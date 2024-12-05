Infinix HOT 50 4G — красивый и в меру компактный смартфон за 15 тысяч. Чем пожертвовали взамен?Нетрудно догадаться
Сегодня на нашем обзоре обновленный смартфон Infinix HOT 50. Рядовое обновление достаточно известной линейки бюджетных (и среднебюджетных) смартфонов, которые за пару лет стали реально узнаваемыми среди россиян. И да, если вы зашли на наш обзор в поисках полноценного ревью перед покупкой, то проговорим сразу: это просто «пятидесятый» Инфиникс, без дополнительных букв и приставок, ибо нейминг в этот раз просто жесть.
Ведь в 2024 году купить следующие модели одной лишь HOT 50 линейки:
- HOT 50i — самый дешевый и доступный девайс на рынке. Продается по цене от 9 тысяч рублей и оснащён IPS LCD дисплем, процессором Helio G81, камерой на 48 Мп, батареей 5000 мАч и даже NFC-модулем.
- HOT 50 4G — «базовая» модель с IPS LCD дисплеем, на процессоре Helio G100, камерой на 50 Мп, аналогичной батареей и NFC. Стоимость стартует от 15 тысяч рублей.
- HOT 50 5G — 5G-версия, которая не продаётся в России, но оснащена камерой на 48 Мп.
- HOT 50 Pro — главное отличие от «базовой» модели HOT 50 в AMOLED-дисплее. Стоимость в рознице у официалов от 17.5 тысяч рублей.
- HOT 50 Pro+ — тяжело найти в крупных сетевых магазинах вроде DNS, но в свободной продаже на любом онлайн-маркетплейсе по цене от 20 тысяч рублей. А вот отличия... судя по характеристикам разве что только в камере на 13 Мп против 8 Мп у HOT 50 Pro и чуть меньшем весе и толщине.
В общем, без погружения в справочник китайского смартфоностроения разобраться тут почти нереально. Но пока что это ещё не Realme, где количество различных генераций «Pro» и «+» версий от поколения к поколению увеличивается в геометрической прогрессии.
|Infinix HOT 50 4G
|Операционная система
|Android 14 + XOS 14.5
|Экран
|6.78", IPS LCD, 1080x2460, 120 Гц, 396 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G100, 6 нм, 8 ядер (2х Cortex-A76 2.2 ГГц + 6х Cortex-A55 2 ГГц)
|Графика
|Mali-G57 MP2
|Оперативная память
|6/8 Гбайт (LPDDR4X), возможность расширить на 8 Гбайт при помощи виртуальной оперативной память
|Накопитель
|128/256 Гбайт, поддержка microSD карт
|Связь
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1), f/1.6, цифровая стабилизация, запись видео в 2К@30fps
|Модуль глубины: 0.08 Мп
|Фронтальная камера: 8 Мп (GalaxyCore GC08A8), f/2.0
|Аккумулятор
|5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт
|Размеры
|167.9х75.6х7.7 мм
|Вес
|187 грамм
|Цена
|от 15 тысяч рублей
Внешний вид
Что первым делом бросается в глаза и за что хочется похвалить Infinix в этом году — дизайн. Он не отдает типичной китайщиной, не копирует дизайн iPhone (хотя ещё в Infinix HOT 40 заднюю панель слизали с iPhone Pro Max, но теперь уже нет) и почему-то напоминает мне самсунговские смартфоны прошлых лет. Телефон не пытается обратить на себя внимание камерой уникальной формы и окраской-хамелеоном, а значит по умолчанию смотрится презентабельнее и дороже.
Ну и спокойный серый цвет задней пластиковой стенки (которая напоминает стекло) и боковые рамки «под металл» только усиливают ощущение добротного исполнения. Если вы конечно можете его уловить в мобильнике за 15 тысяч рублей, хе-хе. Хотя у нас даже фотки в обзоре получились «брутальные» и без всяких подростковых приколов как это зачастую бывает.
А вот что убивает это ощущение — качество сборки. На обзорном экземпляре кнопка разблокировки телефона была перекошена, причём настолько, что это реально бросалось в глаза. В остальном же пожаловаться на серьезные косяки я не могу.
Ну и давайте по традиции расскажу о том, что находится на правой грани смартфона. Перекошенная кнопка включения объединена с датчиком отпечатка пальца, а над ней разместилась качелька регулировки громкости.
На нижней грани помимо разъёма питания USB Type-C размещён один из стереодинамиков и 3.5 мм аудиовыход. Хорошо, что на бюджетных смартфонах их поголовно не убирают и всегда можно подключить старые проводные наушники.
Полноценной защиты от воды, само собой, нет. Типичный для подобных телефонов стандарт IP54 способен защитить ваш девайс от проливного дождя, но совершенно бесполезен в том случае, если вы решили заняться подводной съёмкой.
А вот на левой грани можно подобраться к ОЧЕНЬ длинному полноценному тройному лотку для двух SIM-карт и microSD карты памяти. И за это респект!
Нынче это чуть ли не утраченные технологии древних цивилизаций, которые, с моей точки зрения, до сих пор должны быть в каждом телефоне. Но все предпочитают затерпеть тот факт, что microSD в смартфонах за 25 тысяч рублей и дороже некуда установить.
Дисплей
В Infinix HOT 50 4G установлен 6.78" IPS LCD дисплей разрешением 1080х2460 пикселей. Да, у него есть подбешивающий в 2024 году подбородок, который за эти же деньги среди других производителей встречается всё реже и реже.
Но вот что поражает не на AMOLED-дисплее — ОТЛИЧНЕЙШАЯ яркость, достигающая в ручном режиме 500 нит. И это на нашем-то колориметре, который зачастую в тестах показывает более низкие результаты в сравнении с коллегами из других изданий! Очень качественный IPS, что-то подобное по яркости и цветопередаче мы в современных бюджетных смартфонах наблюдали разве что в Realme C67 4G. Ну и в младших моделях OnePlus, но они дороже. Ещё и частота 120 Гц.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|500 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|~110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.9
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|8600К
Но и без ложки дёгтя никуда — цветовая температура «из коробки», как обычно у инфиниксовских смартфонов, завышена. 8600К — это ещё не настолько синюшная жесть, как бывало в бюджетных Infinix Note пару лет назад, но и не нейтральный белый цвет.
Камера
За съёмку фото и видео на основную камеру отвечает давно
смертельно задолбавший знакомый нам сенсор Samsung ISOCELL JN1 на 50 мегапикселей, только в этом случае почему-то не с типичной апертурой f/1.7 или f/1.8, а с f/1.6. Достаточно дешёвая камера по технической части, честно говоря — этот сенсор класса «затычка» (что переводится «лишь бы какая-то камера в смартфоне была, почти самая дешёвая из тех, которые смог купить производитель») хуже и чем бюджетные 108 Мп, и чем 64 Мп, и даже чем IMX582 из... младшей модели Infinix HOT 50i! Он, по сути, лишь второй уровень по качеству, если считать снизу: хуже камеры лишь в совсем бюджетных смартфонах до 10 тысяч рублей.
Подобную камеру лепили в Xiaomi Redmi 12, Redmi 13C, Poco M4 Pro 5G, Redmi Note 12 4G, Samsung Galaxy A23 5G, Poco C65, Realme 10 и прочую древность.
И всё-таки, судя по качеству итоговых снимков, это не просто Samsung JN1, а и правда улучшенный более качественной f/1.6 оптикой Samsung JN1.
Как снимает? Ну-с, смотрите сами:
В солнечную погоду есть небольшие (именно что небольшие) засветы на небе или стенах под яркими солнечными лучами. Мне нравится, как телефон работает с цветопередачей и тёмными участками кадра. Картинка выглядит умеренно насыщенной, а углы кадра без освещения не превращаются в «чёрное нечто».
А вот при искусственном освещении меня порадовала возможность прочитать текст на табличке. Изначально от сенсора JN1 я ожидал сильно худшие результаты.
Удивительные дела, конечно — как похорошела дешёвая самсунговская камера с хорошими «стёклышками». Настолько качественно 50-мегапиксельный Samsung JN1 фотографировал разве что в Realme 10, да и то это было достаточно давно.
То ли алгоритмы у Infinix научились грамотно ретушировать физически слабые характеристики сенсора, то ли заветные f/1.6 настолько рулят (в основном-то у смартфонов f/1.7, f/1.8 а то и f/2.0), но в целом фото получаются не хуже, чем у того же Xiaomi Redmi Note 13 4G с 108 Мп.
Вот на этих снимках можно разглядеть двухкратный цифровой зум. Вообще, снимок с церковью в этом обзоре мне нравится больше всего. Тут и красочность хороша, при этом реальная цветопередача не пострадала, а при кропе изображения фотография не перешла в стадию «снято на тапок». И это всё в условиях не самой хорошей освещённости почти на закате!
А вот более солнечную погоду, как я и говорил, телефону не хватает вычислений для обработки самых ярких участков снимка. Какие-то фотки несбалансированные получаются, как будто бы солнце все ещё пытается выжечь глаза.
Давайте поговорим о видосах.
Infinix HOT 50 4G способен записывать ролики в 2К@30fps, но вообще стандартный режим это 1080p при 60 кадрах в секунду. Есть ли между ними заметная разница? Нет.
В обоих случаях картинка на видео трясётся так, что любой смотрящий заподозрит у оператора тремор. Ну а покупать стабилизатор с креплением и на ручке ради смартфона за 15 тысяч рублей, ну... не смешите. Короче максимум, что тут можно выжать — любые информационные видосы из разряда «как полоть картошку» для семейного чата или статичные сторис в социальные сети.
Но вот за что хочется похвалить камеру HOT 50 4G, так это за читаемый текст в ночное время. Посмотрите сами на информационную табличку на автобусной остановке: даже не нужно приглядываться или останавливать воспроиведение видео!
Что касается съёмки в ночное время, то тут без неожиданностей. Телефон долго «ловит» движущиеся объекты (даже на небольшой скорости) и по итогу всё равно смазывает их. Если в кадре нет крупных светящихся вывесок — снимок получится хорошим и его не будет стыдно показать друзьям.
А вот фотография в помещении со слабым освещением и кучей деталей, к моему удивлению, получились крайне сносной. Если держать в голове то, на какой телефон это было снято, то он прям хорош!
У телефона есть и «ночной режим». Я вообще стараюсь им не пользоваться и считаю, что чем меньше отличий между ним и автоматическим режимом, тем лучше. Уж больно при съёмке ночью современные телефоны любят осветлять тёмные участки кадра, а следовательно передаётся совершенно не та атмосфера (особенно когда в три ночи смартфоны выдают снимок словно из сумерек), движущиеся объекты ещё больше смазываются, а драгоценные несколько секунд попросту теряются, что на каком-нибудь концерте или тусовке может быть реально критично.
Дешёвая камера с прокачанной оптикой красиво фотографирует днём и в пасмурную погоду. Но в полной мере чуда не произошло — по ночному фото и съёмке видео днём/ночью смартфон немного «хромой».
Но давайте без лирики. Вот два одинаковых снимка, снятые в разных режимах. Заметна ли разница в деталях вроде структуры асфальта или более чётких надписях? Да. Расстроился бы я, если получил первый снимок? Скорее нет.
Я бы предпочёл использовать ночной режим в фотках на память, например, на семейном застолье или где-то в путешествиях на фоне панорамного вида. А вот в стеснённых городских условиях это всё ещё работает так себе. Но съёмка ночью в специальном режиме на HOT 50 4G мне понравилась.
Ну и на добивочку по камере — съёмка людей. На селфи-камеру c 8-мегапиксельным модулем Samsung GalaxyCore GC08A8 (кстати, совсем свежий) фотки в дневное время получаются на твёрдую четвёрочку по пятибальной шкале. По уровню чёткости и цветопередаче на более дорогих смартфонах порой получалось хуже.
Производительность и автономность
2024 год — год, когда маркетологи пытаются наиболее яростно имитировать бурную деятельность переименованием старьё под новые индексы. Сначала Sony переименовала часть старых камер IMX в новые Lytia, чтобы вам казалось «Вот это да, сколько смартфонов на новых моделях камерах вышло! Наверное, более качественно фотографируют!». Хотя камеры-то старые, только этикетки новые.
Теперь вот MediaTek в своей творческой импотенции переименовал Helio G99 образца 2022 г. (который слеплен на базе Helio G90T родом из 2019 г. и чуть подернизирован) в АБСОЛЮТНО НОВЫЙ HELIO G100!
Нет, формально обновления есть: завезли поддержку камеры в 200 мегапикселей. Всё. Но, по большому счёту, это всё тот же бюджетный процессор, который не прям плох и достаточно бодрый (Snapdragon 680 и 685 ощутимо медленнее, не говоря о Unisoc T6xx), просто молодая была не молода, но её продолжают припудривать и выдавать за подростка.
Конечно понятно, что это далеко не люкс, но может ли с ним смартфон работать более-менее быстро?
Да! Во-первых, чип вытягивает обработку анимаций и плюс-минус плавную работу оболочки XOS. Бюджетные Самсунги или, например, смартфоны Huawei/HONOR за те же 15 тысяч рублей с подобным процессором работают ощутимо медленнее.
А во-вторых, мощности Helio G100 хватает для игр в мобильные шутеры вроде PUBG и Call of Duty: Mobile в пределах 30-40 FPS. Более требовательные игры а-ля Genshin Impact пойдут заметно тяжелее. Ну и всякие простые игрушки вроде мобильных стратегий по развитию собственной фермы девайс вытянет без проблем.
Ну и по скорости работы — более-менее норм. Не летает, но и не зависает. Жить можно.
В Infinix HOT 50 4G встроен несъёмный аккумулятор на 5000 мАч. Как видите по нашим замерам, смартфон твёрдый хорошист по времени работы. С учётом того, что в нём установлен IPS, а не AMOLED-дисплей, я бы даже сказал, что отличник — вон, ниже TECNO Camon 30 с OLED и 5000 мАч и таким же по мощности процессором, у которго заряд улетает заметно быстрее.
Особенно, если держать в голове то, что сам Инфиникс позиционирует смартфон как «тонкую бюджетную модель» — толщина девайса 7.8 мм. И в руках он реально ощущается заметно тоньше и... только не смейтесь, но ощущается и компактнее конкурентов за эти же деньги.
Конкуренты
|Infinix HOT 50 4G
|TECNO Camon 30
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
|Операционная система
|Android 14 + XOS 14.5
|Andoroid 14 + HiOS 14
|Andorid 13 + HyperOS
|Экран
|6.78", IPS LCD, 1080x2460, 120 Гц, 396 ppi
|6.8", AMOLED, 2436х1080, 120 Гц, 393 ppi
|6.67", AMOLED, 1080x2400, 120 Гц, 395 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G100, 6 нм, 8 ядер (2х Cortex-A76 2.2 ГГц + 6х Cortex-A55 2 ГГц)
|MediaTek Helio G99, 6 нм, 8 ядер (2х Cortex-A76 2.2 ГГц + 6х Cortex-A55 2 ГГц)
|MediaTek Helio G99, 6 нм, 8 ядер (2х Cortex-A76 2.2 ГГц + 6х Cortex-A55 2 ГГц)
|Графика
|Mali-G57 MP2
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|6/8 Гбайт (LPDDR4X), возможность расширить на 8 Гбайт при помощи виртуальной ОЗУ
|8/12 Гбайт, возможность расширить на 8/12 Гбайт при помощи виртуальной ОЗУ
|8/12/16 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт, поддержка microSD карт
|128/256 Гбайт, поддержка microSD карт
|128/256/512 Гбайт, слот для microSD карты отсутствует
|Связь
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1), f/1.6, цифровая стабилизация, запись видео в 2К@30fps
|Основной модуль: 50 Мп (Samsung ISOCELL GN5), f/1.8, оптостаб, запись видео в 2К@30fps
|Основной модуль: 200 Мп, f/1.7, оптостаб, запись видео в 4К@30fps
|Модуль глубины: 0.08 Мп
|Модуль глубины: 2 Мп
|Ультраширик: 8 Мп, f/2.2
|Фронтальная камера: 8 Мп (GalaxyCore GC08A8), f/2.0
|Фронтальная камера: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1), f/1.6, цифровая стабилизация, запись видео в 2К@30fps
|Макро объектив: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.4, запись видео в 1080p@60fps
|Аккумулятор
|5000 мАч, адаптер питания на 18 Вт
|5000 мАч, адаптер питания на 70 Вт
|5000 мАч, адаптер питания на 67 Вт
|Размеры
|167.9х75.6х7.7 мм
|165х75.3х7.8 мм
|161.1x75x8 мм
|Вес
|187 грамм
|195 грамм
|188 грамм
|Цена
|от 15 тысяч рублей
|от 21 тысячи рублей
|от 18 тысяч рублей на маркетплейсах
TECNO Camon 30
Что касается аналогов за те же деньги, то у потенциального покупателя вариантов не так много. Это почти всегда будет IPS дисплей, какой-нибудь MediaTek G88/G99/G100 или Snapdragon 680/685, зарядка от 18 до 33 Вт и прочий набор атрибутов для смартфонов по этой цене. Но случаются и приятные сюрпризы. Например, вот этот наиболее вероятный противник из стана всё той же Transsion.
Откровенно говоря, конкурировать с Infinix HOT 50 4G за 15 тысяч рублей должен TECNO Spark 30 Pro. С таким же процессором, OLED-дисплеем взамен IPS и 108 Мп тыльной камерой (по фото примерно то же самое, видео снимает чуть лучше). Но это если мыслить категориями DNS/М.Видео-Эльдорадо/МТС.
А если поглядывать на фирменные магазины производителей в Ozon и Wildberries, нарисовываются альтернативы поинтереснее — TECNO Camon 30, например.
Процессор MediaTek Dimensity 7020 формально, конечно, чуть быстрее (на 10%), но это мелочи. Проблема в том, что он, извините, жрёт как не в себя (ну или у TECNO кривые руки и они не настроили смартфон так, чтобы Android в умеренной нагрузке потреблял меньше энергии — в просмотре фильмов и чтении смартфон уж очень быстро разряжается в сравнении с конкурентами). В общем, 5000 мАч в этом Camon 30 ощущаются как 4400-4500 мАч в других смартфонах.
Но вот основная камера лучше, причём существенно. В обычных условиях (в хорошую погоду) на улице фотографии более-менее сопоставимы по качеству. Но если условия сложнее (снимаете против света), Camon 30 справится чуть лучше. А если ещё сложнее (ночь, ливень или тёмноп помещение) — ещё лучше. И видео в 1080p, в отличие от HOT 50, он снимает без тряски.
Но заряжать его придётся часто — как iPhone c изношенным аккумулятором.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Что ещё дельного можно купить по цене нового Инфиникса? Ну... в уже упомянутой официальной рознице примерно ничего. Открываете вы вот сайт поставщика-партнёра Xiaomi в России и видите среднебюджетный Redmi Note 13 Pro за 35 тысяч рублей:
Российские продаваны обнаглели донельзя, конечно (или это российское представительство Xiaomi стрижёт сверхприбыли себе на чёрную икру и чёрные джипы?).
Поэтому открываем Ozon Global, AliExpress или китайских продавцов на Wildberries и о чудо! Этот же Xiaomi продаётся за 18 тысяч наших деревянных рублей. Хоть щас бери, и даже под таможенные пошлины не попадёшь.
Бывает даже дешевле — за 14-16 тысяч. Но на распродажах, поэтому не в счёт, на них-то и Инфиниксы на WB/Ozon дешевле.
Итак, про сам смартфон: камера примерно как у Camon 30 по качеству. По видео чуть-чуть прирост, нормально снимает в 1080p, по фото — лучше справляется со съёмкой ночью. Дисплей AMOLED, но автономность такая же как у Infinix с IPS. Процессор по быстродействию такой же, скорость зарядки чуть лучше.
А вот к чему стоит подготовиться, если вы решили покупать девайс от Xiaomi, так это огромное (нет, скорее ОГРОМНЕЙШЕЕ) количество рекламы и предустановленного хлама в фирменной оболочке системы. Убить пару часов на удаление всего китайского софта и переключение ползунков в настройках после распаковки нового девайса — ритуал настоящего сяомиста.
Выводы
HOT 50 приколен тем, что он выглядит дороже, чем стоит. Тонкий, в меру компактный. По автономности нормальный. Дисплей яркий и, по меркам бюджетных смартфонов, цветопередача неплохая.
Из дешёвой (будем откровенны) камеры выжали максимум — в итоге по качеству фото в сравнении с 64 Мп и прочими 108 Мп сенсорами разницы по фотосъёмке почти нет.
Но есть TECNO Camon 30 в своих вайлдберисах, который фоткает лучше (и разряжается быстрее, но тем не менее) по такой же цене. Есть Сяома с доставкой из Китая, которая за 15-18 тысяч фотографирует лучше.
И сам по себе Infinix HOT 50 4G так-то неплох — будь он не за 15, а за 13 тысяч рублей, вопросов бы вообще не возникало. Смартфон-то нормальный.
Но если хотите 15 или 16 уже есть варианты.
Короче, если вы хотите смартфон с уменьшенными, насколько это можно при среднестатистическом размере дисплея, габаритами, а камерой пользуетесь в основном днём, вам он будет норм вполне. Если прям хотите камерафон, то... ну, среди Инфиниксов это уже Note 40 Pro. А это уже 22.5 тысячи рублей даже в оф.магазине на WB (в DNS и вовсе 26 тысяч на данный момент), что вообще жесть как дорого.
И понятное дело, что у упомянутых выше Сяом и Текн свои недостатки, но хотя бы есть варианты взять смартфон с камерой получше, а и логикой «а остальные минусы я затерплю!». У Infinix же именно общечеловеческие ценности (дисплей, автономность, корпус) поприятнее, но камера — средненькая всего лишь. Скучно!
Но, опять же, возможно у нас, обзорщиков, искажённое восприятие, и фотографируют обычные люди изредка (то, что видео снимают редко, мы и так в курсе), а корпус + автономность для них важнее концепции «все деньги в камеру, остальное — на сдачу». Вот сейчас и проверим.
- Стильный дизайн и тонкий корпус
- Качественно снимает фото днём
- Хороший, по меркам IPS, яркий дисплей
- Автономность в порядке
- Иногда встречаются дефекты сборки
- Качество съёмки видео и ночной съёмки фото хромает
- Медленная зарядка (18 Вт, 2 часа с 0% до 100%)