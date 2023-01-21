Смартфон с лучшей по качеству фронтальной камерой — это не так дорого, как вы думали

Смартфон с лучшей по качеству фронтальной камерой — это не так дорого, как вы думалиInfinix Zero 20
У смартфонов то и дело встречаются какие-нибудь суперспособности. То флагманский процессор задешево, то необычный дизайн, гигантская батарейка или место в топе DxO Mark по съемке. В общем, вариантов много, но самая редкая фишка — фронтальная камера. Эксперименты с двойными или выдвижными модулями случались, порой вспышку над экраном прикручивали, но реализацию «лучше всех» сделали инженеры Infinix. А главное, в не слишком уж и дорогом смартфоне.
Фото: Артур Сотников для Ferra.ru
На глобальном рынке компания Infinix довольно молодая, начинала с самых дешевых продуктов и постепенно осваивает все более высокие классы. А потому и наблюдать за ней интересно. Пока мэтры смартфоностроения двигают по накатанной и чаще всего просто обновляют свои модели, Infinix может позволить себе эксперименты. Особенно, если говорить про формирующуюся у них линейку флагманов Zero.
Артур Сотников для Ferra.ru
Ну, как сказать «флагманов»... если для них Zero 20 — это полноценный субфлагман модельного ряда, то в целом по рынку это средний класс. Впрочем, мы тут не на кружок анонимных миллионеров пришли, так что наоборот приветствуем, когда производитель старается сделать смартфон крутым и чем-то непохожим на прочие, при этом не ставит цель вытащить из твоего кошелька все до копейки. Вот и Zero 20 получил фишку с камерой «не как у всех», дизайн у него смотрится довольно дорого, да и по характеристикам совсем не стыдный набор получается. Но давайте уже по порядку.
Артур Сотников для Ferra.ru
Технические характеристики
|Infinix
|Zero 20
|Операционная система
|Android 12, XOS 12
|Экран
|6.7 дюйма, AMOLED 90 Гц, 1080 х 2400 пикс (393 ppi) 20:9
|Процессор
|Восьмиядерный MediaTek Helio G99 (6 нм): 2x2.5 ГГц Cortex-A76 + 6x2.0 ГГц Cortex-A55
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8+5 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|Карты памяти
|MicroSD (отдельный слот)
|Связь
|LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS, NFC
|Основная камера
|Тройная 108 Мп f/1.8 PDAF + 13 Мп f/2.4 AF + 2 Мп; качество видео: до 1080@30 FPS
|Фронтальная камера
|60 Мп, AF, OIS, вспышка
|Динамики
|Стерео
|Разъем 3.5 мм
|Да
|Защита от воды и пыли
|Нет
|Аккумулятор
|4500 мАч, зарядка 45 Вт
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Размеры
|164.4 x 76.7 x 8 мм (белый)
|Вес
|196 г
|Цена
|27 000
Артур Сотников для Ferra.ru
Дизайн
С виду смартфон очень приятный, наощупь — недорогой. Лично мне нравится этот минимализм с прямой боковой рамкой без особых игибов и плоская спинка. Такой тренд появился довольно давно, еще с iPhone 11, но надоесть пока не успел. Корпус Zero 20 притворяется премиальным, если смотреть со стороны — успешно. Спинка как будто из матового стекла, рамка металлическая. В руках уже понимаешь, что там и там пластик. Хорошо это или плохо? Сложно сказать, все зависит от того, что вам больше нравится: смартфоны для себя или напоказ.
Артур Сотников для Ferra.ru
В целом материалы практичные, ансамбль дизайнерских решений выглядит стильно и довольно дорого. Принадлежность к среднему классу еще выдает сканер отпечатков в кнопке включения, зато оформление модуля тыльной камеры смотрится дорого и по-взрослому что ли. Плюс ко всему смартфон довольно удобен в использовании: не слишком толстый, не очень тяжелый, с хорошим удобным хватом.
Артур Сотников для Ferra.ru
А ещё свой смартфон с лучшей фронтальной камерой Infinix выпустили в спец-комплектации — совместно с журналом «Вокруг света». Что логично — где ещё вы так часто снимаете себя, как не в путешествиях?
В нём, помимо крутой упаковки, стикеров и наклеек (не будем на них заострять внимание, это не совсем техника) включена крутая селфи-палка-штатив. То есть вообще шик и для съёмки видео в пути, и для фотографирования/видео при любом освещении.
Экран
Дисплеи смартфонов Infinix мы обычно критикуем, но это касается только дорогих моделей с матрицей IPS. Там и цветопередача уходит в синеву, и мало регулировок, и яркость не слишком высокая. У Zero 20 этих проблем нет, потому что стоит AMOLED приличного качества. Да еще и с повышенной до 90 Гц частотой обновления, тогда как раньше матрицы этого типа в Infinix стояли со стандартными 60 Гц (не считая дорогого Zero Ultra).
|Infinix Zero 20
|AMOLED
|Диагональ
|6.7 дйюма
|Частота обновления
|90 Гц
|Максимальная яркость (ручной режим)
|399 кд/м2
|Максимальная яркость (авто режим)
|490 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|Бесконечная
|Цветовой охват (sRGB)
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3.5-5.27
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
Яркость 400 кд/м2 — с запасом, хватит для комфортного использования в солнечный день. Если переключиться на авторегулировку, то может разогнаться практически до 500 нит. Контрастность бесконечная, с настоящим черным цветом, углы обзора максимальные. Кроме того, цвета приятно насыщенные, а цветопередача весьма точная для среднего класса. В зависимости от выбранного режима, дельта Е меняется от 3.5 до 5.3. Добавьте к этому практически идеальную гамму и температуру цвета около 7500К — и получится, что у нас даже поворчать не находится поводов. Экран реально хороший.
Плюс ко всему система дает приличные возможности настройки и регулировки: режим защиты зрения, выбор цветового профиля ближе к sRGB или DCI P-3, изменение температуры цвета. Также есть режим «В кармане» и более отзывчивый «Ультра тач».
Артур Сотников для Ferra.ru
Производительность
По мощности Infinix Zero 20 — крепкий средний класс. Работает на базе восьмиядерного процессора Mediatek Helio G99 (6 нм) с двумя производительными ядрами 2.2 ГГц Cortex-A76 и шестью энергоэффективными 2.0 ГГц Cortex-A55. Графика — Mali-G57 MC2. По сути, чип — это старшая модель игровой серии G для смартфонов среднего класса. Достаточно мощный, чтобы играть хотя бы на средних настройках графики даже в самые требовательные игры. При этом нельзя сказать, что очень прожорливый или склонный зарезать частоты при перегреве. С учетом выделяющейся фронталки можно было бы сказать, что Zero 20 — блогерски-творческий смартфон, но и мощность у него не подкачала. Хочется рубиться во всякие требовательные сетевые шутеры и «геншины» — да пожалуйста.
И памятью Zero 20 тоже не обделили: оперативной поставили 8+5 ГБ, накопитель на 256 ГБ с отдельным слотом для карт microSD. То есть и две симки поставишь при необходимости, и память можно расширить.
Из прочих технических особенностей отмечу стереодинамики приличного качества и мини-джек под проводные наушники. Модуль NFC на месте, Wi-Fi 6 не завезли, так что в сеть лезем с двумя диапазонами и стандартами a/b/g/n/ac. Защиты от воды и пыли традиционно для этого класса нет, беспроводной и реверсивной зарядки тоже.
Артур Сотников для Ferra.ru
Автономность
Батарейка в Infinix Zero 20 всего 4500 мАч. Такое можно понять в выпендрежных флагманах где гоняются за изяществом корпуса или впечатляющими числами зарядки от нуля до ста. В среднем классе как-то странно видеть батарейку меньше пяти тысяч, особенно когда середнячок еще проигрывает по автономности более мощному и прожорливому флагману Zero Ultra. Впрочем, повлиять на это мы не можем: сколько поставили — столько поставили. Видимо, руководствовались тем, что в серии Zero смартфонам положено быть более тонкими и легкими, а за выносливостью идите в младшие линейки.
Ferra.ru
С другой стороны, если вам не приходится волею судеб с утра и до ночи бегать вдали от цивилизации, электричества и розеток, то может и нет проблем с батарейкой 4500 мАч? Как минимум, быстрая зарядка в этой модели реально не быстрая — мощностью 45 Вт при использовании фирменного адаптера. А то знаете, исторически сложилось, что адаптеры на 18 Вт все еще считаются быстрыми, хотя на рынке мощности уже доходят до 200. В общем, у Zero 20 есть способность набирать более 70% заряда за полчаса. Даже за 10-15 минут в течение дня можно быстро подхватить приличное количество энергии, чтобы смартфон уверенно дотянул не просто до конца рабочего дня, а еще и до глубокой ночи.
Артур Сотников для Ferra.ru
Фронтальная камера
Обычно мы ставим в обзоры смартфонов одно-два своих селфи, потому что фронталки редко могут предложить что-то интересное по качеству съемки, а вам вряд ли доставляет удовольствие разглядывать наши многократно размноженные лица. Но с Zero 20 прикол в том, что это первый в мире смартфон с фронтальной камерой, где стоит Quad Bayer матрица 60 Мп. Более того, инженеры Infinix еще умудрились запихнуть систему оптической стабилизации, поставили светлую оптику f/1.8, прикрутили автофокусировку и рядышком воткнули мелкую светодиодную вспышку. Выходит, над экраном камера стоит не хуже основной в некоторых бюджетных смартфонах.
Артур Сотников для Ferra.ru
При таких характеристиках становится понятно, почему в Zero 20 вместо выреза-точки в верху экрана свисает устаревшая капля. Так еще и жирная. В мелкий глазок большую матрицу, оптостаб и прочее не вписать. А вот что непонятно, так это почему наш «Зеро» называется «двадцать», хотя с такой фишкой мог бы все «шестьдесят». Возможно, решили не обыгрывать характеристики названием, и просто будут потом выпускать Zero 30, 40, 50...
«А надо ли вообще ставить спереди такую камеру?» — представляю себе вопрос из зрительского зала. Наверное, не обязательно. Я бы даже сказал, что у Zero 20 избыточные характеристики фронтальной камеры и лучше бы пустили усилия на основную. Когда это может быть полезно? Вряд ли речь пойдет про высокоранговые звонки по видеосвязи. Любой сервис так сожмет и пережмет видеопоток, что собеседник по ту сторону экрана не оценит эти мегапиксели. Автофокус тоже на маст-хэв не тянет, поэтому его даже в самые дорогие смартфоны почти не ставят на фронталки. Наши возможности съемки чаще всего ограничены длинной руки и при нормальной настройке фиксированного фокуса лицо не выпадает из зоны резкости.
Артур Сотников для Ferra.ru
А вот наличие оптической стабилизации я одобряю. Это реально крутая фишка и хочется, чтобы у Infinix подсмотрели и списали другие производители. Во-первых, если приспичит сделать селфи в баре, оптостаб реально поможет и с нетвердой рукой, и с недостатком света. У инстаграм-блогеров разговорного жанра контент улучшится: не будет раздражающей тряски, пока они шагают со стаканчиком кофе и что-то рассказывают. Наконец, срочный созвон по видео на ходу — тоже кейс, когда оптическая стабилизация поможет меньше бесить собеседника. В общем, не факт что мы двумя руками за дофига мегапикселей и автофокус на фронталке, но оптическую стабилизацию, широкую диафрагму и вспышку-фонарик — поддерживаем.
Артур Сотников для Ferra.ru
Основная камера
Здесь ситуация менее интересная, набор камер типичный для среднего класса: тройной модуль с двумя функциональными камерами и одной технической с разрешением 2 Мп. Основной сенсор имеет разрешение 108 Мп с объединением информации из 9 соседних точек, диафрагму f/1.8, фазовый автофокус. Оптической стабилизации нет. Судя по характеристиками, это может быть сенсор Samsung ISOCELL HM2 — один из самых простых в линейке поставщика. Ультраширик имеет разрешение 13 Мп, светосилу f/2,2 и (внезапно!) автофокусировку.
Основной сенсор делает снимки неплохого качества, умеет имитировать двукратный зум, и адекватно справляется со сложными сценами вечером и при недостаточном освещении. Zero 20 сложно назвать смартфонов для энтузиастов мобильной фотографии, но для дежурных публикации в соцсети и создания личного фотоархива он вполне подходит. Что касается ультраширика, он традиционно отстает по качеству съемки от главного сенсора (причем заметно), требователен к освещению и страдает явной нехваткой детализации по краям кадра.
Артур Сотников для Ferra.ru
Выводы и конкуренты
Сегмент, когда ты уже готов заплатить 25 тысяч, но еще не согласен превышать 30, довольно интересный: realme 9 Pro+ на 128 или 256 ГБ, OnePlus Nord CE2 на 128, Samsung Galaxy A33 если нужно немного сэкономить и Galaxy A53 при бюджете побольше. А еще POCO X4 Pro и совсем впритык к 30 000 рублей — Xiaomi Redmi Note 11 Pro.
Получается очень существенный разброс по дизайну продуктов и довольно большие отличия по техническому оснащению. Например, realme 9 Pro+ хоть и не такой уж свежий, но точно выиграет по качеству съемки на остовую камеру, равно как и Galaxy A53. OnePlus годится как вариант для любителей необычного. Xiaomi и POCO — скорее для тех, кто по умолчанию считает, что Сяоми лучше. Но в данном случае как-то не особо: процессоры не сильно уж скоростные, оперативки всего 6 ГБ.
В итоге выходит что Infinix Zero 20 может и не лучший в классе, но смотрится довольно уверенно. Helio G99 быстрый, памяти в достатке, экран (ура!) стоит качественный. Основная камера более-менее на уровне прочих, фронталка — лучше всех. Другой вопрос стоит ли гнаться за таким качеством съемки своего лица или сделать ставку на лучшую производительность основной камеры? Это уже вам решать.
- Очень крутая фронтальная камера
- Экран хорошего качества
- Привлекательный дизайн
- Хорошая конфигурация
- Заметный вырез под фронталку
- Довольно высокая цена без скидки
- Пластик на спинке и в рамке
- Автономная работа