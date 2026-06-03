В смартфонах за 30 тысяч рублей снова появились IPS-экраны — и это только началоОбзор IQOO Z11x 5G
Формально перед нами вполне современный аппарат. У него и аккумулятор монструозный, и неплохой по меркам сегмента процессор Dimensity 7400 Turbo от MediaTek, и свежая OriginOS 6 на базе Android 16. В табличке с характеристиками всё это легко складывается в образ крепкого народного смартфона, который умеет долго жить, шустро работать и не просить зарядку к обеду. В реальности же вся конструкция держится на одном очень спорном решении: за уже совсем не символические деньги пользователю выдают IPS-панель в момент, когда рынок давно приучил людей к OLED даже в моделях дешевле.
У нас есть рабочая гипотеза, и она выглядит довольно приземлённо. Хотя ладно, никакая это не гипотеза, потому что представители индустрии на закрытых мероприятиях спокойно говорят о том, что нам с вами, вообще-то, придется какое-то время перебиваться технологиями прошлого из-за… кризиса памяти.
Память остаётся дорогой, себестоимость железа прыгает, производители пытаются не отпугнуть покупателя маленькими объёмами, ведь цифры в духе «12/512» и «7200 мАч» продают лучше, чем разговоры о том, как ваш экран отображает цвета. В итоге баланс рушится: смартфону стараются не уронить производительность, а затем приходит момент выбирать, в чем именно устройство будет компромиссным. И производители очень быстро нашли то, без чего вы, по их мнению, должны обойтись.
Технические характеристики:
|iQOO Z11x 5G
|Операционная система
|Android 16 + OriginOS 6
|Экран
|6,76″, 1080×2344 п., 382 PPI, IPS LCD, 120 Гц
|Процессор
|Mediatek Dimensity 7400 Turbo, 4 нм (4 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex A55)
|Графика
|Mali-G615 MC2
|Оперативная память
|12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ (UFS 3.1)
|Слот MicroSD
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.4, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп (Sony IMX882), ƒ/1.8, ½.93″, PDAF
|Сенсор глубины: 2 Мп, ƒ/2.4
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.5
|Аккумулятор
|7200 мАч, 44 Вт
|Размеры
|166,6×78,4×8,4 мм
|Вес
|219 г
|Цена
|30 тысяч рублей
Внешний вид
Стоит отдать должное IQOO за то, что компания старается всеми силами сохранить хоть какие-то попытки в собственный дизайн. Нет, серьезно, это дорогого стоит. Просто посмотрите как изгаляются другие бренды в этом году.
Infinix пытается переработать блок камер iPhone 17 Pro, но делает это в бюджетном сегменте. Oppo вообще берет за основу дизайн iPhone 12 и главный цвет морально устаревшей линейки (ну, а что, все уже успели забыть). Что у Honor? А у них Honor 600 Pro, который выглядит как актуальный iPhone 17 Pro. И всем нормально, никто не видит никаких проблем в повальном копировании решений более успешных игроков на рынке. А тут у нас и скругления оригинальные, и за всякими декоративными решениями видна рука IQOO. При условии, что вы уже видели смартфоны бренда до этого.
Несмотря на здоровенную кремний-углеродную батарею (аж целых 7400 мАч), герой обзора не выглядит хоть сколько-нибудь большим. Самые обычные пропорции, которые до недавнего времени были у смартфонов с аккумуляторами на 5000 мАч.
Материалы корпуса подобраны удачно: никаких глянцевых поверхностей, которые пытаются казаться отполированным до блеска металлом — только матовый пластик разной степени шершавости. Фиг разобьешь, спинка не треснет, а что еще нужно от телефона? Не помешала бы какая-то защита экрана вроде нормального закаленного стекла, но производитель про это информацию в открытом доступе не публиковал, царапать смартфон сами мы не стали.
С кнопками ситуация стандартная. Качелька регулировки громкости и кнопка питания с вмонтированным сканером отпечатков находятся на правой грани смартфона. Высота, на которой они расположены, комфортная, скриншоты можно запросто делать одним большим пальцем — за это плюс.
А вот расцветок корпуса маловато. На выбор IQOO дает только черную версию, белую и зеленую. Все цвета максимально трендово-скучные, поэтому любителям ярких устройств в этом плане повезло не очень сильно.
Дисплей
Всего три года назад мы без иронии нахваливали IPS-матрицу в Honor 90 Lite — просто потому что матрица в нем действительно была хороша. Идеальный альтернативный вариант для всех, кого раздражает ШИМ в OLED-экранах, так еще и с минимальными рамками, отличной калибровкой и если не эталонными, то очень большими углами обзора. И все это в телефоне, который стоил на момент выхода… столько же, сколько и наш герой обзора прямо сейчас!
Ирония тут в том, что такие же экраны, как в Honor 90, мы теперь с вами, похоже, увидим ближе к концу года в устройствах, которые будут стоить ощутимо дороже, чем наш подопытный. Хотелось бы ошибаться, но что-то мне подсказывает, что к этому все и идет.
iQOO Z11x получил стандартные сегодня размеры дисплея. Диагональ панели — 6,76″, разрешение Full HD (1080×2344 пикселей), плотность пикселей на уровне 382 точек на дюйм площади. И даже пиковую яркость 1200 кд/м2 добавили. Без пиковой яркости, в самом обычном режиме и без активной автоматической регулировки, можно расчитывать примерно на 550 кд/м2. Отличный результат для IPS-панели среднего пошиба.
|IQOO Z11x
|Максимальный уровень яркости в HDR (макс./мин.)
|550/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1259:1
|Цветовой охват (sRGB)** (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4.5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7350K
Но потом вы нажимаете на кнопку питания, экран загорается, а перед вами… самый посредственный экран, которой вы только можете себе представить. С инверсией белого при малейшем наклоне, скудными цветами и не самой приятной цветовой температурой «из коробки». Так еще и воздушная камера между стеклом и экраном непозволительно большая — вы буквально видите тени от черной рамки, находящейся на
Оболочка
За программную часть отвечает OriginOS 6, работающая поверх шестнадцатого «зелёного робота». Исторически оболочка славится обилием красивых анимаций, приятным интерфейсом и достаточно глубокими настройками внешности системы.
Главной фишкой свежей версии OriginOS 6 разработчики сделали умные предиктивные алгоритмы. Смартфон старательно изучает ваши привычки, чтобы вовремя подсунуть нужную панель управления на главный экран. Утром, например, система услужливо выводит элементы управления умным домом, а ближе к ночи показывает плеер с подкастами.
Оболочка позволяет перекроить под себя буквально всё, начиная от формы иконок и заканчивая кинетическими обоями, которые меняют своё поведение в зависимости от погоды или количества пройденных за день шагов.
Производительность
Все деньги, заложенные в разработку и создание телефона, ушли на покупку чипов, не иначе. За работу устройства отвечает MediaTek Dimensity 7400 Turbo — добротный камень среднего класса, уверенно выбивающий свои 950+ тысяч баллов в AnTuTu.
Для цены в районе 30 с небольшим тысяч рублей (наша версия немного дороже из-а объемов памяти) — это теперь «база». Ближайшие конкуренты за эти деньги обычно предлагают примерно одинаковое количество «попугаев». Либо они, в лучшем случае, ставят Snapdragon 7s Gen 4 — с ним у платформы MediaTek наблюдается полный паритет по мощности.
Здесь мы получаем почти флагманский запас прочности на каждый день. Система не тупит, мессенджеры не вылетают из памяти, переключение между приложениями происходит без рывков. Игры тоже идут отлично: даже в требовательных шутерах корпус остаётся лишь слегка тёплым, да и троттлинга практически нет. В связке с быстрым накопителем UFS 3.1 на 256 или 512 ГБ всё это создаёт убедительную иллюзию дорогого аппарата.
Тут и кроется главная подлянка. Производитель угрохал львиную долю бюджета в связку процессора и памяти, чтобы красиво смотреться в таблицах характеристик на сайтах магазинов. Железо действительно классное, никаких вопросов к нему не возникает. Только каждый раз, когда вы радуетесь мгновенному запуску тяжелого навигатора, вы всё равно смотрите в IPS-экран. Получается скорость ради скорости, за которую вы расплатились собственным визуальным комфортом.
Автономность
Профессия обзорщика от года к году становится все сложнее, особенно, когда дело доходит до тестов автономности. Чтобы гонять видео и игровые сцены на смартфонах, аккумуляторы которых по емкости почти догнали внешние АКБ, приходится запастись недюжинным терпением, потому что итоговые цифры в таких тестах сегодня улетели куда-то в космос. Смотрите сами:
Отличная автономность (еще и при IPS!), вот только зарядное устройство на 44 Вт как-то странно соседствует с таким объемом батареи. Не самый медленный зарядник, но заряжать телефон им вы будете полтора-два часа. Непозволительно медленно после того, как за последние годы мы успели повидать действительно быстрые блоки питания в даже бюджетных моделях.
Камера
Долго рассказывать про камеры в смартфоне не выйдет, потому что их тут всего две: одна основная, одна фронтальная. Зрение, конечно, вам скажет, что тут, вообще-то, целых две основных камеры! Но нет, второй сенсор на спинке бутафорский и никакой полезной нагрузки не несет.
Главное «око» — 50 Мп сенсор производства Sony, он же IMX852. Его вы могли видеть во всех главных средне-бюджетных смартфонах этого года от Realme, Poco и Vivo. Что ждать от сенсора? Во-первых, нормальных дневных снимков. В них есть даже какие-то намеки на детализацию и приличный динамический динамический диапазон. Во-вторых, местный ИИ не самый агрессивный, и доводит до ума, в основном, только цвета. Детализацию если и трогает, то очень аккуратно, в результате чего нейросетевое вмешательство не особо-то и заметно.
Но все это применимо только к дневным снимкам. Ночью автоматика проваливает работу с шумами, из-за чего ночное небо в большинстве случаев выглядит как пиксельная мешанина, в которой едва ли возможно что-то разобрать. Динамический диапазон тоже заметно проседает, а границы между темными и светлыми участками на ночных кадрах выглядят очень слабо. ИИ пытается спасти ситуацию, но от этого снимки еще сильнее теряют в деталях.
Благо, что начинка позволяет записывать 4K-видео с частотой 30 к/с. Не блогерский уровень, конечно, но снять какую-то бытовую зарисовку так, чтобы потом было не стыдно показывать видео близком, тут можно. Да и электронная стабилизация в этом неплохо так помогает — тряска рук гасится очень и очень недурно.
Конкуренты
|iQOO Z11x 5G
|Realme P4 Power
|Xiaomi Poco X8 Pro
|Операционная система
|Android 16 + OriginOS 6
|Android 16 + Realme UI 7.0
|Android 16 + HyperOS 3
|Экран
|6,76″, 1080×2344 п., 382 PPI, IPS LCD, 120 Гц
|6,8″, 1280×2800 п., ~453 PPI, AMOLED, 144 Гц
|6,59″, 1268×2756 п., ~460 PPI, AMOLED, 120 Гц
|Процессор
|Mediatek Dimensity 7400 Turbo, 4 нм (4 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex A55)
|Mediatek Dimensity 7400 Ultra, 4 нм (4 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex-A55)
|Mediatek Dimensity 8500 Ultra, 4 нм (1 ядро 3.4 ГГц Cortex-A725 + 3 ядра 3.2 ГГц Cortex-A725 + 4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A725)
|Графика
|Mali-G615 MC2
|Mali-G615 MC2
|Mali-G720 MC8
|Оперативная память
|12 ГБ
|8 ГБ / 12 ГБ
|8 ГБ / 12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ (UFS 3.1)
|128 ГБ / 256 ГБ (UFS 3.1)
|256 ГБ / 512 ГБ (UFS 4.1)
|Слот MicroSD
|Нет
|Нет
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.4, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.4, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, ИК-порт, без NFC
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6), dual-band, Bluetooth 6.0, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NavIC, NFC (зависит от региона), ИК-порт
|Камеры
|Основная: 50 Мп (Sony IMX882), ƒ/1.8, ½.93″, PDAF
|Основная: 50 Мп, ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS, PDAF
|Основная: 50 Мп, ƒ/1.5, 1/1.95″, OIS, PDAF
|Сенсор глубины: 2 Мп, ƒ/2.4
|Ультраширокоугольная: 8 Мп, ƒ/2.2
|Ультраширокоугольная: 8 Мп, ƒ/2.2
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.5
|Фронтальная: 16 Мп, ƒ/2.4
|Фронтальная: 20 Мп, ƒ/2.2
|Аккумулятор
|7200 мАч, 44 Вт
|10001 мАч, 80 Вт (проводная), 27 Вт (реверсивная)
|6500 мАч, 100 Вт (проводная), 27 Вт (реверсивная)
|Размеры
|166,6×78,4×8,4 мм
|162,3×76,2×9,1 мм
|157,5×75,2×8,4 мм
|Вес
|219 г
|219 г
|201,5 г
|Цена
|30 тысяч рублей
|26 тысяч рублей
|28 тысяч рублей
Realme P4 Power
Если смотреть на Realme P4 Power рядом с iQOO Z11x, то смысл этой модели считывается сразу: Realme делали смартфон не про «сбалансированность понемногу во всём», а про автономность с запасом, поэтому сюда поставили аккумулятор на 10 001 мАч, зарядку на 80 Вт и реверсивную проводную зарядку на 27 Вт, то есть по выносливости он уходит далеко вперёд и по характеристикам выглядит устройством для людей, которые не хотят думать о розетке каждый день. И это тот случай, когда большой аккумулятор не идёт в одиночку, потому что корпус тут ещё и защищён по IP69 и MIL-STD-810H, так что в образ «смартфона на убой, но без ощущения кирпича из 2018 года» он попадает довольно точно.
При этом Realme не выглядит моделью, в которой всю смету съела батарея, поскольку у него 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, то есть по экрану это уже совсем другой класс по сравнению с iQOO Z11x, где стоит IPS-матрица попроще. Плюс по камерам здесь тоже всё выглядит разумнее: основной модуль на 50 Мп получил оптическую стабилизацию, вместе с ним есть 8-мегапиксельный ультраширик, поэтому хотя бы базовая универсальность у смартфона имеется, вместо схемы «одна нормальная камера и декоративный довесок».
Poco X8 Pro
У Poco X8 Pro логика уже другая: эта модель про запас мощности и более дорогие комплектующие, потому что внутри стоит Dimensity 8500 Ultra, графика Mali-G720 MC8 и накопитель стандарта UFS 4.1, то есть по железу он заметно интереснее обоих конкурентов и ближе к тем устройствам, которые обычно берут ради игр, тяжёлых приложений и ощущения быстрого смартфона на несколько лет вперёд. Сюда же хорошо ложатся Wi‑Fi 6, Bluetooth 6.0 и более насыщенный набор навигационных систем, так что по части начинки Poco выглядит не «ещё одним середняком», а почти верхней границей среднего сегмента.
Внешне и по эргономике у него тоже всё неплохо складывается, потому что Poco компактнее и легче, при этом получил AMOLED-дисплей 6,59 дюйма с высоким разрешением, Dolby Vision и заявленной пиковой яркостью до 3500 нит, то есть это уже экран с явной претензией не на норму, а на уровень выше среднего. По камерам история тоже выглядит убедительно: основной модуль здесь 50 Мп с диафрагмой ƒ/1.5 и OIS, ультраширик на 8 Мп никуда не делся, фронталка уже на 20 Мп, а зарядка на 100 Вт хорошо дополняет батарею 6500 мАч, поэтому Poco X8 Pro воспринимается как вариант для тех, кому хочется не максимума часов вдали от розетки, а смартфона, который быстрее, легче, технологичнее и в целом ощущается классом повыше.
Итого
Хоть убейте, но найти целевую аудиторию для смартфона, который всем своим нутром остался где-то в 2020 году, почти что невозможно. Но это сегодня, когда у нас еще есть какой-нибудь Realme P4 Power c точно таким же весом, таким же процессором и аккумулятором на 10 000 мАч. А если добавить, что P4 Power получил оптостаб на основном модуле, в два раза более мощный блок питания, так еще и OLED-экран на 144 Гц, то получается самое настоящее избиение младенцев.
А кому и где такой телефон вообще нужен, если на рынке доступна куча вариантов, которые будут стоить примерно столько же, но вместо IPS-экрана смогут предложить приличный OLED?
Если вам нужен неубиваемый кирпич, который будет сутками раздавать интернет, держать в фоне кучу приложений, жить без розетки по три дня и выживать после падения в грязь, то вы легко простите ему выцветающий под углом дисплей, ведь на стройке, в лесу или в долгой командировке проценты батареи имеют куда больший вес, чем глубокий чёрный цвет, и не мне, офисному планктону, вам об этом рассказывать. При условии, что вы вспомните про этот телефон через пару месяцев, когда цена на него немного снизится — потому что официальная цена в магазинах Vivo заставляет волосы на руках вставать дыбом. На маркетплейсах сиутация получше, но все еще не в пользу героя обзора.
- Отличная автономность
- Шустрый процессор
- Тонкий корпус для такого аккумулятора
- IPS? В 2026 году?
- Цена в официальной рознице
- Снимкам на основную камеру часто не хватает детализации