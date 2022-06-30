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Супер-выносливый бюджетный смартфон для тех, кому не нравятся Samsung, Xiaomi и Realme

Infinix Hot 12 Play
Infinix пока всё ещё не способен в полной мере заменить нам смартфоны Realme или Xiaomi среднего и флагманских уровней. Но, по крайней мере, компания никуда не собирается уходить, и даже напротив — постепенно увеличивает своё присутствие на российском рынке. Давайте посмотрим, что может нам предложить их новинка — Infinix Hot 12 Play. Это не флагман и не модель среднего класса, конечно, но ведь так даже интереснее для простых трудящихся, не так ли?
Супер-выносливый бюджетный смартфон для тех, кому не нравятся Samsung, Xiaomi и Realme
7
/10
Оценка по версии Ferra
Infinix Hot 12 Play

Внешний вид

С лицевой стороны Infinix Hot 12 Play, конечно, ничего особого собой не представляет — типичный “кирпичик” со скруглёнными краями и довольно толстыми (по современным меркам) рамками вокруг экрана.

Infinix Hot 12 Play

Infinix Hot 12 Play

Однако со спины он, я бы даже сказал, красивый. Немного аляповатый, но всё же красивый. Чем-то напоминает Samsung, в хорошем смысле.

На спинке также виднеется сканер отпечатков пальцев. На мой взгляд, уж если производитель не размещает сканер в экране, то лучше так, чем в боковой кнопке. Смартфон, кстати, поддерживает NFC, так что, оплата мобильником (через приложение Mir Pay, например) работает.

Мало какие бюджетные смартфоны настолько же красивы

Мало какие бюджетные смартфоны настолько же красивы

На нижнем торце есть разъём USB-C и 3,5-мм для наушников. FM-радио поддерживается.

Разъём для зарядки современный (Type-C), но и классический 3.5 мм разъём для наушников оставили

Разъём для зарядки современный (Type-C), но и классический 3.5 мм разъём для наушников оставили

Все кнопки — справа.

Если вы думали, что смартфонс с 6000 мАч слишком толстые, забудьте — это уже давно не так

Если вы думали, что смартфонс с 6000 мАч слишком толстые, забудьте — это уже давно не так

Слева — слот для симок и карты памяти. Можно поставить и две симки, и MicroSD. Это удобно — сейчас частенько либо слот гибридный, либо вообще карту памяти установить нельзя (в Realme 9 Pro+ так, например).

И две симки поместятся, и память нарастить можно не в ущерб связи

И две симки поместятся, и память нарастить можно не в ущерб связи

Экран

Экран у Infinix Hot 12 Play — пожалуй, самая “дешёвая” часть. Да, он поддерживает частоту обновления 90 Гц, однако и это не радует. Во-первых, на экране часто заметен “гостинг” — знаете такой эффект, будто телефон побывал на морозе. То есть, вроде бы 90 Гц, но при резкой смене картинки иногда мельком можете заметить, как лениво перерисовывается информация с предыдущего кадра.

Infinix Hot 12 Play
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)324/2,96 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1600:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)90%
DeltaE (меньше = лучше)6,41
Гамма (идеальная — 2,2)2,3
Цветовая температура (идеальная = 6500K)9000К
9000K — это уже такой белый цвет, который мы все помним по больничным лампам

9000K — это уже такой белый цвет, который мы все помним по больничным лампам

Во-вторых, очень часто при разблокировке смартфона кадровая частота всех анимаций крайне низкая, даже при принудительной установке настройки на 90 Гц. У меня не раз бывало такое, что я беру телефон в руки и поначалу думаю, что настройка сбилась на 60 Гц. Но через какое-то время всё нормализуется. Однако это время — не “буквально секунда”, а секунд 5-10.

В-третьих, низкая для IPS яркость (324 кд/м2, как у бюджетных Motorola или какого-нибудь Lenovo K14 Plus, кстати), весьма неточная цветопередача, а до кучи — экран слишком “синит”. Замеренный баланс белого — 9000К, но это потому, что наш редакционный колориметр при беглой проверке не отображает результаты выше этого порога. При этом, настройки баланса белого нет. Есть только режим “Защиты зрения”, который, во-первых, не позволяет настроить расписание, а во-вторых, тоже не имеет настройки баланса белого! Получается, у пользователя лишь два варианта — либо экран будет “синить”, как вывески на улицах Токио, либо “краснить”. Ну или придётся ставить сторонние утилиты и возиться с настройкой.

Ну и последнее: смартфон поставляется с Android 11 и фирменной оболочкой XOS 10. По умолчанию в этой оболочке всё управление сделано жестами. Если вам такое нравится — то нет проблем, но мне гораздо удобнее кнопками. За всё время тестирования я так и не привык к жестам, хотя пытался. И ещё я долго искал, куда же всё-таки запрятали переключение управления в настройках (почему-то поиск в телефоне не помогал). Знаете, куда? В раздел “Настройки” > “Система” > “Системная навигация”. Логика просто охренеть. В разделе о системе обычно люди ищут версию Android, либо объём оперативной памяти, либо кодовое имя смартфона, но не это же!

Производительность и автономность

Смартфон работает на процессоре Unicos T610, что, кстати, не так уж плохо и вполне быстро для смартфонов за 10 тысяч в российской рознице (ну или 7-8 тысяч в китайской). Те же Realme отлично умеют “готовить” Unisoс, взять хотя бы Realme C21Y. Производительность — на уровне Snapdragon 662.

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Производительность CPU в бенчмарке Geekbench 5

Что касается автономности — тут, с одной стороны, очень хорошо. Ну и правда — 6000 мАч всё же. Один из самых выносливых современных смартфонов вообще.

С другой, два Realme с 5000 мАч обошли Infinix по сумме баллов в наших тестах. Причём, один из них — C21Y на таком же Unisoc T610, а второй — GT Neo 2, у которого уже Snapdragon 870. Но Realme — те ещё “читеры” в области оптимизации батарейки. Разве что… Realme C25S с 6000 мАч остался далеко внизу. Как? Ну вот так — не сработал чит-код, видимо.

Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)

Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)

Ну а в целом ощущение, что всё же хотя сам по себе Unisoc T610 — неплохой процессор, всё же 90 Гц экраны для него — тяжкое бремя (о проблемах с экраном см. предыдущий абзац). Так что, тут Infinix немного погорячились. Но вот за NFC спасибо.

Камера

Камера в смартфоне... Как бы вам сказать... Если вокруг много света, то она может выдать весьма приличный снимок. Если вдруг не ошибётся с фокусом — такое тоже бывает.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Основная камера Infinix Hot 12 Play

Чуть свет падает — и вот уже мыло, шумы, и далее по списку. В ночное время от Infinix Hot 12 Play вообще толку нет. Ну и да — модуль здесь, по факту, только один, сверхширика нет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Селфи-камера Infinix Hot 12 Play

Примерно то же самое касается и селфи. Днём надо следить лишь за фокусом, а в плохом освещении камеру лучше не доставать.

Ночные видео, кстати, смартфон вообще в 20 к/с снимает вместо 30 к/с.

Конкуренты

Infinix Hot 12 PlayRealme C25SSamsung Galaxy A13
Операционная системаAndroid 11 + XOS 10Android 11 + Realme UI 2.0Android 12 + One UI 4.1
Экран6,82'', 720х1612 пикс., 20:9, IPS 90 Гц, 259 ppi6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS6,6'', 1080х2408 пикс., 20:9, PLS (IPS), 400 ppi
ПроцессорUnisoc T610, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцMediatek Helio G85, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцExynos 850, 4x Cortex-A55 2,0 ГГц + 4х Cortex-A55 2,0 ГГц
ГрафикаMali-G52Mali-G52 MC2Mali-G52
Оперативная память4 Гбайт4 Гбайт4 Гбайт
Накопитель64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная двойная: 13 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,2Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0Основная квадро: 50 Мп f/1,8 + 5 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,2
Аккумулятор6000 мАч6000 мАч5000 мАч
Размеры170,5x77,6x8,3 мм164,5x75,9x9,6 мм165,1x76,4x8,8 мм
Масса195 г209 г195 г
Класс защитынетнетнет
Цена13 тысяч рублей16 тысяч рублей17 тысяч рублей

Realme C25S

Realme C25S

Realme C25S

Вообще, я хотел взять в виде первого конкурента смартфон Realme C21Y — он построен на том же Unisoc T610, что и Infinix Hot 12 Play. Однако Женя Харитонов (наш главред) настоял, чтобы я, для чистоты жанра, рассказал о Realme C25S, у которого тоже 6000 мАч. Ну, может, это и к лучшему, потому что в случае Realme C25S в Realme действительно умудрились сделать смартфон с 6000 мАч, который какого-то фига по автономности равен смартфонам с 5000 мАч... На этом фоне Infinix в итоге работает гораздо дольше (примерно как Realme C21Y, у которого, правда, лишь 5000 мАч). С другой стороны, Realme C25S при этом гораздо шустрее ворочается по производительности системы (хотя в бенчмарках-то между его процессором Helio G85 и Unisoc T610 разницы особой нет), а ещё у него более качественная камера. Разве только 90 Гц экрана нет, но учитывая, как этот режим работает на Infinix, тоже к лучшему.

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13

Довольно интересный вариант от Samsung, который “почти всё то же самое”, но с экраном Full-HD (но без 90 Гц), да и камера, при всей ограниченности сверхбюджетных Самсунгов, будет получше. Сам телефон, опять же, компактнее, хотя диагональ меньше всего на 0,2 дюйма.

Итого

Infinix Hot 12 Play — смартфон для тех, кому автономность и внешний вид важнее, чем камера, экран, и, собственно, бренд. Смартфон красивый, работает долго, у него есть NFC для оплаты по Mir Pay и пополнения всяческих проездных. Ну и стоит всё же недорого, особенно учитывая промо-цену в 11 тысяч рублей. Ведь даже Realme C21Y, которому уже скоро год, до сих пор стоит 11,5 тысяч в DNS, а Realme C25S — 17 тысяч (мы сейчас об официальной рознице, фанатиков Алиэкспресса просим не возбуждаться, о ваших реалиях отдельно поболтаем в другой раз). “Серые” варианты можно найти и дешевле, конечно, но так будет нечестно — сравнивать официальную цену и “серую”.

С другой стороны, в продаже за 13 тысяч рублей (цена без промо) есть уже проверенные временем варианты, такие как Realme C21Y (то же самое, только экран чуть ярче и лучше цветопередача), или чуть добавить денег и купить Realme C25S (более качественная камера, но процессор более жрущий и поэтому автономность немного хуже).

7
/10
Оценка по версии Ferra
Infinix Hot 12 Play
Плюсы
  • Автономность великолепная
  • Корпус красивый, тонкий (при 6000 мАч тоньше, чем у конкурентов с 5000 мАч) и удобный
  • Всё хорошо с практичностью (полноценный слот 2x SIM + microSD, разъём для наушников)
  • Скорость работы, в целом, достойная
Минусы
  • Дисплей не особо яркий и с холодными цветами (чуть синеватый)
  • 90 Гц то ли искусственные («разгоном» матрицы), то ли процессор не тянет
  • Камера годится для фото и видео только днём. Вечером и ночью — печальное качество съёмки
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