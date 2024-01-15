Хороший смартфон за 7-9 тысяч рублей, который вы напрасно не замечали

Хороший смартфон за 7-9 тысяч рублей, который вы напрасно не замечалиInfinix Smart 8
Прогресс делает своё дело, поэтому я могу сказать, что Smart 8 — это серьёзный скачок вперёд по сравнению со Smart 7. И, наверное, первый сверхбюджетный Infinix, который можно с чистой душой рекомендовать к покупке наравне со смартфонами Xiaomi и Realme в этом бюджете.
Я помню времена, когда в мобильных гаджетах (КПК, смартфонах) появился Bluetooth. Тогда это был удел только самых дорогих и топовых моделей, но сегодня представить смартфон без Bluetooth невозможно в принципе. Потом то же случилось с Wi-Fi — сначала этим модулем (ещё каким-нибудь медленным 802.11b) оснащали только дорогущие КПК и коммуникаторы, а теперь, опять же, и самые дешёвые смартфоны 100% имеют Wi-Fi, об этом даже никто не задумывается. Скорости разные, конечно, да и функциональность может различаться, но всё равно — модуль есть.
GPS, LTE, IPS-экран… Все эти поначалу «премиальные» функции перекочевали в самые бюджетные смартфоны, дешевле 10 тысяч рублей. Помяните моё слово — с AMOLED-экранами скоро будет то же самое, но пока можно наслаждаться частотой обновления более чем 90 Гц на IPS-матрице.
И да, поначалу я думал, что это именно какая-то уникальная фишка Infinix Smart 8 — мол, стоит дешевле 10 тысяч рублей (точнее: 7 тысяч рублей за 64 ГБ и 9 тысяч рублей за 128 ГБ), и вот эти 4/128 ГБ в таком-то бюджете! И даже дисплей 90 Гц! Но когда я стал искать конкурентов, как мы обычно делаем в обзорах, я увидел, что это уже типичная ситуация на рынке.
Внешний вид
Ещё одно дополнение к сказанному выше — внешность смартфонов. Флагманы прошлых лет в принципе и сейчас выглядят стильно, но вот на дешёвые модели тех лет без слёз не взглянешь. Они всем своим видом кричат, что их сделали «на коленке» за 5 копеек и экономили на всём, на чём только можно.
В том, что нынешние бюджетники начинают тоже смотреться прилично — большая заслуга Infinix (и немного Realme). Посмотрите на спинку Infinix Smart 8… Прямо и не скажешь, что это один из самых дешёвых смартфонов среди продающихся. Ну, если брать именно новые модели, 2023 года, и именно в магазине, а не на барахолках.
Главная фишка внешности Infinix Smart 8 — переливающаяся спинка. Правда, заметны эти переливы далеко не при любом освещении:
Экономят Infinix на другом — в комплекте нет чехла (80 рублей зажали), да и сама упаковка будто коробка с гвоздями: внутри всё перекатывается, если её встряхнуть.
Но сам смартфон в руках выглядит прям даже круто. Особенно если вспомнить, что он стоит 7 тысяч рублей.
Ещё одно приятное веяние времени в бюджетных смартфонах — тут есть сканер отпечатков пальцев! Он встроен в кнопку питания, которая расположена на правом боку под качелькой громкости. Работает быстро и чётко, никаких претензий к нему.
А ещё тут разъём для зарядки не micro-USB, а USB-C. Опять же, совсем недавно в бюджетных смартфонах (в том же Xiaomi Redmi 12C, например) его и ожидать не стоило… Зато что осталось, кажется, только в дешёвых смартфонах — разъём для проводных наушников 3,5-мм. И FM-радио поддерживается. Вот только самих наушников в комплекте больше нет… Жаль, раньше всегда их клали.
Экран
Смартфоны Infinix можно разделить на два временных периода — тех времён, когда баланс белого значительно переваливал за 9000К (большие значения наш редакционный колориметр просто не в состоянии определить) с синюшными оттенками изображения, и сейчас.
Наверное, не зря и обзорщики, и покупатели ругали Infinix и Tecno за это, ситуация начала исправляться. Теперь эти бренды наконец перестали завышать яркость таким «читерским» и не самым полезным для глаз и ментального здоровья методом (можете почитать про то, как вредно много пялиться в синий экран, и для чего вообще придумали режим «защиты зрения»).
|Infinix Smart 8
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|500/2,84 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1600:1 (динамическая до 2700:1)
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|8,31
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,6
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500К
Стандартный баланс белого у Infinix Smart 8 равен 8500К. Это всё ещё многовато, но в пределах разумного. При этом максимальная измеренная яркость — аж 500 кд/м2, что очень даже прилично для бюджетника.
В целом экран не то, чтобы впечатляющий — он, например, странно себя ведёт при наблюдении под углом. Видимо, прослойка между поверхностью и самим экраном всё же довольно толстая. Но даже под ярким солнцем прочитать информацию можно, да и цветопередача не бесит.
Более того, среди именно бюджетных смартфонов, это очень даже приличный экран, особенно если не пытаться смотреть на него под углом больше чем 45 градусов от перпендикулярной линии.
Производительность и автономность
Infinix Smart 8 работает на процессоре Unisoc T606. Вообще, Unisoc мы исторически ненавидели за их ужасные процессоры с индексом SC, но в современных подвидах серии T606/610/616 выгоднее них ничего нет. Даже MediaTek Helio G70/G80/G82/G85/G88, которым сто лет в обед, и вроде бы себестоимость тоже уже смешная, приводят к росту цены бюджетных смартфонов.
При том, что по быстродействию процессора + оперативной памяти + скорости постоянной памяти (накопителя смартфона) разница укладывается в 7−8%, а весь прирост у MediaTek — в играх. То есть плохая производительность в играх вместо ужасной (как у Unisoc). Не знаю, если уж хотите играть, покупайте смартфоны хотя бы на Helio G95/96/99.
А вот автононость по-настоящему впечатляет. Это один из самых долгоиграющих смартфонов в любых ценовых сегментах на начало 2024 г. Всегда найдутся неподъёмные кирпичи с 7000 мАч и более. Но я сейчас говорю о смартфонах со стандартной ёмкостью аккумулятора в 5000 мАч и с разумными габаритами корпуса.
Отдельно меня порадовало, что смартфон полноценный по количеству (и качеству) датчиков. В обзорах дешёвых смартфонов я постоянно пишу, что там нет то гироскопа, то магнетометра (компаса), то их обоих. Из-за чего смартфон неадекватно регулирует автоповорот дисплея или не может понять, в какую вы сторону двигаетесь по карте GPS, чтобы развернуть её в сторону движения.
Но в Infinix Smart 8 всё это есть! Гироскоп, правда, может работать с небольшой задержкой и иногда глючит, но всё равно для просмотра 360 видео, например, он подходит. Разве что, барометра тут нет.
Минус в том, что Infinix Smart 8 не только долго разряжается, но и долго заряжается. Мощность зарядки составляет 10 Вт, что в переводе на человеческий язык означает 3 часа зарядки с 0% до 100%. Это очень много, на самом деле: даже с тоже медленными по сегодняшним меркам 18 Вт иные смартфоны конкурентов заряжаются за 2 часа 15 минут, а у Realme по сравнимой цене есть смартфон с 33 Вт быстрой зарядкой. Но о нём позже.
Камера
А вот с камерой никаких сюрпризов. Infinix Smart 8 снимает ровно так, как от него ожидаешь — то есть… Ну… Снимает. Старательно даже так. Но выше головы не прыгнешь.
Если света много, то снимок может получиться даже весьма приличный, не хватает, разве что, резкости и оттенков. А вот ночью камеру лучше даже не включать. Но если всё же решили включить — делайте сразу несколько снимков: никогда не знаешь, какой получится резким.
Кстати, селфи-камера мне тут в целом больше понравилась. Единственный прям размытый снимок на неё получился только ночью, остальные вполне резкие, даже в помещении.
По видео всё примерно так же: при хорошем освещении (а ещё если стараться не трясти руками) может даже выйти что-то более-менее приличное.
Конкуренты
|Infinix Smart 8
|Realme C51
|Tecno Spark 20C
|Операционная система
|Android 13 + XOS 13
|Android 13 + Realme UI T
|Android 13
|Экран
|6,6’’, 720x1612 пикс., 20:9, IPS 90 Гц, 267 ppi
|6,74'', 720x1600 пикс., 20:9, IPS 90 Гц, 260 ppi
|6,6’’, 720x1612 пикс., 20:9, IPS 90 Гц, 267 ppi
|Процессор
|Unisoc T606, 2х Cortex-A75 1,6 ГГц + 6x Cortex-A55 1,6 ГГц
|Unisoc Tiger T612, 2x Cortex-A75 1,8 ГГц + 6х Cortex-A55 1,8 ГГц)
|MediaTek Helio G36, 4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 2,2 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Mali-G57
|PowerVR GE8320
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная 13 Мп f/1,9, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная 50 Мп f/1,8, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 5 Мп f/2,2
|Основная 50 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|163,6x75,6x8,5 мм
|167,2x76,7x8 мм
|163,7x75,6x8,6 мм
|Масса
|184 г
|186 г
|189 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|~ 8,5 тысяч рублей
|~ 9 тысяч рублей
|~ 10 тысяч рублей
Как я уже сказал в самом начале, с точки зрения начинки Infinix Smart 8 не такой уж уникальный бюджетник. Разве что цена ниже почти всех прямых конкурентов.
Realme C51
У Realme C51, в теории, чуть более производительный процессор — Unisoc T612 вместо T606, но… разница на уровне погрешности в большинстве случаев. А ещё, например, в AnTuTu Benchmark, который измеряет производительность системы в целом (пропускная способность оперативной памяти, флеш-накопителя туда тоже включены), Realme C53, чуть более продвинутая модель, получила на 17% меньший результат, чем Infinix Smart 8.
Зато зарядка тут радикально быстрее! Ещё раз напоминаю:
— Infinix Smart 8 (10 Вт) заряжается с 0% до 100% за 3 часа
— Realme C51 (33 Вт) заряжается с 0% до 100% за… 1 час 15 минут.
И ещё камера в Realme C51… ну, немного, но качественнее. Если в более дорогих смартфонах сенсор камеры Samsung JN1 (видите бюджетный смартфон с 50 Мп и f/1.8 — это он) считается недостатком, то до 10 тысяч рублей это более-менее вменяемая камера, которая днём фотографирует даже относительно хорошо, а ночью — хотя бы не ужасно, а на тройку по пятибалльной.
Да, Realme C51 4/128 обойдётся на тысячу рублей дороже. Но доплата в данном случае себя оправдывает — в нынешнем поколении бюджетные Realme уже стоят разумных денег, в отличие от зачастую переоценённых Realme C33/C35 и прочих моделей предыдущей генерации.
Tecno Spark 20C
Тут вообще забавная ситуация. Наверняка вы знаете, что Infinix и Tecno входят в один конгломерат, но всё-таки обычно модели у них прилично различаются. Однако Tecno Spark 20C выглядит буквально один-в-один как Infinix Smart 8, только вместо «качельки» громкости у него две раздельные кнопки. А так даже есть вариант с блестящей спинкой, как в моём обзоре.
С другой стороны, «железо» в Tecno уже совсем другое — процессор от MediaTek, камера на 50 Мп. Мощность зарядки - 18 Вт против 10 Вт у Infinix. Камера - 50 Мп (да, тот же Самсунг), которая в случае с Tecno, кстати, фотографирует уже не так хорошо, как та же камера в Realme C51. Поэтому преимущества вроде бы и есть, но незначительные. А цена, опять же, выше и достигает тех же 10 тысяч рублей в большинстве случаев.
И если Realme C51 при доплате в 1-2 тысячи рублей предлагает существенные улучшения по качеству камеры и скорости зарядки, то здесь улучшений по чайной ложечке, а доплата такая же, как за Realme. Я бы, пожалуй, не стал доплачивать, если уж бюджет поджимает и беру себе сверхбюджетный смартфон.
Итого
Infinix Smart 8 — добротный бюджетник, который не стыдно держать в руках, и которым вполне комфортно пользоваться, особенно если вы понимаете, что покупаете. Впервые за долгое время в этой категории смартфонов (7 тысяч в базовой версии, напоминаю) яркий экран с частотой 90 Гц и наличие всех важных датчиков: гироскоп, магнетометр, акселерометр.
Несмотря на слабое железо, телефон работает шустро, а «тупит» крайне редко, потому и от 90 Гц есть польза — анимации реально выглядят плавнее. А главное — смартфон супер-живучий, один из лидеров по автономности среди современных смартфонов, что мы тестировали.
Условно все бюджетные смартфоны за 7-10 тысяч рублей можно разделить на:
- Цена под 10 тысяч (а иногда и 11), но смартфон стоит этого
- Цена под 10 тысяч, но смартфон этих денег не особо стоит
- Цена порядка 7-8, иногда 9 тысяч рублей, а смартфон не отличается от второй категории по характеристикам.
Говоря проще: в тех случаях, когда конкретно Infinix Smart 8 продают дешевле, чем Tecno Spark 20C или Realme C51, он свою цену полностью оправдывает. В случаях, когда он догоняет конкурентов с более высокими характеристиками по цене, выбирать его при прочих равных нет смысла. Смартфон создан с идеологией "мы ограничили мощность зарядки до 10 Вт и выбрали Unisoc вместо MediaTek, зато цена ниже, чем у конкурентов", поэтому такой же тактики придерживайтесь и вы при покупке. А не смотрите на дизайн, расцветки и прочую бижутерию.
- Самая низкая цена среди прямых конкурентов
- Есть NFC, 3,5-мм, магнетометр, гироскоп
- Экран 90 Гц
- Отличная автономность
- Слабая камера