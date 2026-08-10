HUAWEI Pura 90s Pro: долой «лопаты» и мыльные ночные фото

HUAWEI Pura 90s Pro: долой «лопаты» и мыльные ночные фотоОбзор компактного флагмана с плоским экраном, мощным аккумулятором и максимально честной оптикой
Технические характеристики
|HUAWEI Pura 90s Pro
|Операционная система
|Android 16, оболочка EMUI 16
|Экран
|LTPO OLED, 1 млрд цветов, 120 Гц, PWM, HDR, 6,6″, 1256х2760 п., ~460 ppi, защита Kunlun Glass 2
|Процессор
|Kirin 9030S, 5 нм, 8 ядер (1х2,7 ГГц Taishan Big + 3х2,15 ГГц Taishan Mid + 4х1,62 ГГц Taishan Little)
|Графика
|Maleoon 935F
|Оперативная память
|12 ГБ
|Накопитель
|256 / 512 ГБ
|Связь
|NFC, Bluetooth 6.0 (A2DP, LE, L2HC), Wi-Fi 7 dual-band, GPS (L1+L5), ГЛОНАСС (L1), BDS (B1I+B1C+B2A+B2B), GALILEO (E1+E5A+E5B), QZSS (L1+L5), NavIC, ИК-порт, USB Type-C
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1,4-4,0, 24 мм, 1/1,28″, PDAF, OIS
|Телефото: 50 Мп, f/2,1, 91 мм, PDAF (5 см — ∞), OIS, зум 4х
|Широкоугольная: 12,5 Мп, f/2,2, 13 мм, AF
|Фронтальная: 13 Мп, f/2,0, ultrawide, AF
|Аккумулятор
|6000 мАч, 66 Вт + 50 Вт беспроводная
|Размеры
|157,8х74,5х8,2 мм
|Масса
|213,5 г
|Цена (оф. розница РФ)
|65 тысяч рублей
Внешний вид
Все три поколения Pura хороши по-своему, но почему-то именно самые базовые версии Pura в мою душу западают сильнее всего. Pura 70 была эталоном относительно недорого флагмана с лучшим оптическим зумом в классе (теперь пятикратный зум это редкость), плюс на распродажах телефон можно было найти по совсем неприличным ценам — как тут не влюбиться-то. Pura 80 прошла немного мимо меня из-за обиды на решение компании убрать кислотно-розовую расцветку. В этот же раз и полупсиходелические расцветки вернулись, и дизайн снова стал каким-то более рубленым.
После большой «пуры», наш герой кажется вполне себе компактным смартфоном — в мужской ладони помещается запросто, а большой палец дотягивается до обоих верхних углов, хоть и не без небольшого перехвата мизинцем снизу. При этом инженеры HUAWEI провернули отличный трюк: в более компактный корпус младшей «прошки» они умудрились запихнуть ровно ту же исполинскую батарею на 6000 мАч, что и в Max-версии, пожертвовав лишь парой десятых долей миллиметра толщины.
Отдельный кайф — это расцветки. Если Pura 90s Pro Max целиком глянцевый и собирает отпечатки пальцев со скоростью пылесоса, то базовый Pura 90s Pro получил практичную матовую спинку и матовую же рамку. На выбор предлагают четыре варианта: классические белый и черный варианты для тех, кто любит построже, а также градиентные оранжевый и розово-зеленый для молодых духом покупателей.
Защита от воды и пыли тоже на высшем уровне — здесь заявлены сразу два стандарта: привычный флагманский IP68 и хардкорный IP69, который означает, что смартфон должен выдерживать даже мойку струями горячей воды под высоким давлением (хотя проверять это дома, конечно, не стоит). Спереди дисплей защищен фирменным закаленным стеклом Kunlun Glass второго поколения.
Дисплей
Общая компактность Pura 90s Pro опять дает пару очков в копилку преимуществ перед своим старшим братом. Видимо, из-за общего уменьшения размеров и изменения формы рамок на более плоские, последние выглядят тут ощутимо тоньше, чем у 90s Pro Max. А что, выгодно — больше флагмана за меньшие деньги.
Сам дисплей представляет из себя 6,6″ LTPO OLED-панель с разрешением 1256×2760 пикселей, что выливается в плотность на уровне 460 штук на дюйм — пиксели вы тут вряд ли разглядите без лупы.
Благодаря технологии LTPO, местный дисплей поддерживает динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц: благодаря этому в обычных ситуациях интерфейс ощущается максимальном плавным, но если же вы читаете статичный текст или смотрите на заставку Always-On, частота падает до минимума, экономя заряд батареи.
Пиковая заявленная яркость достигает внушительных 3000 нит, и хотя это цифра для HDR-контента на небольшой площади, даже в ручном режиме экран выдает приличный запас яркости, чтобы вы без особых проблем могли разглядеть текст даже летним полднем на улице. А вот что выдали наши замеры:
Оболочка
Много лет оболочка EMUI в технике HUAWEI работала на базе уже морально устаревшего Android 12 — безопасности это не касалось, но вот общее понимание, что под капотом находится что-то уставшее и видавшее виды, иногда давало о себе знать. И вот чтобы не давало, EMUI вместе с релизом новой линейки перевели на рельсы Android 16. Что глобально дает этот переход?
Во-первых, это банальная совместимость и плавная работа актуальных Android-приложений. Несмотря на отсутствие встроенных Google-сервисов из коробки, EMUI 16 обеспечивает отличную работу утилит-прослоек вроде GBox или microG. Это значит, что вы можете буквально в два касания установить нужные вам приложения из Google Play (или их аналоги из AppGallery), и они не будут вылетать, жаловаться на отсутствие сертификации или сажать батарею в фоновом режиме.
Во-вторых, EMUI 16 принесла с собой заметно переработанный движок отрисовки интерфейса. Оболочка стала еще плавнее: анимации открытия и сворачивания приложений, перелистывания экранов и работы с виджетами обрабатываются с безупречной частотой 120 Гц, без микрофризов и подергиваний. HUAWEI также внедрила технологию оптимизации HyperSpace Memory, которая лучше сжимает фоновые процессы в оперативной памяти — так что даже тяжелые приложения не выгружаются, если вы свернули их пару часов назад.
Наконец, в 16-й версии EMUI заметно прокачали возможности кастомизации экрана блокировки и виджетов, добавили новые умные папки и улучшили интеграцию ИИ в систему — от банального умного выделения текста с картинок до улучшенной обработки фотографий прямо в галерее.
Производительность
Pura 90s Pro работает ровно на том же чипе, что и Pro Max — это фирменный процессор HiSilicon Kirin 9030S. Для HUAWEI этот чип стал инженерным вызовом: в условиях технологических ограничений компания не имеет доступа к современным EUV-литографам (аппаратам экстремальной ультрафиолетовой литографии), на которых печатают свои 3-нанометровые чипы Apple, Qualcomm и MediaTek.
Китайская фабрика SMIC, которая делает процессоры для HUAWEI, пошла другим путем: они используют более старое оборудование DUV (глубокий ультрафиолет), но применяют сложнейшие техники многократного экспонирования. Если совсем грубо — они «пропечатывают» узор на кремнии несколько раз со смещением, чтобы добиться нужной плотности транзисторов. Технология называется N+3, и по плотности размещения элементов она позволила HUAWEI вплотную подобраться к нормам 5-нанометрового техпроцесса. Это делает Kirin 9030S одним из самых технологически сложных процессоров, созданных без использования EUV-машин.
Внутри чипа трудятся восемь ядер с собственной кастомной архитектурой Taishan: одно сверхмощное ядро работает на частоте 2,7 ГГц, три производительных — на 2,15 ГГц, и еще четыре энергоэффективных — на 1,62 ГГц. За графику отвечает фирменный видеоускоритель Maleoon 935F. HUAWEI не просто купила готовые ядра у ARM, как это делают многие другие бренды, а разрабатывает свою архитектуру с нуля, что дает им полный контроль над оптимизацией железа под оболочку EMUI.
Да, многократная литография на старом оборудовании не позволяет сделать чип таким же энергоэффективным и холодным на пиковых частотах, как 3-нанометровые флагманы конкурентов. В тяжелых стресс-тестах и синтетических бенчмарках Kirin 9030S набирает баллы на уровне крепкого среднего класса и не может соревноваться с актуальными Snapdragon 8 Elite. Графический процессор тоже не поддерживает аппаратную трассировку лучей.
Однако HUAWEI поступила мудро: вместо того чтобы выжимать из процессора пиковые цифры ради «попугаев», они настроили его на стабильную и предсказуемую работу. Переключаете смартфон в производительный режим и наблюдаете, как у него вообще ничего не троттлит. Для автономности это, кстати, тоже плюс.
Автономность
А вот с автономностью у Pura 90s Pro случился весьма примечательный поворот: инженеры HUAWEI наконец смогли уместить внутри смартфона батарею на внушительные 6000 мАч — ровно такую же, как в гигантской версии Pro Max. Для сравнения, базовая Pura 70 обходилась скромным аккумулятором на 4900 мАч, а в прошлогодней Pura 80 емкость довели только до 5170 мАч. Скачок на целую тысячу миллиампер-часов за два поколения — за это спасибо.
Если переводить увеличенный объем в реальные сценарии, то HUAWEI стабильно вытягивает полный рабочий день даже при очень жестком использовании: мессенджеры, пара часов YouTube, периодическая навигация и активная съемка на камеру. К вечеру у вас стабильно будет оставаться 20−30% заряда.
Но давайте посмотрим правде в глаза и сравним эти цифры с главными конкурентами на рынке по состоянию на август 2026 года. Тот же Apple iPhone 16 (а за эти деньги вы купите именно его, если мы говорим о базовых версиях) со своей скромной батареей на 3561 мАч все еще умудряется дышать в затылок: благодаря идеальной оптимизации iOS и энергоэффективному процессору A19 он примерно столько же воспроизводит видео.
Зато где аккумулятор отыгрывается на полную катушку — так это в скорости восполнения энергии. Пока владельцы «яблок» и корейских флагманов мусолят свои аккумуляторы медленными зарядками (причем блоки питания нужно покупать отдельно за весьма приличные деньги) Pura 90s Pro комплектуется фирменным блоком на 66 Вт прямо в коробке.
С 0 до 100% огромная батарея на 6000 мАч заряжается меньше чем за час. Старший Pro Max заряжается еще быстрее (там 100 Вт), но и 66 Вт в базовой версии — это отличный показатель для батареи такого объема. Плюс никуда не делась быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт — чтобы её раскрыть, правда, придется докупить фирменную станцию.
В общем, HUAWEI пошла по пути «поставим банку побольше, чтобы нивелировать аппетиты процессора собственной разработки», и это сработало: автономность не бьет мировых рекордов, но вы совершенно точно не останетесь с мертвым телефоном посреди дня, а заряжается он неприлично быстро.
Камера
Те, кто помнят прошлые поколения серии, в курсе, что они очень круто снимали на зум за счет офигенно большого фокусного расстояния (там было 125 мм в эквиваленте, что давало пятикратное оптическое приближение). Проявлялось это в том, как именно выглядит картинка: большое фокусное дает свой шарм, тот самый сжатый перспективный план и красивое размытие фона, ради которого народ покупает на свои беззеркалки здоровенные тяжелые объективы.
Кстати, если интересно, чем сетап камер в базовой версии Pura 90s Pro отличается от дорогущего 90s Pro Max — там в телевике вообще стоит гигантский 200-мегапиксельный сенсор 1/1.28″, а ультраширик имеет 40 Мп вместо 12.5 Мп у обычной «прошки». Но даже базовый 90s Pro снимает так, что за те же 65−70 тысяч рублей можно пойти и купить базовый iPhone 16, у которого оптического зума нет в принципе (только цифровой кроп с основной камеры), а ультраширик до сих пор не дотягивает по детализации до того, что китайцы ставят в средний класс.
Все это здорово, но всем нам надо снимать в темноте или сумерках, и вот тут перископические телевики с пятикратным зумом и маленькими диафрагмами типа f/3.4 начинают пасовать, требуя идеального света. Поэтому в новой пуре зум реализовали не через пятикратное увеличение стеклами на маленьком сенсоре, а большим сенсором с оптическим зумом чуть меньше — 4х.
|HUAWEI Pura 70
|HUAWEI Pura 80
|HUAWEI Pura 90s Pro
|Основной
|50 MP, f/1.4–4.0, 25mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS
|50 MP, f/1.4–4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS
|50 MP, f/1.4–4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS
|Телефото (зум)
|12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom
|12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom
|50 MP, f/2.1, 91mm (telephoto), PDAF (5cm – ∞), OIS, 4x optical zoom
|Ультраширокоугольный
|13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide)
|13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide)
|12.5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF
|Фронтальный (селфи)
|13 MP, f/2.4 (ultrawide)
|13 MP, f/2.0 (ultrawide), AF
Физика здесь работает на нас: раз меньше фокусное расстояние, можно сделать больше диафрагму в таком же корпусе (получили светосильную f/2.1 вместо темной f/3.4), плюс сам сенсор вырос в разрешении до 50 мегапикселей. Поэтому мы немного теряем в том самом шарме на базовом значении зума, зато можем бахать кадры на телевик в темноте без боязни смазов шевеленки, шумов и мыльной картинки.
Основной модуль оставили почти без изменений, но слегка поменяли базу: это 50 Мп с размером матрицы 1/1.28″ (чуть меньше дюймового монстра из прошлой «ультры», но все еще огромный). Главная фишка здесь — физически изменяемая диафрагма от f/1.4 до f/4.0. Днем прикрываете дырку до четверки, и весь кадр от травинки под ногами до горизонта в абсолютном фокусе. Вечером автоматика открывает её до f/1.4, и камера всасывает свет как пылесос.
Ультраширик в базовой Pro-версии получил сенсор на 12,5 Мп (у прошлой серии было 13 Мп), диафрагму f/2.2 и угол обзора, эквивалентный 13 мм. И самое главное — здесь есть автофокус, что позволяет снимать шикарное макро.
Ультраширик в базовой Pro-версии получил сенсор на 12,5 Мп (у прошлой серии было 13 Мп), диафрагму f/2.2 и угол обзора, эквивалентный 13 мм. И самое главное — здесь есть автофокус, что позволяет снимать шикарное макро.
Фронталка на 13 Мп тоже с автофокусом и умеет снимать широким углом, чтобы влезла вся компания. А вот видео в 4K с нормальным стабом записать не получится — смартфон программно дополнительно компенсирует тряску неизбежными потерями площадью кадра. Потери не особо большие, но зато на выходе вы получаете хорошо стабилизированный кадр, который выглядит так, словно его сняли на какую-нибудь DJI Osmo Pocket.
Конкуренты
|HUAWEI Pura 90s Pro
|Xiaomi 17
|Apple iPhone 16
|Операционная система
|Android 16, оболочка EMUI 16
|Android 16, обновление до Android 17, оболочка HyperOS 3
|iOS 18, обновление до iOS 26.6
|Экран
|LTPO OLED, 1 млрд цветов, 120 Гц, PWM, HDR, 6,6″, 1256х2760 п., ~460 ppi, защита Kunlun Glass 2
|LTPO AMOLED, 68 млрд цветов, 2160 Гц PWM, 120 Гц, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 нит (пик), 6,3″, 1220х2656 п., 19,5:9, ~460 ppi, защита Xiaomi Shield Glass
|Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 нит (тур), 2000 нит (пик), 6,1″, 1179х2556 п., 19,5:9, ~460 ppi, защита Ceramic Shield
|Процессор
|Kirin 9030S, 5 нм, 8 ядер (1х2,7 ГГц Taishan Big + 3х2,15 ГГц Taishan Mid + 4х1,62 ГГц Taishan Little)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 нм, 8 ядер (2х4,6 ГГц Oryon V3 Phoenix L + 6х3,62 ГГц Oryon V3 Phoenix M)
|Apple A18, 3 нм, 6 ядер (2х4,04 ГГц + 4х2,20 ГГц)
|Графика
|Maleoon 935F
|Adreno 840
|Apple GPU (5 ядер)
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 / 16 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 / 512 ГБ
|256 / 512 ГБ, 1 ТБ
|128 / 256 / 512 ГБ
|Связь
|NFC, Bluetooth 6.0 (A2DP, LE, L2HC), Wi-Fi 7 dual-band, GPS (L1+L5), ГЛОНАСС (L1), BDS (B1I+B1C+B2A+B2B), GALILEO (E1+E5A+E5B), QZSS (L1+L5), NavIC, ИК-порт, USB Type-C
|NFC, Bluetooth 5.4/6.0 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5), Wi-Fi 7 dual-band, GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2A), GALILEO (E1+E5A), QZSS (L1+L5), NavIC, ГЛОНАСС, ИК-порт, USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG
|NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 (tri-band, hotspot), GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS, QZSS, без ИК-порта, USB Type-C 2.0, DisplayPort, Apple Pay, UWB (gen2)
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1,4-4,0, 24 мм, 1/1,28″, PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1,7, 23 мм, 1/1,31″, 1,2 мкм, dual pixel PDAF, OIS
|Основная: 48 Мп, f/1,6, 26 мм, 1/1,56″, 1,0 мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
|Телефото: 50 Мп, f/2,1, 91 мм, PDAF (5 см — ∞), OIS, зум 4х
|Телефото: 50 Мп, f/2,0, 60 мм, 1/2,76″, 0,64 мкм, PDAF (10 см — ∞), OIS, зум 2,6х
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2,2, 13 мм, 120°, 0,7 мкм, dual pixel PDAF
|Широкоугольная: 12,5 Мп, f/2,2, 13 мм, AF
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2,4, 17 мм, 102°, 1/2,76″, 0,64 мкм
|Фронтальная: 13 Мп, f/2,0, ultrawide, AF
|Фронтальная: 50 Мп, f/2,2, 21 мм, 1/2,88″, 0,61 мкм, PDAF
|Фронтальная: 12 Мп, f/1,9, 23 мм, 1/3,6″, 1,0 мкм, PDAF, SL 3D
|Аккумулятор
|6000 мАч, 66 Вт + 50 Вт беспроводная
|6330 мАч, 100 Вт + 50 Вт беспроводная
|3561 мАч, PD2.0 + 25 Вт беспроводная MagSafe
|Размеры
|157,8х74,5х8,2 мм
|151,1х71,8х8,1 мм
|147,6х71,6х7,8 мм
|Масса
|213,5 г
|191 г
|170 г
|Цена (оф. розница РФ)
|65 тысяч рублей
|70 тысяч рублей
|65 тысяч рублей
Apple iPhone 16
У базового iPhone 16 просто нет оптического зума. Вообще. На задней панели стоит основной модуль на 48 Мп и ультраширик на 12 Мп, а вместо телевика — цифровой кроп с основы. То есть если вы хотите снять портрет человека на расстоянии трёх метров или далёкую вывеску на фонаре, айфон будет увеличивать картинку из исходного сенсора и выдавать то, что получится.
Днём это ещё терпимо, а вечером вы получаете либо слишком мелкий кадр с мылом, либо дёрганую стабилизацию на огромном приближении. У Pura 90s Pro в этом месте уже сидит полноценный телевик с 4x оптическим зумом и диафрагмой f/2.1: она пропускает заметно больше света, позволяет снимать в сумерках без агрессивного шарпинга, даёт красивое естественное боке и сжатие перспективы, ради которых обычно и покупают «нормальные» камеры. Если коротко: у «яблока» зум имитируется, у Huawei — настоящий.
Xiaomi 17
У него телемодуль есть, и он даже перископический. Но это все еще зум 2,6x (экв. 60 мм) на не самом крупном сенсоре ½.76″ с диафрагмой f/2.0. Для портретов днём — окей, а вот если вы любите ловить архитектуру, птиц на ветке или людей через пол-улицы, вам быстро станет этого мало. У Pura 90s Pro зум длиннее: 4x оптический, эквивалент 91 мм. Плюс у HUAWEI ставка сделана на более крупный сенсор, так что при плохом свете выгода по детализации и уровню шума тоже в её пользу. Xiaomi в этом сегменте скорее про «портретник на каждый день», а Pura — уже ближе к настоящему телевику для съёмки вдаль.
Итого
Вы скопили примерно 70 тысяч рублей, и у вас есть примерно три пути: потратить деньги на какой-нибудь прошлогодний самый базовый айфон, взять эту «пуру» или посмотреть на других земляков героя обзора.
Vivo X300 в базовой версии? Зум меньше, сенсор похож, зато чип мощнее. Xiaomi 17? Зум слабее в полтора раза, производительности опять же сильно больше чем у Pura 90s Pro. iPhone 16 за 64 тысячи рублей? Хочется обнять и плакать. И айфон, и потенциального владельца.
Да, у героя обзора вообще не флагманская производительность. Но этой мощностью предлагается пожертвовать ради других, куда более осязаемых в повседневной жизни вещей: идеально выверенного дизайна (без нелепых шайб на задней панели) и одних из лучших показателей по зуму в классе. Найти за эти деньги смартфон, который снимает телевиком с такой же светосилой в темноте, сейчас практически невозможно. Взгляните на обработанные ночные RAW-снимки с зум-камеры:
Еще один аргумент в пользу маленькой «пуры» — региональные цены, про которые многие даже не догадываются. Достаточно сравнить официальные глобальные цены на старте продаж: в Европе за базовую версию Pura 90s Pro просят 899 евро, что в прямом пересчете тянет под 80−85 тысяч рублей. В то же время в официальной российской рознице этот смартфон отдают за 64 990 рублей. Такая локальная щедрость кардинально меняет расстановку сил в сегменте.
«Ну вот ваще самсунг есть!», — скажете вы, вспомнив про базовый Galaxy S26, который в «серой» рознице болтается примерно в этих же ценовых рамках. Но и там проигрыш по всем фронтам, кроме пресловутой производительности: оптический зум слабее и темнее, батарейка скромнее, скорость зарядки уступает в разы, а про комплектацию без блока питания можно и не вспоминать.
Поэтому, если вам большого Pura 90s Pro Max откровенно много, или просто жалко отдавать за смартфон больше 70 тысяч рублей, а хочется аппарат поменьше и подешевле — вот отличный вариант. Главное, не надо бояться отсутствия встроенных гугл-сервисов: сегодня все нужные утилиты вроде GBox или microG накатываются буквально в пару кликов, после чего приложения работают без танцев с бубном. За 65 тысяч вы получаете полноценный камерофон, который снимает лучше подавляющего большинства одноклассников — мы проверили.
- Зум, заменяющий компактную беззеркалку с приличным телевиком
- Оболочка перешла на кодовую базу от Android 16
- Впервые в серии АКБ на 6000 мАч
- Не самая флагманская проивзодительность
- Снимать со стабом придется в 2,7К, а не в 4K