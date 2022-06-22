Рубль крепнет, но iPhone стоит три цены. Что происходит?

Представители ФАС вроде бы обещали снижения привычных цен из-за мощной конкуренции продавцов и отсутствия «диктатуры производителя», а представители магазинов и маркетплейсов твердили про значительное расширение ассортимента. С момента оглашения списка товаров, разрешенных для новой схемы импорта, прошло уже полтора месяца, те же полтора месяца рубль крепнул изо всех сил, а все что можно купить в магазинах из более менее приличных гаджетов — это iPhone за безумные деньги и Samsung с шансом 1 к 5 нарваться на региональную блокировку. Ходят слухи, что маркетплейсы все-таки начали активно закупать всякую электронику и бытовую технику, но сливов уровня цен и даже брендов пока не случилось. А значит, вынужденно ориентируемся на историю со смартфонами.

Есть смотреть на цены, есть ощущение, что продавцы либо закупались при курсе 100 рублей за доллар (но нет, тогда параллельный импорт все еще был вне закона), либо решили закладывать в цену все мыслимые и немыслимые риски. В будущем ситуация возможно изменится, однако пока это вовсе не похоже на панацею для возврата товаров на полки и удовлетворения покупательского спроса. Увы, многих новинок в России как не было, так и нет, а если ориентироваться на единицы появившегося, менять старые гаджеты на новые нам придется через боль и финансовое унижение.