Infinix GT 30: достойный конкурент Poco X7 и iQOO Z10 среди недорогих игровых смартфонов

Как говорят американцы: WYSIWYG, «What you see is what you get» — что ожидали, то и получили. Нормальный недорогой игровой смартфон. С вызывающим молодёжным дизайном, достаточно быстрый и достаточно выносливый под высокой нагрузкой (то есть в играх), но не супер-автономный в приложениях и в остальных дисциплинах. Но и не провальный — автономность прям ровно средняя, если сравнивать со всеми сегодня выпускающимися смартфонами.

Камеры хуже, чем в смартфонах с упором на качество камер, но среди равных по мощности процессора смартфонов камеры как минимум средние, может даже чуть выше среднего.

Учитывая набор приятностей вроде GT-клавиш на рамке, быстрой работы всей системы и яркого дисплея с хорошей цветопередачей и неплохой камеры, за 20 тысяч из маркетплейсов купить российскую (РСТ, ЕАС) версию для ребёнка, который не любитель фоткать/фоткаться, но любитель играть — вполне приятненько.

Но если вам не обломно заказать смартфон из Китая, то можно и Vivo iQOO Z10 Turbo из Китая заказать за 17 тысяч с ещё более мощным Dimensity 8400, но... кастрированными частотами (полосами) LTE 4G Band 7 и Band 20. То есть смартфон будет плоховато ловить интернет. А так-то да, будет мощным, быстрым, выносливым, дешёвым. Или найти Poco X7 Pro до 20 тысяч рублей с заказом из Китая — это уже смартфон-конкурент для Infinix GT 30 Pro, аппарат более высокого уровня. Но да, гарантии вам никакой продавец-китаец не даст (хотя она и не нужна в большинстве случаев, смартфоны очень редко бывают бракованными в 2025 г.).

Короче, хороший смартфон для игр, если вы любите играть/ваш ребёнок или супруг любит играть на смартфоне, а бюджет на покупку ограничен и ждать доставки из Китая вам уже некогда.