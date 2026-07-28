Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max: флагман для тех, кто много снимает

Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max: флагман для тех, кто много снимаетКамера хорошо видит ночью, портреты выглядят естественно. А что еще нужно?
Технические характеристики
|HUAWEI Pura 90s Pro Max
|Операционная система
|Android 16, EMUI 16
|Экран
|LTPO OLED, 6,9", 1308 x 2880 п., 120 Гц, 460 PPI, стекло Kunlun Glass
|Процессор
|Kirin 9030S (5 нм)
|Графика
|Maleoon 935F
|Оперативная память
|12 ГБ
|Накопитель
|256/512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.4-4.0, 24 мм, 1/1.28", OIS, PDAF
|Телефото: 200 Мп, f/2.6, 89 мм, 1/1.28", 4x зум, OIS
|Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, 13 мм, AF
|Фронтальная: 13 Мп, f/2.0, AF
|Видео
|4K@30fps, HDR, gyro-EIS, OIS
|Аккумулятор
|6000 мАч (5500 мАч в Европе)
|Зарядка
|100 Вт проводная, 80 Вт беспроводная, 18 Вт обратная
|Защита
|IP68/IP69
|Размеры
|164 x 77,1 x 8,1 мм
|Вес
|230,5 г
|Цена
|79 999 ₽ (12/256 ГБ) / 89 999 ₽ (12/512 ГБ), официальная розница РФ
Внешний вид
Толщину HUAWEI в этот раз не радикализировала как Apple в iPhone Air, но и не пожертвовала автономностью — получился крепкий сбалансированный вариант: 8,1 мм толщины и 230,5 грамма веса при батарее на 6000 мАч. Большая диагональ экрана обязывает к таким размерам, и держать смартфон одной рукой удобно, хотя владельцам небольшой ладони придётся тянуться до верхнего края экрана.
Корпус собран по всем современным трендовым веяниям: стеклянная передняя панель, алюминиевая рама, стеклянная задняя крышка. Смартфон выпущен под лозунгом «В ритме цвета», и вместо привычного однотонного глянца Huawei предложила четыре расцветки: розовую, оранжево-голубую, бежево-фиолетовую и полностью чёрную.
Особенно интересным получился оранжево-голубой вариант: краска здесь буквально встроена в градиентную алюминиевую рамку. Два цвета плавно перетекают друг в друга без какой-либо покраски или напыления — смотрится это эффектно, но все это добро бодро собирает отпечатки пальцев — физику ещё никому не удалось обмануть, поэтому в комплекте предусмотрен прозрачный силиконовый чехол. Чехлы видели и получше, поэтому если хотите оставаться стильным и модным человеком, то придется раскошелиться на чехол чуть приличнее комплектного. Китайские маркетплейсы вам в помощь.
Переднюю панель защищает фирменное стекло HUAWEI Kunlun Glass с заявленным снижением отражений на 70%, повышенной в 16 раз устойчивостью к царапинам и в 25 раз — к ударам, если сравнивать с обычным защитным стеклом.
Экран, кстати, абсолютно плоский, без изгибов по краям и эффекта 2.5D, что упрощает наклейку защитной плёнки и делает хват без «скольжения» пальцев по загнутым граням. Модуль камер на задней панели оформлен в фирменной для серии Pura круглой компоновке из трёх линз разного диаметра, и крупный телеобъектив сразу выдаёт в аппарате камерофон.
Защита от воды и пыли сразу двойная: IP68 отвечает за погружение на глубину до 2 метров, IP69 — за устойчивость к струям воды под высоким давлением. Снимать под водой в бассейне? А почему бы и нет? Такое телефон выдержит без проблем.
Дисплей
Сама матрица — 6,9-дюймовая LTPO OLED-панель с разрешением 2880×1308 точек и плотностью 460 ppi, частота обновления гуляет от 1 до 120 Гц, а частота опроса сенсорного слоя доходит до 300 Гц. Панель десятибитная с поддержкой DCI-P3 и HDR. Из технологических фишек интересна реализация ШИМ-затемнения: базово экран мигает на частоте 1440 Гц, что уже само по себе комфортно для глаз, а при сильном понижении яркости включается дополнительная модуляция около 360 Гц, которая по факту почти не воспринимается глазом как мерцание. Такая многоступенчатая схема — это заметный шаг вперёд по сравнению с обычной практикой, когда при уменьшении яркости частота ШИМ падает и мерцание становится ощутимым, особенно у людей с чувствительностью к этому параметру.
По гамма-кривой панель показала показатель степенной функции 2,1 против стандартных 2,2 — расхождение минимальное и практически укладывается в норму. Экран защищён фирменным стеклом Kunlun Glass второго поколения, которое HUAWEI продвигает как антибликовое решение, снижающее отражения на 70% и повышающее устойчивость к падениям в 25 раз по сравнению с обычным стеклом.
|HUAWEI Pura 90s Pro Max
|Максимальный уровень яркости в HDR (макс./мин.)
|550/1 кд/м2 (без засветки сенсора, ручной режим)
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB)** (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7100K
А вот заявленную HUAWEI пиковую яркость в 3300 нит в реальности лучше делить на два, а то и на три — на такие показатели вы наткнетесь только при воспроизведении HDR-контента на экране. Поменьше показатели будут при очень ярком зенитном солнце. В бытовых сценариях где-то дома можно рассчитывать примерно на 500−600 кд/м2.
На практике же жаловаться на экран под солнцем не приходится: автоматика шустро выкручивает яркость на максимум, и читаемость не проседает даже в самый злой полуденный свет. Вот тут и появляются заветные 1000+ кд/м2
Оболочка
Смартфон работает под управлением EMUI 16 — оболочки на базе Android, и для международного рынка это версия без предустановленных мобильных сервисов Google (GMS). Обходной путь здесь известен: установка GMS через сторонние сервисы GBox и microG занимает несколько минут, процесс полностью автоматизирован, и большинство привычных приложений Google после этого запускаются нормально. Предустановленного «мусора» в системе немного, и всё лишнее удаляется парой касаний.
Логика навигации, расположения пунктов в настройках и общая работа системы вопросов тоже не вызывает — добротный и понятный интерфейс без того нагромождения «приколюх», которое можно встретить в других китайских оболочках.
Ну, а самое главное, что стоит знать о новой версии оболочки — это переход всех внутренностей на новую версию Android. Теперь приложения вроде AIDA64 и CPU-Z определяют систему как Android 16, а не Android 12, как это было все последние годы. Влияла ли на что-то устаревшая версия «робота» под капотом? Да не особо, но теперь приятно знать, что внутри пашет свежая версия исходников «ведра».
Кстати, для нас, российских пользователей, есть дополнительные очень хорошие новости: голосовой ИИ-ассистент HUAWEI Celia впервые начал работать в России. Чем хорош?
Ассистент умеет отвечать на бытовые вопросы про погоду и часовые пояса, составлять простые текстовые сообщения и документы, управлять базовыми функциями телефона голосом, делать скриншоты и записи экрана. Из реально полезного: заявлена интеграция с российским приложением «Туту».
Единственное, чего не хватает — нормального голоса. Тут бы следовало нанять команду местных разработчиков, которые помогли бы довести голос ассистента до ума. Это, конечно, не уровень стандартной «говорилки» в старых Nokia, но ещё и не яндексовская Алиса, голос которой помнит каждый второй житель необъятной. Но за стремление сделать нашу жизнь чуть проще — огромное спасибо.
Производительность
За вычисления в Pura 90s Pro Max отвечает новый чипсет HiSilicon Kirin 9030S, выполненный по 5-нм техпроцессу: восемь ядер с тактовой частотой до 3 ГГц, графический блок Maleoon 935F. Это первое применение данного чипа в глобальной версии смартфона HUAWEI — предыдущее поколение Pura 80 работало на Kirin 9020, и, по заявлениям производителя, прирост производительности в этом поколении составляет около 25%.
В синтетическом бенчмарке AnTuTu v11 Kirin 9030S набрал около 1,6 миллиона баллов — для сравнения, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в этом же тесте показывает результат около 3−4 миллионов баллов. В играх с максимальными настройками графики (Genshin Impact, Wuthering Waves) это ощущается: чип собственной разработки HUAWEI заметно отстаёт от топовых решений Qualcomm. Для тех, кто выбирает смартфон ради многочасовых игровых сессий на предельной графике, есть смысл присмотреться к моделям на Snapdragon.
Зато с троттлингом здесь всё в полном порядке. Тише едешь — дальше будешь. Тест CPU Throttling Test, запущенный в производительном режиме на «пьюре» не показал троттлинга вовсе, в стандартном режиме процессор роняет производительность примерно на минуту и сразу же после возвращает ее обратно. Для игр не забывайте проверять, чтобы этот режим у вас был включен в настройках самого телефона.
Оперативной памяти установлено 12 ГБ, предположительно стандарта LPDDR5X — самого быстрого на 2026 год. Объем памяти при покупке доступен на отметках 256 или 512 ГБ, слота для карт памяти нет, увы.
Автономность
Батарея Pura 90s Pro Max — 6000 мАч, и на бумаге эта цифра не выглядит крупнейшей среди актуальных флагманов премиум-сегмента. При активном использовании (навигация, камера, музыка в стримингах), полного заряда запросто хватит на целый день, а если чуть оптимизировать все это дело и немного снизить аппетиты, то при умеренной нагрузке аппарат легко выходит на полтора дня работы.
Проводная зарядка SuperCharge мощностью 100 Вт входит в комплект, и она позволяет пополнить заряд с 0% до 40% примерно за 10 минут. До 80% — за полчаса, до 100% — менее чем за 45 минут. Это заметно быстрее, чем у iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra.
Беспроводная зарядка впечатляет ещё сильнее: до 80 Вт от фирменного зарядного устройства, которое, правда, в комплект не входит и продаётся отдельно — по этому показателю Pura 90s Pro Max превосходит практически всех конкурентов на рынке. Присутствует и обратная беспроводная зарядка мощностью 18 Вт: положив на смартфон, например, совместимые беспроводные наушники, можно подзарядить их с очень приличной скоростью.
Камеры
Если сравнивать с прошлогодней Pura 80 Ultra, расклад в камерах получился неоднозначный: основной сенсор немного уменьшился (до 1/1,28 дюйма), а телеобъектив, взамен переменной оптики, получил фиксированный четырёхкратный зум без сложного механизма переключения линз. При этом он обзавёлся вдвое большим разрешением и возможностью снимать хорошо стабилизированное видео на 20-кратном приближении благодаря обработке RAW-кадров в реальном времени.
Ультраширокоугольный и фронтальный модули производитель не трогал вовсе, оставив прежние параметры. Получилась интересная рокировка: часть площади сенсора отдали в пользу мегапикселей и программной гибкости, и результат стоит разобрать по каждому модулю отдельно.
Основной модуль получил сенсор 50 Мп размером 1/1,28 дюйма типа RYYB — модификация обычного цветового фильтра Bayer, где часть зелёных пикселей заменена на желтые для увеличения светочувствительности. Похожий по площади сенсор 1/1,28 дюйма использует и Xiaomi 17 Pro Max на основном модуле, а вот iPhone 17 Pro Max и Google Pixel 10 Pro XL традиционно обходятся заметно меньшей матрицей на 48 и 50 Мп соответственно, компенсируя это вычислительной фотографией.
Благодаря большому сенсору основного модуля камера уверенно вытягивает детали одновременно в светах и тенях, например при съёмке против света или в контровом освещении — избыточный заряд с пересвеченных пикселей LOFIC перенаправляет в соседние накопительные ячейки вместо простого «срезания». Цветопередача благодаря новому объективу True-to-Color 2.0 выглядит естественной, без чрезмерной «пересахаренности» картинки, которой любят злоупотреблять некоторые китайские бренды — по заявлению производителя, точность цветов выросла на 43%, а цветовой охват — на 34% относительно прошлогодней Pura 80 Ultra. Автофокус работает чётко, промахов при съёмке движущихся объектов замечено не было.
В темноте переменная диафрагма основного модуля раскрывается до f/1,4, что вместе с крупным сенсором даёт заметное преимущество по количеству улавливаемого света: шумов на высокой чувствительности заметно меньше, чем у большинства конкурентов в этом ценовом сегменте. Алгоритмы обработки не «замыливают» текстуры чрезмерно — детализация в тенях сохраняется хорошо, хотя при экстремально низкой освещённости мелкие детали всё же теряются, как и у большинства смартфонов на рынке.
Телеобъектив — это то, ради чего всё и затевалось: 200 Мп на огромном сенсоре 1/1,28 дюйма, тогда как у большинства конкурентов телемодуль довольствуется заметно меньшим по площади сенсором. Диафрагма f/2,6, эквивалентное фокусное расстояние 96 мм, четырёхкратный оптический зум и стабилизация уровня CIPA 7.0 — компенсация дрожания рук здесь достигает семи ступеней экспозиции, показатель весьма серьёзный. На фоне актуальных камерофонов со всего рынка расклад по телевикам получается любопытным:
|Характеристики телеобъектива
|HUAWEI Pura 90s Pro Max
|200 Мп, 1/1,28″, f/2,6, 96 мм, 4x оптический зум
|iPhone 17 Pro Max
|48 Мп, f/2,8, 100 мм, 4x оптический зум
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|50 Мп, 1/2,52″, f/2,8, 115 мм, 5x оптический зум
|Xiaomi 17 Pro Max
|50 Мп, 1/1,95″, f/2,6, 115 мм, 5x оптический зум
|vivo X300 Ultra
|200 Мп, 1/1,4″, f/2,7, 85 мм, 3,7x оптический зум
|OPPO Find X9 Pro
|200 Мп, 1/1,4″ (сенсор Samsung HP5), f/2,1, 70 мм
|Google Pixel 10 Pro XL
|48 Мп, 5x оптический зум
По размеру сенсора у телевика HUAWEI нет равных даже среди других обладателей 200-мегапиксельных модулей. При этом по чисто оптической кратности зума HUAWEI проигрывает Samsung и Xiaomi, у которых пятикратный зум и большее фокусное расстояние, зато выигрывает по количеству света, попадающего на сенсор, что напрямую влияет на детализацию и уровень шума при съёмке на расстоянии.
А еще впервые в отрасли HUAWEI задействовала технологию RYYB в телеобъективе, которая есть в остальных модулях — это даёт реальное преимущество при съёмке на расстоянии: больше света, меньше шума, выше реальная детализация картинки.
На 4-кратном зуме (это чисто оптическое увеличение без потери качества) картинка отличная: детализация архитектуры, текстуры одежды и лиц людей передана с ювелирной чёткостью. На 10-кратном зуме уже начинается цифровое увеличение, но благодаря стабилизации CIPA 7.0 и мощной обработке качество остаётся неожиданно хорошим для этого диапазона.
На 20-кратном зуме, который HUAWEI активно продвигает в презентации как «прорыв», картинка теряет резкость, хотя на экране смартфона выглядит весьма неплохо и превышает ожидания от цифрового зума такой кратности — для сравнения, у iPhone 17 Pro Max практический потолок цифрового зума с приемлемым качеством составляет около 8−10x, у Galaxy S26 Ultra и Xiaomi 17 Pro Max — около 10−20x за счёт более длинного оптического фокусного расстояния. Правда, прямого ярлыка на экране для перехода на 20-кратный зум телеобъектива нет, хотя именно эту цифру HUAWEI активно продвигала на глобальной презентации в Куала-Лумпуре — приходится ловить нужное значение вручную на местной «крутилке».
Ультраширокоугольный модуль оснащён сенсором 40 Мп с диафрагмой f/2,2 и эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм — эти параметры не изменились относительно прошлого поколения. По разрешению этот модуль обходит большинство конкурентов: у iPhone 17 Pro Max и Pixel 10 Pro XL ультраширик держится на 48 Мп, у Samsung, Xiaomi, vivo и OPPO — на 50 Мп, но во всех случаях физический размер сенсора у соперников заметно меньше. Фронтальная камера скромнее — 13 Мп, f/2,0, с автофокусом, тогда как у Xiaomi 17 Pro Max и OPPO Find X9 Pro фронталка на 50 Мп, что делает их выбором получше для тех, кто много снимает селфи.
Из ИИ-функций съёмки выделяется «Композиция с ИИ», анализирующая кадр и подсказывающая, куда сдвинуть камеру для более удачного ракурса — полезная фишка для новичков, хотя иногда система путает намерение фотографа, приближая не тот объект.
«Удаление бликов с ИИ» одним касанием убирает отражения от стекла, что удобно при съёмке через окна кафе или музейные витрины. «Перемещение с ИИ» позволяет редактировать композицию прямо в галерее, перенося объекты и удаляя людей на фото без потери качества.
Конкуренты
При официальной российской цене 79 999 рублей за версию 12/256 ГБ и 89 999 рублей за 12/512 ГБ HUAWEI Pura 90s Pro Max оказывается заметно доступнее прямых конкурентов по камерным возможностям, если оценивать реальный рынок, а не глобальные прайс-листы.
|HUAWEI Pura 90s Pro Max
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|vivo X300 Ultra
|Операционная система
|Android 16, EMUI 16
|Android 16, One UI 8.5
|Android 16, OriginOS 6
|Экран
|LTPO OLED, 6,9", 1308 x 2880 п., 120 Гц, 460 PPI, стекло Kunlun Glass
|Dynamic LTPO AMOLED 2X, 6,9", 1440 x 3120 п., 120 Гц, HDR10+, пик 2600 нит, Corning Gorilla Armor 2
|LTPO AMOLED, 6,82", 1440 x 3168 п., 144 Гц, 510 PPI, Dolby Vision, HDR10+
|Процессор
|Kirin 9030S (5 нм)
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм)
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм)
|Графика
|Maleoon 935F
|Adreno 840 (1,3 ГГц)
|Adreno 840
|Оперативная память
|12 ГБ
|12/16 ГБ
|12/16 ГБ
|Накопитель
|256/512 ГБ
|256/512 ГБ, 1 ТБ
|256/512 ГБ, 1 ТБ
|Слот MicroSD
|нет
|нет
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Bluetooth 6.0, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.4, aptX Lossless, NFC, ИК-порт
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.4-4.0, 24 мм, 1/1.28", OIS, PDAF
|Основная: 200 Мп, f/1.4, 23 мм, 1/1.3", OIS
|Основная: 200 Мп, f/1.9, 35 мм, 1/1.12", гимбальная OIS
|Телефото: 200 Мп, f/2.6, 89 мм, 1/1.28", 4x зум, OIS
|Телефото: 10 Мп, f/2.4, 67 мм, 3x зум, OIS
|Телефото: 200 Мп, f/2.7, 85 мм, 1/1.4", 3.7x зум, OIS
|—
|Перископ: 50 Мп, f/2.9, 111 мм, 1/2.52", 5x зум, OIS
|—
|Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, 13 мм, AF
|Широкоугольная: 50 Мп, f/1.9, 120°, 1/2.5"
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, 14 мм, 116°, 1/1.28"
|Фронтальная: 13 Мп, f/2.0, AF
|Фронтальная: 12 Мп, f/2.2, 23 мм
|Фронтальная: 50 Мп, f/2.5, 24 мм, AF
|Дополнительная оптика
|нет
|нет
|Опциональный объектив Zeiss (продаётся отдельно): 200 мм / 400 мм эквивалент, крепится через магнитный чехол-адаптер
|Видео
|4K@30fps, HDR, gyro-EIS, OIS
|8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 10-bit HDR
|8K@30fps, 4K@24/30/60/120fps (10-bit Log, Dolby Vision)
|Аккумулятор
|6000 мАч=
|5000 мАч
|6600 мАч
|Зарядка
|100 Вт проводная, 80 Вт беспроводная, 18 Вт обратная
|60 Вт проводная, 25 Вт беспроводная (Qi2.2)
|100 Вт проводная, 40 Вт беспроводная
|Защита
|IP68/IP69
|IP68
|IP68/IP69
|Размеры
|164 x 77,1 x 8,1 мм
|163,6 x 78,1 x 7,9 мм
|163 x 76,8 x 8,2/8,5 мм
|Вес
|230,5 г
|214 г
|232/237 г
|Цена
|79 999 ₽ (12/256 ГБ) / 89 999 ₽ (12/512 ГБ), официальная розница РФ
|от 110 000 ₽, официальная розница РФ (ДНС)
|от 100 000-130 000 ₽ в розничных магазинах РФ, от 84 000 ₽ + пошлина ~10 000 ₽ при заказе из Китая
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra с его 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом и гимбальной стабилизацией основного модуля в российской рознице стоит от 100 до 130 тысяч рублей в зависимости от репутации магазина, а привезти его напрямую из Китая выйдет около 84 тысяч рублей, но сверху добавляется таможенная пошлина порядка 10 тысяч — итоговая цена всё равно превышает 90 тысяч. Получается, что за версию Pura 90s Pro Max 12/512 ГБ покупатель платит меньше, чем за серый vivo X300 Ultra даже по самому оптимистичному сценарию с личным ввозом из Китая, а по официальной рознице разница доходит до 30−40 тысяч рублей в пользу HUAWEI.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra в рознице продаётся примерно за 110 тысяч рублей, что почти на 20−30 тысяч дороже топовой конфигурации Pura 90s Pro Max. При этом чип Kirin 9030S объективно слабее Snapdragon 8 Elite Gen 5 внутри Galaxy S26 Ultra, но по возможностям камеры, особенно в телефото-сегменте, HUAWEI превосходит его благодаря сенсору 200 Мп размером 1/1,28 дюйма. Хорошая сделка, если нужна одна из самых дальнобойных мобильных камер на рынке.
Итого
HUAWEI Pura 90s Pro Max — это, пожалуй, самый спорный флагман сезона: телеобъектив на 200 Мп с сенсором 1/1,28 дюйма не имеет аналогов на рынке, а по цене 80−9 тысяч рублей аппарат обходит и Samsung Galaxy S26 Ultra, и серую розницу vivo X300 Ultra. Но стоит ли инженерный прорыв в одном модуле того, чтобы закрыть глаза на почти трёхкратное отставание в производительности от конкурентов на Snapdragon 8 Elite Gen 5?
Для тяжёлых игр на максимальных настройках Pura 90s Pro Max объективно не лучший выбор, это надо признавать прямо и не прятать за формулировками про «оптимально и сбалансировано». С другой стороны, если человек покупает флагман не ради Genshin Impact на ультра-графике, а ради съёмки, то разговор меняется кардинально.
В сухом остатке получается редкий случай, когда флагман нельзя оценивать по сумме баллов во всех категориях — если сложить чип, автономность и экран, Pura 90s Pro Max проигрывает Galaxy S26 Ultra и vivo X300 Ultra практически по всем пунктам, кроме цены. Но если единственный критерий покупки — качество съёмки на среднем и длинном фокусе, причём без переплаты за бренд, то на сегодняшнем рынке этому смартфону просто нет прямого аналога, и это тот случай, когда один сильный козырь оправдывает несколько слабых карт в остальной руке. Идеальный смартфон, чтобы полюбить фотографию как процесс. И тут уже даже термин «мобильная фотография» не подходит — результат ну слишком хороший для телефона.
- Самый смелый дизайн среди нынешних флагманов
- Процессор не троттлит
- Аккумулятор 6000 мАч
- Отличная дальнобойная оптика
- Несмотря на крутые цвета корпуса, с боковиной как у "пикселей" надо что-то делать
- Производительность не на уровне актуальных "снапов"
- Внушительные габариты (но для кого-то это и плюс)