Первый складной смартфон Infinix — на что похож и лучше ли конкурентов

Первый складной смартфон Infinix — на что похож и лучше ли конкурентовZero Flip
Как у автомобилей есть Golf-класс (в честь Volkswagen Golf), так и складные смартфоны негласно подразделяются на классы Flip и Fold. Вообще, это маркетинговые названия конкретных линеек моделей Samsung, но, по аналогии с «коммуникатором» и «смартфоном» эти названия превратились в обозначение формата.
У Tecno есть свой Fold — который как Samsung, только дешевле (и примерно настолько же хуже, насколько дешевле, но об этом в другом материале), а Infinix (вот этого я не ожидал) представил свой Flip. О нём и поговорим.
Внешний вид
Как-то так традиционно сложилось, что «фолды» — условно более мужские, а «флипы» — более женские. В самом деле, сложенный «флип» хорошо подходит для женских сумочек, где не так важна толщина, но важны остальные габариты, да и быстрый доступ к «зеркальцу» — тоже вполне себе «женский» фактор.
В раскрытом состоянии Infinix Zero Flip имеет габариты плюс-минус обычного смартфона-моноблока, может быть, чуть вытянутого. Толщина — 7,6 мм (в сложенном состоянии — 16 мм), а ширина — 73,4 мм. По длинной стороне — 170,4 мм, а масса — «всего» 195 г. Чуть более вытянутый, но более узкий, чем какой-нибудь Xiaomi Redmi Note 13 Pro или Samsung Galaxy A55.
Держать его в руке удобно, складывать одной рукой тоже (раскрывать уже надо двумя), но у меня всё-таки мужские руки, сужу исключительно по себе.
А вот что не очень удобно, с другой стороны — так это съёмка селфи на основную камеру в сложенном состоянии. Снимать можно любой рукой, и левой, и правой, но смартфон как-то неуверенно лежит в руке.
Ещё есть претензия к шарнирному механизму. Что-то там, видимо, двигается туда-сюда, потому что иногда смартфон буквально «не хочет» раскрываться, а иногда раскрывается через щелчок. Воспринимается... дёшево, при том, что в остальном смартфон и выглядит довольно круто, и работать с ним (кроме двух озвученных моментов) — приятно.
Поскольку в подэкранном сенсоре отпечатков пальцев здесь смысла никакого, то сканер встроен в кнопку питания/блокировки, расположенную на правом боку, сразу под «качелькой» управления громкостью.
Что касается самого сгиба и насколько он мешает когда смотришь на экран, я так скажу: как и с любым другим складным смартфоном, 5 минут — и этот сгиб уже не замечаешь.
Ну или это моё субъективное восприятие. Я не люблю загнутые на боковины корпуса экраны-водопады в смартфонах-моноблоках, но вот эти сгибы меня совсем не напрягают.
Экраны и интерфейс
С внутренним (складным), думаю, плюс-минус всё понятно. Кроме того, что он сгибается (сейчас этим уже никого не удивишь) ничего необычного в нём нет. Средний (по качеству) экран для смартфона среднего класса: диагональ 6,9’’ дюйма, AMOLED, частота обновления — 120 Гц, разрешение — FullHD+, разве что чуть более вытянутый, чем в среднем «по больнице» — 22:9. Яркость достаточная, цветопередача… Ну… По меркам Infinix даже неплохая.
|Infinix Zero Flip
|Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.)
|920/518/1,95 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,46
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
В интерфейсе нет ничего необычного — тут типичный Android с фирменной оболочкой от Infinix под названием XOS.
С внешним экраном уже интереснее — ещё пару лет назад первые Samsung Flip имели лишь самый базовый экран с отображением часов. Сегодня — там считай тоже почти Full-HD экран (у Samsung — HD), только квадратный. У него такая же плотность пикселей, он тоже AMOLED и тоже 120 Гц.
Тем не менее, полноценным его всё равно не назовёшь. В том смысле, что полноценно пользоваться смартфоном с его помощью не получится, и не только из-за его размеров.
Прежде всего, внешний экран почему-то не умеет работать в режиме «Always On», то есть, постоянно включён. Что странно, учитывая, что такая настройка есть в меню, и она у меня активна.
Экран загорается если пошевелить смартфон — отображаются часы, дата, заряд батареи, ну и фоновая картинка (доступен выбор из нескольких тем).
Если нажать кнопку сбоку, то появляется выбор из приложений быстрого доступа: камера, погода, календарь.
Выбор приложения «Камера» активирует съёмку на основную камеру, при этом можно снимать в любой ориентации. По умолчанию соотношение сторон фотографий составляет 1:1, но можно поменять прям тут, не раскладывая самартфон.
Если на странице быстрого выбора свайпнуть снизу-вверх, то откроется меню приложений, но не вообще всех, которые установлены на смартфон — там будут только те, которые выбраны в отдельном меню (доступно отсюда же, по иконке с карандашом и надписью «Диспетчер приложений»).
Туда можно добавить почту, браузер, YouTube, карты — в общем, набор довольно широк, но не полный. Ну и в целом особо нет причин туда добавлять всё подряд — от того же YouTube толку мало, да и браузера, а вот карты или почта могут пригодиться.
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре Mediatek Dimensity 8020 и имеет в прямом смысле среднюю производительность. На игры способен, для всех современных приложений его хватает, но если вы хотите играть в эмуляторы Nintendo Switch — лучше присмотреть что-то пошустрее. Впрочем, вряд ли вас в этом случае интересуют «флипы».
А вот с автономностью, как всегда у Infinix, дела обстоят всего лишь терпимо. Хотя если сравнивать с прямыми конкурентами-флипами, то и у них примерно так же.
Камера
Смартфон оборудован тремя камерами: две на тыльной стороне, где внешний экран, и одна — во внутреннем экране.
В целом, основная камера здесь довольно приличная, разве что, у Infinix очень странные алгоритмы по цветопередаче. Скажем, у Infinix Note 40 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Samsung Galaxy A55, Realme 13 Pro+ результаты гораздо лучше (хотя модуль и другой), а они при этом ещё и дешевле.
Но и плохим результат тоже не назовёшь. Что порадовало — сверхширик здесь не такой мыльный, как у многих современных смартфонов. Я бы даже сказал, это один из самых чётких сверхшириков, которые я видел. Скажем, перед Infinix Zero Flip я тестировал HONOR Magic V3 (190 тысяч рублей, на минуточку), и там сверхширик, как ни странно, менее качественный.
А вот главная проблема камер Infinix Zero Flip заключается в селфи, что особенно обидно — ведь, предполагается, что именно для селфи и берут «дамские флипы» в первую очередь. Конкретно проблема заключается в промахе фокуса — камера довольно часто фокусируется не на человеке, а на заднем фоне. Удивительно, но это происходит как с основной камерой, при съёмке в сложенном состоянии, так и с внутренней селфи-камерой.
Ещё одна странность: видеосъёмка. Смартфон умеет снимать на основную камеру максимум в 4K/30, что ещё можно было бы понять (Infinix никогда не претендовали на выдающееся качество видео), но почему тогда селфи-камера снимает аж в 4K/60? Вот это прям загадка века.
Конкуренты
|Infinix Zero Flip
|Samsung Galaxy Z Flip5
|Tecno Phantom V Flip2
|Операционная система
|Android 14 + XOS 14.5
|Android 13 (14) + One UI 6.1.1
|Android 14 + HIOS 14
|Экран внешний
|3,64'', 1056x1066 пикс., AMOLED 120 Гц, 413 ppi
|3,4'', 720x748 пикс., AMOLED 60 Гц, 306 ppi
|3,64'', 1056x1066 пикс., AMOLED, 413 ppi
|Экран внутренний
|6,9'', 1080х2640 пикс., AMOLED 120 Гц, 413 ppi
|6,7'', 1080х2640 пикс., AMOLED 120 Гц, 425 ppi
|6,9'', 1080х2640 пикс., AMOLED 120 Гц, 413 ppi
|Процессор
|Mediatek Dimensity 8020, 4х Cortex-A78 2,6 ГГц + 4х Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2, 1x Cortex-X3 3,36 ГГц + 2x Cortex-A715 2,8 ГГц + 2x Cortex-A710 2,8 ГГц + 3x Cortex-A510 2,0 ГГц
|Mediatek Dimensity 8020, 4х Cortex-A78 2,6 ГГц + 4х Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Adreno 740
|Mali-G77 MC9
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|256/512 Гбайт
|256/512 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|LTE, NFC, Wi-Fi ac/6e, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, LTE, NFC, Wi-Fi ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, USB 3.2
|LTE, NFC, Wi-Fi ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|Основная камера
|Основная двойная: 50 Мп f/1,9 OIS + сверхширик 50Мп f/2,2, съёмка видео до 4K/30 к/с
|Основная двойная: 12 Мп f/1,8 OIS + сверхширик 12 Мп f/2,2, съёмка видео до 4K@60 к/с
|Основная двойная: 50 Мп OIS + сверхширик 50Мп, съёмка видео до 4K/30 к/с
|Селфи-камера
|50 Мп, f/2,5, съёмка видео до 4K/60
|10 Мп, f/2,2, съёмка видео до 4K/30
|32 Мп, f/2,5, съёмка видео до 1440/30
|Аккумулятор
|4720 мАч
|3700 мАч
|4720 мАч
|Зарядка
|70 Вт проводная
|25 Вт проводная + 15 Вт беспроводная
|70 Вт проводная
|Размеры (сложен)
|87,5х73,4х16 мм
|85,1х71,9х15,1 мм
|87,8х73,4х16 мм
|Размеры (разложен)
|170,4х73,4х7,6 мм
|165,1х71,9х6,9 мм
|170,8х73,4х7,6 мм
|Масса
|195 г
|187 г
|196 г
|Класс защиты
|нет
|IPX8
|нет
|Цена
|от 80 тысяч рублей
|от 72 тысяч рублей
|от 80 тысяч рублей
Tecno Phantom V Flip2
Данный смартфон — почти точный клон Infnix Zero Flip. Точнее, наоборот, т.к. Tecno вышел раньше. Другой дизайн решётки динамика и другая текстура нижней спинки. Ну и селфи-камеры (внутренние) отличаются, у Infinix она лучше, и Bluetooth у Infinix новее. В остальном — то же самое за те же деньги.
Samsung Galaxy Z Flip5
За сравнимую с Infinix Zero Flip цену на маркетплейсах можно поискать прошлогодний Samsung Galaxy Z Flip5. Да, модель не самая актуальная, зато камеры всё-таки будут лучше, чем у Infinix, производительность — в разы выше, да ещё и водонепроницаемость какая-никакая. Из минусов: медленная зарядка (но есть беспроводная зарядка), чуть хуже внешний экран (вы этого не заметите), и слабая батарейка. С другой стороны, Infinix Zero Flip автономностью тоже не блещет.
Итого
С одной стороны, радостно, что складные смартфоны становятся всё более популярны у разных производителей: это значит, что технология будет улучшаться, удешевляться, и мы, как потребители, только выиграем. Даже если сейчас вам складной смартфон не нужен (ни «фолд», ни «флип»), это ещё не значит, что так будет всегда. Да и в дальнейшем могут появиться более интересные форм-факторы — кто знает. У Huawei вон уже тройной фолд получился.
С другой, смартфон Infinix Zero Flip никакого прорыва или сенсации не предлагает. Цена у него не такая уж низкая (помню, Tecno Phantom V Fold на старте около 80-90 тысяч рублей стоил — вот это было очень выгодно, для фолда), а качество... Ну такое себе: камеры уровня смартфонов за 20-25 тысяч рублей (кроме сверхширика — там напротив качество как в смартфонах за 70-100 тысяч рублей), селфи часто промахивается с фокусом, складной механизм иногда сбоит, автономность уровня смартфонов-моноблоков с 4400-4500 мАч.
При этом выглядит он реально круто. Но последний раз, когда телефон продавал себя своей крутой внешкой — это был... Motorola Razr V3 в 2004 году? То есть уже 20 лет тому назад. Почувствуйте себя старыми.
- Быстрая проводная зарядка
- Большой внешний экран высокого разрешения
- Отличный сверхширикоугольный модуль камеры
- Так себе камера в целом
- Внутренний экран не настолько крутой, как пытается преподнести производитель
- Складной механизм иногда косячит при разгибании