Смартфон с лучшей по качеству фронтальной камерой — это не так дорого, как вы думали

Автономность

Батарейка в Infinix Zero 20 всего 4500 мАч. Такое можно понять в выпендрежных флагманах где гоняются за изяществом корпуса или впечатляющими числами зарядки от нуля до ста. В среднем классе как-то странно видеть батарейку меньше пяти тысяч, особенно когда середнячок еще проигрывает по автономности более мощному и прожорливому флагману Zero Ultra. Впрочем, повлиять на это мы не можем: сколько поставили — столько поставили. Видимо, руководствовались тем, что в серии Zero смартфонам положено быть более тонкими и легкими, а за выносливостью идите в младшие линейки.