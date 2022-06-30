Супер-выносливый бюджетный смартфон для тех, кому не нравятся Samsung, Xiaomi и Realme

Супер-выносливый бюджетный смартфон для тех, кому не нравятся Samsung, Xiaomi и RealmeInfinix Hot 12 Play
Внешний вид
С лицевой стороны Infinix Hot 12 Play, конечно, ничего особого собой не представляет — типичный “кирпичик” со скруглёнными краями и довольно толстыми (по современным меркам) рамками вокруг экрана.
Однако со спины он, я бы даже сказал, красивый. Немного аляповатый, но всё же красивый. Чем-то напоминает Samsung, в хорошем смысле.
На спинке также виднеется сканер отпечатков пальцев. На мой взгляд, уж если производитель не размещает сканер в экране, то лучше так, чем в боковой кнопке. Смартфон, кстати, поддерживает NFC, так что, оплата мобильником (через приложение Mir Pay, например) работает.
На нижнем торце есть разъём USB-C и 3,5-мм для наушников. FM-радио поддерживается.
Все кнопки — справа.
Слева — слот для симок и карты памяти. Можно поставить и две симки, и MicroSD. Это удобно — сейчас частенько либо слот гибридный, либо вообще карту памяти установить нельзя (в Realme 9 Pro+ так, например).
Экран
Экран у Infinix Hot 12 Play — пожалуй, самая “дешёвая” часть. Да, он поддерживает частоту обновления 90 Гц, однако и это не радует. Во-первых, на экране часто заметен “гостинг” — знаете такой эффект, будто телефон побывал на морозе. То есть, вроде бы 90 Гц, но при резкой смене картинки иногда мельком можете заметить, как лениво перерисовывается информация с предыдущего кадра.
|Infinix Hot 12 Play
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|324/2,96 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1600:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,41
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
Во-вторых, очень часто при разблокировке смартфона кадровая частота всех анимаций крайне низкая, даже при принудительной установке настройки на 90 Гц. У меня не раз бывало такое, что я беру телефон в руки и поначалу думаю, что настройка сбилась на 60 Гц. Но через какое-то время всё нормализуется. Однако это время — не “буквально секунда”, а секунд 5-10.
В-третьих, низкая для IPS яркость (324 кд/м2, как у бюджетных Motorola или какого-нибудь Lenovo K14 Plus, кстати), весьма неточная цветопередача, а до кучи — экран слишком “синит”. Замеренный баланс белого — 9000К, но это потому, что наш редакционный колориметр при беглой проверке не отображает результаты выше этого порога. При этом, настройки баланса белого нет. Есть только режим “Защиты зрения”, который, во-первых, не позволяет настроить расписание, а во-вторых, тоже не имеет настройки баланса белого! Получается, у пользователя лишь два варианта — либо экран будет “синить”, как вывески на улицах Токио, либо “краснить”. Ну или придётся ставить сторонние утилиты и возиться с настройкой.
Ну и последнее: смартфон поставляется с Android 11 и фирменной оболочкой XOS 10. По умолчанию в этой оболочке всё управление сделано жестами. Если вам такое нравится — то нет проблем, но мне гораздо удобнее кнопками. За всё время тестирования я так и не привык к жестам, хотя пытался. И ещё я долго искал, куда же всё-таки запрятали переключение управления в настройках (почему-то поиск в телефоне не помогал). Знаете, куда? В раздел “Настройки” > “Система” > “Системная навигация”. Логика просто охренеть. В разделе о системе обычно люди ищут версию Android, либо объём оперативной памяти, либо кодовое имя смартфона, но не это же!
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре Unicos T610, что, кстати, не так уж плохо и вполне быстро для смартфонов за 10 тысяч в российской рознице (ну или 7-8 тысяч в китайской). Те же Realme отлично умеют “готовить” Unisoс, взять хотя бы Realme C21Y. Производительность — на уровне Snapdragon 662.
Что касается автономности — тут, с одной стороны, очень хорошо. Ну и правда — 6000 мАч всё же. Один из самых выносливых современных смартфонов вообще.
С другой, два Realme с 5000 мАч обошли Infinix по сумме баллов в наших тестах. Причём, один из них — C21Y на таком же Unisoc T610, а второй — GT Neo 2, у которого уже Snapdragon 870. Но Realme — те ещё “читеры” в области оптимизации батарейки. Разве что… Realme C25S с 6000 мАч остался далеко внизу. Как? Ну вот так — не сработал чит-код, видимо.
Ну а в целом ощущение, что всё же хотя сам по себе Unisoc T610 — неплохой процессор, всё же 90 Гц экраны для него — тяжкое бремя (о проблемах с экраном см. предыдущий абзац). Так что, тут Infinix немного погорячились. Но вот за NFC спасибо.
Камера
Камера в смартфоне... Как бы вам сказать... Если вокруг много света, то она может выдать весьма приличный снимок. Если вдруг не ошибётся с фокусом — такое тоже бывает.
Чуть свет падает — и вот уже мыло, шумы, и далее по списку. В ночное время от Infinix Hot 12 Play вообще толку нет. Ну и да — модуль здесь, по факту, только один, сверхширика нет.
Примерно то же самое касается и селфи. Днём надо следить лишь за фокусом, а в плохом освещении камеру лучше не доставать.
Ночные видео, кстати, смартфон вообще в 20 к/с снимает вместо 30 к/с.
Конкуренты
|Infinix Hot 12 Play
|Realme C25S
|Samsung Galaxy A13
|Операционная система
|Android 11 + XOS 10
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 12 + One UI 4.1
|Экран
|6,82'', 720х1612 пикс., 20:9, IPS 90 Гц, 259 ppi
|6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|6,6'', 1080х2408 пикс., 20:9, PLS (IPS), 400 ppi
|Процессор
|Unisoc T610, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G85, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Exynos 850, 4x Cortex-A55 2,0 ГГц + 4х Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G52
|Mali-G52 MC2
|Mali-G52
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 13 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,2
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная квадро: 50 Мп f/1,8 + 5 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|6000 мАч
|6000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|170,5x77,6x8,3 мм
|164,5x75,9x9,6 мм
|165,1x76,4x8,8 мм
|Масса
|195 г
|209 г
|195 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|13 тысяч рублей
|16 тысяч рублей
|17 тысяч рублей
Realme C25S
Вообще, я хотел взять в виде первого конкурента смартфон Realme C21Y — он построен на том же Unisoc T610, что и Infinix Hot 12 Play. Однако Женя Харитонов (наш главред) настоял, чтобы я, для чистоты жанра, рассказал о Realme C25S, у которого тоже 6000 мАч. Ну, может, это и к лучшему, потому что в случае Realme C25S в Realme действительно умудрились сделать смартфон с 6000 мАч, который какого-то фига по автономности равен смартфонам с 5000 мАч... На этом фоне Infinix в итоге работает гораздо дольше (примерно как Realme C21Y, у которого, правда, лишь 5000 мАч). С другой стороны, Realme C25S при этом гораздо шустрее ворочается по производительности системы (хотя в бенчмарках-то между его процессором Helio G85 и Unisoc T610 разницы особой нет), а ещё у него более качественная камера. Разве только 90 Гц экрана нет, но учитывая, как этот режим работает на Infinix, тоже к лучшему.
Samsung Galaxy A13
Довольно интересный вариант от Samsung, который “почти всё то же самое”, но с экраном Full-HD (но без 90 Гц), да и камера, при всей ограниченности сверхбюджетных Самсунгов, будет получше. Сам телефон, опять же, компактнее, хотя диагональ меньше всего на 0,2 дюйма.
Итого
Infinix Hot 12 Play — смартфон для тех, кому автономность и внешний вид важнее, чем камера, экран, и, собственно, бренд. Смартфон красивый, работает долго, у него есть NFC для оплаты по Mir Pay и пополнения всяческих проездных. Ну и стоит всё же недорого, особенно учитывая промо-цену в 11 тысяч рублей. Ведь даже Realme C21Y, которому уже скоро год, до сих пор стоит 11,5 тысяч в DNS, а Realme C25S — 17 тысяч (мы сейчас об официальной рознице, фанатиков Алиэкспресса просим не возбуждаться, о ваших реалиях отдельно поболтаем в другой раз). “Серые” варианты можно найти и дешевле, конечно, но так будет нечестно — сравнивать официальную цену и “серую”.
С другой стороны, в продаже за 13 тысяч рублей (цена без промо) есть уже проверенные временем варианты, такие как Realme C21Y (то же самое, только экран чуть ярче и лучше цветопередача), или чуть добавить денег и купить Realme C25S (более качественная камера, но процессор более жрущий и поэтому автономность немного хуже).
- Автономность великолепная
- Корпус красивый, тонкий (при 6000 мАч тоньше, чем у конкурентов с 5000 мАч) и удобный
- Всё хорошо с практичностью (полноценный слот 2x SIM + microSD, разъём для наушников)
- Скорость работы, в целом, достойная
- Дисплей не особо яркий и с холодными цветами (чуть синеватый)
- 90 Гц то ли искусственные («разгоном» матрицы), то ли процессор не тянет
- Камера годится для фото и видео только днём. Вечером и ночью — печальное качество съёмки