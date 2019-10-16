Качественная альтернатива дорогим смартфонам раскрученных брендов – Oppo Reno2

Четвёртый модуль здесь имеет разрешение 2 Мп - по сути, это сенсор глубины, который используется при размывании фона. И вот тут мы подобрались к главному недостатку камеры Oppo Reno2.

Как и в Realme XT, портретный режим здесь не использует оптический зум. То есть, выбрав “портрет” на Oppo Reno2 вы будете снимать на обычный широкоугольный (не путать со сверхширокоугольным) модуль. Для Realme XT это простительно - не только потому, что смартфон значительно дешевле, но и потому, что там настоящего 2х зума нет. Но в Oppo Reno2-то он есть! Причём, мой старый (прошлогодний) Oppo RX17 Pro умеет снимать портреты правильно (это вообще до сих пор один из лучших смартфонов для съёмки портретов, как по мне), а Oppo Reno2 - нет. И даже вручную зуммировать в портретном режиме нельзя!

Получается как-то неправильно. Вот мы берём камеру, зуммируем - и получаем честный 2х зум, на котором отлично смотрятся “мобильные” портреты (то есть, снятые на мобильник). Но если нам нужно размытие фона - то надо переключиться в режим “портрет”, а там принудительно включается стандартный 48-мегапиксельный “ширик”.

Я, ведь, уже рассказывал, что размытие фона при портретной съёмке на ширике смотрится глупо потому, что это противоречит законам физики и настоящие “большие” камеры так не снимают?

Селфи-камера Oppo Reno2 меня, честно говоря, не впечатлила. Не в смысле, что она какая-то плохая (вовсе нет), а в том смысле, что раньше продукция Oppo как раз всегда впечатляла именно по качеству селфи. Тут же я не вижу никакой разницы с годовалым Oppo RX17 Pro, например. И даже Realme XT, вышедший совсем недавно, смотрится, как минимум, на уровне, а то и лучше.