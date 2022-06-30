Супер-выносливый бюджетный смартфон для тех, кому не нравятся Samsung, Xiaomi и Realme

Во-вторых, очень часто при разблокировке смартфона кадровая частота всех анимаций крайне низкая, даже при принудительной установке настройки на 90 Гц. У меня не раз бывало такое, что я беру телефон в руки и поначалу думаю, что настройка сбилась на 60 Гц. Но через какое-то время всё нормализуется. Однако это время — не “буквально секунда”, а секунд 5-10.

В-третьих, низкая для IPS яркость (324 кд/м2, как у бюджетных Motorola или какого-нибудь Lenovo K14 Plus, кстати), весьма неточная цветопередача, а до кучи — экран слишком “синит”. Замеренный баланс белого — 9000К, но это потому, что наш редакционный колориметр при беглой проверке не отображает результаты выше этого порога. При этом, настройки баланса белого нет. Есть только режим “Защиты зрения”, который, во-первых, не позволяет настроить расписание, а во-вторых, тоже не имеет настройки баланса белого! Получается, у пользователя лишь два варианта — либо экран будет “синить”, как вывески на улицах Токио, либо “краснить”. Ну или придётся ставить сторонние утилиты и возиться с настройкой.

Ну и последнее: смартфон поставляется с Android 11 и фирменной оболочкой XOS 10. По умолчанию в этой оболочке всё управление сделано жестами. Если вам такое нравится — то нет проблем, но мне гораздо удобнее кнопками. За всё время тестирования я так и не привык к жестам, хотя пытался. И ещё я долго искал, куда же всё-таки запрятали переключение управления в настройках (почему-то поиск в телефоне не помогал). Знаете, куда? В раздел “Настройки” > “Система” > “Системная навигация”. Логика просто охренеть. В разделе о системе обычно люди ищут версию Android, либо объём оперативной памяти, либо кодовое имя смартфона, но не это же!

Производительность и автономность

Смартфон работает на процессоре Unicos T610, что, кстати, не так уж плохо и вполне быстро для смартфонов за 10 тысяч в российской рознице (ну или 7-8 тысяч в китайской). Те же Realme отлично умеют “готовить” Unisoс, взять хотя бы Realme C21Y. Производительность — на уровне Snapdragon 662.