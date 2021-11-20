Кто заменит Xiaomi и Realme, если они зазнаются? Альтернатива уже есть, но с нюансами...

В руке смартфон лежит уверенно, но не покидает ощущение, что его бы чуть поменьше сделать, буквально на несколько миллиметров. Кстати, в комплекте есть прозрачный силиконовый чехол.

Экран

На мой взгляд, экран — самый главный минус смартфона. Причём, оцените масштабы трагедии — тут экран IPS, но IPS — это моя слабость, я их люблю несмотря на все недостатки, и чтобы IPS-экран вызывал у меня неприятные эмоции — это надо постараться.