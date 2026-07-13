Infinix GT 50 Pro: как выглядит игровой смартфон в 2026 году

Если подводить итоги, то Infinix GT 50 Pro оказывался смартфоном с очень чётко очерченной аудиторией, и попытка натянуть его на всех подряд покупателей была бы нечестной по отношению к читателям этого обзора.

Практически все плюсы будут связаны с производительностью: от чипа Dimensity 8400 Ultimate до фирменного софта с зарядкой при игре или оптимизацией всей системы. Есть и прикольные фишки вроде триггеров как на настоящей приставке, беспроводной зарядки на 30 Вт или батарея на 6500 мАч, хотя она в этом ценовом сегменте не является исключением. Можно отметить и неплохую камеру, учитывая формфактор и целевую аудиторию девайса.

А к минусам можно отнести защиту по стандарту IP64, когда у большинства конкурентов уже давно имеется IP68. Отсутствие дорогих материалов и целиком пластиковый корпус, отсутствие телеобъективна (что делает фотки при зуме по умолчанию хуже, чем у конкурентов). Самый большой минус в геймерской составляющей смартфона — немного колхозный и непроработанный провод питания кулера. Если вы делаете крутой игровой смартфон, то почему бы не уделить внимание таким вот мелким деталям?

При этом сказать, что GT 50 Pro получился ужасным смартфоном я точно не могу. Да, есть проблемы с проводом, но кулер реально работает и спасает процессор от тротлинга! Да, камера без телевика, но её за глаза хватит для обычных фоток. И вообще сам девайс определенно уникальный в своем роде — его стоит брать, если вам действительно нужен игровой смартфон со всеми геймерскими фишками. А вот если вам нужен смартфон «на повседневку» и с запасом по мощности, то присмотритесь к более привычным конкурентам. Их с головой хватит для соцсетей, мессенджеров и сёрфинга в интернете.