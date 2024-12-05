Infinix HOT 50 4G — красивый и в меру компактный смартфон за 15 тысяч. Чем пожертвовали взамен?

Итак, про сам смартфон: камера примерно как у Camon 30 по качеству. По видео чуть-чуть прирост, нормально снимает в 1080p, по фото — лучше справляется со съёмкой ночью. Дисплей AMOLED, но автономность такая же как у Infinix с IPS. Процессор по быстродействию такой же, скорость зарядки чуть лучше.

А вот к чему стоит подготовиться, если вы решили покупать девайс от Xiaomi, так это огромное (нет, скорее ОГРОМНЕЙШЕЕ) количество рекламы и предустановленного хлама в фирменной оболочке системы. Убить пару часов на удаление всего китайского софта и переключение ползунков в настройках после распаковки нового девайса — ритуал настоящего сяомиста.

Выводы

HOT 50 приколен тем, что он выглядит дороже, чем стоит. Тонкий, в меру компактный. По автономности нормальный. Дисплей яркий и, по меркам бюджетных смартфонов, цветопередача неплохая.

Из дешёвой (будем откровенны) камеры выжали максимум — в итоге по качеству фото в сравнении с 64 Мп и прочими 108 Мп сенсорами разницы по фотосъёмке почти нет.

Но есть TECNO Camon 30 в своих вайлдберисах, который фоткает лучше (и разряжается быстрее, но тем не менее) по такой же цене. Есть Сяома с доставкой из Китая, которая за 15-18 тысяч фотографирует лучше.

И сам по себе Infinix HOT 50 4G так-то неплох — будь он не за 15, а за 13 тысяч рублей, вопросов бы вообще не возникало. Смартфон-то нормальный.

Но если хотите 15 или 16 уже есть варианты.

Короче, если вы хотите смартфон с уменьшенными, насколько это можно при среднестатистическом размере дисплея, габаритами, а камерой пользуетесь в основном днём, вам он будет норм вполне. Если прям хотите камерафон, то... ну, среди Инфиниксов это уже Note 40 Pro. А это уже 22.5 тысячи рублей даже в оф.магазине на WB (в DNS и вовсе 26 тысяч на данный момент), что вообще жесть как дорого.

И понятное дело, что у упомянутых выше Сяом и Текн свои недостатки, но хотя бы есть варианты взять смартфон с камерой получше, а и логикой «а остальные минусы я затерплю!». У Infinix же именно общечеловеческие ценности (дисплей, автономность, корпус) поприятнее, но камера — средненькая всего лишь. Скучно!

Но, опять же, возможно у нас, обзорщиков, искажённое восприятие, и фотографируют обычные люди изредка (то, что видео снимают редко, мы и так в курсе), а корпус + автономность для них важнее концепции «все деньги в камеру, остальное — на сдачу». Вот сейчас и проверим.