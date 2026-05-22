Infinix Note 60 — когда «базовый» смартфон стал интересным
Внешний вид
Про внешний вид Note 60 проще всего сказать: это как будто дизайнеру дали бриф «сделай современно, но не копируй iPhone в лоб», поэтому здесь смешались квадратные рамки объективов и типичный для телефонов последнего года подиум на задней панели. Этот «блок» вытянут по ширине почти на всю верхнюю часть, а на нём разместились две камеры, вспышка и фирменная подсветка Active Halo.
Для смартфона за 27 тысяч рублей как минимум одна из редких фишек в этом ценовом сегменте ощущается вами сразу. Речь про рамку корпуса девайса из приятного матового алюминия, а вот задняя крышка пока ещё пластиковая. Понравилась и толщина в 7,45 мм при батарее на 6500 мАч.
К покупке доступны три цвета: чёрный, серый и голубой. Последний как раз на нашем сегодняшнем обзоре, но в реальности он скорее похож на бледно-салатовый.
Про всякие кнопки на гранях вам можно много интересного рассказать. Например сверху выгравирован логотип JBL, потому что в Note 60 подвезли качественные динамики. Там же находится один из них вместе с микрофоном, ну и антенны для передачи сигнала связи.
Слева разместили многофункциональная кнопка One-Tap — по сути клавиша, куда можно повесить любое действие или приложение через отдельный пункт в настройках.
На правой грани всё ещё интереснее: помимо привычной нам клавиши разблокировки дисплея и качельки регулировки громкости, чуть ниже разместился сенсорный датчик. «Ну... наверное зум для камеры, прямо как у Apple! Ничего нового.», — подумаете вы. Я тоже так сначала предположил, но оказалось, что это сенсор здоровья, который измеряет пульс, сатурацию и вариабельность сердечного ритма через приложение фирменное приложение My Health.
Кстати, что у девайса прям откровенно так себе — влагозащита. Тут всего лишь технологии стандарта IP64, что для психологической цены «телефон почти за тридцатку» скорее не норма. Хотя помимо конкурентов с IP68 есть и достаточно устройств вообще без какой-либо официальной защиты.
А вот на нижней грани ничего необычного: слот для двух nano-SIM, микрофон, разъём USB Type-C для зарядки и передачи данных, один из двух стереодинамиков.
Огорчает адаптер питания всего на 45 Вт, поэтому его не получится использовать для зарядки ноута (это хороший такой лайфхак последних лет, когда покупаешь современный китайский смартфон с мощным зарядником на 65+ Вт и используешь его везде).
А вот что ещё понравилось — комплектный чехол. Во-первых, он здесь пластиковый, а не силиконовый. А во-вторых, в него встроен магнит для беспроводной зарядки или, например, фиксации телефона в качестве навигатора в вашей машине.
Дисплей
Экран — одна из главных киллерфич нового Note 60. Никаких рамок и уж тем более «подбородков» снизу (привет Samsung с телефонами из А-линейки по 40-50 тысяч у «официалов»), диагональ 6,78 дюйма. Сам дисплей выполнен по технологии LTPS AMOLED, разрешение 2644х1208 пикселей, а плотность около 429 ppi.
Частота обновления тут аж целых 144 Гц. Но на практике это больше маркетинг, потому что полноценную частоту поддерживают в основном системные приложения и часть интерфейса, многие программы и игры ограничиваются 90-120 Гц.
|Infinix Note 60
|Максимальный уровень яркости
|519 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.3
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7500K
В наших тестах Infinix Note 60 показал достойные результаты яркости дисплея. Мы смогли намерить 520 кд/м2, причем на постоянно занижающем показатели колориметре. На улице даже в солнечный день экран читаем, без ощущения выцветшей картинки, поэтому в помещениях с привычным нам офисным освещением никаких проблем точно не возникнет.
Есть и нюансы. Режим Always-On Display здесь в урезанной версии. он загорается на несколько секунд после блокировки или касания, но постоянной индикации не даёт. Не знаю, зачем это было сделано, но скорее всего в надежде сэкономить заряд батареи.
Вообще, серьезно докопаться к экрану я не могу. Он показывает яркую картинку, углы обзора большие и искажение цветов отсутствует, есть всякие фишки типа интерактивного «Dynamic Bar» вокруг выреза фронтальной камеры. Да и вообще тут вся система копирует яблочного производителя, потому что сделана под трендовый «стеклянный» дизайн. Но выглядит это всё достойно, не как дешёвая китайская подделка.
Производительтность и автономность
Внутри Infinix Note 60 установлен процессор Dimensity 7400 Ultimate. Технически это восьмиядерный чип, выполненный по 4-нм техпроцессу (4 ядра Cortex-A78 до 2,6 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 до 2,0 ГГц). За графику отвечает GPU Mali-G615 MC2, который конкурирует примерно с Adreno 720.
Если смотреть на эволюцию MediaTek, то Dimensity 7400 можно считать идейным наследником ранних хитов вроде Dimensity 920/1080, только с заметно более современным техпроцессом и лучшей энергоэффективностью. Он не пытается догнать флагманский Dimensity 9300 по мощности, но даёт тот самый «уровень комфорта», который большинству пользователей хватает с запасом.
В бенчмарках процессор набирает почти 1 млн баллов AnTuTu, то есть примерно уровень Snapdragon 7 Gen 4. А значит, что мощности хватает для отрисовки интерфейса XOS 16 без заметных глазу подлагиваний, приложения не выгружаются сразу из памяти, а тяжёлые игры вроде Genshin Impact или CoD: Mobile запускаются и работают на средних настройках при 60-80 FPS.
Да, это не топовый «игрофон» формата 120 FPS на ультрах, но вполне уверенный середняк, который позволяет вечером поиграть без чувства, что смартфон сейчас расплавится, а из-за лагов вам с каждой минутой будет хотеться кинуть его в стенку всё сильнее и сильнее.
А что там по автономности?
Внутри Infinix Note 60 установлен аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, а в комплекте идёт уже упомянутая мною проводная зарядка на 45 Вт. Полный цикл «от почти нуля до 100%» по времени занимает примерно за час с небольшим.
Кстати, помимо беспроводной зарядки на 30 Вт, у девайса есть обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Можно подзарядить ваши часы или наушники, если поблизости совсем никак не получается найти розетку или вы забыли адаптер питания дома.
В наших тестах при яркости в 200 кд/м2 Note 60 занимает позицию уверенных среднячков. Да, рекорды по автономности девайс не ставит, но на целый рабочий день в обычных сценариях вроде общения в мессенджерах, просмотра видео, звонков и сёрфинга в интернете вам его хватит. Если хотите точные цифры, то при включенном Wi-Fi получится 23 часа смотреть фильмы, 22 часа читать электронные книги и 11 часов играть в требовательные игры.
Камера
Камеры в Infinix Note 60 — это пример внятного компромисса: без 200 Мп и избыточного количества модулей, но с упором на более-менее стабильный результат в повседневных условиях. Основная камера в устройстве на 50 Мп, с апертурой f/1.59 и оптической стабилизацией, а дополнительно к ней установлен широкоугольный модуль на 8 Мп и апертурой f/2.2.
При хорошем освещении основная камера делает снимки с достаточно естественными цветами и нормальной для этого класса детализацией. Infinix перестала «давить» насыщенность до уровня мультфильма, картинка ближе к тому, что мы видим глазами, с совсем небольшой ноткой алгоритмов. Посмотрите сами:
Прикопаться днём я особо к кадрам не могу. Во многих снимках использован двукратный зум, который строится строится на кропе с основного модуля. Как можно увидлеть, в дневное время суток такой зум вполне рабочий: не рассыпается на пиксели, кадры пригодны и для соцсетей, и для моментов «надо приблизить вывеску/документ».
Если фотографировать ночью, то нормальные снимки получатся через раз. Например, работу цифрового зума можете оценить на фотке мотоцикла. А вот что смартфону даётся прям плохо — яркие участки кадра, а особенно уличное освещение. Как бы я не пытался, но многие снимки получаются с бликами от ламп. Ощущение, что стекло камеры грязное, ты его протираешь... и ничего не меняется!
Кажется, что это один из немногих случаев, когда я искренне был бы рад встроенной постобработке на основе ИИ для избавления от подобных бесящих вещей. Причём в Infinix Note 60 она уже есть, но вот с засветами в кадре не справляется (или справляется, но не всегда, ведь и нормальные фотки у меня тоже получились!).
Фронтальная камера в устройстве на 13 Мп, с аперутрой f/2.2 и без автофокуса. Причем его отсутствие заметно, потому что часть фоток в режиме «достал смартфон - открыл камеру - сфоткал» получаются размазанными. А где-то я вообще вышел каким-то красным как Синьор Помидор, хотя перед фоткой не бежал марафон и не отдыхал накануне. В общем, селфи-камера от раза к разу работает непредсказуемо.
А что насчёт видео?
Infinix Note 60 способен снимать в качестве до 4K@30fps, причем в этом случае работает AI-стабилизация. Вот вам примеры съёмки в дневное и ночное время, что думаете? Мне почему-то ночная понравилась больше, кадр не «скачет» туда-сюда и в целом картинка выглядит приятнее.
Мне кажется, что камера Note 60 это такой компромисс между нормальными (если приноровиться) снимками и недорогой ценой самого смартфона. Она не пытается тягаться с фотофлагманами, но для типичного «снять ребёнка, кота, закат, пару сториз и документ» её возможностей для большинства юзеров будет более чем достаточно.
Конкуренты
У официальных белых продавцов в России Infinix Note 60 сейчас продаётся примерно за 25 тысяч рублей. Давайте посмотрим, что можно отыскать на соседней полке магазина примерно за эти деньги?
Xiaomi Redmi 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro — классический крепкий середняк: AMOLED 120 Гц, аналогичный чип Demesity 7400 Ultra, средняя (=конкурентная) камера и хорошо многим знакомая оболочка. В том числе обилием рекламы, хе-хе. С одной стороны это вариант «взял и забыл» для юзера без особых запросов и не стремящегося к каким-нибудь нововведениям в мире технологий. Обновил девайс раз в год и пользуйся им в любмых мессенджерах.
А с другой стороны Infinix Note 60 выигрывает в мелочках. Даёт вам более продвинутый экран, современную систему со встроенным фирменным ИИ-помощникм и фишки вроде специального сенсора для отслеживания здоровья. Если пользуетесь не только проводными наушниками и зарядкой через Type-C, то есть приятные бонусы вроде беспроводной и реверсивной зарядки или отдельной кнопки действий. Я бы сказал, что Redmi — это выбор «консервативного» пользователя, а Infinix — для тех, кто хочет максимум фишек и живучести за те же деньги.
Tecno Camon 50
А вот чуть более дорогой (примерно 29-30 тысяч рублей) Tecno Camon 50 заточен под камеру: акцент на 50-мегапиксельный модуль, портреты, ночные сцены и агрессивные ИИ‑режимы для соцсетей. Экран у него тоже AMOLED с высокой герцовкой, так что визуальный опыт близок к Note 60. Но Camon скорее для тех, кто придерживается концепции «снимай и выкладывай», а не «делай несколько фоток и выбирай лучшую». В рамках среднебюджетников конечно, мы не говорим про фотофлагманы.
По сравнению с Infinix Note 60 у Camon 50 очень высокий класс защиты IP69K — без проблем выдерживает воду и пыль. Но в остальном, если вам нужен девайс на «повседневку» и камеры особо не играют роли, то без проблем можно остановиться на нашем сегодняшнем подопытном.
Выводы
Infinix Note 60 получился очень крепким «ежедневным» смартфоном с акцентом на экран и неплохую автономность. В своём ценовом диапазоне его имеет смысл брать тем, кто много смотрит контент, ценит время работы от батареи и не ставит камеру на первое место.
Девайс скорее про размеренный комфорт, а не гонку за топовыми показателями: AMOLED-дисплей на 144 Гц, высокий запас по яркости, плюс реальные день–полтора активной работы без розетки. Связка Dimensity 7400 и 8 ГБ ОЗУ даёт запас мощности для повседневных задач на ближайшие пару-тройку лет без ощущения, что система вот-вот начнёт «задыхаться».
Камера честно занимает позицию крепкого середняка: днём и в соцсетях будет нормально, ночью — уже видны косяки. Но, во-первых, это всё ещё не увроень «стыдно выкладывать» как на бюджетных моделях, а во-вторых, на Infinix Note 60 с прямыми руками можно делать хорошие снимки. Да, из минусов ещё можно отметить влагозащиту по стандарту IP64. А с другой стороны у смартфона на борту беспроводная зарядка, обратная зарядка, отдельная кнопка действий и сенсорный датчик здоровья в боковой грани. Много ли у каких конкурентов такое есть?
Если нужен универсальный, выносливый и функциональный смартфон в районе 25–30 тысяч, то Infinix Note 60 — очень разумный вариант. Если ваши приоритеты заключаются в топовой камере и премиальном бренде, лучше смотреть на какой-нибудь более дорогой Huawei nova 15 Pro, либо на уж совсеми дорогие модели флагманских брендов.
- Яркий дисплей с частотой обновления 144 Гц
- Много кнопок и комлпектный MagSafe-чехол
- Современная и стильная система XOS 16
- Камера в темноте ловит блики от ламп
- Влагозащита по стандарту IP64