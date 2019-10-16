Качественная альтернатива дорогим смартфонам раскрученных брендов – Oppo Reno2
Внешний вид
Главная “фишка” внешности Oppo Reno2 - разумеется, безрамочный экран, без всяких монобровей, вырезов, “дырочек” и т.п. Мы видели уже несколько способов реализации такого экрана - и, признаюсь, мне больше всего нравится тот, где камера встроена непосредственно под экран. Такой смартфон мы тоже ждём от Oppo, но Reno2 сделан гораздо проще. Как и у предшественника, камера здесь просто выдвигается. Подобное решение можно найти также в Xiaomi Mi 9T.
Причём, у младшей модели, Reno2 Z, механизм не похож на Reno2, а как раз напоминает Mi 9T.
Интересно, что для повышения прочности всей конструкции введена проверка на падение - если телефон обнаруживает, что падает, то камера автоматически закрывается.
Вообще, в защиту такого механизма скажу, что работает он достаточно быстро, а главное - селфи-камера всё равно всегда требует больше действий для вызова, если вы только не настраиваете какой-то особый ярлык именно на неё. То есть, запустить приложение, нажать кнопку “сменить камеру” - это довольно долго, если замерять секундомером. Короче, в обычной жизни мы не ждём именно от селфи-камеры мгновенного срабатывания.
Тыльная камера должна работать как можно быстрее просто потому, что иногда надо сфотографировать момент - пробежала белка, проехал классный автомобиль. Для селфи же мы готовы позировать и поэтому время здесь не критично. Другое дело, что разблокировка по лицу становится неудобной и практически ненужной, однако сканер отпечатков пальцев здесь работает очень быстро и точно, да и Google Pay всё равно разблокировку по лицу не поддерживает.
Что касается вида тыльной, основной камеры - то в Oppo используют сверхсекретную супер-мега-нано-технологию, которая позволяет камере не выступать над корпусом. Apple обливается слюнями от зависти (к сожалению, нет, а надо бы - никогда ещё айфоны не были таким посмешищем, как в этом году).
Шутки-шутками, но, спорю, вы такое ещё не видели (разве что, в первом Reno) - палец не нащупывает вообще никаких границ, стыков и т.п. Объектив камеры и стекло, покрывающее тыльную поверхность составляют единое целое. Невероятно смелое и великолепно выглядящее решение, которое, правда, вызывает сомнения в своей надёжности.
Тут Oppo тоже постарались - чтобы предотвратить стекло от царапин, чуть ниже камер можно видеть небольшую блестящую полусферу, которая даже имеет своё собственное маркетинговое название - “O-Dot”. Таким образом камера не касается стола, когда телефон лежит на нём без чехла. Это хорошо. Жаль только, что такая же технология не применяется и для вспышки - она уже как бы “вырезана” из корпуса (но всё равно не выступает).
На нижнем торце уже вполне естественно видеть USB-C, но вот за 3,5-мм разъём производителю отдельное спасибо. И да, FM-радио поддерживается.
Отдельно хочу поговорить про чехол, который поставляется в комплекте (к слову, плёнка “с завода” тоже наклеена). Это не обычный прозрачный силиконовый чехол, который мы уже привыкли видеть в комплекте с китайскими смартфонами (ничего против них не имею, даже наоборот), а из кожзаменителя, да ещё и прошит с обратной стороны, что придаёт ему солидности.
Чехол очень сильно напоминает те, что Apple продаёт за 4,5 тысячи рублей, только качество явно выше. У Apple такие чехлы приходят в ужасный вид уже спустя недели две. Ну и, разумеется, он все разъёмы на смартфоне и имеет вырез под выезжающую селфи-камеру.
К сожалению, слот для SIM-карт тут гибридный - то есть, если захотите использовать карту памяти MicroSD, придётся отказаться от второй симки.
Экран и интерфейс
Экран у Oppo Reno2 - один из самых ярких на рынке, если говорить именно о номинальной яркости, а не о максимальной. Обычно яркость выше 500 кд/м2 можно видеть только у IPS (благодаря подсветке), но у AMOLED средние значения даже для флагманов находятся на уровне 400-450 кд/м2. Конечно, отдельные модели (Apple iPhone, Samsung Galaxy) могут обеспечить пиковую яркость раза в два выше, но это либо ненадолго, либо не на весь экран.
|Oppo Reno 2
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|507/2,47 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,29/5,06
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7600К
Единственная претензия к экрану - на нём заметна “радуга” даже при небольших отклонениях от прямого угла взгляда. Возможно, в этом виновата наклеенная с завода плёнка - я не стал её отклеивать, т.к. смартфон нужно будет вернуть вендору в максимально товарном виде, а мало ли что может случиться…
Программная оболочка Reno2 - Android 9 c интерфейсом Color OS 6.1. Я уже говорил, что Color OS - один из моих любимых интерфейсов для Android, и тут нет рекламы, как в MIUI от Xiaomi.
Отмечу высокую степень кастомизации Color OS “из коробки” - можно переключать режим с отдельным списком всех приложений или без него (как в iOS), можно выбирать количество колонок с ярлыками - 4 или 5, есть удобные виджеты “интеллектуального помощника”, функции вроде видеозаписи экрана доступны в один клик и т.п.
Производительность и автономность
Смартфон Oppo Reno2 построен на Qualcomm Snapdragon 730G - достаточно производительном и, при этом, вполне экономичном процессоре. По части автономности смартфон Reno2 находится ближе к лучшим участникам наших тестов:
Производительность здесь скорее на “среднем по больнице” уровне, но её более чем достаточно. То есть, это далеко не бюджетник, и даже современные 3D-игры здесь идут с высокими настройками графики и достаточно шустро. Однако топовая производительность, если она вам зачем-то нужна, - явно не фишка Reno2.
В обычном использовании смартфон работает очень быстро, анимация плавная, приложения запускаются быстро, сканер отпечатков пальцев и распознавание по лицу срабатывают почти моментально.
Важно отметить и скорость зарядки. Oppo известна своей собственной технологией быстрой зарядки Vooc, особенность которой в том, что сам смартфон не нагревается. Впрочем, в случае Oppo Reno2 это не совсем так - просто он не нагревается сильно, как некоторые смартфоны с Quick Charge.
В Reno2 используется Vooc 3.0, которая заряжает смартфон примерно в два раза медленнее, чем Super Vooc. К примеру, если Oppo RX17 Pro с Super Vooc заряжает свои 3700 мАч с 0% до 100% за 40 минут, то Oppo Reno2 заряжается полтора часа (как и Realme XT с тем же объёмом аккумулятора и версией Vooc).
Камера
Стоит понимать, что Oppo Reno2 - камерофон. Это не только официальная позиция компании, но и объективная реальность. К тому же, как я сказал, в производительности и автономности смартфон скорее ближе к “крепким середнячкам” (в хорошем смысле, но всё-таки). Однако камера у нас тут ещё буквально встроена под стекло корпуса. Сказалось ли это на качестве? Ну, в плохом смысле точно не сказалось. Качество фотографий - отличное, цветопередача - достаточно естественная. (Наша админка немного портит качество фото сжатием, но вы можете скачать оригинал и рассмотреть во всех деталях).
В Reno2 аж 4 модуля камеры, из которых основной имеет разрешение 48 мегапикселей. Как обычно - снимки получаются в 12 Мп, дополнительные пиксели используются для повышения резкости и снижения шумов.
Далее у нас есть сверхширик с разрешением 8 Мп, он же выполняет функции макрообъектива. В обзоре Realme XT я уже рассказывал, что это не настоящее “макро”, но надо отметить, что данный объектив у Reno2 при съёмке вблизи даёт результаты гораздо лучше, чем явно устаревший 2 Мп модуль в Realme.
Следующий модуль - “телевик” с разерешнием 13 Мп, он используется при съёмке с зумом 2х и 5х. Отмечу, что зум 2х здесь “настоящий”, то есть, оптический - с ним мы получаем больше деталей, чем просто при увеличении картинки с основного объектива. Зум 5х разумеется уже гибридный, но сбрасывать со счетов его не стоит (см. примеры).
Светосила телеобъектива значительно ниже, чем у основного, однако зуммирование ночью сохраняет снимок высокого качества. И да, ночная съёмка тут весьма добротная - и в обычном режиме, и в специальном ночном (но лучше рассматривать оригиналы, конечно).
Четвёртый модуль здесь имеет разрешение 2 Мп - по сути, это сенсор глубины, который используется при размывании фона. И вот тут мы подобрались к главному недостатку камеры Oppo Reno2.
Как и в Realme XT, портретный режим здесь не использует оптический зум. То есть, выбрав “портрет” на Oppo Reno2 вы будете снимать на обычный широкоугольный (не путать со сверхширокоугольным) модуль. Для Realme XT это простительно - не только потому, что смартфон значительно дешевле, но и потому, что там настоящего 2х зума нет. Но в Oppo Reno2-то он есть! Причём, мой старый (прошлогодний) Oppo RX17 Pro умеет снимать портреты правильно (это вообще до сих пор один из лучших смартфонов для съёмки портретов, как по мне), а Oppo Reno2 - нет. И даже вручную зуммировать в портретном режиме нельзя!
Получается как-то неправильно. Вот мы берём камеру, зуммируем - и получаем честный 2х зум, на котором отлично смотрятся “мобильные” портреты (то есть, снятые на мобильник). Но если нам нужно размытие фона - то надо переключиться в режим “портрет”, а там принудительно включается стандартный 48-мегапиксельный “ширик”.
Я, ведь, уже рассказывал, что размытие фона при портретной съёмке на ширике смотрится глупо потому, что это противоречит законам физики и настоящие “большие” камеры так не снимают?
Селфи-камера Oppo Reno2 меня, честно говоря, не впечатлила. Не в смысле, что она какая-то плохая (вовсе нет), а в том смысле, что раньше продукция Oppo как раз всегда впечатляла именно по качеству селфи. Тут же я не вижу никакой разницы с годовалым Oppo RX17 Pro, например. И даже Realme XT, вышедший совсем недавно, смотрится, как минимум, на уровне, а то и лучше.
Тут, с одной стороны, ничего особо страшного нет - у Oppo всегда были лучшие селфи-камеры на рынке, и компания часто опережала конкурентов, но в Reno2 какое-то опережение отсутствует. С другой стороны - именно селфи-камера в Reno2 больше всего привлекает к себе внимание из-за необычной (и всё ещё непривычной) конструкции. Обидно, что именно её производитель решил пока не развивать и не улучшать.
Что касается качества видео - тот тут Oppo однозначно обходит и Xiaomi, и всех остальных китайцев, кроме, разве что, топовых последних Huawei. Во-первых, тут есть стабилизация (оптическая и цифровая), правда, только на Full-HD. Во-вторых, в темноте качество вообще на уровне флагманских Samsung.
Однако все эти дифирамбы касаются только режима Full-HD, где, кстати, есть поддержка и 60 fps (причём, без падения разрешения, как в Xiaomi Mi 9T). В 4K снимать на Reno2 мне не понравилось - тут и частые подёргивания, и чрезмерная насыщенность красного (у Xiaomi те же проблемы в 4K).
Конкуренты
|Oppo Reno2
|Xiaomi Mi 9T
|Samsung Galaxy A80
|Операционная система
|Android 9 + Color OS 6.1
|Android 9 + MIUI 10.3
|Android 9.0 + One UI 1.1
|Экран
|6,5’’, 1080х2400 пикс., 20:9, AMOLED, 401 ppi, HDR
|6,39’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi, HDR
|6,7", 1080x2400 пикселей, 20:9, 393 ppi, AMOLED, HDR10
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 730G, 2x Kryo 470 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 470 Silver 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 730, 2x Kryo 470 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 470 Silver 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 730, 2x Kryo 470 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 470 Silver 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Adreno 618
|Оперативная память
|8 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|8 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|256 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная четвертная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,4 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,2
|Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/2,0 + f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4000 мАч
|3700 мАч
|Размеры
|160x74,3x9,5 мм
|156,7x74,3x8,8 мм
|165,2x76,5x9,3 мм
|Масса
|189 г
|191 г
|220 г
|Цена
|40 тысяч рублей
|29 тысяч рублей
|46 тысяч рублей
Xiaomi Mi 9T
Xiaomi Mi 9T стоит всего 29 тысяч рублей (за версию 6/128 Гбайт) и имеет выдвижную селфи-камеру, как и Oppo Reno2, но сам механизм другой. Да, вариант дешевле, но имеет множество минусов - например, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев в Mi 9T - один из самых медленных и неточных, что я видел. Плюс, здесь абсолютно ужасная съёмка видео, хотя в остальном камера неплохая.
Samsung Galaxy A80
Ещё один вариант с экраном во весь корпус - Samsung Galaxy A80. Здесь ситуация с селфи-камерой решена радикально - её просто нет. Вместо неё основная камера выдвигается и переворачивается. Выглядит это… Своеобразно, но работает быстро. Другое дело, что качество камеры в Oppo Reno2 всё равно выше. Но у Galaxy A80 другая фишка - он огромный. Учитывая, что сегодня приличных фаблетов почти не осталось (либо бюджетки, либо крайне неудачные модели) - вполне себе киллер-фича для любителей. Правда, как и в Xiaomi Mi 9T, здесь не поддерживаются карты памяти.
Итого
Честно скажу - на момент написания этого обзора я ещё не знаю цену Oppo Reno 2, ни в долларах/евро, ни в рублях (знаю только приблизительную “вилку”). Смартфон эксклюзивно дали нескольким журналистам за 9 дней до официальной презентации - чтобы успеть подготовить обзоры. Тем не менее, лично я убеждён, что вещь не становится лучше или хуже в зависимости от цены - то есть, она может быть переоценённой или, напротив, очень выгодной, но это скорее относится к самой покупке и её целесообразности, нежели к оценке самого товара (не понимаю людей, которые, скажем, прощают телефону адские лаги и глюки только из-за низкой цены).
Так вот, объективно и без учёта цены, Oppo Reno2 - хороший смартфон с отличной камерой (но слегка уже устаревшей селфи-камерой), приличным экраном и со “средними по больнице” успехами в производительности и автономности.
Смущает в нём несколько шагов назад и один шаг на месте по сравнению с прошлогодним Oppo RX17 Pro: селфи-камера не стала лучше, тыльная камера перестала снимать портреты с зумом, а время зарядки увеличилось вдвое (при том, что автономность возросла далеко не так существенно).
Однако что точно радует - качество фото- и видео-съёмки (в Full-HD) на основную камеру, включая и зум, и даже “макро”, ну и исключая лишь портретный режим. Ну и потрясающий чехол в комплекте. После Apple с их откровенно дерьмовыми чехлами, которые ещё и отдельно надо покупать, как бальзам на душу.
Oppo Reno2 поступит в продажу по цене 39 990 рублей (да, за версию с памятью 8/256 Гбайт), но у него также будет "младший брат" - Oppo Reno2 Z, на процессоре MediaTek Helio P90. Он уже обойдётся в 29 990 рублей.
- Отличная камера (фото, видео)
- Хороший, яркий безрамочный AMOLED-экран с HDR
- Есть NFC, USB-C, 3,5-мм
- Удобный и симпатичный чехол в комплекте
- Портретный режим снимается на "ширик"
- Мало инноваций по сравнению с прошлым годом