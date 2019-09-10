IFA 2019: TCL сделал первый смартфон для конкуренции с флагманскими Xiaomi и Huawei

Дизайн, от которого уже все успели порядком устать. Однако сам телефон выглядит неплохо, потому что стекло в бюджетном смартфоне - это что-то новое. Никаких пластиковых градиентных спинок, которые царапаются на раз-два (привет, Realme), а обычный монотонный корпус. Спереди стандартный каплевидный вырез и подбородок под дисплеем.

«Под капотом» аж 4 ГБ оперативной памяти (64 встроенной0 и Helio P23. Процессор слабый, но если брать после того, как смартфон подешевеет, то покупка выглядит не такой уж и плохой идеей. А вот экран здесь с немного странным соотношением сторон - 20:9 (1600х720 пикселей) при диагонали 6,5 дюймов. Слишком маленькое разрешение, хотелось бы видеть Full HD. Э-э-эх, мечты.

TCL Plex