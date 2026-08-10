HUAWEI Pura 90s Pro: долой «лопаты» и мыльные ночные фото

Сам дисплей представляет из себя 6,6″ LTPO OLED-панель с разрешением 1256×2760 пикселей, что выливается в плотность на уровне 460 штук на дюйм — пиксели вы тут вряд ли разглядите без лупы.

Благодаря технологии LTPO, местный дисплей поддерживает динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц: благодаря этому в обычных ситуациях интерфейс ощущается максимальном плавным, но если же вы читаете статичный текст или смотрите на заставку Always-On, частота падает до минимума, экономя заряд батареи.

Пиковая заявленная яркость достигает внушительных 3000 нит, и хотя это цифра для HDR-контента на небольшой площади, даже в ручном режиме экран выдает приличный запас яркости, чтобы вы без особых проблем могли разглядеть текст даже летним полднем на улице. А вот что выдали наши замеры:

Оболочка

Много лет оболочка EMUI в технике HUAWEI работала на базе уже морально устаревшего Android 12 — безопасности это не касалось, но вот общее понимание, что под капотом находится что-то уставшее и видавшее виды, иногда давало о себе знать. И вот чтобы не давало, EMUI вместе с релизом новой линейки перевели на рельсы Android 16. Что глобально дает этот переход?

Во-первых, это банальная совместимость и плавная работа актуальных Android-приложений. Несмотря на отсутствие встроенных Google-сервисов из коробки, EMUI 16 обеспечивает отличную работу утилит-прослоек вроде GBox или microG. Это значит, что вы можете буквально в два касания установить нужные вам приложения из Google Play (или их аналоги из AppGallery), и они не будут вылетать, жаловаться на отсутствие сертификации или сажать батарею в фоновом режиме.

Во-вторых, EMUI 16 принесла с собой заметно переработанный движок отрисовки интерфейса. Оболочка стала еще плавнее: анимации открытия и сворачивания приложений, перелистывания экранов и работы с виджетами обрабатываются с безупречной частотой 120 Гц, без микрофризов и подергиваний. HUAWEI также внедрила технологию оптимизации HyperSpace Memory, которая лучше сжимает фоновые процессы в оперативной памяти — так что даже тяжелые приложения не выгружаются, если вы свернули их пару часов назад.

Наконец, в 16-й версии EMUI заметно прокачали возможности кастомизации экрана блокировки и виджетов, добавили новые умные папки и улучшили интеграцию ИИ в систему — от банального умного выделения текста с картинок до улучшенной обработки фотографий прямо в галерее.

Производительность

Pura 90s Pro работает ровно на том же чипе, что и Pro Max — это фирменный процессор HiSilicon Kirin 9030S. Для HUAWEI этот чип стал инженерным вызовом: в условиях технологических ограничений компания не имеет доступа к современным EUV-литографам (аппаратам экстремальной ультрафиолетовой литографии), на которых печатают свои 3-нанометровые чипы Apple, Qualcomm и MediaTek.