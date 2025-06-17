Хороший смартфон среднего класса, который вы зря не вспоминаете перед покупкой

В целом можно видеть, что прогресс в мобильных процессорах будто бы остановился, и тому есть причины. Во-первых, непонятно — зачем нам более мощные процессоры? Вот реально — зачем? Чтобы что?

Интерфейс уже давно не тормозит и не лагает. И это всё равно больше вопрос оптимизации, а не мощностей. Приложения запускаются быстро. Реальной многозадачности (когда несколько приложений полноценно работают одновременно) в мобильных ОС всё равно нет, да и не нужна она тут. Ну, кроме многооконности, что всё равно больше имеет смысл во всяких раскладушках и планшетах (да и там на примере недавнего HONOR Pad X9a мы видим, что и на далеко не быстром Snapdragon 685 многооконность не тормозит).

Игры? Не смешите — вы видели, как тротлят все эти навороченные Snapdragon 8 Elite? Недавно я делал сравнение Tecno Camon 30 Pro (главного конкурента Infinix Note 50 Pro на точно таком же процессоре) и Samsung Galaxy S25. И угадайте, кто там полностью слил в тротлинг тесте — правильно, Samsung. В долгосрочной перспективе при высокой нагрузке минимальная производительность Snapdragon 8 Elite оказалась даже ниже, чем у MediaTek Helio G100 Ultimate.

Для игр нужно активное охлаждение. Все по-настоящему игровые устройства — будь то Steam Deck, Nintendo Switch/Switch 2 или AyaNeo Pocket S (обзор которой следующий на очереди) используют активное охлаждение.

Второй момент: разработчики мобильных игр не очень хотят ориентироваться на жалкий процент флагманских смартфонов прекрасно понимая, что в их бесплатные мобильные игрушки будут играть люди на чём попало. А в бесплатных играх главное что? Правильно — микротранзакции. И чем больше игроков — тем больше микротранзакций. Поэтому нет смысла затачивать игры под топовое железо, лучше оптимизировать игру для старого Медиатека.