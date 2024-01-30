Это новейший смартфон Infinix за 15 тысяч рублей. И вот его сильные и слабые стороны

Но с Hot 40 Pro опять проблемы. Правда, баланс белого теперь можно самому покрутить в настройках, но дело не в этом. У Infinix Hot 40 Pro, наверное, один из худших экранов в последних смартфонах. Причём, субъективно его экран мне понравился даже меньше, чем у Infinix Smart 8, который вообще бюджетник. Да, тут выше разрешение и частота обновления, но визуально информация с экрана считывается хуже, а в солнечную погоду сильно не хватает запаса яркости.

То ли технология изготовления самой матрицы так себе, то ли зазор между экраном и стеклом слишком большой, но тут даже при отклонении смартфона на небольшой угол яркость заметно снижается.

Так что, хотя даже по тестам яркость доходит до 500 кд/м2, в реальности экран не очень яркий, ну либо его всегда надо наблюдать строго под углом 90 градусов к линии зрения.

Производительность и автономность

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99, и его производительность мало отличается от других смартфонов на том же G99. Если кратко: это хорошее бюджетное решение для любых задач, в том числе игр.