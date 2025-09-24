Супер-тонкий смартфон в стиле iPhone Air, но с ценой в 10 раз ниже: Infinix HOT 60 Pro+Пробник дорогой жизни, так сказать
Внешний вид
По-настоящему тонкие смартфоны сегодня — это складные «фолды» в разложенном состоянии. Например, толщина OPPO Find N5 и Samsung Galaxy Z Fold7 составляет всего 4,2 мм (в сложенном состоянии почти 9 мм). Однако и у Apple с Infinix не всё так просто. Каким бы тонким ни был корпус, всё же камеру приходится делать толстой и массивной. Толщина и iPhone Air, и Infinix HOT 60 Pro+, который у нас сегодня на обзоре, составляет 9,5 мм если измерять штангенциркулем в самом толстом месте — т.е. как раз где камера.
Вообще, я не очень понимаю, почему производители так гоняются за толщиной. Совсем тонкий смартфон не так уж удобно держать — всё равно приходится использовать какой-то бампер или чехол. Гораздо важнее на мой взгляд, чтобы смартфон был лёгким. Infinix HOT 60 Pro+ весит всего 155 г — кстати, на 10 граммов легче, чем iPhone Air.
При этом, у Infinix закруглённый экран по краям (он же — «экран-водопад»). Скругление совсем небольшое, и, кажется, сделано лишь для того, чтобы писать в рекламе: «самый тонкий смартфон со скруглённым экраном».
По остальным размерам смартфон достаточно большой: ширина 75,8 мм (на 1,1 мм больше, чем у айфона), высота — 164 мм (на 7,8 мм больше айфона). В общем, экран достаточно большой, но держать смартфон в руках удобно — из-за малого веса.
Все кнопки расположены на правом боку: это «качелька» громкости и кнопка питания/блокировки, а сканер отпечатков пальцев встроен под экран.
3,5–мм выхода на наушники у смартфона нет, но при такой толщине это и понятно.
Экран
С момента выхода Infinix на российский рынок я регулярно ругал экраны их телефонов. Удивительно, но в Infinix прислушивались к критике и в каждом следующем поколении экраны становились всё лучше и лучше.
И вот теперь у меня на тесте сразу два смартфона от этой компании (второй — Infinix GT30 Pro, его обзор выйдет позже), и я понимаю, что придраться тут уже буквально не к чему. Яркие, чёткие экраны, с идеальной гаммой, приятной глазу цветопередачей, прилично откалиброванные с завода.
|Infinix HOT 60 Pro+
|Максимальный уровень яркости (макс.авто/макс ручн./мин.)
|1500/695,5/2,73 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,07
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
Причём, мы говорим о смартфоне за 15 тысяч рублей, а здесь не только AMOLED, но и 144 Гц, и пиковая яркость выше, чем у Samsung Galaxy A56 или Xiaomi 14T, например. Протестированные параметры, считай, не отличаются от заявленных, за это особый респект производителю.
К слову, хотя Infinix HOT 60 Pro+ и бюджетник, но даже к неровной рамке экрана тут не придерёшься, как это обычно у дешёвых китайских смартфонов бывает.
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре (точнее — системе на чипе) MediaTek Helio G200, который на самом деле слегка перелицованный G100, который, в свою очередь, тот же G99 Ultimate, который… Ну вы поняли. Суть в том, что да, железо старое, выдают его под видом нового, но это абсолютно не имеет значения по двум причинам.
Первая: смартфон бюджетный. 15 тысяч рублей за такое железо в российской рознице — это норма. Даже в обычных смартфонах, а тут у нас более тонкий.
Вторая причина: работает смартфон всё равно отлично. Ничего не тормозит, не виснет, не лагает, 144-герцовый экран раскрывается, так что в каком-то смысле мы дожили до дзена, когда процессор в смартфоне больше не имеет значения. Ну, если это не Unisoc какой-нибудь, но это пока — когда-то вон и на MediaTek без презрения сложно было смотреть из-за постоянных микролагов.
К слову, хотя смартфон довольно дешёвый, все основные датчики тут на месте: магнетометр (компас), акселерометр и полноценный (а не эмулированный, как бывает у бюджетников) гироскоп.
Автономность смартфона на среднем уровне — по крайней мере, Infinix точно ничего не «подкручивают» под наше тестирование (потому что в результаты тестов автономности некоторых моделей из верхней части графика я, честно говоря, не верю: т.е. результаты-то верные, но совершенно не показательные).
Встроенная нейросеть Folax
Видимо, в обзорах смартфонов Tecno и Infinix теперь не избежать упоминания нейросетей. Ранее я подробно рассказывал, как всё работает в Tecno Camon 40 Pro, но тогда у Infinix всё было лишь на базовом уровне, а вот теперь уже почти не отличить.
Folax может увеличивать масштаб изображений, весьма правдоподобно дорисовывая недостающие детали, вырезать объект из фона, осуществлять поиск по любому содержимому на экране, переводить телефонные звонки (вы можете говорить на русском, ваш собеседник — на английском, и вы будете друг друга понимать, ну или по крайней мере так заявлено) или какую-то текстовую информацию на экране, и т.д.
Для работы большинства функций требуется подключение к интернету.
Камера
Производитель хвалится, что в смартфоне стоит сенсор Sony IMX882 (он же Sony LYT-600). Такой же сенсор используется, например, в Realme 14 Pro+, правда на телевике, а не на основной камере. Тут же несмотря на три «глазка» сзади, тыльная камера всего одна: нет ни телевика, ни сверхширика. Вроде как один из «глазков» — это «сенсор глубины» на 0,8 Мп, но это не точно. В любом случае, минимум один из объективов — просто муляж.
Зачем китайцы ставят камеры-муляжи? Спросите у Nokia 9 PureView (чур, гуглить только если у вас нет трипофобии). Но если честно: так проще продать телефон. Если вы разбираетесь, вас муляжи не особо смутят, если не разбираетесь — телефоны с бОльшим количеством «глазков» будут казаться лучше вот просто из-за этого.
Впрочем, ладно. Как сама камера-то снимает?
И вот тут я был приятно удивлён. Для смартфона за 15 тысяч рублей снимает Infinix HOT 60 Pro+... Очень даже хорошо! В том числе ночью. В том числе, видео!
С видео тут как у многих Infinix: можно в 1080@60 к/с, а можно в 1440/30 к/с. В любом случае, раньше даже какой-нибудь Infinix Note 40 Pro снимал хуже, и тут явно виден прогресс.
© Примерно такое качество видео вы получите на этом смартфоне
Конкуренты
|Infinix HOT 60 Pro+
|Tecno Spark Slim
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Операционная система
|Android 15 + XOX 15.1.1
|Android 15 + XOX 15.1.1
|Android 15 + One UI 7
|Экран
|6,78'', 1224x2720 пикс., 420 ppi, AMOLED 144 Гц
|6,78'', 1224x2720 пикс., 440 ppi, AMOLED 144 Гц
|6,7'', 1440x3120 пикс., 513 ppi, LTPO AMOLED 120 Гц
|Процессор
|MediaTek Helio G200, 2x Cortex A76 2,22 ГГц + 6x Cortex A55 2 ГГц
|MediaTek Helio G200, 2x Cortex A76 2,22 ГГц + 6x Cortex A55 2 ГГц
|Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite, 2x Oryon V2 Phoenix L 4,47 ГГц + 6x Oryon V2 Phoenix M 3,53 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Adreno 830
|Оперативная память
|8 Гбайт LPDDR4X
|8 Гбайт LPDDR4X
|12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|256/512 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6/7), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная: 50 Мп f/1,79, качество видео: до 1080@60 FPS/1440@30 FPS, Фронтальная: 13 Мп f/2,0
|Основная: 50 Мп, Фронтальная: 13 Мп
|Основная двойная: 200 Мп f/1,7 OIS + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS, Фронтальная: 12 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|5160 мАч
|5160 мАч
|3900 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|25 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|да, 15 Вт
|Размеры
|164х75,8х5,95 мм
|164,2х75,9х5,9 мм
|158,2х75,6х5,8 мм
|Масса
|155 г
|156 г
|163 г
|Класс защиты
|IP65
|IP64
|IP68
|Цена
|15 тысяч рублей
|от 67 тысяч рублей
Tecno Spark Slim
Как часто бывает у Tecno и Infinix, Tecno Spark Slim — почти полная копия Infinix HOT 60 Pro+. Разве что, в Tecno не стали ставить камеру-муляж на заднюю стенку, ограничившись двумя «глазками». В остальном это буквально тот же смартфон (ну, габариты на 0,1 мм отличаются), но с оболочкой от Tecno. Разве что, сенсор камеры там пока не точно ясно, какой именно, но от Sony и с плюс-минус теми же известными характеристиками.
Samsung Galaxy S25 Edge
Если всё же толщина смартфона для вас главный приоритет (а на айфон деньги тратить не хочется — да и правильно), то можете рассмотреть Samsung Galaxy S25 Edge. Этот смартфон как-то незаслуженно обделили вниманием, хотя понять причины можно: корейцы попытались типа возродить серию Edge, лишив смартфон собственно Edge — т.е. изгиба экрана (да не просто изгиба, у оригинального Edge этот изгиб был по сути вторым экраном).
Тем не менее, кроме цены, автономности и скорости зарядки этот смартфон будет, конечно же, во всём лучше Infinix HOT 60 Pro+. Он даже чуть тоньше, как можно видеть из таблицы.
Итого
Вот как было раньше: тестируешь линейку новых смартфонов какого-то производителя, от дешёвых до самых дорогих, и потом резюмируешь: этот не стоит брать вообще, этот — только если вам нужна такая-то функция, а вот этот — лучшее соотношение цены качества.
Но теперь со смартфонами Tecno и Infinix стало прям скучно (Realme тоже хорошие, но не всегда, особенно некоторые их модели на Unisoc). Почти всё что выпускают эти два бренда — достойно покупки, если вас устраивают характеристики. При этом, цена абсолютно в рынке, даже ниже среднего.
Я бы не сказал, что главная фишка Infinix HOT 60 Pro+ — толщина (тем более, в самом толстом месте он почти сантиметр толщиной). Главная его фишка — малый вес (попробуйте поискать телефоны легче), ну и то, что теперь за каких-то 15 тысяч можно получить не лагающий смартфон с хорошим, ярким 144 Гц AMOLED-экраном, добротным процессором, более чем достаточным объёмом памяти, и быстрой зарядкой.
- Очень приятная цена
- Отличный, яркий экран
- Лёгкий и тонкий корпус
- Встроенная нейросеть
- Хорошая камера
- Плёнка в комплекте есть, но не наклеена