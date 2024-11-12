Первый складной смартфон Infinix — на что похож и лучше ли конкурентов

С одной стороны, радостно, что складные смартфоны становятся всё более популярны у разных производителей: это значит, что технология будет улучшаться, удешевляться, и мы, как потребители, только выиграем. Даже если сейчас вам складной смартфон не нужен (ни «фолд», ни «флип»), это ещё не значит, что так будет всегда. Да и в дальнейшем могут появиться более интересные форм-факторы — кто знает. У Huawei вон уже тройной фолд получился.

С другой, смартфон Infinix Zero Flip никакого прорыва или сенсации не предлагает. Цена у него не такая уж низкая (помню, Tecno Phantom V Fold на старте около 80-90 тысяч рублей стоил — вот это было очень выгодно, для фолда), а качество... Ну такое себе: камеры уровня смартфонов за 20-25 тысяч рублей (кроме сверхширика — там напротив качество как в смартфонах за 70-100 тысяч рублей), селфи часто промахивается с фокусом, складной механизм иногда сбоит, автономность уровня смартфонов-моноблоков с 4400-4500 мАч.

При этом выглядит он реально круто. Но последний раз, когда телефон продавал себя своей крутой внешкой — это был... Motorola Razr V3 в 2004 году? То есть уже 20 лет тому назад. Почувствуйте себя старыми.