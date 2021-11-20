Кто заменит Xiaomi и Realme, если они зазнаются? Альтернатива уже есть, но с нюансами...Infinix Hot 11S
Внешний вид
“Смартфон как смартфон” — вот что можно сказать про внешность Infinix Hot 11S, как и про почти любую модель от любого производителя за такие деньги. С лицевой стороны ничем не отличается от тысяч других.
Сзади — интересная текстура, кстати, абсолютно гладкая на ощупь. Но это точно не стекло, а пластик.
Infinix Hot 11S оборудован сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания/блокировки справа. Для недорого смартфона — вполне адекватное решение.
Снизу — разъём USB-C и 3,5-мм (радио поддерживается).
Слева — слот для двух nano-SIM и MicroSD. Можно поставить всё сразу.
В руке смартфон лежит уверенно, но не покидает ощущение, что его бы чуть поменьше сделать, буквально на несколько миллиметров. Кстати, в комплекте есть прозрачный силиконовый чехол.
Экран
На мой взгляд, экран — самый главный минус смартфона. Причём, оцените масштабы трагедии — тут экран IPS, но IPS — это моя слабость, я их люблю несмотря на все недостатки, и чтобы IPS-экран вызывал у меня неприятные эмоции — это надо постараться.
Прежде всего, чисто субъективно и что не померяет ни один колориметр, экран Infinix Hot 11S выглядит так, будто он под водой. Сложно объяснить, но этот эффект даже не относится к углам обзора — с ними тут всё в порядке. Возможно, всё дело в синеве, которую, впрочем, уже колориметром измеришь.
Так вот. Температура белого здесь находится за пределами измерения нашего редакционного колориметра, а это, на минуточку, 9000К. Это значит, что экран настолько “синий”, что глаза от него начинают уставать практически моментально, если вы вообще чувствительны к этому. Настройки баланса белого в смартфоне нет и единственное, что тут можно сделать — включить “Режим защиты зрения”. Однако даже минимальное значение этого режима делает температуру около 6000К при идеальном значении 6500К.
|Infinix 11S
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|513/4,69 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|8,97
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|>9000К (6000К в режиме защиты зрения)
Так-то 6000К для “режима защиты зрения” (или “ночного режима” — того самого, который смартфоны часто предлагают включать перед сном, чтобы обилие синего в глазах не вредило сну) вполне нормально, когда обычный режим в районе 6500К-7500К. Ну ладно, 8000К ещё можно терпеть.
Почему производитель так сделал? Или ему было вообще всё равно? Что ж, моя догадка — ради достижения высокой яркости. Да, чем больше синего, тем ярче, хотя это тоже такой обман зрения. Точнее, обман колориметра, потому что глазом как раз видно, что яркость не эпично высокая (достаточная, но не более).
Ну и последний момент — экран поддерживает частоту обновления 90 Гц, что в данном случае не такое уж преимущество. Во-первых, процессоры MediaTek хотя обеспечивают довольно плавную анимацию интерфейса при 60 Гц всё-таки при 90 Гц пока подлагивают. Во-вторых, 90 Гц — это в-принципе не такая уж большая разница по сравнению с 60 Гц.
Что касается интерфейса, то здесь используется оболочка XOS поверх Android 11. Сама оболочка мне очень понравилась, в ней много интересных функций, но минус в том, что по умолчанию многие фирменные приложения "спамят" рекламой в уведомлениях. Можно отключить, конечно, но лучше бы оно было отключено по умолчанию. Этим, впрочем, страдают все "китайцы" — какие-то больше (Xiaomi), какие-то меньше (Realme).
Производительность и автономность
Для своего железа (MediaTek Helio G88) смартфон показывает адекватный уровень и производительности, и автономности.
Чудес долгой работы, как у Realme, здесь не получилось, но зато разряд очень ровный, практически линейный. Это означает, что видя оставшийся заряд в процентах вы можете с точностью до получаса предсказать, когда смартфон разрядится — во всяком случае, если не будете существенно менять режим использования.
Кстати, в комплекте со смартфоном поставляется быстрая 18-ваттная зарядка, которая позволяет зарядить смартфон примерно за 100 минут.
Ещё в смартфоне есть модуль NFC, а также все датчики движения (гироскоп, компас /магнетометр/, акселерометр). Напомню, нередко в смартфонах этой ценовой категории (14-15 тысяч рублей) то одно не доложат, то другое. Например, в Xiaomi Poco M3 не было гироскопа, а в Lenovo K12 Pro — магнетометра.
Единственная претензия — данные с гироскопа передаются как-то медленнее обычного. При просмотре 360-градусного видео это не проблема, а вот в VR может начать подташнивать из-за несвоевременной реакции картинки. Но я бы на таком “железе” про VR вообще не думал.
Чисто теоретически возможно, что и это признак эмуляции гироскопа, но результат в любом случае лучше, чем у Xiaomi Poco M3.
Камера
Несмотря на три “глазка” на задней панели, реально в Infinix Hot 11S всего один модуль камеры — 50-мегапиксельный ширик.
Главное преимущество съёмки на этот смартфон — довольно естественные цвета, особенно если сравнивать с Realme (впрочем, у ближайшего конкурента, Realme C25S, как назло всё хорошо с цветопередачей). Однако есть и большой недостаток — очень узкий динамический диапазон. Снимать против Солнца на Infinix Hot 11S противопоказано. А рассеянное освещение (как в облачный день) — идеальный спутник.
Ночью получить чёткий снимок на камеру почти невозможно, хотя и тут с цветами более-менее порядок, и даже шумы в пределах разумного. Специальный ночной режим спасает ситуацию, и тут Realme C25S смотрится хуже — там ночные снимки были яркими, но уж очень нерезкими.
По селфи всё то же самое, но тут у Realme уже лучше (включая Realme C25S).
Что касается видео… Довольно интересная история — смартфон поддерживает съёмку не только в Full-HD и 30 к/с, но и в 1440p 30 к/с. Первый раз вижу такое. Но из-за отсутствия хоть какой-то стабилизации и/или съёмки в 60 к/с снимать на ходу строго не рекомендуется. Разве что, поставить смартфон на штатив.
Ночью ситуация усугубляется попыткой смартфона увеличить выдержку, чтобы в кадре хоть что-то было видно. Но при съёмке в 30 кадров в секунду выдержка ни в коем случае не должна быть дольше, чем 1/30, иначе получается… То, что получается:
Конкуренты
|Infinix Hot 11S
|Xiaomi Redmi 10
|Realme C25S
|Операционная система
|Android 11 + XOS 7.6
|Android 11 + MIUI 12.5
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Экран
|6,78’’, 1080x2480 пикс., 20,7:9, IPS, 399 ppi, 90 Гц
|6,5'’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 400 ppi, 90 Гц
|6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|Процессор
|Mediatek Helio G88, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G88, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G85, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Mali-G52 MC2
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 50 Мп f/1,6 + 2 Мп (сенсор глубины) + неизвестный модуль, качество видео до 1440@30 fps, фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная квадро: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|6000 мАч
|Размеры
|168,9x77x8,8 мм
|162x75,5x8,9 мм
|164,5x75,9x9,6 мм
|Масса
|205 г
|181 г
|209 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|14 тысяч рублей
|16 тысяч рублей
|16 тысяч рублей
Realme C25S
Одна из главных проблем Infinix Hot 11S — устаревшие сетевые модули. Если Bluetooth 5.0 ещё куда ни шло, то Wi-Fi n — это уже древность. Так что если смотреть в целом,то Realme C25S, который за конфигурацию 4/64 байт стоит всего на тысячу рублей дороже, гораздо более современный смартфон. Правда, у него лишь HD-экран и 60 Гц. Это не очень-то заметно (особенно второе, учитывая как плохо работают 90 Гц у Infinix), но стоит иметь ввиду.
Xiaomi Redmi 10
Новинка от Xiaomi обладает и свежими версиями сетевых интерфейсов, и FHD-экраном с частотой обновления 90 Гц, и тоже, кстати, IPS. К сожалению, этот смартфон я не тестировал, а потому и по качеству камеры ничего не скажу, однако у Redmi 10 в дополнение к стандартному 50 Мп широкоугольному модулю есть ещё сверхширокоугольный. Процессор — точно такой же, как у Infinix Hot 11S, а габариты и вес — поменьше.
Итого
На самом деле, Infinix Hot 11S — довольно приятный смартфон, особенно мне понравилась функциональная оболочка (если б ещё там не было навязчивых полурекламных уведомлений) и ровный разряд. Скажем, от тех же Xiaomi ждать ровного разряда не приходится — даже если ты используешь смартфон абсолютно одинаково на протяжении всего цикла разрядки, “сесть” он может реально внезапно.
Главная проблема смартфона, на мой взгляд, “синюшный” экран, от которого быстро устанут глаза, и что официально решается только “режимом защиты глаз”, который в данном случае просто другая крайность. Впрочем, это можно решить установкой программы, корректирующей баланс белого.
Ещё тут камера не ахти даже для такой цены. За 16 тысяч можно взять Realme C25S, который снимает лучше, да и в целом по многим параметрам лучше, кроме разрешения экрана.
В целом, Infinix Hot 11S просто воспринимается как альтернатива для Realme и Xiaomi. Впрочем, для компании, про которую ещё вчера российский пользователь ничего не знал, это уже достижение.
- Ровный, предсказуемый разряд
- Функциональная оболочка XOS
- NFC, USB-C, 3,5-мм, FM-радио, сканер отпечатков пальцев
- "Синюшный" экран
- Так себе камера