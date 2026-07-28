Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max: флагман для тех, кто много снимает

Экран, кстати, абсолютно плоский, без изгибов по краям и эффекта 2.5D, что упрощает наклейку защитной плёнки и делает хват без «скольжения» пальцев по загнутым граням. Модуль камер на задней панели оформлен в фирменной для серии Pura круглой компоновке из трёх линз разного диаметра, и крупный телеобъектив сразу выдаёт в аппарате камерофон.

Защита от воды и пыли сразу двойная: IP68 отвечает за погружение на глубину до 2 метров, IP69 — за устойчивость к струям воды под высоким давлением. Снимать под водой в бассейне? А почему бы и нет? Такое телефон выдержит без проблем.

Дисплей

Сама матрица — 6,9-дюймовая LTPO OLED-панель с разрешением 2880×1308 точек и плотностью 460 ppi, частота обновления гуляет от 1 до 120 Гц, а частота опроса сенсорного слоя доходит до 300 Гц. Панель десятибитная с поддержкой DCI-P3 и HDR. Из технологических фишек интересна реализация ШИМ-затемнения: базово экран мигает на частоте 1440 Гц, что уже само по себе комфортно для глаз, а при сильном понижении яркости включается дополнительная модуляция около 360 Гц, которая по факту почти не воспринимается глазом как мерцание. Такая многоступенчатая схема — это заметный шаг вперёд по сравнению с обычной практикой, когда при уменьшении яркости частота ШИМ падает и мерцание становится ощутимым, особенно у людей с чувствительностью к этому параметру.