Из Вьетнама в Россию пришла лапша быстрого приготовления. А теперь ещё и смартфоны. Надо брать?

Основатель Vingroup, Фам Нят Выонг, родился в бедной вьетнамской семье, в 1968 году, в Ханое. На сегодняшний день он является первым долларовым миллиардером из Вьетнама и самым богатым вьетнамцем, однако путь к этому был долгим. В 1993 году он окончил Московский геологоразведочный институт (как несложно понять, в г. Москве) по специальности “экономика”, и уехал… На Украину, где сначала открыл вьетнамский ресторан, а позже основал бренд “Мивина”, под которым сперва продавалась лапша быстрого приготовления (типа как “Роллтон” в России), а позже и другие виды быстрого питания.

Доходы от продажи “Мивины”, Фам Нят Выонг инвестировал в недвижимость во Вьетнаме через созданную им компанию Vingroup - так довольно скоро появилась сеть отелей Vinpearl во Вьетнаме.

На сегодняшний день бизнес Vinpearl расширяется - в том числе, в сторону производства автомобилей Vinfast и смартфонов Vsmart. В ближайшем будущем компания планирует заняться также производством телевизоров, кондиционеров, бытовой электроники и устройств IoT (Internet Of Things - интернет вещей).