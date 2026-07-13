Infinix GT 50 Pro: как выглядит игровой смартфон в 2026 году

Infinix GT 50 Pro: как выглядит игровой смартфон в 2026 годуУ которого есть жидкостное охлаждение и съёмный кулер
Слово «игровой» применительно к смартфонам давно стало резиновым термином, который производители растягивают как им удобно. Есть честные игровые монстры вроде Red Magic или Black Shark — с активным охлаждением на вентиляторе, плечевыми триггерами размером с половину боковой грани и дизайном, который кричит «я для киберспорта» на всех углах громкости. А есть более скромный жанр — смартфоны, которые заигрывают с геймерской эстетикой и функциональностью, но при этом остаются вменяемыми повседневными устройствами: с нормальной камерой, приемлемым весом и без пропеллера в корпусе. Infinix GT 50 Pro — представитель именно второго лагеря.
Игровая тема у Infinix не возникла вчера: компания системно развивает линейку GT с 2023 года, и нынешний герой обзора — уже третье поколение этой истории. За три итерации бренд успел набить руку на том, что действительно нужно окологеймерскому смартфону. Приоритет отдан не экстремальному охлаждению девайса ценой всех остальных характеристик, а балансу основных комплектующих — достаточно производительный чип, приличная батарея, физические триггеры для шутеров и при этом дизайн, который не пугает окружающих в метро. GT 50 Pro продолжает эту логику, добавляя к рецепту то, что раньше было прерогативой куда более дорогих аппаратов — например, беспроводную зарядку, которой на игровых смартфонах обычно вовсе не бывает.
Внешний вид
Габариты GT 50 Pro — 162,4х77,2х8,2 мм при весе в 198 граммов. Цифры сами по себе мало что говорят, но на практике это ощущается как крупный, увесистый аппарат, который явно рассчитан на двуручный хват в играх, а не на комфортное использование одной рукой в переполненном транспорте.
Конструктивно перед нами классический бутерброд для этого ценового сегмента: спереди стекло Gorilla Glass 7i, по бокам пластиковая рамка, сзади тоже пластик. Формально это шаг назад по сравнению со стеклянными задними панелями некоторых конкурентов, но в игровом контексте у пластика есть неочевидное преимущество — он банально не так сильно нагревается на ощупь и не выскальзывает из вспотевших ладоней во время напряжённой «катки».
Смартфон доступен в трёх расцветках: чёрный, красный и серебристый. Как мне кажется, чёрная версия — самая универсальная и, что называется, самая «деловая» среди всех остальных. А теперь — к тому, ради чего вообще стоит листать этот обзор.
Для начала, у нового GT 50 Pro есть пара фишек на корпусе, которые встречаются даже среди геймерских смартфонов не так часто. Во-первых, настраиваемая RGB-подсветка на задней панели под названием Active Halo — светящийся элемент, который можно настроить под уведомления, зарядку или просто под настроение. Да, функция скорее имиджевая, чем практическая, но именно такие детали формируют эту самую «геймерскую» идентичность всей линейки.
Во-вторых, что куда интереснее светодиодной подсветки, так это два сенсорных физических триггера с виброотдачей, расположенные на правой боковой грани.
Что касается защиты от воды и пыли, здесь GT 50 Pro честно указывает свой уровень — IP64. Это означает полную защиту от пыли и защиту от брызг и водяных струй с любого направления, но не более того: ронять смартфон в бассейн или под дождём заходить в него по колено крайне не рекомендуется.
Отдельного упоминания заслуживает комплектация: в коробке кроме самого смартфона, чехла и кабеля для зарядки USB Type-C лежит магнитный внешний кулер — накладной вентилятор, который крепится к задней панели во время игровых сессий и должен снижать температуру процессора при долгой нагрузке. Но конкретно о нём и его особенностях мы поговорим позже.
Из того, чего в GT 50 Pro попросту нет: разъёма 3.5 мм для проводных наушников, но его нет и у абсолютного большинства смартфонов после 2023 года. А вот что огорчило — отсутствие и слота для microSD карт памяти. Снизу у девайса расположен только разъём для двух nanoSIM-карт и USB Type-C для зарядки и передачи файлов.
Дисплей
Смартфон получил AMOLED-панель диагональю 6.78 дюйма и разрешением 1208х2644 пикселя, плотность пикселей около 440 ppi. Для сравнения, у конкурентов в этом же сегменте плотность колеблется от 385 до 460 ppi, так что GT 50 Pro занимает крепкую середину — не рекордсмен, но и не аутсайдер.
Частота обновления — 144 Гц, но подавать эту цифру без контекста было бы нечестно, потому что реальная картина куда интереснее одной строчки в характеристиках. Дисплей адаптивный и умеет переключаться между несколькими режимами: 30 Гц в режиме ожидания, 60 Гц в обычном интерфейсе операционной системы, 120 Гц в большинстве приложений и полноценные 144 Гц в играх и части других приложений, которые способны выдавать такой фреймрейт.
|Infinix GT 50 Pro
|Максимальный уровень яркости
|476 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7.7
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7900K
А вот что касается яркости, то во время наших тестов колориметром мы смогли намерить пиковые значения в 476 кд/м2. Этого с головой хватает для использования телефона в помещениях и при дневном освещении на улице. Да и даже под прямым палящим летним солнцем у вас получится набрать смску или принять звонок. А вот выполнять более сложные задачи, например, какой-нибудь постинг в соцсетях или редактирование фото будет делать тяжело.
Производительность и автономность
За производительность в GT 50 Pro отвечает MediaTek Dimensity 8400 Ultimate — чип, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Архитектурно это восемь ядер Cortex-A725, разделённых на три кластера: одно главное ядро с частотой 3.25 ГГц для самых требовательных однопоточных задач, три производительных ядра на 3.0 ГГц для тяжёлых многопоточных сценариев вроде игр, и четыре энергоэффективных ядра на 2.1 ГГц, которые берут на себя фоновые задачи и лёгкие приложения, экономя заряд батареи. Графический ускоритель представлен чипом Mali-G720 MC7.
По синтетическим тестам чип показывает следующие результаты: В Antutu — 1 млн 672 тысяч баллов, в GeekBench 6 — 5682 баллов в мультиядерном тесте, а в 3DMark Wild Life Unlimited — 11420 баллов. Что все эти цифры означают на практике, если перевести с языка бенчмарков на язык повседневного опыта?
Уровень производительности здесь примерно соответствует или немного превышает Snapdragon 8 Gen 1 — чипу, который ещё пару лет назад считался топовым флагманским решением. Но есть принципиальная разница: Dimensity 8400 Ultimate выпущен на более свежем и энергоэффективном техпроцессе, а значит, сопоставимую или более высокую производительность он выдаёт при заметно меньшем тепловыделении.
Наш девайс в версии с 12 ГБ оперативки со стандартом LPDDR5. Докопаться к лагам или глюкам системы я не могу: оболочка XOS 16 на Android 16 летает, приложения грузятся оперативно, ну и тяжелые игрушки, само собой, запускаются на девайсе без особых проблем. А теперь давайте перейдём к главной фишке (или скорее даже фишкам!) девайса — жидкостному охлаждению и внешнему кулеру.
Для отвода тепла инженеры Infinix предусмотрели жидкостную систему охлаждения. Как мы поняли, она основана на принципе испарительной камеры — охлаждающая жидкость внутри герметичной камеры испаряется в зоне нагрева процессора, переносит тепло к более холодным участкам корпуса и там конденсируется обратно.
Получается, что за счёт рассеивания тепловой энергии по большей площади, чем это способна сделать простая медная пластина или тепловая трубка, охлаждение работает лучше.
И вот с кулером ситуация получилась неоднозначная. С одной стороны он реально уменьшает тротлинг в тяжелых играх (мы тестили в Genshin Impact, смотрите график чуть ниже), но... работает он от кабеля! Причем претензия не к самому проводу, а к его формату. Во время ваших геймерских сеансов он постоянно будет мешаться под пальцами или болтаться где-нибудь в области коленок. Почему нельзя было сделать либо небольшой 15-сантиметровый кабель который обычно покупают к пауэрбанкам? Либо вообще пустить его в твёрдом пластиковом «коробе», который вплотную прилегал бы к смартфону? Короче, за идею добавить кулер огромный плюс, а за колхозную реализацию можно ставить минус.
Ну и для мобильного гейминга подвезли всякие фишки вроде фирменной утилиты GT Mode, которая позволяет вручную разгонять чип и приоритизировать игровые процессы над фоновыми. Но, пожалуй, самая интересная технология здесь — Bypass Charging 2. Суть решения в том, что во время игры можно одновременно заряжать смартфон. При этом ток направляется напрямую в процессор и другие наиболее «жрущие» компоненты смартфона, минуя аккумулятор. Получается, что нет лишнего нагрева и зарядки-разрядки батарейки, а значит прослужит она дольше.
Что касается автономности, аккумулятор здесь ёмкостью 6500 мАч. Заряжается батарея через фирменный адаптер на 45 Вт до ста процентов чуть больше часа. Порадовало и наличие беспроводной зарядки мощностью 30 Вт. Вроде и мелочь, а приятно.
По реальному опыту использования, зафиксированному в наших тестах при яркости примерно в 200 кд/м2 и включенном Wi-Fi, автономности GT 50 Pro хватает примерно на 22 часа просмотра видео и чтения книг, а вот игры можно играть почти 9 часов. С одной стороны не так уж и много на фоне конкурентов, а с другой почти целый рабочий день в связке с не самым большим аккумулятором и очень мощным игровым процессором.
Камера
Здесь стоит сразу проговориться, чтобы не создавать ложных ожиданий: GT 50 Pro — это не фотофлагман, а девайс с упором на производительность. Игровой смартфон в первую очередь продают геймерам, а не мобильным фотографам, поэтому камера здесь скорее делается «на сдачу», а не является главной фичей.
При этом, основной модуль получил разрешение аж на 50 мегапикселей с апертурой f/1.8, PDAF и (внимание!) оптическую стабилизацию изображения при записи видео. Дополнительно в девайсе установлен ультраширик — 8 мегапикселей, апертура f/2.2, угол обзора 111 градусов. Но что все эти цифры значат? Смотрите сами:
На практике при ярком дневном свете основная камера GT 50 Pro вполне способна выдавать достойные, детализированные и контрастные снимки. Наверное, проблемы становятся заметны при цифровом зуме и на движущихся объектах. Поймать проезжающую мимо машину или банально шагающего человека большая удача.
А вот в сумерках и тем более ночью начинают проявляться заметные шумы, причём хаотично. Например, на первой и второй фотке вооруженным глазом видны артефакты от проходящего мимо человека или общая потеря качества, например, плитке. Текстуры становятся акварельными. Но вот дальше при более равномерном освещении или одном крупном объекте съёмки получаются вполне себе достойные фотки. Иначе говоря, какое-то неоднозначное мнение у меня вызывает камера по части фото.
По видео смартфон способен снимать в 4K с частотой 30 либо 60 кадров в секунду на основную камеру, а также предлагает режим замедленной съёмки в Full HD при 240 кадрах в секунду. Но в рамках обзора мы подготовили вам видосик формата 1080p@60fps, да ещё и в движении! Единственная моя претензия будет только к автофокусу, который пытается «скакать» туда-сюда, но для геймерского смартфона у которого камера стоит самой последней в списке преимуществ результат мне ОЧЕНЬ понравился.
Конкуренты
Xiaomi 17T
Но что вообще можно купить сейчас в официальной рознице за те же деньги? Например, Xiaomi 17T — это вышедшая в мае 2026 года модель, которая продаётся в DNS и у прочих «белых» продавцов по цене в районе 45-50 тысяч рублей. Это, пожалуй, самый прямой и опасный конкурент для GT 50 Pro. В основе — чип MediaTek Dimensity 8500 Ultra, чуть более свежая версия того же семейства, что стоит в Infinix, то есть производительность двух аппаратов практически идентична, разница в пределах статистической погрешности.
А вот дальше начинаются принципиальные различия. Экран у Xiaomi чуть компактнее — 6.59 дюйма против 6.78 у Infinix — но при этом плотнее по пикселям (460 ppi против 440). Главный козырь Xiaomi 17T — камера: тройной модуль, разработанный совместно с Leica, включает основной сенсор на 50 МП, второй 50-мегапиксельный модуль с пятикратным перископическим зумом и 12-мегапиксельный ультраширик. Наличие настоящего перископического телеобъектива — принципиальное отличие, которого у GT 50 Pro нет вовсе, и для тех, кому фотография важна не меньше игр, это может стать решающим фактором выбора. Xiaomi также может похвастаться защитой IP68 против IP64 у Infinix.
Если вам нужен телефон на повседневку и вы не геймер от слова совсем, то выбор определённо за Xiaomi 17T. А вот Infinix GT 50 Pro берёт реально уникальными фишками, среди которых и физические триггеры, и «GT Mode» и зарядка во время игр.
Realme 16 Pro+
Ещё один конкурент — Realme 16 Pro+. Начнём с самого очевидного: основная камера здесь 200-мегапиксельная (сенсор Samsung ISOCELL HP5) — это заметно круче камеры GT 50 Pro. Второй модуль — 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с трёхкратным (3.5x) оптическим зумом и собственной оптической стабилизацией, плюс 8-мегапиксельный ультраширик с автофокусом. Получается, что Realme 16 Pro+ тоже предлагает реальный оптический зум там, где Infinix не предлагает вовсе ничего, кроме цифрового масштабирования.
Чип у конкурента Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, построенный по техпроцессу 4 нм. В синтетических тестах производительности он набирает примерно на треть меньше баллов, чем у Dimensity 8400 Ultimate в GT 50 Pro. Разрыв в производительности в требовательных 3D-играх будет ощутим: там, где Infinix держит стабильные 60 кадров в секунду с запасом, Realme 16 Pro+ может просаживаться в наиболее нагруженных сценах. При этом по повседневным задачам вроде браузера, соцсетей, фото — разница между чипами практически невидима.
А вот по сравнение будет не в пользу Infinix GT 50 Pro: Realme 16 Pro+ бьёт все рекорды благодаря 7000 мАч против 6500 мАч у Infinix. И это при более экономичном чипе, что в совокупности даёт куда большую автономность. Ну и можно отметить защиту у Realme — стандарт IP68/IP69K.
Выводы
Если подводить итоги, то Infinix GT 50 Pro оказывался смартфоном с очень чётко очерченной аудиторией, и попытка натянуть его на всех подряд покупателей была бы нечестной по отношению к читателям этого обзора.
Практически все плюсы будут связаны с производительностью: от чипа Dimensity 8400 Ultimate до фирменного софта с зарядкой при игре или оптимизацией всей системы. Есть и прикольные фишки вроде триггеров как на настоящей приставке, беспроводной зарядки на 30 Вт или батарея на 6500 мАч, хотя она в этом ценовом сегменте не является исключением. Можно отметить и неплохую камеру, учитывая формфактор и целевую аудиторию девайса.
А к минусам можно отнести защиту по стандарту IP64, когда у большинства конкурентов уже давно имеется IP68. Отсутствие дорогих материалов и целиком пластиковый корпус, отсутствие телеобъективна (что делает фотки при зуме по умолчанию хуже, чем у конкурентов). Самый большой минус в геймерской составляющей смартфона — немного колхозный и непроработанный провод питания кулера. Если вы делаете крутой игровой смартфон, то почему бы не уделить внимание таким вот мелким деталям?
При этом сказать, что GT 50 Pro получился ужасным смартфоном я точно не могу. Да, есть проблемы с проводом, но кулер реально работает и спасает процессор от тротлинга! Да, камера без телевика, но её за глаза хватит для обычных фоток. И вообще сам девайс определенно уникальный в своем роде — его стоит брать, если вам действительно нужен игровой смартфон со всеми геймерскими фишками. А вот если вам нужен смартфон «на повседневку» и с запасом по мощности, то присмотритесь к более привычным конкурентам. Их с головой хватит для соцсетей, мессенджеров и сёрфинга в интернете.
- Производительный процессор
- Настоящее жидкостное охлаждение
- Фирменный софт для улучшения производительности
- Хорошее качество видео и наличие оптостаба
- Наличие беспроводной зарядки на 30 Вт
- Отсутствие полноценной защиты от влаги и пыли
- Недоработан кабель питания у вентилятора