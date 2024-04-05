Топ за свои деньги в российских реалиях: Infinix Note 40 Pro

Довольно забавно наблюдать, как в категории «топ за свои деньги» по цепочке меняются бренды. Про дешёвые Xiaomi мы уже забыли (а про Huawei с Meizu и подавно), а теперь вот и Realme чаще всего оказываются дороговатыми смартфонами, у которых модели среднего уровня уже стоят 35-47 тысяч рублей.

Конечно, без влияния изменчивого курса валют тут не обошлось, но всё-таки — на сегодняшний день скорее именно Infinix (ну и ещё Tecno) можно назвать самыми навороченными бюджетными смартфонами. Особенно после того, как они исправили свой главный недостаток — жутко «синюшные» (и вообще откровенно слабые) экраны прошлых моделей.