IFA 2019: TCL сделал первый смартфон для конкуренции с флагманскими Xiaomi и Huawei

Отныне компания решила провести четкое разграничение между ценовыми сегментами. Alcatel - только бюджетные устройства, TCL - средний и флагманский сегмент, а Blackberry - исключительно high-end. И если на IFA 2019 новинок, выпущенных под канадским брендом не было, то два остальных бренда нашли что показать: смартфоны Alcatel 3X и TCL Plex.
Alcatel 3X (2019)
|Alcatel 3X (2019)
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Экран
|6,52", IPS, 1600 х 720 п., 20:9, 269 ppi
|Процессор
|MediaTek MT6763 Helio P23 8x Cortex-A53 2500 МГц
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Оперативная память
|4 Гб
|Накопитель
|64 Гбaйт + microSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, A-GPS, GPS
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 16 Мп + 8 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 + f/1,8 Фронтальная: 8 Мп, диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4000 мАч
|Размеры
|164,9 x 75,8 x 8,4 мм
|Масса
|178 г
|Цена
|€150 (~10 000 рублей), российская цена не объявлена
Дешевых смартфонов на рынке сейчас такой переизбыток, что глаза не просто разбегаются. Они убегают в ужасе, потому что подобрать что-то адекватное по соотношению цены и качества - очень тяжело. Тут и кучи других китайцев с Xiaomi во главе, и бюджетные недорогие самсунги. И до сих пор непонятно, получилось ли сделать из Alcatel что-то вменяемое, потому что российской цены мы не увидели, а те 150 евро, которые просят за аппарат в Европе - можно смело умножать на 1,2-1,5. Что же предлагают покупателю за эти деньги?
Дизайн, от которого уже все успели порядком устать. Однако сам телефон выглядит неплохо, потому что стекло в бюджетном смартфоне - это что-то новое. Никаких пластиковых градиентных спинок, которые царапаются на раз-два (привет, Realme), а обычный монотонный корпус. Спереди стандартный каплевидный вырез и подбородок под дисплеем.
«Под капотом» аж 4 ГБ оперативной памяти (64 встроенной0 и Helio P23. Процессор слабый, но если брать после того, как смартфон подешевеет, то покупка выглядит не такой уж и плохой идеей. А вот экран здесь с немного странным соотношением сторон - 20:9 (1600х720 пикселей) при диагонали 6,5 дюймов. Слишком маленькое разрешение, хотелось бы видеть Full HD. Э-э-эх, мечты.
TCL Plex
|TCL Plex
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Экран
|6,53", 2340 х 1080 п., 21:9, IPS, 19.5:9, 395 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 675, 2x Kryo 460 Gold 2,0 Ггц + 6x Kryo 460 Silver 1,7 ГГц
|Графика
|Adreno 612
|Оперативная память
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, A-GPS, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 + f/1,8 Фронтальная: 24 Мп, диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3820 мАч
|Размеры
|162х76,5х8 мм
|Масса
|192 г
|Цена
|€329 (~24 000 рублей), российская цена не объявлена
Если это не ответ на Honor 20 - то что это тогда? Дисплей с «дыркой» с той же стороны, примерно одинаковые размеры корпуса да и новый интерфейс Plex UI чем-то напоминает EMUI. При этом он довольно приятный и лично мне нравится больше, чем оболочка от Huawei.
В остальном, смартфон вполне современный и конкурентоспособный. Любителей «драконов» обрадует Snapdragon 675 в совокупности с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.
При этом как бы TCL не хвалилась собственным производством дисплеев для мобильных устройств, с первой попытки сделать что-то вменяемое не вышло. IPS-экран неплох по цветопередаче, но вот яркость огорчила (что-то на уровне недорогих хайскринов). Такого в смартфоне за 30 тысяч рублей быть не должно. Но винить за это пока не стоит, будем надеяться, что в следующих смартфонах компания исправит это недоразумение. А пока даже отдельный чип NXTVision для обработки изображения не спасает.
С камерами не подвели: воткнули основной модуль от Sony на 48 Мп и добавили два дополнительных. Один на 16 Мп для широкоугольной съемки, а второй - со сверхбольшими пикселями (почти 3 мкм) для помощи остальным при плохих условиях освещения.
И пока непонятно, как будет продаваться в странах СНГ этот смартфон, но уже радует тот факт, что компания смогла вывести на рынок отдельный бренд, репутация которого еще никак толком и не сформировалась в головах обычных покупателей. Потому что Alcatel мало кого может заинтересовать, а про Blackberry, кроме небольшого числа почитателей бренда, никто и не помнит.