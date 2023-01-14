Вместо гонки камер этот смартфон сделали быстрым и красивым. Без увеличения цены

При этом в глаза бросается, что все практичные штуки на местах: разъём для проводных наушников оставили, а слот для SIM и карты памяти тройной — влезет и microSD, и пара симок. Я не знаю, как вас, а меня зло берёт, когда вижу Realme 9 Pro+ или 10 Pro+ без слота для карты памяти. Мол, или бери 128 ГБ и будь унижен постоянной очисткой свободного места (которое зacpёт WhatsApp с глупыми «приколами» от родственников), либо доплачивай за 256 ГБ, на который оxpеневшие китайцы на Али цены сложить не могут зачастую. А ведь это и не флагман даже! Поправьте меня, если я не прав, но даже в самых дорогих Инфиниксах (Zero Ultra, Zero X Pro и т.д.) слот для карт памяти сохранили.

Комплектация ни хорошая, ни плохая. То, что плёнка наклеена на экран и чехол-бампер в комплекте — хорошо. То, что зарядное устройство мощностью всего лишь 18 Вт (слабее бывает только 10 Вт у совсем уж мусорных смартфонов), да и смартфон не умеет заряжаться быстрее — … хотел написать «плохо», но за 15 тысяч рублей в оф.рознице у Xiaomi Poco M4 5G тоже будет 18 Вт, и у Vivo Y35 будет 18 Вт, а у Самсунга Galaxy A23 вообще ущербные 15 Вт в комплекте. Хотя есть и Realme 9i с 33 Вт-зарядником, но это уже исключение из правила у «официалов», к сожалению.

Дисплей — «шобы был»

Рубрика «если бы обзорщики не предъявляли претензии производителю — xpен бы кто чего исправил». Итак, у меня для вас две новости по дисплею Infinix HOT 20S — хорошая и плохая:

Хорошая заключается в том, что после нытья обзорщиков «почему у вас такие синюшные оттенки экранов в смартфонах?!» Infinix принял меры и теперь в настройках дисплея (в Android) у HOT 20S есть режимы «нейтральный цвет» и «тёплый цвет».

Нейтральный белый по версии китайцев — это, почему-то 9500K (ха-ха, посмотрите ниже на картинке, какой он «нейтральный»). Зато настройка «тёплый цвет» по факту… нет, до идеальных 6500K не дотягивает, но даже 7100K — это уже нормальные оттенки. У Huawei Nova 10 SE и Samsung Galaxy A53, например, такой же баланс белого. А уж среди Infinix это самый адекватный по цветопередаче дисплей среди всех моделей вообще — у остальных дисплей более «синюшный». Такой, какой он и в HOT 20S, если не лезть в настройки и оставить режим «нейтральный» после первого включения.