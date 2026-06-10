Как проектировать недорогие смартфоны в эпоху кризиса памяти

Как проектировать недорогие смартфоны в эпоху кризиса памятиРазбираемся на конкретных примерах с HUAWEI nova 15 Max «на руках»
Выбирать недорогой телефон в 2026 году тяжело не из-за дефицита предложений, ведь с ассортиментом у китайских брендов как раз полный порядок: на полках лежат десятки моделей под абсолютно любые запросы. Сложность кроется в совершенно другой плоскости, поскольку практически в каждом устройстве среднего класса торчат уши суровой экономии, замаскированной так хитро, чтобы покупатель ничего не заподозрил прямо возле витрины.
Пока изучаешь карточку товара в интернет-магазине, всё выглядит на удивление бодро: где-то насыпали побольше памяти, где-то влепили процессор с угрожающим индексом, где-то прикрутили зарядку размером с небольшой кирпич. Когда же начинаешь пользоваться смартфоном дома, иллюзии стремительно улетучиваются, ведь выясняется, что дисплей оказался блёклым, камера после заката выдаёт мыльную кашу, геолокация живёт своей собственной жизнью.
Поэтому нормальный среднебюджетный смартфон сегодня воспринимается неким удачным совпадением, когда инженеры умудрились не испортить вещи, которыми вы пользуетесь каждый день. И HUAWEI nova 15 Max как раз попадает в эту пограничную категорию. Компания не стала биться за лишние гигабайты с табличке с характеристиками, а сделала упор на вещи, из которых, вообще-то, и состоит комфорт ежедневного использования. Что это за вещи? Давайте разбираться.
Дизайн не как у «сами знаете кого»
Кажется, у производителей осталось всего два пути, по которым идет разработка дизайна очередного телефона. Первый — скопировать плоские грани, рубленые формы, характерный квадратный блок камер последних поколений iPhone. Второй путь — попробовать сделать телефон блестящей глянцевой елкой. В особо тяжелых случаях можно добавить купертиновский блок камер и сюда.
Да, грани тут плоские (привет, Apple!), но сам телефон максимально породистый: примерно так выглядит и флагман компании — Mate 80 Pro. И вот за такую преемственность большой плюс.
На выбор HUAWEI предлагает три цвета: чёрный, голубой, золотистый. И опять никаких заигрываний с оранжевым, перед которым сдалась и Honor в своей трехзначной номерной линейке. Выглядит ли смартфон на свои деньги? Более чем. Даже пластиковой рамки-проставки между стеклом и боковиной нет — все как у смартфонов классом чуть повыше.
ИИ там, где он нужен
Если вы устали от ИИ, понимаю. AGI все никак не завезут, а на искусственном интеллекте помешались буквально все: от кофеен, которые предлагают в чат-ботах создавать свои напитки, до производителей техники, которые пытаются снабдить двумя заветными заглавными буквами почти каждый аспект вашего будущего устройства.
Камера? Отличный претендент на получение генеративных фишек в первых рядах. И ладно, если речь идет о флагманах. Но чем ниже по ценовым сегментам мы спускаемся, тем веселее результаты внедрения. Криво перерисованные чуть ли не здоровенными мазками снимки — классический результат такого внедрения, когда должного опыта у разработчиков нет.
Еще недавно таким страдали и флагманы с «шайбами», поэтому бюджетному сегменту просто надо дать побольше времени. Глядишь, и научатся нормально использовать ИИ при доработке снимков. Потому что хорошие примеры уже есть и за ними далеко ходить не надо.
Программная обработка в nova 15 Max на удивление хорошо вытягивает текстуры из глубоких теней в условиях сильного недостатка. И все это без заметного цифрового шума в темных участках. Работает ли это при съемке «с рук»? Да, и снимок выше я сделал как раз «с рук», без штатива и какой бы то ни было опоры.
Внезапный упор на камеру
Все описанное выше вряд ли было бы возможно, без нормального «железа» внутри телефона. Потому что как ты не крути алгоритмы, но если сенсору неоткуда брать информацию, то откуда ее получит ИИ-блок, отвечающий за обработку изображений? Поэтому в nova 15 max инженеры решили установить максимально светочувствительный RYYB-сенсор. Что дает RYYB на практике?
Обычные смартфоны используют байеровскую раскладку RGGB, где свет проходит через зелёные субпиксели. А тут инженеры взяли, и заменили их на жёлтые. Подобная рокировка позволяет улавливать почти на сорок процентов больше фотонов. И именно эта аппаратная особенность даёт искусственному интеллекту ту самую сырую информацию, из которой потом собирается почти что идеальный ночной снимок. Огрехи, конечно, есть, куда без них, но просто посмотрите на примеры ночных снимков, сделанных на какой-нибудь очередной переименованный сенсор Sony. На тот же IMX882 (он же Lytia 600, он же LYT-600), который встречался и в IQOO Z11x 5G, и в Realme 12+ 5G. Ночная съемка — вот вообще не самая сильная их сторона.
Физические кнопки? Дайте побольше
Еще один не совсем понятный для меня тренд — копирование бесполезных сенсорных кнопок для управления камерой на боковой панели. Допустим, что Apple «позаимствовала» идею боковой кнопки у Sony. Ну, с кем не бывает? А бывает, как оказалось, со всеми — у кого их только сегодня нет. Только вот вместо настоящей физической кнопки, которая дает полный контроль над спуском затвора и автофокусом с ЕСТЕСТВЕННОЙ ТАКТИЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ, все начали копировать этот бесполезный симулякр. Серьезно, кнопка Bixby у Samsung была полезной.
«Нова» без дополнительной кнопки тоже не обошлась — это X-Button, расположившаяся на левой грани бронированного корпуса. На нее можно повесить включение фонарика, запуск нужной утилиты, активацию виртуального пульта для управления телевизором через ИК-порт. Любой полезный сценарий активируется вслепую, и возвращаться к телефонам без нее уже как-то и не хочется.
Двое суток работы от одного заряда
Если попытаться выбрать единственную деталь, благодаря которой аппарат запомнится даже далеким от мобильных технологий людям, это определенно будет батарея. Внушительные 8500 мАч в тонком корпусе стали реальностью благодаря переходу на кремний-углеродные аккумуляторы с более высокой энергетической плотностью, чем у предыдущих. Для рынка, где многие популярные аппараты начинают жалобно проситься к розетке уже после полдника, такой колоссальный запас энергии выглядит настоящим спасением. Дело тут не в самом числе как красивом поводе для хвастовства, поскольку выдающаяся автономность реально превращает мобильник в надежную, предсказуемую вещь. Вы можете выкручивать яркость экрана на максимум, часами ехать по навигатору, снимать десятки видеороликов, не экономя проценты по пустякам.
|Модель смартфона
|Ёмкость и тип аккумулятора
|Габариты корпуса
|Вес устройства
|HUAWEI nova 15 Max
|8500 мАч, Si-C
|163.3 × 78.0 × 8.0 мм
|232 г
|Nothing Phone 3A
|5000 мАч, Li-Pol
|163.5 × 77.5 × 8.3 мм
|201 г
|realme 14
|6000 мАч, Li-Ion
|163.1 × 75.6 × 7.9 мм
|196 г
|OnePlus Nord CE5
|7100 мАч, Li-Pol
|163.6 × 76.0 × 8.2 мм
|199 г
|Tecno CAMON 40 Pro 5G
|5200 мАч, Li-Pol
|164.3 × 74.6 × 7.3 мм
|178 г
Когда девайс живёт двое суток без подзарядки, у владельца полностью пропадает пресловутая тревожность и исчезает необходимость таскать с собой тяжелый внешний аккумулятор. Огромная батарея эффективно трудится в связке с умеренным по аппетитам чипом Kirin 8000A, энергоэффективной OLED-матрицей и отсутствием серьезных перегревов под нагрузкой.
Итого
Такой подход к проектированию приобретает колоссальное значение на фоне стремительно надвигающихся изменений в индустрии. А ведь дальше, судя по прогнозам, всё будет становиться только хуже из-за абсолютной неопределенности со стоимостью комплектующих. Совершенно непонятно, сколько продержатся цены на память на текущем высоком уровне, вынуждая производителей идти на постоянные компромиссы при создании новых устройств. Компании будут экономить на датчиках камер, материалах корпуса, вибромоторах ради сохранения привычного прайса на полке магазина.
И выпуск смартфона со столь внушительным набором характеристик дает огромную надежду всей отрасли. Как оказалось, создавать нормальную технику можно даже при таких сложных обстоятельствах вокруг, обеспечивая покупателя всем необходимым инструментарием для ежедневных задач. Главное — четко знать способы оптимизации инженерного бюджета, перенаправляя ресурсы от дутых маркетинговых спецификаций к реально полезным аппаратным решениям. И эта «нова» — прекрасный пример правильного проектирования устройств в эпоху глобальных компромиссов.