Как проектировать недорогие смартфоны в эпоху кризиса памяти

Выбирать недорогой телефон в 2026 году тяжело не из-за дефицита предложений, ведь с ассортиментом у китайских брендов как раз полный порядок: на полках лежат десятки моделей под абсолютно любые запросы. Сложность кроется в совершенно другой плоскости, поскольку практически в каждом устройстве среднего класса торчат уши суровой экономии, замаскированной так хитро, чтобы покупатель ничего не заподозрил прямо возле витрины.

Пока изучаешь карточку товара в интернет-магазине, всё выглядит на удивление бодро: где-то насыпали побольше памяти, где-то влепили процессор с угрожающим индексом, где-то прикрутили зарядку размером с небольшой кирпич. Когда же начинаешь пользоваться смартфоном дома, иллюзии стремительно улетучиваются, ведь выясняется, что дисплей оказался блёклым, камера после заката выдаёт мыльную кашу, геолокация живёт своей собственной жизнью.

Поэтому нормальный среднебюджетный смартфон сегодня воспринимается неким удачным совпадением, когда инженеры умудрились не испортить вещи, которыми вы пользуетесь каждый день. И HUAWEI nova 15 Max как раз попадает в эту пограничную категорию. Компания не стала биться за лишние гигабайты с табличке с характеристиками, а сделала упор на вещи, из которых, вообще-то, и состоит комфорт ежедневного использования. Что это за вещи? Давайте разбираться.

Дизайн не как у «сами знаете кого»

Кажется, у производителей осталось всего два пути, по которым идет разработка дизайна очередного телефона. Первый — скопировать плоские грани, рубленые формы, характерный квадратный блок камер последних поколений iPhone. Второй путь — попробовать сделать телефон блестящей глянцевой елкой. В особо тяжелых случаях можно добавить купертиновский блок камер и сюда.

Да, грани тут плоские (привет, Apple!), но сам телефон максимально породистый: примерно так выглядит и флагман компании — Mate 80 Pro. И вот за такую преемственность большой плюс.