Телефоны
Опубликовано 12 ноября 2024, 14:35
7 мин.

Первый складной смартфон Infinix — на что похож и лучше ли конкурентов

Zero Flip
То, что в тусовке производителей складных смартфонов уже давно не только Samsung, никого не удивляет — проще перечислить тех производителей, которые НЕ производят такой тип смартфонов. Но вот Infinix — он ведь изначально недорогие смартфоны выпускал, а складные мобильники — дорогие устройства априори. Каким получился их Flip? Разбираемся:
Первый складной смартфон Infinix — на что похож и лучше ли конкурентов
© Ferra.ru
7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Infinix Zero Flip

Как у автомобилей есть Golf-класс (в честь Volkswagen Golf), так и складные смартфоны негласно подразделяются на классы Flip и Fold. Вообще, это маркетинговые названия конкретных линеек моделей Samsung, но, по аналогии с «коммуникатором» и «смартфоном» эти названия превратились в обозначение формата.

Infinix Zero Flip в раскрытом состоянии

Infinix Zero Flip в раскрытом состоянии

© Ferra.ru

У Tecno есть свой Fold — который как Samsung, только дешевле (и примерно настолько же хуже, насколько дешевле, но об этом в другом материале), а Infinix (вот этого я не ожидал) представил свой Flip. О нём и поговорим.

Внешний вид

Как-то так традиционно сложилось, что «фолды» — условно более мужские, а «флипы» — более женские. В самом деле, сложенный «флип» хорошо подходит для женских сумочек, где не так важна толщина, но важны остальные габариты, да и быстрый доступ к «зеркальцу» — тоже вполне себе «женский» фактор.

Infinix Zero Flip в закрытом состоянии

Infinix Zero Flip в закрытом состоянии

© Ferra.ru

В раскрытом состоянии Infinix Zero Flip имеет габариты плюс-минус обычного смартфона-моноблока, может быть, чуть вытянутого. Толщина — 7,6 мм (в сложенном состоянии — 16 мм), а ширина — 73,4 мм. По длинной стороне — 170,4 мм, а масса — «всего» 195 г. Чуть более вытянутый, но более узкий, чем какой-нибудь Xiaomi Redmi Note 13 Pro или Samsung Galaxy A55.

Infinix Zero Flip в раскрытом состоянии, вид сзади

Infinix Zero Flip в раскрытом состоянии, вид сзади

© Ferra.ru

Держать его в руке удобно, складывать одной рукой тоже (раскрывать уже надо двумя), но у меня всё-таки мужские руки, сужу исключительно по себе.

Infinix Zero Flip в закрытом состоянии

Infinix Zero Flip в закрытом состоянии

© Ferra.ru

А вот что не очень удобно, с другой стороны — так это съёмка селфи на основную камеру в сложенном состоянии. Снимать можно любой рукой, и левой, и правой, но смартфон как-то неуверенно лежит в руке.

Infinix Zero Flip в закрытом состоянии, режим камеры

Infinix Zero Flip в закрытом состоянии, режим камеры

© Ferra.ru

Ещё есть претензия к шарнирному механизму. Что-то там, видимо, двигается туда-сюда, потому что иногда смартфон буквально «не хочет» раскрываться, а иногда раскрывается через щелчок. Воспринимается... дёшево, при том, что в остальном смартфон и выглядит довольно круто, и работать с ним (кроме двух озвученных моментов) — приятно.

Поскольку в подэкранном сенсоре отпечатков пальцев здесь смысла никакого, то сканер встроен в кнопку питания/блокировки, расположенную на правом боку, сразу под «качелькой» управления громкостью.

Первый складной смартфон Infinix — на что похож и лучше ли конкурентов
© Ferra.ru

Что касается самого сгиба и насколько он мешает когда смотришь на экран, я так скажу: как и с любым другим складным смартфоном, 5 минут — и этот сгиб уже не замечаешь.

Ну или это моё субъективное восприятие. Я не люблю загнутые на боковины корпуса экраны-водопады в смартфонах-моноблоках, но вот эти сгибы меня совсем не напрягают.

Экраны и интерфейс

С внутренним (складным), думаю, плюс-минус всё понятно. Кроме того, что он сгибается (сейчас этим уже никого не удивишь) ничего необычного в нём нет. Средний (по качеству) экран для смартфона среднего класса: диагональ 6,9’’ дюйма, AMOLED, частота обновления — 120 Гц, разрешение — FullHD+, разве что чуть более вытянутый, чем в среднем «по больнице» — 22:9. Яркость достаточная, цветопередача… Ну… По меркам Infinix даже неплохая.

Infinix Zero Flip
Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.)920/518/1,95 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)бесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)100%
DeltaE (меньше = лучше)4,46
Гамма (идеальная — 2,2)2,3
Цветовая температура (идеальная = 6500K)8000K

В интерфейсе нет ничего необычного — тут типичный Android с фирменной оболочкой от Infinix под названием XOS.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Интерфейс Infinix Zero Flip

© Ferra.ru

С внешним экраном уже интереснее — ещё пару лет назад первые Samsung Flip имели лишь самый базовый экран с отображением часов. Сегодня — там считай тоже почти Full-HD экран (у Samsung — HD), только квадратный. У него такая же плотность пикселей, он тоже AMOLED и тоже 120 Гц.

Тем не менее, полноценным его всё равно не назовёшь. В том смысле, что полноценно пользоваться смартфоном с его помощью не получится, и не только из-за его размеров.

Прежде всего, внешний экран почему-то не умеет работать в режиме «Always On», то есть, постоянно включён. Что странно, учитывая, что такая настройка есть в меню, и она у меня активна.

Интерфйс внешнего экрана Infinix Zero Flip

Интерфйс внешнего экрана Infinix Zero Flip

© Ferra.ru

Экран загорается если пошевелить смартфон — отображаются часы, дата, заряд батареи, ну и фоновая картинка (доступен выбор из нескольких тем).

Если нажать кнопку сбоку, то появляется выбор из приложений быстрого доступа: камера, погода, календарь.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Интерфейс внешнего экрана Infinix Zero Flip: меню быстрого доступа

© Ferra.ru

Выбор приложения «Камера» активирует съёмку на основную камеру, при этом можно снимать в любой ориентации. По умолчанию соотношение сторон фотографий составляет 1:1, но можно поменять прям тут, не раскладывая самартфон.

Если на странице быстрого выбора свайпнуть снизу-вверх, то откроется меню приложений, но не вообще всех, которые установлены на смартфон — там будут только те, которые выбраны в отдельном меню (доступно отсюда же, по иконке с карандашом и надписью «Диспетчер приложений»).

Карты на внешнем экран Infinix Zero Flip

Карты на внешнем экран Infinix Zero Flip

© Ferra.ru

Туда можно добавить почту, браузер, YouTube, карты — в общем, набор довольно широк, но не полный. Ну и в целом особо нет причин туда добавлять всё подряд — от того же YouTube толку мало, да и браузера, а вот карты или почта могут пригодиться.

Производительность и автономность

Смартфон работает на процессоре Mediatek Dimensity 8020 и имеет в прямом смысле среднюю производительность. На игры способен, для всех современных приложений его хватает, но если вы хотите играть в эмуляторы Nintendo Switch — лучше присмотреть что-то пошустрее. Впрочем, вряд ли вас в этом случае интересуют «флипы».

Производительность в бенчмарке 3D Mark Wild Life Unlimited

© Ferra.ru

А вот с автономностью, как всегда у Infinix, дела обстоят всего лишь терпимо. Хотя если сравнивать с прямыми конкурентами-флипами, то и у них примерно так же.

Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

© Ferra.ru

Камера

Смартфон оборудован тремя камерами: две на тыльной стороне, где внешний экран, и одна — во внутреннем экране.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Основная камера Infinix Zero Flip

© Ferra.ru

В целом, основная камера здесь довольно приличная, разве что, у Infinix очень странные алгоритмы по цветопередаче. Скажем, у Infinix Note 40 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Samsung Galaxy A55, Realme 13 Pro+ результаты гораздо лучше (хотя модуль и другой), а они при этом ещё и дешевле.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Основная камера Infinix Zero Flip

© Ferra.ru

Но и плохим результат тоже не назовёшь. Что порадовало — сверхширик здесь не такой мыльный, как у многих современных смартфонов. Я бы даже сказал, это один из самых чётких сверхшириков, которые я видел. Скажем, перед Infinix Zero Flip я тестировал HONOR Magic V3 (190 тысяч рублей, на минуточку), и там сверхширик, как ни странно, менее качественный.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Селфи на внутреннюю селфи-камеру Infinix Zero Flip

© Ferra.ru

А вот главная проблема камер Infinix Zero Flip заключается в селфи, что особенно обидно — ведь, предполагается, что именно для селфи и берут «дамские флипы» в первую очередь. Конкретно проблема заключается в промахе фокуса — камера довольно часто фокусируется не на человеке, а на заднем фоне. Удивительно, но это происходит как с основной камерой, при съёмке в сложенном состоянии, так и с внутренней селфи-камерой.

Ещё одна странность: видеосъёмка. Смартфон умеет снимать на основную камеру максимум в 4K/30, что ещё можно было бы понять (Infinix никогда не претендовали на выдающееся качество видео), но почему тогда селфи-камера снимает аж в 4K/60? Вот это прям загадка века.

Конкуренты

Infinix Zero FlipSamsung Galaxy Z Flip5Tecno Phantom V Flip2
Операционная системаAndroid 14 + XOS 14.5Android 13 (14) + One UI 6.1.1Android 14 + HIOS 14
Экран внешний3,64'', 1056x1066 пикс., AMOLED 120 Гц, 413 ppi3,4'', 720x748 пикс., AMOLED 60 Гц, 306 ppi3,64'', 1056x1066 пикс., AMOLED, 413 ppi
Экран внутренний6,9'', 1080х2640 пикс., AMOLED 120 Гц, 413 ppi6,7'', 1080х2640 пикс., AMOLED 120 Гц, 425 ppi6,9'', 1080х2640 пикс., AMOLED 120 Гц, 413 ppi
ПроцессорMediatek Dimensity 8020, 4х Cortex-A78 2,6 ГГц + 4х Cortex-A55 2,0 ГГцQualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2, 1x Cortex-X3 3,36 ГГц + 2x Cortex-A715 2,8 ГГц + 2x Cortex-A710 2,8 ГГц + 3x Cortex-A510 2,0 ГГцMediatek Dimensity 8020, 4х Cortex-A78 2,6 ГГц + 4х Cortex-A55 2,0 ГГц
ГрафикаMali-G77 MC9Adreno 740Mali-G77 MC9
Оперативная память8 Гбайт8 Гбайт8 Гбайт
Накопитель256/512 Гбайт256/512 Гбайт256 Гбайт
СвязьLTE, NFC, Wi-Fi ac/6e, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou5G, LTE, NFC, Wi-Fi ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, USB 3.2LTE, NFC, Wi-Fi ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
Основная камераОсновная двойная: 50 Мп f/1,9 OIS + сверхширик 50Мп f/2,2, съёмка видео до 4K/30 к/сОсновная двойная: 12 Мп f/1,8 OIS + сверхширик 12 Мп f/2,2, съёмка видео до 4K@60 к/сОсновная двойная: 50 Мп OIS + сверхширик 50Мп, съёмка видео до 4K/30 к/с
Селфи-камера50 Мп, f/2,5, съёмка видео до 4K/6010 Мп, f/2,2, съёмка видео до 4K/3032 Мп, f/2,5, съёмка видео до 1440/30
Аккумулятор4720 мАч3700 мАч4720 мАч
Зарядка70 Вт проводная25 Вт проводная + 15 Вт беспроводная70 Вт проводная
Размеры (сложен)87,5х73,4х16 мм85,1х71,9х15,1 мм87,8х73,4х16 мм
Размеры (разложен)170,4х73,4х7,6 мм165,1х71,9х6,9 мм170,8х73,4х7,6 мм
Масса195 г187 г196 г
Класс защитынетIPX8нет
Ценаот 80 тысяч рублейот 72 тысяч рублейот 80 тысяч рублей

Tecno Phantom V Flip2

Tecno Phantom V Flip2

Tecno Phantom V Flip2

© Tecno

Данный смартфон — почти точный клон Infnix Zero Flip. Точнее, наоборот, т.к. Tecno вышел раньше. Другой дизайн решётки динамика и другая текстура нижней спинки. Ну и селфи-камеры (внутренние) отличаются, у Infinix она лучше, и Bluetooth у Infinix новее. В остальном — то же самое за те же деньги.

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip5

© Samsung

За сравнимую с Infinix Zero Flip цену на маркетплейсах можно поискать прошлогодний Samsung Galaxy Z Flip5. Да, модель не самая актуальная, зато камеры всё-таки будут лучше, чем у Infinix, производительность — в разы выше, да ещё и водонепроницаемость какая-никакая. Из минусов: медленная зарядка (но есть беспроводная зарядка), чуть хуже внешний экран (вы этого не заметите), и слабая батарейка. С другой стороны, Infinix Zero Flip автономностью тоже не блещет.

Итого

Первый складной смартфон Infinix — на что похож и лучше ли конкурентов
© Ferra.ru

С одной стороны, радостно, что складные смартфоны становятся всё более популярны у разных производителей: это значит, что технология будет улучшаться, удешевляться, и мы, как потребители, только выиграем. Даже если сейчас вам складной смартфон не нужен (ни «фолд», ни «флип»), это ещё не значит, что так будет всегда. Да и в дальнейшем могут появиться более интересные форм-факторы — кто знает. У Huawei вон уже тройной фолд получился.

С другой, смартфон Infinix Zero Flip никакого прорыва или сенсации не предлагает. Цена у него не такая уж низкая (помню, Tecno Phantom V Fold на старте около 80-90 тысяч рублей стоил — вот это было очень выгодно, для фолда), а качество... Ну такое себе: камеры уровня смартфонов за 20-25 тысяч рублей (кроме сверхширика — там напротив качество как в смартфонах за 70-100 тысяч рублей), селфи часто промахивается с фокусом, складной механизм иногда сбоит, автономность уровня смартфонов-моноблоков с 4400-4500 мАч.

При этом выглядит он реально круто. Но последний раз, когда телефон продавал себя своей крутой внешкой — это был... Motorola Razr V3 в 2004 году? То есть уже 20 лет тому назад. Почувствуйте себя старыми.

7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Infinix Zero Flip
Плюсы
  • Быстрая проводная зарядка
  • Большой внешний экран высокого разрешения
  • Отличный сверхширикоугольный модуль камеры
Минусы
  • Так себе камера в целом
  • Внутренний экран не настолько крутой, как пытается преподнести производитель
  • Складной механизм иногда косячит при разгибании