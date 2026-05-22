Infinix Note 60 — когда «базовый» смартфон стал интересным

А вот чуть более дорогой (примерно 29-30 тысяч рублей) Tecno Camon 50 заточен под камеру: акцент на 50-мегапиксельный модуль, портреты, ночные сцены и агрессивные ИИ‑режимы для соцсетей. Экран у него тоже AMOLED с высокой герцовкой, так что визуальный опыт близок к Note 60. Но Camon скорее для тех, кто придерживается концепции «снимай и выкладывай», а не «делай несколько фоток и выбирай лучшую». В рамках среднебюджетников конечно, мы не говорим про фотофлагманы.

По сравнению с Infinix Note 60 у Camon 50 очень высокий класс защиты IP69K — без проблем выдерживает воду и пыль. Но в остальном, если вам нужен девайс на «повседневку» и камеры особо не играют роли, то без проблем можно остановиться на нашем сегодняшнем подопытном.

Выводы

Infinix Note 60 получился очень крепким «ежедневным» смартфоном с акцентом на экран и неплохую автономность. В своём ценовом диапазоне его имеет смысл брать тем, кто много смотрит контент, ценит время работы от батареи и не ставит камеру на первое место.

Девайс скорее про размеренный комфорт, а не гонку за топовыми показателями: AMOLED-дисплей на 144 Гц, высокий запас по яркости, плюс реальные день–полтора активной работы без розетки. Связка Dimensity 7400 и 8 ГБ ОЗУ даёт запас мощности для повседневных задач на ближайшие пару-тройку лет без ощущения, что система вот-вот начнёт «задыхаться».

Камера честно занимает позицию крепкого середняка: днём и в соцсетях будет нормально, ночью — уже видны косяки. Но, во-первых, это всё ещё не увроень «стыдно выкладывать» как на бюджетных моделях, а во-вторых, на Infinix Note 60 с прямыми руками можно делать хорошие снимки. Да, из минусов ещё можно отметить влагозащиту по стандарту IP64. А с другой стороны у смартфона на борту беспроводная зарядка, обратная зарядка, отдельная кнопка действий и сенсорный датчик здоровья в боковой грани. Много ли у каких конкурентов такое есть?

Если нужен универсальный, выносливый и функциональный смартфон в районе 25–30 тысяч, то Infinix Note 60 — очень разумный вариант. Если ваши приоритеты заключаются в топовой камере и премиальном бренде, лучше смотреть на какой-нибудь более дорогой Huawei nova 15 Pro, либо на уж совсеми дорогие модели флагманских брендов.