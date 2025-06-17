Хороший смартфон среднего класса, который вы зря не вспоминаете перед покупкой

Хороший смартфон среднего класса, который вы зря не вспоминаете перед покупкойInfinix Note 50 Pro
Внешний вид
Я уже говорил, что Tecno и Infinix чередуют в своих смартфонах наличие/отсутствие «экрана-водопада» — это когда края скруглённые. Лично мне больше нравится просто плоский экран, без всяких водопадов-скруглений. Поэтому внешность Infinix Note 50 Pro мне симпатичнее, чем Infinix Note 40 Pro.
Разве что у 40 Pro была симпатичная спинка а-ля кожа. А здесь — в меру скучный пластиковый бампер.
Все кнопки тут на правом боку: качелька громкости и кнопка блокировки, удержание которой также вызывает AI-ассистент (подробнее о нём — в следующем параграфе).
В руке телефон лежит и выглядит отлично, смущает только несоответствие скруглений углов экрана и корпуса. Ну и нижняя рамка экрана всё же чуть толще остальных.
Зато разъём USB-C на нижнем торце расположен симметрично — мне такое нравится.
Смартфон защищён от пыли и брыз воды по стандарту IP64, что неплохо, но у прямых конкурентов уже полноценная водозащита IP68/IP69. Зато у Infinix есть беспроводная зарядка 30 Вт с магнитным креплением MagCharge, которое, кстати, совместимо с MagSafe от Apple.
Экран и интерфейс
Я всегда ругал Infinix за экраны: синюшные (с синюшными оттенками белого, чтобы поярче казалось), блёклые и по факту совершенно не яркие. Уже в прошлогоднем Infinix Note 40 Pro наметились серьёзные сдвиги в этом направлении, ну а в Infinix Note 50 Pro уже один из лучших экранов в данном ценовом диапазоне. Это если субъективно. Хотя, даже если объективно, взглянуть на замеры, всё тоже неплохо.
|Infinix Note 50 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс авто., макс. ручн./мин.)
|1100/528/1,92 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,1
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
Экран чёткий, яркий, на него банально приятно смотреть. Ну и высокая частота обновления — тоже плюс, хотя разницы между 144 Гц и 120 Гц никто всё равно не увидит.
Также интерфейс стал более приятным и «спокойным» — меньше кислотного зелёного. Хотя кто-то скажет, что он стал безликим, но лично мне так больше нравится.
Кстати, как и в Tecno Camon 40 Pro, где придумали своего ассистента Ella, активно пользующегося «услугами» встроенной в прошивку нейросети DeepSeek, в Infinix Note 50 Pro нас знакомят с ассистентом Folax. Правда, в отличие от Tecno, где Ella нам даже телефон настраивала (делала вид — по сути, это были обычные шаги по настройке Android из коробки, просто сопровождаемые приветливыми комментариями), здесь имя ассистента можно и не запомнить — настолько он спрятан в интерфейс.
Мы можем вызывать его удержанием кнопки блокировки — и да, это всё тот же DeepSeek.
Дополнительно можно удалить что-то с фотографии (в том числе своё селфи — здесь результат не хуже, чем он был у близкого по цене Tecno Camon 40 Pro), а также превратить корявый набросок в рисунок.
К сожалению, функции расширения изображения по всем сторонам, как у Tecno, здесь нет. А почему? Нейросеть такая же ведь используется. Жаль.
Производительность и автономность
Глядя на технические характеристики актуальных моделей Infinix и Tecno так и хочется сказать: «новые процессоры делают те, у кого старые плохие». (Да, я знаю, что Infinix/Tecno свои процессоры не делают, но думаю, вы поняли шутку). Infinix Note 50 Pro, как и его ближайший конкурент — Tecno Camon 40 Pro, построен на процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate, который по сути является тем же G99, на котором смартфоны делали ещё с 2022 г.
В целом можно видеть, что прогресс в мобильных процессорах будто бы остановился, и тому есть причины. Во-первых, непонятно — зачем нам более мощные процессоры? Вот реально — зачем? Чтобы что?
Интерфейс уже давно не тормозит и не лагает. И это всё равно больше вопрос оптимизации, а не мощностей. Приложения запускаются быстро. Реальной многозадачности (когда несколько приложений полноценно работают одновременно) в мобильных ОС всё равно нет, да и не нужна она тут. Ну, кроме многооконности, что всё равно больше имеет смысл во всяких раскладушках и планшетах (да и там на примере недавнего HONOR Pad X9a мы видим, что и на далеко не быстром Snapdragon 685 многооконность не тормозит).
Игры? Не смешите — вы видели, как тротлят все эти навороченные Snapdragon 8 Elite? Недавно я делал сравнение Tecno Camon 30 Pro (главного конкурента Infinix Note 50 Pro на точно таком же процессоре) и Samsung Galaxy S25. И угадайте, кто там полностью слил в тротлинг тесте — правильно, Samsung. В долгосрочной перспективе при высокой нагрузке минимальная производительность Snapdragon 8 Elite оказалась даже ниже, чем у MediaTek Helio G100 Ultimate.
Для игр нужно активное охлаждение. Все по-настоящему игровые устройства — будь то Steam Deck, Nintendo Switch/Switch 2 или AyaNeo Pocket S (обзор которой следующий на очереди) используют активное охлаждение.
Второй момент: разработчики мобильных игр не очень хотят ориентироваться на жалкий процент флагманских смартфонов прекрасно понимая, что в их бесплатные мобильные игрушки будут играть люди на чём попало. А в бесплатных играх главное что? Правильно — микротранзакции. И чем больше игроков — тем больше микротранзакций. Поэтому нет смысла затачивать игры под топовое железо, лучше оптимизировать игру для старого Медиатека.
В общем, может показаться, что я тут оправдываю Infinix, но на самом деле нет. Именно учитывая, что железо старое — не понятно, почему компания не работает над оптимизацией энергопотребления? Мы уже видели, как топовые Realme по автономности «уделывают» среднебюджетники. Задумались над оптимизацией даже в Samsung. А Tecno/Infinix сидят ровно и не шевелятся. Особенно Infinix. Да, смартфон работает долго, но где прогресс? Почему Infinix Note 50 Pro с 5200 мАч и современным OLED-дисплеем всего лишь в середине графика?
Камера
По камере Infinix Note 50 Pro тоже стал интереснее прошлогодней модели — наконец появился сверхширик. Телеобъектива мы, видимо, не дождёмся, но надо сказать, с цифровым зумом 2х картинка не сильно теряет в качестве.
Ну а по цветопередаче и прошлогодний Note 40 Pro уже был неплох, но Note 50 Pro, на мой взгляд, ещё лучше. За 25 тысяч рублей — весьма приличная камера. Да, привирает, но красиво привирает, на мой вкус.
И даже ночные снимки Note 50 Pro выходят очень достойными! А главное — сверхширик не мылит ночью, как обычно у китайцев (включая Tecno Camon 40 Pro) бывает. Правда, с ореолами от фонарей на сверхширике всё же перебор.
К селфи-камере вообще никаких претензий. Она отлично снимает, особенно учитывая ценовую категорию смартфона.
Что касается видео: то у нас тут есть выбор между 1440p и 30 к/с, и 1080p и 60 к/с. Точно такой же выбор был и раньше, и тут пока всё стабильно. Правда, съёмка в 60 к/с на деле оказывается съёмкой в 50 к/с, но если бы я не посмотрел в свойства медиафайла — и не заметил бы разницы.
Конкуренты
|Infinix Note 50 Pro
|Tecno Camon 40 Pro
|Realme 14 Pro
|Операционная система
|Android 15 + XOS 14
|Android 15 + HIOS 15
|Android 15 + Realme UI 6.0
|Экран
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 20:9, 393 ppi, AMOLED 144 Гц
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 393 ppi, AMOLED 144 Гц
|6,77’’, 1080х2392 пикс.,, AMOLED 120 Гц, 388 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G100 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, 4x Cortex-A78 2,5 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Dimensity 7300 Energy, 4x Cortex-A78 2,5 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G615 MC2
|Mali-G615 MC2
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, IR, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 50 Мп f/1,9 + сверхширик 8 Мп f/2,2, качество видео: до 1440@30FPS или 1080@60 FPS, Фронтальная - 32 Мп f/2,2
|Основная двойная: 50 Мп f/1,9 OIS + 8 Мп (сверхширик), качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: 50 Мп f/2,5
|Основная двойная: 50 Мп f/1,8 + 2 Мп сенсор глубины, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|5200 мАч
|5200 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|90 Вт
|45 Вт
|45 Вт
|Беспроводная зарядка
|да, 30 Вт, MagCharge
|нет
|нет
|Размеры
|163,3х74,4х7,3 мм
|164,3х74,6х7,3 мм
|162,8х74,9х7,6 мм
|Масса
|198 г
|179 г
|181,5 г
|Класс защиты
|IP64
|IP68/IP69
|IP68/IP69
|Цена
|от 25 тысяч рублей
|от 27 тысяч рублей
|от 28 тысяч рублей
Tecno Camon 40 Pro
По сути, у Tecno получился точно такой же смартфон, но с некоторыми нюансами. Первое: экран имеет закругления по краям (экран-водопад), что лично мне нравится меньше. Также мне меньше нравится, что мощность зарядки в два раза ниже, а беспроводной зарядки нет вовсе. Тогда как у Infinix она не только есть, и довольно быстрая, но ещё и с магнитным креплением (совместимым с таковым у Apple).
Из плюсов Tecno: более функциональный ИИ-ассистент с бОльшим набором нейросетевых функций. А также более крутая защита от воды, поддержка видеосъёмки до 4K, и наличие оптического стабилизатора на основной камере.
Realme 14 Pro
У Realme более крутой процессор, полноценная водозащита, и батарейка аж на 6000 мАч, но отсутствует беспроводная зарядка, медленнее проводная зарядка, и почему-то отсутствует сверхширик, что вообще странно. То есть, даже Infinix уже стали делать сверхширики, а Realme, наоборот, перестали.
Итого
За свои 25 тысяч рублей Infinix Note 50 Pro предлагает практически всё, что нужно современному пользователю, если вам не нужны 5G и супер-запас мощности процессора. Хороший экран — есть. Быстрая проводная и даже беспроводная зарядка — есть. Камера на уровне выше среднего (ну или точно не ниже) — тоже есть.
Можно пожелать памяти побольше — мол, лишней не будет, но у конкурентов при той же цене 8/128, в лучшем случае — 8/256, Гбайт, а тут — 12/256 Гбайт.
Поставить сюда защиту от воды получше и камеру для оптического зума 4x — и будет идеальный смартфон.
- Отличный экран
- Хорошая камера
- Быстрая зарядка
- Беспроводная зарядка с магнитным креплением
- Много ОЗУ
- Защита от воды хуже, чем у прямых конкурентов
- Встроенный ИИ менее функциональный чем у Tecno