 4x на сопоставимом сенсоре 1/1,28 дюйма. Что это дает на практике?
Чем выше стартовый оптический зум, тем крупнее кадр, который камера захватывает перед программным кропом на промежуточных значениях — а значит, на популярных у пользователей отметках 8x, 10x, 12x HUAWEI физически сохраняет больше реальных деталей, чем Honor или Vivo с их 3,7x, просто потому что стартует с более длинного фокусного расстояния при том же разрешении сенсора.
|Характеристики телеобъектива
|HUAWEI Pura 90s Pro Max
|200 Мп, сенсор 1/1,28", f/2,6, оптический зум 4x, OIS (CIPA 7.0)
|Honor Magic8 Pro
|200 Мп, сенсор 1/1,4", f/2,6, оптический зум 3,7x, OIS
|Xiaomi 17 Ultra
|200 Мп, сенсор 1/1,4", f/2,6, плавающий зум 3x-4,3x (75-100мм), OIS
|Vivo X300 Ultra
|200 Мп, сенсор 1/1,4", f/2,7, оптический зум 3,7x (85мм), Gimbal OIS
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|50 Мп, сенсор 1/2,25", оптический зум 3x, OIS
|iPhone 17 Pro Max
|48 Мп, сенсор 1/2,55", f/2,8, оптический зум 16x (200мм экв.), 3D Sensor-shift OIS
Скажете, что у Samsung оптический зум на одном из «телевиков» больше? И будете правы, но только там пятикратный зум совместили с сенсором всего на 50 Мп. Вроде как и хорошо, но все еще не тот уровень, что выдают смартфоны с «шайбами» сзади. Номинально цифровой зум у Pura 90s Pro Max дотягивается до 100x, а для видео отдельно заявлено честное 20-кратное приближение с эквивалентным фокусным расстоянием около 480 мм — то есть выигрыш в базовой оптике на 0,3x транслируется в заметный запас прочности и на дальних кратностях, где у остальных обычно начинается «мыло».
Вот, например, что можно снять с фокусным расстоянием в 400−1000 мм. Да, детализация на максимальном приближении падает и видны следы дорисовывания, но в ленте социальной сети вы фиг отличите это от снимка, сделанного на телевик среднего пошиба на такого же класса камере.
Заявленая портретная съёмка с естественным размытием фона именно через телефотомодуль на 200 Мп реально работает — и боке тут формируется оптически за счёт длинного фокусного расстояния, а не программным блюром, который так любят вешать на бюджетники.
Есть функция ИИ-рекомендаций позы (AI Photo Pose) — если система замечает, что вы постоянно фотографируетесь в одной и той же стойке, она предлагает варианты получше. Штука забавная, но чё-то не уверен, что буду ей пользоваться каждый день — скорее разовая радость на презентации, чем реально нужный инструмент в кармане, хотя новичкам, которые не умеют работать с композицией, она реально может пригодиться. Помочь местный ассистент может, кстати, и с подбором ракурса. Наводитесь на нужную точку — и вот у вас выверенный по композиции кадр.
AI De-glare: убираем блики со стекла постфактум,
А вот эта фича мне показалась полезнее всех остальных в презентации, поскольку она решает проблему, с которой сталкивался буквально каждый, кто хоть раз пытался снять что-то через окно машины, поезда или витрину кафе.
Утилита вычищает отражения со стекла прямо на сделанном снимке — то есть вам не нужно ловить идеальный угол в момент съёмки, алгоритм сам отдельно распознаёт паразитные блики, силуэты внутри помещения и засветы от источников света за стеклом, а потом убирает их постобработкой. Не всегда идеально, но если не видели что на снимке было изначально — фиг поймете, что тут наколдовали алгоритмы.
Работает это как избирательная реконструкция кадра — система понимает, где на фотографии находится настоящий объект съёмки, а где отражение вашей собственной физиономии в стекле вагона метро, и вычищает именно второе. Результат правдоподобный в 70−80% случаев, а в оставшихся — алгоритм слегка перебарщивает с осветлением фона, из-за чего кадр иногда выглядит чуть менее естественно, чем хотелось бы.
Тут придётся сделать оговорку, которая многих расстроит: AI De-glare не работает без подключения к интернету, потому что вся тяжёлая обработка уходит в облако. То есть, в метро без связи, или на даче без нормального 4G, эта фича попросту окажется недоступна кнопкой в галерее — придется ждать появления сети.
Итого
Да, Pura 90s Pro Max лишилась того самого выпендрёжного двойного перископа, по которому я так скучаю, но взамен HUAWEI выкатила ультимативную и очень взрослую связку из гигантского сенсора и жирнейшей батареи на 6000 мАч. В итоге вы получаете аппарат, который, может, и не порвёт конкурентов в игровых бенчмарках, зато позволит вам снимать концерты с галёрки на честном 10-кратном зуме без мыла и не искать панически розетку к вечеру. Надёжная, прагматичная машина для тех, кто чётко понимает, зачем ему эквивалент 480 мм и оптический стаб в кармане джинсов.
Но это всё пока бумажные восторги и разговоры над таблицами характеристик. Мы уже утащили аппарат на полноценный тест-драйв, поэтому далеко не расходитесь — в грядущем большом обзоре будут и замеры производительности, и еще больше примеров съемки. Проверим, так ли спасает хвалёная стабилизация CIPA 7.0 на видео с 20-кратным зумом, и «высадим» эти 6000 мАч в реальных городских условиях.