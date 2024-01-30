Это новейший смартфон Infinix за 15 тысяч рублей. И вот его сильные и слабые стороны

Это новейший смартфон Infinix за 15 тысяч рублей. И вот его сильные и слабые стороныInfinix Hot 40 Pro
Внешний вид
Что-что, а с дизайном у Infinix всегда было хорошо, и Hot 40 Pro не стал исключением. Это касается и внешности смартфона, и удобства его использования. Как говорится: не скрипит, не люфтит, хорошо лежит в руке. Правда, дизайнеры снова перерисовали айфон, но что ж поделаешь.
Придраться можно к двум вещам: к большой рамке внизу, и к тому, что плёнка наклеена неровно. Точнее как… Её скругления не совпадают ни со скруглениями корпуса, ни со скруглениями дисплея. Но на фото не видно — это надо прям специально присматриваться.
Все кнопки — на правом боку, там и «качелька» громкости, и кнопка питания/блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев. Сканер, кстати, работает отлично — быстро, точно, в общем, как надо.
На нижнем торце — порт USB-C для зарядки (зарядка 33 Вт в комплекте), и разъём 3,5-мм для подключения гарнитуры. FM-радио поддерживается.
Экран
В прошлом я всегда ругал экраны Infinix за баланс белого — экраны настраивались под «температуру» over9000 (в прямом смысле) и выглядели очень синюшно. Недавно Infinix исправились: и GT10 Pro, и Smart 8, которые я недавно тестировал, были настроены на 7000−8000К, что уже адекватно.
|Infinix HOT 40 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|400-497/4,56 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,69-6,81
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000-9000K
Но с Hot 40 Pro опять проблемы. Правда, баланс белого теперь можно самому покрутить в настройках, но дело не в этом. У Infinix Hot 40 Pro, наверное, один из худших экранов в последних смартфонах. Причём, субъективно его экран мне понравился даже меньше, чем у Infinix Smart 8, который вообще бюджетник. Да, тут выше разрешение и частота обновления, но визуально информация с экрана считывается хуже, а в солнечную погоду сильно не хватает запаса яркости.
То ли технология изготовления самой матрицы так себе, то ли зазор между экраном и стеклом слишком большой, но тут даже при отклонении смартфона на небольшой угол яркость заметно снижается.
Так что, хотя даже по тестам яркость доходит до 500 кд/м2, в реальности экран не очень яркий, ну либо его всегда надо наблюдать строго под углом 90 градусов к линии зрения.
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99, и его производительность мало отличается от других смартфонов на том же G99. Если кратко: это хорошее бюджетное решение для любых задач, в том числе игр.
Что касается автономности, то если вы посмотрите на диаграммы, то может показаться, что Infinix Hot 40 Pro уступает многим другим смартфонам с аналогичным аккумулятором. Но это не совсем так.
Если приглядеться к разнице выраженной в процентах, то можно увидеть, что большинство смартфонов, находящихся выше Hot 40 Pro, и имеющих плюс-минус аналогичную производительность, работают максимум на 10% дольше. Много ли это? Ну представьте, что вместо 14 часов воспроизведения видео у Infinix Hot 40 Pro вы получили бы 15,5 часов. То есть, да, Infinix Hot 40 Pro — далеко не самый живучий смартфон, но это совсем не какая-то катастрофа, как было раньше у тех же Asus или Sony.
Сегодня смартфоны на Android работают плюс-минус одинаково, и выбиваются из общей картины (как в лучшую, так и в худшую сторону) буквально единицы.
Камера
Производитель хвастается 108-мегапиксельным модулем от Samsung, вот только… Во-первых, это бюджетный модуль, хотя и снимает действительно неплохо, во-вторых, он по сути только один.
Что же делают остальные два «глазка» в блоке камер? Да ничего. Один из них — это никому не нужное псевдомакро на 2 мегапикселя (после Realme GT3 тему «макро-объективов» можно закрывать — если ваше макро не как там, то не зовите меня на вашу вечеринку, как говорится). А оставшийся — что-то вроде бутафории (на GSMArena написано «auxiliary lens», что бы это ни значило).
Сверхширика снова нет (ещё одна типичная проблема Infinix), ну, а на телевик я и не надеялся.
Но всё-таки, сам основной 108-мегапиксельный модуль очень даже хорош для смартфона за 17 тысяч рублей. Разве что, яркость в авторежиме хотелось бы чуууть повыше.
И даже ночью снимки приличные, а не месиво из шумов. Учитывая, что даже более дорогие модели Infinix не блистали качеством камеры, фотовозможности Hot 40 Pro реально впечатляют.
К селфи-камере тоже сложно придраться. Она, правда, иногда чересчур детализирует снимки (а иногда наоборот), но в целом даже в тёмных сценах снимает адекватно.
© Дневная съёмка на Infinix Hot 40 Pro в 1440/30
Да и по видео у Infinix Hot 40 Pro, как ни странно, лучше, чем у конкурентов. Есть режим 1080/60 и отдельно — 1440/30, тогда как у конкурентов только 1080/30 максимум.
© Дневная съёмка на Infinix Hot 40 Pro в 1080/60
Ночью правда эти 1440/30 превращаются в 1440/24, причём с такой выдержкой, что в движении всё смазывается. Но днём — очень круто, если найдёте внешний стабилизатор.
© Ночная съёмка на Infinix Hot 40 Pro в 1080/60
Конкуренты
Удивительное дело — Realme в конкурентах сегодня фигурировать не будет. Обычно мы выбираем по два конкурента в каждом обзоре, но Realme 11 стоит значительно дороже аналогичных ему смартфонов. С другой стороны… У Realme 11 — AMOLED-экран, и это в случае с Infinix прям реально важно. Но всё-таки, давайте глянем на более подходящие альтернативы:
|Infinix Hot 40 Pro
|Xiaomi Redmi Note 12S
|Tecno CAMON 20 Pro
|Операционная система
|Android 13 + XOS 13
|Android 13 + MIUI 14
|Android 13 + HIOS 13
|Экран
|6,78’’, 1080x2460 пикс., 20,5:9, IPS 120 Гц, 396 ppi
|6,43’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 409 ppi
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20,5:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G99, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Helio G96, 2x Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Helio G99, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|128 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 2 Мп (сенсор глубины) + 2 Мп, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Основная тройная: 64 Мп f/1,7 + 2 Мп (сенсор глубины) + 0,08 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,45
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|33 Вт
|33 Вт
|Размеры
|168,6x76,6x8,3 мм
|168,6x76,6x8,3 мм
|162,7x75,9x7,8 мм
|Масса
|202 г
|179 г
|188 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|17 тысяч рублей
|18,5 тысяч рублей
|19 тысяч рублей
Xiaomi Redmi Note 12S
Как и у Realme 11, у Xiaomi Redmi Note 12S экран — AMOLED, и тоже 90 Гц. И хотя у Infinix Hot 40 Pro экран аж 120 Гц, но откровенно тусклый экран всё портит. Я конкретно этот Redmi Note не тестировал, но в целом он — почти полная копия Redmi Note 11 Pro 4G, так что экран у него в разы приятнее, чем у Infinix. К сожалению.
Процессор — MediaTek Helio G96 это, считай, тот же G99. Точнее, G99 — это чуть усовершенствованный G96 (разогнанный и нагревается/кушает меньше). Камера у Xiaomi почти такая же — 108-мегапиксельный модуль от Samsung, только S5KHM2 вместо S5KHM6 у Infinix. Не велика разница, но зато у Redmi есть сверхширик — а это уже существенно. Ну и Bluetooth чуть новее.
Разве что, и стоит Xiaomi дороже. За 18,5 тысяч рублей предлагается версия с памятью 6/128 Гбайт, а 8/256 Гбайт обойдутся уже в 21 тысячу рублей. Realme 11, кстати, ещё на тысячу дороже.
Tecno Camon 20 Pro
Вообще, самым интересным в данной ценовой категории, как мне кажется, сегодня является смартфон Tecno Camon 20 Pro (не путать с Tecno Camon 20 Pro 5G — это совсем другой аппарат). Да, он тоже выходит чуть дороже Infinix, но во-первых, всего на две тысячи, да и то с учётом наличия скидки на Infinix и отсутствия скидки на Tecno. Во-вторых, тут уже AMOLED-экран с частотой 120 Гц, и это ощутимо лучше и Infinix Hot 40 Pro, и выгоднее, чем решение от Xiaomi, где экран всего 90 Гц, да и памяти меньше.
Камера у него другая, но, несмотря на 64 Мп, размер сенсора такой же и светосила (оптика) почти не отличаются, а алгоритмы камер у Infinix и Tecno довольно близки. В общем, качество будет сравнимым.
Итого
Что у нас получается? На фоне конкурентов у Infinix Hot 40 Pro лучшая камера (если учесть и видеосъёмку), самая низкая цена, и выгодная комплектация по памяти. Но при этом довольно плохой по читаемости (при формально хороших результатах замеров) экран, в котором то ли на матрице сэкономили, то ли защитное стекло (не наклеенное покупателем, а то, которое часть смартфона) неудачное, то ли ещё что-то — в общем, тот случай, когда IPS довольно тускловат в реальной жизни.
А среди Инфиниксов плка предпочтительнее выглядит серия Note 30, честно говоря. С учётом того, что Hot 40 Pro стоит 14 тысяч в маркетплейсах (Ozon, Я. Маркет) и 15.5 тысяч в оф. рознице (DNS и др.):
- За 16.8 — 17 тысяч рублей вы можете купить на том же Озоне Infinix Note 30 Pro, у которого 8/256 ГБ памяти, основная камера и процессор такие же, но экран лучше, а зарядка в два раза лучше (68 Вт вместо 33 Вт).
- А «просто Note 30» в маркетплейсах (в российских магазинах, без всяких доставок из Китая) можно взять с 8/256 ГБ памяти за… те же 13−14 тысяч рублей. И, надо отдать должное, основная камера в Hot 40 Pro всё-таки будет качественнее, зато в Note 30 ярче дисплей, быстрее зарядка (45 Вт против 33 Вт) и, опять же, абсолютно такой же по мощности процессор Helio G99.
- Хорошая камера (фото, видео)
- NFC, USB-C, 3,5-мм
- Экран IPS со слабым запасом яркости
- Нет сверхширика