Infinix GT 30: достойный конкурент Poco X7 и iQOO Z10 среди недорогих игровых смартфонов

Infinix GT 30: достойный конкурент Poco X7 и iQOO Z10 среди недорогих игровых смартфоновНе абсолютный чемпион во всём, но процессор мощный, а кнопки для игр рулят и цена ок
Недорогой игровой смартфон Infinix GT 30 за последнее время иного кто протестировал, да и в целом он у части покупателей вызывает интерес. Не у тебя конкретно, 50-летнего мужика, давно охладевшего к играм, а у школьников и студентов, которым лень впрягаться в Nintendo Switch/Steam Deck, но поиграть в дороге охота. А ещё это наконец-то конкуренция для таких же игровых недорогих Xiaomi Poco и недавно добавившихся к конкурентам в этой же сфере Vivo iQOO.
Это уже третье поколение серии GT, которая у Infinix предназначена для игр. То, что игры он тянет нормально, это уже и так понятно при взгляде на характеристики, но наша сейчас миссия — проверить, как этот смартфон фотографирует, снимает видео, сколько держит при обычном использовании... в общем, нет ли «подводных камней», связанных с его игровым предназначением.
Внешний вид
Внешность у Infinix GT 30 с первого взгляда понятно, что игровая. Дизайн агрессивный, с острыми углами, геометрическими линиями. Очень броско, очень навязчиво — вас такая его внешность будет или «прикалывать», или бесить — третьего не дано.
На спинке расположились четыре светодиода, получившие название «Механические световые волны». Они светятся не просто так: LED-подсветка включается при видеозаписи, при запуске игр, под ритм музыки, при зарядке и даже отправке уведомлений. При желании можно настроить каждый сценарий отдельно или полностью отключить эту светлячковую забаву.
Габариты впечатляют, у девайса немаленькие размеры: 163.7x75.8x7.99 мм при весе в 187 граммов. Это не сказать, чтобы мало, но смартфон оказался вменяемым по габаритам, не ощущается лопатой или кирпичом.
Одна из главных особенностей GT 30 расположена на правой грани — это главная опция для любителей смартфонных игр: здесь расположились два сенсорных GT-триггера, которые работают как кнопки геймпада. Они обеспечивают более удобный хват во время перестрелок в условном PUBG Mobile или Standoff 2, а главное — их можно настраивать под конкретное приложение.
Материал корпуса выполнен из пластика. Никаких тут стёкол или керамики, но в этом случае это не трагедия. Спинка матовая, не скользит. Цветовых вариантов три: белый, зелёный и серый.
3.5-миллиметровыого аудиоразъёма здесь нет, а вот защита от пыли и влаги только по стандарту IP64 (если промокнет под дождём, то ничего ему не будет, но ронять в воду смартфон целиком будет чревато). Снизу расположен слот для SIM-карт, разъём для зарядки формата USB Type-C и динамик.
Дисплей
Дисплей Infinix GT 30 — это одна из главных причин, по которой стоит присмотреться к этому смартфону. 6.78-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2720x1224 пикселей и плотностью пикселей в 441 ppi. Этого за глаза достаточно для хорошей четкости.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (авто/ручн.)
|1550/593 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|135%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6.7
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7400К
Что прямо очень понравилось — это яркость. Тут её завались, дисплей ярче, чем у iPhone 17, например, и на одном уровне яркости с хорошими Самсунгами, Realme, Honor, OnePlus и т.д. В яркую солнечную погоду вы на смартфоне точно сможете разобрать текст или открыть какие-нибудь карты для навигации.
Белый цвет тут почти нейтрально белый. Ну, эталонные 6500K Инфиникс не любит (они людям кажутся чуть желтоватым оттенком), но 7400K — тоже вполне хорошо. Это ещё не неоново-синий, а скорее «правильно белый» в понятии большинства покупателей. Не собираюсь выгораживать Инфиникс, просто так вот сейчас подобная цветовая температура воспринимается большинством пользователей компов и смартфонов.
Что ещё нужно любителям игр? Ну… может быть частота обновления дисплея в 144 Гц? В поддерживающих приложениях или играх экран становится максимально плавным. А вот общий цветовой охват sRGB немного завышен, цвета немного перенасыщены, как было раньше у Самсунга или «китайцев» других брендов.
Автономность и производительность
За работу системы отвечает процессор MediaTek Dimensity 7400 (а не 8350 Ultimate, как в Pro версии). Это 8-ядерный чип с конфигурацией четыре ядра Cortex-A78 на 2.6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55. Графический ускоритель — Mali-G615 MP2. Короче говоря, это приятный экономичный современный процессор, который уже намного быстрее, чем задолбавший всех в недорогих смартфонах Helio G99/G100/G200 и примерно уровня Snapdragon 7s Gen 2 по быстродействию. Что это значит для игр?
Ну, например, PUBG Mobile смартфон держит около 70-90 кадров в секунду при средних настройках графики графике. В более требовательных играх типа Genshin Impact работает на средней графике в 60 fps. Оперативка внутри GT30 на 8 Гбайт, но есть возможность её расширить виртуально до 16 Гб.
В тестах производительности смартфон показывает себя примерно вот так. Он скорее уверенный среднячок (если отбросить самые топовые девайсы с флагманскими процессорами), но вот разница с GT 30 Pro в бенчмарках уж как-то совсем страшно выглядит в абсолютных цифрах. А что по батарейке?
Внутри смартфона установлена батарея ёмкостью 5500 мАч, прямо как у старшей модели. Да и показатели автономности этих двух девайсов подозрительно похожи. При смешанном использовании смартфона вам хватит примерно на полтора дня (это чаты читать, в интернете что-то искать, видеоролики смотреть и т.д.). А вот при активном гейминге GT 30 разрядится за девять с лишним часов, что может быть на фоне конкурентов по графику не прям «вау!», но... девять часов Геншина или Стендоффа! У вас правда голова не разболится?
В целом, как видите, автономность средняя — ни мучений-сожалений от скорости разряда смартфона испытывать не будете, ни восхищений/гордости. Всё в пределах нормы.
В комплекте со смартфоном идёт адаптер на 45 Вт, который позволяет заряжать смартфон примерно за 55-60 минут. А вот беспроводная зарядка устройством не поддерживается.
Камера
Infinix GT 30 получил двухмодульную камеру — основная камера 64 Мп IMX682 (такая же как в Samsung Galaxy A53, Tecno Pova 7 Pro 5G f/1.8 и т.д.), правда, без оптической стабилизации. И сверхширокоугольная на 8 Мп.
При съемке используется технология биннинга пикселей, что немного улучшает общее качество снимка и светочувствительность при слабом освещении. А так в фирменном приложении камеры есть различные настройки: фотография сразу в 64 Мп, автоматическая фокусировка с AI, вызов сетки, фильтров и прочих стандартных фич.
Видеосъемка: основная камера может записывать в 4K при 30 кадрах в секунду (а не 60, как Pro). Электронная стабилизация работает достойно.
Сверхширокоугольная камера: 8 Мп с углом обзора 111 градусов. При хорошем освещении снимки выглядят неплохо, но детализация меньше. При слабом освещении качество падает.
Фронтальная камера: 13 Мп для селфи. Селфи получаются четкими при хорошем свете. Вывод по камере: это не флагманская система, но для смартфона стоимостью от 17,7 тысяч рублей (в Индии) — вполне достойно. Днем снимает хорошо. Минусы: меньше мегапиксели, чем в Pro-версии, видео только 4K@30fps.
При дневной съемке фотографии получаются хорошего качества. Динамический диапазон средний, но например серое небо всё ещё серое. Не белое, ни свинцовое, ни какое-то там ещё. На многих смартфонах за такие деньги мы встречали «засветы», которые встроенные алгоритмы не способны вытянуть до сносного уровня.
Как мне кажется, для документирования повседневной жизни по чатикам или даже в сторис в соцсетях при должной сноровке — нормалды вполне.
При съёмке в ночное время картинка периодически перестаёт быть «объёмной», что ли, например как на фотографии с пастой. Или при использовании цифрового зума заметно пропадают детали на фасаде манежа. Но если вы нашли точку с хорошим освещением и более-менее стабильной картинкой, то сносную фоточку «на тоненького» сделать получится. Но без каких-то завышенных ожиданий, давайте уж правду скажем.
Так-то я не буду спорить, что Samsung Galaxy A56 или Xiaomi Redmi Note 14 Pro по аналогичной цене фотографируют лучше. Но Realme 14, HONOR X9c или даже Poco X7 Pro — не-а, либо такие же по качеству съёмки, либо хуже. И игровой из них только X7 Pro. А не менее игровой iQOO Z10 по качеству камеры даалеко позади. А игровой iQOO Neo 10 дороже (под 39 тысяч за него хотят против 30 тысяч за Infinix). Короче, в целом получается, что камеры среднего качества, с учётом цены.
Фронталка аж на 13 мегапикселей с апертурой f/2.2. От фоток на селфи-камеру я ожидал куда худшего результата. Да, не это не селфи с флагманских смартфонов, где каждый ваш ус виден ночью, но для игрового смартфона чуть дороже 20 тысяч рублей — недурно.
Как-то непозволительно много мы внимания камере уделяем в обзоре такого смартфона, но даже режим боке алгоритмы реализовали. И это в довольно посредственных условиях съёмки.
Ну и для сравнения вам то, как получаются снимки на каждом из модулей. Видна, конечно, разная цветопередача. При широкоугольной съёмке есть небольшие засветы, а вот отсутствие чёткости в кадре при использовании двухкратного зума — это проблема камеры GT 30, которая вас будет преследовать повсюду.
Ну и напоследок вот вам запись видеороликов в 1080p@60fps и 4K@30fps. Заметили что-то? Не знаю как, но, в отличие от конкурентов на соседних полках магазинов, Infinix смогли сделать на бюджетном смартфоне работающую стабилизацию. Причем не только при записи Full HD видео, но и 4K.
Да, мне всё ещё непонятно зачем в таком качестве записывать видосы для последующей загрузки в соцсети (где будет съедена большая часть качества) или показа родственникам поездки на отпуск с экрана этого же самого смартфона на застолье, но... сам факт наличия офигенного стабилизатора меня сильно радует!
Конкуренты
POCO X7
POCO X7 — это главный конкурент Infinix GT 30 в ценовом диапазоне 20-23 тысячи рублей, причем оба смартфона похожую нишу «геймерского бюджетника». В POCO X7 установлен чип MediaTek Dimensity 7300-Ultra, который уж очень похож по производительности на Dimensity 7400 в GT 30. Частота обновления дисплея у Инфиникса будет выше — 144 Гц против 120 Гц у X7, но по яркости, размеру, модели матрицы это почти то же самое.
Камера POCO X7 состоит из трех модулей: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп (макро), а фронталка аж на 20 Мп. Вроде бы на бумаге всё лучше, но на готовых снимках отличия минимальны. А вот батарея X7 меньше — 5110 мАч с комплектной 45 Вт зарядкой против 5500 мАч у Infinix. Чем проигрывает GT 30, так это отсутствием полноценной защиты от пыли и влаги. У X7 она выполнена по стандарту IP68.
В целом же дизайн POCO X7 более «традиционный» (тренд последних лет, ага). На задней крышке нет сверкающих светодиодов, но вместе с тем отсутствуют и GT-клавиши на корпусе для игр.
Realme 15T
Ещё одна из альтернатив — новенький Realme 15T. В сравнении с ним GT 30 выигрывает по производительности и экрану: процессор Dimensity 7400 против Dimensity 6400 Max, дисплей 6.78" с 144 Гц и против 6,57" с 120 Гц у Realme.
А вот киллерфича Realme 15T — это батарея и общая практичности. К более слабому процессору прикрутили аж 7000 мАч заряда, чего хватит на пару дней автономной работы. Да и вместо пылевлагощащиты по IP64 тут аж IP69! Таким смартфоном хоть гвозди забивай.
Но если с POCO X7 ещё можно было порассуждать о том, что эти смартфоны могут использоваться по одинаковому назначению, то тут уже есть чёткое разделение. GT 30 — смартфон для геймеров с GT-триггерами, агрессивным дизайном, встроенным для гейминга софтом. А вот Realme 15T — для всех остальных, ценящих длительную автономность и универсальность.
Выводы
Как говорят американцы: WYSIWYG, «What you see is what you get» — что ожидали, то и получили. Нормальный недорогой игровой смартфон. С вызывающим молодёжным дизайном, достаточно быстрый и достаточно выносливый под высокой нагрузкой (то есть в играх), но не супер-автономный в приложениях и в остальных дисциплинах. Но и не провальный — автономность прям ровно средняя, если сравнивать со всеми сегодня выпускающимися смартфонами.
Камеры хуже, чем в смартфонах с упором на качество камер, но среди равных по мощности процессора смартфонов камеры как минимум средние, может даже чуть выше среднего.
Учитывая набор приятностей вроде GT-клавиш на рамке, быстрой работы всей системы и яркого дисплея с хорошей цветопередачей и неплохой камеры, за 20 тысяч из маркетплейсов купить российскую (РСТ, ЕАС) версию для ребёнка, который не любитель фоткать/фоткаться, но любитель играть — вполне приятненько.
Но если вам не обломно заказать смартфон из Китая, то можно и Vivo iQOO Z10 Turbo из Китая заказать за 17 тысяч с ещё более мощным Dimensity 8400, но... кастрированными частотами (полосами) LTE 4G Band 7 и Band 20. То есть смартфон будет плоховато ловить интернет. А так-то да, будет мощным, быстрым, выносливым, дешёвым. Или найти Poco X7 Pro до 20 тысяч рублей с заказом из Китая — это уже смартфон-конкурент для Infinix GT 30 Pro, аппарат более высокого уровня. Но да, гарантии вам никакой продавец-китаец не даст (хотя она и не нужна в большинстве случаев, смартфоны очень редко бывают бракованными в 2025 г.).
Короче, хороший смартфон для игр, если вы любите играть/ваш ребёнок или супруг любит играть на смартфоне, а бюджет на покупку ограничен и ждать доставки из Китая вам уже некогда.
- Разумная цена (по меркам российских магазинов)
- Мощный процессор
- Яркий дисплей с отличной цветопередачей
- Игровые триггеры (клавиши) на корпусе
- Камеры не стыдные, но бывают в этом бюджете (не игровые) смартфоны с камерами получше
- «Игровой» дизайн корпуса — на любителя