Вместо гонки камер этот смартфон сделали быстрым и красивым. Без увеличения цены

Вместо гонки камер этот смартфон сделали быстрым и красивым. Без увеличения ценыInfinix HOT 20S
Готов поспорить, вы заколебались изучать десяток почти одинаковых по цене и характеристикам смартфонов почти у каждого производителя. Это они так издеваются? Пытаются что-то завуалированное впарить избыточным выбором? Имитируют бурную деятельность? На самом деле — всё сразу. Но из этого можно извлечь пользу и выбрать не «примерно такой», а «именно такой» смартфон, какой вам нужен по соотношению характеристик. У нас сегодня на тесте Infinix с характеристиками, которые вы видели уже 100500 раз, но при этом и ему находится логичное применение. И есть люди, которым он будет «в самый раз».
Фото: Ferra.ru
Infinix горячий, а ты нет!
Тут с сяомовскими Redmi и Redmi Note чёрт ногу сломит, но сегодня я хотел для начала помочь вам разбираться в смартфонах Infinix. Правда, их даже в бюджете до 20 тысяч рублей примерно пятнадцать моделей… но постараюсь вкратце расписать их суть.
Итак, разбираемся в
инфинитях Инфиниксах:
Самые дешёвые модели — уровня «работаю на стройке, денег нет совсем, а тут хоть какой-то смартфон»(Infinix Smart 6, Smart 6 HD, Smart 6 Plus, HOT 12i, HOT 10 Lite). Короче, все модели до 9 тысяч рублей.
Смартфоны уровня «болимение» (орфография сохранена) — всё ещё дешёвые, но уже пригодные для использования без страданий и боли. Иногда с «изюминками» наподобие 6000 мАч (Infinix HOT 12 Play, HOT 12 Pro, HOT 11S, в меньшей степени — HOT 11, HOT 11 Play). Это смартфоны стоимостью 9-11 тысяч рублей.
Категория «разбил свой iPhone XS, перешёл на эти и даже не разочарован» — уже вполне современные и, так сказать, разносторонне развитые бюджетные смартфоны без следов жёсткого «кроилова». Здесь уже можно выбирать между, более экономичным и «читабельным» в летнее время дисплеем AMOLED вместо IPS (Note 11, Note 12, Note 12 2023), либо хрен с ним, пусть дисплей будет IPS, но камеру получше и процессор помощнее (Note 10 Pro), либо всё сразу (Note 12 Pro). Категория «от 12 до 18 тысяч рублей».
Ценовой сегмент «хочу выпендриться и покупаю самую дорогую модель у производителя недорогих смартфонов». Наверное, это те же люди, которые покупают Hyundai Solaris в максимальной комплектации и шаурму со всеми возможными доп.ингредиентами. В случае со смартфонами Infinix «допы» будут в виде экранов AMOLED 120 Гц, сверхбыстрых зарядок и/или большого количества мегапикселей в камерах (60 Мп во фронталке у Zero 20, 108 Мп в Note 12 VIP). Правда, мегапиксели не всегда означают «офигеть какое качество», но iPhone SE, например, вообще погремуха с огромными рамками и «без аккумулятора» с древней камерой, и никого это не смущает почему-то. Короче, в этой категории Инфиниксы от 20 тысяч и дороже, на любителя.
Собственно, пациент
Infinix
Где во всей этой иерархии находится наш «горячий» (именно так переводится HOT, если вы в школе не учили английский) HOT 20S? В предпоследней, там, где приходится выбирать между AMOLED, «прокачанной» камерой и бодрым процессором.
Note 12 = AMOLED + так себе камера + процессор «на тоненького». 15 тысяч рублей
Note 12 Pro = AMOLED + камера получше + хороший процессор. 17 тысяч рублей
HOT 20S (он у нас сегодня на обзоре) = IPS + так себе камера + хороший процессор. 15 тысяч рублей
Сэкономил вам время, дальше можете не читать. Или читать, если концепция смартфона вам «нормалёк» и хотите подробностей.
Характеристики
|Смартфон
|Infinix HOT 20S
|Операционная система
|Android 12, оболочка XOS 12
|Экран
|6,78”, 2460x1080, IPS, 120 Гц, 396 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G96, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц), 12 нм
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 ГБ
|Постоянная память
|128 ГБ UFS 2.1, слот microSD (тройной, полноразмерный)
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, диафрагма f/1.6, съёмка видео 2560x1440 30 к/с
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп, диафрагма f/2.4
|дополнительная (макро): 2 Мп
|фронтальная : 8 Мп, диафрагма f/2.0
|Аккумулятор
|5000 мАч, несъемный, мощность зарядки 18 Вт
|Размеры
|168.7x76.8x8.5мм
|Масса
|202 г
|Цена в официальной рознице
|15 тысяч рублей
|Цены в «серой» рознице
|Почти нет предложений
Камеры как cиcьки: если неадекватно большие, но красивые — все заглядываются
Вы такие будете смеяться, но у этих двух смартфонов камеры одинаковые по качеству.
Мог ли Xiaomi Redmi Note 7 в 2019 году предполагать, что четыре года спустя смартфоны за 15 тысяч рублей не станут лучше по качеству камер?
А с виду так и не скажешь, правда? Потому что на первом смартфоне нарисовали солидные объективы — такая уж сейчас мода. При этом сами камеры внутри остались прежнего размера.
Стоит ли об этом жалеть? Ну, лично я бы не стал — лучше так, чем вертикальный ряд с камерами, который в былые годы все производители «слизывали» с iPhone X, который красавцем тоже не был. Да и в целом, на фоне того, как женщины надувают себе косметическими операциями губы и грудь, а BMW натягивает «ноздри» без необходимости на морду лица новых машин, здоровенные камеры в бюджетных смартфонах — мелочи
жизни маркетинга.
Корпус длинный. Понятное дело, что диагональ 6.78” стоит воспринимать как 6.8” и остальные недорогие «китайцы» (Huawei, Xiaomi, Tecno, Nokia, ZTE, Motorola) с такой диагональю по габаритам не отличаются, но вот Samsung Galaxy A73 с 6.7” ощутимо компактнее. Ну и надо понимать, что iPhone 14 Pro Max с 6.7” будет ниже эдак на толщину пальца как минимум. Но это как раз логично — в смартфоне за 100+ тысяч рублей безрамочность будет всегда более «безрамочной», чем в смартфоне за 15 тысяч.
Очень длинный, но дорого выглядящий и не громоздкий смартфон
Толщина — средняя, если не придираться. Смартфоны с такой диагональю и 5000 мАч в аккумуляторе бывают и по 10 мм толщины (если процессор какой-нибудь из «печей» Snapdragon 888), и по 7.6 мм (тот же Samsung A73). Xiaomi Redmi Note 12 Pro, например, при 6.67” диагонали размазал 5000 мАч настолько компактно, что смартфон и по длине не настолько размашистый, и по толщине уложился ровно в 8 мм. Сканер отпечатков — в боковой клавише питания, и это печально (лучше бы был в экране). Но он качественный, и это хорошо.
Вроде 8.5 мм не назовёшь маленькой толщиной, но в глаза не бросается
Ferra.ru
Но вообще, «Финик» красиво нарисован, поэтому эти мелочи в глаза не бросаются — выглядит дороже, чем стоит, а это главное. Вот этот узор в полосочку — отлично выглядит. Вы можете сделать такой же, если уроните свой стеклянный смартфон на кафель, но тут уж как
карта смартфон ляжет. И всё равно в «заводском» варианте такая расцветка окажется симпатичнее.
Рамки сверху и по бокам маленькие, но «подбородок» в нижней части экрана большой, как и у всех недорогих смартфонов
Ferra.ru
При этом в глаза бросается, что все практичные штуки на местах: разъём для проводных наушников оставили, а слот для SIM и карты памяти тройной — влезет и microSD, и пара симок. Я не знаю, как вас, а меня зло берёт, когда вижу Realme 9 Pro+ или 10 Pro+ без слота для карты памяти. Мол, или бери 128 ГБ и будь унижен постоянной очисткой свободного места (которое зacpёт WhatsApp с глупыми «приколами» от родственников), либо доплачивай за 256 ГБ, на который оxpеневшие китайцы на Али цены сложить не могут зачастую. А ведь это и не флагман даже! Поправьте меня, если я не прав, но даже в самых дорогих Инфиниксах (Zero Ultra, Zero X Pro и т.д.) слот для карт памяти сохранили.
Комплектация ни хорошая, ни плохая. То, что плёнка наклеена на экран и чехол-бампер в комплекте — хорошо. То, что зарядное устройство мощностью всего лишь 18 Вт (слабее бывает только 10 Вт у совсем уж мусорных смартфонов), да и смартфон не умеет заряжаться быстрее — … хотел написать «плохо», но за 15 тысяч рублей в оф.рознице у Xiaomi Poco M4 5G тоже будет 18 Вт, и у Vivo Y35 будет 18 Вт, а у Самсунга Galaxy A23 вообще ущербные 15 Вт в комплекте. Хотя есть и Realme 9i с 33 Вт-зарядником, но это уже исключение из правила у «официалов», к сожалению.
Дисплей — «шобы был»
Рубрика «если бы обзорщики не предъявляли претензии производителю — xpен бы кто чего исправил». Итак, у меня для вас две новости по дисплею Infinix HOT 20S — хорошая и плохая:
- Хорошая заключается в том, что после нытья обзорщиков «почему у вас такие синюшные оттенки экранов в смартфонах?!» Infinix принял меры и теперь в настройках дисплея (в Android) у HOT 20S есть режимы «нейтральный цвет» и «тёплый цвет».
Нейтральный белый по версии китайцев — это, почему-то 9500K (ха-ха, посмотрите ниже на картинке, какой он «нейтральный»). Зато настройка «тёплый цвет» по факту… нет, до идеальных 6500K не дотягивает, но даже 7100K — это уже нормальные оттенки. У Huawei Nova 10 SE и Samsung Galaxy A53, например, такой же баланс белого. А уж среди Infinix это самый адекватный по цветопередаче дисплей среди всех моделей вообще — у остальных дисплей более «синюшный». Такой, какой он и в HOT 20S, если не лезть в настройки и оставить режим «нейтральный» после первого включения.
Если 9500K — это нейтральный белый цвет, то я папа римский
neonlumiere.ch
- Плохая — яркости как-то не досыпали до уровня, при котором можно было бы сказать «хватит всем». Я всегда сверяюсь с другими обзорщиками, когда речь идёт о замерах (мало ли, вдруг прибор привирает). И на этот раз хочется сказать коллегам, которые скопировали данные «500 нит» и «контрастность 2800:1 с технологией Dark Region Enhancement» — вы, клоуны, проверяли эти показатели колориметром хотя бы?!
В дисплее сделали хорошую цветопередачу, только вот предельная яркость на 15-20% ниже, чем у конкурентов
Нет, 500 кд/м2 этот дисплей, возможно, и выдаёт — в «синюшном» режиме цветопередачи (если налить в цветовой баланс синих оттенков, получится чуть повысить яркость) и в режиме-автояркости, если вы на пляже в Египте летом в сезон под прямыми лучами солнца. Но в ручном режиме яркости вы получаете 400 кд/м2 в синюшном режиме и 380 кд/м2 в нормальном.
А вот что яркость 1200:1 превращается «иногда» и «при определённом сочетании светлых и тёмных областей в картинке» в 2800:1 — не особо верю. Иначе это было бы уже что-то AMOLED/MVA-подобное по качеству картинки, но ни внешне, ни «по приборам» чёт не похоже — просто бюджетный IPS-дисплей, хоть и с 120 Гц.
|Характеристики дисплея Infinix Note 12
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|400/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,8
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7100K
Я это всё сейчас пишу не ради издёвок над бюджетным смартфоном, а просто чтобы вы понимали, на чём конкретно сэкономил производитель, чтобы в мобильнике за 15 тысяч рублей появился процессор, который до этого в Инфиниксах ставился в смартфоны за 17-18 тысяч рублей.
Вообще кошмар? Не-а — у дешёвых смартфонов Samsung дисплеи хуже, да и у во всяческих Xiaomi Poco M-серии с IPS тоже. И в нашу пасмурную зиму яркости в Infinix HOT 20S хватает для всего, хотя летом будет чуть не хватать. Короче, просто имейте в виду, что 100% яркости на этом Инфиниксе = 80% яркости на Realme 9 Pro, Tecno Camon 19 Pro, Samsung Galaxy A13 и многих других.
Цветопередача хорошая. Наверное, лучшая среди Инфиниксов. Но яркости маловато отсыпали
Ferra.ru
Dolbit Normalno
Внешне смартфон тоненький (хоть по 8.5 мм толщины кажется, что нет), но стереодинамики вполне громкие — болтовню блогеров из YouTube или собеседника по громкой связи расслышите даже в людном месте.
Правда, дома в тишине уже понимаешь, что динамики делали как раз для просмотра «ютупчека», а не прослушивания музыки — стереоэффект ощущается, но тут не то, что низких, а даже средних частот мало, довольно визгливый звук. Для передачи голоса норм, для передачи инструментов — не особо. Ну да ладно — музыку через динамики сегодня слушают либо контуженные люди, либо владельцы флагманских смартфонов (но там и динамики уже приличные). Для всех адекватных людей существуют Bluetooth-колонки, а от телефона важнее качество звука в наушниках.
Динамики громкие, хотя и не для музыки
Сразу скажу, что качество звука по проводу (разъём 3.5 мм) я не проверял — во-первых, не настолько я дед и не аудиофил, чтобы заморачиваться, и просто погонял звук по Bluetooth на Sony WH-1000XM3.
«Вкрации» — нормальный звук настроить реально, если не довольствоваться тем, что включено «из коробки». Потому что стандартно в смартфоне для звука по Bluetooth задран бас — и не эквалайзером, а соответствующей галочкой в настройках Android. И бас этот хуже, чем у студентов, которые «тюнингуют» свои ВАЗ-2114 полками с «бубнелками». Как и любой искусственный (а не аппаратный, из сабвуфера, например) бас, он просто затмевает собой остальной звук, и в момент, так сказать, перегрузки, перекрывает средние и низкие частоты музыки полностью. Хрень, короче говоря.
Поэтому идём в «Настройки» — «Технология DTS» — переключаем режим с «Умного»
потому что он тупой на «Музыка», далее заходим в меню «Использовать музыкальный эффект Музыка» и… отключаем нахрен все эффекты. Всё, теперь нормальный звук! Ну, не аудиофильский, конечно, низких частот всё равно чуть больше, чем надо, объём средний. Зато чёткость звука хорошая, средних/высоких частот нормальное количество. Грех жаловаться.
Из прочего: смартфон поддерживает SBC, AAC и LDAC, а вот aptX нет ни в каком виде (ни стандартного, ни aptX HD). SBC играет нормально, AAC играет хорошо, а LDAC… в тестовом экземпляре он «глючил». Не заикался (так могло быть, если бы ему скорости не хватало), а просто какие-то посторонние хрипы были. Наверное, глюк прошивки, который потом исправят. Но пока, если столкнётесь с такой же проблемой, отключайте LDAC и выбирайте AAC — в качестве звука не особо потеряете.
Оболочка — настраивается всё, но иногда с «потраченным» переводом
За навязчивые всплывающие уведомления «слышь, попробуй эту функцию!», «эй, почему ты до сих пор не переключил вот эту переключалку?» и подобное мы в редакции иногда называем Infinix Инферниксом.
При покупке смартфона первые пару дней советуем проводить «дезинфекцию» и отключать всплывающие уведомления для всей второстепенной предустановленной фигни, наподобие «тем», магазина приложений Palm Store и прочих ускоряйзеров-улучшайзеров. Иначе взвоете и возненавидите свой смартфон за гиперактивность уже в первую неделю.
А вот если отключить это впаривание и осваивать функции самостоятельно по мере необходимости, то со временем будете восхищаться тем, что здесь, как в Греции. И даже больше:
Запись звонков, причём и в автоматическом режиме она есть тоже
Клонирование приложений. Если вам нужно сидеть с двух разных номеров в WhatsApp (и др.) с одного смартфона
FM-радио (для дидов)
Тонна функций для очистки памяти — как постоянной, так и оперативной
В настройках системы можно утонуть и больше никогда не всплыть
Антивирус (его можно включать, а можно не включать)
Настраиваемые режимы экономии энергии аккумулятора (душить процессор/не душить, список приложений, которым разрешено работать при энергосбережении и т.д.)
Возможность защищать приложения паролем, чтобы прятать переписку с любовницей, если у жены есть доступ к вашему разблокированному смартфону, например
Возможность запрещать отдельным приложениям лезть в интернет — как Wi-Fi, так и 4G/3G
Всплывающую панельку с уровнем заряда ваших TWS-наушников. Чтобы не лезть в настройки Bluetooth
Возможность одной кнопкой переустановить игры или приложения, которые «разожрались» сверх меры. Ну, не знаю, Facebook* (очень запрещённый и очень экстремистский), игры какие-нибудь или прочие WhatsApp. Да, можно вручную удалить кэш или папки, но тут готовое решение
Меню, где можно просмотреть, какие приложения больше всего cpут вам в шторку уведомлений своими новостями (от большего к меньшему). И там же можно эти уведомления отключить
Управление автозапуском приложений (вам же не нужен встроенный аудиоплеер до тех пор, пока из внутренней памяти mp3 не запустите? И т.д.)
Управление скоростью и полнотой зарядки аккумулятора. Чтобы как можно дольше его не менять.
И это далеко не всё, но я уже задолбался перечислять, поэтому хватит пока.
Минусы? Во многих местах перевод на русский язык хреноватый. И антивирус будет лезть проверять приложения, даже если вы их из Google Play ставите (пока вы антивирусу это делать не запретите). Вроде и правильное действие, но раздражает.
Остальное — привыкабельно.
Процессор
старый классический, но быстрый
Молодая была уже не молода. Формально, процессор MediaTek Helio G96 вышел в начале 2021 года, но с технической точки зрения — это обновлённая версия Helio G90T, который мы видели ещё в Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Realme 6 в далёком уже 2019 году.
А что нового и зачем новый индекс? Во-первых, чтобы маркетологи MediaTek и производителей могли изображать бурную деятельность и говорить: «У нас и смартфон новый, и процессор у него новый!». Во-вторых, немного изменений всё же накопилось: G96, в отличие от G90T, поддерживает дисплеи с частотой 120 Гц и Bluetooth 5.2 взамен Bluetooth 5.0, а ещё G96 «тянет» даже 108 Мп-сенсоры камер (хотя смартфоны с Helio G96 и 108 Мп выпускают редко).
При этом ему, в сравнении со старым процессором, урезали производительность игровой графики примерно на 10% и ограничили съёмку видео разрешением 2K (раньше можно было и в 4K снимать). Короче, примерно одно и то же.
В 2019 году Helio G90T претендовал на звание «нифига себе, средний класс, скорее даже к флагманам ближе!», как сегодня какой-нибудь Snapdragon 778G или 780G. Но только претендовал, потому что и Xiaomi в Redmi Note 8 Pro, и Realme в Realme 6/6S «обделались» с системой охлаждения этого нового, на тот момент, процессора. Всё перегревалось, жрало, тормозило.
Охлаждение G96 в Infinix отличное. Поэтому по скорости он сравнялся с более новыми процессорами, хоть и не молод
За три года, понятное дело, смартфоны усложнились в компоновке и уж с чем-чем, а с охлаждением Helio G96 Infinix совладал отлично — весь свой потенциал процессор раскрывает без малейшего перегрева и какого-либо падения производительности. Да и в целом, качество охлаждения процессоров — одна из сильнейших сторон Инфиниксов (а вот с качеством цветопередачи и яркостью дисплеев, качеством съёмки камер всё не так радужно).
В рейтинге всех современных процессоров Helio G96 несёт ранг «старого коня», который борозды всё же не портит. Да, он типа «морально устарел» — у МедиаТеков вышел более современный Helio G99 на новом техпроцессе (Realme 10, Xiaomi Poco M5, Infinix Note 12 Pro, Tecno Pova 4) и вообще «ядра Cortex-A76 — это древность, их ещё на Huawei Mate 20 Pro ставили в 2018 году!». Да и вообще, мол, есть Snapdragon 695 5G на Cortex-A77 в тоже недорогом Realme 9 5G, например.
Ну а хрен ли толку, ребят, если в итоге Snapdragon 695 всего лишь на 8% быстрее, но Realme 9 5G стоит (если сравниваем официальную розницу с официальной) 18 тысяч рублей с 4/128 ГБ против 15 тысяч рублей за 8/128 ГБ у Infinix HOT 20S? При том, что в обоих случаях у вас IPS 120 Гц, хреновая 50 Мп-камера Samsung S5KJN1 и 5000 мАч при 18 Вт мощности зарядки? Правда, немощность по количеству оперативной памяти Realme компенсирует радикально более ярким экраном. Ну да ладно, я отвлёкся.
А Helio G99 отличается от G96 на унылые 6%, которых, в зависимости от паранойи производителей смартфонов, может и не быть (иногда вендоры предпочитают чуть-чуть «задушить» процессор, если смартфон очень тонкий и есть риск перегрева в таких габаритах).
Давайте зайдём с другой стороны: сколько стоят смартфоны, которые уже заметно (хотя бы на +15%) быстрее?
Это смартфоны на MediaTek Dimensity 800 (не путать с 800U), 900, 920 и Snapdragon 778G и влетят они вам в 20-23 тысячи по меньшей мере. OnePlus Nord CE 2, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Samsung Galaxy M52, Redmi Note 11 Pro+ 5G и вот это всё… И это в «серой» рознице, у официалов, как правило, дороже.
Короче, за свои 15 тысяч рублей с 8 ГБ оперативной памяти и нормально охлаждённым Helio G96 Infinix HOT 20S — один из самых бодрых по скорости работы смартфонов вообще.
А для игр подойдёт? Ну, общее правило для G96 на начало 2023 года — часть «тяжёлых» игр работает при 40+ кадрах в секунду на средней детализации графики (PUBG Mobile), но некоторые будут нормально ворочаться только на низкой детализации (Genshin Impact, Call of Duty Mobile). «Лёгкие» и старые игры (Asphalt 9, Standoff 2) вытянет и на максимуме. Ни о каких 120 fps (ради которых стоило бы городить 120 Гц в дисплее) речи не идёт, но опять же: за 15 тысяч рублей — нормально всё ворочается, радикально быстрее будет только в «китайцах» с Snapdragon 865 за 18 тысяч рублей (какой-нибудь Redmi K30S), у которых нет NFC и нужно китайскую прошивку самостоятельно перешивать на глобальную с Google-сервисами.
GPS/Wi-Fi и сотовая сеть, ясен пень, работают нормально. Wi-Fi 6 в бюджетных смартфонах, конечно, не видать, но 433 Мбит/с с вайфаем 802.11ac, которые выжимает этот Infinix, для жизни с Full HD-дисплеем хватит. Потому что даже для видео в YouTube в 4K HDR при 60 кадрах в секунду вам понадобится всего 30 Мбит/с интернет (новые кодеки сжатия видео творят чудеса, да). А для видео в 1080p при 30 кадрах в секунду вам хватит… 2 Мбит/с! Можете сами проверить, если скачаете какой-нибудь файл соответствующего разрешения из YouTube в формате VP9.
Камеры для нелюбителей фотографировать
Желаю зла и несчастий козлам, которые изобрели новомодные бюджетные 50 Мп-камеры для смартфонов. Я уже когда-то рассказывал, зачем так сделали — в 2021 году был дефицит полупроводников, нормальные камеры подорожали, и производители попросили отсыпать им какие-нибудь камеры подешевле. Вот им и отсыпали гoвна. В основном тут постарался Samsung — если вы видите в описании камеры смартфона «50 Мп, нет оптической стабилизации», то:
С вероятностью 90% сенсор основной камеры — Samsung S5KJN1
С вероятностью 100% камера снимает паршивенько. Хуже, чем 48 Мп и 64 Мп камеры в старых бюджетных смартфонах 2017-2020 гг.
Infinix HOT 20S тут не стал уникумом или счастливым исключением — чтобы получился качественный кадр, вам придётся прям попотеть, сфотографировать искомое несколько раз, не надеяться что-то фотографировать качественно, если вокруг пасмурно или лампы в комнате не слишком мощные… Я не люблю вставлять в обзоры неудавшиеся экземпляры снятых фотографий, потому что в комментариях пишут: «Да просто у обзорщика руки кривые — смартфон фотографирует отлично!». И прикладывают вылизанную, сделанную с десятой попытки «показательную» фотографию.
Поэтому я здесь тоже выкладываю удачные (относительно) кадры. Но это не значит, что каждый кадр, снятый на Infinix HOT 20S у вас будет получаться красивым.
Другое дело, что у Xiaomi Poco M5, Samsung Galaxy M23, Tecno Pova 3, Realme 9 5G, Xiaomi Redmi Note 11, TCL 30, Nokia G21 и многих-многих других камеры такие же и качество съёмки такое же.
Фотографировать на бюджетный смартфон с 50 Мп — работа. Утомляющая и нервная
Ну ладно — в Realme 10 и Samsung Galaxy A23 эту же камеру хотя бы облагородили более продуманными алгоритмами съёмки, но лучше стало только в дневной съёмке. А вечером/ночью всё равно печальная картина.
Селфи-камеру я тоже похвалить не могу. Взгляните: один раз я запечатлел свою морду лица против света, чтобы проверить, хватит ли камере диапазона, чтобы с нормальной экспозицией (яркостью) сфотать и лицо, и улице позади. Не-а, не хватило. Но это и было ожидаемо.
А вот качество автопортрета на фоне вывесок в достаточно солнечный день тоже не особо высокое. Я даже полистал свои фотографии 2015 года, и знаете, что? Мой Samsung Galaxy Note 4 с 3.7 Мп селфи-камерой фотографировал в примерно таком же качестве!
Можно ли жить с такими камерами в бюджетном смартфоне? Можно, конечно. Тем более, что по остальным характеристикам вы уже, наверное, поняли, что его не для любителей «фотоляпать» конструировали. Нужно ли покупать такой смартфон, если для вас качество камер при подборе нового смартфона стоит на первом? Не нужно, он про другое. Отсюда даже удалили ручной режим съёмки, чтобы всякие умники, которым хочется крутить выдержку и ISO, не совались к таким смартфонам в принципе.
В разрешении 1440p камера трясётся, но хотя бы изображение чёткое. С места снимать сойдёт, но не на ходу
А вот ночью всё тоже трясётся даже в 1080p, только ещё и 19 кадров в секунду вместо 30
Жpёт, как работник на удалёнке
Вроде бы по таблице всё понятно, но на самом деле ничего не понятно. «Helio G96 старый и поэтому жрёт, всё очевидно!», — скажут форумчане из 4PDA, и… я отчасти согласен.
Но посмотрите на Realme 10 (5000 мАч, Helio G99) и Infinix Note 12 Pro (5000 мАч, Helio G99). Один и тот же процессор, одна и та же ёмкость аккумулятора, один и тот же типа экрана (FHD+ AMOLED, причём у Realme он выдаёт 90 Гц, а у Инфиникса 60 Гц и должен кушать меньше). Разница в автономности — 20%. Возможно, просто из-за того, что у Infinix 6.7” дисплей против 6.4” у Realme. Но Realme 9 5G с более прожорливым IPS-дисплеем и настолько же экономичным, как Helio G99, процессором Snapdragon 695, тоже выносливее.
Не то, чтобы автономность у Infinix HOT 20S была плохой — она вполне нормальная для такого сочетания экрана + процессора + аккумулятора. Просто Realme и Xiaomi при прочих равных протянут дольше — то ли, потому что они тайно научились «удушению» процессора незаметно для пользователя (в фильмах или чтении, когда нагрузки низкие), то ли это у Infinix процессор часто «шпарит по полной» в ситуациях, когда от него это не нужно.
По меркам 5000 мАч-смартфонов разряжается не супер-быстро, но быстро. А вот заряжается медленно
В любом случае, на сутки активного использования такой автономности вам хватит. Ну, если вы прям яростный игрун в Genshin Impact или COD: Mobile, то заряжать смартфон придётся часам к 17:00, но лично у меня шея раньше отвалится — сидеть в форме буквы «зю» и играть на мобильнике с утра до вечера.
Правда, если уж смартфон разрядится «в ноль», зарядка с 0% до 100% быстрой не будет и продлится примерно 2 часа. Что поделать — смартфон поддерживает только 18 Вт-зарядку, название которой «Quick Charge» сегодня выглядит издевательски, потому что нифига это уже не Quick.
Конкуренты
|Смартфон
|Infinix HOT 20S
|Realme 10
|Xiaomi Redmi Note 10 Pro
|Операционная система
|Android 12, оболочка XOS 12
|Android 12, оболочка Realme UI 3.0
|Android 12, оболочка MIUI 13
|Экран
|6,78”, 2460x1080, IPS, 120 Гц, 396 ppi
|6.6”, IPS, 120 Гц, 400 ppi
|6.67”, AMOLED, 120 Гц, 395 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G96, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц), 12 нм
|Qualcomm Snapdragon 695, 8 ядер (2x Cortex-A77 2.2 ГГц + 6x Cortex-A55 1.7 ГГц), 6 нм
|Qualcomm Snapdragon 732G, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.3 ГГц + 6x Cortex-A55 1.8 ГГц), 8 нм
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Adreno 619
|Adreno 618
|Оперативная память
|8 ГБ
|4/8 ГБ
|6/8 ГБ
|Постоянная память
|128 ГБ UFS 2.1, слот microSD (тройной, полноразмерный)
|128 ГБ UFS 2.2, слот microSD (двойной, гибридный)
|128/256 ГБ UFS 2.2, слот microSD (тройной, полноразмерный)
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, диафрагма f/1.6, съёмка видео 2560x1440 30 к/с
|основная : 50 Мп, Samsung S5KJN1, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/2.76”, съёмка видео 1920x1080 60 к/с
|основная : 108 Мп, Samsung S5KHM2, диафрагма f/1.9, размер сенсора 1/1.52”, съёмка видео 3840x2160 30 к/с
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп, диафрагма f/2.4
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп, GalaxyCore GC02M1, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/5”
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп, GalaxyCore GC02M1, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/5”
|дополнительная (макро): 2 Мп
|дополнительная (макро): 2 Мп, GalaxyCore GC02M1, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/5”
|дополнительная (макро): 5 Мп, Omnivision OV5675, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/5”
|дополнительная (сверхширокоугольная): 8 Мп, Sony IMX355, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.8”
|фронтальная : 8 Мп, диафрагма f/2.0
|фронтальная : 16 Мп, диафрагма f/2.1, размер сенсора 1/3.09”
|фронтальная : 16 Мп, Sony IMX471, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/3.1”
|Аккумулятор
|5000 мАч, несъемный, мощность зарядки 18 Вт
|5000 мАч, несъемный, мощность зарядки 18 Вт
|5020 мАч, несъемный, мощность зарядки 33 Вт
|Размеры
|168.7x76.8x8.5мм
|164.3x75.6x8.5 мм
|164x76.5x8.1 мм
|Масса
|202 г
|191 г
|193 г
|Цена в официальной рознице
|15 тысяч рублей
|17 тысяч рублей (4 ГБ ОЗУ)
|снят с продаж
|Цены в «серой» рознице
|Почти нет предложений
|13 тысяч рублей (4 ГБ ОЗУ);
|14 тысяч рублей (6/128 ГБ)
|14.5 тысяч рублей (8 ГБ ОЗУ)
|15.5 тысяч рублей (8/256 ГБ)
Realme 9 5G
Если вы хотите примерно то же самое (относительно быстрый смартфон для «интернета и поиграть» в бюджете до 20 тысяч рублей), у Realme есть целых два варианта.
Realme 9 5G — это минимально отличающийся от Infinix Hot 20S по концепции смартфон. Процессор, Snapdragon 695, по игровым возможностям лучше на 15%, камера такая же бестолковая «из коробки», но на этот смартфон можно «натянуть» приложение Google Camera (GCam) и будет фотографировать чуть лучше.
Зарядка от аккумулятора настолько же долгая (потому что тоже 18 Вт), зато автономность лучше. И дисплей намного ярче в максимуме. Но в России почему-то продают только вариант с 4/128 Гб памяти (64 ГБ вообще не будем рассматривать — за 17 тысяч рублей у смартфонов не должно быть такого объёма памяти). Причём за эти 4/128 просят 18 тысяч рублей, что не особо адекватно. И никакие «расширить память за счёт встроенного накопителя» не сравняются по скорости работы с полноценными 8/128 ГБ, увы.
Realme 9 5G
Realme.com
Возможно, так память девятому Realme обрезали, чтобы лучше смотрелся Realme 10 8/128 ГБ. Вот это уже более интересный смартфон. В нём стоит MediaTek Helio G99, при этом дисплей — AMOLED 90 Гц. Средний по яркости (но ярче, чем IPS в Infinix HOT 20S). Но с такой комбинацией мобильник получился супер-выносливым — и да, судя по нашим тестам, проработает на 30% дольше, чем Инфиникс при такой же нагрузке.
Второй удивительный факт — хреновая 50 Мп камера здесь… конструктивно всё такая же хреновая, но программно из неё выжали максимум. То есть то, чего в Realme 9 5G с таким сенсором удавалось достичь с помощью Google Camera, в Realme 10 выжали уже «из коробки». На фоне купленного за 15 тысяч на AliExpress Realme 9 4G/Redmi Note 10 Pro это всё, конечно, позорище, а не качество съёмки, но в лиге «cpаных 50-мегапиксельных бюджетников» Realme 10 пока фотографирует лучше всех.
А ещё — быстрая зарядка 33 Вт вместо 18 Вт у нашего Infinix и Realme 9 5G. Короче, в меру быстрый и супер-выносливый смартфон с качественным по цветам и яркости дисплеем.
Минусы? Ну, это неадекватно дорого. Вроде не чувствую себя нищим, но… какие ещё, наxpен, 20 тысяч рублей за мобильник с дешёвой унылой камерой и МедиаТеком уровня Snapdragon 720G из Redmi Note 9 Pro трёхлетней давности?
Realme 10
Realme.com
Кстати, у двухлетнего Redmi Note 9 Pro и камера лучше, и 30 Вт зарядка, и съёмка видео в 4K (в новых моделях смартфонов за 20 тысяч маркетологи эту функцию заблокировали). И стоил он в 2019 году — те же 20 тысяч рублей за 6/128 ГБ. Даже при том, что в нём дисплей 60 Гц IPS, как-то попахивает ситуацией «прогресс свернул не туда».
Дорого? Дорого! Хорошо, смотрим альтернативы на «сером» рынке — теперь уже не с позиции «хороший смартфон для тех, кому камера не особо важна», а вообще среди всех моделей за 15 тысяч рублей. И находим…
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Вроде бы не было никакой информации о том, что эту модель вновь начали производить после снятия с конвейера. Или что начали массово восстанавливать б/у экземпляры под видом новых. Но вот что поразительно — Redmi Note 10 Pro, который вышел в марте 2021 г. и к весне 2022 г. почти исчез из продажи, снов в наличии у китайцев. И очень выгоден к покупке!
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
fptshop.com.vn
Два года назад это был серьёзный смартфон среднего класса, сейчас он ближе к старшим «бюджетникам», но всё ещё лучше их в деталях. У него яркий и классный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц (это лучше и AMOLED 90 Гц у Realme 10, и лучше 120 Гц IPS у Infinix). Такой же по производительности, как Helio G96, но более экономичный процессор Snapdragon 732G.
Более быстрая внутренняя память (UFS 2.2 вместо 2.1, как у смартфонов в оф.рознице за 15-20 тысяч рублей. Хорошие стереодинамики. На голову более качественная 108 Мп-камера в сравнении с 50 Мп-поделками. Есть даже сверхширокоугольная камера, чтобы фотографировать что-то крупное в стеснённых условиях. И есть 33 Вт быстрая зарядка. При этом всё это добро с 128 ГБ сейчас (14 января 2023 г.) стоит 14 тысяч рублей, а с 256 ГБ — 15.5-16 тысяч! Просто идеальная покупка.
С десяток магазинов на Ali сейчас продают Redmi Note 10 Pro 8/256 за 15 тысяч рублей. И это при охреневшем курсе доллара на маркетплейсе!
AliExpress.ru
Из минусов — в прошивке нет записи разговоров (вырезана). Чтобы её вернуть, придётся прошивать смартфон на прошивку другого региона.
А ещё в некоторых экземплярах, как это и принято у Xiaomi, встречаются экраны с бракованными датчиками приближения — это когда экран не выключается, если вы подносите смартфон к уху, а потом вы касаетесь щекой/ухом экрана и «кладёте трубку». Брак может быть, а может и не быть — сяомишная лотерея со времён Redmi Note 3 Pro. Но даже в худшем случае я бы на вашем месте кнопкой питания гасил дисплей, зато ходил бы со смартфоном с 8/256 ГБ, AMOLED, быстрой зарядкой и классной камерой за 15 тысяч рублей.
Выводы
Infinix HOT 20S красивый, очень быстрый (в принципе, самый быстрый среди смартфонов оф.розницы за 15 тысяч рублей) и нормальный по автономности.
А вот на камере, скорости зарядки и яркости дисплея производитель сэкономил — ничего ультра-хренового на фоне конкурентов по такой же цене нет, но у всех эти три характеристики либо такие же, либо чуть лучше. Но конкуренты медленнее или «кастрированы» по объёму оперативной памяти…
shop.mts.ru
Итого — эффектный смартфон для любителей «поиграть» и (за счёт тонны функций в оболочке Infinix) поковыряться в настройках.
Либо для школьников/cтудентов, которые редко что-либо фотографируют, либо для увлечённых играми и тюнингом Андроида… вахтёров. Сам знаю таких людей — с их типом работы «будь на смене и следи, чтобы ничего не сломалось» они в некоторых аспектах смартфонов и компьютеров разбираются лучше меня, обзорщика, у которого работа в таком ковырянии заключается.
«Вот бы ему экран ярче, но тоже IPS 120 Гц, зарядку побыстрее и камеры получше. Но чтобы такая же оболочка была!», — скажут энтузиасты. И, ребята, прикол в том, что такой Infinix тоже есть… под именем Tecno Camon 19 Pro. Дороже на 5 тысяч рублей, конечно.
Поэтому уже сами определяйтесь — стоит ли доплата прироста характеристик, или «взять для игр здесь и сейчас за 15 тысяч» Infinix HOT 20S для вас важнее.
- Много оперативной памяти, быстрый процессор
- Разумная цена
- Выглядит дороже, чем стоит
- Практичный корпус (полноценный слот для карты памяти, разъём 3.5 мм)
- Хорошая цветопередача дисплея (если переключить режим в настройках)
- Камеры не особо качественные
- Яркость дисплея примерно на 15% ниже, чем у конкурентов
- Долго заряжается