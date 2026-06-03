Телефоны
Опубликовано 03 июня 2026, 08:31
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В смартфонах за 30 тысяч рублей снова появились IPS-экраны — и это только начало

Обзор IQOO Z11x 5G
Нашли наглядную иллюстрацию ближайшего будущего, которое устроит не всех. Готовы вернуться к IPS-экранам в смартфонах в сегменте от 30 до 40 тысяч рублей? Вот и мы не готовы, но нас никто и не спрашивал. Показываем на конкретном примере чего ждать от рынка, если вы надеялись обновить свой телефон на какую-то относительно доступную модель в этом году.
В смартфонах за 30 тысяч рублей снова появились IPS-экраны — и это только начало
© Ferra.ru
7.5
/10
Оценка по версии Ferra
IQOO Z11x

Формально перед нами вполне современный аппарат. У него и аккумулятор монструозный, и неплохой по меркам сегмента процессор Dimensity 7400 Turbo от MediaTek, и свежая OriginOS 6 на базе Android 16. В табличке с характеристиками всё это легко складывается в образ крепкого народного смартфона, который умеет долго жить, шустро работать и не просить зарядку к обеду. В реальности же вся конструкция держится на одном очень спорном решении: за уже совсем не символические деньги пользователю выдают IPS-панель в момент, когда рынок давно приучил людей к OLED даже в моделях дешевле.

У нас есть рабочая гипотеза, и она выглядит довольно приземлённо. Хотя ладно, никакая это не гипотеза, потому что представители индустрии на закрытых мероприятиях спокойно говорят о том, что нам с вами, вообще-то, придется какое-то время перебиваться технологиями прошлого из-за… кризиса памяти.

Память остаётся дорогой, себестоимость железа прыгает, производители пытаются не отпугнуть покупателя маленькими объёмами, ведь цифры в духе «12/512» и «7200 мАч» продают лучше, чем разговоры о том, как ваш экран отображает цвета. В итоге баланс рушится: смартфону стараются не уронить производительность, а затем приходит момент выбирать, в чем именно устройство будет компромиссным. И производители очень быстро нашли то, без чего вы, по их мнению, должны обойтись.

Технические характеристики:

iQOO Z11x 5G
Операционная системаAndroid 16 + OriginOS 6
Экран6,76″, 1080×2344 п., 382 PPI, IPS LCD, 120 Гц
ПроцессорMediatek Dimensity 7400 Turbo, 4 нм (4 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex A55)
ГрафикаMali-G615 MC2
Оперативная память12 ГБ
Накопитель512 ГБ (UFS 3.1)
Слот MicroSDНет
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.4, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC
КамерыОсновная: 50 Мп (Sony IMX882), ƒ/1.8, ½.93″, PDAF
Сенсор глубины: 2 Мп, ƒ/2.4
Фронтальная: 32 Мп, f/2.5
Аккумулятор7200 мАч, 44 Вт
Размеры166,6×78,4×8,4 мм
Вес219 г
Цена30 тысяч рублей

Внешний вид

Стоит отдать должное IQOO за то, что компания старается всеми силами сохранить хоть какие-то попытки в собственный дизайн. Нет, серьезно, это дорогого стоит. Просто посмотрите как изгаляются другие бренды в этом году.

Infinix пытается переработать блок камер iPhone 17 Pro, но делает это в бюджетном сегменте. Oppo вообще берет за основу дизайн iPhone 12 и главный цвет морально устаревшей линейки (ну, а что, все уже успели забыть). Что у Honor? А у них Honor 600 Pro, который выглядит как актуальный iPhone 17 Pro. И всем нормально, никто не видит никаких проблем в повальном копировании решений более успешных игроков на рынке. А тут у нас и скругления оригинальные, и за всякими декоративными решениями видна рука IQOO. При условии, что вы уже видели смартфоны бренда до этого.

IQOO Z11x 5G

IQOO Z11x 5G

© Ferra.ru

Несмотря на здоровенную кремний-углеродную батарею (аж целых 7400 мАч), герой обзора не выглядит хоть сколько-нибудь большим. Самые обычные пропорции, которые до недавнего времени были у смартфонов с аккумуляторами на 5000 мАч.

Материалы корпуса подобраны удачно: никаких глянцевых поверхностей, которые пытаются казаться отполированным до блеска металлом — только матовый пластик разной степени шершавости. Фиг разобьешь, спинка не треснет, а что еще нужно от телефона? Не помешала бы какая-то защита экрана вроде нормального закаленного стекла, но производитель про это информацию в открытом доступе не публиковал, царапать смартфон сами мы не стали.

IQOO Z11x 5G

© Ferra.ru

С кнопками ситуация стандартная. Качелька регулировки громкости и кнопка питания с вмонтированным сканером отпечатков находятся на правой грани смартфона. Высота, на которой они расположены, комфортная, скриншоты можно запросто делать одним большим пальцем — за это плюс.

А вот расцветок корпуса маловато. На выбор IQOO дает только черную версию, белую и зеленую. Все цвета максимально трендово-скучные, поэтому любителям ярких устройств в этом плане повезло не очень сильно.

Дисплей

Всего три года назад мы без иронии нахваливали IPS-матрицу в Honor 90 Lite — просто потому что матрица в нем действительно была хороша. Идеальный альтернативный вариант для всех, кого раздражает ШИМ в OLED-экранах, так еще и с минимальными рамками, отличной калибровкой и если не эталонными, то очень большими углами обзора. И все это в телефоне, который стоил на момент выхода… столько же, сколько и наш герой обзора прямо сейчас!

IQOO Z11x 5G

IQOO Z11x 5G

© Ferra.ru

Ирония тут в том, что такие же экраны, как в Honor 90, мы теперь с вами, похоже, увидим ближе к концу года в устройствах, которые будут стоить ощутимо дороже, чем наш подопытный. Хотелось бы ошибаться, но что-то мне подсказывает, что к этому все и идет.

iQOO Z11x получил стандартные сегодня размеры дисплея. Диагональ панели — 6,76″, разрешение Full HD (1080×2344 пикселей), плотность пикселей на уровне 382 точек на дюйм площади. И даже пиковую яркость 1200 кд/м2 добавили. Без пиковой яркости, в самом обычном режиме и без активной автоматической регулировки, можно расчитывать примерно на 550 кд/м2. Отличный результат для IPS-панели среднего пошиба.

IQOO Z11x
Максимальный уровень яркости в HDR (макс./мин.)550/3 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1259:1
Цветовой охват (sRGB)** (90-100% — идеал)100%
DeltaE (меньше = лучше)4.5
Гамма (идеальная — 2,2)2.2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7350K

Но потом вы нажимаете на кнопку питания, экран загорается, а перед вами… самый посредственный экран, которой вы только можете себе представить. С инверсией белого при малейшем наклоне, скудными цветами и не самой приятной цветовой температурой «из коробки». Так еще и воздушная камера между стеклом и экраном непозволительно большая — вы буквально видите тени от черной рамки, находящейся на

Оболочка

За программную часть отвечает OriginOS 6, работающая поверх шестнадцатого «зелёного робота». Исторически оболочка славится обилием красивых анимаций, приятным интерфейсом и достаточно глубокими настройками внешности системы.

Главной фишкой свежей версии OriginOS 6 разработчики сделали умные предиктивные алгоритмы. Смартфон старательно изучает ваши привычки, чтобы вовремя подсунуть нужную панель управления на главный экран. Утром, например, система услужливо выводит элементы управления умным домом, а ближе к ночи показывает плеер с подкастами.

Оболочка позволяет перекроить под себя буквально всё, начиная от формы иконок и заканчивая кинетическими обоями, которые меняют своё поведение в зависимости от погоды или количества пройденных за день шагов.

Производительность

Все деньги, заложенные в разработку и создание телефона, ушли на покупку чипов, не иначе. За работу устройства отвечает MediaTek Dimensity 7400 Turbo — добротный камень среднего класса, уверенно выбивающий свои 950+ тысяч баллов в AnTuTu.

IQOO Z11x

IQOO Z11x

© Ferra.ru

Для цены в районе 30 с небольшим тысяч рублей (наша версия немного дороже из-а объемов памяти) — это теперь «база». Ближайшие конкуренты за эти деньги обычно предлагают примерно одинаковое количество «попугаев». Либо они, в лучшем случае, ставят Snapdragon 7s Gen 4 — с ним у платформы MediaTek наблюдается полный паритет по мощности.

© Ferra.ru

Здесь мы получаем почти флагманский запас прочности на каждый день. Система не тупит, мессенджеры не вылетают из памяти, переключение между приложениями происходит без рывков. Игры тоже идут отлично: даже в требовательных шутерах корпус остаётся лишь слегка тёплым, да и троттлинга практически нет. В связке с быстрым накопителем UFS 3.1 на 256 или 512 ГБ всё это создаёт убедительную иллюзию дорогого аппарата.

Тут и кроется главная подлянка. Производитель угрохал львиную долю бюджета в связку процессора и памяти, чтобы красиво смотреться в таблицах характеристик на сайтах магазинов. Железо действительно классное, никаких вопросов к нему не возникает. Только каждый раз, когда вы радуетесь мгновенному запуску тяжелого навигатора, вы всё равно смотрите в IPS-экран. Получается скорость ради скорости, за которую вы расплатились собственным визуальным комфортом.

Автономность

Профессия обзорщика от года к году становится все сложнее, особенно, когда дело доходит до тестов автономности. Чтобы гонять видео и игровые сцены на смартфонах, аккумуляторы которых по емкости почти догнали внешние АКБ, приходится запастись недюжинным терпением, потому что итоговые цифры в таких тестах сегодня улетели куда-то в космос. Смотрите сами:

В смартфонах за 30 тысяч рублей снова появились IPS-экраны — и это только начало
© Ferra.ru

Отличная автономность (еще и при IPS!), вот только зарядное устройство на 44 Вт как-то странно соседствует с таким объемом батареи. Не самый медленный зарядник, но заряжать телефон им вы будете полтора-два часа. Непозволительно медленно после того, как за последние годы мы успели повидать действительно быстрые блоки питания в даже бюджетных моделях.

Камера

Долго рассказывать про камеры в смартфоне не выйдет, потому что их тут всего две: одна основная, одна фронтальная. Зрение, конечно, вам скажет, что тут, вообще-то, целых две основных камеры! Но нет, второй сенсор на спинке бутафорский и никакой полезной нагрузки не несет.

IQOO Z11x

IQOO Z11x

© Ferra.ru

Главное «око» — 50 Мп сенсор производства Sony, он же IMX852. Его вы могли видеть во всех главных средне-бюджетных смартфонах этого года от Realme, Poco и Vivo. Что ждать от сенсора? Во-первых, нормальных дневных снимков. В них есть даже какие-то намеки на детализацию и приличный динамический динамический диапазон. Во-вторых, местный ИИ не самый агрессивный, и доводит до ума, в основном, только цвета. Детализацию если и трогает, то очень аккуратно, в результате чего нейросетевое вмешательство не особо-то и заметно.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

IQOO Z11x: основной модуль

© Ferra.ru

IQOO Z11x: фронтальная камера

© Ferra.ru

Но все это применимо только к дневным снимкам. Ночью автоматика проваливает работу с шумами, из-за чего ночное небо в большинстве случаев выглядит как пиксельная мешанина, в которой едва ли возможно что-то разобрать. Динамический диапазон тоже заметно проседает, а границы между темными и светлыми участками на ночных кадрах выглядят очень слабо. ИИ пытается спасти ситуацию, но от этого снимки еще сильнее теряют в деталях.

Благо, что начинка позволяет записывать 4K-видео с частотой 30 к/с. Не блогерский уровень, конечно, но снять какую-то бытовую зарисовку так, чтобы потом было не стыдно показывать видео близком, тут можно. Да и электронная стабилизация в этом неплохо так помогает — тряска рук гасится очень и очень недурно.

Конкуренты

iQOO Z11x 5GRealme P4 PowerXiaomi Poco X8 Pro
Операционная системаAndroid 16 + OriginOS 6Android 16 + Realme UI 7.0Android 16 + HyperOS 3
Экран6,76″, 1080×2344 п., 382 PPI, IPS LCD, 120 Гц6,8″, 1280×2800 п., ~453 PPI, AMOLED, 144 Гц6,59″, 1268×2756 п., ~460 PPI, AMOLED, 120 Гц
ПроцессорMediatek Dimensity 7400 Turbo, 4 нм (4 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex A55)Mediatek Dimensity 7400 Ultra, 4 нм (4 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex-A55)Mediatek Dimensity 8500 Ultra, 4 нм (1 ядро 3.4 ГГц Cortex-A725 + 3 ядра 3.2 ГГц Cortex-A725 + 4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A725)
ГрафикаMali-G615 MC2Mali-G615 MC2Mali-G720 MC8
Оперативная память12 ГБ8 ГБ / 12 ГБ8 ГБ / 12 ГБ
Накопитель512 ГБ (UFS 3.1)128 ГБ / 256 ГБ (UFS 3.1)256 ГБ / 512 ГБ (UFS 4.1)
Слот MicroSDНетНетНет
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.4, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFCWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.4, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, ИК-порт, без NFCWi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6), dual-band, Bluetooth 6.0, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NavIC, NFC (зависит от региона), ИК-порт
КамерыОсновная: 50 Мп (Sony IMX882), ƒ/1.8, ½.93″, PDAFОсновная: 50 Мп, ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS, PDAFОсновная: 50 Мп, ƒ/1.5, 1/1.95″, OIS, PDAF
Сенсор глубины: 2 Мп, ƒ/2.4Ультраширокоугольная: 8 Мп, ƒ/2.2Ультраширокоугольная: 8 Мп, ƒ/2.2
Фронтальная: 32 Мп, f/2.5Фронтальная: 16 Мп, ƒ/2.4Фронтальная: 20 Мп, ƒ/2.2
Аккумулятор7200 мАч, 44 Вт10001 мАч, 80 Вт (проводная), 27 Вт (реверсивная)6500 мАч, 100 Вт (проводная), 27 Вт (реверсивная)
Размеры166,6×78,4×8,4 мм162,3×76,2×9,1 мм157,5×75,2×8,4 мм
Вес219 г219 г201,5 г
Цена30 тысяч рублей26 тысяч рублей28 тысяч рублей

Realme P4 Power

Realme P4 Power

Realme P4 Power

© Realme

Если смотреть на Realme P4 Power рядом с iQOO Z11x, то смысл этой модели считывается сразу: Realme делали смартфон не про «сбалансированность понемногу во всём», а про автономность с запасом, поэтому сюда поставили аккумулятор на 10 001 мАч, зарядку на 80 Вт и реверсивную проводную зарядку на 27 Вт, то есть по выносливости он уходит далеко вперёд и по характеристикам выглядит устройством для людей, которые не хотят думать о розетке каждый день. И это тот случай, когда большой аккумулятор не идёт в одиночку, потому что корпус тут ещё и защищён по IP69 и MIL-STD-810H, так что в образ «смартфона на убой, но без ощущения кирпича из 2018 года» он попадает довольно точно.

При этом Realme не выглядит моделью, в которой всю смету съела батарея, поскольку у него 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, то есть по экрану это уже совсем другой класс по сравнению с iQOO Z11x, где стоит IPS-матрица попроще. Плюс по камерам здесь тоже всё выглядит разумнее: основной модуль на 50 Мп получил оптическую стабилизацию, вместе с ним есть 8-мегапиксельный ультраширик, поэтому хотя бы базовая универсальность у смартфона имеется, вместо схемы «одна нормальная камера и декоративный довесок».

Poco X8 Pro

Poco X8 Pro

Poco X8 Pro

© Poco

У Poco X8 Pro логика уже другая: эта модель про запас мощности и более дорогие комплектующие, потому что внутри стоит Dimensity 8500 Ultra, графика Mali-G720 MC8 и накопитель стандарта UFS 4.1, то есть по железу он заметно интереснее обоих конкурентов и ближе к тем устройствам, которые обычно берут ради игр, тяжёлых приложений и ощущения быстрого смартфона на несколько лет вперёд. Сюда же хорошо ложатся Wi‑Fi 6, Bluetooth 6.0 и более насыщенный набор навигационных систем, так что по части начинки Poco выглядит не «ещё одним середняком», а почти верхней границей среднего сегмента.

Внешне и по эргономике у него тоже всё неплохо складывается, потому что Poco компактнее и легче, при этом получил AMOLED-дисплей 6,59 дюйма с высоким разрешением, Dolby Vision и заявленной пиковой яркостью до 3500 нит, то есть это уже экран с явной претензией не на норму, а на уровень выше среднего. По камерам история тоже выглядит убедительно: основной модуль здесь 50 Мп с диафрагмой ƒ/1.5 и OIS, ультраширик на 8 Мп никуда не делся, фронталка уже на 20 Мп, а зарядка на 100 Вт хорошо дополняет батарею 6500 мАч, поэтому Poco X8 Pro воспринимается как вариант для тех, кому хочется не максимума часов вдали от розетки, а смартфона, который быстрее, легче, технологичнее и в целом ощущается классом повыше.

Итого

Хоть убейте, но найти целевую аудиторию для смартфона, который всем своим нутром остался где-то в 2020 году, почти что невозможно. Но это сегодня, когда у нас еще есть какой-нибудь Realme P4 Power c точно таким же весом, таким же процессором и аккумулятором на 10 000 мАч. А если добавить, что P4 Power получил оптостаб на основном модуле, в два раза более мощный блок питания, так еще и OLED-экран на 144 Гц, то получается самое настоящее избиение младенцев.

А кому и где такой телефон вообще нужен, если на рынке доступна куча вариантов, которые будут стоить примерно столько же, но вместо IPS-экрана смогут предложить приличный OLED?

IQOO Z11x

IQOO Z11x

© Ferra.ru

Если вам нужен неубиваемый кирпич, который будет сутками раздавать интернет, держать в фоне кучу приложений, жить без розетки по три дня и выживать после падения в грязь, то вы легко простите ему выцветающий под углом дисплей, ведь на стройке, в лесу или в долгой командировке проценты батареи имеют куда больший вес, чем глубокий чёрный цвет, и не мне, офисному планктону, вам об этом рассказывать. При условии, что вы вспомните про этот телефон через пару месяцев, когда цена на него немного снизится — потому что официальная цена в магазинах Vivo заставляет волосы на руках вставать дыбом. На маркетплейсах сиутация получше, но все еще не в пользу героя обзора.

7.5
/10
Оценка по версии Ferra
IQOO Z11x
Плюсы
  • Отличная автономность
  • Шустрый процессор
  • Тонкий корпус для такого аккумулятора
Минусы
  • IPS? В 2026 году?
  • Цена в официальной рознице
  • Снимкам на основную камеру часто не хватает детализации
Автор:Игорь Сайкин
  1. Ferra.ru/
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  4. В смартфонах за 30 тысяч рублей снова появились IPS-экраны — и это только начало