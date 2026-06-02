Какие смартфоны брать, если камера для вас не важна

Всякие типичные до 10 тысяч рублей смартфоны-позорища с 4/128, eMMC 5.1 и требующий зачастую «специальных ухудшенных версий приложений» Android Go в эту подборку добавлять не будем. Не потому, что я их не люблю (хотя я их не люблю), а потому, что это как раз «выбор по умолчанию» — можно вообще ничего нигде не читать и первый попавшийся брать, чтобы такое купить.

Но раз уж по условиям задачи камера у нас «ну, какая-то есть», то взамен хочется получить ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ. Скорость. Экран. Память. Желательно всё сразу. Желательно дёшево.

И тут лучшим вариантом будет «покемон» с непроизносимым именем — T-Mobile Revvl 7 Pro. Тот самый смартфон, про который вы никогда не слышали, который никогда не видели и, скорее всего, сейчас напряглись и считаете, что я вам впариваю что-то рекламное.

Сейчас объясню, что это вообще за агрегат. В годы, когда зачали большинство нынешних зумеров, существовал обычай: оператор связи выдавал абоненту телефон «в нагрузку» к тарифу. В России эту практику тихо закопали ещё во времена, когда у Билайна на логотипе была пчела, а вот в США и Европе такая традиция до сих пор жива (хоть и менее популярна). Оператор T-Mobile приходит на китайскую фабрику Wingtech (та самая, что по контракту собирает младшие Galaxy A и часть Huawei nova — то есть смартфон не прям нонейм-подвал), кладёт на стол таблицу с характеристиками и говорит: «Что-то такое нам сконструируйте — возьмём оптом!». Получаются Revvl. Что в переводе с маркетингового на русский — «возрождение». Вставание с колен!

Часть этих смартфонов абоненты разбирают, а часть… ну, не нужно им, там каждый бомж с айфоном ходит, дешёвые смартфоны маловостребованы. Эту часть и скупают предприимчивые ребята, снимают операторский замок (телефон спокойно ест любые SIM-ки, русский язык на месте, Google-сервисы на месте, всё на месте) — и вот таким образом на Ozon и WB такие смартфоны появляются за 8–10 тысяч рублей. И… это офигенный вариант по такой цене!

За 8-9 тысяч вы получаете смартфон на Snapdragon 6 Gen 1. Четыре больших ядра Cortex-A78 до 2.2 ГГц, четыре маленьких A55. По производительности это, между прочим, уровень Dimensity 7300 и Snapdragon 7s Gen 2. Или что-то близкое к Snapdragon 865. В общем, вдвое быстрее Unisoc T606/T616 (он же T7225/T7250) и на треть быстрее даже чем Helio G99, который Xiaomi переименовала в G200 и кормит вас им в Redmi Note 15 Pro 4G.

Но дисплей впечатляет даже больше. AMOLED, 6.78 дюйма, Full HD+, 120 Гц. Не IPS 60 Гц, не IPS 120 Гц, не AMOLED 60 или 90 Гц, а прям современный хороший дисплей. Подвох? Ну, выжимает он 800-900 нит — ярче любого смартфона в бюджете до 10 тысяч рублей, но смартфоны за 18+ тысяч рублей и 1300 нит жмут без проблем. Впрочем, для повседнева хватает, да и, в любом случае, в этом бюджете лучше дисплея нет.

Памяти — 8/256 ГБ. И не eMMC 5.1, как у «мигрантофонов» на Юнисоке, а UFS 2.2. Опять же, не флагман, но вообще-то у Самсунга Galaxy A17 (а он дороже) UFS 2.2. У Tecno Camon 30 и Infinix Note 40 Pro UFS 2.2. У Redmi Note 15 4G тоже UFS 2.2.

Есть и слот microSD до 2 ТБ — отдельный, не вместо симки. То есть в один аппарат влезает eSIM (!), две Nano-SIM и карта памяти ОДНОВРЕМЕННО. Покажите мне такое за 9 тысяч рублей ещё у кого-нибудь?

Чтобы вы ещё больше удивились: тут Wi-Fi 6E (очень быстро, как за такие деньги), USB Type-C 3.0 (на iPhone не Pro версий 2.0 даже, на всяких Google Pixel 10a тоже USB 2.0, у OnePlus 13 тоже USB 2.0). Миниджек для проводных наушников 3.5 мм на месте, стереодинамики есть. И NFC есть, Mir Pay будет работать.

Сканер отпечатков в кнопке. Напомню, в этом ценовом сегменте до сих пор водятся модели вообще без сканера — производители как бы намекают, что в 2026 году пальцы у людей должны отвалиться.

Камеры тут… чуть-чуть лучше, чем бывают за 8-9 тысяч рублей, но в целом не ахти. Уровня «сойдёт за эти деньги». В этом и суть, под критерии статьи подходит.

Ну и аккумулятор 5000 мАч — могло бы быть лучше, опять же. 5000 мАч — это нормально (особенно на AMOLED и экономичном процессора), но уже нижний уровень приемлемого аккумулятора. Зато зарядка бодрая — 25 Вт, а то бывает и 18 Вт в дешмане, и даже 15 Вт, и — Я В ШОКЕ — беспроводная на 15 Вт. Беспроводная зарядка. В смартфоне за девять тысяч рублей.

Android 14 из коробки, обновляется до 16.

Но, как вы понимаете, запасных аккумуляторов нет, запасных дисплеев (если разобьёте) тоже нет, чехлов нет, защитных плёнок подходящих нет. Так что это… не то, чтобы «одноразовый смартфон» — всё у него нормально с долговечностью — просто, если по своей вине разобьёте или износится аккумулятор — точно на свалку. С другой стороны — а меняли ли вы в своём нынешнем смартфоне аккумулятор на новый? Или забивали на это и просто переходили на новый смартфон? Вот о чём и речь, о чём и речь…

В любом случае, за 9 тысяч рублей у вас в Revvl 7 Pro будет AMOLED 120 Гц, Snapdragon 6 Gen 1, UFS 2.2, eSIM, Wi-Fi 6E, NFC, камера с оптической стабилизацией и беспроводная зарядка. Если бы такой набор анонсировал Samsung/Xiaomi/Realme, об этом писали бы все профильные издания целую неделю. А он просто лежит на маркетплейсах под загадочным именем, и большинство покупателей проходит мимо, потому что «не слышали». Ну так теперь — слышали. Можете и видеообзор от Саныча посмотреть, если не верите мне и хотите «один раз увидеть».

А для «хочу меньше наворотов и больше надёжности, процессор пойдёт обычный бюджетный» есть вариант «с другого полюса».

Лучший бюджетный неубиваемый — Realme C85/C85 Pro