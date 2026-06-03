Формально перед нами вполне современный аппарат. У него и аккумулятор монструозный, и неплохой по меркам сегмента процессор Dimensity 7400 Turbo от MediaTek, и свежая OriginOS 6 на базе Android 16. В табличке с характеристиками всё это легко складывается в образ крепкого народного смартфона, который умеет долго жить, шустро работать и не просить зарядку к обеду. В реальности же вся конструкция держится на одном очень спорном решении: за уже совсем не символические деньги пользователю выдают IPS-панель в момент, когда рынок давно приучил людей к OLED даже в моделях дешевле.

У нас есть рабочая гипотеза, и она выглядит довольно приземлённо. Хотя ладно, никакая это не гипотеза, потому что представители индустрии на закрытых мероприятиях спокойно говорят о том, что нам с вами, вообще-то, придется какое-то время перебиваться технологиями прошлого из-за… кризиса памяти.

Память остаётся дорогой, себестоимость железа прыгает, производители пытаются не отпугнуть покупателя маленькими объёмами, ведь цифры в духе «12/512» и «7200 мАч» продают лучше, чем разговоры о том, как ваш экран отображает цвета. В итоге баланс рушится: смартфону стараются не уронить производительность, а затем приходит момент выбирать, в чем именно устройство будет компромиссным. И производители очень быстро нашли то, без чего вы, по их мнению, должны обойтись.

Технические характеристики:

iQOO Z11x 5G Операционная система Android 16 + OriginOS 6 Экран 6,76″, 1080×2344 п., 382 PPI, IPS LCD, 120 Гц Процессор Mediatek Dimensity 7400 Turbo, 4 нм (4 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex A55) Графика Mali-G615 MC2 Оперативная память 12 ГБ Накопитель 512 ГБ (UFS 3.1) Слот MicroSD Нет Связь Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.4, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC Камеры Основная: 50 Мп (Sony IMX882), ƒ/1.8, ½.93″, PDAF Сенсор глубины: 2 Мп, ƒ/2.4 Фронтальная: 32 Мп, f/2.5 Аккумулятор 7200 мАч, 44 Вт Размеры 166,6×78,4×8,4 мм Вес 219 г Цена 30 тысяч рублей

Внешний вид

Стоит отдать должное IQOO за то, что компания старается всеми силами сохранить хоть какие-то попытки в собственный дизайн. Нет, серьезно, это дорогого стоит. Просто посмотрите как изгаляются другие бренды в этом году.

Infinix пытается переработать блок камер iPhone 17 Pro, но делает это в бюджетном сегменте. Oppo вообще берет за основу дизайн iPhone 12 и главный цвет морально устаревшей линейки (ну, а что, все уже успели забыть). Что у Honor? А у них Honor 600 Pro, который выглядит как актуальный iPhone 17 Pro. И всем нормально, никто не видит никаких проблем в повальном копировании решений более успешных игроков на рынке. А тут у нас и скругления оригинальные, и за всякими декоративными решениями видна рука IQOO. При условии, что вы уже видели смартфоны бренда до этого.