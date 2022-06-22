Рубль крепнет, но iPhone стоит три цены. Что происходит?Наблюдаем за причудами параллельного импорта
Разумеется, сгонять в Штаты за обновкой проблематично, зато самое время вспомнить про недавно внедренный параллельный импорт продукции без согласия правообладателя. Раньше инициировать поставку мог либо сам производитель, либо его официальный дистрибьютор, а теперь магазин может просто найти в другой стране поставщика, располагающего нужным товаром, и привезти его в Россию. Правда, не все подряд, а только определенный список продукции и только от производителей, которые приостановили работу в России. То есть доставить условный смартфон Nothing параллельным импортом вряд ли получится, технику от нормально работающих в России брендов тоже не пустят. Зато Apple, Samsung, Sony, Dyson — вот это пожалуйста.
Представители ФАС вроде бы обещали снижения привычных цен из-за мощной конкуренции продавцов и отсутствия «диктатуры производителя», а представители магазинов и маркетплейсов твердили про значительное расширение ассортимента. С момента оглашения списка товаров, разрешенных для новой схемы импорта, прошло уже полтора месяца, те же полтора месяца рубль крепнул изо всех сил, а все что можно купить в магазинах из более менее приличных гаджетов — это iPhone за безумные деньги и Samsung с шансом 1 к 5 нарваться на региональную блокировку. Ходят слухи, что маркетплейсы все-таки начали активно закупать всякую электронику и бытовую технику, но сливов уровня цен и даже брендов пока не случилось. А значит, вынужденно ориентируемся на историю со смартфонами.
Есть смотреть на цены, есть ощущение, что продавцы либо закупались при курсе 100 рублей за доллар (но нет, тогда параллельный импорт все еще был вне закона), либо решили закладывать в цену все мыслимые и немыслимые риски. В будущем ситуация возможно изменится, однако пока это вовсе не похоже на панацею для возврата товаров на полки и удовлетворения покупательского спроса. Увы, многих новинок в России как не было, так и нет, а если ориентироваться на единицы появившегося, менять старые гаджеты на новые нам придется через боль и финансовое унижение.
Кстати, весьма удобно, что магазины указывают страну происхождения товаров при параллельном импорте, так что мы можем наблюдать за тем, как ценник iPhone 13 Pro из 999 американских долларов (а это 53 000 рублей по нынешнему курсу) задорно превращается в 130 000 рублей на магазинной полке, тогда как 134 800 японских иен (тоже 53 000 рублей, но уже за iPhone 13 Pro Max) в Москве трансформируются в 157 000 рублей. Ну, зато «альпийский зеленый» в наличии, производитель-то не стал его к нам поставлять.
Можно предположить, классическим «серовозам» тоже приходится несладко и наверняка они не хуже параллельных импортеров сейчас обдирают покупателей. Там ведь в чем-то даже сложнее: найди валюту, новые маршруты поставок, людей-перевозчиков, еще постарайся не спалиться с ввозом кучи гаджетов в страну. Однако по факту ситуация все-таки иная. Тот самый желанный «альпийский зеленый» продается за 80 000 и 87 000 рублей в зависимости от модели. Выходит почти на 30 000 дороже покупки за границей, однако на 50 000 дешевле приобретения параллельно импортированного смартфона.
В общем, наверное в будущем машина параллельного импорта раскочегарится, магазины перестанут пытаться заработать как в последний раз, а количество видов доступных товаров нельзя будет пересчитать по пальцам. Но в обозримой перспективе надежд на новую схему поставки товаров маловато. Если уж припрет поменять что-то из техники — вместо крупных сетей лучше идти на Яндекс.Маркет и сортировать цены по восходящей.