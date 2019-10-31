Из Вьетнама в Россию пришла лапша быстрого приготовления. А теперь ещё и смартфоны. Надо брать?
Основатель Vingroup, Фам Нят Выонг, родился в бедной вьетнамской семье, в 1968 году, в Ханое. На сегодняшний день он является первым долларовым миллиардером из Вьетнама и самым богатым вьетнамцем, однако путь к этому был долгим. В 1993 году он окончил Московский геологоразведочный институт (как несложно понять, в г. Москве) по специальности “экономика”, и уехал… На Украину, где сначала открыл вьетнамский ресторан, а позже основал бренд “Мивина”, под которым сперва продавалась лапша быстрого приготовления (типа как “Роллтон” в России), а позже и другие виды быстрого питания.
Доходы от продажи “Мивины”, Фам Нят Выонг инвестировал в недвижимость во Вьетнаме через созданную им компанию Vingroup - так довольно скоро появилась сеть отелей Vinpearl во Вьетнаме.
На сегодняшний день бизнес Vinpearl расширяется - в том числе, в сторону производства автомобилей Vinfast и смартфонов Vsmart. В ближайшем будущем компания планирует заняться также производством телевизоров, кондиционеров, бытовой электроники и устройств IoT (Internet Of Things - интернет вещей).
Завод для производства смартфонов был заложен в пригороде Ханоя в августе 2018 года. Достроен и запущен он был уже в ноябре 2018, а в декабре этого же года появились первые смартфоны. Таким образом, Vsmart - это действительно чистокровные вьетнамские смартфоны, а не очередной китайский “ноунейм” с приклеенным шильдиком.
Первоначальная мощность производства составляла 5 млн единиц в год, но к октябрю-ноябрю 2019 года удалось достичь показателей в 23 млн единиц в год. Отмечу, что эти цифры касаются только смартфонов - к примеру, после запуска производства телевизоров на этом же заводе, их планируется выпускать (для начала) в количестве 2,4 млн единиц в год.
Мне удалось лично посмотреть, как происходит сборка и тестирование смартфонов Vsmart.
Прежде всего, отмечу, что собираются смартфоны в-основном вручную, автоматика (не считая конвейера) на заводе Vsmart используется для контроля качества и тестирования. Ну и винтики тоже машина закручивает. В работе задействовано около 1000 сотрудников, они работают на площади около 45 200 квадратных метров.
Упаковка также производится вручную - автомат лишь запечатывает уже подготовленную коробку в полиэтилен.
Завод по производству смартфонов Vsmart имеет также собственную R&D-лабораторию. Исследования и тестирование проводится в 6 сегментах: общее тестирование, связь и антенна, надёжность конструкции, производительность, камера, качество звука. Из всего перечисленного только лаборатория по исследованию и тестированию камеры находится не в стенах завода, а в другом месте.
Для тестирования конструкции используется несколько автоматизированных систем, которые постоянно нажимают на кнопки, водят стилусом, имитирующем палец, по экрану и т.п. (см. видео в конце статьи).
Антенну тестируют в специальных “глухих” камерах.
Подобным образом тестируется и звук - но уже на примере модели человека.
Отдельные камеры и стенды созданы для испытаний на изгиб, кручение, сдавливание:
На других стендах смартфон постоянно роняют - как с малой высоты и в трёх разных положениях (эти стенды полностью автоматизированы):
Так и с большой высоты на твёрдую поверхность (тут уже тестом управляет человек - см. видео в конце статьи).
Кроме того, смартфоны тестируют на работу в условиях экстремальных температур - до 70 градусов тепла (по Цельсию). В том числе имитируется быстрый перенос смартфона из нормальной температуры в экстремальную.
На сегодняшний день Vsmart уже имеет три международных сертификата: CE Certification, ISO 9001:2015 и TL 9000:2016, а к декабрю этого года появятся ещё два - ISO 14001:2015 и ISO 45001:2015.
Отмечу, что на заводе Vsmart соблюдается не только чистота (все работники носят специальные халаты, при входе и выходе производится обеззараживание в воздушных камерах), но и права рабочих. Наша группа пробыла на заводе до закрытия в 17:00 - и рабочие уже уходили домой. В производственных помещениях поддерживается температура 24 градуса по Цельсию (плюс-минус 3 градуса), влажность 30-70% (в зависимости от функциональных особенностей помещения).
В Россию бренд Vsmart официально пришёл 3 октября - компания провела первую презентацию и представила сразу четыре модели смартфонов: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и флагман Vsmart Live. Все устройства, в том числе, для российского рынка, делаются именно на этом заводе, фотографии с которого вы видите в данной статье.
Вот ещё несколько фотографий с завода Vsmart в Ханое: