Топ за свои деньги в российских реалиях: Infinix Note 40 Pro

Топ за свои деньги в российских реалиях: Infinix Note 40 ProВремена меняются
Довольно забавно наблюдать, как в категории «топ за свои деньги» по цепочке меняются бренды. Про дешёвые Xiaomi мы уже забыли (а про Huawei с Meizu и подавно), а теперь вот и Realme чаще всего оказываются дороговатыми смартфонами, у которых модели среднего уровня уже стоят 35-47 тысяч рублей.
Конечно, без влияния изменчивого курса валют тут не обошлось, но всё-таки — на сегодняшний день скорее именно Infinix (ну и ещё Tecno) можно назвать самыми навороченными бюджетными смартфонами. Особенно после того, как они исправили свой главный недостаток — жутко «синюшные» (и вообще откровенно слабые) экраны прошлых моделей.
Кстати, о дисплее: в Infinix Note 40 Pro установлен 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Претензий к экрану у меня нет, с ним комфортно и всё видно даже под ярким малазийским солнцем (но в редакции потестирую колориметром — позже выпустим обзор с замерами дисплея и автономности в сравнении с конкурентами).
|Операционная система
|Adroid 14 + XOS 14
|Экран
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 20,3:9, AMOLED 120 Гц, 393 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G99 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 + 2 Мп f/2,4, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|70 Вт
|Беспроводная зарядка
|Да, 20 Вт
|Размеры
|164,4x74,6x7,8 мм
|Масса
|190 г
|Класс защиты
|IP54
При этом наращивание производительности смартфонов компанию не особо заботит. При условии, конечно, что эта производительность — «достаточная». В частности, в Note 40 мы по-прежнему видим процессор MediaTek Helio G99 (в версии Ultimate, но всё же), который… Ну вообще-то и правда оптимальный вариант по соотношению цена/качество, если только вы по каким-то религиозным соображениям, наподобие GCam, не предпочитаете строго Qualcomm.
Однако времена, когда смартфоны на MediaTek безбожно тормозили и лагали давно прошли. Helio G99 Ultimate позволяет и играть, и обрабатывать анимацию интерфейса приложений в 120 к/с, и всё это без каких-либо проблем. Да и в целом, вы можете даже не интересоваться, какой процессор стоит в вашем смартфоне 17 тысяч рублей — это касается и Infinix, и Tecno, и Realme, и Xiaomi. Разве что в смартфонах Samsung, Nokia, Motorola, TCL и Oppo можно всё ещё встретить маломощное железо по неприличной цене.
Infinix Note 40/40 Pro концентрируются на других вещах. Например, большим сюрпризом лично для меня было обнаружить в них… Беспроводную зарядку! Между прочим, у Realme её нет даже в топ-моделях за кучу денег. Здесь же не только про-версия, но и базовая обладает этой функцией.
Но сама по себе зарядка — ещё цветочки. Infinix также выпустили (жаль, что отдельно, в смысле в комплект с телефоном не входит) и магнитный беспроводной пауэрбанк, по аналогии с таковым у Apple. Называется пауэрбанк Magcharge, и к айфону он, кстати, тоже крепится.
Т.е. вы предварительно заряжаете пауэрбанк от розетки, берёте с собой — он довольно компактный и тонкий. Когда нужно просто крепите его сзади к смартфону, и он держится на магнитах. Держится, кстати, очень хорошо! Коллеги с айфонами говорят, что даже к айфону Magcharge от Infinix крепится лучше, чем родной, от Apple.
Минус только один — пауэрбанк магнитится не к спинке смартфона, а к чехлу-бамперу, который поставляется в комплекте. Так что, без бампера никакого тебе магнитного крепления — надеюсь, в следующем поколении смартфонов компания и это исправит.
Ёмкость пауэрбанка — 3020 мАч. Не очень много, но хватит, чтобы продлить заряд смартфона минимум на пол-дня. Мощность такой зарядки — 18 Вт, а всего новые телефоны поддерживают беспроводную зарядку до 20 Вт (по проводу зарядка — 70 Вт). Кстати, компания утверждает, что Infinix Note 40 Pro не боится морозов и прекрасно заряжается даже при минусовой температуре. Чтобы продемонстрировать это, они сняли ролик (да-да, я понимаю, о чём вы думаете, но в ролике всё настоящее — и снег, и мороз, и зарядка смартфона):
Подробный тест автономности Infinix Note 40 Pro я подготовлю уже к полноценному обзору, но пока впечатления только положительные: с пол-десятого утра до пол-седьмого вечера смартфон непрерывно раздавал Wi-Fi, также я на него фотографировал и снимал видео, и к вечеру заряд составлял 65%. Пауэрбанк за весь насыщенный экскурсиями день так и не понадобился.
Также я всегда хвалил дизайн смартфонов Infinix — как мне кажется, среди недорогих смартфонов они тут лидеры (а Xiaomi, напротив, аутсайдеры). Конкретно Infinix Note 40 Pro, как мне кажется, особенно красиво смотрится с чехлом-бампером, защищающим спинку и позволяющим крепить магнитную зарядку. Жаль, что спинка никак не защищает бока, что может быть особенно важно — ведь, у Infinix Note 40 Pro края экрана закруглены.
Впрочем, с закруглением не переборщили – его тут в меру (примерно как и у Realme 12 Pro+), плюс, за счёт него рамки действительно смотрятся меньше. А, может, я просто привык к закруглениям, не знаю (но у Realme 11 Pro+ они мне всё ещё кажутся чрезмерными).
Ну и что также немаловажно: камера. И в Note 40, и в Note 40 Pro используется 108-мегапиксельный модуль, при этом в 40 Pro также стоит (наконец-то!) оптический стабилизатор. Из-за этого ночные снимки получаются довольно чёткими с первого раза, при этом шумы почти незаметны.
Оптического зума у смартфона нет (как и сверхширика, к сожалению), однако при достаточном освещении снимки с 3х зумом получаются очень убедительными. Конечно, на настоящий оптический зум они были бы ещё чётче, но тем не менее.
В целом, камера Infinix Note 40 Pro мне понравилась — пожалуй, это лучшая камера у Infinix. По крайней мере, среди тех моделей, что я тестировал. Даже видео снимает очень прилично, хотя «китайские подёргивания» иногда и дают о себе знать.
© Пример видеосъёмки на Infinix Note 40 Pro
© Пример видеосъёмки на Infinix Note 40 Pro
© Пример видеосъёмки на Infinix Note 40 Pro
К сожалению, российские цены на Infinix Note 40 Pro пока неизвестны, то же самое и с Infinix Note 40, не говоря уж про 5G-версию Note 40 Pro и Note 40 Pro+, которые тоже показали на презентации.
В евро получается около 240€ — это примерно 24 тысячи рублей. Учитывая, что цена Realme 12 Pro начинается от 34 тысяч рублей, выгода очевидна. 11 апреля Infinix представят линейку смартфонов и в России — тогда появятся и официальные цены. Ну а я подготовлю к этому времени и полноценный обзор Infinix Note 40/40 Pro — со всеми нашими тестами и графиками.