Хороший смартфон за 7-9 тысяч рублей, который вы напрасно не замечали

Я помню времена, когда в мобильных гаджетах (КПК, смартфонах) появился Bluetooth. Тогда это был удел только самых дорогих и топовых моделей, но сегодня представить смартфон без Bluetooth невозможно в принципе. Потом то же случилось с Wi-Fi — сначала этим модулем (ещё каким-нибудь медленным 802.11b) оснащали только дорогущие КПК и коммуникаторы, а теперь, опять же, и самые дешёвые смартфоны 100% имеют Wi-Fi, об этом даже никто не задумывается. Скорости разные, конечно, да и функциональность может различаться, но всё равно — модуль есть.

GPS, LTE, IPS-экран… Все эти поначалу «премиальные» функции перекочевали в самые бюджетные смартфоны, дешевле 10 тысяч рублей. Помяните моё слово — с AMOLED-экранами скоро будет то же самое, но пока можно наслаждаться частотой обновления более чем 90 Гц на IPS-матрице.

И да, поначалу я думал, что это именно какая-то уникальная фишка Infinix Smart 8 — мол, стоит дешевле 10 тысяч рублей (точнее: 7 тысяч рублей за 64 ГБ и 9 тысяч рублей за 128 ГБ), и вот эти 4/128 ГБ в таком-то бюджете! И даже дисплей 90 Гц! Но когда я стал искать конкурентов, как мы обычно делаем в обзорах, я увидел, что это уже типичная ситуация на рынке.

Внешний вид

Ещё одно дополнение к сказанному выше — внешность смартфонов. Флагманы прошлых лет в принципе и сейчас выглядят стильно, но вот на дешёвые модели тех лет без слёз не взглянешь. Они всем своим видом кричат, что их сделали «на коленке» за 5 копеек и экономили на всём, на чём только можно.