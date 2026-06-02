Какие смартфоны брать, если камера для вас не важна

Какие смартфоны брать, если камера для вас не важнаНа лето 2026 г. или позже
Лучший из дешёвых — T-Mobile Revvl 7 Pro
Всякие типичные до 10 тысяч рублей смартфоны-позорища с 4/128, eMMC 5.1 и требующий зачастую «специальных ухудшенных версий приложений» Android Go в эту подборку добавлять не будем. Не потому, что я их не люблю (хотя я их не люблю), а потому, что это как раз «выбор по умолчанию» — можно вообще ничего нигде не читать и первый попавшийся брать, чтобы такое купить.
Но раз уж по условиям задачи камера у нас «ну, какая-то есть», то взамен хочется получить ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ. Скорость. Экран. Память. Желательно всё сразу. Желательно дёшево.
И тут лучшим вариантом будет «покемон» с непроизносимым именем — T-Mobile Revvl 7 Pro. Тот самый смартфон, про который вы никогда не слышали, который никогда не видели и, скорее всего, сейчас напряглись и считаете, что я вам впариваю что-то рекламное.
Сейчас объясню, что это вообще за агрегат. В годы, когда зачали большинство нынешних зумеров, существовал обычай: оператор связи выдавал абоненту телефон «в нагрузку» к тарифу. В России эту практику тихо закопали ещё во времена, когда у Билайна на логотипе была пчела, а вот в США и Европе такая традиция до сих пор жива (хоть и менее популярна). Оператор T-Mobile приходит на китайскую фабрику Wingtech (та самая, что по контракту собирает младшие Galaxy A и часть Huawei nova — то есть смартфон не прям нонейм-подвал), кладёт на стол таблицу с характеристиками и говорит: «Что-то такое нам сконструируйте — возьмём оптом!». Получаются Revvl. Что в переводе с маркетингового на русский — «возрождение». Вставание с колен!
Часть этих смартфонов абоненты разбирают, а часть… ну, не нужно им, там каждый бомж с айфоном ходит, дешёвые смартфоны маловостребованы. Эту часть и скупают предприимчивые ребята, снимают операторский замок (телефон спокойно ест любые SIM-ки, русский язык на месте, Google-сервисы на месте, всё на месте) — и вот таким образом на Ozon и WB такие смартфоны появляются за 8–10 тысяч рублей. И… это офигенный вариант по такой цене!
За 8-9 тысяч вы получаете смартфон на Snapdragon 6 Gen 1. Четыре больших ядра Cortex-A78 до 2.2 ГГц, четыре маленьких A55. По производительности это, между прочим, уровень Dimensity 7300 и Snapdragon 7s Gen 2. Или что-то близкое к Snapdragon 865. В общем, вдвое быстрее Unisoc T606/T616 (он же T7225/T7250) и на треть быстрее даже чем Helio G99, который Xiaomi переименовала в G200 и кормит вас им в Redmi Note 15 Pro 4G.
Но дисплей впечатляет даже больше. AMOLED, 6.78 дюйма, Full HD+, 120 Гц. Не IPS 60 Гц, не IPS 120 Гц, не AMOLED 60 или 90 Гц, а прям современный хороший дисплей. Подвох? Ну, выжимает он 800-900 нит — ярче любого смартфона в бюджете до 10 тысяч рублей, но смартфоны за 18+ тысяч рублей и 1300 нит жмут без проблем. Впрочем, для повседнева хватает, да и, в любом случае, в этом бюджете лучше дисплея нет.
Памяти — 8/256 ГБ. И не eMMC 5.1, как у «мигрантофонов» на Юнисоке, а UFS 2.2. Опять же, не флагман, но вообще-то у Самсунга Galaxy A17 (а он дороже) UFS 2.2. У Tecno Camon 30 и Infinix Note 40 Pro UFS 2.2. У Redmi Note 15 4G тоже UFS 2.2.
Есть и слот microSD до 2 ТБ — отдельный, не вместо симки. То есть в один аппарат влезает eSIM (!), две Nano-SIM и карта памяти ОДНОВРЕМЕННО. Покажите мне такое за 9 тысяч рублей ещё у кого-нибудь?
Чтобы вы ещё больше удивились: тут Wi-Fi 6E (очень быстро, как за такие деньги), USB Type-C 3.0 (на iPhone не Pro версий 2.0 даже, на всяких Google Pixel 10a тоже USB 2.0, у OnePlus 13 тоже USB 2.0). Миниджек для проводных наушников 3.5 мм на месте, стереодинамики есть. И NFC есть, Mir Pay будет работать.
Сканер отпечатков в кнопке. Напомню, в этом ценовом сегменте до сих пор водятся модели вообще без сканера — производители как бы намекают, что в 2026 году пальцы у людей должны отвалиться.
Камеры тут… чуть-чуть лучше, чем бывают за 8-9 тысяч рублей, но в целом не ахти. Уровня «сойдёт за эти деньги». В этом и суть, под критерии статьи подходит.
Ну и аккумулятор 5000 мАч — могло бы быть лучше, опять же. 5000 мАч — это нормально (особенно на AMOLED и экономичном процессора), но уже нижний уровень приемлемого аккумулятора. Зато зарядка бодрая — 25 Вт, а то бывает и 18 Вт в дешмане, и даже 15 Вт, и — Я В ШОКЕ — беспроводная на 15 Вт. Беспроводная зарядка. В смартфоне за девять тысяч рублей.
Android 14 из коробки, обновляется до 16.
Но, как вы понимаете, запасных аккумуляторов нет, запасных дисплеев (если разобьёте) тоже нет, чехлов нет, защитных плёнок подходящих нет. Так что это… не то, чтобы «одноразовый смартфон» — всё у него нормально с долговечностью — просто, если по своей вине разобьёте или износится аккумулятор — точно на свалку. С другой стороны — а меняли ли вы в своём нынешнем смартфоне аккумулятор на новый? Или забивали на это и просто переходили на новый смартфон? Вот о чём и речь, о чём и речь…
В любом случае, за 9 тысяч рублей у вас в Revvl 7 Pro будет AMOLED 120 Гц, Snapdragon 6 Gen 1, UFS 2.2, eSIM, Wi-Fi 6E, NFC, камера с оптической стабилизацией и беспроводная зарядка. Если бы такой набор анонсировал Samsung/Xiaomi/Realme, об этом писали бы все профильные издания целую неделю. А он просто лежит на маркетплейсах под загадочным именем, и большинство покупателей проходит мимо, потому что «не слышали». Ну так теперь — слышали. Можете и видеообзор от Саныча посмотреть, если не верите мне и хотите «один раз увидеть».
А для «хочу меньше наворотов и больше надёжности, процессор пойдёт обычный бюджетный» есть вариант «с другого полюса».
Лучший бюджетный неубиваемый — Realme C85/C85 Pro
Почему «с другого полюса»? Потому что это смартфоны… ну, если вы мужик 40+ лет, то понятнее всего будет сказать: «Тойотовской идеологии смартфоны». Это когда «в немках мультимедия лучше намного» и «не едет на свои деньги толком», зато в Тойотах «Надёжность! Господи, какое же всё прочное и износостойкое!»
По большому счёту, дешёвые смартфоны, как и дешёвые автомобили, все более-менее прочные-надёжные, потому что «всё примитивно и ломаться там нечему». Но, как в анекдоте про Василия Ивановича, есть нюанс. И не один.
Обычно в бюджетных смартфонах либо никакой защиты корпуса вообще нет, либо есть IP64. Это не то, чтобы даже водозащита (от воды защита тут уровня «если уронил в воду и сразу достал — смартфон выживет»), скорее символическая гарантия, что смартфон не крякнет от первой же капли или песчинки. Ну, либо водозащита IP68 есть, то есть хоть плавай со смартфоном. Но если нет сертификации MIL-STD-810H по ударопрочности, то смартфон с водозащитой будет достаточно хрупковат — где-нибудь стукнете его и всё — корпус незаметно для вашего глаза «поведёт» и смартфон утонет. Когда-то подобный цирк происходил со смартфонами Sony, японцы ещё пытались с гарантии снять своих покупателей при первой же возможности.
Короче, смартфон с водозащитой, но без ударопрочности — это как селёдка без картошки: можно употребить и так, но «немного не то». Realme C85 серии — это смартфоны, где процессор медленноват (не Unisoc, а Snapdragon 685, то есть что-то среднее между Unisoc T616/T7250 и Helio G99, быстрым его язык не поворачивается назвать), камера… да, в общем, неплохая — вот, взгляните на фотки, за 10-18 тысяч рублей такие камеры почти во всех смартфонах, кроме редких исключений с доставкой из Китая.
А что взамен? А взамен получаете единственный в этом бюджете смартфон, у которого есть: Ударопрочность (MIL-STD-810H + ArmorShell — это рилмишное название для конструкции смартфонов с чуть утолщённым стеклом дисплея и амортизирующими вставками внутри. Чтобы матплата смартфона не хрустнула при контакте с плиткой/бетоном). Водозащита IP69K. Тут уже не суть важно, IP68 или 69, но у 69 улучшенная защита от пара, чтобы схемотехника после того, как смартфон попадёт в баню или полежит на стиральной машине/столике, пока будете принимать душ, не «зацвёл» изнутри из-за конденсата. 7000 мАч Si-C (кремний-углеродный) аккумулятор. То есть в габаритах обычного 5000 мАч аккума от какого-нибудь Айфона или Самсунга.
По отдельности-то всё это существует: есть Xiaomi Redmi 15 с 7000 мАч, есть Oppo A6 Pro с 7000 мАч и более мощным процессором, но ударопрочность хуже (нет прорезиненных вставок внутри, хоть и есть MIL-STD-810H). Или есть настолько же водостойкие, настолько же ударопрочные смартфоны по такой же цене, но аккумулятор мелковат. Или есть смартфоны с камерой получше, но без водозащиты. Ну, вы поняли. Так что, короче, какая-то реинкарнация прочных дешёвых Nokia (1100, 3310 и т.д.). Те тоже люксовыми или хотя бы средними по наворотам мобильниками никогда не были, но любили их за другое.
Единственный нюанс — всё-таки найдите какой-нибудь смартфон на Snapdragon 685 (ну, не знаю, Redmi Note 13 4G, realme 12, Vivo V50 Lite, Honor X8c, Poco M7 4G, Redmi 15) и для себя прикиньте, хватает ли вам «просто бюджетного» Snapdragon 685 по скорости работы, либо нет. Скорей всего хватит, но это смотря насколько вы зажратый скоростью работы человек. Если норм — получите ну супер-долговечный мобильник.
А выбор между realme C85 (IPS) и C85 Pro (AMOLED) сводится, по сути, только к типу дисплея. От 10 тысяч на маркетплейсах и от 13-14 тысяч рублей этих мобил на Ozon Global, WB и AliExpress предостаточно.
Лучший мощный без переплаты — Poco X8 Pro или X7 Pro
С одной стороны — «фу, Медиатек!», «фу, отличий у X8 Pro от X7 Pro почти нет!», «да и вообще, по такой цене можно и iQOO Neo 10 взять, или ещё что-то китайское без нормальной поддержки 4G и на китайской прошивке, но ещё мощнее!».
С другой стороны, это ну очень мощные смартфоны с качественными дисплеями (у X8 Pro мерцание меньше, если вдруг вы чувствительны к нему), хорошей автономностью и водозащитой. Да, камеры там «на сдачу» — по характеристикам вроде бы и норм, но по факту постаревший уже Honor 200 или даже Redmi Note 15 5G стоимостью в 17-20 тысяч такое же качество съёмки выдадут, если не лучше.
Но от добра добра не ищут — заказываете себе 8/256 Poco X8 Pro из Китая за 25 тысяч (с учётом пошлины) — и кайфуете от смартфона с 6500 мАч и процессора эдак уровня Snapdragon 8s Gen 4 или 8 Gen 3. Грех жаловаться вообще, за такие деньги!
Лучший компактный — Vivo X300 FE
Тут уже не то, чтобы «остальные характеристики в ущерб качеству камеры» — камера здесь неплохая: Sony IMX921, 1/1.56", f/1.88. Ну то есть как минимум не хуже, чем у Realme 16 Pro+, Vivo V70, Samsung Galaxy A57 и прочих смартфонов среднего класса. А телефото-камера 3x для зума и портретов тут ощутимо круче среднего уровня — с сенсором 1/1.95"-то.
Но настоящие Vivo-фанатики понимают, что это «обезжиренный» флагманский смартфон. Как Samsung Galaxy S25 в сравнении с S25 Ultra, как iPhone 17 в сравнении с iPhone 17 Pro. То есть, «тоже хороший», просто по камере вершина — «дальше по коридору». А тут основная камера просто хорошая, не шедевральная.
Но «просто» Vivo X300 с более крутой основной камерой обойдётся вам в среднем в 60 тысяч рублей. А вот X300 FE можно взять за 45 тысяч рублей зачастую прямо в российском оф.магазине Vivo на WB где-нибудь (кошелёк и подписку WB подключайте по возможности). И за смартфон с 6500 мАч на диагонали 6.3" в тонком корпусе, с одним из мощнейших (в компактных смартфонах больше и не надо даже) процессоров Snapdragon 8 Gen 5, хорошими динамиками и зарядкой всего этого добра с 0% до 100% за 50 минут — отличный вариант. При том, что, как я и сказал, основная камера среднего уровня, но камера для зума — уже флагманского уровня. При маленькой разнице в цене с «просто X300» лучше взять последний, конечно. А если цена отличается тысяч на 15, как я выше указал — берите X300 FE и это будет лучший в вашей жизни компактный смартфон (в пересчёте на потраченный рубль и то, что вы до сих пор всегда использовали).
Лучший неубиваемый в среднем сегменте — Honor X9d
Если вкратце — это «тех же щей», что у Realme C85/C85 Pro, но побольше и в другом бюджете. То есть:
Аккумулятор 8300 мАч в довольно тонком корпусе (потому что, опять же, кремний-углеродная батарея, да). Процессор Snapdragon 6 Gen 4, который где-то уровня 7 Gen 3. Не «игровой-мускулистый», но достаточный по быстродействию процессор среднего уровня.
Очень прочный корпус — ударопрочность по сертификации SGS Five-Star, которая в чём-то даже строже, чем MIL-STD-810H (с трёх метров можно Honor X9d ронять — не разобьётся).
Дисплей OLED — яркий, сочный, 120 Гц, безвредный для зрения.
Короче, как смартфон-«броневичок» в корпусе и габаритах стандартного смартфона и с процессором-экраном среднего класса — супер. С 8300 мАч он работает почти на уровне 10000 мАч, потому что процессор потребляет очень мало, и дисплей современный.
Но камера… нормальная по характеристикам, но не выдающаяся по качеству съёмки. Днём вроде и ничего, но в пасмурную погоду или ночью качество не дотягивает ни до Honor 200, ни до других смартфонов с приоритетом на камеру. Но Honor 200 столько не проработает и в таких же условиях падения/погружения не выживет, как этот.
С учётом качества камеры, 30-33 тысячи рублей на маркетплейсах за этот смартфон будто бы слишком дорого в оф.рознице. Но вы поглядывайте на маркетплейсах — там с доставкой из Китая за 22-24 тысячи, и это уже другое дело, разочарованы не будете.
Лучший «броневик» для охотника-рыболова — Blackview Oscal Pilot 6
Ни для кого не секрет, что так называемые «суперзащищённые» смартфоны — чаще всего просто мусор от малоизвестных брендов, в котором прочность и водозащита быть-то могут, но всё это приправлено просто ужасными древними процессорами и столь же протухшими камерами из начала 2010-х. Мне частенько кажется, что эти смартфоны паяют из остатков запчастей собранных старых смартфонов на свалке. Это первая проблема.
Вторая проблема — это то, что даже в нормальных по комплектующим смартфонам с защитой характеристики часто глупые и избыточные: какие-то 20000 мАч и подобное, хотя 10000 мАч хватило бы с головой.
Этот Blackview… ну, не шедевр, конечно, просто уже хотя бы «из нашей эпохи» смартфон по процессору и камере. И с 10000 мАч. Основная тыльная камера тут, например — Samsung HM6, как в Honor X9d, выше по тексту. Или как в Xiaomi 12T, или как в Xiaomi Redmi Note 14. В общем, по меркам «просто смартфонов» камера «могла бы быть и лучше», но по меркам «внедорожников» — нормально фотографирует вполне себе, собратья в этом плане ощутимо хуже.
Ну и процессор тут Helio G99 — опять же, не бог весть какая производительность, но и не «тормоз лютый», как иные бронированные смартфоны с Helio P65 (не будем показывать пальцем на Oukitel WP36) или конкуренты с совсем уж паршивыми noname-камерами.
Если вы не охотник-рыболов-вахтёр — берите лучше Realme C85/C85 Pro из недорогих и Honor X9d из подороже смартфонов. Да, внешне они не выглядят ударопрочными, но по факту они выносят такие удары, которые, казалось бы, должны были их на атомы расщепить. А этот вариант — отчасти под эксплуатацию «нарочно и откровенно на убой», отчасти — просто баловство. Наподобие этого фонарика на верхней грани на 93 люмена (мало в сравнении с «чистокровными» фонариками, но много ярче обычной вспышки) или встроенного тепловизора (который, как вы понимаете, отдельно стоящим приборам-тепловизорам тоже проиграет).
Но хоть стоит такой шушпанцер вменяемо — за 25 тысяч рублей с учётом пошлин вам легко его могут притащить из-за рубежа в варианте с 12/256 ГБ. Это как «Нива» или «Буханка» — вроде бы, смысла особого нет, но весело. И когда-никогда пригодится как «смартфон» выходного дня, если у вас есть подходящие хобби/работа. Но ни в коем случае — не как смартфон на каждый день, намучаетесь от бессмысленности этого кирпича, проигрывающего по качеству картинки, скорости работы и габаритам даже вдвое более дешёвым «гражданским» смартфонам.