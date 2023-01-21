Смартфон с лучшей по качеству фронтальной камерой — это не так дорого, как вы думали

А ещё свой смартфон с лучшей фронтальной камерой Infinix выпустили в спец-комплектации — совместно с журналом «Вокруг света». Что логично — где ещё вы так часто снимаете себя, как не в путешествиях?

В нём, помимо крутой упаковки, стикеров и наклеек (не будем на них заострять внимание, это не совсем техника) включена крутая селфи-палка-штатив. То есть вообще шик и для съёмки видео в пути, и для фотографирования/видео при любом освещении.