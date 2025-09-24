Супер-тонкий смартфон в стиле iPhone Air, но с ценой в 10 раз ниже: Infinix HOT 60 Pro+

Причём, мы говорим о смартфоне за 15 тысяч рублей, а здесь не только AMOLED, но и 144 Гц, и пиковая яркость выше, чем у Samsung Galaxy A56 или Xiaomi 14T, например. Протестированные параметры, считай, не отличаются от заявленных, за это особый респект производителю.

К слову, хотя Infinix HOT 60 Pro+ и бюджетник, но даже к неровной рамке экрана тут не придерёшься, как это обычно у дешёвых китайских смартфонов бывает.

Производительность и автономность

Смартфон работает на процессоре (точнее — системе на чипе) MediaTek Helio G200, который на самом деле слегка перелицованный G100, который, в свою очередь, тот же G99 Ultimate, который… Ну вы поняли. Суть в том, что да, железо старое, выдают его под видом нового, но это абсолютно не имеет значения по двум причинам.